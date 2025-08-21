Новини
Сиярто: Унгария е готова да осигури справедливи и безопасни условия за преговори между Русия и Украйна

Сиярто: Унгария е готова да осигури справедливи и безопасни условия за преговори между Русия и Украйна

21 Август, 2025 10:58 596 18

Унгарският външен министър припомни, че страната многократно е предлагала своята територия за диалог

Сиярто: Унгария е готова да осигури справедливи и безопасни условия за преговори между Русия и Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгария многократно е предлагала на Русия и Украйна да проведат среща на върха в Будапеща с цел разрешаване на конфликта. Това заяви министърът на външните работи и външноикономическите отношения Петер Сиярто, цитиран от агенция ТАСС, предава Фокус.

Изказването му идва след съобщения, че Будапеща се разглежда като възможно място за преговори между руския президент Владимир Путин, украинския президент Владимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Има смисъл да се коментират подобни слухове само ако са правдоподобни. Що се отнася до Будапеща, те са правдоподобни“, подчерта Сиярто в интервю за предаването „Часът на бойците“ в YouTube.

Той припомни, че унгарското правителство многократно е предлагало своята територия за преговори и това предложение остава в сила. „Уведомете ни дори час преди пристигането и ние ще бъдем готови да гарантираме справедливи, безопасни и равни условия за всички страни в Унгария“, заяви външният министър.


Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    10 8 Отговор
    Срамота за България и българското правителство!

    Коментиран от #4

    10:59 21.08.2025

  • 2 Макарона и другите от ЕС само ще плащат

    11 6 Отговор
    Браво, това е центъра на ЕС!

    11:02 21.08.2025

  • 3 Експерта от хоремага

    10 4 Отговор
    Спомням си времената на соца и пропагандата по това време. Беше тоталитаризъм, но не кретенизъм ! Дебилизмът на либералната пропаганда е потресаващ ! Умишлено подбрани и милвани по чутурките аутсайдери започват да се чувстват значими и разплискват сайдера !

    11:03 21.08.2025

  • 4 НИЕ ВИНАГИ СМЕ НАЙ-ВЕРНИ

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    ПОДАНИЦИ НА СУЛТАНА , СЪЮЗНИЦИ НА ТРЕТИЯ РАЙХ , ПОСЛЕ ВЕРНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТИ , СЕГА ЕВРОАТЛАНТИЦИ , УТРЕ НА КИТАЙ-ВЕРОЯТНО.ЗАТОВА НИКОГА НЕ НИ БРОЯТ ЗА НИЩО , НИКОЙ НЕ ХАРЕСВА РЕНЕГАТИТЕ

    11:05 21.08.2025

  • 5 Злобното Джуджи

    4 8 Отговор
    Комодските острови и приветливите варани ще предложат по-добри условия на втръсналите руско-украински преговори и преговарящи. Да заселим с варани Сибир и Русия е най-добрия изход от Четири Года безконечна ру3ка мъка и унижение 😄👍

    Коментиран от #9, #11, #15

    11:09 21.08.2025

  • 6 Тия пак се размечтаха!

    6 6 Отговор
    Ей, Унгария - събудете се! Отдавна не сте Австро-Унгария, а сте само треторазрядна Европейска държава, която се напъва да изглежда значима!

    Коментиран от #12

    11:13 21.08.2025

  • 7 Унгариците

    7 2 Отговор
    СА МЪДЪР народ
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    11:19 21.08.2025

  • 8 мошЕто

    3 4 Отговор
    Лошо няма , само Путин да е съгласен . Зеленият - той на всичко е съгласен, само пари да падат ...

    11:27 21.08.2025

  • 9 оли ,

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Злобното Джуджи":

    На Комодските острови ще те пратим и теб , може да се харесате с Комодските варани ! Те си падат по дребните земноводни като теб ....

    11:33 21.08.2025

  • 10 Последния Софиянец

    2 5 Отговор
    Досега винаги България е била посредник между Русия и Запада.Срам за външната политика.

    11:35 21.08.2025

  • 11 Джудж ,

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Злобното Джуджи":

    Прати варани в укрията , белким ни отърват от зеля и укрите завинаги ...И наче - жална ни майка с тия факти всеки ден , голяма кавга ще пада ..

    11:35 21.08.2025

  • 12 Последния Софиянец

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Тия пак се размечтаха!":

    Унгария, Сърбия и Австрия сключиха военен съюз срещу съюза Хърватия, Косово, Албания и България.

    Коментиран от #14

    11:36 21.08.2025

  • 13 РФ е въздух под налягане !

    5 4 Отговор
    Целите на СВО бяха :
    Сваляне на Зеленски, назначаване на Янукович, който да подпише капитулация и демилитаризация на Украйна....
    Нито една от целите в момента не е постигната....Даже се разшири НАТО, Мордор получи и 1200 км граница с НАТО....Украйна е тежко въоръжена, ще стане освен член на ЕС, а и на НАТО, и на нейна територия ще има скоро НАТО - вски военни, а САЩ ще ги пазят по въздуха....
    Бункерното плъхче Путлерчо може спокойно да целуне близките си, да оближе и целуне пистолета ... да натисне спусъка без да се чуди много, много....Ако не го направи той, ще му помогне някой от обкръжението му ... Нефелен е....а изперкалите силовики в Мордор не обичат нефелните....

    11:41 21.08.2025

  • 14 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Сърбия, Австро-унгария (сега Австрия и Унгария) и русия винаги са действали срещу интересите на България и българския народ. Винаги !

    11:42 21.08.2025

  • 15 Няма край русофилската мъка

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Злобното Джуджи":

    Няма...

    Коментиран от #17

    11:43 21.08.2025

  • 16 Исторически факт !

    0 1 Отговор
    На 3/15 януари 1877 г., малко преди да завърши Цариградската конференция, в Будапеща се подписва тайна конвенция между Русия и Австро-Унгария. Тази конвенция доразвива основните положения на Райхщатското споразумение и фиксира ангажиментите на всяка една от държавите.

    Конвенцията потвърждава Райхщатското споразумение, с което страните са се съгласили на Балканите да не бъде създадена голяма славянска държава. Договаря се независимостта на Сърбия, Румъния и Албания (при което Австро-Унгария не предполага създаване на независими княжества България и Албания, а предвижда подобни княжества да останат васални в състава на Османската империя), решава се съдбата на Тесалия, Епир и Крит. Потвърждава се благосклонният неутралитет на Австро-Унгария в предстоящата война на Русия с Турция. В замяна на това се дава възможност на Австро-Унгария да избере кога да завземе с войските си Босна и Херцеговина. Страните се договарят по време на войната Русия да не разпростира действията на армията си върху териториите на Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина.

    Будапещенската конвенция дава право на Австро-Унгария да поиска преразглеждането на Санстефанския мирен договор – нещо, което Русия се съгласява да стори и с Лондонското споразумение между Великобритания и Русия за промяна на Санстефанския договор (от 18 април/30 май 1878 г.).

    11:46 21.08.2025

  • 17 Злобното Джуджи

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Няма край русофилската мъка":

    "...Няма край русофилската мъка..."

    Има край!!!
    139млн. варана, крокодила и Черни мамби за всеки един руснак 😄

    Коментиран от #18

    11:46 21.08.2025

  • 18 а на

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Злобното Джуджи":

    укрите - по два най-малко ....Те и без това са на изчезване ...

    11:59 21.08.2025

