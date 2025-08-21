Новини
Руската армия предприе голям въздушен удар по цели в Украйна
  Тема: Украйна

Руската армия предприе голям въздушен удар по цели в Украйна

21 Август, 2025 04:07, обновена 21 Август, 2025 04:10

Малко преди полунощ в небето над столицата Киев се чуваше зенитен огън

Руската армия предприе голям въздушен удар по цели в Украйна - 1
Снимка: Телеграм
БТА БТА

Руската армия предприе голям въздушен удар по цели в Украйна, предаде ДПА.

Малко преди полунощ в небето над столицата Киев се чуваше зенитен огън, съобщи кореспондент на ДПА.

В над половин Украйна бяха задействани сирените за въздушна тревога заради заплахата от наближаващите дронове. Украински военни наблюдатели съобщиха за няколко десетки руски дрона в небето, летящи в западна посока.

Вчера руското Министерство на отбраната съобщи в Телеграм, че войските му са превзели селищата Сухецке и Панкивка в обхванатата от боеве Донецка област.

"Нашите части водят ожесточени отбранителни сражения срещу превъзхождащия ги руски противник", заяви главнокомандващият украинските сили генерал Олександър Сирски.

Шестима мирни граждани загинаха при руски нападения в Източна и Южна Украйна, съобщиха местните власти.

В Брянска област в Западна Русия един човек загина при украински безпилотен удар, съобщи губернаторът на региона.

При руски въздушни нападения срещу североизточния град Охтирка в Сумска област бяха ранени най-малко 14 души, включително три деца, съобщи областният управител Олег Григоров.

Зеленски каза, че тези атаки показват "необходимостта от натиск върху Москва", включително чрез санкции.


Русия
