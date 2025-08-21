Новини
Свят »
Германия »
Берлин: Рано е за разполагане на германски войски в Украйна, нека видим дали ще има мир
  Тема: Украйна

Берлин: Рано е за разполагане на германски войски в Украйна, нека видим дали ще има мир

21 Август, 2025 05:48, обновена 21 Август, 2025 05:55 751 17

  • вицеканцлер-
  • министър на финансите-
  • германия-
  • ларс клингбайл-
  • мир-
  • украйна-
  • войски

Преди всичко е необходима силна украинска армия, заяви вицеканцлерът и министър на финансите на Германия Ларс Клингбайл

Берлин: Рано е за разполагане на германски войски в Украйна, нека видим дали ще има мир - 1
Ларс Клингбайл, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вицеканцлерът и министър на финансите на Германия Ларс Клингбайл смята, че все още не е дошло времето да се вземе решение за разполагането на германски въоръжени сили в Украйна.

„Все още е твърде рано да се дават подобни отговори“, каза Клингбайл по телевизионния канал Sat.1. Първо, според него, "трябва да изчакаме и да видим дали наистина ще има мир" между Русия и Украйна. Ако обаче се постигне мир, както той заяви, тогава Украйна се нуждае от гаранции за сигурност.

Още новини от Украйна

„Преди всичко, за това е необходима силна украинска армия“, заяви Клингбайл. „И след това ще видим какво още може да се направи. Но дали ще бъдат германски войски или не, този въпрос сега не е на дневен ред“, заключи вицеканцлерът на Германия.

В момента в Германия текат оживени дискусии за евентуалното разполагане на войски в Украйна. Германският канцлер Фридрих Мерц остави въпроса за евентуалното разполагане на германски войски в Украйна отворен на пресконференция след разговори в Белия дом. Той подчерта, че ще обсъди това с коалицията в Берлин, включително въпроса дали Бундестагът ще трябва да взема „решения, които изискват мандат“. Както обаче заяви канцлерът, „твърде рано е да се даде окончателен отговор на този въпрос“. Германското правителство отбеляза, че дискусиите относно гаранциите за сигурност за Украйна не трябва да се ограничават само до този въпрос.

В интервю за Fox News на 19 август Тръмп заяви, че Франция, Германия и Великобритания искат да разположат войски на украинска територия. Той посочи, че докато е начело на администрацията на САЩ, няма да има американски войски в Украйна.

На 18 август официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия не приема никакви сценарии, които предполагат разполагане на контингенти на НАТО в Украйна и които биха могли да доведат до неконтролирана ескалация на конфликта.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милен

    3 16 Отговор
    Путин още сънува немците.

    05:56 21.08.2025

  • 2 И Киев е Руски

    18 2 Отговор
    Според картотеката на Генерал-ния щаб на въоръжените сили на Украйна, от началото на Втората военна операция Украйна е загу била 1 милион 721 хиляди души, като загубите само нарастват всяка година: 2022-118,5 хи-ляди; 2023-405,4 хиляди; 2024 -595 хиляди; 2025621 хиляди, и годината все още не е свършила.

    05:58 21.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сульо Пулев

    16 1 Отговор
    Защо не отидат още сега да защитят Украйна.. След това на кого са нужни, или просто ще бъдат новите окупатори

    06:02 21.08.2025

  • 5 Тогава

    14 1 Отговор
    разположете балерини !

    06:02 21.08.2025

  • 6 Хмм

    18 1 Отговор
    каквото сам си направиш, никой не може да ти го направи, Русия обедини Германия, която отново се готви да воюва с Русия, на това се казва черна неблагодарност

    Коментиран от #7

    06:04 21.08.2025

  • 7 Затова

    21 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хмм":

    Червеното знаме над Райхстага !

    06:11 21.08.2025

  • 8 Украински кашик

    18 1 Отговор
    Тези май не разбират.Основно искане за мир е ограничена украинска армия и да няма чужди войски в нея.

    06:13 21.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ха ха

    15 1 Отговор
    Че за какво ви е да разполагате войски нали ще спира конфликта.Пак се опитвате да създавате излишно напрежение ей Шваби.И още трябвало да има силна Украинска армия ха ха.Че то няма вече мъже откъде.

    Коментиран от #13

    06:22 21.08.2025

  • 11 Алекса

    13 1 Отговор
    Винаги много им се е искало на швабите и винаги са яли дървото !

    06:26 21.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Може би имат в предвид...?!

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ха":

    Да наберат украински мъже за новата и силна ВСУ от ...плажовете на нашето Черноморие...?!
    Щото други,наистина не останаха...

    06:40 21.08.2025

  • 14 Вижте снимката...

    7 0 Отговор
    Не ви ли напомня тази устичка на...Гьобелс...?!

    06:47 21.08.2025

  • 15 Цървул

    6 0 Отговор
    Не чакайте , идете още сега . Чакат ви с нетърпение .

    06:53 21.08.2025

  • 16 Жоро

    1 0 Отговор
    И като няма какво ,стиска ли ви шваби да станете участници в конфликта.По скоро не само бля бля

    07:17 21.08.2025

  • 17 Скоро Берлин ще литне,

    0 0 Отговор
    вече участва директно във войната, дадените ракети Таурус вече са унищожени, и Германия става легитимна цел на Русия.

    07:17 21.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания