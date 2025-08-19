Първият дипломат на ЕС: Новият пакет санкции срещу Москва ще бъде готов през септември

Върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че ЕС ще продължи да предприема мерки срещу руската военна икономика и следващият пакет санкции срещу Москва ще бъде готов следващия месец, предаде Ройтерс, като се позова на нейно изявление в платформата "Екс", пише БТА.
Калас направи изявлението си след виртуална среща на европейските лидери на тема войната в Украйна. Разговорът бе проведен ден след срещата на украинския президент и няколко европейски лидери с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон.
Калас заяви, че "единството сред лидерите на ЕС в днешната виртуална среща е било очевидно" и темите за сигурността на Украйна и санкциите срещу Русия са на първо място сред приоритетите в дневния ред за преговорите през следващата седмица, които ще водят министрите на външните работи и на отбраната от ЕС.
"На Путин не може да се има доверие, че ще спази каквото и да било обещание или ангажимент. Ето защо гаранциите за сигурност трябва да са силни и надеждни, за да се възпре Русия от това да се преорганизира и да атакува повторно", написа тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
Коментиран от #32, #43
23:28 19.08.2025
2 Радев
Коментиран от #9, #35
23:30 19.08.2025
3 Някой
Коментиран от #16
23:30 19.08.2025
4 на тая в руско
23:30 19.08.2025
5 Боби667
Коментиран от #12
23:30 19.08.2025
6 Последния Софиянец
Коментиран от #13
23:31 19.08.2025
7 Леле, леле
Ето, това са днешните "елити", абсолютно безпринципни кариеристи и хамелеони. Вън от съюза. Тези ни водят към опасна война и нова национална катастрофа!
23:31 19.08.2025
8 Тая
Съмнително но ако има очевидно не си върши работата щот на тая определено и липсва сещате се какво
23:32 19.08.2025
9 Някой
До коментар #2 от "Радев":Първо на първо се пише бомбаРдировка. И второ преди да пишеш мисли. Ама то мисленето причинява болка.
Коментиран от #17
23:33 19.08.2025
10 Да не е късно
23:33 19.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 днес
До коментар #5 от "Боби667":Урсула я ползва,утре ще и я даде на тази.То при тях вещици много,ама метлите нещо били дефицит.
23:34 19.08.2025
13 Някой
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Боже, слез и си прибери вересиите.
23:34 19.08.2025
14 Тиква
Коментиран от #19
23:34 19.08.2025
15 оКАЯната калас............каза........
23:35 19.08.2025
16 ян бибиян
До коментар #3 от "Някой":На Волгин в черепната кутия има само отдавна ръждясали сърпове и чукове.
Коментиран от #18
23:36 19.08.2025
17 Биби
До коментар #9 от "Някой":Субекта е с трети клас. Правописа и мисленето е сложно за такъв имбецил.
Коментиран от #25
23:36 19.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ян бибиян
До коментар #14 от "Тиква":Другарю, Путин въвежда цифрова рубла от 2026. Защо не организирате протести?
Коментиран от #23
23:38 19.08.2025
20 БПФ
23:39 19.08.2025
21 Първият дипломат на ЕС
23:39 19.08.2025
22 ян бибиян
До коментар #18 от "Дай боже":Пази Боже!
Коментиран от #24
23:40 19.08.2025
23 Е какво общо има Русия
До коментар #19 от "ян бибиян":Протестите са за българският лев. Туй на раминете не е само за проветрения през ушите. Виж се на ко са те напраили. Паляк.
Коментиран от #28
23:40 19.08.2025
24 Дано и нас българите ни опази
До коментар #22 от "ян бибиян":от безродни глупачета.
Коментиран от #34
23:41 19.08.2025
25 ян бибиян
До коментар #17 от "Биби":Субектът, правописът.
23:43 19.08.2025
26 ЕС са хктри
23:43 19.08.2025
27 Седларов
Коментиран от #30
23:45 19.08.2025
28 ян бибиян
До коментар #23 от "Е какво общо има Русия":Любимецът ви Виденов го ликвидира още през 1996г. Още ли взривяване влакове по вашите села?
Коментиран от #36
23:46 19.08.2025
29 Хмм
23:46 19.08.2025
30 И къде
До коментар #27 от "Седларов":са им спътниците дечко? 😄
23:46 19.08.2025
31 Пешо Волгата - 4 хилядник
23:46 19.08.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Удри
23:48 19.08.2025
34 ян бибиян
До коментар #24 от "Дано и нас българите ни опази":Българи от Максуда с руски знамена.
Коментиран от #37
23:48 19.08.2025
35 Пак си избягала
До коментар #2 от "Радев":Тая лудница няма ли решетки ??
23:48 19.08.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Българи от България
До коментар #34 от "ян бибиян":Различно е от безродно глупаче от България. 😄
23:49 19.08.2025
38 Странно
Коментиран от #45
23:50 19.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Пак ли
До коментар #32 от "ИСТИНАТА":папагалиш фашистката пропаганда на пропадналият запад?
23:54 19.08.2025
42 ян бибиян
До коментар #36 от "Май не сфана прочетеното 😄":Язе мноо дубре сфащам. Ма аку пручитети историята на България нема да е лошо хич.
Коментиран от #44
23:56 19.08.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Със сигурност
До коментар #42 от "ян бибиян":ще ти е по полезна. Стига да я сфанеш. 😄
23:59 19.08.2025
45 ян бибиян
До коментар #38 от "Странно":Няма ефект от санкциите? За няколко дни гнилото евро от 90 скочи на 94 рубли.
Коментиран от #46
00:00 20.08.2025
46 И сега коо
До коментар #45 от "ян бибиян":Не трябваше ли? 😄
00:02 20.08.2025
47 Смешник
00:03 20.08.2025
48 Кавал с една дупка
00:13 20.08.2025
49 ЦИРК
Цитирани думи на Калас.
Интересно ми е Калас някога въобще срещала ли се е с Путин или имала ли е поне телефонен разговор с него ? Изказването на подобно мнение на толкова високо ниво, нито е дипломатично нито е конструктивно точно сега.
00:16 20.08.2025