Берлин: Рано е за разполагане на германски войски в Украйна, нека видим дали ще има мир

Вицеканцлерът и министър на финансите на Германия Ларс Клингбайл смята, че все още не е дошло времето да се вземе решение за разполагането на германски въоръжени сили в Украйна.
„Все още е твърде рано да се дават подобни отговори“, каза Клингбайл по телевизионния канал Sat.1. Първо, според него, "трябва да изчакаме и да видим дали наистина ще има мир" между Русия и Украйна. Ако обаче се постигне мир, както той заяви, тогава Украйна се нуждае от гаранции за сигурност.
„Преди всичко, за това е необходима силна украинска армия“, заяви Клингбайл. „И след това ще видим какво още може да се направи. Но дали ще бъдат германски войски или не, този въпрос сега не е на дневен ред“, заключи вицеканцлерът на Германия.
В момента в Германия текат оживени дискусии за евентуалното разполагане на войски в Украйна. Германският канцлер Фридрих Мерц остави въпроса за евентуалното разполагане на германски войски в Украйна отворен на пресконференция след разговори в Белия дом. Той подчерта, че ще обсъди това с коалицията в Берлин, включително въпроса дали Бундестагът ще трябва да взема „решения, които изискват мандат“. Както обаче заяви канцлерът, „твърде рано е да се даде окончателен отговор на този въпрос“. Германското правителство отбеляза, че дискусиите относно гаранциите за сигурност за Украйна не трябва да се ограничават само до този въпрос.
В интервю за Fox News на 19 август Тръмп заяви, че Франция, Германия и Великобритания искат да разположат войски на украинска територия. Той посочи, че докато е начело на администрацията на САЩ, няма да има американски войски в Украйна.
На 18 август официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия не приема никакви сценарии, които предполагат разполагане на контингенти на НАТО в Украйна и които биха могли да доведат до неконтролирана ескалация на конфликта.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Милен
05:56 21.08.2025
2 И Киев е Руски
05:58 21.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сульо Пулев
06:02 21.08.2025
5 Тогава
06:02 21.08.2025
6 Хмм
Коментиран от #7
06:04 21.08.2025
7 Затова
До коментар #6 от "Хмм":Червеното знаме над Райхстага !
06:11 21.08.2025
8 Украински кашик
06:13 21.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ха ха
Коментиран от #13
06:22 21.08.2025
11 Алекса
06:26 21.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Може би имат в предвид...?!
До коментар #10 от "Ха ха":Да наберат украински мъже за новата и силна ВСУ от ...плажовете на нашето Черноморие...?!
Щото други,наистина не останаха...
06:40 21.08.2025
14 Вижте снимката...
06:47 21.08.2025
15 Цървул
06:53 21.08.2025
16 Жоро
07:17 21.08.2025
17 Скоро Берлин ще литне,
07:17 21.08.2025