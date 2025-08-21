Берлин: Рано е за разполагане на германски войски в Украйна, нека видим дали ще има мир

Вицеканцлерът и министър на финансите на Германия Ларс Клингбайл смята, че все още не е дошло времето да се вземе решение за разполагането на германски въоръжени сили в Украйна.

„Все още е твърде рано да се дават подобни отговори“, каза Клингбайл по телевизионния канал Sat.1. Първо, според него, "трябва да изчакаме и да видим дали наистина ще има мир" между Русия и Украйна. Ако обаче се постигне мир, както той заяви, тогава Украйна се нуждае от гаранции за сигурност.

Още новини от Украйна

„Преди всичко, за това е необходима силна украинска армия“, заяви Клингбайл. „И след това ще видим какво още може да се направи. Но дали ще бъдат германски войски или не, този въпрос сега не е на дневен ред“, заключи вицеканцлерът на Германия.

В момента в Германия текат оживени дискусии за евентуалното разполагане на войски в Украйна. Германският канцлер Фридрих Мерц остави въпроса за евентуалното разполагане на германски войски в Украйна отворен на пресконференция след разговори в Белия дом. Той подчерта, че ще обсъди това с коалицията в Берлин, включително въпроса дали Бундестагът ще трябва да взема „решения, които изискват мандат“. Както обаче заяви канцлерът, „твърде рано е да се даде окончателен отговор на този въпрос“. Германското правителство отбеляза, че дискусиите относно гаранциите за сигурност за Украйна не трябва да се ограничават само до този въпрос.

В интервю за Fox News на 19 август Тръмп заяви, че Франция, Германия и Великобритания искат да разположат войски на украинска територия. Той посочи, че докато е начело на администрацията на САЩ, няма да има американски войски в Украйна.

На 18 август официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия не приема никакви сценарии, които предполагат разполагане на контингенти на НАТО в Украйна и които биха могли да доведат до неконтролирана ескалация на конфликта.