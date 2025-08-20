Bloomberg: Десетина страни са готови да пратят войски в Украйна при мирно споразумение

Около десет държави са изразили готовност да изпратят войските си в Украйна като част от евентуално бъдещо мирно споразумение, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници.
Според тях, на 19 август се е провела среща на европейски представители, за да се обсъди конкретен план за изпращане на британски и френски войски в Украйна. Участниците са обсъдили броя и местоположението на военните.
По-рано, в интервю за Fox News, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че докато той е начело на американската администрация, няма да има американски войски в Украйна.
На 18 август говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия не приема никакви сценарии, които включват разполагане на контингенти на НАТО в Украйна и които биха могли да доведат до неконтролирана ескалация на конфликта.
Британско-френският план за изпращане на многохилядния военен контингент в Украйна за защита на ключови градове, пристанища и критична инфраструктура е малко вероятно да бъде реализиран, съобщи The Times.
Според вестника, разполагането на британски и френски войски на фронтовата линия в Украйна се счита за малко вероятен сценарий. Според изданието, Вашингтон се опасява, че по-голямото европейско участие в конфликта в Украйна може да доведе до още по-разрушителна война в бъдеще.
Отбелязва се, че европейските военни лидери имат десетдневен срок да разработят реалистични гаранции за сигурност за Украйна, които ще бъдат подкрепени от Съединените щати. Предполага се, че „коалицията на желаещите“ възнамерява да се съсредоточи върху защитата на Украйна от въздушни атаки, включително чрез патрулиране на въздушното пространство на страната, разминиране на Черно море, разполагане на инструктори в западната част на републиката и по-нататъшни доставки на оръжие за укрепване на украинските въоръжени сили.
Според The Times, Съединените щати и европейските страни може да не дадат на Киев „военни гаранции“, а вместо това да сключат споразумение, което ще съдържа само „заплаха от военна намеса в случай на нарушение на сделката“.
Постоянният представител на Русия при международните организации във Виена Михаил Улянов призова за прекратяване на "провокативните дискусии" относно разполагането на западни войски в Украйна.
„Западът активно обсъжда хипотезата за разполагане на чуждестранни войски на украинска територия. Москва ясно заяви, че разполагането на чуждестранни военни контингенти в Украйна е напълно изключено. Време е да се сложи край на подобни провокативни дискусии“, написа той в своя Telegram канал.
Дипломатът добави, че тези, които промотират тази идея, „изглежда се опитват да подкопаят дипломатическите усилия и да направят мирното споразумение невъзможно“.
1 Миротворец
Коментиран от #7
04:49 20.08.2025
2 Българин.
Коментиран от #9, #15
04:52 20.08.2025
3 Ами най добре е
Коментиран от #13, #14, #26
04:56 20.08.2025
4 Имам идея
Коментиран от #27
05:03 20.08.2025
5 Арнаутин
05:05 20.08.2025
6 Мдаааа
Коментиран от #8, #11
05:07 20.08.2025
7 Прав си
До коментар #1 от "Миротворец":Путлер ги размотава.
05:11 20.08.2025
8 Яаа как добре си се развъртял
До коментар #6 от "Мдаааа":в ханша!!!!
Чак свят ми де зави!
05:18 20.08.2025
9 Сатанистите и peптилите винаги
До коментар #2 от "Българин.":са били в Кремъл. Сталин погуби милиони руснаци и украинци в мирно време. Путлер върви по стъпките му.
05:18 20.08.2025
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Статья 18.
Финляндия не должна сохранять, производить или приобретать другими путями военные материалы и технику или содержать производственные мощности для их изготовления, сверх того, что требуется для содержания вооруженных сил, разрешенных статьей 13 настоящего Договора.
В статье 22 мирного договора указано, что любые изменения в его тексте могут быть внесены только с согласия Совета Безопасности ООН.
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Финляндией, 6 апреля 1948 уточняет:
Статья 4
Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают содержащиеся в статье 3 Мирного Договора, подписанного в Париже 10 февраля 1947 года, обязательство не заключать каких-либо союзов или участвовать в коалициях, направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны.
05:18 20.08.2025
11 Така е пров си
До коментар #6 от "Мдаааа":Путин победи и вече няма еднополюсен модел, ФАЩ не е едноличен господар на света, а НАТЮ бавно и полека отива към разпад, което е нормално...
Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е разбрал, че страната му и Украйна са загубили от Русия и иска да прекрати този конфликт и активно работи за мир.
Коментиран от #17
05:21 20.08.2025
12 Като Стане Мирно време
05:24 20.08.2025
13 Антифриз ли си пил?
До коментар #3 от "Ами най добре е":Какъв победител бълнуваш?
Коментиран от #16, #23
05:25 20.08.2025
14 Най-добре е да не пишеш
До коментар #3 от "Ами най добре е":несвързани глупости.
05:29 20.08.2025
15 🤣 Все едно да напишеш, че
До коментар #2 от "Българин.":Луната е Земята... 😁 Колко ли гънки имаш?
05:32 20.08.2025
16 А ти явно си на
До коментар #13 от "Антифриз ли си пил?":БЕЛИНА.
05:34 20.08.2025
18 Гадач
05:36 20.08.2025
19 а може ли
Щото ми се чини, че и нас са ни записали към доброволците, без ние да знаем
05:37 20.08.2025
20 10 страни
Коментиран от #21, #22, #24
05:43 20.08.2025
21 Ще разбереш като
До коментар #20 от "10 страни":ги обявят официално.
05:47 20.08.2025
23 Еее па и Дончо го казва
До коментар #13 от "Антифриз ли си пил?":Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е разбрал, че страната му и Украйна са загубили от Русия и иска да прекрати този конфликт.
Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
Затова и иска да спре това безумие!
Мирният план на Тръмп: Украйна се отказва от НАТО, губи Крим де юре, САЩ признават де факто руския контрол над територията на Запорожие, Донецк, Луганск и Херсон като част от уреждането на конфликта в Украйна, а санкциите срещу Русия се отменят.... Това съобщи "Ройтерс"
А от историята се знае, че падналия плаща и репарации та може 0крайна и това да я стигне...
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия вече е направила "доста голяма отстъпка", за да сложи край на войната в Украйна, като е спряла малко преди да поеме контрола над цялата страна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
05:51 20.08.2025
25 Цлцбу
05:53 20.08.2025
26 Келявата армия на Путлер има
До коментар #3 от "Ами най добре е":5 пъти повече загуби в жива сила и техника от Украйна.
Какъв "победител" е тогава? 🤣
05:55 20.08.2025
27 И аз бих отишъл, но ако съм в ротата на
До коментар #4 от "Имам идея":Тагарев, с кеф ще му пръсна кратуната на украинска земя.
06:10 20.08.2025