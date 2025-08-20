Тръмп се нарече "военен герой" заради въздушните удари срещу Иран, сравни се с Нетаняху

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи себе си и израелския премиер Бенямин Нетаняху като „военни герои“ във вторник, визирайки въздушните удари срещу ирански ядрени съоръжения през юни, цитира „Политико“, предава News.bg.

„Той е военен герой. Предполагам, че и аз съм“, заяви Тръмп в интервю с консервативния водещ Марк Левин. „Никой не го е грижа. Но и аз съм. Искам да кажа, аз изпратих тези самолети.“ Президентът вероятно визира атаката, която нареди срещу подземните ядрени съоръжения на Иран през юни с цел да забави ядрената програма на Техеран.

Нетаняху е обект на заповед за арест от Международния наказателен съд от миналия ноември за предполагаеми военни престъпления в Газа. Повече от 60 000 палестинци са били убити в обсадения крайбрежен анклав по време на офанзивата на израелската армия, започнала след нападението на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при което загинаха около 1200 души.

Тръмп никога не е участвал в истинска война и не е служил в армията. Той е получил пет отсрочки от военната служба по време на Виетнамската война, включително медицинско освобождаване след диагноза „костни шипове в петите“ на 22 години.

През 2015 г. Тръмп предизвика обществено внимание, когато заяви, че републиканският сенатор от Аризона Джон Маккейн, който е прекарал повече от пет години като военнопленник в Северен Виетнам, „не е военен герой“.