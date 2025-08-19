Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп: Путин може и да не иска да сключи сделка за Украйна
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Путин може и да не иска да сключи сделка за Украйна

19 Август, 2025 17:25 2 407 109

  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • русия-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Американският президент заяви, че се надява руският му колега да продължи по пътя към прекратяване на войната в Украйна

Доналд Тръмп: Путин може и да не иска да сключи сделка за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че се надява руският му колега да продължи по пътя към прекратяване на войната в Украйна, но призна, че е възможно Владимир Путин да не иска да сключи сделка, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Честно казано, не мисля, че ще възникне проблем. Мисля, че Путин е изморен от това. Мисля, че всички са изморени, но никога не се знае", каза Тръмп в интервю за предаването "Фокс и приятели" по телевизия "Фокс Нюз".

Още новини от Украйна

"През следващите две седмици ще разберем (какво мисли) президентът Путин. Възможно е той да не иска да сключи сделка", заяви американският президент и добави, че в такъв случай руският му колега ще се окаже в "тежка ситуация".

Доналд Тръмп призова украинският президент Володимир Зеленски и руския държавен глава Владимир Путин да проявят известна "гъвкавост“ при евентуалните, предстоящи преговори, предава Bloomberg.

"Надявам се, че Зеленски, президентът Зеленски, ще направи това, което се изисква от него. Той трябва да прояви гъвкавост“, подчертава Тръмп в интервю за Fox News.

В отговор на въпрос относно перспективите за провеждане на двустранна среща между руския лидер Владимир Путин и Зеленски и възможността за неговото участие в нея, Тръмп заяви, че иска първо "да ги остави да се срещнат“.

В същото време американският лидер изрази надежда, че руската страна "ще заеме добра“ позиция, отбелязвайки, че в противен случай ситуацията ще стане...

"Надявам се, че президентът Путин ще бъде добър. А ако не, тогава ситуацията ще бъде трудна“, казва американският лидер.

Тръмп обяви по-рано, че подготвя среща между Зеленски и Путин. Ако тази среща мине добре, той ще обмисли възможността за провеждане на тристранна среща на върха, включваща и САЩ.

"Мисля, че са добре. Не бих казал, че някога ще станат най-добри приятели, но са добре. Така че уреждаме среща. Донякъде се договорих за това с Путин и Зеленски и, знаете ли, те са тези, които трябва да водят процеса“, добави американският президент.

По-рано германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че срещата между Путин и Зеленски може да се проведе в рамките на две седмици.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Със

    9 9 Отговор
    сигурност ! Все наопаки !

    17:27 19.08.2025

  • 2 ти да видиш

    41 13 Отговор
    Определено сделка с коалицията на лаещите няма да сключи НЕ и при техните условия!

    Коментиран от #25

    17:28 19.08.2025

  • 3 Кривоверен алкаш

    18 10 Отговор
    Като стабилен политик да каже нещо сериозно...да му сече брадвата на едно място. не ..може...ама....не съм сигурен...пълен неадекватник....

    17:30 19.08.2025

  • 4 Тръмп

    31 45 Отговор
    Путин държи картите.

    Коментиран от #45, #62, #73, #105

    17:30 19.08.2025

  • 5 Хахахаха

    48 38 Отговор
    Докато кремълската хунта съществува, мир няма да има.

    Коментиран от #88

    17:30 19.08.2025

  • 6 Българин

    19 2 Отговор
    А Добър ден!

    17:31 19.08.2025

  • 7 Пусин е най-жалкия главнокомандващ

    50 39 Отговор
    Няма друг случай в историята на света, главнокомандващ, който 11 години не може да превземе една област от съседна държава с военни средства, а уж били "вторая" 🤣, да се моли на друга сила да му признае незавзетите територии .
    🤣🤣🤣🤣🤣
    Б.си cмoтаняците са тия монголоидни opки !

    Коментиран от #46, #60

    17:31 19.08.2025

  • 8 Българка

    37 18 Отговор
    Никой не обича да го лъжат, особено император Путин. А най-мрази да го лъжат розови понита. Вива Путин!!!

    17:32 19.08.2025

  • 9 Реалност

    12 25 Отговор
    Завръщането на руските войски от Европа в Русия след победата над Наполеон води до антицарското въстание на декабристите през 1825 г.
    Поражението на Русия в Руско-японската война доведе до революцията от 1905 г.
    Бягството на един милион руски войници от руско-германския фронт по време на Първата световна война доведе до абдикацията на император Николай II и Февруарската революция от 1917 г.
    Мирът, подписан от Ленин с Германия, позволи на болшевиките да разстрелят цялото царско семейство.
    Със завръщането на съветските войски от Афганистан през февруари 1989 г. започва разпадането на СССР.
    Знаейки това, Путин не може да прекрати войната с Украйна и да върне войските си у дома. Само възможността през май 1945 г. да остави почти цялата си армия в Европа като окупационни войски помага на Сталин да избегне следвоенен преврат.
    Ето защо Путин мечтае да окупира Украйна, както и Балтийските държави, Финландия, Полша и др., за да държи армията си по-далеч от Москва.
    Той си спомня как 525 000 войници, завърнали се от Афганистан през 1989 г., се превърнаха в „афганистански“ бандити, които тероризираха цялото население на СССР.И той знае какво ще се случи, ако милион и половина войници, които знаят как професионално да убиват, грабят и изнасилват, се върнат у дома от украинския фронт.

    17:32 19.08.2025

  • 10 Не думай!

    21 6 Отговор
    А ти нали щеше да го накараш?

    17:33 19.08.2025

  • 11 Ти шеф ли си на света или не

    16 4 Отговор
    Чичо Дони май не можеш да заповядваш, викаш хайде и хоп, но не.

    17:33 19.08.2025

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 7 Отговор
    Разбирам Путин . те тези за кви се имат бой до последната укра тавариш Путин . Урааааааа

    Коментиран от #94

    17:33 19.08.2025

  • 13 Мишел

    10 17 Отговор
    "Путин не може да сложи край на войната с Украйна. И не защото не иска да си почине от войната, а защото не може. Путин знае, че Русия няма как да постигне целите си в Украйна и всичко, различно от това е равносилно на загуба. Всеки път, когато Русия е губела война, е имало въстания и революции. Путин познава добре руската история. Истинската руска история, а не тази, която е измислена за учебниците на руските ученици. Путин е съвсем наясно с опасността за себе си. И точно затова не може да върне войските си обратно в Русия. Затова тази война ще продължи поне до края на мандата на Путин. Ако бъде избран отново за президент, войната ще продължи и още един мандат. Това е сигурно, освен ако при следващите избори в Украйна не бъде избрано правителство, което да наложи "Руский мир". Засега обаче няма никакви изгледи и шансове за каквото и да е украинско правителство, което да е проруски настроено."

    17:34 19.08.2025

  • 14 🛑 Спрете терора на Русия 🛑

    11 23 Отговор
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!

    Коментиран от #24

    17:34 19.08.2025

  • 15 Манол 24

    20 7 Отговор
    Ако се договори с Китай и Индия за две години Украйна няма да я има като държава…
    Тъжно но факт.
    Но никой от коалицията на желаещите не му пука за хората.

    Коментиран от #31, #47, #59

    17:35 19.08.2025

  • 16 Путин

    17 8 Отговор
    Бой докато мърдат - до последен укър

    17:35 19.08.2025

  • 17 Моля се

    11 4 Отговор
    Дано PR палячото успее да си изкара мандата.

    17:35 19.08.2025

  • 18 Поредния

    12 4 Отговор
    клоун , избран за президент на САЩ !

    Коментиран от #26

    17:35 19.08.2025

  • 19 Тръмп

    8 16 Отговор
    явно няма представа от лъжлив руснак. Това е най-коварното племе, което в този случай се опитва да спечели предимство без да плаща, иначе няма сделка. Руснак се лекува с бой, ама кой да го каже на Тръмпи?

    17:36 19.08.2025

  • 20 Фен

    16 8 Отговор
    Путин печели на фронта. Сделка искат губещите. И колкото повече наближава крахът, толкова по-силен е либералният вой.

    17:36 19.08.2025

  • 21 Тогава

    8 11 Отговор
    Бой по азиатската мутра до като поиска

    17:36 19.08.2025

  • 22 Ново двайсет!

    15 3 Отговор
    Преди обяд Рижавия обяви, че вярва , че Путин иска сделка за мир и че войната върви към края си.
    Тоя забравя повече от Байдън!

    17:37 19.08.2025

  • 23 Българин

    9 7 Отговор
    Бе каквото и да става, за нас е важното да се върнем към Русия! Нека те да ни решават съдбата а не брюкселските зелки. Когато бяхме към СССР и бай Тощо бяха златни години. Народа го помни!

    Коментиран от #33

    17:39 19.08.2025

  • 24 съсел ,

    5 7 Отговор

    До коментар #14 от "🛑 Спрете терора на Русия 🛑":

    Дай инфо как да стане , че ставаш досаден с тези призиви , дето никой не им обръща внимание ! От тия санкции укрията се смалява с всеки изминал ден ! Дай нещо ново , че ни втръсна от тия драсканици !

    Коментиран от #56

    17:40 19.08.2025

  • 25 при никакви

    9 6 Отговор

    До коментар #2 от "ти да видиш":

    условия, Русия няма да сключи сделка, защото всичко в момента е чиста загуба за Русия. Единственият начин, Русия да излезе победител е да постигне целите си, а затова трябват още десетки години война. Само така Путин може да остане жив, при победа или продължаваща война. Друг вариант, едва ли е толкова глупав, за да приеме.

    Коментиран от #35

    17:41 19.08.2025

  • 26 Атина Палада

    9 9 Отговор

    До коментар #18 от "Поредния":

    Гледа си интереса на САЩ! А това,че интереса на САЩ е в разрез с нашият (ЕС) не го прави клоун..

    17:42 19.08.2025

  • 27 Лечител

    15 11 Отговор
    Там е работата, че дъртия фашист Путлер изпитва неистов страх от Зеленски.
    Затова няма да има среща между тях.

    Коментиран от #41, #58

    17:42 19.08.2025

  • 28 ЕС И УКРАЙНА

    15 3 Отговор
    да се стягат да водят войната сами! САЩ. на Тръмп са бита карта! Тръмп е зависим. Няма смисъл да му правите четки, Путин го командори дистанционно. Всяко зло за добро - Европа трябва да се отърве от американския чадър, както се отърва от руските суровини. Възможно е, но ще трябват усилия. Подгответе народите на Европа!

    17:42 19.08.2025

  • 29 Северно-азиатски npимaти !

    7 7 Отговор
    Ако няма война, как Пусин ще обясни на 99,9% от ватенките, защо живеят в 19-ти век, докато кремълските престъпници тънат в охолство ?

    Коментиран от #37, #50, #57

    17:43 19.08.2025

  • 30 гост

    6 7 Отговор
    Зеленски в Момента е с просрочен мандат. И какъвто и документ да подпише следващия след него натресен от "Коалицията на мераклиите" винаги може да се откаже. Та за това руснаците са много несигурни за ползата от преговори и споразумения!

    Коментиран от #39

    17:44 19.08.2025

  • 31 град София

    5 6 Отговор

    До коментар #15 от "Манол 24":

    Китай и Индия никога няма да воюват, камо ли заради Русия. Конкретно пък Китай, изобщо не го слагай под общ знаменател с Русия. Руснаците са бедни и глупави, няма какво да губят, освен живота си. Китай са богати, умни и водеща икономическа сила в света, за Китай са важни парите, икономическото развитие, търговските отношения с най-големите и богати пазари в света - Европа и САЩ и просперитета на държавата. Китай има изгода Русия да воюва, защото става все по-бедна, по-слаба и по- зависима. Всъщност Русия, вече е изцяло зависима от Китай и до голяма степен от Северна Корея. Много унизително, но факт.

    17:46 19.08.2025

  • 32 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    5 8 Отговор
    Путин вече загуби тази война.Не можа да вземе това това,което иска,а то е цяла Украйна.затова Гнома газ пи-kae..Kвото и да пишат придворните му драскачи.

    Коментиран от #83

    17:46 19.08.2025

  • 33 Tётя Мyтpaфановна

    7 4 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    Веднага мога да го уредя.
    Утре те чакам в посоль. Вземи и децата. Чака ви розово бъдеще в руския рай.

    17:47 19.08.2025

  • 34 Факт

    8 7 Отговор
    Путин изпълзя от бункера, за да обяви, че Русия не е в състояние да постигне целите на СВО и да спечели войната, с което поредната огромна вълна от смях и подигравки по целия свят 🤣

    17:47 19.08.2025

  • 35 Атина Палада

    9 6 Отговор

    До коментар #25 от "при никакви":

    Картата на Украйна,която Тръмп показа в Белия дом снощи и Зеленски се съгласи с нея ,беше при условията на Русия! Там се виждаше четирите области извън Украйна и в РФ! Другото условие- остатъчна Украйна вън от НАТО! И третото условие- никакви войски на натовски държави в остатъчна Украйна! Тръмп ясно заяви,че САЩ поемат сигурността на остатъчна Украйна.И тя става със статут като Израел ..
    Това са условията на Русия.А Тръмп снощи ги потвърди и Зеленски с евролидерите се подчиниха ...

    Коментиран от #43, #44

    17:47 19.08.2025

  • 36 Мишел

    7 5 Отговор
    "Лавров: Нито Крим, нито Донбас някога са били цел на Русия. Целта на Русия е да свали престъпния Киевски режим и да не се допуска власт в Украйна, която да си сътрудничи със Запада. Това е заплаха за съществуването на Русия. "

    Коментиран от #40

    17:48 19.08.2025

  • 37 Ганчев

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Северно-азиатски npимaти !":

    Никак.

    17:48 19.08.2025

  • 38 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 7 Отговор
    ПОЛЕКА ЛЕКА ЩЕ СИ ПРИЗНАЕШ ЧЕ .................... ПУТЛЕР Е ПРИЧИНАТА ЗА ВОЙНАТА В УКРАЙНА И ................... ЧЕ ТОЙ НЕ ИСКА ДА Я СПРЕ .................. ФАКТ !

    17:48 19.08.2025

  • 39 ГРУ гайтанжиева

    7 6 Отговор

    До коментар #30 от "гост":

    Това са руски лъжи, разпространявани от без/полезни ... и д и о т и !
    По конституция Президент Зеленски е законен.

    17:49 19.08.2025

  • 40 Янукович

    5 6 Отговор

    До коментар #36 от "Мишел":

    и коя е русийката че да дава наклон на правителството на независима Украйна?

    17:50 19.08.2025

  • 41 И Киев е Руски

    6 4 Отговор

    До коментар #27 от "Лечител":

    Лекувай първо себе си

    Коментиран от #48

    17:51 19.08.2025

  • 42 Според мен

    1 1 Отговор
    Зеленски няма смисъл да се среща с късия фашист.

    17:51 19.08.2025

  • 43 Не е вярно

    7 3 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Целите на Русия, нямат нищо общо с това, което пишеш. Ако Русия спре войната сега, при тези условия, дори 7 области да превземе, това ще е огромно унижение и загуба за Русия. Тя се интересува единствено от превръщането на Украйна в марионетна държава, нещо като Беларус.

    Коментиран от #66, #70

    17:51 19.08.2025

  • 44 От Пасолья

    7 4 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Путлерчо през 2022 година:Ще свалим тези наркомани и нацисти в Киев(????).След 3,7 години -
    Милион и нещо руснаци на кайма.

    17:52 19.08.2025

  • 45 Путлер е в позиция цунгцванг

    25 6 Отговор

    До коментар #4 от "Тръмп":

    с празни ръце...

    17:53 19.08.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Клети съветски Zoмбита 🤪

    9 2 Отговор

    До коментар #15 от "Манол 24":

    Има напредък ... от "Киев за 2-3 дня", стана за две години . 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #71

    17:53 19.08.2025

  • 48 Копейкотрошач

    6 2 Отговор

    До коментар #41 от "И Киев е Руски":

    Лекувам.

    17:53 19.08.2025

  • 49 Копейки

    7 3 Отговор
    Не протестирайте повече против еврото, за да не ви натоварят и изпратят на екскурзия в Северна Корея.

    Коментиран от #55

    17:53 19.08.2025

  • 50 Красимир

    4 6 Отговор

    До коментар #29 от "Северно-азиатски npимaти !":

    Преди един месец бях в България и продавах апартамент. Като сравних живота в Русия и България (като бягане за справки по бюрократите) BG е поне 10-15 години назад от Русия в тази област.

    Коментиран от #65

    17:53 19.08.2025

  • 51 Факт

    5 5 Отговор
    Не може да не вижда, че ЕС саботира процеса!

    17:53 19.08.2025

  • 52 Двойника

    5 2 Отговор
    така ли каза ?

    17:54 19.08.2025

  • 53 ХА-ХААААААА

    3 7 Отговор
    ,,Путлер изпитва неистов страх от Зеленски.,, -ВИЦЪТ НА ДЕНЯ !

    17:54 19.08.2025

  • 54 Мишел

    4 3 Отговор
    "Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ. Сложи край на влиянието на Русия в региона на Южен Кавказ. Това стана с подписаното в САЩ рамково споразумение между Армения и Азербайджан. Илхам Алиев затвърди статута си на основен съюзник на САЩ в Южен Кавказ. Сега Баку ще може да купува американско оръжие. Голяма част от арменците смятат, че Русия ги е предала, защото въпреки наличието на военен съюз тя не помогна на Ереван по време на войната за Нагорни Карабах. Анкара и Вашингтон станаха главните геополитически играчи в южнокавказкия регион. Именно те отстраниха Москва и ще влияят активно на неговото бъдеще. "

    17:54 19.08.2025

  • 55 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #49 от "Копейки":

    На всички тук съм ви направила психопортрети и Ти си ми най симпатичният тролеи тук:)))
    Сериозно говоря..Не се шегувам:)

    17:55 19.08.2025

  • 56 От тия

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "съсел ,":

    Санкции рафинерии вече не останаха в московията. Милион и половина при Кобзон, чакат на китайските братя да им пуснат фандък, че втората в света и компоненти за без аналоговите си ракети не произвежда. Путин после как и какво ще подарява на Китай направо не ми се мисли. Така, че русотрътките да почват още от сега да мислят опорки за новия враг на рашата - Китай

    Коментиран от #64

    17:55 19.08.2025

  • 57 Ачо

    5 3 Отговор

    До коментар #29 от "Северно-азиатски npимaти !":

    Руснаците живеят като прасетата.

    17:56 19.08.2025

  • 58 Възpожденец 🇧🇬

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "Лечител":

    Путлер ще изглежда доста нелепо до Президент Зеленски, като настъпена от слон kypeшка пред лъв.

    Коментиран от #76

    17:56 19.08.2025

  • 59 Мишел

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Манол 24":

    "Истинската дългосрочна заплаха за Китай не е САЩ, а Русия – независимо дали спечели войната, или я загуби. Победоносна Русия би могла да се освободи от китайското влияние, а победена Русия би могла да се превърне в нестабилен и непредсказуем съсед. Идеалният сценарий за Пекин е отслабена, изтощена от войната Русия – силно зависима и послушна и без заплаха за сигурността на Китай, пише The Hill."

    17:56 19.08.2025

  • 60 Това е безспорен

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пусин е най-жалкия главнокомандващ":

    Факт.

    17:57 19.08.2025

  • 61 Путин

    5 0 Отговор
    слезе в Пхенян !Двойника продължи за Аляска !

    17:57 19.08.2025

  • 62 Путлер е слаб картоиграч и

    12 4 Отговор

    До коментар #4 от "Тръмп":

    шахматист. Затова е в позиция цунгцванг и се моли на Тръмп да му помогне срещу Украйна и президента Зеленски.

    Коментиран от #80, #86

    17:59 19.08.2025

  • 63 Световните агенции

    3 0 Отговор
    След Аляска ще има среща на върха със Зеленски !

    17:59 19.08.2025

  • 64 съсел ,

    4 4 Отговор

    До коментар #56 от "От тия":

    Стягай мешката и при зеля на фронта ! От диванни стратези полза никаква . Чемодан , вокзал и на х............й !

    17:59 19.08.2025

  • 65 Tётя Мyтpaфановна

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "Красимир":

    Истинска мистика е, че от толкова много русофили в БГ, за една година нито един не е дошъл в посоль, да се позаинтересува поне, по поканата на Путин "Всеки недоволен от живота си на Запад е добре дошъл и материално осигурен в РФ".
    Истинска мистика ....
    Имате ли отговор на тази мистика, другарю ? Защо не идват ? Защо не изпратят поне синовете и внуците си ?

    Коментиран от #68, #78, #108

    18:00 19.08.2025

  • 66 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "Не е вярно":

    Юридически Русия не може да има претенции над територии които не са нейни Да сте чули нещо за Иванофранковск Не им трябва Защо да издържат тези региони Знае се без кои територии Украйна е влязла в СССР и точка Елцин проспа момента и сега Путин си взема своето

    18:01 19.08.2025

  • 67 Тръмп

    5 0 Отговор
    Путин май ме разиграва ?

    18:02 19.08.2025

  • 68 минаващ

    3 5 Отговор

    До коментар #65 от "Tётя Мyтpaфановна":

    И от толкова поддръжници на зеления - нито един не замина да го брани от лошите руснаци . Само драскате по сайтовете и това ви е помощта ....

    Коментиран от #72, #82

    18:02 19.08.2025

  • 69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 4 Отговор
    Сащ депортираха първите украинци за бандеркочината.Честито !!!

    18:03 19.08.2025

  • 70 Атина Палада

    5 3 Отговор

    До коментар #43 от "Не е вярно":

    Не ,ти грешиш! Няма как Русия да се интересува от Украйна като марионетна държава с про руско правителство ,тъй като правителствата падат.Днес е про руско,утре с малко курабийки и ще дойде друго! И пак отначало!
    Извън областите,които вече Русия прибра в РФ, тя (Русия) подрежда остатъчна Украйна така,че да не бъде враждебна към Русия,а за да не бъде враждебна към Русия,то Русия я прави безинтересна на Запада ..Тогава няма да има мераклия от Запад да раздава курабий в Киев.... Това е целта и Русия я постигна! Ако искаше Русия Украйна да е като Беларус ,то тя щеше да я вземе цялата в РФ като Република,но не я иска...Вече никой не иска да изхранва чужди народи .А в остатъчна Украйна остават поляци. Русия си прибра руснаците..

    18:03 19.08.2025

  • 71 Димяща ушанка

    5 2 Отговор

    До коментар #47 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":

    Утре влизам в Киев !!! Този път е сигурно !!!

    Коментиран от #92

    18:04 19.08.2025

  • 72 Механик

    3 3 Отговор

    До коментар #68 от "минаващ":

    Излъгаха ме,че Русия била някаква сила.

    Коментиран от #75, #99

    18:05 19.08.2025

  • 73 Кофти е да имаш карти,

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "Тръмп":

    а да не разбираш играта ☝️🤣.. Бункерният е абсолютен лyзър.

    18:05 19.08.2025

  • 74 Сделка

    1 8 Отговор
    ще има, когато мисията на СВО са изпълнение. Дотогава, някои ще джафкат само,но керванът ще продължи своят път

    Коментиран от #77

    18:06 19.08.2025

  • 75 минаващ

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Механик":

    Теб от малък все те лъжат , не само за Русия ...Толкова ти е пипето , затова !

    18:06 19.08.2025

  • 76 да питам

    5 3 Отговор

    До коментар #58 от "Възpожденец 🇧🇬":

    защо Пуся изглеждаше толкова карикатурно в Аляска, сакото му беше толкова голямо и дълго като рокля му седеше, толкова ли няма едно огледало в кремъл ?

    Коментиран от #85, #89

    18:07 19.08.2025

  • 77 Серьожа

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Сделка":

    Какво значи СВО ?

    18:07 19.08.2025

  • 78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Ако знаеш ,че Левски е предаден от поп Кръстьо,защото оня спал с жена му,ако знаеш ,че овчарите давали храна на четата на Ботев ,са искали да им се плаща,няма се чудиш ,до всички тук воюват от дивана.А основната част и Това не прави

    Коментиран от #87, #95

    18:08 19.08.2025

  • 79 Виж си

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ако не си":

    МИНУСИТЕ!!!

    18:08 19.08.2025

  • 80 МЪДУРКО

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "Путлер е слаб картоиграч и":

    копи-пейст: "Доналд Тръмп заяви днес, че се надява руският му КОЛЕГА"?? Ха-ха, само кьорав не вижда, че Тръмп е "АГЕНТ КРАСНОВ"!

    18:09 19.08.2025

  • 81 Путин

    4 0 Отговор
    Обадих са на Ким,да му преразкажа разговора с Доналд !

    18:10 19.08.2025

  • 82 Tётя Мyтpaфановна

    4 0 Отговор

    До коментар #68 от "минаващ":

    Другарю, мисля че не сте разбрали въпроса и отговора ви е неадекватен.
    Вие лично защо не изпратите децата и внуците си да живеят в Руската федерация ?

    18:10 19.08.2025

  • 83 Това е безспорен

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Факт.

    18:11 19.08.2025

  • 84 Путин

    1 0 Отговор
    Докато коравия Ким е зад мен,не се страхувам от нищо !

    18:11 19.08.2025

  • 85 Атина Палада

    5 2 Отговор

    До коментар #76 от "да питам":

    Нищо не разбираш..Путин беше с безупречен костюм..Ако ти носиш сака до пъпа си е отделен въпрос!
    Но виж,снощи Зеленски беше с костюм за опело:)) Дори и сакето му беше едноредово без ревери до горе с копчета .Бил си купил този костюм за погребението на Папата,каза Зеленски на журналиста:))))

    Коментиран от #91, #97, #100, #107

    18:12 19.08.2025

  • 86 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #62 от "Путлер е слаб картоиграч и":

    Не съм чул Путин да настоява за среща.Дори и с Тръмп.Виж наркомана- иска среща и прекратяване на огина,че и не забавно,че и многократно.Не мога да разбера кого сё мъчите да лъжете соросоидите?

    18:12 19.08.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Абсолютно вярно 👍

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    Хунтата в Кремъл и бункерния пcиxoпат са олицетворение на ЗЛОТО...

    18:14 19.08.2025

  • 89 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #76 от "да питам":

    Когато ходиш на 20 см. токчета трябва да коригираш някак си пропорциите на тялото.

    18:14 19.08.2025

  • 90 Путин има цели

    1 2 Отговор
    Когато се изпълнят, ще има кой да подпише условията на Русия!

    18:14 19.08.2025

  • 91 Нишел

    3 0 Отговор

    До коментар #85 от "Атина Палада":

    И 12 сантиметра токчета.Затова прикляква като крава.

    Коментиран от #93

    18:15 19.08.2025

  • 92 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #71 от "Димяща ушанка":

    Гледай да не Ти влезе,срсоид.Или вие прктикувате?

    18:15 19.08.2025

  • 93 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #91 от "Нишел":

    Не видях никакви токчета ..Мъжки обувки...Като на Тръмп..

    Коментиран от #98

    18:16 19.08.2025

  • 94 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    18:16 19.08.2025

  • 95 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #78 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Това може да го напише само ма/н/Гал и предател.Дано те не срещна.

    18:16 19.08.2025

  • 96 Добър ден

    2 0 Отговор
    Много ясно, че няма да сключи, тези области, които "уж искал" , си бяха под руски контрол и преди войната. За какво тогава Русия хвърли на вятъра над 1 трилион долара и изпрати на сигурна смърт над 1 милион руски войници. Ако така се прецакат руснаците, ще е голям майтап

    18:16 19.08.2025

  • 97 Моден дизайнер

    2 0 Отговор

    До коментар #85 от "Атина Палада":

    Путин беше в традиционна руска носия !

    Коментиран от #103

    18:17 19.08.2025

  • 98 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #93 от "Атина Палада":

    а униформата на горски пазаче видя ли е дето с нея изпълзявал от бунгалото?

    ама така са им казали да пишат от посолството все пак галя плаща и тукашните маймуни драскат ли драскат че иначе по кошовете ровят ха ха ха

    18:18 19.08.2025

  • 99 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #72 от "Механик":

    Вярно е ! Излъгали са те,защото Русия не е просто някаква сила.Русия е свръх сила,на която целият Запад коленичи и се подчини!

    18:18 19.08.2025

  • 100 Путин

    3 1 Отговор

    До коментар #85 от "Атина Палада":

    най му отива раирано !

    18:21 19.08.2025

  • 101 руската мечка

    2 1 Отговор
    накрая пак ще играе казачок, по команда на САЩ, ако ли не, ще гризне дръвцето.

    18:21 19.08.2025

  • 102 Да обобщим

    2 1 Отговор
    Путин е карикатура на човек .Русия е пародия на държава.

    Коментиран от #104

    18:21 19.08.2025

  • 103 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #97 от "Моден дизайнер":

    Дизайнер си,колкото аз съм пилот:))Не разбираш !
    Пак повтарям - Путин беше с безупречен костюм.За разлика от него,Зеленски беше с едно наметало с копчета до шията :)Бил на погребението на Папата с него! То си е за опело,но не и за официални срещи .Палто с копчета до шията ,можеш да ходиш из балканите,но не на официална среща!

    18:22 19.08.2025

  • 104 С теб и такива като теб

    0 1 Отговор

    До коментар #102 от "Да обобщим":

    виждаме и карикатура на човек и пропадналият запад да се занимава с глупачета за лъжи и пропаганда.

    18:23 19.08.2025

  • 105 Когато се хващаш на хорото☝️

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тръмп":

    трябва да знаеш стъпките. .

    Това е грешката на бункерния страхливец.

    18:24 19.08.2025

  • 106 Ястребовски

    0 0 Отговор
    Много приличам на Путин !

    18:25 19.08.2025

  • 107 абе, моля те

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Атина Палада":

    какъв безупречен костюм. много зле си беше - 2 номера по-голямо сако, и отдолу се виждат две къси крачета, нещо не беше в ред, изобщо. особено като се покланяше на Тръмп приличаше на буратино.

    18:25 19.08.2025

  • 108 Град Козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Как пък нито една копейка не замина да работи и живее в Русия ?

    18:26 19.08.2025

  • 109 Западът

    0 0 Отговор
    не разбра смисъла на тази мойна. Русия си иска териториите с рускоговорящи, придадени на Укайна при образуването на Съветският съюз. На срещата в Аляка, Путин направи голяма отстъпка, като се отказа от Запаражието и Херсонска облат. Сега Зеленски иска всички. Едва ли Русия ще се оаткаже от Донбас.
    Цяла Европа е на колене пред един самозванец, на когото му е изтещъл президенкия мандат.
    Точно обратното, Руся ще втвърди позицията си.
    Вчера, колхозното събрание във Вашингтон, за някакви и около 30 минуте се окаа безсилно да реши въпроса. Единтвено бе старата мантра, която се пвтаря неименно. Среща двойката Путин - Зеленси, нещо съвсем невъзможно. Путин ще бъде веднага сменен, ако се съгласи на такава среща. Зад Путин стоят хора, които няма да допуснат такова унижение, да е подчинят на Европейския диктат. То май нсатана времето за нов Сталин.
    Войната ще продължи..

    18:27 19.08.2025