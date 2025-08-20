Новини
Свят »
Северна Корея »
Сестрата на Ким Чен-ун: Сеул говори безсмислици за мир и продължава военните учения със САЩ

Сестрата на Ким Чен-ун: Сеул говори безсмислици за мир и продължава военните учения със САЩ

20 Август, 2025 05:41, обновена 20 Август, 2025 06:13 532 2

  • ким йо-чен-
  • ким чен-ун-
  • северна корея-
  • южна корея

Влиятелната севернокорейка смята, че новият президент на южната съседка "не е човекът, който ще промени историята"

Сестрата на Ким Чен-ун: Сеул говори безсмислици за мир и продължава военните учения със САЩ - 1
Снимка: ЕПА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, заяви, че президентът на Южна Корея И Дже-мьон има "раздвоение на личността", понеже твърди, че иска мир, но същевременно южнокорейската армия продължава да участва в съвместни военни учения със САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Южна Корея и САЩ тази седмица започнаха съвместни военни учения, които включват отработването на нови мерки за отговор срещу засилващите се ядрени заплахи от Северна Корея.

Пхенян редовно критикува военните маневри на южнокорейската и американската армия, понеже ги смята за репетиции за инвазия и понякога в отговор провежда ракетни изпитания. Сеул и Вашингтон казват, че съвместните им военни учения имат единствено отбранителни цели.

Откакто И встъпи в длъжност през юни, Сеул започна да се опитва да подобри отношенията си с Пхенян. Тази седмица И нареди на правителството си да подготви частично и поетапно изпълнение на съществуващите споразумения с Северна Корея. Освен това Южна Корея започна да премахва високоговорители по границата, от които звучат послания срещу севернокорейските власти.

"И Дже-мьон не е човекът, който ще промени ходът на историята", заяви сестрата севернокорейския лидер. По думуте ѝ южнокорейското правителство "продължава да говори безсмислици за мир", за да може да хвърли върху Пхенян вината за неуспехите в опитите подобряване на двустранните отношения.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 0 Отговор
    а бабата и стринката на сияна ко казуваха по вапроса ?

    05:51 20.08.2025

  • 2 Мун Лин

    0 0 Отговор
    Кога ще му сипеш на батко....

    05:55 20.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания