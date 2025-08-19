The Telegraph: Кремъл използва мирните преговори като инструмент за война срещу Запада

Руският президент Владимир Путин не е дал реални гаранции, че няма да нахлуе отново в Украйна. Вместо това Кремъл се опитва усилено да разруши западните червени линии, за да изолира Украйна от съюзниците ѝ и САЩ от Европа, пише колумнистът на The Telegraph Боб Сийли.



В статията се отбелязва, че Русия вече се опитва да възпрепятства напредъка, постигнат в преговорите в Белия дом. Така руското външно министерство заяви, че ще отхвърли "всякакви сценарии“, включващи войски на НАТО в Украйна, заплашвайки с "неконтролирана ескалация“ с "непредвидени последици“. Освен това Русия изглежда е решила да вбие клин между САЩ и Обединеното кралство, заявявайки, че Обединеното кралство подкопава преговорите.



"След като е привлякъл Тръмп към идеята за сделка, Кремъл сега се опитва да диктува условия и безмилостно ще се опитва да разруши западните червени линии, за да изолира Украйна от съюзниците ѝ и САЩ от Европа. Тактиката на преговорите на Русия е да разделя и владее“, отбелязва журналистът на The Telegraph.



Както подчертава изданието, Путин иска повече стратегически ценна украинска земя, а с нея и поне три града, чието завладяване би отнело на руските войски години и които биха могли да бъдат използвани като потенциален стратегически трамплин в случай на нов кръг от войната.



В същото време той гледа на западното лидерство като краткотрайно и слабо, пише Сийли.



"Западното противопоставяне вече не възпира Русия. Путин вярва, че има стратегическо търпение и в крайна сметка може да изтощи Украйна и Запада. Колко западни лидери, които са преговаряли във Вашингтон, ще бъдат все още на власт след пет години?“



The Telegraph предвижда, че ако бъде постигнато мирно споразумение, Русия несъмнено ще продължи това, което се опитва да прави в Грузия и Молдова, използвайки прокремълски олигарси и лидери, подкопавайки независимостта на тези държави и постепенно ги привличайки в орбитата на Москва. В този случай украинският конфликт няма да приключи, а само ще влезе в нова фаза, но много опасна от сега.



Доналд Тръмп заяви по-рано, че всяко окончателно споразумение ще зависи от преговорите между Путин и Зеленски, които той твърди, че възнамерява да организира. Досега обаче Путин е показал готовност само да приеме сделка, която ще остави Украйна уязвима за Русия и нейната смъртоносна армия. Той отказва да гледа на Зеленски като на равен, а на Украйна като на държава, заключава Сийли.



Гаранции за сигурност за Украйна



По-рано министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли на практика отрече тази информация. Той отбеляза, че Лондон е готов да изпрати войските си в Украйна, но само след като бъде постигнато прекратяване на огъня с Русия. Той също така отбеляза, че "коалицията на желаещите“ е готова да изпрати войските си в Украйна в първия ден от прекратяването на огъня, за да помогне за осигуряването на мир.



От своя страна генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че е заявил, че членството на Украйна в НАТО не се обсъжда, но че се обсъждат гаранции за сигурност като "Член 5“. Също така, според Рюте, на Украйна могат да бъдат предоставени гаранции за сигурност от различни държави.

