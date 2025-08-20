ФСБ съобщава за задържани и убити украински диверсанти в Брянска област

Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) съобщи, че нейни служители са задържали трима членове на украинска диверсионно-разузнавателна група в Брянска област, предава News.bg.

Центърът за връзки с обществеността на ФСБ заяви, че други трима членове на групата са били убити по време на операцията. По време на акцията са иззети „шест автоматични пушки американско производство с устройства за безшумна стрелба, 16 кг пластични взривни вещества чешко производство, средства за иницииране на експлозия, голям брой гранати и патрони тип НАТО, както и радиостанция за връзка с ръководството на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната“.

Според телеграм канала Mash, близък до руските служби за сигурност, диверсионната група е възнамерявала да взриви железопътен възел на границата между Брянска и Калужка области, когато през него е трябвало да преминава влак с гориво и смазочни материали.

ФСБ твърди също, че задържаните диверсанти са участвали във взривяването на железопътната линия в Белгородска област през септември 2024 г.