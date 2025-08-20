Новини
ФСБ съобщава за задържани и убити украински диверсанти в Брянска област
  Тема: Украйна

ФСБ съобщава за задържани и убити украински диверсанти в Брянска област

20 Август, 2025 12:53 969 10

  • брянска област-
  • диверсанти-
  • украйна-
  • руски служби

Руски служби твърдят, че групата е планирала атака на железопътен възел

ФСБ съобщава за задържани и убити украински диверсанти в Брянска област - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) съобщи, че нейни служители са задържали трима членове на украинска диверсионно-разузнавателна група в Брянска област, предава News.bg.

Центърът за връзки с обществеността на ФСБ заяви, че други трима членове на групата са били убити по време на операцията. По време на акцията са иззети „шест автоматични пушки американско производство с устройства за безшумна стрелба, 16 кг пластични взривни вещества чешко производство, средства за иницииране на експлозия, голям брой гранати и патрони тип НАТО, както и радиостанция за връзка с ръководството на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната“.

Според телеграм канала Mash, близък до руските служби за сигурност, диверсионната група е възнамерявала да взриви железопътен възел на границата между Брянска и Калужка области, когато през него е трябвало да преминава влак с гориво и смазочни материали.

ФСБ твърди също, че задържаните диверсанти са участвали във взривяването на железопътната линия в Белгородска област през септември 2024 г.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щом

    5 17 Отговор
    Фсб съобщава, значи е истина.
    А как върви денацификацията ?

    Коментиран от #2

    12:55 20.08.2025

  • 2 АМИ МНОГО ДОБРЕ

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "Щом":

    ОСОБЕННО ОКОЛО ПОКРОВСК
    И ПРЕДИМНО НА ГЕРОИ ОТ АЗОВ
    А И В КЛЕМАНБИК БИВА
    ОСТАВИЛИ СА ГИ ДА ОГЛАДНЕЯТ ЗА ДА НЕ ТЕЖАТ МНОГО ЧУВАЛИТЕ

    13:00 20.08.2025

  • 3 мошЕто

    19 1 Отговор
    Не искам да съм на мястото на някой от заловените ....Бой до посиняване само за укрите !

    13:01 20.08.2025

  • 4 Ей така

    14 1 Отговор
    бавно и методично ще ги разпилеят. До дупка.

    13:02 20.08.2025

  • 5 Иван

    10 1 Отговор
    Да ги трепат, сред тях няма българи.

    13:03 20.08.2025

  • 6 пешо

    12 1 Отговор
    всичко е разработка на англичаните но и те ще го д.......

    13:16 20.08.2025

  • 7 Перо

    3 1 Отговор
    Папуасите от Киев още живеят в 40-те и ползват методите от WWll!

    13:37 20.08.2025

  • 8 Карго 200

    0 0 Отговор
    Ванга тропаше по масата и викаше, "Нешкеее, докато Зеленски, не срещне путин в Хага, траен мир няма да има.И виждам още,че Зеленски ще бъде в публиката, а братушката ти ще бъде на почетно място на нещо като трибуна, между хора с червени и черни роби, ама не са попове!"

    13:42 20.08.2025

  • 9 Съветският пeHиc аkp0бат

    0 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: 1 721 000 убити и изчезнали.

    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди

    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:43 20.08.2025

  • 10 Мишел

    1 0 Отговор
    4 групи руски хакери са съумели да проникнат сървърите на ГЩ на украинската армия. Сред хакнатите данни са пълната база от 1 721 000 файла с досиета на убитите и безследно изчезнали украински военни по време на специалната операция 2022-2024 г.
    Хакнати са файловете с данните за командния състав на ВСУ и на ГУР, данни за доставчиците на оръжие и боеприпаси по държави, пълни списъци на оръжиянта в доставките итн.

    13:48 20.08.2025

