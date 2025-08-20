ФСБ съобщава за задържани и убити украински диверсанти в Брянска област

Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) съобщи, че нейни служители са задържали трима членове на украинска диверсионно-разузнавателна група в Брянска област, предава News.bg.
Центърът за връзки с обществеността на ФСБ заяви, че други трима членове на групата са били убити по време на операцията. По време на акцията са иззети „шест автоматични пушки американско производство с устройства за безшумна стрелба, 16 кг пластични взривни вещества чешко производство, средства за иницииране на експлозия, голям брой гранати и патрони тип НАТО, както и радиостанция за връзка с ръководството на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната“.
Според телеграм канала Mash, близък до руските служби за сигурност, диверсионната група е възнамерявала да взриви железопътен възел на границата между Брянска и Калужка области, когато през него е трябвало да преминава влак с гориво и смазочни материали.
ФСБ твърди също, че задържаните диверсанти са участвали във взривяването на железопътната линия в Белгородска област през септември 2024 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Щом
А как върви денацификацията ?
Коментиран от #2
12:55 20.08.2025
2 АМИ МНОГО ДОБРЕ
До коментар #1 от "Щом":ОСОБЕННО ОКОЛО ПОКРОВСК
И ПРЕДИМНО НА ГЕРОИ ОТ АЗОВ
А И В КЛЕМАНБИК БИВА
ОСТАВИЛИ СА ГИ ДА ОГЛАДНЕЯТ ЗА ДА НЕ ТЕЖАТ МНОГО ЧУВАЛИТЕ
13:00 20.08.2025
3 мошЕто
13:01 20.08.2025
4 Ей така
13:02 20.08.2025
5 Иван
13:03 20.08.2025
6 пешо
13:16 20.08.2025
7 Перо
13:37 20.08.2025
8 Карго 200
13:42 20.08.2025
9 Съветският пeHиc аkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:43 20.08.2025
10 Мишел
Хакнати са файловете с данните за командния състав на ВСУ и на ГУР, данни за доставчиците на оръжие и боеприпаси по държави, пълни списъци на оръжиянта в доставките итн.
13:48 20.08.2025