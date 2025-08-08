Мексиканският президент: Няма риск от военна интервенция, американците няма да ни нападнат

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви днес, че американски военнослужещи няма да влизат на територията на страната, след като в медиите се появиха съобщения, че е възможно Вашингтон да предприеме подобна стъпка, за да се бори срещу наркокартелите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
По-рано днес вестник „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че американският президент Доналд Тръмп е подписал нареждане Пентагонът да започне за използва военна сила срещу някои латиноамерикански наркокартели.
Шейнбаум заяви, че правителството ѝ е било информирано за предстоящо нареждане, но по думите ѝ то няма нищо общо с американски военни операции на територията на Мексико.
1 Винету
23:56 08.08.2025
2 Въоръжавайте се
Коментиран от #3
23:58 08.08.2025
3 Въоръжават се
До коментар #2 от "Въоръжавайте се":Десетки американски гранатомети М136, предназначени за Украйна, се озоваха в ръцете на наркокартела Голфо в Мексико. Това съобщава телевизионният канал Milenio Television.
Мексиканските бандити просто купиха оръжия от украинските власти. Американските гранатомети попаднаха в ръцете на наркокартели поради необмислените и безконтролни доставки на оръжия от американците за Украйна.
00:00 09.08.2025
4 Много почна да си позволява нещо
00:04 09.08.2025
5 Мда
Коментиран от #8, #11
00:04 09.08.2025
6 Много подла женица е тая
Коментиран от #15
00:07 09.08.2025
7 Злобното Джуджи
България също 😁
00:09 09.08.2025
8 Мдаааа
До коментар #5 от "Мда":200+ години империализъм и глобално завоевание: Професор разкрива коварството на САЩ относно Русия
Професорът от Колумбийския университет Антъни Зенкус публикува публикация на страницата си в социалната мрежа, в която критикува политиката на САЩ на всички етапи от нейното съществуване на фона на хитри обвинения срещу Русия.
„Това са Съединените щати, преди да нахлуем в съседната държава Мексико и да превземем половината им земя, сега, моля, кажете ми отново колко лоша е Русия и колко още милиарди долари трябва да похарчим, за да я спрем?
За тези, които твърдят, че „всичко е било в миналото“, очевидно сте спали по време на Либия, Ирак, Афганистан, Сирия, Сомалия и Йемен. Ми
Тази карта / пред него/, не е изолирана демонстрация на това колко зле сме били някога, тя е само един пример за 200+ години империализъм и глобално завоевание.
Коментиран от #12
00:09 09.08.2025
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ХВЪРКАТ ДРОНОВЕ
.....
ПРИ ДОСТАТЪЧНО КОЛИЧЕСТВО 30-40 000 РЕЗУЛТАТА НЯМА ДА Е ЗА САЩ :))
00:09 09.08.2025
10 Няма по голям наркокартел
00:10 09.08.2025
11 Следим разбира се
До коментар #5 от "Мда":Дори американците си го пишат:
" Анексия от САЩ 1846 – 1848 – почти половината от територията на Мексико и по-точно Горна Калифорния и Ню Мексико, земите на днешните щати - Калифорния, Ню Мексико, Аризона, Невада и Юта."
00:11 09.08.2025
12 Злобното Джуджи
До коментар #8 от "Мдаааа":"...колко лоша е Русия..."
Русия не е лоша !!!
Лош е руснакът който сътвори Голодомора, Пражката пролет, Чернобил, Афганистан, руснака който изсипваше радиоактивни отпадъци право в реките и руснака който майка си ще убие за пакетче американска дъвка и дънки 😁
Коментиран от #14
00:15 09.08.2025
13 Лелееее...
00:17 09.08.2025
14 И една рускиня
До коментар #12 от "Злобното Джуджи":разказа играта на нашето джуджи. Евала на тая кака.Поклон!
00:18 09.08.2025
15 Мдаа
До коментар #6 от "Много подла женица е тая":От юдейската раса е ! Нормално за ционистите,.
00:59 09.08.2025