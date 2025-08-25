Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Украйна се нуждае от поне 1 млрд. долара месечно за закупуване на американски оръжия
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Украйна се нуждае от поне 1 млрд. долара месечно за закупуване на американски оръжия

25 Август, 2025 15:47 2 162 188

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове

Зеленски допълни, че планира да обсъди със специалния пратеник на САЩ Кийт Келог подготовката за евентуална среща с руския президент Владимир Путин

Володимир Зеленски: Украйна се нуждае от поне 1 млрд. долара месечно за закупуване на американски оръжия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че Киев има за цел да си осигури поне 1 млрд. долара месечно от съюзниците си за закупуване на американски оръжия за военните си действия срещу Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той направи това изявление по време на съвместна пресконференция в Киев с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, където също така заяви, че Норвегия може да допринесе за гаранциите за сигурност на Украйна, когато става въпрос за противовъздушна отбрана и морска сигурност.

Зеленски допълни, че планира да обсъди със специалния пратеник на САЩ Кийт Келог подготовката за евентуална среща с руския президент Владимир Путин.

На пресконференцията с норвежкия премиер украинският президент заяви, че се очаква представители на САЩ и Украйна да се срещнат по този въпрос, както и по въпроса за потенциални гаранции за сигурност, по-късно тази седмица.

Украйна разчита на помощта на Норвегия, особено при закупуването на газ, тъй като Русия нанася удари по производствени обекти за природен газ и електроцентрали в Украйна, с което поставя под въпрос подготовката за зимата, каза Зеленски на пресконференцията със Стьоре, предаде Укринформ.

"Русия се опитва да попречи на подготовката ни за зимата, като нанася удари по енергийната ни инфраструктура. Това засяга не само производството на електроенергия и топлоенергия, но и производството на природен газ. Ето защо ние високо ценим помощта на Норвегия за подпомагане на Украйна при закупуването на газ“, заяви той.

Зеленски отбеляза, че миналата година поне един милион украински семейства са имали отопление в домовете си благодарение на сътрудничеството с Норвегия.

Норвегия отпуска около 7 милиарда норвежки крони (696,12 млн. долара) за финансиране на системи за противовъздушна отбрана за Украйна, допълни Укринформ.

Норвежкото правителство ще предложи да отделя 85 милиарда крони (7,2 милиарда евро) за помощ за Украйна през следващата година, както и през 2025 г., обявиха днес от канцеларията на норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, в деня, в който той посети Киев, съобщи АФП.

Ако предложението бъде прието от парламента, това ще доведе до обща помощ, гражданска и военна, в размер на 275 милиарда крони (над 23 милиарда евро), която Норвегия, един от основните поддръжници на Украйна, планира да предостави на Киев за периода 2023-2030 г., обобщава АФП.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 50 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    135 6 Отговор
    Росен Желязков без разрешение от парламента тегли 14 млрд за Украйна.

    Коментиран от #82

    15:47 25.08.2025

  • 2 Ох майко

    136 3 Отговор
    Горката Европа. За жалост и ние!

    Коментиран от #184

    15:48 25.08.2025

  • 3 Бъзиктар

    131 3 Отговор
    Този пак ги почна с голямата сурвакница.Има ли балами още?

    Коментиран от #13

    15:48 25.08.2025

  • 4 путин пак утече

    7 107 Отговор
    у каналя!

    Коментиран от #6

    15:49 25.08.2025

  • 5 Зевс

    116 4 Отговор
    Урсулата нали подписа да купуваме американско оръжие за стотици милиарди, ясно къде ще отиде, а всички ние плащаме за нейната визия "Войната е мир"

    15:50 25.08.2025

  • 6 Делю Хайдутин

    132 4 Отговор

    До коментар #4 от "путин пак утече":

    Не съм виждал Путин да обикаля и да проси пари.

    Коментиран от #140

    15:50 25.08.2025

  • 7 Хасковски каунь

    110 6 Отговор
    А защо не 1 млрд. за Русия? Или за Палестина? Или за Иран? .....

    15:50 25.08.2025

  • 8 Европа увеличи 7 пъти

    20 52 Отговор
    производството на оръжие!
    Казанлък работи на 3 смени!
    Тръмп докара Стелт В2 в Норвегия!

    Коментиран от #11, #14, #59, #68, #70, #78, #92

    15:50 25.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дедо

    89 3 Отговор
    Много скромен тоя, само 1 милиард на месец, нищо не е за корумпетата там. Трябва повече.

    15:51 25.08.2025

  • 11 Последния Софиянец

    76 2 Отговор

    До коментар #8 от "Европа увеличи 7 пъти":

    И това трябва да ни радва ли?

    Коментиран от #160

    15:52 25.08.2025

  • 12 Копейки,

    9 40 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    Коментиран от #89

    15:52 25.08.2025

  • 13 Оооо, има има

    32 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бъзиктар":

    и още как, само стой и гледай мача!!!

    15:52 25.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Наркоман

    73 3 Отговор
    Кажи вчера как Келог те накара да пишеш обяснение как открадна 40 млрд.д.американски пари за които ФБР те разследва

    15:52 25.08.2025

  • 16 факуса

    50 1 Отговор
    печатането да започне сега

    Коментиран от #94

    15:52 25.08.2025

  • 17 Германия

    5 54 Отговор
    Ще има голямо гърмяне по ушанки.

    Коментиран от #21

    15:53 25.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Уса

    50 2 Отговор
    Еврото фалира ли,че само долари искате или ще фалира

    15:54 25.08.2025

  • 20 Газ

    4 56 Отговор
    Лавров трябва да бъде лекуван със западни ракети.

    Коментиран от #25

    15:54 25.08.2025

  • 21 Ха ХаХа

    49 2 Отговор

    До коментар #17 от "Германия":

    Ще има Т 90 до Т 34 в Берлин

    Коментиран от #33

    15:54 25.08.2025

  • 22 Историк

    57 3 Отговор
    Колко дълго да повтарям,че украинците са рускоговорящи тсии ганни ,освен да мамят ,да просят и да прецакват ,друго и не знаят .

    15:55 25.08.2025

  • 23 Хмм

    5 56 Отговор
    Какво става с онези алкохолици Захарова и Медведев. Напоследък не са се появявали да кажат нещо

    Коментиран от #27, #39

    15:55 25.08.2025

  • 24 Стани юнак балкански

    69 3 Отговор
    Ей хора опомнете се плащаме на тези негодници и за оръжие и за да лежат по нашите хотели.ДО КОГА!!!

    Коментиран от #52

    15:55 25.08.2025

  • 25 И ще помиришете

    44 4 Отговор

    До коментар #20 от "Газ":

    Разцъфнал Орешник и бързо намазване на чувалите

    15:56 25.08.2025

  • 26 И Киев е Руски

    32 4 Отговор
    Муха ме е ухапала Ще му превеждам аванса и да си запази място до Бандера

    15:56 25.08.2025

  • 27 Фикрет

    7 26 Отговор

    До коментар #23 от "Хмм":

    Путин му е забранил на Медведев ,че Тръмп не му понася малоумщините и верно ще ги изхамали

    Коментиран от #32, #45

    15:57 25.08.2025

  • 28 Луганск

    28 4 Отговор
    Хайде, Гаа Ньоо Цар ..Вулла да стяга колана и да дава своя дан за Демокрацията .

    15:57 25.08.2025

  • 29 Ох ха

    38 5 Отговор
    Не са ли малко? Верно, че жена ти харчи доста пък цената на белото се вдигна

    15:57 25.08.2025

  • 30 Буха ха

    53 3 Отговор
    Зельо вече за нищо ги няма милионите, цака ги с милиарди, урсула не ги дава от своя джоб а от вашия, но щом търпите, значи или много обичате Украйна, или просто сте... ов...це

    15:58 25.08.2025

  • 31 Я пък тоя

    31 2 Отговор
    Аз се нуждая от много по- малко.
    Един милион за цял живот.
    Да дадат на мен първо, че оня ще стреля по-милиард на месец във вид на бенгалски огън.

    15:58 25.08.2025

  • 32 Бат ДънЮ

    17 2 Отговор

    До коментар #27 от "Фикрет":

    Фикрет като малък ...али ли са те ?

    Коментиран от #37

    15:59 25.08.2025

  • 33 Васко

    5 24 Отговор

    До коментар #21 от "Ха ХаХа":

    Тоя прехваления Т -90 Джавелин какво го прави не е истина . Нищо не остава от него ,нито па от танкистите

    Коментиран от #40, #46, #48, #123

    15:59 25.08.2025

  • 34 И Киев е Руски

    35 2 Отговор
    Кремъл каза че тоя е изтекъл като проточен бРойлер а той среща търси въпреки че сам си забрани .ШиЗо

    15:59 25.08.2025

  • 35 Кооо

    21 1 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    Само,че не били за Украйна а за Русия и на тях пишело уиЗа Украине...Питай си вожда от Банкя най-добре той знае

    16:00 25.08.2025

  • 36 Ха ха ха ха

    33 1 Отговор
    Ревлю пак иска. Ми дайте му розови понита от Брюксел и чувал брашънце му дайте ха ха ха

    16:00 25.08.2025

  • 37 Фикрет

    8 0 Отговор

    До коментар #32 от "Бат ДънЮ":

    Чок много....

    Коментиран от #177

    16:00 25.08.2025

  • 38 Украйна се нуждае

    40 1 Отговор
    От нов президент
    Нуждае е се от избори
    Нуждае се от спиране на кражбите
    И се нуждае от мир
    А ти зелен анцунг неможеш да осигуриш нито една от тези нужди

    16:00 25.08.2025

  • 39 Бат Тъньо Кочаня

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хмм":

    С това хммхмм,я кажи кой ти е затапил устата с кочаня ?

    16:00 25.08.2025

  • 40 Щом са ви изкарали да папагалите

    31 1 Отговор

    До коментар #33 от "Васко":

    значи всичко е наред и Русия пак мачка фашизма.

    16:00 25.08.2025

  • 41 А Зеленски

    30 1 Отговор
    се нуждае само от един свинец.

    16:01 25.08.2025

  • 42 Сандо

    32 1 Отговор
    Много лаком е зелю!Но щом се намират глупаци защо да не ги обръснеш?

    16:01 25.08.2025

  • 43 Зеленото дребно наркоманче

    30 1 Отговор
    Трябват му, защото усеща, че скоро трябва да прави избори, и със сигурност няма да ги спечели... Да хване да открадне още малко докато може...

    16:01 25.08.2025

  • 44 Питам

    38 1 Отговор
    Нали бандеровците уж сами се бият с Русия бе ? Искали 1 милиард месечно за американски оръжия . А колко милиарда месечно искат за да хранят ,поет и плащат заплати на армията си и военнопромишленият комплекс ? За издръжка , заплати и хонорари на наетите чуждестранни наемници? За обезщетения на убитите и ранени редови военнослужещи от НАТО ,,работили" като ,,съветници" в Украйна? За обезщетения на на ссемействата на убитите и ранените цивилни специалисти изпратени от НАТО да строят и обслужват военни заводи и съоръжения в Украйна? ...

    16:02 25.08.2025

  • 45 Фикрет

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Фикрет":

    Ти питаш та да лъснеш една калъчка ли ?
    Еми не са .

    16:02 25.08.2025

  • 46 Ачо

    14 1 Отговор

    До коментар #33 от "Васко":

    Ей Васко ,Васко явно като малък вашите много са те изтървали на главата си .

    16:02 25.08.2025

  • 47 И Киев е Руски

    22 2 Отговор
    Бе тая зеленскаЯ много АРЧИ

    16:02 25.08.2025

  • 48 Ха ХаХа

    24 2 Отговор

    До коментар #33 от "Васко":

    Джавелините ли?
    Ха ха ха ха
    Великото оръжие като Ф 16 нали?
    Смръдливи безказарменици Сър Джон

    Коментиран от #77

    16:02 25.08.2025

  • 49 Ванков

    22 1 Отговор
    ....и поне 10 кила Бело на месец!...

    16:02 25.08.2025

  • 50 Таня

    2 23 Отговор
    От рубриката "Русия-петролен гигант": В първи руски регион напълно спряха продажбите на бензин АИ-92 поради нарастващата горивна криза. Останалите доставки на бензин на Курилските острови в пълен размер са „необходими за специален транспорт“, обясни ръководителят на областта.

    Коментиран от #53, #56

    16:03 25.08.2025

  • 51 Трол

    13 4 Отговор
    Дайте му пари на човека, не се стискайте.

    16:03 25.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ха ХаХа

    23 5 Отговор

    До коментар #50 от "Таня":

    Русия капитулира .Няма бензин,няма картофи.
    Путин е болен ат рак.
    Ха ха ха

    Коментиран от #118

    16:04 25.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ъхъъъъъ....

    20 0 Отговор
    И ние в Плевен и Ловеч искаме поне по 1 млрд. долара месечно

    16:05 25.08.2025

  • 56 Димитър Георгиев

    8 2 Отговор

    До коментар #50 от "Таня":

    Таня ,падаш ли си по а..ално про никванне ?

    Коментиран от #63

    16:06 25.08.2025

  • 57 Е бива, бива ...доообре

    13 0 Отговор
    Вече не сочи и не посочва, и не заявява а само допълни, Зеленски

    16:07 25.08.2025

  • 58 123456

    11 0 Отговор
    Ами , в България , бе ! В България искай - тук ще ти дадат и на макя им чеиза , че и други работи !

    16:08 25.08.2025

  • 59 Ох златни ти уста

    26 1 Отговор

    До коментар #8 от "Европа увеличи 7 пъти":

    че съвсем бяхме оклюмали!


    Сега да почнат на набират и доброволци за оплождащо производство на украинци! Че много украинци емигрираха, 25% влязоха в РФ, достта дезертираха, а останалите бяха избити.

    Коментиран от #60

    16:08 25.08.2025

  • 60 Годината е 2027

    4 21 Отговор

    До коментар #59 от "Ох златни ти уста":

    3 милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.

    Коментиран от #64, #66, #71, #72

    16:09 25.08.2025

  • 61 На снимката...!

    12 2 Отговор
    Жената го дърпа към себе си,давайки му ищафи...,той зяпнал младото изпънато момче -гвардееца...!
    Типично за хора с ...,,лява резба"...!

    16:09 25.08.2025

  • 62 Хи хи

    14 0 Отговор
    Че кой не иска един милиард месечно ??!!

    16:10 25.08.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 доктор

    4 17 Отговор
    Като бъде избито известно количество копейки България ще дръпне напред.

    Коментиран от #87, #148

    16:11 25.08.2025

  • 66 Оли Руси 222

    2 8 Отговор

    До коментар #60 от "Годината е 2027":

    Зарежи ,тия ще са 3/4 със СПИН

    16:11 25.08.2025

  • 67 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    4 26 Отговор
    Това са нищо пари за богата Европа.

    Коментиран от #76, #137

    16:11 25.08.2025

  • 68 Ахаха

    23 3 Отговор

    До коментар #8 от "Европа увеличи 7 пъти":

    Ако ще още 14 пъти да увеличи и Казанлък да работи на 5 смени. Русия пак ще произвежда повече от цяла Европа.

    Коментиран от #86

    16:11 25.08.2025

  • 69 "само допълни, Зеленски"

    14 0 Отговор
    Но естествено, че пак го предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Колко е годишният бюджет на БТА пичове, някой знае ли ?

    Коментиран от #91

    16:11 25.08.2025

  • 70 Питам

    19 0 Отговор

    До коментар #8 от "Европа увеличи 7 пъти":

    И КОЙ ще плаща произведеното от Казанлък оръжие , съдържанието , обслужването на тези уж невидими В 2 в Норвегия и въобще 7 пъти в повече произведено оръжие ?

    16:11 25.08.2025

  • 71 Кой си търси мъж...?!

    4 0 Отговор

    До коментар #60 от "Годината е 2027":

    Виж поста,под твоят-номер 61...!

    16:11 25.08.2025

  • 72 Хи хи

    9 0 Отговор

    До коментар #60 от "Годината е 2027":

    Че да тръгнат бе, значи ще има нови руски територии населени с руснаци !!

    16:13 25.08.2025

  • 73 Геро

    19 0 Отговор
    Тоя срама няма, ако има чалъм на седмица ще ги иска. Чудя се какви балъци трябва да са да му се вързват на акъла. Ясно е, че далаверата се върти и парите отиват по други предназначения, че и комисионните не са сигурно малки, пък ония пушечното месо украинците кучета ги яли.

    16:13 25.08.2025

  • 74 русия е васал на Китай

    3 18 Отговор
    Китай снабдява руслямия с много повече за да поддържа войната на Китай срещу САЩ.
    Ще я поддържа докато Император Си реши, че повече не му е нужен клоуна Пу Син и не го отстрани преди да сложи ръка на по-голямата част от РФ

    Коментиран от #112

    16:14 25.08.2025

  • 75 И ние в Плевен

    15 0 Отговор
    и Ловеч искаме поне по 1 млрд. долара ! Трябва ли война на някой да обявим?

    16:14 25.08.2025

  • 76 Хи хи

    19 3 Отговор

    До коментар #67 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    УРКИТЕ НЕ СТЕ НИ БРАТЯ !!! МАРШ ОТТУК МРЪСНА УРКА !!!

    Коментиран от #79

    16:14 25.08.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Рогач

    15 1 Отговор

    До коментар #8 от "Европа увеличи 7 пъти":

    И кой ще плаща масрафа ? Евреите ли ? На евреите , целият свят им плаща масрафа , ама не се сещам те да са плащали чужд масраф !

    16:15 25.08.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Хлъц

    14 1 Отговор
    На мошко,ако му подадеш кутрето си,ще ти отхапе ръката до лакътя,но ще те убеждава,че е нищо.Учебникарски пример е зеля- мошко.Незалежная е в пълен дефолт,но не се обявява.Този милиард, месечно,е минимума,за да покрие заплатите на администрацията,полиция, военни и пенсии.Без акушерката ,която налива милиарди евро( но не от джоба си) ,само за два месеца ще избухнат гладни бунтове,или военните ще му спретнат пуч.

    16:16 25.08.2025

  • 82 кая калас

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Трябва , да се върне смъртното наказание за такива престъпления , срещу народа и държавата!!!

    16:16 25.08.2025

  • 83 Кико

    18 2 Отговор
    Един милиард месрчно??????Тоя съвсем полудя! Но....такива са и господарите му в Европа!Като нищо ще откликнат на поредната просия на корумпирания наркоман!Сещайте се кой ще ги плаща и откъде тия пари???? Ние,от нашия залък!

    16:16 25.08.2025

  • 84 Е ЙЙЙЙЙЙ

    15 1 Отговор
    ЧЕ НЕНАСИТЕН ТОЯ ПРО ШЛЯК........!

    16:17 25.08.2025

  • 85 ХхА

    10 0 Отговор
    То няма никакъв смисъл... Ай закривай!

    16:17 25.08.2025

  • 86 Живко

    3 15 Отговор

    До коментар #68 от "Ахаха":

    Как кой ??? Русия !!! Репарации ще плаща до края на света

    Коментиран от #100, #115

    16:17 25.08.2025

  • 87 ТехноЛог

    5 1 Отговор

    До коментар #65 от "доктор":

    Отиваш директно за екопастет за домашни любимци,процедурата отнема един час до готовата консервна кутия ,а най хубавото е че не е нужно да сваляш кубинките и кожените гащи ,100% рециклиране .

    16:17 25.08.2025

  • 88 Артилерист

    10 1 Отговор
    Но атлантиците нали не признават, че НАТО и сателити воюват срещу Русия чрез Украйна, Зеленски защо плаче и кой ще му дава тоз милиард на месец за оръжия, а? България е бедна, не е като Норвегия, но сигурно ще тегли нови заеми за войната на западняците срещу Русия в Украйна чрез украинците. А Тръмп писал писмо на Орбан, че е много ядосан на Зеленски, дето е атакувал нефтопровода Дружба. Туй нас какво ни грее?

    16:18 25.08.2025

  • 89 Рогач

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Копейки,":

    Шекели , пак ще плачите, че крематориумите отново са започнали да пушат! Интересно, кой ще вините сетне за това , след като Хитлер умря през 1945 .

    16:18 25.08.2025

  • 90 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !

    2 18 Отговор
    Има много начини човек да изрази почитта си към народа на държавата Украйна, който се бори за оцеляването си от бруталната агресия на съседната страна, най-голяма света по територия, природни ресурси и ядрен арсенал.
    Избирам да припомня на всички състрадателни хора, че зад всички геополитически сметки, някои направо цинични през погледа на сделката и печалбата от нещастието на Украйна, стои огромна човешка трагедия на милиони хора, прогонени от домовете им, десетки унищожени селища, смъртта на хиляди цивилни и на десетки хиляди военни, които също са човешки същества. Отричат им правото да са такива пришълците, нахлули с оръжие в тяхната земя, за да ги избиват.
    Независимостта на Украйна е щит срещу подобни национални катастрофи и другаде, накъдето биха се насочили платените убийци на най-зловещия режим на нашето време.
    Украинците са направили саможертевния си избор в рамките на спартанската дилема “с щит или върху щит”.
    Поклон и благодарности за това!

    Коментиран от #98, #119

    16:18 25.08.2025

  • 91 Средна заплата в БТА

    16 0 Отговор

    До коментар #69 от ""само допълни, Зеленски"":

    Е 3823 лв бруто . И на щат са 651 човека. Цялата работа която вършат в момента двама ученика на по 4 часа могат да свършат... това е истината

    Коментиран от #102

    16:18 25.08.2025

  • 92 И ТОВА

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Европа увеличи 7 пъти":

    НЕМА ДА ПОМОГНЕ

    16:19 25.08.2025

  • 93 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #80 от "Тото":

    Обърни се към май. касси ,поне ти е под ръка .

    16:19 25.08.2025

  • 94 Знаещ

    7 2 Отговор

    До коментар #16 от "факуса":

    Ма то печатането не е спирало .

    16:19 25.08.2025

  • 95 стоян георгиев

    5 11 Отговор
    Това са никакви пари за ЕС Англия Канада Норвегия и Австралия дори без помощ от сащ.вчера сащ даде 3500 ракети въздух земя на Украйна с дълекобойност над 400 км.тръмп явно почва да губи възможност да спира оръжието за Украйна.

    Коментиран от #99, #103, #110

    16:20 25.08.2025

  • 96 АМИ НЕКА ГЪРЧЕНЕТО

    16 2 Отговор

    До коментар #77 от "Джавелин":

    НА БАНДЕРОПИТЕЦИ ДА ПРОДЪЛЖИ
    ЗА ОРЪЖИЕ ЕДИН МИЛЯРД
    А ЗА ПОГРЕБЕНИЯ КОЛКО

    16:21 25.08.2025

  • 97 Сатана Z

    15 2 Отговор
    Колкото по-малко украински терористи от ВСУ остават живи,толкова и разходите за заплати и оръжие ще намаляват.
    Следователно,Русия няма изгода да избива тия паразити ,които смучат парите на Запада.С един куршум -два заека.

    16:22 25.08.2025

  • 98 Луд с картечница

    15 2 Отговор

    До коментар #90 от "Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !":

    Що даваш само фитили от опрррр дяния си диван муци 💅, от Слънчев Бряг има редовно трансфери за Осрайна ,че и без пари може и да те закарат директно на фронта .Действай !

    16:22 25.08.2025

  • 99 СТОЕНЧО

    10 3 Отговор

    До коментар #95 от "стоян георгиев":

    АМИ ЛАСТИЦИ ЗА МЯТАНЕТО ИМ ДАДЕ ЛИ

    Коментиран от #129

    16:22 25.08.2025

  • 100 НадййСеУйко

    12 1 Отговор

    До коментар #86 от "Живко":

    на пиянаЖенка.

    16:23 25.08.2025

  • 101 кая калас

    9 1 Отговор

    До коментар #80 от "Тото":

    Пробвай сам третополов .

    16:23 25.08.2025

  • 102 И кво толкова

    14 1 Отговор

    До коментар #91 от "Средна заплата в БТА":

    Около 375 000 псевдокултурници са на щат и субсидии към Министерството на културата

    16:24 25.08.2025

  • 103 Гого Лозанов

    13 1 Отговор

    До коментар #95 от "стоян георгиев":

    СиСи не можеш вече Дебелия Сапсан да яхаш щото потрошиха завода ,но с моя можеш един виртуален тур до Покровск да направиш .

    Коментиран от #130

    16:24 25.08.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 хахаха

    12 0 Отговор
    и от още 1 милиард кеш за заплати и пенсии

    16:24 25.08.2025

  • 106 Гай Турий

    14 1 Отговор
    Че копайте си ги сами в Черно море! Стига просия.

    16:24 25.08.2025

  • 107 Дедо ви...

    14 0 Отговор
    Ще проси и още как. Държавният дълг на Украйна достигна критична точка от почти 100% от БВП.
    Министерството на финансите на Украйна призна, че икономиката на страната бързо се влошава и нивото на дълга се е приближило до нивото на БВП за 2025 г. Киев добавя около 20 милиарда долара към държавния си дълг всяка година. Ако през 2021 г. цифрата беше 55% от БВП, сега е почти 100%. Разликата в паритета на покупателната способност също продължава да расте.

    16:25 25.08.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 КОЛЬО ПАРЪМА

    15 0 Отговор
    НАРКОМАН ДОЛЕН СЕГА ПОЧВАМЕ ДА ГИ РИНЕМ С ЛОПАТАТА СПЕЦИАЛНО ЗА ТЕБ

    16:26 25.08.2025

  • 110 Живко

    11 1 Отговор

    До коментар #95 от "стоян георгиев":

    Злите езици непрекъснато тръбят ,че освен тесняк си бил и много еластичен ,направо се заинтригувах .

    Коментиран от #132, #144

    16:26 25.08.2025

  • 111 Аз съм веган

    1 11 Отговор
    Никакъв проблем. За какво са руските активи на запад?

    Коментиран от #114, #122

    16:29 25.08.2025

  • 112 оня с коня

    5 0 Отговор

    До коментар #74 от "русия е васал на Китай":

    Ти пък ди васал на оня моя !

    16:29 25.08.2025

  • 113 Радио Ереван

    17 0 Отговор
    Украйна се нуждае от стотина метра въже и един голям бял чаршаф.

    16:30 25.08.2025

  • 114 Амет

    6 0 Отговор

    До коментар #111 от "Аз съм веган":

    Облла Дай веган,пожали невинната непълнолетна козичка Доротея и братчето и Стоянчо !

    16:31 25.08.2025

  • 115 КОЙчо

    10 0 Отговор

    До коментар #86 от "Живко":

    Живко -Васко , я покажи къде е "краят на света" , че да знаят руснаците до къде да плащат.
    Не знам за тях, ама ние вече плащаме - ми за ефките платихме, и за пейтриъти платихме.
    Те нашите са стелт - никой не ги вижда.
    За зеления е ясно - но ти защо не мислиш за България!

    16:31 25.08.2025

  • 116 Всеки ден едно и също

    11 0 Отговор
    "само допълни, Зеленски" ... Но естествено, че пак ще го предаде Ройтерс, цитирана от БТА,.... а че война САЩ Венецуела се подготвя, БТА се чуди дали да "цитира" За корупцията на Милей в Аржентина също, за това което в Панама и Мексико се случва също ...

    16:31 25.08.2025

  • 117 Червена Брада

    15 0 Отговор
    България също се нуждае от 1 млрд. месечно за да живее добре и да не води война! И ние искаме!!!Айде сега!!!

    16:31 25.08.2025

  • 118 Оре

    13 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ха ХаХа":

    И още няма яйца и днеска разбрах че не плащат заплатите. Мерси факти. Благодаря на вас разкривам истината . аз съм в Москва, но не забелязах тия драстични промени. Пропаганда работи здраво!!!

    16:32 25.08.2025

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Зелен

    11 0 Отговор
    просяк.

    16:34 25.08.2025

  • 121 Факти

    3 5 Отговор
    Икономиката на Запада е поне 5 трилиона на месец. Един милиард са 0,02% от това, тоест едно нищо. Можем лесно да помогнем на Украйна да победи, но САЩ не го искат. Те пазят Русия като плашило за Европа. Така гарантират работа за своя военно-промишлен комплекс.

    Коментиран от #124

    16:34 25.08.2025

  • 122 Е за крадене ли са

    3 0 Отговор

    До коментар #111 от "Аз съм веган":

    Или викаш запада е пропаднали и затова се занимава с лъжи и кражби?

    16:36 25.08.2025

  • 123 На приказки

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Васко":

    и Крим освободи и Курска област окупира.😂🤡

    16:37 25.08.2025

  • 124 Учи си уроците

    3 0 Отговор

    До коментар #121 от "Факти":

    От глупостта която си сътворила, личи, че си много малка. А това е жалко запада да удари дъното да съсипва деца.

    16:37 25.08.2025

  • 125 Хаха

    0 6 Отговор
    Бий копейката с лопатата

    Коментиран от #131

    16:38 25.08.2025

  • 126 Абе пука ми .....

    6 0 Отговор
    Аз нали суля яко кинти и 6 апартамента си купих в Манастирски Ливади в София за 3 години. А познайте кой съм мушмули ? .... Знаете ли, че правителството на България задели 7 778 000 лв за изпълнение на стратегия за борба с "антисемитизма" от вашите пари? За едни 1500 евреи в България реално. Тези пари ще се изхарчат до 2027 г., иначе казано по 2 млн лв на година ще бъдат заделени за борба с нещо, което в България не съществува. Защото:
    1. В България има нищожен брой евреи, едва неколкостотин. Те са традиционно напълно интегрирани в българската нация и практически всички от тях, без изключение, произлизат от смесени бракове с българи. Така че на практика те са наши сънародници.
    2. Освен евреите другите семити в България са арабите, които са малко повече, но и те са напълно интегрирани в българското общество и нация. При тях също смесените бракове са правило и особено вторите и третите поколения са неразличими от българите.
    3. Прави впечатление обаче, че стратегията предвижда борба само срещу антиеврейските, но не и срещу антиарабските настроения, което е интересно, предвид факта, че и двете общности са семитски, а това е стратегия срещу антисемитизма все пак.

    16:38 25.08.2025

  • 127 гошо

    5 0 Отговор
    Чфтска гнас

    16:39 25.08.2025

  • 128 Кирчо

    5 0 Отговор
    Колко му е ! Пак предлагам вески да дари, не този път на всеки да му се вземе по една заплата..всеки месец !

    16:40 25.08.2025

  • 129 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "СТОЕНЧО":

    Може да пуснеш руските военни канали.ъе.ще.ти отговорят.

    16:40 25.08.2025

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 оня с кола

    6 1 Отговор

    До коментар #125 от "Хаха":

    Само един сап зад врата и ще биеш копейките във Вечните Ловни Полета .

    16:43 25.08.2025

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Дудов

    6 0 Отговор
    Две атомни бомби около Киев ще спеснят доста грешни мангизи

    16:44 25.08.2025

  • 134 Пратете му машини да печата пари на воля

    10 1 Отговор
    И да не се налага да проси наркоса

    16:45 25.08.2025

  • 135 Карго 200

    2 0 Отговор
    ...За утилизация на " велики " или не чак толко окупатори.

    16:46 25.08.2025

  • 136 Тома

    9 0 Отговор
    Малко искаш зельо защото трябва повече златни клозети да си направят хунтата

    16:46 25.08.2025

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Милен Ганев

    4 0 Отговор

    До коментар #130 от "стоян георгиев":

    Госпожо ,нали Десислава Георгиева бяхте ,може да се оплачете на Гого Лозанов от СЕМ,виждам че доста сте си близки и редовно си контактувате .

    Коментиран от #143

    16:48 25.08.2025

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Ем.

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Делю Хайдутин":

    Къде ще го видиш нали искат да го арестуват за военни престъпления

    Коментиран от #163

    16:49 25.08.2025

  • 141 Абе пука ми .....

    2 0 Отговор
    Аз нали суля яко кинти и 6 апартамента си купих в Манастирски Ливади в София за 3 години. А познайте кой съм мушмули ? .... Знаете ли, че правителството на България задели 7 778 000 лв за изпълнение на стратегия за борба с "антисемитизма" от вашите пари? Аз яко се боря с "антисемитизма"....

    Коментиран от #180

    16:49 25.08.2025

  • 142 Живко

    1 0 Отговор

    До коментар #132 от "стоян георгиев":

    Аз само предавам какво съм дочул,а дали е истина ти ще потвърдиш .Нали знаеш мераклиите сме повече и от китайците .

    Коментиран от #149

    16:50 25.08.2025

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Абе пука ми .....

    3 0 Отговор
    А сега четете кво ви казвам ...
    и сами преценете .... и да дуете супата .... и ДАНС да го чете също!
    " Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир , а не терористи. Израелската армия не е друга форма на по-добре подготвена терористична организация , а високохуманна и морална институция, която да брани народа си.“ Това заяви Александър Оскар, председател на организацията на евреите в България ,,Шалом” в ефира на Нова.

    "Защото сме хора, искащи мир , а не терористи" ...Александър Оскар, бившият председател на организацията на "евреите" в България ,,Шалом" говори от името на израелската армия както виждате !!!!! И сами преценете дали ,,Шалом" е организацията на "евреите" в България или терористична ционистка клетка на престъпната държава Израел. Александър Оскар.....
    "Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир ," Е няма друг подобен случай в Европа пичове.Председател на организация на "евреите" ,,Шалом" да говори от името на израелската армия. Няма ..... Подобна наглост няма верно

    16:52 25.08.2025

  • 146 Добри новини

    0 4 Отговор
    Норвегия иска да отпусне 8,5 милиарда долара, за да помогне на Украйна през 2026 г.
    Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре обяви това по време на посещение в Киев.
    „Днес обявих, че подкрепата за Украйна през 2025 г. ще бъде удължена до 2026 г. Това включва 8,45 милиарда долара. Ще предложа на парламента да отпусне тази сума“, каза той.

    Коментиран от #151

    16:53 25.08.2025

  • 147 Абе пука ми .....

    4 0 Отговор
    Аз нали суля яко кинти и 6 апартамента си купих в Манастирски Ливади в София за 3 години. А познайте кой съм мушмули ? .... Знаете ли, че правителството на България задели 7 778 000 лв за изпълнение на стратегия за борба с "антисемитизма" от вашите пари? Аз яко се боря с "антисемитизма"....

    Коментиран от #159

    16:53 25.08.2025

  • 148 лекар

    5 0 Отговор

    До коментар #65 от "доктор":

    България ще дръпне напред,когато спрем да наливаме безотчетни пари в бездънната каца-,,Украйна" и ги дадем за благото на Българският Народ...!

    16:54 25.08.2025

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Абе пука ми .....

    4 0 Отговор
    За вас роби нещастни... и НСО даже ми дадоха

    16:56 25.08.2025

  • 151 НО!

    3 0 Отговор

    До коментар #146 от "Добри новини":

    За Норвежкият народ,никак не е добра новина...!

    16:56 25.08.2025

  • 152 Живко

    1 0 Отговор

    До коментар #149 от "стоян георгиев":

    Ако не стане с данс миши,пробвай с арменския поп или с папата ,ако и там не се получи оплачи се на МП .на Индия Моди ,поне може датте оо нодди .

    Коментиран от #156

    16:58 25.08.2025

  • 153 Га дът!

    5 0 Отговор
    А ве ти не можеш цял живот да живееш на помощи! Малко ти остава,ке мреш!

    16:59 25.08.2025

  • 154 Иван Иванов

    6 0 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ,КРАДЛИВА МАЙМУНО, ПАК ЛИ ЩЕ МЕЧИШ ЗА ПАРИ ЗА ДА СИ ОСИГУРИШ ОХОЛЕН И ЛУКСОЗЕН ЖИВОТ

    17:00 25.08.2025

  • 155 Ай стига ве...!

    5 0 Отговор
    ,,Украйна се нуждае ОТ ПОНЕ 1 млрд. долара месечно ..."
    И тва до кога,ве...?!
    Щото тая Зелка,окончателно ще ни продъни бюджета ...🙄🙄🙄🙄🙄!

    Коментиран от #157

    17:00 25.08.2025

  • 156 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #152 от "Живко":

    Ето постовете на бившето стоят мише.така се постъпва по европейски нали?знам че четеш какво пиша и знам какво правиш за два и петдесет продавайки страната си.

    Коментиран от #162

    17:01 25.08.2025

  • 157 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #155 от "Ай стига ве...!":

    Вашия бюджет е продънен окончателно но за това не е виновен зеленски.на зеленски пари няма как да мудае някой като вас дето няма о чака на помощи .

    17:02 25.08.2025

  • 158 Живко

    4 0 Отговор

    До коментар #149 от "стоян георгиев":

    Бандеровските натси та и техните сподвижници и подръжници трябва да бъдат заклеймявани и мачкани ,а има и кои да ги денацифицира .

    Коментиран от #166

    17:03 25.08.2025

  • 159 Кретен!

    0 1 Отговор

    До коментар #147 от "Абе пука ми .....":

    С глупостите които пишеш,само доказваш какъв си пр@ с так,нищо друго! На никой не му пука какво и колко имаш!Маргинали!

    Коментиран от #165

    17:03 25.08.2025

  • 160 А теб кое те радва?

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    САЩ да си изтегли оръжията, ЕС да спре да ги произвежда, Арсенал да спре работа.

    17:06 25.08.2025

  • 161 Аман от тоя зелен

    5 0 Отговор
    Всички ние плащаме за войната му с нашите пари, цяла Европа! Нашите данъци, нашите пари! Дават ги ония гадни либерали начело на ес - урсула, макрон и всички други войнолюбци! Който подкрепя войната е глупак и наивник!

    17:06 25.08.2025

  • 162 Живко

    1 0 Отговор

    До коментар #156 от "стоян георгиев":

    Айде не на мен тези ,че вземаш 2.50лв на пост ,за десет маркирани с точки . постове шефчето може и да ти отпусне 2.50ст ,а също и данъци не плащате на тези пари .Да се разровят данъчните от 2013 до сега колко данъци си платил на парите получени от злобна пропаганда .

    Коментиран от #167

    17:06 25.08.2025

  • 163 Зъл пес

    3 1 Отговор

    До коментар #140 от "Ем.":

    Цял свят го видя,в Аляска.Жив,здрав и в добро настроение.Ние баламите пак се оказахме от грешната страна и ще си патим.Тая война зорлем я правят наша.

    Коментиран от #185

    17:06 25.08.2025

  • 164 И България ще помага !!!

    1 4 Отговор
    Русофилите да работят повече, за да има пари за Украйна.

    17:07 25.08.2025

  • 165 Няма да викаш

    2 0 Отговор

    До коментар #159 от "Кретен!":

    На великите евреи "Маргинали" особенно на великият Александър Оскар.... мидааааа, само ще плащаш и ши му ближеш.....

    17:09 25.08.2025

  • 166 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #158 от "Живко":

    Защо да бъдат мачкани? Ти живееш в страна подкрепяща Украйна и имаща ценности и интереси като тези на Украйна?защо трябва подобни на теб да бъдат мачкани?

    17:09 25.08.2025

  • 167 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #162 от "Живко":

    Кво написа че не разбрах?това някаква система по която то плащат ли е?

    Коментиран от #172

    17:10 25.08.2025

  • 168 Прошляка не разбира ли

    4 0 Отговор
    че взима от парите на европейските деца, пенсионери и работещи. Хайде Путин да превзема тази пропаднала държана за да се съвземе Европа

    Коментиран от #173

    17:10 25.08.2025

  • 169 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    А пък козяците след всеки пост за да получат 25ст по сметката го снимали и пращали на онбашията -супервайзеро за одобрение ,а за да не им го открадне някой цар Вулл ите ги маркирали с точки ,многоточие и всякакви там маркировки .Жива да не бях,егатти и мизерията !

    17:11 25.08.2025

  • 170 Жорко

    5 0 Отговор
    Тоз матрос какви ги плещи?Това да не е парче сирене? Най корумпираната държава с по един милиард на месец,но луд е този които дава баницата е не който я иска.

    Коментиран от #171

    17:11 25.08.2025

  • 171 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #170 от "Жорко":

    Всъщност ЕС дава по четири милиарда месечно сащ също толкова.всичките ревизии показват до сега че няма злоупотреби.освен товаа р зурлата е сериозен.русия за тези смешно пари се обезкървява о не може да мръдне от границата си въпреки огромните о усилия.

    17:15 25.08.2025

  • 172 Живко

    0 0 Отговор

    До коментар #167 от "стоян георгиев":

    Та не разбрах г-жо Десислава Георгиева ,от 2013г . до сега вие колко пари дънъци платихте за сумите получени от вас за платени постове за всичките тези години ,да не се изразявам по грубо ?Мисля ,че данъчните лесно могат да проверят .

    Коментиран от #175

    17:15 25.08.2025

  • 173 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #168 от "Прошляка не разбира ли":

    Парите дето дава Европа са незначителни спрямо бюджета и възможностите и.пари за семки са тия милиард евро месечно.

    17:16 25.08.2025

  • 174 Аз съм Александър Оскар

    1 0 Отговор
    И ви правя всички на замаяни. Даже етичната комисия на лекарският съюз ги направих улави. По една позлатена запалка менте Дюпонт им стигаше на тея смешници

    17:16 25.08.2025

  • 175 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #172 от "Живко":

    От 2013 до сега съм платил около милион лева данъци.говоря само за данък печалба.жема ми е платила доста по малко.защо?

    Коментиран от #178, #179

    17:17 25.08.2025

  • 176 Цоню Гънев

    0 0 Отговор
    Братя русофили, няма да я бъде! Без нас Путин не може да победи 🥲 Дружно братя да се съберем и да отидем да му помогнем. Възраждането, мечът и величието на Русия ще победи, братя, ще победи душманските ЕС и НАТО. Това ни е шансът! Идвайте към посолството, ние Може Блицкрига вече правим списъците с вашите имена и данни. Слава Расии, Слава Путина!

    17:17 25.08.2025

  • 177 Бай той Толстой

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Фикрет":

    Ако искаш и аз да те удара малко?А?

    17:17 25.08.2025

  • 178 Живко

    1 0 Отговор

    До коментар #175 от "стоян георгиев":

    Та не разбрах г-жо Десислава Георгиева ,от 2013г . до сега вие колко пари дънъци платихте за сумите получени от вас за платени постове във Факти за всичките тези години ,да не се изразявам по грубо ?Мисля ,че данъчните лесно могат да проверят .

    Коментиран от #181, #186

    17:20 25.08.2025

  • 179 Аз съм веган

    1 0 Отговор

    До коментар #175 от "стоян георгиев":

    Еее Сиси пак прекали с точките ,пресоли манджата .

    17:21 25.08.2025

  • 180 А познайте кой съм мушмули ? ....

    1 0 Отговор

    До коментар #141 от "Абе пука ми .....":

    Александър Оскар естествено

    17:21 25.08.2025

  • 181 Спецов

    0 0 Отговор

    До коментар #178 от "Живко":

    Аб кво се занимаваш с него ,я го дай на нас да му спретнем една хубава данъчна ревизия ,да го видим след това дали е такъв тесняк и толкова еластичен .

    17:24 25.08.2025

  • 182 мдаааа

    1 0 Отговор
    Не е луд тоя дето яде баницата луд е тоя дето му я дава!!!

    17:24 25.08.2025

  • 183 А трудно ли е да му кажем

    1 0 Отговор
    На Зелника да дуе супата

    17:25 25.08.2025

  • 184 Зеленски

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ох майко":

    - Ей Трумп, дай още $10 билиона да продъпжим да бомбардираме децата в Курск.

    Слава Украини!

    17:25 25.08.2025

  • 185 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #163 от "Зъл пес":

    Видяха двойника ми дето се хилеше през цялото време като ряпа.

    17:26 25.08.2025

  • 186 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #178 от "Живко":

    Ако имах поне малко възможност да влияят във факти сега ти живе щеше да пишеш само в БЛИЦ.налимразбра? Та не ми прехвърляй топката.тимпишеш спам и обиди и всичките ти постове стоят.моите са до един изтрити.ей така аз вземам пари от факти а ти ме...хахахах

    17:27 25.08.2025

  • 187 Абе пука ми .....

    1 0 Отговор
    Аз нали суля яко кинти и 6 апартамента си купих в Манастирски Ливади в София за 3 години. А познайте кой съм мушмули ? .... Знаете ли, че правителството на България задели 7 778 000 лв за изпълнение на стратегия за борба с "антисемитизма" от вашите пари? Аз яко се боря с "антисемитизма".... ама вие знаете ли за какво Ви се харчат парите мушмули ?

    17:28 25.08.2025

  • 188 Питар

    0 0 Отговор
    Ооо малко са 1 милион.
    По 5 милиона трябва да му дават

    17:28 25.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания