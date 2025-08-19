Доналд Тръмп: Путин може и да не иска да сключи сделка за Украйна

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че се надява руският му колега да продължи по пътя към прекратяване на войната в Украйна, но призна, че е възможно Владимир Путин да не иска да сключи сделка, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Честно казано, не мисля, че ще възникне проблем. Мисля, че Путин е изморен от това. Мисля, че всички са изморени, но никога не се знае", каза Тръмп в интервю за предаването "Фокс и приятели" по телевизия "Фокс Нюз".

Още новини от Украйна

"През следващите две седмици ще разберем (какво мисли) президентът Путин. Възможно е той да не иска да сключи сделка", заяви американският президент и добави, че в такъв случай руският му колега ще се окаже в "тежка ситуация".

Доналд Тръмп призова украинският президент Володимир Зеленски и руския държавен глава Владимир Путин да проявят известна "гъвкавост“ при евентуалните, предстоящи преговори, предава Bloomberg.



"Надявам се, че Зеленски, президентът Зеленски, ще направи това, което се изисква от него. Той трябва да прояви гъвкавост“, подчертава Тръмп в интервю за Fox News.



В отговор на въпрос относно перспективите за провеждане на двустранна среща между руския лидер Владимир Путин и Зеленски и възможността за неговото участие в нея, Тръмп заяви, че иска първо "да ги остави да се срещнат“.



В същото време американският лидер изрази надежда, че руската страна "ще заеме добра“ позиция, отбелязвайки, че в противен случай ситуацията ще стане...



"Надявам се, че президентът Путин ще бъде добър. А ако не, тогава ситуацията ще бъде трудна“, казва американският лидер.



Тръмп обяви по-рано, че подготвя среща между Зеленски и Путин. Ако тази среща мине добре, той ще обмисли възможността за провеждане на тристранна среща на върха, включваща и САЩ.



"Мисля, че са добре. Не бих казал, че някога ще станат най-добри приятели, но са добре. Така че уреждаме среща. Донякъде се договорих за това с Путин и Зеленски и, знаете ли, те са тези, които трябва да водят процеса“, добави американският президент.



По-рано германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че срещата между Путин и Зеленски може да се проведе в рамките на две седмици.