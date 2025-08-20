Новини
Тръмп за срещата Путин-Зеленски: По-добре да разговарят без мен, нека видим какво ще излезе
  Тема: Украйна

Тръмп за срещата Путин-Зеленски: По-добре да разговарят без мен, нека видим какво ще излезе

20 Август, 2025 04:21, обновена 20 Август, 2025 04:47

Американският президент е разговарял с Виктор Орбан за причините за нежеланието на Будапеща да приеме Украйна в Европейския съюз

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю с американския журналист Марк Левин, че планетата вече не се движи към Трета световна война.

Говорейки за конфликта в Украйна, той отбеляза, че при управлението на предишния президент на САЩ Джо Байдън ситуацията само се е влошавала. „Мисля, че се насочваше към Трета световна война, но сега това вече няма да се случи. Това е добрата новина. Вече не е нужно да се тревожите за това“, каза той.

„Ще видим как ще се развие процесът на уреждане на украинската криза. Но се насочваше към Трета световна война. Това е най-лошото нещо, което се е случвало по отношение на военните конфликти. Това са най-високите числа на жертви, които сме виждали от Втората световна война насам“, добави Тръмп.

Той заяви, че двустранната среща между руския лидер Владимир Путин и Владимир Зеленски е в етап на планиране.

Ръководителят на Белия дом уточни, че е имал успешни срещи както с Путин, така и със Зеленски. „Мисля, че ще е по-добре, ако се срещнат без мен. Искам да разбера какво ще излезе от това“, каза Тръмп. „Те са в процес на разработване на евентуална среща, ще видим какво ще се случи“, добави американският лидер.

Той изрази оптимизъм относно разрешаването на конфликта в Украйна.

„Струва си да бъдем малко оптимисти“, каза той в отговор на съответния въпрос.

И подчерта, че разрешаването на украинската криза се оказа по-трудно, отколкото е очаквал.

Съединените щати разбират, че е невъзможно бързото разрешаване на украинския конфликт, заяви началникът на протокола на САЩ, посланик Моника Кроули.

„Това няма да се случи за една нощ. Говорихме за мирния процес в Близкия изток. Мирът е процес“, призна тя на живо по Fox News, коментирайки ситуацията около Украйна след руско-американската среща на върха в Анкъридж и срещите на президента на САЩ Доналд Тръмп с Володимир Зеленски и европейски лидери в Белия дом.

Кроули посочи „много продуктивната среща между президентите“ в Анкъридж. „След срещите с президента Путин в Аляска и, разбира се, със Зеленски и всички европейски лидери, има промяна в динамиката. Тези две серии от срещи напълно промениха цялата игра по отношение на мирния процес“, подчерта служителката на Държавния департамент на САЩ.

Администрацията във Вашингтон все още не е готова да посочи датите за провеждане на тристранни преговори между Русия, САЩ и Украйна; Според американската страна те ще зависят от резултатите от срещата между руския президент Владимир Путин и Владимир Зеленски. Тази позиция беше изложена пред журналисти от прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит.

„Трудно е да се прецени“, отбеляза тя, говорейки за датите за провеждане на тристранни преговори. „Мисля, че Тръмп иска да види как ще протече двустранната среща“, цитира Ливит преспулът на Белия дом.

По време на телефонен разговор в понеделник с унгарския премиер Виктор Орбан, президентът на САЩ Доналд Тръмп е обсъдил причините за нежеланието на Будапеща да приеме Украйна в Европейския съюз, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Телефонният разговор между Тръмп и Орбан се е състоял, след като ръководителят на американската администрация се е срещнал с лидерите на няколко европейски държави в Белия дом. По време на дискусиите във Вашингтон, посочва агенцията, представители на ЕС са поискали от Тръмп да използва влиянието си върху унгарския лидер, за да промени политиката на Будапеща по този въпрос.

Унгарското правителство многократно е заявявало, че опитите за приемане на Украйна в ЕС и НАТО ще доведат до директен въоръжен конфликт между Европа и Русия и всъщност ще предизвикат трета световна война.


