Доналд Тръмп: Путин може и да не иска да сключи сделка за Украйна

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че се надява руският му колега да продължи по пътя към прекратяване на войната в Украйна, но призна, че е възможно Владимир Путин да не иска да сключи сделка, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Честно казано, не мисля, че ще възникне проблем. Мисля, че Путин е изморен от това. Мисля, че всички са изморени, но никога не се знае", каза Тръмп в интервю за предаването "Фокс и приятели" по телевизия "Фокс Нюз".
"През следващите две седмици ще разберем (какво мисли) президентът Путин. Възможно е той да не иска да сключи сделка", заяви американският президент и добави, че в такъв случай руският му колега ще се окаже в "тежка ситуация".
Доналд Тръмп призова украинският президент Володимир Зеленски и руския държавен глава Владимир Путин да проявят известна "гъвкавост“ при евентуалните, предстоящи преговори, предава Bloomberg.
"Надявам се, че Зеленски, президентът Зеленски, ще направи това, което се изисква от него. Той трябва да прояви гъвкавост“, подчертава Тръмп в интервю за Fox News.
В отговор на въпрос относно перспективите за провеждане на двустранна среща между руския лидер Владимир Путин и Зеленски и възможността за неговото участие в нея, Тръмп заяви, че иска първо "да ги остави да се срещнат“.
В същото време американският лидер изрази надежда, че руската страна "ще заеме добра“ позиция, отбелязвайки, че в противен случай ситуацията ще стане...
"Надявам се, че президентът Путин ще бъде добър. А ако не, тогава ситуацията ще бъде трудна“, казва американският лидер.
Тръмп обяви по-рано, че подготвя среща между Зеленски и Путин. Ако тази среща мине добре, той ще обмисли възможността за провеждане на тристранна среща на върха, включваща и САЩ.
"Мисля, че са добре. Не бих казал, че някога ще станат най-добри приятели, но са добре. Така че уреждаме среща. Донякъде се договорих за това с Путин и Зеленски и, знаете ли, те са тези, които трябва да водят процеса“, добави американският президент.
По-рано германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че срещата между Путин и Зеленски може да се проведе в рамките на две седмици.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Със
17:27 19.08.2025
2 ти да видиш
Коментиран от #25
17:28 19.08.2025
3 Кривоверен алкаш
17:30 19.08.2025
4 Тръмп
Коментиран от #45, #62, #73, #105
17:30 19.08.2025
5 Хахахаха
Коментиран от #88
17:30 19.08.2025
6 Българин
17:31 19.08.2025
7 Пусин е най-жалкия главнокомандващ
🤣🤣🤣🤣🤣
Б.си cмoтаняците са тия монголоидни opки !
Коментиран от #46, #60
17:31 19.08.2025
8 Българка
17:32 19.08.2025
9 Реалност
Поражението на Русия в Руско-японската война доведе до революцията от 1905 г.
Бягството на един милион руски войници от руско-германския фронт по време на Първата световна война доведе до абдикацията на император Николай II и Февруарската революция от 1917 г.
Мирът, подписан от Ленин с Германия, позволи на болшевиките да разстрелят цялото царско семейство.
Със завръщането на съветските войски от Афганистан през февруари 1989 г. започва разпадането на СССР.
Знаейки това, Путин не може да прекрати войната с Украйна и да върне войските си у дома. Само възможността през май 1945 г. да остави почти цялата си армия в Европа като окупационни войски помага на Сталин да избегне следвоенен преврат.
Ето защо Путин мечтае да окупира Украйна, както и Балтийските държави, Финландия, Полша и др., за да държи армията си по-далеч от Москва.
Той си спомня как 525 000 войници, завърнали се от Афганистан през 1989 г., се превърнаха в „афганистански“ бандити, които тероризираха цялото население на СССР.И той знае какво ще се случи, ако милион и половина войници, които знаят как професионално да убиват, грабят и изнасилват, се върнат у дома от украинския фронт.
17:32 19.08.2025
10 Не думай!
17:33 19.08.2025
11 Ти шеф ли си на света или не
17:33 19.08.2025
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #94
17:33 19.08.2025
13 Мишел
17:34 19.08.2025
14 🛑 Спрете терора на Русия 🛑
Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
Коментиран от #24
17:34 19.08.2025
15 Манол 24
Тъжно но факт.
Но никой от коалицията на желаещите не му пука за хората.
Коментиран от #31, #47, #59
17:35 19.08.2025
16 Путин
17:35 19.08.2025
17 Моля се
17:35 19.08.2025
18 Поредния
Коментиран от #26
17:35 19.08.2025
19 Тръмп
17:36 19.08.2025
20 Фен
17:36 19.08.2025
21 Тогава
17:36 19.08.2025
22 Ново двайсет!
Тоя забравя повече от Байдън!
17:37 19.08.2025
23 Българин
Коментиран от #33
17:39 19.08.2025
24 съсел ,
До коментар #14 от "🛑 Спрете терора на Русия 🛑":Дай инфо как да стане , че ставаш досаден с тези призиви , дето никой не им обръща внимание ! От тия санкции укрията се смалява с всеки изминал ден ! Дай нещо ново , че ни втръсна от тия драсканици !
Коментиран от #56
17:40 19.08.2025
25 при никакви
До коментар #2 от "ти да видиш":условия, Русия няма да сключи сделка, защото всичко в момента е чиста загуба за Русия. Единственият начин, Русия да излезе победител е да постигне целите си, а затова трябват още десетки години война. Само така Путин може да остане жив, при победа или продължаваща война. Друг вариант, едва ли е толкова глупав, за да приеме.
Коментиран от #35
17:41 19.08.2025
26 Атина Палада
До коментар #18 от "Поредния":Гледа си интереса на САЩ! А това,че интереса на САЩ е в разрез с нашият (ЕС) не го прави клоун..
17:42 19.08.2025
27 Лечител
Затова няма да има среща между тях.
Коментиран от #41, #58
17:42 19.08.2025
28 ЕС И УКРАЙНА
17:42 19.08.2025
29 Северно-азиатски npимaти !
Коментиран от #37, #50, #57
17:43 19.08.2025
30 гост
Коментиран от #39
17:44 19.08.2025
31 град София
До коментар #15 от "Манол 24":Китай и Индия никога няма да воюват, камо ли заради Русия. Конкретно пък Китай, изобщо не го слагай под общ знаменател с Русия. Руснаците са бедни и глупави, няма какво да губят, освен живота си. Китай са богати, умни и водеща икономическа сила в света, за Китай са важни парите, икономическото развитие, търговските отношения с най-големите и богати пазари в света - Европа и САЩ и просперитета на държавата. Китай има изгода Русия да воюва, защото става все по-бедна, по-слаба и по- зависима. Всъщност Русия, вече е изцяло зависима от Китай и до голяма степен от Северна Корея. Много унизително, но факт.
17:46 19.08.2025
32 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
Коментиран от #83
17:46 19.08.2025
33 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #23 от "Българин":Веднага мога да го уредя.
Утре те чакам в посоль. Вземи и децата. Чака ви розово бъдеще в руския рай.
17:47 19.08.2025
34 Факт
17:47 19.08.2025
35 Атина Палада
До коментар #25 от "при никакви":Картата на Украйна,която Тръмп показа в Белия дом снощи и Зеленски се съгласи с нея ,беше при условията на Русия! Там се виждаше четирите области извън Украйна и в РФ! Другото условие- остатъчна Украйна вън от НАТО! И третото условие- никакви войски на натовски държави в остатъчна Украйна! Тръмп ясно заяви,че САЩ поемат сигурността на остатъчна Украйна.И тя става със статут като Израел ..
Това са условията на Русия.А Тръмп снощи ги потвърди и Зеленски с евролидерите се подчиниха ...
Коментиран от #43, #44
17:47 19.08.2025
36 Мишел
Коментиран от #40
17:48 19.08.2025
37 Ганчев
До коментар #29 от "Северно-азиатски npимaти !":Никак.
17:48 19.08.2025
38 ЕДГАР КЕЙСИ
17:48 19.08.2025
39 ГРУ гайтанжиева
До коментар #30 от "гост":Това са руски лъжи, разпространявани от без/полезни ... и д и о т и !
По конституция Президент Зеленски е законен.
17:49 19.08.2025
40 Янукович
До коментар #36 от "Мишел":и коя е русийката че да дава наклон на правителството на независима Украйна?
17:50 19.08.2025
41 И Киев е Руски
До коментар #27 от "Лечител":Лекувай първо себе си
Коментиран от #48
17:51 19.08.2025
42 Според мен
17:51 19.08.2025
43 Не е вярно
До коментар #35 от "Атина Палада":Целите на Русия, нямат нищо общо с това, което пишеш. Ако Русия спре войната сега, при тези условия, дори 7 области да превземе, това ще е огромно унижение и загуба за Русия. Тя се интересува единствено от превръщането на Украйна в марионетна държава, нещо като Беларус.
Коментиран от #66, #70
17:51 19.08.2025
44 От Пасолья
До коментар #35 от "Атина Палада":Путлерчо през 2022 година:Ще свалим тези наркомани и нацисти в Киев(????).След 3,7 години -
Милион и нещо руснаци на кайма.
17:52 19.08.2025
45 Путлер е в позиция цунгцванг
До коментар #4 от "Тръмп":с празни ръце...
17:53 19.08.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Клети съветски Zoмбита 🤪
До коментар #15 от "Манол 24":Има напредък ... от "Киев за 2-3 дня", стана за две години . 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #71
17:53 19.08.2025
48 Копейкотрошач
До коментар #41 от "И Киев е Руски":Лекувам.
17:53 19.08.2025
49 Копейки
Коментиран от #55
17:53 19.08.2025
50 Красимир
До коментар #29 от "Северно-азиатски npимaти !":Преди един месец бях в България и продавах апартамент. Като сравних живота в Русия и България (като бягане за справки по бюрократите) BG е поне 10-15 години назад от Русия в тази област.
Коментиран от #65
17:53 19.08.2025
51 Факт
17:53 19.08.2025
52 Двойника
17:54 19.08.2025
53 ХА-ХААААААА
17:54 19.08.2025
54 Мишел
17:54 19.08.2025
55 Атина Палада
До коментар #49 от "Копейки":На всички тук съм ви направила психопортрети и Ти си ми най симпатичният тролеи тук:)))
Сериозно говоря..Не се шегувам:)
17:55 19.08.2025
56 От тия
До коментар #24 от "съсел ,":Санкции рафинерии вече не останаха в московията. Милион и половина при Кобзон, чакат на китайските братя да им пуснат фандък, че втората в света и компоненти за без аналоговите си ракети не произвежда. Путин после как и какво ще подарява на Китай направо не ми се мисли. Така, че русотрътките да почват още от сега да мислят опорки за новия враг на рашата - Китай
Коментиран от #64
17:55 19.08.2025
57 Ачо
До коментар #29 от "Северно-азиатски npимaти !":Руснаците живеят като прасетата.
17:56 19.08.2025
58 Възpожденец 🇧🇬
До коментар #27 от "Лечител":Путлер ще изглежда доста нелепо до Президент Зеленски, като настъпена от слон kypeшка пред лъв.
Коментиран от #76
17:56 19.08.2025
59 Мишел
До коментар #15 от "Манол 24":"Истинската дългосрочна заплаха за Китай не е САЩ, а Русия – независимо дали спечели войната, или я загуби. Победоносна Русия би могла да се освободи от китайското влияние, а победена Русия би могла да се превърне в нестабилен и непредсказуем съсед. Идеалният сценарий за Пекин е отслабена, изтощена от войната Русия – силно зависима и послушна и без заплаха за сигурността на Китай, пише The Hill."
17:56 19.08.2025
60 Това е безспорен
До коментар #7 от "Пусин е най-жалкия главнокомандващ":Факт.
17:57 19.08.2025
61 Путин
17:57 19.08.2025
62 Путлер е слаб картоиграч и
До коментар #4 от "Тръмп":шахматист. Затова е в позиция цунгцванг и се моли на Тръмп да му помогне срещу Украйна и президента Зеленски.
Коментиран от #80, #86
17:59 19.08.2025
63 Световните агенции
17:59 19.08.2025
64 съсел ,
До коментар #56 от "От тия":Стягай мешката и при зеля на фронта ! От диванни стратези полза никаква . Чемодан , вокзал и на х............й !
17:59 19.08.2025
65 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #50 от "Красимир":Истинска мистика е, че от толкова много русофили в БГ, за една година нито един не е дошъл в посоль, да се позаинтересува поне, по поканата на Путин "Всеки недоволен от живота си на Запад е добре дошъл и материално осигурен в РФ".
Истинска мистика ....
Имате ли отговор на тази мистика, другарю ? Защо не идват ? Защо не изпратят поне синовете и внуците си ?
Коментиран от #68, #78, #108
18:00 19.08.2025
66 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #43 от "Не е вярно":Юридически Русия не може да има претенции над територии които не са нейни Да сте чули нещо за Иванофранковск Не им трябва Защо да издържат тези региони Знае се без кои територии Украйна е влязла в СССР и точка Елцин проспа момента и сега Путин си взема своето
18:01 19.08.2025
67 Тръмп
18:02 19.08.2025
68 минаващ
До коментар #65 от "Tётя Мyтpaфановна":И от толкова поддръжници на зеления - нито един не замина да го брани от лошите руснаци . Само драскате по сайтовете и това ви е помощта ....
Коментиран от #72, #82
18:02 19.08.2025
69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
18:03 19.08.2025
70 Атина Палада
До коментар #43 от "Не е вярно":Не ,ти грешиш! Няма как Русия да се интересува от Украйна като марионетна държава с про руско правителство ,тъй като правителствата падат.Днес е про руско,утре с малко курабийки и ще дойде друго! И пак отначало!
Извън областите,които вече Русия прибра в РФ, тя (Русия) подрежда остатъчна Украйна така,че да не бъде враждебна към Русия,а за да не бъде враждебна към Русия,то Русия я прави безинтересна на Запада ..Тогава няма да има мераклия от Запад да раздава курабий в Киев.... Това е целта и Русия я постигна! Ако искаше Русия Украйна да е като Беларус ,то тя щеше да я вземе цялата в РФ като Република,но не я иска...Вече никой не иска да изхранва чужди народи .А в остатъчна Украйна остават поляци. Русия си прибра руснаците..
18:03 19.08.2025
71 Димяща ушанка
До коментар #47 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":Утре влизам в Киев !!! Този път е сигурно !!!
Коментиран от #92
18:04 19.08.2025
72 Механик
До коментар #68 от "минаващ":Излъгаха ме,че Русия била някаква сила.
Коментиран от #75, #99
18:05 19.08.2025
73 Кофти е да имаш карти,
До коментар #4 от "Тръмп":а да не разбираш играта ☝️🤣.. Бункерният е абсолютен лyзър.
18:05 19.08.2025
74 Сделка
Коментиран от #77
18:06 19.08.2025
75 минаващ
До коментар #72 от "Механик":Теб от малък все те лъжат , не само за Русия ...Толкова ти е пипето , затова !
18:06 19.08.2025
76 да питам
До коментар #58 от "Възpожденец 🇧🇬":защо Пуся изглеждаше толкова карикатурно в Аляска, сакото му беше толкова голямо и дълго като рокля му седеше, толкова ли няма едно огледало в кремъл ?
Коментиран от #85, #89
18:07 19.08.2025
77 Серьожа
До коментар #74 от "Сделка":Какво значи СВО ?
18:07 19.08.2025
78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #65 от "Tётя Мyтpaфановна":Ако знаеш ,че Левски е предаден от поп Кръстьо,защото оня спал с жена му,ако знаеш ,че овчарите давали храна на четата на Ботев ,са искали да им се плаща,няма се чудиш ,до всички тук воюват от дивана.А основната част и Това не прави
Коментиран от #87, #95
18:08 19.08.2025
79 Виж си
До коментар #46 от "Ако не си":МИНУСИТЕ!!!
18:08 19.08.2025
80 МЪДУРКО
До коментар #62 от "Путлер е слаб картоиграч и":копи-пейст: "Доналд Тръмп заяви днес, че се надява руският му КОЛЕГА"?? Ха-ха, само кьорав не вижда, че Тръмп е "АГЕНТ КРАСНОВ"!
18:09 19.08.2025
81 Путин
18:10 19.08.2025
82 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #68 от "минаващ":Другарю, мисля че не сте разбрали въпроса и отговора ви е неадекватен.
Вие лично защо не изпратите децата и внуците си да живеят в Руската федерация ?
18:10 19.08.2025
83 Това е безспорен
До коментар #32 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Факт.
18:11 19.08.2025
84 Путин
18:11 19.08.2025
85 Атина Палада
До коментар #76 от "да питам":Нищо не разбираш..Путин беше с безупречен костюм..Ако ти носиш сака до пъпа си е отделен въпрос!
Но виж,снощи Зеленски беше с костюм за опело:)) Дори и сакето му беше едноредово без ревери до горе с копчета .Бил си купил този костюм за погребението на Папата,каза Зеленски на журналиста:))))
Коментиран от #91, #97, #100, #107
18:12 19.08.2025
86 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #62 от "Путлер е слаб картоиграч и":Не съм чул Путин да настоява за среща.Дори и с Тръмп.Виж наркомана- иска среща и прекратяване на огина,че и не забавно,че и многократно.Не мога да разбера кого сё мъчите да лъжете соросоидите?
18:12 19.08.2025
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Абсолютно вярно 👍
До коментар #5 от "Хахахаха":Хунтата в Кремъл и бункерния пcиxoпат са олицетворение на ЗЛОТО...
18:14 19.08.2025
89 Така е
До коментар #76 от "да питам":Когато ходиш на 20 см. токчета трябва да коригираш някак си пропорциите на тялото.
18:14 19.08.2025
90 Путин има цели
18:14 19.08.2025
91 Нишел
До коментар #85 от "Атина Палада":И 12 сантиметра токчета.Затова прикляква като крава.
Коментиран от #93
18:15 19.08.2025
92 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #71 от "Димяща ушанка":Гледай да не Ти влезе,срсоид.Или вие прктикувате?
18:15 19.08.2025
93 Атина Палада
До коментар #91 от "Нишел":Не видях никакви токчета ..Мъжки обувки...Като на Тръмп..
Коментиран от #98
18:16 19.08.2025
94 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО
18:16 19.08.2025
95 Българин
До коментар #78 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Това може да го напише само ма/н/Гал и предател.Дано те не срещна.
18:16 19.08.2025
96 Добър ден
18:16 19.08.2025
97 Моден дизайнер
До коментар #85 от "Атина Палада":Путин беше в традиционна руска носия !
Коментиран от #103
18:17 19.08.2025
98 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #93 от "Атина Палада":а униформата на горски пазаче видя ли е дето с нея изпълзявал от бунгалото?
ама така са им казали да пишат от посолството все пак галя плаща и тукашните маймуни драскат ли драскат че иначе по кошовете ровят ха ха ха
18:18 19.08.2025
99 Атина Палада
До коментар #72 от "Механик":Вярно е ! Излъгали са те,защото Русия не е просто някаква сила.Русия е свръх сила,на която целият Запад коленичи и се подчини!
18:18 19.08.2025
100 Путин
До коментар #85 от "Атина Палада":най му отива раирано !
18:21 19.08.2025
101 руската мечка
18:21 19.08.2025
102 Да обобщим
Коментиран от #104
18:21 19.08.2025
103 Атина Палада
До коментар #97 от "Моден дизайнер":Дизайнер си,колкото аз съм пилот:))Не разбираш !
Пак повтарям - Путин беше с безупречен костюм.За разлика от него,Зеленски беше с едно наметало с копчета до шията :)Бил на погребението на Папата с него! То си е за опело,но не и за официални срещи .Палто с копчета до шията ,можеш да ходиш из балканите,но не на официална среща!
18:22 19.08.2025
104 С теб и такива като теб
До коментар #102 от "Да обобщим":виждаме и карикатура на човек и пропадналият запад да се занимава с глупачета за лъжи и пропаганда.
18:23 19.08.2025
105 Когато се хващаш на хорото☝️
До коментар #4 от "Тръмп":трябва да знаеш стъпките. .
Това е грешката на бункерния страхливец.
18:24 19.08.2025
106 Ястребовски
18:25 19.08.2025
107 абе, моля те
До коментар #85 от "Атина Палада":какъв безупречен костюм. много зле си беше - 2 номера по-голямо сако, и отдолу се виждат две къси крачета, нещо не беше в ред, изобщо. особено като се покланяше на Тръмп приличаше на буратино.
18:25 19.08.2025
108 Град Козлодуй
До коментар #65 от "Tётя Мyтpaфановна":Как пък нито една копейка не замина да работи и живее в Русия ?
18:26 19.08.2025
109 Западът
Цяла Европа е на колене пред един самозванец, на когото му е изтещъл президенкия мандат.
Точно обратното, Руся ще втвърди позицията си.
Вчера, колхозното събрание във Вашингтон, за някакви и около 30 минуте се окаа безсилно да реши въпроса. Единтвено бе старата мантра, която се пвтаря неименно. Среща двойката Путин - Зеленси, нещо съвсем невъзможно. Путин ще бъде веднага сменен, ако се съгласи на такава среща. Зад Путин стоят хора, които няма да допуснат такова унижение, да е подчинят на Европейския диктат. То май нсатана времето за нов Сталин.
Войната ще продължи..
18:27 19.08.2025