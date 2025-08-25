Володимир Зеленски: Украйна се нуждае от поне 1 млрд. долара месечно за закупуване на американски оръжия

Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че Киев има за цел да си осигури поне 1 млрд. долара месечно от съюзниците си за закупуване на американски оръжия за военните си действия срещу Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Той направи това изявление по време на съвместна пресконференция в Киев с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, където също така заяви, че Норвегия може да допринесе за гаранциите за сигурност на Украйна, когато става въпрос за противовъздушна отбрана и морска сигурност.
Зеленски допълни, че планира да обсъди със специалния пратеник на САЩ Кийт Келог подготовката за евентуална среща с руския президент Владимир Путин.
На пресконференцията с норвежкия премиер украинският президент заяви, че се очаква представители на САЩ и Украйна да се срещнат по този въпрос, както и по въпроса за потенциални гаранции за сигурност, по-късно тази седмица.
Украйна разчита на помощта на Норвегия, особено при закупуването на газ, тъй като Русия нанася удари по производствени обекти за природен газ и електроцентрали в Украйна, с което поставя под въпрос подготовката за зимата, каза Зеленски на пресконференцията със Стьоре, предаде Укринформ.
"Русия се опитва да попречи на подготовката ни за зимата, като нанася удари по енергийната ни инфраструктура. Това засяга не само производството на електроенергия и топлоенергия, но и производството на природен газ. Ето защо ние високо ценим помощта на Норвегия за подпомагане на Украйна при закупуването на газ“, заяви той.
Зеленски отбеляза, че миналата година поне един милион украински семейства са имали отопление в домовете си благодарение на сътрудничеството с Норвегия.
Норвегия отпуска около 7 милиарда норвежки крони (696,12 млн. долара) за финансиране на системи за противовъздушна отбрана за Украйна, допълни Укринформ.
Норвежкото правителство ще предложи да отделя 85 милиарда крони (7,2 милиарда евро) за помощ за Украйна през следващата година, както и през 2025 г., обявиха днес от канцеларията на норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, в деня, в който той посети Киев, съобщи АФП.
Ако предложението бъде прието от парламента, това ще доведе до обща помощ, гражданска и военна, в размер на 275 милиарда крони (над 23 милиарда евро), която Норвегия, един от основните поддръжници на Украйна, планира да предостави на Киев за периода 2023-2030 г., обобщава АФП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
30 Буха ха
До коментар #14 от "Някой":Само,че не били за Украйна а за Русия и на тях пишело уиЗа Украине...Питай си вожда от Банкя най-добре той знае
16:00 25.08.2025
До коментар #33 от "Васко":Джавелините ли?
Ха ха ха ха
16:10 25.08.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 доктор
Коментиран от #87, #148
16:11 25.08.2025
66 Оли Руси 222
До коментар #60 от "Годината е 2027":Зарежи ,тия ще са 3/4 със СПИН
16:11 25.08.2025
67 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #76, #137
16:11 25.08.2025
68 Ахаха
До коментар #8 от "Европа увеличи 7 пъти":Ако ще още 14 пъти да увеличи и Казанлък да работи на 5 смени. Русия пак ще произвежда повече от цяла Европа.
Коментиран от #86
16:11 25.08.2025
69 "само допълни, Зеленски"
Коментиран от #91
16:11 25.08.2025
70 Питам
До коментар #8 от "Европа увеличи 7 пъти":И КОЙ ще плаща произведеното от Казанлък оръжие , съдържанието , обслужването на тези уж невидими В 2 в Норвегия и въобще 7 пъти в повече произведено оръжие ?
16:11 25.08.2025
71 Кой си търси мъж...?!
До коментар #60 от "Годината е 2027":Виж поста,под твоят-номер 61...!
16:11 25.08.2025
72 Хи хи
До коментар #60 от "Годината е 2027":Че да тръгнат бе, значи ще има нови руски територии населени с руснаци !!
16:13 25.08.2025
73 Геро
16:13 25.08.2025
74 русия е васал на Китай
Ще я поддържа докато Император Си реши, че повече не му е нужен клоуна Пу Син и не го отстрани преди да сложи ръка на по-голямата част от РФ
Коментиран от #112
16:14 25.08.2025
75 И ние в Плевен
16:14 25.08.2025
76 Хи хи
До коментар #67 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":УРКИТЕ НЕ СТЕ НИ БРАТЯ !!! МАРШ ОТТУК МРЪСНА УРКА !!!
Коментиран от #79
16:14 25.08.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Рогач
До коментар #8 от "Европа увеличи 7 пъти":И кой ще плаща масрафа ? Евреите ли ? На евреите , целият свят им плаща масрафа , ама не се сещам те да са плащали чужд масраф !
16:15 25.08.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Хлъц
16:16 25.08.2025
82 кая калас
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Трябва , да се върне смъртното наказание за такива престъпления , срещу народа и държавата!!!
16:16 25.08.2025
83 Кико
16:16 25.08.2025
84 Е ЙЙЙЙЙЙ
16:17 25.08.2025
85 ХхА
16:17 25.08.2025
86 Живко
До коментар #68 от "Ахаха":Как кой ??? Русия !!! Репарации ще плаща до края на света
Коментиран от #100, #115
16:17 25.08.2025
87 ТехноЛог
До коментар #65 от "доктор":Отиваш директно за екопастет за домашни любимци,процедурата отнема един час до готовата консервна кутия ,а най хубавото е че не е нужно да сваляш кубинките и кожените гащи ,100% рециклиране .
16:17 25.08.2025
88 Артилерист
16:18 25.08.2025
89 Рогач
До коментар #12 от "Копейки,":Шекели , пак ще плачите, че крематориумите отново са започнали да пушат! Интересно, кой ще вините сетне за това , след като Хитлер умря през 1945 .
16:18 25.08.2025
90 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !
Избирам да припомня на всички състрадателни хора, че зад всички геополитически сметки, някои направо цинични през погледа на сделката и печалбата от нещастието на Украйна, стои огромна човешка трагедия на милиони хора, прогонени от домовете им, десетки унищожени селища, смъртта на хиляди цивилни и на десетки хиляди военни, които също са човешки същества. Отричат им правото да са такива пришълците, нахлули с оръжие в тяхната земя, за да ги избиват.
Независимостта на Украйна е щит срещу подобни национални катастрофи и другаде, накъдето биха се насочили платените убийци на най-зловещия режим на нашето време.
Украинците са направили саможертевния си избор в рамките на спартанската дилема “с щит или върху щит”.
Поклон и благодарности за това!
Коментиран от #98, #119
16:18 25.08.2025
91 Средна заплата в БТА
До коментар #69 от ""само допълни, Зеленски"":Е 3823 лв бруто . И на щат са 651 човека. Цялата работа която вършат в момента двама ученика на по 4 часа могат да свършат... това е истината
Коментиран от #102
16:18 25.08.2025
92 И ТОВА
До коментар #8 от "Европа увеличи 7 пъти":НЕМА ДА ПОМОГНЕ
16:19 25.08.2025
93 Ами
До коментар #80 от "Тото":Обърни се към май. касси ,поне ти е под ръка .
16:19 25.08.2025
94 Знаещ
До коментар #16 от "факуса":Ма то печатането не е спирало .
16:19 25.08.2025
95 стоян георгиев
Коментиран от #99, #103, #110
16:20 25.08.2025
96 АМИ НЕКА ГЪРЧЕНЕТО
До коментар #77 от "Джавелин":НА БАНДЕРОПИТЕЦИ ДА ПРОДЪЛЖИ
ЗА ОРЪЖИЕ ЕДИН МИЛЯРД
А ЗА ПОГРЕБЕНИЯ КОЛКО
16:21 25.08.2025
97 Сатана Z
Следователно,Русия няма изгода да избива тия паразити ,които смучат парите на Запада.С един куршум -два заека.
16:22 25.08.2025
98 Луд с картечница
До коментар #90 от "Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !":Що даваш само фитили от опрррр дяния си диван муци 💅, от Слънчев Бряг има редовно трансфери за Осрайна ,че и без пари може и да те закарат директно на фронта .Действай !
16:22 25.08.2025
99 СТОЕНЧО
До коментар #95 от "стоян георгиев":АМИ ЛАСТИЦИ ЗА МЯТАНЕТО ИМ ДАДЕ ЛИ
Коментиран от #129
16:22 25.08.2025
100 НадййСеУйко
До коментар #86 от "Живко":на пиянаЖенка.
16:23 25.08.2025
101 кая калас
До коментар #80 от "Тото":Пробвай сам третополов .
16:23 25.08.2025
102 И кво толкова
До коментар #91 от "Средна заплата в БТА":Около 375 000 псевдокултурници са на щат и субсидии към Министерството на културата
16:24 25.08.2025
103 Гого Лозанов
До коментар #95 от "стоян георгиев":СиСи не можеш вече Дебелия Сапсан да яхаш щото потрошиха завода ,но с моя можеш един виртуален тур до Покровск да направиш .
Коментиран от #130
16:24 25.08.2025
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 хахаха
16:24 25.08.2025
106 Гай Турий
16:24 25.08.2025
107 Дедо ви...
Министерството на финансите на Украйна призна, че икономиката на страната бързо се влошава и нивото на дълга се е приближило до нивото на БВП за 2025 г. Киев добавя около 20 милиарда долара към държавния си дълг всяка година. Ако през 2021 г. цифрата беше 55% от БВП, сега е почти 100%. Разликата в паритета на покупателната способност също продължава да расте.
16:25 25.08.2025
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 КОЛЬО ПАРЪМА
16:26 25.08.2025
110 Живко
До коментар #95 от "стоян георгиев":Злите езици непрекъснато тръбят ,че освен тесняк си бил и много еластичен ,направо се заинтригувах .
Коментиран от #132, #144
16:26 25.08.2025
111 Аз съм веган
Коментиран от #114, #122
16:29 25.08.2025
112 оня с коня
До коментар #74 от "русия е васал на Китай":Ти пък ди васал на оня моя !
16:29 25.08.2025
113 Радио Ереван
16:30 25.08.2025
114 Амет
До коментар #111 от "Аз съм веган":Облла Дай веган,пожали невинната непълнолетна козичка Доротея и братчето и Стоянчо !
16:31 25.08.2025
115 КОЙчо
До коментар #86 от "Живко":Живко -Васко , я покажи къде е "краят на света" , че да знаят руснаците до къде да плащат.
Не знам за тях, ама ние вече плащаме - ми за ефките платихме, и за пейтриъти платихме.
Те нашите са стелт - никой не ги вижда.
За зеления е ясно - но ти защо не мислиш за България!
16:31 25.08.2025
116 Всеки ден едно и също
16:31 25.08.2025
117 Червена Брада
16:31 25.08.2025
118 Оре
До коментар #53 от "Ха ХаХа":И още няма яйца и днеска разбрах че не плащат заплатите. Мерси факти. Благодаря на вас разкривам истината . аз съм в Москва, но не забелязах тия драстични промени. Пропаганда работи здраво!!!
16:32 25.08.2025
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Зелен
16:34 25.08.2025
121 Факти
Коментиран от #124
16:34 25.08.2025
122 Е за крадене ли са
До коментар #111 от "Аз съм веган":Или викаш запада е пропаднали и затова се занимава с лъжи и кражби?
16:36 25.08.2025
123 На приказки
До коментар #33 от "Васко":и Крим освободи и Курска област окупира.😂🤡
16:37 25.08.2025
124 Учи си уроците
До коментар #121 от "Факти":От глупостта която си сътворила, личи, че си много малка. А това е жалко запада да удари дъното да съсипва деца.
16:37 25.08.2025
125 Хаха
Коментиран от #131
16:38 25.08.2025
126 Абе пука ми .....
1. В България има нищожен брой евреи, едва неколкостотин. Те са традиционно напълно интегрирани в българската нация и практически всички от тях, без изключение, произлизат от смесени бракове с българи. Така че на практика те са наши сънародници.
2. Освен евреите другите семити в България са арабите, които са малко повече, но и те са напълно интегрирани в българското общество и нация. При тях също смесените бракове са правило и особено вторите и третите поколения са неразличими от българите.
3. Прави впечатление обаче, че стратегията предвижда борба само срещу антиеврейските, но не и срещу антиарабските настроения, което е интересно, предвид факта, че и двете общности са семитски, а това е стратегия срещу антисемитизма все пак.
16:38 25.08.2025
127 гошо
16:39 25.08.2025
128 Кирчо
16:40 25.08.2025
129 стоян георгиев
До коментар #99 от "СТОЕНЧО":Може да пуснеш руските военни канали.ъе.ще.ти отговорят.
16:40 25.08.2025
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 оня с кола
До коментар #125 от "Хаха":Само един сап зад врата и ще биеш копейките във Вечните Ловни Полета .
16:43 25.08.2025
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Дудов
16:44 25.08.2025
134 Пратете му машини да печата пари на воля
16:45 25.08.2025
135 Карго 200
16:46 25.08.2025
136 Тома
16:46 25.08.2025
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Милен Ганев
До коментар #130 от "стоян георгиев":Госпожо ,нали Десислава Георгиева бяхте ,може да се оплачете на Гого Лозанов от СЕМ,виждам че доста сте си близки и редовно си контактувате .
Коментиран от #143
16:48 25.08.2025
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Ем.
До коментар #6 от "Делю Хайдутин":Къде ще го видиш нали искат да го арестуват за военни престъпления
Коментиран от #163
16:49 25.08.2025
141 Абе пука ми .....
Коментиран от #180
16:49 25.08.2025
142 Живко
До коментар #132 от "стоян георгиев":Аз само предавам какво съм дочул,а дали е истина ти ще потвърдиш .Нали знаеш мераклиите сме повече и от китайците .
Коментиран от #149
16:50 25.08.2025
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Абе пука ми .....
и сами преценете .... и да дуете супата .... и ДАНС да го чете също!
" Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир , а не терористи. Израелската армия не е друга форма на по-добре подготвена терористична организация , а високохуманна и морална институция, която да брани народа си.“ Това заяви Александър Оскар, председател на организацията на евреите в България ,,Шалом” в ефира на Нова.
"Защото сме хора, искащи мир , а не терористи" ...Александър Оскар, бившият председател на организацията на "евреите" в България ,,Шалом" говори от името на израелската армия както виждате !!!!! И сами преценете дали ,,Шалом" е организацията на "евреите" в България или терористична ционистка клетка на престъпната държава Израел. Александър Оскар.....
"Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир ," Е няма друг подобен случай в Европа пичове.Председател на организация на "евреите" ,,Шалом" да говори от името на израелската армия. Няма ..... Подобна наглост няма верно
16:52 25.08.2025
146 Добри новини
Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре обяви това по време на посещение в Киев.
„Днес обявих, че подкрепата за Украйна през 2025 г. ще бъде удължена до 2026 г. Това включва 8,45 милиарда долара. Ще предложа на парламента да отпусне тази сума“, каза той.
Коментиран от #151
16:53 25.08.2025
147 Абе пука ми .....
Коментиран от #159
16:53 25.08.2025
148 лекар
До коментар #65 от "доктор":България ще дръпне напред,когато спрем да наливаме безотчетни пари в бездънната каца-,,Украйна" и ги дадем за благото на Българският Народ...!
16:54 25.08.2025
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Абе пука ми .....
16:56 25.08.2025
151 НО!
До коментар #146 от "Добри новини":За Норвежкият народ,никак не е добра новина...!
16:56 25.08.2025
152 Живко
До коментар #149 от "стоян георгиев":Ако не стане с данс миши,пробвай с арменския поп или с папата ,ако и там не се получи оплачи се на МП .на Индия Моди ,поне може датте оо нодди .
Коментиран от #156
16:58 25.08.2025
153 Га дът!
16:59 25.08.2025
154 Иван Иванов
17:00 25.08.2025
155 Ай стига ве...!
И тва до кога,ве...?!
Щото тая Зелка,окончателно ще ни продъни бюджета ...🙄🙄🙄🙄🙄!
Коментиран от #157
17:00 25.08.2025
156 стоян георгиев
До коментар #152 от "Живко":Ето постовете на бившето стоят мише.така се постъпва по европейски нали?знам че четеш какво пиша и знам какво правиш за два и петдесет продавайки страната си.
Коментиран от #162
17:01 25.08.2025
157 стоян георгиев
До коментар #155 от "Ай стига ве...!":Вашия бюджет е продънен окончателно но за това не е виновен зеленски.на зеленски пари няма как да мудае някой като вас дето няма о чака на помощи .
17:02 25.08.2025
158 Живко
До коментар #149 от "стоян георгиев":Бандеровските натси та и техните сподвижници и подръжници трябва да бъдат заклеймявани и мачкани ,а има и кои да ги денацифицира .
Коментиран от #166
17:03 25.08.2025
159 Кретен!
До коментар #147 от "Абе пука ми .....":С глупостите които пишеш,само доказваш какъв си пр@ с так,нищо друго! На никой не му пука какво и колко имаш!Маргинали!
Коментиран от #165
17:03 25.08.2025
160 А теб кое те радва?
До коментар #11 от "Последния Софиянец":САЩ да си изтегли оръжията, ЕС да спре да ги произвежда, Арсенал да спре работа.
17:06 25.08.2025
161 Аман от тоя зелен
17:06 25.08.2025
162 Живко
До коментар #156 от "стоян георгиев":Айде не на мен тези ,че вземаш 2.50лв на пост ,за десет маркирани с точки . постове шефчето може и да ти отпусне 2.50ст ,а също и данъци не плащате на тези пари .Да се разровят данъчните от 2013 до сега колко данъци си платил на парите получени от злобна пропаганда .
Коментиран от #167
17:06 25.08.2025
163 Зъл пес
До коментар #140 от "Ем.":Цял свят го видя,в Аляска.Жив,здрав и в добро настроение.Ние баламите пак се оказахме от грешната страна и ще си патим.Тая война зорлем я правят наша.
Коментиран от #185
17:06 25.08.2025
164 И България ще помага !!!
17:07 25.08.2025
165 Няма да викаш
До коментар #159 от "Кретен!":На великите евреи "Маргинали" особенно на великият Александър Оскар.... мидааааа, само ще плащаш и ши му ближеш.....
17:09 25.08.2025
166 стоян георгиев
До коментар #158 от "Живко":Защо да бъдат мачкани? Ти живееш в страна подкрепяща Украйна и имаща ценности и интереси като тези на Украйна?защо трябва подобни на теб да бъдат мачкани?
17:09 25.08.2025
167 стоян георгиев
До коментар #162 от "Живко":Кво написа че не разбрах?това някаква система по която то плащат ли е?
Коментиран от #172
17:10 25.08.2025
168 Прошляка не разбира ли
Коментиран от #173
17:10 25.08.2025
169 стоян георгиев
17:11 25.08.2025
170 Жорко
Коментиран от #171
17:11 25.08.2025
171 стоян георгиев
До коментар #170 от "Жорко":Всъщност ЕС дава по четири милиарда месечно сащ също толкова.всичките ревизии показват до сега че няма злоупотреби.освен товаа р зурлата е сериозен.русия за тези смешно пари се обезкървява о не може да мръдне от границата си въпреки огромните о усилия.
17:15 25.08.2025
172 Живко
До коментар #167 от "стоян георгиев":Та не разбрах г-жо Десислава Георгиева ,от 2013г . до сега вие колко пари дънъци платихте за сумите получени от вас за платени постове за всичките тези години ,да не се изразявам по грубо ?Мисля ,че данъчните лесно могат да проверят .
Коментиран от #175
17:15 25.08.2025
173 стоян георгиев
До коментар #168 от "Прошляка не разбира ли":Парите дето дава Европа са незначителни спрямо бюджета и възможностите и.пари за семки са тия милиард евро месечно.
17:16 25.08.2025
174 Аз съм Александър Оскар
17:16 25.08.2025
175 стоян георгиев
До коментар #172 от "Живко":От 2013 до сега съм платил около милион лева данъци.говоря само за данък печалба.жема ми е платила доста по малко.защо?
Коментиран от #178, #179
17:17 25.08.2025
176 Цоню Гънев
17:17 25.08.2025
177 Бай той Толстой
До коментар #37 от "Фикрет":Ако искаш и аз да те удара малко?А?
17:17 25.08.2025
178 Живко
До коментар #175 от "стоян георгиев":Та не разбрах г-жо Десислава Георгиева ,от 2013г . до сега вие колко пари дънъци платихте за сумите получени от вас за платени постове във Факти за всичките тези години ,да не се изразявам по грубо ?Мисля ,че данъчните лесно могат да проверят .
Коментиран от #181, #186
17:20 25.08.2025
179 Аз съм веган
До коментар #175 от "стоян георгиев":Еее Сиси пак прекали с точките ,пресоли манджата .
17:21 25.08.2025
180 А познайте кой съм мушмули ? ....
До коментар #141 от "Абе пука ми .....":Александър Оскар естествено
17:21 25.08.2025
181 Спецов
До коментар #178 от "Живко":Аб кво се занимаваш с него ,я го дай на нас да му спретнем една хубава данъчна ревизия ,да го видим след това дали е такъв тесняк и толкова еластичен .
17:24 25.08.2025
182 мдаааа
17:24 25.08.2025
183 А трудно ли е да му кажем
17:25 25.08.2025
184 Зеленски
До коментар #2 от "Ох майко":- Ей Трумп, дай още $10 билиона да продъпжим да бомбардираме децата в Курск.
Слава Украини!
17:25 25.08.2025
185 Путин
До коментар #163 от "Зъл пес":Видяха двойника ми дето се хилеше през цялото време като ряпа.
17:26 25.08.2025
186 стоян георгиев
До коментар #178 от "Живко":Ако имах поне малко възможност да влияят във факти сега ти живе щеше да пишеш само в БЛИЦ.налимразбра? Та не ми прехвърляй топката.тимпишеш спам и обиди и всичките ти постове стоят.моите са до един изтрити.ей така аз вземам пари от факти а ти ме...хахахах
17:27 25.08.2025
187 Абе пука ми .....
17:28 25.08.2025
188 Питар
По 5 милиона трябва да му дават
17:28 25.08.2025