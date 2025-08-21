Сиярто: Унгария е готова да осигури справедливи и безопасни условия за преговори между Русия и Украйна

Унгария многократно е предлагала на Русия и Украйна да проведат среща на върха в Будапеща с цел разрешаване на конфликта. Това заяви министърът на външните работи и външноикономическите отношения Петер Сиярто, цитиран от агенция ТАСС, предава Фокус.
Изказването му идва след съобщения, че Будапеща се разглежда като възможно място за преговори между руския президент Владимир Путин, украинския президент Владимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп.
„Има смисъл да се коментират подобни слухове само ако са правдоподобни. Що се отнася до Будапеща, те са правдоподобни“, подчерта Сиярто в интервю за предаването „Часът на бойците“ в YouTube.
Той припомни, че унгарското правителство многократно е предлагало своята територия за преговори и това предложение остава в сила. „Уведомете ни дори час преди пристигането и ние ще бъдем готови да гарантираме справедливи, безопасни и равни условия за всички страни в Унгария“, заяви външният министър.
