Тръмп се нарече "военен герой" заради въздушните удари срещу Иран, сравни се с Нетаняху

Тръмп се нарече "военен герой" заради въздушните удари срещу Иран, сравни се с Нетаняху

20 Август, 2025 12:33

Президентът на САЩ сравни себе си с Нетаняху, въпреки че никога не е служил в армията

Тръмп се нарече "военен герой" заради въздушните удари срещу Иран, сравни се с Нетаняху - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи себе си и израелския премиер Бенямин Нетаняху като „военни герои“ във вторник, визирайки въздушните удари срещу ирански ядрени съоръжения през юни, цитира „Политико“, предава News.bg.

„Той е военен герой. Предполагам, че и аз съм“, заяви Тръмп в интервю с консервативния водещ Марк Левин. „Никой не го е грижа. Но и аз съм. Искам да кажа, аз изпратих тези самолети.“ Президентът вероятно визира атаката, която нареди срещу подземните ядрени съоръжения на Иран през юни с цел да забави ядрената програма на Техеран.

Нетаняху е обект на заповед за арест от Международния наказателен съд от миналия ноември за предполагаеми военни престъпления в Газа. Повече от 60 000 палестинци са били убити в обсадения крайбрежен анклав по време на офанзивата на израелската армия, започнала след нападението на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при което загинаха около 1200 души.

Тръмп никога не е участвал в истинска война и не е служил в армията. Той е получил пет отсрочки от военната служба по време на Виетнамската война, включително медицинско освобождаване след диагноза „костни шипове в петите“ на 22 години.

През 2015 г. Тръмп предизвика обществено внимание, когато заяви, че републиканският сенатор от Аризона Джон Маккейн, който е прекарал повече от пет години като военнопленник в Северен Виетнам, „не е военен герой“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 китайски балон

    13 1 Отговор
    Паметник, паметник! Ходеща реликва😂

    Коментиран от #2, #4

    12:35 20.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факт

    10 0 Отговор
    Остава да си поръча костюм от дизайнера на Зеленски!

    Коментиран от #10

    12:38 20.08.2025

  • 4 Абе що вярват на Мара и Ели

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "китайски балон":

    хора незнаещи чужди езици.

    За предната статия:
    Чичо Дончо просто казва, че Крим нито е по средата на океана, нито е голям колкото Тексас, затова не е толкова много ценен, че заради него да се започва нова война.

    12:39 20.08.2025

  • 5 Ако някой все още се съмнява

    8 12 Отговор
    Вече трябва да е напълно наясно, че Тръмп е тотално изкукал!....А света чака от един изкукал човек да го умиротвори!...Едва ли!

    Коментиран от #13

    12:40 20.08.2025

  • 6 Соваж бейби

    14 2 Отговор
    Пожелавам му все така се прави на военен герой така много скро с Америка се свърши за винаги и разпадането и.
    Все се намери някой по луд и куражлия да им прати нещо друг военен герой от друга държава не са само американците велики .

    12:40 20.08.2025

  • 7 мошЕто

    12 10 Отговор
    Тръмп е голям шегаджия , географик , военен стратег и так далее .....С две думи - голям комик .....

    12:41 20.08.2025

  • 8 Факт

    4 0 Отговор
    Вяра само на Един - двама!

    12:42 20.08.2025

  • 9 Сила

    11 6 Отговор
    Байдън беше просто стар и болен , деменция се нарича болестта ...Тръмп е кретен , не е болен от нищо , просто е самовлюбен кретан !!! Но демократите го натресоха на САЩ , точно те със своята безумна кадрова политика !!!

    12:44 20.08.2025

  • 10 китайски балон

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    За зелен потник не е ясно, но суичър СССР, като на Лавров от SelSovet със сигурност😂

    12:45 20.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Големи

    6 1 Отговор
    красиви костни шипове в мозъка има Трън!

    12:48 20.08.2025

  • 13 БОТЕВ

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ако някой все още се съмнява":

    Как да го омиротвори? Говориш празни приказки. Не е зле човек да помисли поне веднъж, преди да каже нещо. Как се "омиротворява" ядрена сила като Русия. Единствено със световна война, е която всички са губещи. Искаш ли 1/2 от светът да загине заради 1/5 от Украйна??? Абе мислете малко бе, хора!!!

    Коментиран от #23

    12:50 20.08.2025

  • 14 Светът

    8 2 Отговор
    вече се майтапи с Тръмп.
    Следващия път Лавров ще дойде с фланелка на Сталин в САЩ.

    12:50 20.08.2025

  • 15 Дух

    4 1 Отговор
    Егати и олигофрена неадекватен ляв изкукуригал и изтрещял дядка е Тръмп , демократите ще го запалят накрая и мандата няма да си изкара

    12:53 20.08.2025

  • 16 СВЕТЪТ

    5 4 Отговор
    Колкото и да се опитват различни "правилни" медии да иронизират Президента на САЩ , колкото и да го плюят , колкото и да го сатанизират - истината е , че Доналд Дж. Тръмп спира войни , не ги подклажда , спира лудостта 73 пола , спира военни и полицаи с бради , цици и полички , спира вноса на тероризъм , престъпност и дрога , спира кражбите на "демократичните" фондации , институти и институции , спира експорта на ЛГБТИ доктрините , спира ги и в САЩ , спира кражбите от САЩ посредством измислени мита и акцизи върху стоките им , спира военните "подаръци" за разни "демокрации" и изобщо - СПИРА ЛУДОСТТА ОБХВАНАЛА СВЕТА ЗАРАДИ ЛГБТИ УЛТРА ЛЕВИЧАРИТЕ И ЗАРАДИ ТОВА - СВЕТЪТ ЩЕ МУ Е ВЕЧНО БЛАГОДАРЕН !!! А в сайтчета и медии /като Факти/ - нека пишат каквото си щат , ние знаем , че парите не миришат , но ни се струва , че скоро ще свършат /за тях/.

    Коментиран от #22, #26

    12:54 20.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И Киев е Руски

    2 3 Отговор
    Тръмп е наше момче но фелац..то на макарона с е убийствено дори дядо му бие шамари като. почне да го съживява

    12:55 20.08.2025

  • 19 Това беше съобщение към Путин

    1 5 Отговор
    какво го чака!

    Коментиран от #24

    12:57 20.08.2025

  • 20 Абе тоя не

    4 1 Отговор
    е със всичкия си. Ама камилата беше още по-зле. Кво става със Запада? Нямат изобщо нормални лидери?

    12:58 20.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 БОТЕВ

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "СВЕТЪТ":

    За мен е най-важното, че Тръмп спря Третата световна война, която щеше да е сигурна при "демократите" с представител една куха лейка/лелка, дето не й помня името вече, някаква Камила май беше. И моля всички противници на Тръмп да ми кажат, ще умрат ли за Украйна? Някой в света би ли искал да умре, ако Турция примерно вземе част от България???

    Коментиран от #30

    13:01 20.08.2025

  • 23 така де

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "БОТЕВ":

    то си има и друг начин Всичи от посолята да си ходят ,Никаква външна търговия докато не прекратят войната и не сключат мир.И путин престъпник и да си седи в москва с фланелка ссср Докато някой не се провикне ДА ИДВА КОЛАТА

    Коментиран от #28

    13:04 20.08.2025

  • 24 Да, да

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Това беше съобщение към Путин":

    И Путин ще седи и няма да му гръмне самолетите? А може и да удари веднага даже и там, Краварията? Това си е обявяване на война, да отидеш и да бомбардираш територията на някоя страна и да се правиш на герой... Ама, какво ще стане след това? Тази страна може да ти отговори или веднага да започне пълномащабна война, понеже САЩ са им обявили така война и вече имаме ринг свободен... Да не се чудят после, че Ню Йорк, Фашингтон, Флорида и т.н.. ще отидат бързо при Атлантида.

    13:05 20.08.2025

  • 25 Факт

    0 0 Отговор
    На морето се плува!

    13:05 20.08.2025

  • 26 БОТЕВ

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "СВЕТЪТ":

    Човече, а на тези, които ти пишат минуси ще кажа: "А вий, вий сте идноти!"

    13:06 20.08.2025

  • 27 така де

    1 0 Отговор
    И да не забравяме европа да прикотка китайците .Да се дистанцира от сащ и да прогони всички престъпни елементи нахлули за пари от африка и азия

    13:07 20.08.2025

  • 28 БОТЕВ

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "така де":

    Не ти разбирам много правоговора, но на практика би ли ми казал дали това, което се опитваш да кажеш може да се осъществи на практика, при положение, че Китай, Индия и много от арабските страни за добро или за лошо са с Русия?

    Коментиран от #31

    13:09 20.08.2025

  • 29 Иван

    1 2 Отговор
    Военен "герой"...... значи този боклук е одобрил взривяването на влакове и мостове в Русия.

    Коментиран от #34

    13:10 20.08.2025

  • 30 хари потър

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "БОТЕВ":

    ей балък.ТУРЦИЯ НИКОГА НЯМА ДА ИСКА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРИЯ ТУрция е на наша страна срещу руската и македонската политика ТУРЦИЯ НИ Е ПРИЯТЕЛ

    13:11 20.08.2025

  • 31 НЕДЕЙ

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "БОТЕВ":

    да ползваш това име защото БОТЕВ е убит по руска поръчка от капитан никола войновски. освен това не бъркай индийците .в ИНДИЯ 50 милиона се наричат БЪЛГАРИ и да купуват евтин петрол от русия но премиера на ВЕЛИКОБРИТАНИЯ е индиец А китайците са окупирали целия сибир и са си прекръстили градовете Китайците казват че ако водиш война вече си загубил,.А червенокосия агент само пере мръсните гащи на путин или двойника му там

    Коментиран от #33

    13:17 20.08.2025

  • 32 Емил Стефанов

    2 0 Отговор
    Циониста нетаняхо е военнопрестъпник а не герой...

    13:18 20.08.2025

  • 33 Емил Стефанов

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "НЕДЕЙ":

    Ти си ненормален но едва ли го чуваш за първи път.

    Коментиран от #36

    13:20 20.08.2025

  • 34 загубан

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Иван":

    глей сега ...путин е одобрил войната и всичко следствие на 3 дневната операция която е много специална защото върви вече 3 та година А тръмпо хлапака е негов агент и ще свърши лошо

    Коментиран от #35

    13:21 20.08.2025

  • 35 Иван

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "загубан":

    Путин не е одобрявал дивашката среща на терористичното НАТО-ОТАН в Букурещ през 2008-ма година.

    Коментиран от #39

    13:28 20.08.2025

  • 36 така де

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Емил Стефанов":

    глей сега емо,...най много убити премиери в европа са точно тези в БЪЛГария И са убити именно от руснаци.Земи прочети история малко но дори комунистическите димитров и луканов са безспорно руски жертви Сред тях е и ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА и дори БАБА ВАНГА защото губят контрол над нея .И ТОВА СА ФАКТИ а историята не язнаеш И СТЕФАН СТАМБОЛОВ и ЗАХАРИ СТОЯНОВ И ЛЕВСКИ И БОТЕВ И вуйчото на РАКОВСКИ капитанГЕОРГИ МАМАРЧЕВ който се е бил за свободата нио с 25000 души през 1828г и турците са ни давали свободата но руснаците са я дали само на румъния и сърбия .ЧЕТИ МАЛКО

    Коментиран от #37, #38

    13:30 20.08.2025

  • 37 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "така де":

    ЧЕТИ ПОВЕЧЕ.

    13:33 20.08.2025

  • 38 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "така де":

    Соломон Паша, основателят на Израел.

    Коментиран от #41

    13:34 20.08.2025

  • 39 така де

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "Иван":

    И аз не одобрявам как нагъваш кюфтаци сам в кухнята и после лежиш под стария москвич за да избягаш от жена си.Но това си е твоя работа.Каква му е работата на путин да се бърка в отбранителен съюз създаден точно за да им спира на руснаците дивашката престъпност

    13:35 20.08.2025

  • 40 Тракиец 🇺🇦

    0 1 Отговор
    Ти си отпадък а не герой .. бо-клук ционист

    13:36 20.08.2025

  • 41 загубан

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Иван":

    да и след войната 1828г руснаците подкараха с камшици 100 000 българи и ги настаниха в областта БЕСАРАБИЯ да ги млатят и да произвеждат и хранят А след войната1878 г си вземат робите бесарабскиБЪЛГАРИ заедно с областта от РУМЪНИЯ и дават на румъния цяла ДОБРУДЖА та искат да правят добружанска македонса и тракийска република.Руснаците и сега се бият за тероиторията на ВЕЛИКА У ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ И КАЗВАТ ЧЕ БИЛА ИЗКОННО ТЯХНА земи чети

    13:43 20.08.2025

  • 42 естет

    1 0 Отговор
    Ако се учреди конкурс "Мистър политик", Тръни и Нетаняху ще са на върха. Другите ще изостават значително

    13:45 20.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Историк

    1 0 Отговор
    Луд за връзване, който непрекъснато се хвали, ама като е горд че прилича на Нетаняху вече идва в повече на света. Значи криминалния съд в Хага трябва да добави и Тръмп към групата на Путин. Те неслучайно са приятели! Какви времена доживяхме!

    13:53 20.08.2025

  • 45 НЕПОЗНАТ

    0 0 Отговор
    ПОЛИТИЧЕСКИ НЕГРАМОТНИ, НО С ОГРОМНО ЕГО.

    13:56 20.08.2025