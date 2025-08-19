Новини
Първият дипломат на ЕС: Новият пакет санкции срещу Москва ще бъде готов през септември
  Тема: Украйна

Първият дипломат на ЕС: Новият пакет санкции срещу Москва ще бъде готов през септември

19 Август, 2025 23:25 696 49

Кая Калас направи изявлението си след виртуална среща на европейските лидери на тема войната в Украйна

Първият дипломат на ЕС: Новият пакет санкции срещу Москва ще бъде готов през септември - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че ЕС ще продължи да предприема мерки срещу руската военна икономика и следващият пакет санкции срещу Москва ще бъде готов следващия месец, предаде Ройтерс, като се позова на нейно изявление в платформата "Екс", пише БТА.

Калас направи изявлението си след виртуална среща на европейските лидери на тема войната в Украйна. Разговорът бе проведен ден след срещата на украинския президент и няколко европейски лидери с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон.

Още новини от Украйна

Калас заяви, че "единството сред лидерите на ЕС в днешната виртуална среща е било очевидно" и темите за сигурността на Украйна и санкциите срещу Русия са на първо място сред приоритетите в дневния ред за преговорите през следващата седмица, които ще водят министрите на външните работи и на отбраната от ЕС.

"На Путин не може да се има доверие, че ще спази каквото и да било обещание или ангажимент. Ето защо гаранциите за сигурност трябва да са силни и надеждни, за да се възпре Русия от това да се преорганизира и да атакува повторно", написа тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    30 3 Отговор
    Идиотите са си идиоти ,оФцете сме ние че търпим

    Коментиран от #32, #43

    23:28 19.08.2025

  • 2 Радев

    7 28 Отговор
    И една бомбандировка над Москва ще се отрази добре

    Коментиран от #9, #35

    23:30 19.08.2025

  • 3 Някой

    27 1 Отговор
    Както казва Волгин в един свой коментар: "Ама това на снимката наистина няма никакъв мозък! Антируските клишета в черепната му кутия отдавна са изгризали всички зачатъци на здрав разум. И това нещо е външен министър на ЕС. С такива министри никакви врагове не му трябват на Евросъюза. Ще се сгромоляса под товара на собствената си глупост"

    Коментиран от #16

    23:30 19.08.2025

  • 4 на тая в руско

    15 2 Отговор
    и викат пакетчицата

    23:30 19.08.2025

  • 5 Боби667

    20 1 Отговор
    Само метлата липсва.

    Коментиран от #12

    23:30 19.08.2025

  • 6 Последния Софиянец

    19 1 Отговор
    Ексклузивно! Зеленски отказа среща с Путин.Тръмп е бесен.

    Коментиран от #13

    23:31 19.08.2025

  • 7 Леле, леле

    22 2 Отговор
    Ако тази е "Първият дипломат" на ЕС, то вече сме в канализацията. Дядо й фашист, баща й комунистически активист и тя е яла с удоволствие комунистическите кюфтета до скоро, а сега тази била върл русофоб, понеже урсулите плащат много за това...
    Ето, това са днешните "елити", абсолютно безпринципни кариеристи и хамелеони. Вън от съюза. Тези ни водят към опасна война и нова национална катастрофа!

    23:31 19.08.2025

  • 8 Тая

    18 2 Отговор
    Кукувица дали има мъж
    Съмнително но ако има очевидно не си върши работата щот на тая определено и липсва сещате се какво

    23:32 19.08.2025

  • 9 Някой

    19 2 Отговор

    До коментар #2 от "Радев":

    Първо на първо се пише бомбаРдировка. И второ преди да пишеш мисли. Ама то мисленето причинява болка.

    Коментиран от #17

    23:33 19.08.2025

  • 10 Да не е късно

    13 1 Отговор
    Европа трябва да я разпаднете преди да свърши войната. 😄

    23:33 19.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 днес

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Боби667":

    Урсула я ползва,утре ще и я даде на тази.То при тях вещици много,ама метлите нещо били дефицит.

    23:34 19.08.2025

  • 13 Някой

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Боже, слез и си прибери вересиите.

    23:34 19.08.2025

  • 14 Тиква

    17 2 Отговор
    Давайте нацюги, давайте,мерци,калас, уСрула,еврогейският союз във разцвета, Ви го правите красив,безопасен и мощен, заслужавате Дахау и Освиенцим.

    Коментиран от #19

    23:34 19.08.2025

  • 15 оКАЯната калас............каза........

    8 1 Отговор
    ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ ДА СТРЕЛЯМЕ С ХАЛОСНИ ПО КРЕМЪЛ , НО С БОЙНИ В КРАКАТА НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ

    23:35 19.08.2025

  • 16 ян бибиян

    1 12 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    На Волгин в черепната кутия има само отдавна ръждясали сърпове и чукове.

    Коментиран от #18

    23:36 19.08.2025

  • 17 Биби

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Субекта е с трети клас. Правописа и мисленето е сложно за такъв имбецил.

    Коментиран от #25

    23:36 19.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ян бибиян

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "Тиква":

    Другарю, Путин въвежда цифрова рубла от 2026. Защо не организирате протести?

    Коментиран от #23

    23:38 19.08.2025

  • 20 БПФ

    12 1 Отговор
    За да наричате тая озвeряла естонска пaчaвра "дипломат" значи изобщо не знаете значението на тази дума.

    23:39 19.08.2025

  • 21 Първият дипломат на ЕС

    9 2 Отговор
    е едра, бяла, домашна птица.

    23:39 19.08.2025

  • 22 ян бибиян

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Дай боже":

    Пази Боже!

    Коментиран от #24

    23:40 19.08.2025

  • 23 Е какво общо има Русия

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "ян бибиян":

    Протестите са за българският лев. Туй на раминете не е само за проветрения през ушите. Виж се на ко са те напраили. Паляк.

    Коментиран от #28

    23:40 19.08.2025

  • 24 Дано и нас българите ни опази

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "ян бибиян":

    от безродни глупачета.

    Коментиран от #34

    23:41 19.08.2025

  • 25 ян бибиян

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Биби":

    Субектът, правописът.

    23:43 19.08.2025

  • 26 ЕС са хктри

    1 3 Отговор
    Налагат само санкции, които няма да им навредят на тях самите.

    23:43 19.08.2025

  • 27 Седларов

    2 4 Отговор
    Украинците вече са пуснали в серийно производство крилати ракети фламинго с обесег 3000 км.

    Коментиран от #30

    23:45 19.08.2025

  • 28 ян бибиян

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Е какво общо има Русия":

    Любимецът ви Виденов го ликвидира още през 1996г. Още ли взривяване влакове по вашите села?

    Коментиран от #36

    23:46 19.08.2025

  • 29 Хмм

    0 2 Отговор
    Рисунка грохна.

    23:46 19.08.2025

  • 30 И къде

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Седларов":

    са им спътниците дечко? 😄

    23:46 19.08.2025

  • 31 Пешо Волгата - 4 хилядник

    2 3 Отговор
    Според мен ЕС изпусна възможността да играе ключова роля в принуждаването на Русия да спре войната. Евро бюрократите имаха на разположение три години, преди Бай Дончо да спечели изборите в САЩ и да поеме инициативата. През това време се занимаваха с глупости и декларации, а когато Тръмп се зае сериозно с проблема, те не можаха да сформират единна стратегия за противодействие на американската. И резултатът е налице. Сега Европа е принудена да играе "поддържаща роля" в американският проект.

    23:46 19.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Удри

    1 4 Отговор
    Руснаците са на пангара. Европейците са по курортите.

    23:48 19.08.2025

  • 34 ян бибиян

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Дано и нас българите ни опази":

    Българи от Максуда с руски знамена.

    Коментиран от #37

    23:48 19.08.2025

  • 35 Пак си избягала

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Радев":

    Тая лудница няма ли решетки ??

    23:48 19.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Българи от България

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "ян бибиян":

    Различно е от безродно глупаче от България. 😄

    23:49 19.08.2025

  • 38 Странно

    4 0 Отговор
    Що си губят времето с тия пакети, като е ясно че не фелат? След като на пъвия дипломат не му е ясно какво да мислим за втория ...

    Коментиран от #45

    23:50 19.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Пак ли

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "ИСТИНАТА":

    папагалиш фашистката пропаганда на пропадналият запад?

    23:54 19.08.2025

  • 42 ян бибиян

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Май не сфана прочетеното 😄":

    Язе мноо дубре сфащам. Ма аку пручитети историята на България нема да е лошо хич.

    Коментиран от #44

    23:56 19.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Със сигурност

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "ян бибиян":

    ще ти е по полезна. Стига да я сфанеш. 😄

    23:59 19.08.2025

  • 45 ян бибиян

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Странно":

    Няма ефект от санкциите? За няколко дни гнилото евро от 90 скочи на 94 рубли.

    Коментиран от #46

    00:00 20.08.2025

  • 46 И сега коо

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "ян бибиян":

    Не трябваше ли? 😄

    00:02 20.08.2025

  • 47 Смешник

    2 0 Отговор
    На тая човка Калас само санкциите и са в главата Има мозък колкото едно врабче

    00:03 20.08.2025

  • 48 Кавал с една дупка

    0 0 Отговор
    Да се смееш ли да плачеш ли не всички луди са в лудниците

    00:13 20.08.2025

  • 49 ЦИРК

    1 0 Отговор
    "... На Путин не може да се има доверие, че ще спази каквото и да било обещание или ангажимент."
    Цитирани думи на Калас.

    Интересно ми е Калас някога въобще срещала ли се е с Путин или имала ли е поне телефонен разговор с него ? Изказването на подобно мнение на толкова високо ниво, нито е дипломатично нито е конструктивно точно сега.

    00:16 20.08.2025

