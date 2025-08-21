Politico: Вашингтон информира НАТО, че ще играе минимална роля в предоставянето на гаранции за сигурност за Украйна

Заместник-министърът на отбраната на САЩ по политическите въпроси Елбридж Колби е информирал съюзниците на Вашингтон в НАТО, че американската страна ще играе минимална роля в предоставянето на гаранции за сигурност за Украйна. Това съобщи Politico, позовавайки се на свои източници.

Както е отбелязано в публикацията, Колби „е казал на малка група съюзници във вторник вечерта, че Съединените щати планират да играят минимална роля в предоставянето на гаранции за сигурност за Украйна“. Според публикацията това е „един от най-ясните сигнали досега, че Европа ще трябва да поеме тежестта на поддържането на траен мир в Киев“.

Още новини от Украйна

В статията се уточнява, че Колби е изложил тази позиция по време на консултации с военнослужещи от други страни от НАТО. Той е дал този отговор на искане от европейски военнослужещи да се изясни „какви войски и въздушна мощ биха могли да предоставят Съединените щати в подкрепа на мирно споразумение с Русия“. Както се подчертава в публикацията, след срещата съюзниците на САЩ в НАТО са били обезпокоени, че президентът на САЩ Доналд Тръмп „ще разчита на Европа, за да осигури дългосрочен мир“.

Един от източниците на вестника сред дипломатите на НАТО, говорейки за осигуряването на гаранции за сигурност за Украйна, отбеляза: „Става очевидно, че Европа ще бъде тази, която ще приложи това на практика“. „САЩ не поемат никакви пълни задължения“, добави той.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който е и съветник по националната сигурност на президента на САЩ, ще проведе „дипломатически разговори“ на 21 август със съветници по националната сигурност от Украйна и няколко европейски държави.

Това съобщи The New York Times, позовавайки се на високопоставен служител в администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Според изданието срещата на Рубио с колегите му от Украйна и европейските съюзници ще се проведе в четвъртък и ще бъде посветена на подробностите за мирното уреждане на спора.

Изданието не уточнява в какъв формат и къде могат да се проведат разговорите.