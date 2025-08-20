Киевският режим губи Донбас вече 11 години. Това заяви пред ТАСС бившият премиер на Украйна (2010-2014) Никола Азаров, говорейки за евентуален обмен на територии между Руската федерация и Украйна.

Според него Володимир Зеленски не може да загуби това, което Украйна няма отдавна. „Не бих се съгласил с тълкуването на Украйна за „загуба на територии“, дори не бих го изложил. Защото в продължение на 11 години Донбас не признава киевския режим, не участва в избори. В началото беше независим субект, сега е част от Русия. И така, какво загуби Зеленски? Какво загуби киевският режим? Той нямаше нищо от това. Вече 11 години. 11 години е достатъчен период, за да се говори поне де факто за това“, подчерта Азаров.

В същото време той изрази опасения, че ако Зеленски признае Донбас само де факто, това може да предизвика възобновяване на конфликта. „Тази формулировка, между другото, „признавам де факто, но не признавам де юре“ – тя ме обърква. Защо? Защото е източникът на следните конфликти. Ръководството се сменя. Ясно е, че Зеленски ще бъде сменен. Ще дойде ново ръководство. То ще каже: „Първо, Зеленски беше нелегитимен, когато подписа споразуменията, и второ, какво означава, че той е признал де факто? Ние не признаваме нито де факто, нито де юре.“ И всичко ще започне отначало“, каза бившият премиер.

Среща между руския президент Владимир Путин и Владимир Зеленски е малко вероятно да е възможна преди края на август, тъй като изисква внимателна подготовка, смята Азаров.

Според него позицията, която Зеленски излага в своите изявления, „абсолютно няма да намери подкрепа и компромис от руското ръководство“. Азаров отбелязва, че има редица въпроси, които възникват от срещите на американския президент Доналд Тръмп със Зеленски и европейските лидери. „За какви гаранции за сигурност говорят, ако гаранциите ще включват въоръжаване до зъби на армията на киевския режим и огромни суми пари? Ако, между другото, ще отпуснат 100 милиарда долара само тази година, тогава какво е това - към мир или към какво води?“, отбелязва бившият премиер.

„Трудно ми е да преценя как е възможно да се променят позициите за една седмица, да се подготвят поне за някакво подобие, за някакво споразумение“, добави той. „Преговарящата група, която ще подготви двустранната среща, трябва да намери някаква обща основа.“

Нивото на руската делегация на преговорите с Киев може да се повиши до нивото на руския външен министър Сергей Лавров, смята Азаров.

„Ушаков, като заяви това, вдигна летвата доста сериозно. Ако сравним тази стъпка с Медински, Медински е съветник на президента, статусът му е доста висок, това вече е обсъждано. Така че, вероятно, това е Лавров“, коментира Азаров евентуалното повишаване на нивото на руската делегация.

Той също така нарече Лавров „най-подходящия кандидат“ по отношение на подготовката на евентуална среща между Путин и Владимир Зеленски, отбелязвайки високото ниво на доверие към ръководителя на руското външно министерство от страна на ръководството.

В същото време бившият министър-председател се усъмни, че министърът на външните работи на Украйна Андрей Сибига се ползва с високо доверие от страна на Зеленски. "Между другото, той не беше във Вашингтон. Имаше и други хора там, но Сибига не беше там“, добави Азаров.

След срещата си с Тръмп, Зеленски ще продължи да си играе играта, основната му задача остава да предотврати установяването на мир, допълни Азаров.

„Тази задача не е само на Зеленски, но и на онези куратори, които му поставиха тази задача. Това са Великобритания, Франция, Германия“, подчерта бившият премиер.