Сестрата на Ким Чен-ун: Сеул говори безсмислици за мир и продължава военните учения със САЩ

Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, заяви, че президентът на Южна Корея И Дже-мьон има "раздвоение на личността", понеже твърди, че иска мир, но същевременно южнокорейската армия продължава да участва в съвместни военни учения със САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



Южна Корея и САЩ тази седмица започнаха съвместни военни учения, които включват отработването на нови мерки за отговор срещу засилващите се ядрени заплахи от Северна Корея.



Пхенян редовно критикува военните маневри на южнокорейската и американската армия, понеже ги смята за репетиции за инвазия и понякога в отговор провежда ракетни изпитания. Сеул и Вашингтон казват, че съвместните им военни учения имат единствено отбранителни цели.



Откакто И встъпи в длъжност през юни, Сеул започна да се опитва да подобри отношенията си с Пхенян. Тази седмица И нареди на правителството си да подготви частично и поетапно изпълнение на съществуващите споразумения с Северна Корея. Освен това Южна Корея започна да премахва високоговорители по границата, от които звучат послания срещу севернокорейските власти.



"И Дже-мьон не е човекът, който ще промени ходът на историята", заяви сестрата севернокорейския лидер. По думуте ѝ южнокорейското правителство "продължава да говори безсмислици за мир", за да може да хвърли върху Пхенян вината за неуспехите в опитите подобряване на двустранните отношения.

