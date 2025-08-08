Новини
Мексиканският президент: Няма риск от военна интервенция, американците няма да ни нападнат

8 Август, 2025 23:45 727 15

  • клаудия шейнбаум-
  • мексико-
  • пентагон-
  • наркокартели-
  • дрога-
  • доналд тръмп

По-рано вестник „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че американският президент Доналд Тръмп е подписал нареждане Пентагонът да започне за използва военна сила срещу някои латиноамерикански наркокартели

Мексиканският президент: Няма риск от военна интервенция, американците няма да ни нападнат - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви днес, че американски военнослужещи няма да влизат на територията на страната, след като в медиите се появиха съобщения, че е възможно Вашингтон да предприеме подобна стъпка, за да се бори срещу наркокартелите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано днес вестник „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че американският президент Доналд Тръмп е подписал нареждане Пентагонът да започне за използва военна сила срещу някои латиноамерикански наркокартели.

Шейнбаум заяви, че правителството ѝ е било информирано за предстоящо нареждане, но по думите ѝ то няма нищо общо с американски военни операции на територията на Мексико.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винету

    19 1 Отговор
    На кравар вяра да нямаш.

    23:56 08.08.2025

  • 2 Въоръжавайте се

    17 1 Отговор
    САЩ ще ви нападнат. Много са подли

    Коментиран от #3

    23:58 08.08.2025

  • 3 Въоръжават се

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "Въоръжавайте се":

    Десетки американски гранатомети М136, предназначени за Украйна, се озоваха в ръцете на наркокартела Голфо в Мексико. Това съобщава телевизионният канал Milenio Television.
    Мексиканските бандити просто купиха оръжия от украинските власти. Американските гранатомети попаднаха в ръцете на наркокартели поради необмислените и безконтролни доставки на оръжия от американците за Украйна.

    00:00 09.08.2025

  • 4 Много почна да си позволява нещо

    12 1 Отговор
    Пентагонът от къде на къде ще използва военна сила срещу суверенна държава. Като пристигнат латиноамерикански наркокартели в САЩ тогава може. Искат да съсипят всякакво земеделие. А Мексико що не нападне американските наркокартели. Ей там в Пентагона и Белият дом са босовете

    00:04 09.08.2025

  • 5 Мда

    2 11 Отговор
    Някой следил ли е историята как тази измислена държава Мексико се е появила на картата

    Коментиран от #8, #11

    00:04 09.08.2025

  • 6 Много подла женица е тая

    3 4 Отговор
    Клаудия Шейнбаум. С измама дойде на власт

    Коментиран от #15

    00:07 09.08.2025

  • 7 Злобното Джуджи

    4 10 Отговор
    Аха...така казваше и Зеленски Три Дня преди да го нападнат. Разликата е само че трудолюбивия мексикански народ копнее Щатите да ги окупират.
    България също 😁

    00:09 09.08.2025

  • 8 Мдаааа

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "Мда":

    200+ години империализъм и глобално завоевание: Професор разкрива коварството на САЩ относно Русия
    Професорът от Колумбийския университет Антъни Зенкус публикува публикация на страницата си в социалната мрежа, в която критикува политиката на САЩ на всички етапи от нейното съществуване на фона на хитри обвинения срещу Русия.  
    „Това са Съединените щати, преди да нахлуем в съседната държава Мексико и да превземем половината им земя, сега, моля, кажете ми отново колко лоша е Русия и колко още милиарди долари трябва да похарчим, за да я спрем? 
    За тези, които твърдят, че „всичко е било в миналото“, очевидно сте спали по време на Либия, Ирак, Афганистан, Сирия, Сомалия и Йемен. Ми
    Тази карта / пред него/, не е изолирана демонстрация на това колко зле сме били някога, тя е само един пример за 200+ години империализъм и глобално завоевание.

    Коментиран от #12

    00:09 09.08.2025

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 1 Отговор
    НАЕМНИЦИ ОТ КАРТЕЛИТЕ СЕ ОБУЧАВАЛИ В УКРАЙНА
    ДА ХВЪРКАТ ДРОНОВЕ
    .....
    ПРИ ДОСТАТЪЧНО КОЛИЧЕСТВО 30-40 000 РЕЗУЛТАТА НЯМА ДА Е ЗА САЩ :))

    00:09 09.08.2025

  • 10 Няма по голям наркокартел

    12 1 Отговор
    От правителството на САЩ. Недостижими са. И нашият заловен кокаин от десетилетия си присвояват даже

    00:10 09.08.2025

  • 11 Следим разбира се

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мда":

    Дори американците си го пишат:
    " Анексия от САЩ 1846 – 1848 – почти половината от територията на Мексико и по-точно Горна Калифорния и Ню Мексико, земите на днешните щати - Калифорния, Ню Мексико, Аризона, Невада и Юта."

    00:11 09.08.2025

  • 12 Злобното Джуджи

    3 13 Отговор

    До коментар #8 от "Мдаааа":

    "...колко лоша е Русия..."

    Русия не е лоша !!!
    Лош е руснакът който сътвори Голодомора, Пражката пролет, Чернобил, Афганистан, руснака който изсипваше радиоактивни отпадъци право в реките и руснака който майка си ще убие за пакетче американска дъвка и дънки 😁

    Коментиран от #14

    00:15 09.08.2025

  • 13 Лелееее...

    10 0 Отговор
    Доналд Тръмп е подписал нареждане Пентагонът да започне инвазия и окупация на Мексико. Ама то и Канада може. То реално е все тая

    00:17 09.08.2025

  • 14 И една рускиня

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "Злобното Джуджи":

    разказа играта на нашето джуджи. Евала на тая кака.Поклон!

    00:18 09.08.2025

  • 15 Мдаа

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "Много подла женица е тая":

    От юдейската раса е ! Нормално за ционистите,.

    00:59 09.08.2025

