The Telegraph: Кремъл използва мирните преговори като инструмент за война срещу Запада

Руският президент Владимир Путин не е дал реални гаранции, че няма да нахлуе отново в Украйна. Вместо това Кремъл се опитва усилено да разруши западните червени линии, за да изолира Украйна от съюзниците ѝ и САЩ от Европа, пише колумнистът на The Telegraph Боб Сийли.
В статията се отбелязва, че Русия вече се опитва да възпрепятства напредъка, постигнат в преговорите в Белия дом. Така руското външно министерство заяви, че ще отхвърли "всякакви сценарии“, включващи войски на НАТО в Украйна, заплашвайки с "неконтролирана ескалация“ с "непредвидени последици“. Освен това Русия изглежда е решила да вбие клин между САЩ и Обединеното кралство, заявявайки, че Обединеното кралство подкопава преговорите.
"След като е привлякъл Тръмп към идеята за сделка, Кремъл сега се опитва да диктува условия и безмилостно ще се опитва да разруши западните червени линии, за да изолира Украйна от съюзниците ѝ и САЩ от Европа. Тактиката на преговорите на Русия е да разделя и владее“, отбелязва журналистът на The Telegraph.
Както подчертава изданието, Путин иска повече стратегически ценна украинска земя, а с нея и поне три града, чието завладяване би отнело на руските войски години и които биха могли да бъдат използвани като потенциален стратегически трамплин в случай на нов кръг от войната.
В същото време той гледа на западното лидерство като краткотрайно и слабо, пише Сийли.
"Западното противопоставяне вече не възпира Русия. Путин вярва, че има стратегическо търпение и в крайна сметка може да изтощи Украйна и Запада. Колко западни лидери, които са преговаряли във Вашингтон, ще бъдат все още на власт след пет години?“
The Telegraph предвижда, че ако бъде постигнато мирно споразумение, Русия несъмнено ще продължи това, което се опитва да прави в Грузия и Молдова, използвайки прокремълски олигарси и лидери, подкопавайки независимостта на тези държави и постепенно ги привличайки в орбитата на Москва. В този случай украинският конфликт няма да приключи, а само ще влезе в нова фаза, но много опасна от сега.
Доналд Тръмп заяви по-рано, че всяко окончателно споразумение ще зависи от преговорите между Путин и Зеленски, които той твърди, че възнамерява да организира. Досега обаче Путин е показал готовност само да приеме сделка, която ще остави Украйна уязвима за Русия и нейната смъртоносна армия. Той отказва да гледа на Зеленски като на равен, а на Украйна като на държава, заключава Сийли.
Гаранции за сигурност за Украйна
По-рано министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли на практика отрече тази информация. Той отбеляза, че Лондон е готов да изпрати войските си в Украйна, но само след като бъде постигнато прекратяване на огъня с Русия. Той също така отбеляза, че "коалицията на желаещите“ е готова да изпрати войските си в Украйна в първия ден от прекратяването на огъня, за да помогне за осигуряването на мир.
От своя страна генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че е заявил, че членството на Украйна в НАТО не се обсъжда, но че се обсъждат гаранции за сигурност като "Член 5“. Също така, според Рюте, на Украйна могат да бъдат предоставени гаранции за сигурност от различни държави.
The Telegraph: Кремъл използва мирните преговори като инструмент за война срещу Запада
1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ
2 Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ
До коментар #1 от "1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ":За 1 месец 60 хиляди мъртви руснаци в Украйна! Не ранени а мъртви. За година над 700 хиляди. Ужас без край-
Марко Рубио
държавен секретар на САЩ
Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка. Срещата е това, което правите, за да разберете позициите и да вземете решение, да имате всички факти. Няма да е лесно. Тази война означава много за Путин. Искам да кажа, последния месец руснаците загубиха - мисля, че през юли загубиха 60 000 руснаци - не изчезнали и ранени, а мъртви.
3 БгТопИдиот🇧🇬
4 Скъсвате се
5 Екатерина Велика починала
6 Равносметката
До коментар #3 от "БгТопИдиот🇧🇬":1 година от операция "Курск": Равносметката
Загубите на руснаците в операция "Курск"
77 000 убити и ранени войници
6000 са убити севернокорейци
1018 пленени руски войници, използвани за размяна и връщане на украински военнопленници
унищожени или повредени 7236 единици руско оръжие и военна техника, включително 211 танка, 1083 бронетранспортьора, 907 артилерийски системи, 1 самолет, 3 хеликоптера, 15 системи за противовъздушна отбрана и 2795 единици транспортни средства
7 Карамба
8 Мечо Пух
До коментар #4 от "Скъсвате се":Руснаците са си у тях Тези които са в Украйна биват избивани.
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #1 от "1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ":УКРИТЕ УБИХА МИЛИОН И 600 ХИЛЯДИ БРАТЯ РУСНАЦИ :((((
И ДА ГИ ОБИЧАМ ЛИ :))))
ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ СА ПО ПЛАЖОВЕ И ПОЧИВКИ :(((
БРАТЯТА РУСИ ГИ ВРЪЩАТ В КАТАФАЛКИ И НА ЧАСТИ :((((
ЩЕ СЕ САМОВЗРИВЯ НАКРАЯ ПРЕД АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО :(((
10 Аааааа има,има
До коментар #3 от "БгТопИдиот🇧🇬":Копейките са малоумни.
21:00 19.08.2025
11 мурсулка крадливата
21:00 19.08.2025
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БАРОН СИБИРСКИ .
БРАТУШКИТЕ КРОТКО СИ НАЦИОНАЛИЗИРАХА АВИОКОМПАНИЯТА РЕД УИНГС КОЯТО БАЩАТА ЛЕБЕДЕВ БЕШЕ ПРИВАТИЗИРАЛ В РУСИЯ
......
ТАКА ЧЕ ТЕЛЕГРАФ ЗНАЯТ МНОГО ДОБРЕ КАК БРАТУШКИТЕ МАЧКАТ ПРЕДАТЕЛИТЕ
И ЗАТОВА ПИЩЯТ ОТ УЖАС :)
21:00 19.08.2025
13 Факт
До коментар #1 от "1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ":Русийката е в предсмъртна агония. Американците и европейците си пием коктейлите по плажовете. Бай Дончо ще строи Бална зала със стъклен покрив в Белия дом. А в същото време над 1 700 000 руски войници са вече под земята, и още толкова ще заминат, а Путин трепери от ужас вече 4та година в бункера
........😄
21:00 19.08.2025
14 Аааааа има,имааав
До коментар #7 от "Карамба":Копейките са малоумни.
21:01 19.08.2025
15 Гайтанджиев
21:01 19.08.2025
16 🤔.....
До коментар #5 от "Екатерина Велика починала":С Лавров ли е била? 🤔
21:02 19.08.2025
17 Факт
21:02 19.08.2025
18 Тръмпоча този път е точен
Малко по-рано Тръмп обяви и данни за огромни руски загуби в конфликта. „Току-що бях информиран, че почти 30 000 руски войници са загинали този месец в абсурдната война с Украйна. От началото на годината Русия е загубила 162 500 войници. Това са много ненужни смърти! Украйна обаче също е претърпяла големи загуби. От 1 януари 2025 г. насам тя е загубила около 8000 войници
21:02 19.08.2025
19 Тия
21:02 19.08.2025
20 Ами украинският режим е фашистки
До коментар #8 от "Мечо Пух":Затова избиват хора.
21:02 19.08.2025
21 ИСТИНСКАТА АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ХАХА,
САМО ОТКАЧАЛКИ СЕ ВЗРИВЯВАТ
.....
ЕДИН ДРОН В СОФИЙСКИЯ ГОЛФ КЛУБ ДОКАТО
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ КОРПУС ИГРАЕ ГОЛФ
И РЕЗУЛТАТА Е ПАК СЪЩИЯ:))
21:02 19.08.2025
22 Знам бе
До коментар #14 от "Аааааа има,имааав":Укрокопейките са много малоумни.
21:03 19.08.2025
23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
"Мир в Украйна представлява риск за НАТО."
🤔🤔🤔
Трябва ли Ви разяснение на думите му ❗❓
21:03 19.08.2025
24 🛑 Спрете терора на Русия 🛑
Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
21:04 19.08.2025
27 кAпеи да танцуваме заедно
17 август 2025, 13:53 часа 51475
Обявеното от Русия завладяване (бел. ред. - в руския вариант е "освобождение") на град Часов Яр в Краматорското направление всъщност е позната руска пиар информационна кампания. Това посочва украинският проект Deep State – той стана известен с избухването на войната в Сирия преди около десетилетие и следенето на развитието ѝ, с публикуване на точни карти на военните действия. Сега Deep State прави същото в Украйна.
Руската държавна телевизия показа кадри как руски войници издигат знамена в южната част на града. 24-та украинска механизирана бригада обаче публикува видеокадри какво се случва с издигащите знамената руски войници. Кадрите не са за лица под 18 години, съдържанието им съдържа жестоко насилие. Украинските войници избиват жестоко обкръжените руски агресори без милост въпреки молбите им за пощада.
21:04 19.08.2025
28 Гориил
21:06 19.08.2025
29 Гост
21:07 19.08.2025
30 Нищо не знаеш ти...
До коментар #22 от "Знам бе":българските тъпоглави-копейки-русомъдреци всички са членове на Менса...това не го знаеше до сега нали?
21:08 19.08.2025
32 дончичо
21:09 19.08.2025
33 Това е....
До коментар #27 от "кAпеи да танцуваме заедно":Прекрасно.... просто фантастично....
21:10 19.08.2025
34 Дедо
21:11 19.08.2025
35 Еми
До коментар #30 от "Нищо не знаеш ти...":Умни са , не са като т.пите крави.
21:12 19.08.2025
36 дядо поп
До коментар #5 от "Екатерина Велика починала":Ами ти пробвай с магаре.
21:12 19.08.2025
37 Готов за бой
21:13 19.08.2025
39 Факт
21:14 19.08.2025
40 Тази сутрин световния лидер Зеленски
21:14 19.08.2025
41 Това
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Последното го свърши ,не пропускай
21:16 19.08.2025
42 Тази сутрин световния лидер Зеленски
21:16 19.08.2025
43 Велик е я...
До коментар #42 от "Тази сутрин световния лидер Зеленски":Не е като ония дRi...... Sлиф нефелник от Кремъл.
21:18 19.08.2025
44 Присмял се хърбел..
До коментар #1 от "1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ":България е на път да изчезне демографски без война..
21:19 19.08.2025
45 Горски
21:19 19.08.2025
47 Пич
21:21 19.08.2025
48 Шопо
До коментар #8 от "Мечо Пух":Украйна не е държава а територия, руска територия.
21:21 19.08.2025
49 дядо поп
До коментар #18 от "Тръмпоча този път е точен":И защо тогава толкова напъват за прекратяване на огъня , че те според тези списвачи направо са победили Русия. Не чувствате ли , че станахте смешни с тези глупости. Истината е , че Русия направи на разрушкан плет Украйна и НАТО.
21:21 19.08.2025
50 Галерия
21:22 19.08.2025
51 Факт
2. През февруари 1919 г. Съветска Русия напада Полша. Но през август 1920 г. поляците разбиват съветските болшевики в битката за Варшава.
3. През 1920 г. Съветска Русия напада и Азербайджан.
4. През 1921 г. Съветска Русия нахлува и в Грузия.
5. На 17 септември 1939 г. Съветският съюз, съюзник на нацистка Германия, напада Полша.
6. На 30 ноември 1939 г. Съветският съюз напада Финландия. И досега се носи славата на финландския герой снайперист Симо Хаюха изтрепал много болшевишки нашественици. А може би Доналд Тръмп знае кой е героя Хаюха?
7. През 1940 г. съветската армия окупира балтийските държави Литва, Латвия и Естония. Окупацията продължава половин век.
8. През 1956 г. съветската армия нахлува в Унгария.
9. През 1968 т. съветската армия нахлу и в Чехословакия, за да смаже мечтите на чехи и поляци за "социализъм с човешко лице". Руснаците тогава бяха решили, че социализмът трябва да има само зверско лице.
10. През 1979 г. съветската армия нахлу в Афганистан.
11. През 1992 г. Русия осъществи военна интервенция срещу Грузия.
12. През 1992 г. руски войски окупираха Приднестровието, част от Р Молдова.
13. През 1994 г. руската армия нахлу в Чечения.
14. През 1999 г. последва нова руска военна инвазия в Чеч
21:22 19.08.2025
52 По мои изчисления са
До коментар #18 от "Тръмпоча този път е точен":Милиард и 163 000 руснаци.
Някъде си загубил една единица отпред. Така не ти ли харесва малко повече.... смешно човече.
21:23 19.08.2025
54 Гориил
21:23 19.08.2025
55 Факт
15. През 2008 г. руската армия нахлу в Грузия.
16. През 2014 г. Русия осъществи военна агресия срещу Украйна и окупира Автономната репубулика Крим.
17. През 2015 г. руската армия нахлу в Сирия.
18. На 24 февруари 2022 г. призори руската армия започна мащабно военна агресия срещу Украйна. Според Кремъл това трябваше да бъде Блицкриг, т.е. Светкавична война или Специална операция, за каквато първоначало я обяви руският президент.
Това са фактите. А въпросът е коя по-точно война е започнала Украйна, за да се налага сега да я спира? Не искам да мисля най-лошото. Защото то е "мир на всяка цена". По-скоро е време Русия да си плати поне за една от войните, които престъпно е водила през 20 и 21 век. И понеже миналото не може да се промени, то остава надеждата, че можем да променяме настоящето. В конкретния случай с войната на Русия срещу Украйна това означава агресорът да бъде принуден да напусне завладяната към момента от него територия с всички средства - дипломатически и военни. И да бъде наказан за престъпленията си, а главният военнопрестъпник в Кремъл, с когото наскоро американският президент се срещна и му оказа почести като на скъп приятел, да бъде изправен пред Наказателния съд. Тогава и бъдещите поколения ще знаят, че справедливостта, за която често говорят политици и журналисти, не е гола фраза. Краят на режима на Владимир Путин в Русия може да се превърне в начало на мира за Украйна и
21:23 19.08.2025
56 Брей... идва ми....
21:24 19.08.2025
58 Ма ти не можеш да смяташ бе....
До коментар #52 от "По мои изчисления са":Пърцуняк....
21:26 19.08.2025
59 Факт
До коментар #54 от "Гориил":Такива като теб преди години пишеха едни смешки как украинците щели да посрещнат руската армия с цветя и развети руски знамена!!! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
21:26 19.08.2025
60 Отреазвяващ
21:27 19.08.2025
61 дядо поп
До коментар #37 от "Готов за бой":Абре джендьо , това да не е пищова на бойфрейнда ти. Сигурен съм , че никога през живота си не си помирисвал оръжейна смазка.
21:27 19.08.2025
62 БгТопИдиот🇧🇬
До коментар #40 от "Тази сутрин световния лидер Зеленски":Наистина велик! Влезе в историята пратил милиони орки в един по добър свят не като този при путя
21:28 19.08.2025
63 Дух
21:28 19.08.2025
64 Бро завиждам ти благородно...
До коментар #57 от "Дух":Изтрещял си повече от мен.
21:28 19.08.2025
65 Кака Сийка
Къде е бил че не е разбрал, че тая война започна защото Русия не иска натовски войски в Украйна?
Още ли война иска?
Любопитен какво ще е следващото предложение на Русия???
21:28 19.08.2025
66 Гориил
До коментар #55 от "Факт":Русия от векове отблъсква вашите атаки и кървави войни. По същество говорим за неутрализиране на агресията и атаките срещу Кавказ и Централна Азия, които са жизненоважни за националната ѝ сигурност. Милиони руснаци живеят на всички тези територии.
21:29 19.08.2025