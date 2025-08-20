Bloomberg: Десетина страни са готови да пратят войски в Украйна при мирно споразумение

Около десет държави са изразили готовност да изпратят войските си в Украйна като част от евентуално бъдещо мирно споразумение, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Според тях, на 19 август се е провела среща на европейски представители, за да се обсъди конкретен план за изпращане на британски и френски войски в Украйна. Участниците са обсъдили броя и местоположението на военните.

По-рано, в интервю за Fox News, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че докато той е начело на американската администрация, няма да има американски войски в Украйна.

На 18 август говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия не приема никакви сценарии, които включват разполагане на контингенти на НАТО в Украйна и които биха могли да доведат до неконтролирана ескалация на конфликта.

Британско-френският план за изпращане на многохилядния военен контингент в Украйна за защита на ключови градове, пристанища и критична инфраструктура е малко вероятно да бъде реализиран, съобщи The Times.

Според вестника, разполагането на британски и френски войски на фронтовата линия в Украйна се счита за малко вероятен сценарий. Според изданието, Вашингтон се опасява, че по-голямото европейско участие в конфликта в Украйна може да доведе до още по-разрушителна война в бъдеще.

Отбелязва се, че европейските военни лидери имат десетдневен срок да разработят реалистични гаранции за сигурност за Украйна, които ще бъдат подкрепени от Съединените щати. Предполага се, че „коалицията на желаещите“ възнамерява да се съсредоточи върху защитата на Украйна от въздушни атаки, включително чрез патрулиране на въздушното пространство на страната, разминиране на Черно море, разполагане на инструктори в западната част на републиката и по-нататъшни доставки на оръжие за укрепване на украинските въоръжени сили.

Според The Times, Съединените щати и европейските страни може да не дадат на Киев „военни гаранции“, а вместо това да сключат споразумение, което ще съдържа само „заплаха от военна намеса в случай на нарушение на сделката“.

Постоянният представител на Русия при международните организации във Виена Михаил Улянов призова за прекратяване на "провокативните дискусии" относно разполагането на западни войски в Украйна.

„Западът активно обсъжда хипотезата за разполагане на чуждестранни войски на украинска територия. Москва ясно заяви, че разполагането на чуждестранни военни контингенти в Украйна е напълно изключено. Време е да се сложи край на подобни провокативни дискусии“, написа той в своя Telegram канал.

Дипломатът добави, че тези, които промотират тази идея, „изглежда се опитват да подкопаят дипломатическите усилия и да направят мирното споразумение невъзможно“.