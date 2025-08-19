Новини
The Telegraph: Кремъл използва мирните преговори като инструмент за война срещу Запада

19 Август, 2025 20:55 752 66

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

В статията се отбелязва, че Русия вече се опитва да възпрепятства напредъка, постигнат в преговорите в Белия дом

The Telegraph: Кремъл използва мирните преговори като инструмент за война срещу Запада - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин не е дал реални гаранции, че няма да нахлуе отново в Украйна. Вместо това Кремъл се опитва усилено да разруши западните червени линии, за да изолира Украйна от съюзниците ѝ и САЩ от Европа, пише колумнистът на The Telegraph Боб Сийли.

В статията се отбелязва, че Русия вече се опитва да възпрепятства напредъка, постигнат в преговорите в Белия дом. Така руското външно министерство заяви, че ще отхвърли "всякакви сценарии“, включващи войски на НАТО в Украйна, заплашвайки с "неконтролирана ескалация“ с "непредвидени последици“. Освен това Русия изглежда е решила да вбие клин между САЩ и Обединеното кралство, заявявайки, че Обединеното кралство подкопава преговорите.

"След като е привлякъл Тръмп към идеята за сделка, Кремъл сега се опитва да диктува условия и безмилостно ще се опитва да разруши западните червени линии, за да изолира Украйна от съюзниците ѝ и САЩ от Европа. Тактиката на преговорите на Русия е да разделя и владее“, отбелязва журналистът на The Telegraph.

Както подчертава изданието, Путин иска повече стратегически ценна украинска земя, а с нея и поне три града, чието завладяване би отнело на руските войски години и които биха могли да бъдат използвани като потенциален стратегически трамплин в случай на нов кръг от войната.

В същото време той гледа на западното лидерство като краткотрайно и слабо, пише Сийли.

"Западното противопоставяне вече не възпира Русия. Путин вярва, че има стратегическо търпение и в крайна сметка може да изтощи Украйна и Запада. Колко западни лидери, които са преговаряли във Вашингтон, ще бъдат все още на власт след пет години?“

The Telegraph предвижда, че ако бъде постигнато мирно споразумение, Русия несъмнено ще продължи това, което се опитва да прави в Грузия и Молдова, използвайки прокремълски олигарси и лидери, подкопавайки независимостта на тези държави и постепенно ги привличайки в орбитата на Москва. В този случай украинският конфликт няма да приключи, а само ще влезе в нова фаза, но много опасна от сега.

Доналд Тръмп заяви по-рано, че всяко окончателно споразумение ще зависи от преговорите между Путин и Зеленски, които той твърди, че възнамерява да организира. Досега обаче Путин е показал готовност само да приеме сделка, която ще остави Украйна уязвима за Русия и нейната смъртоносна армия. Той отказва да гледа на Зеленски като на равен, а на Украйна като на държава, заключава Сийли.

Гаранции за сигурност за Украйна

По-рано министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли на практика отрече тази информация. Той отбеляза, че Лондон е готов да изпрати войските си в Украйна, но само след като бъде постигнато прекратяване на огъня с Русия. Той също така отбеляза, че "коалицията на желаещите“ е готова да изпрати войските си в Украйна в първия ден от прекратяването на огъня, за да помогне за осигуряването на мир.

От своя страна генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че е заявил, че членството на Украйна в НАТО не се обсъжда, но че се обсъждат гаранции за сигурност като "Член 5“. Също така, според Рюте, на Украйна могат да бъдат предоставени гаранции за сигурност от различни държави.

  • 1 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ

    10 18 Отговор
    В УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИЯ...ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ ПО КУРОРТИТЕ....РУСНАЦИТЕ В ГРОБОВЕТЕ...КОЙ Е ПРЕЦАКАНИЯ...

    Коментиран от #2, #9, #13, #44

    20:56 19.08.2025

  • 2 Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ

    7 19 Отговор

    До коментар #1 от "1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ":

    За 1 месец 60 хиляди мъртви руснаци в Украйна! Не ранени а мъртви. За година над 700 хиляди. Ужас без край-

    Марко Рубио
    държавен секретар на САЩ
    Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка. Срещата е това, което правите, за да разберете позициите и да вземете решение, да имате всички факти. Няма да е лесно. Тази война означава много за Путин. Искам да кажа, последния месец руснаците загубиха - мисля, че през юли загубиха 60 000 руснаци - не изчезнали и ранени, а мъртви.

    20:56 19.08.2025

  • 3 БгТопИдиот🇧🇬

    8 15 Отговор
    Путин е про западен и Американски агент или изключително мрази руския народ по някаква причина! Да обявиш 3-дневна специална операция а да буксуваш в Донбас вече 3 години и 7 месеца! Миналата вечер излезе статистика че агресията в Украйна е сред 10-те войни с най много жертви в световната история и сред 6-те продължили най дълго. А още не е свършила. Убити са 1 милион 568 хиляди руснаци и още стотици хиляди изчезнали и осакатени. А да си още в Източна Украйна. Воюваш с една от републиките в бившия СССР а ти убиха милиони сънародници. Да обявиш няколко дневна операция с цел сваляне на законния президент на суверенна държава а да го направиш пожизнен такъв. Да разрушиш и прогониш от домовете им рускоговорящите от източната част и да убиеш много от тях. А нашите копейки защо толкова много мразят руския народ като се радват на неговия палач?! Няма логично обяснение...

    Коментиран от #6, #10

    20:57 19.08.2025

  • 4 Скъсвате се

    22 9 Отговор
    от евтина и глупава пропаганда срещу Русия. А видно Русия си е у тях, а войнолюбците я обикаляте и провокирате и после ревете като сарански мечки, че ви мачка.

    Коментиран от #8

    20:58 19.08.2025

  • 5 Екатерина Велика починала

    7 11 Отговор
    След полов акт с кон.

    Коментиран от #16, #36

    20:58 19.08.2025

  • 6 Равносметката

    6 16 Отговор

    До коментар #3 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    1 година от операция "Курск": Равносметката

    Загубите на руснаците в операция "Курск"

    77 000 убити и ранени войници

    6000 са убити севернокорейци

    1018 пленени руски войници, използвани за размяна и връщане на украински военнопленници

    унищожени или повредени 7236 единици руско оръжие и военна техника, включително 211 танка, 1083 бронетранспортьора, 907 артилерийски системи, 1 самолет, 3 хеликоптера, 15 системи за противовъздушна отбрана и 2795 единици транспортни средства

    20:59 19.08.2025

  • 7 Карамба

    16 9 Отговор
    Запада сам се набута в киреча. И сега реве като мас////тия.

    Коментиран от #14

    20:59 19.08.2025

  • 8 Мечо Пух

    4 11 Отговор

    До коментар #4 от "Скъсвате се":

    Руснаците са си у тях Тези които са в Украйна биват избивани.

    Коментиран от #20, #48

    20:59 19.08.2025

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 10 Отговор

    До коментар #1 от "1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ":

    УКРИТЕ УБИХА МИЛИОН И 600 ХИЛЯДИ БРАТЯ РУСНАЦИ :((((

    И ДА ГИ ОБИЧАМ ЛИ :))))

    ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ СА ПО ПЛАЖОВЕ И ПОЧИВКИ :(((

    БРАТЯТА РУСИ ГИ ВРЪЩАТ В КАТАФАЛКИ И НА ЧАСТИ :((((

    ЩЕ СЕ САМОВЗРИВЯ НАКРАЯ ПРЕД АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО :(((

    Коментиран от #21, #41

    20:59 19.08.2025

  • 10 Аааааа има,има

    6 9 Отговор

    До коментар #3 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    Копейките са малоумни.

    21:00 19.08.2025

  • 11 мурсулка крадливата

    13 7 Отговор
    През юни тази година Европейският съюз закупи почти половината от всички торове в Руската федерация. Тези данни се предоставят от Евростат. В същото време се подчертава, че общо ЕС е похарчил 331,7 милиона евро за закупуване на торове, което е максимумът от три години и половина.Ще купим още много.

    21:00 19.08.2025

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 4 Отговор
    СОБСТВЕНИК НА ТЕЛЕГРАФ Е ЛЕБЕДЕВ - ДИН НА ГЕНЕРАЛА ОТ КГБ ЛЕБЕДЕВ - ЛИЧЕН БОДИГАРД НА ГОРБАЧОВ. СИНА БЕШЕ НАПРАВЕН ОЩЕ ОТ КРАЛИЦАТА
    БАРОН СИБИРСКИ .
    БРАТУШКИТЕ КРОТКО СИ НАЦИОНАЛИЗИРАХА АВИОКОМПАНИЯТА РЕД УИНГС КОЯТО БАЩАТА ЛЕБЕДЕВ БЕШЕ ПРИВАТИЗИРАЛ В РУСИЯ
    ......
    ТАКА ЧЕ ТЕЛЕГРАФ ЗНАЯТ МНОГО ДОБРЕ КАК БРАТУШКИТЕ МАЧКАТ ПРЕДАТЕЛИТЕ
    И ЗАТОВА ПИЩЯТ ОТ УЖАС :)

    21:00 19.08.2025

  • 13 Факт

    6 14 Отговор

    До коментар #1 от "1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ":

    Русийката е в предсмъртна агония. Американците и европейците си пием коктейлите по плажовете. Бай Дончо ще строи Бална зала със стъклен покрив в Белия дом. А в същото време над 1 700 000 руски войници са вече под земята, и още толкова ще заминат, а Путин трепери от ужас вече 4та година в бункера
    ........😄

    Коментиран от #26

    21:00 19.08.2025

  • 14 Аааааа има,имааав

    6 13 Отговор

    До коментар #7 от "Карамба":

    Копейките са малоумни.

    Коментиран от #22

    21:01 19.08.2025

  • 15 Гайтанджиев

    6 12 Отговор
    И накрая пак Русия ще изяде боя като бездомно куче

    21:01 19.08.2025

  • 16 🤔.....

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Екатерина Велика починала":

    С Лавров ли е била? 🤔

    21:02 19.08.2025

  • 17 Факт

    2 3 Отговор
    Преговорите са част от войната. Но не вярвам след пет години да има различни лидери на ЕС. Освен ако фронта не рухне!

    21:02 19.08.2025

  • 18 Тръмпоча този път е точен

    5 11 Отговор
    Доналд Тръмп обяви загубите на руснаци и украинци от началото на годината. Русия е загубила близо 163 хиляди войници а Украйна 8 хиляди-

    Малко по-рано Тръмп обяви и данни за огромни руски загуби в конфликта. „Току-що бях информиран, че почти 30 000 руски войници са загинали този месец в абсурдната война с Украйна. От началото на годината Русия е загубила 162 500 войници. Това са много ненужни смърти! Украйна обаче също е претърпяла големи загуби. От 1 януари 2025 г. насам тя е загубила около 8000 войници

    Коментиран от #49, #52

    21:02 19.08.2025

  • 19 Тия

    7 4 Отговор
    Параноици къде видяха напредък в белия дом?

    21:02 19.08.2025

  • 20 Ами украинският режим е фашистки

    8 6 Отговор

    До коментар #8 от "Мечо Пух":

    Затова избиват хора.

    21:02 19.08.2025

  • 21 ИСТИНСКАТА АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 6 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ХАХА,
    САМО ОТКАЧАЛКИ СЕ ВЗРИВЯВАТ
    .....
    ЕДИН ДРОН В СОФИЙСКИЯ ГОЛФ КЛУБ ДОКАТО
    ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ КОРПУС ИГРАЕ ГОЛФ
    И РЕЗУЛТАТА Е ПАК СЪЩИЯ:))

    21:02 19.08.2025

  • 22 Знам бе

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "Аааааа има,имааав":

    Укрокопейките са много малоумни.

    Коментиран от #30

    21:03 19.08.2025

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 4 Отговор
    Марк Рюте:
    "Мир в Украйна представлява риск за НАТО."
    🤔🤔🤔
    Трябва ли Ви разяснение на думите му ❗❓

    21:03 19.08.2025

  • 24 🛑 Спрете терора на Русия 🛑

    3 11 Отговор
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!

    21:04 19.08.2025

  • 27 кAпеи да танцуваме заедно

    3 7 Отговор
    Как Русия превзе Часов Яр: "Превзелите" го са избити (ВИДЕА, 18+)

    17 август 2025, 13:53 часа 51475 


    Обявеното от Русия завладяване (бел. ред. - в руския вариант е "освобождение") на град Часов Яр в Краматорското направление всъщност е позната руска пиар информационна кампания. Това посочва украинският проект Deep State – той стана известен с избухването на войната в Сирия преди около десетилетие и следенето на развитието ѝ, с публикуване на точни карти на военните действия. Сега Deep State прави същото в Украйна.

    Руската държавна телевизия показа кадри как руски войници издигат знамена в южната част на града. 24-та украинска механизирана бригада обаче публикува видеокадри какво се случва с издигащите знамената руски войници. Кадрите не са за лица под 18 години, съдържанието им съдържа жестоко насилие. Украинските войници избиват жестоко обкръжените руски агресори без милост въпреки молбите им за пощада.

    Коментиран от #33

    21:04 19.08.2025

  • 28 Гориил

    7 3 Отговор
    Кремъл използва мирните преговори, за да премахне причините за украинската криза. Вие добре познавате тези причини (разширяването на НАТО на изток, смъртната заплаха за националната сигурност на Русия, забраната на Руската православна църква и премахването на руския език, на който говори, мисли, пише и чете повече от половината население на Украйна).

    21:06 19.08.2025

  • 29 Гост

    4 2 Отговор
    За какво му е на САЩ да се изолира като му дават парички ЕСто. Няма да се изолира ,спокойно, но и войната не бива да спира за да не спират паричките. А Рашката си бере земички и ресурсчета.

    21:07 19.08.2025

  • 30 Нищо не знаеш ти...

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Знам бе":

    българските тъпоглави-копейки-русомъдреци всички са членове на Менса...това не го знаеше до сега нали?

    Коментиран от #35

    21:08 19.08.2025

  • 32 дончичо

    4 1 Отговор
    А сега кажете кой е ...телеграфът...

    21:09 19.08.2025

  • 33 Това е....

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "кAпеи да танцуваме заедно":

    Прекрасно.... просто фантастично....

    21:10 19.08.2025

  • 34 Дедо

    8 1 Отговор
    Рюте на своя глава не може да дава гаранции на държава извън НАТО и да ползва НАТО по лични убеждения и кеф. Кво като е началник? Чак щяло на външна държава да дава всички неща от член 5. Тоя трябва Тръмп да го уволни веднага, тва НАТО да не му е бащиния? Освен да ни докара беля друго няма да направи.

    21:11 19.08.2025

  • 35 Еми

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Нищо не знаеш ти...":

    Умни са , не са като т.пите крави.

    21:12 19.08.2025

  • 36 дядо поп

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Екатерина Велика починала":

    Ами ти пробвай с магаре.

    21:12 19.08.2025

  • 37 Готов за бой

    3 4 Отговор
    Аз само чакам рашките и нас да атакуват. Никакви американци и европейци не ме интересуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #61

    21:13 19.08.2025

  • 39 Факт

    7 3 Отговор
    В Аляска Путин и Тръмп се договориха. Във Вашингтон Зеленски се съгласи да изпълни договореното. ЕС саботира процеса.

    21:14 19.08.2025

  • 40 Тази сутрин световния лидер Зеленски

    1 3 Отговор
    Показа карта на Тръмп на бойните действия пред Европейските лидери. Започна с Вовчанск на 6 км.от руската граница - още май месец миналата година ги разгромихме,унишожихме и ликвидирахме. Показа втория по големина Харков на 30 км.от руската граница - инищожихме ги когато влязоха в града и жив агресор не оцеля. Показа морската столица на Украйна Одеса - водите на черно море в радиус на 200 км.са минирани и не могат по вода са доближат града. И последно Показа случващото се в Покровск - кадрите там не са за хора със слаби сърца. .Велик ,велик президент Зеленски

    Коментиран от #62

    21:14 19.08.2025

  • 41 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Последното го свърши ,не пропускай

    21:16 19.08.2025

  • 42 Тази сутрин световния лидер Зеленски

    4 7 Отговор
    Показа карта на Тръмп на бойните действия пред Европейските лидери. Започна с Вовчанск на 6 км.от руската граница - още май месец миналата година ги разгромихме,унишожихме и ликвидирахме. Показа втория по големина Харков на 30 км.от руската граница - инищожихме ги когато влязоха в града и жив агресор не оцеля. Показа морската столица на Украйна Одеса - водите на черно море в радиус на 200 км.са минирани и не могат по вода са доближат града. И последно Показа случващото се в Покровск - кадрите там не са за хора със слаби сърца. .Велик ,велик президент Зеленски

    Коментиран от #43, #46

    21:16 19.08.2025

  • 43 Велик е я...

    1 6 Отговор

    До коментар #42 от "Тази сутрин световния лидер Зеленски":

    Не е като ония дRi...... Sлиф нефелник от Кремъл.

    21:18 19.08.2025

  • 44 Присмял се хърбел..

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ":

    България е на път да изчезне демографски без война..

    21:19 19.08.2025

  • 45 Горски

    6 0 Отговор
    Президентът на 404 неколкократно и категорично заяви, че няма да отстъпи и сантиметър от територията на Украйна, защото Конституцията му забранява това. От друга страна обаче, президентът на 404 отдавна не е президент, защото мандатът му изтече. Но президентът на 404 остава на поста си, въпреки че Конституцията повелява той да предаде властта на председателя на украинския парламент до провеждането на нови избори, обясняват запознати. От гледна точка на демокрацията и парламентаризма, кашата в 404 е пълна и абсолютно неразбираема, защото президентът на 404 с изтекъл срок на годност иска държавата му да влезе в НАТО, обаче пък Уставът на НАТО е категоричен, че не може да приеме за нов член държава, която е в състояние на война. Международната общност и международното право мълчат по тези объркани и все по-неясни въпроси.

    21:19 19.08.2025

  • 47 Пич

    5 1 Отговор
    Англичаните и Урсулианците ще се разболеят от безпомощност !!! Като нашите паветници !!!

    21:21 19.08.2025

  • 48 Шопо

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мечо Пух":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    21:21 19.08.2025

  • 49 дядо поп

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Тръмпоча този път е точен":

    И защо тогава толкова напъват за прекратяване на огъня , че те според тези списвачи направо са победили Русия. Не чувствате ли , че станахте смешни с тези глупости. Истината е , че Русия направи на разрушкан плет Украйна и НАТО.

    21:21 19.08.2025

  • 50 Галерия

    3 0 Отговор
    Анализите в английските таблоиди може и да минават пред читателите си в юкей, обаче като ги преведе транскейтъра и ги изплющите тук, изглеждат нелепо.

    21:22 19.08.2025

  • 51 Факт

    2 2 Отговор
    1. През 1919 г. Съветска Русия напада Украинската народна република. Български посланик в тази страна е известният наш учен проф. Иван Шишманов, пръв приятел на Иван Вазов. Това за Шишманов и Вазов е простимо американският президент да не знае.
    2. През февруари 1919 г. Съветска Русия напада Полша. Но през август 1920 г. поляците разбиват съветските болшевики в битката за Варшава.
    3. През 1920 г. Съветска Русия напада и Азербайджан.
    4. През 1921 г. Съветска Русия нахлува и в Грузия.
    5. На 17 септември 1939 г. Съветският съюз, съюзник на нацистка Германия, напада Полша.
    6. На 30 ноември 1939 г. Съветският съюз напада Финландия. И досега се носи славата на финландския герой снайперист Симо Хаюха изтрепал много болшевишки нашественици. А може би Доналд Тръмп знае кой е героя Хаюха?
    7. През 1940 г. съветската армия окупира балтийските държави Литва, Латвия и Естония. Окупацията продължава половин век.
    8. През 1956 г. съветската армия нахлува в Унгария.
    9. През 1968 т. съветската армия нахлу и в Чехословакия, за да смаже мечтите на чехи и поляци за "социализъм с човешко лице". Руснаците тогава бяха решили, че социализмът трябва да има само зверско лице.
    10. През 1979 г. съветската армия нахлу в Афганистан.
    11. През 1992 г. Русия осъществи военна интервенция срещу Грузия.
    12. През 1992 г. руски войски окупираха Приднестровието, част от Р Молдова.
    13. През 1994 г. руската армия нахлу в Чечения.
    14. През 1999 г. последва нова руска военна инвазия в Чеч

    21:22 19.08.2025

  • 52 По мои изчисления са

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Тръмпоча този път е точен":

    Милиард и 163 000 руснаци.
    Някъде си загубил една единица отпред. Така не ти ли харесва малко повече.... смешно човече.

    Коментиран от #58

    21:23 19.08.2025

  • 54 Гориил

    1 1 Отговор
    Само стабилните връзки с Москва ще помогнат на Украйна да се прероди като интегрирана част от руската икономика. Но това е въпрос на бъдещето. Първо, избирането на нов президент, смяната на бандеровския елит, денацификацията и декриминализацията на киевския режим.

    Коментиран от #59

    21:23 19.08.2025

  • 55 Факт

    1 2 Отговор
    14. През 1999 г. последва нова руска военна инвазия в Чечения.
    15. През 2008 г. руската армия нахлу в Грузия.
    16. През 2014 г. Русия осъществи военна агресия срещу Украйна и окупира Автономната репубулика Крим.
    17. През 2015 г. руската армия нахлу в Сирия.
    18. На 24 февруари 2022 г. призори руската армия започна мащабно военна агресия срещу Украйна. Според Кремъл това трябваше да бъде Блицкриг, т.е. Светкавична война или Специална операция, за каквато първоначало я обяви руският президент.
    Това са фактите. А въпросът е коя по-точно война е започнала Украйна, за да се налага сега да я спира? Не искам да мисля най-лошото. Защото то е "мир на всяка цена". По-скоро е време Русия да си плати поне за една от войните, които престъпно е водила през 20 и 21 век. И понеже миналото не може да се промени, то остава надеждата, че можем да променяме настоящето. В конкретния случай с войната на Русия срещу Украйна това означава агресорът да бъде принуден да напусне завладяната към момента от него територия с всички средства - дипломатически и военни. И да бъде наказан за престъпленията си, а главният военнопрестъпник в Кремъл, с когото наскоро американският президент се срещна и му оказа почести като на скъп приятел, да бъде изправен пред Наказателния съд. Тогава и бъдещите поколения ще знаят, че справедливостта, за която често говорят политици и журналисти, не е гола фраза. Краят на режима на Владимир Путин в Русия може да се превърне в начало на мира за Украйна и

    Коментиран от #66

    21:23 19.08.2025

  • 56 Брей... идва ми....

    0 1 Отговор
    да взема една права лопата от склада, и да избруля в кратуната първата срещната копейка, и в кратуната на копейката да зазвънят Преспанските камбани... ейййй..

    21:24 19.08.2025

  • 58 Ма ти не можеш да смяташ бе....

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "По мои изчисления са":

    Пърцуняк....

    21:26 19.08.2025

  • 59 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Гориил":

    Такива като теб преди години пишеха едни смешки как украинците щели да посрещнат руската армия с цветя и развети руски знамена!!! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    21:26 19.08.2025

  • 60 Отреазвяващ

    0 1 Отговор
    Защо нямало напредък за мир?Та тия ,,фурнаджийски лопати" от ЕС не знаят какво могат и искат.Всеки ден нови и нови формулировки,предложения и бля,бля,бля.Нищо конкретно,нищо.

    21:27 19.08.2025

  • 61 дядо поп

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Готов за бой":

    Абре джендьо , това да не е пищова на бойфрейнда ти. Сигурен съм , че никога през живота си не си помирисвал оръжейна смазка.

    21:27 19.08.2025

  • 62 БгТопИдиот🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Тази сутрин световния лидер Зеленски":

    Наистина велик! Влезе в историята пратил милиони орки в един по добър свят не като този при путя

    21:28 19.08.2025

  • 63 Дух

    1 0 Отговор
    Всичко ще приключи кога гърците взривят Жълтата кошара наречена Парламент насред Синтагма управлявана от жидове и тогава жълтеницата Тръмп ще получи сърдечен удар и ще предаде фира ,.......

    21:28 19.08.2025

  • 64 Бро завиждам ти благородно...

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Дух":

    Изтрещял си повече от мен.

    21:28 19.08.2025

  • 65 Кака Сийка

    0 0 Отговор
    Тоя Сийли бил голем сладур бе!!!

    Къде е бил че не е разбрал, че тая война започна защото Русия не иска натовски войски в Украйна?

    Още ли война иска?
    Любопитен какво ще е следващото предложение на Русия???

    21:28 19.08.2025

  • 66 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Факт":

    Русия от векове отблъсква вашите атаки и кървави войни. По същество говорим за неутрализиране на агресията и атаките срещу Кавказ и Централна Азия, които са жизненоважни за националната ѝ сигурност. Милиони руснаци живеят на всички тези територии.

    21:29 19.08.2025