Bloomberg: Десетина страни са готови да пратят войски в Украйна при мирно споразумение

20 Август, 2025 04:34, обновена 20 Август, 2025 05:17

Британско-френският план за изпращане на многохилядния военен контингент в Украйна е малко вероятно да бъде реализиран, съобщи The Times

Снимка: НАТО
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Около десет държави са изразили готовност да изпратят войските си в Украйна като част от евентуално бъдещо мирно споразумение, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Според тях, на 19 август се е провела среща на европейски представители, за да се обсъди конкретен план за изпращане на британски и френски войски в Украйна. Участниците са обсъдили броя и местоположението на военните.

Още новини от Украйна

По-рано, в интервю за Fox News, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че докато той е начело на американската администрация, няма да има американски войски в Украйна.

На 18 август говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия не приема никакви сценарии, които включват разполагане на контингенти на НАТО в Украйна и които биха могли да доведат до неконтролирана ескалация на конфликта.

Британско-френският план за изпращане на многохилядния военен контингент в Украйна за защита на ключови градове, пристанища и критична инфраструктура е малко вероятно да бъде реализиран, съобщи The Times.

Според вестника, разполагането на британски и френски войски на фронтовата линия в Украйна се счита за малко вероятен сценарий. Според изданието, Вашингтон се опасява, че по-голямото европейско участие в конфликта в Украйна може да доведе до още по-разрушителна война в бъдеще.

Отбелязва се, че европейските военни лидери имат десетдневен срок да разработят реалистични гаранции за сигурност за Украйна, които ще бъдат подкрепени от Съединените щати. Предполага се, че „коалицията на желаещите“ възнамерява да се съсредоточи върху защитата на Украйна от въздушни атаки, включително чрез патрулиране на въздушното пространство на страната, разминиране на Черно море, разполагане на инструктори в западната част на републиката и по-нататъшни доставки на оръжие за укрепване на украинските въоръжени сили.

Според The Times, Съединените щати и европейските страни може да не дадат на Киев „военни гаранции“, а вместо това да сключат споразумение, което ще съдържа само „заплаха от военна намеса в случай на нарушение на сделката“.

Постоянният представител на Русия при международните организации във Виена Михаил Улянов призова за прекратяване на "провокативните дискусии" относно разполагането на западни войски в Украйна.

„Западът активно обсъжда хипотезата за разполагане на чуждестранни войски на украинска територия. Москва ясно заяви, че разполагането на чуждестранни военни контингенти в Украйна е напълно изключено. Време е да се сложи край на подобни провокативни дискусии“, написа той в своя Telegram канал.

Дипломатът добави, че тези, които промотират тази идея, „изглежда се опитват да подкопаят дипломатическите усилия и да направят мирното споразумение невъзможно“.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Миротворец

    30 30 Отговор
    Рано е още за мир... За съжаление! Бункерният диктатор има още много да наваксва с "целите" на "СВО"... Много хиляди окупатори все още чакат да закупят билети за концертите на Кобзон.

    Коментиран от #7

    04:49 20.08.2025

  • 2 Българин.

    34 54 Отговор
    Украйна е Русия! Сатанистите няма да се настанят в Украйна!

    Коментиран от #9, #15

    04:52 20.08.2025

  • 3 Ами най добре е

    29 49 Отговор
    Там да има войски на победителя Русия... но може и неутрални от Китай, Северна Корея и т.н. ... не може да са от победената страна или нейни спонсори и съдружници като НАТЮ!!!

    Коментиран от #13, #14, #26

    04:56 20.08.2025

  • 4 Имам идея

    21 2 Отговор
    Политиците които решават да пращат пушечно месо да са на първа линия. Най-после да се отървем от тях

    Коментиран от #27

    05:03 20.08.2025

  • 5 Арнаутин

    4 3 Отговор
    Арнаутите ще пратят първи войски, щото искат да мандръсат рускини и украики най-хубавите девойки в светта

    05:05 20.08.2025

  • 6 Мдаааа

    1 21 Отговор
    Русия я очакват тежки времена и мрачно бъдеще.Незнам кой дявол накара Кремъл да започне тази СВО,но изхода от нея вече предизвестен.Дипломацията не проработи.Путин си въобрази,че може да надхитри Тръмп и да забие клин в отношенията,САЩ-ЕС и сгреши.Не проработи и рекета,с така наречените досиета "Епстеин",който кремъл се опита да осъществи чрез Мъск,Карлсон,Такър и Хънтър Байдън.Сега вече можем да кажем,че развръдката е близо,войната/СВО/е към края си,както и разпада на Русия.Остава ЕС,да приеме реалностите,както и 25-30 милионо руснаци,бягащи от рая на земята,към нея,"гнилата и загиваща Европа".

    Коментиран от #8, #11

    05:07 20.08.2025

  • 7 Прав си

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Миротворец":

    Путлер ги размотава.

    05:11 20.08.2025

  • 8 Яаа как добре си се развъртял

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаааа":

    в ханша!!!!

    Чак свят ми де зави!

    05:18 20.08.2025

  • 9 Сатанистите и peптилите винаги

    13 15 Отговор

    До коментар #2 от "Българин.":

    са били в Кремъл. Сталин погуби милиони руснаци и украинци в мирно време. Путлер върви по стъпките му.

    05:18 20.08.2025

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 11 Отговор
    мирный договор СССР-Финляндия от 1947 года:

    Статья 18.
    Финляндия не должна сохранять, производить или приобретать другими путями военные материалы и технику или содержать производственные мощности для их изготовления, сверх того, что требуется для содержания вооруженных сил, разрешенных статьей 13 настоящего Договора.
    В статье 22 мирного договора указано, что любые изменения в его тексте могут быть внесены только с согласия Совета Безопасности ООН.

    Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Финляндией, 6 апреля 1948 уточняет:

    Статья 4
    Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают содержащиеся в статье 3 Мирного Договора, подписанного в Париже 10 февраля 1947 года, обязательство не заключать каких-либо союзов или участвовать в коалициях, направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны.

    05:18 20.08.2025

  • 11 Така е пров си

    14 4 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаааа":

    Путин победи и вече няма еднополюсен модел, ФАЩ не е едноличен господар на света, а НАТЮ бавно и полека отива към разпад, което е нормално...
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е разбрал, че страната му и Украйна са загубили от Русия и иска да прекрати този конфликт и активно работи за мир.

    Коментиран от #17

    05:21 20.08.2025

  • 12 Като Стане Мирно време

    4 2 Отговор
    се Обадете!! Марсианците и те да Обещали!

    05:24 20.08.2025

  • 13 Антифриз ли си пил?

    11 7 Отговор

    До коментар #3 от "Ами най добре е":

    Какъв победител бълнуваш?

    Коментиран от #16, #23

    05:25 20.08.2025

  • 14 Най-добре е да не пишеш

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ами най добре е":

    несвързани глупости.

    05:29 20.08.2025

  • 15 🤣 Все едно да напишеш, че

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин.":

    Луната е Земята... 😁 Колко ли гънки имаш?

    05:32 20.08.2025

  • 16 А ти явно си на

    0 6 Отговор

    До коментар #13 от "Антифриз ли си пил?":

    БЕЛИНА.

    05:34 20.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гадач

    4 3 Отговор
    Три години след смърта на Путин,ще има сблъсъци и престрелки.....

    05:36 20.08.2025

  • 19 а може ли

    11 2 Отговор
    да кажете, кои точно са тези десетина страни, освен Франция, Германия и Великобритания?
    Щото ми се чини, че и нас са ни записали към доброволците, без ние да знаем

    05:37 20.08.2025

  • 20 10 страни

    7 2 Отговор
    Е кои точно са тези 10 страни не разбрах

    Коментиран от #21, #22, #24

    05:43 20.08.2025

  • 21 Ще разбереш като

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "10 страни":

    ги обявят официално.

    05:47 20.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Еее па и Дончо го казва

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Антифриз ли си пил?":

    Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е разбрал, че страната му и Украйна са загубили от Русия и иска да прекрати този конфликт.
    Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
    Затова и иска да спре това безумие!
    Мирният план на Тръмп: Украйна се отказва от НАТО, губи Крим де юре, САЩ признават де факто руския контрол над територията на Запорожие, Донецк, Луганск и Херсон като част от уреждането на конфликта в Украйна, а санкциите срещу Русия се отменят.... Това съобщи "Ройтерс"
    А от историята се знае, че падналия плаща и репарации та може 0крайна и това да я стигне...
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия вече е направила "доста голяма отстъпка", за да сложи край на войната в Украйна, като е спряла малко преди да поеме контрола над цялата страна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

    05:51 20.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Цлцбу

    0 0 Отговор
    05:53 20.08.2025

  • 26 Келявата армия на Путлер има

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ами най добре е":

    5 пъти повече загуби в жива сила и техника от Украйна.
    Какъв "победител" е тогава? 🤣

    05:55 20.08.2025

  • 27 И аз бих отишъл, но ако съм в ротата на

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Имам идея":

    Тагарев, с кеф ще му пръсна кратуната на украинска земя.

    06:10 20.08.2025