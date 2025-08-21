Зеленски предлага неутрална европейска държава за среща с Путин

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че най-подходящо място за среща с руския президент Владимир Путин би могла да бъде неутрална европейска държава, като Швейцария или Австрия. Това той обяви по време на разговор с журналисти на 20 август, съобщава УНИАН, предава Фокус.

„Смятаме, че е справедливо и европейците подчертаха това, срещата да бъде в неутрална Европа, защото има война в Украйна и на европейския континент. Казах, че сме съгласни. Швейцария, Австрия, съгласни сме“, потвърди Зеленски.

Президентът добави, че няма нищо против среща с Путин и в Турция, като подчерта, че страната е част от Европа и член на НАТО.

Що се отнася до Будапеща, Зеленски отбеляза, че „няма да е лесно“, тъй като Унгария е била против подкрепата на Украйна от началото на пълномащабната война. Той категорично изключи възможността за двустранна среща в Москва.

Припомняме, че на 18 август, след разговори между Зеленски, европейските лидери и Доналд Тръмп в Белия дом, германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Путин е готов да се срещне с украинския президент в рамките на следващите две седмици. По-късно Белият дом потвърди това.

Според Politico, САЩ предпочитат срещата между Путин и Зеленски да се проведе в Будапеща, докато Путин е предложил да се състои в Русия. Разговорите могат да се проведат до края на август.