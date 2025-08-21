Зеленски предлага неутрална европейска държава за среща с Путин

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че най-подходящо място за среща с руския президент Владимир Путин би могла да бъде неутрална европейска държава, като Швейцария или Австрия. Това той обяви по време на разговор с журналисти на 20 август, съобщава УНИАН, предава Фокус.
„Смятаме, че е справедливо и европейците подчертаха това, срещата да бъде в неутрална Европа, защото има война в Украйна и на европейския континент. Казах, че сме съгласни. Швейцария, Австрия, съгласни сме“, потвърди Зеленски.
Президентът добави, че няма нищо против среща с Путин и в Турция, като подчерта, че страната е част от Европа и член на НАТО.
Що се отнася до Будапеща, Зеленски отбеляза, че „няма да е лесно“, тъй като Унгария е била против подкрепата на Украйна от началото на пълномащабната война. Той категорично изключи възможността за двустранна среща в Москва.
Припомняме, че на 18 август, след разговори между Зеленски, европейските лидери и Доналд Тръмп в Белия дом, германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Путин е готов да се срещне с украинския президент в рамките на следващите две седмици. По-късно Белият дом потвърди това.
Според Politico, САЩ предпочитат срещата между Путин и Зеленски да се проведе в Будапеща, докато Путин е предложил да се състои в Русия. Разговорите могат да се проведат до края на август.
1 Трол
Коментиран от #135
11:56 21.08.2025
2 БАЦЕ ЕООД
11:59 21.08.2025
3 стоян георгиев
Коментиран от #6, #11, #13, #18, #67, #118, #138
12:00 21.08.2025
4 бай Бай
Мястото ще се избере от силния, а не от слабия.
12:02 21.08.2025
5 Наблюдател
12:03 21.08.2025
6 Хасан Хамбург
До коментар #3 от "стоян георгиев":Анкара е единственното място. Турция е Най Голямата нвр страна. Другите са просто сателити на Украйна , Англия и САЩ.
Коментиран от #21
12:03 21.08.2025
7 Карлос Друсар
12:04 21.08.2025
8 Наблюдател
Необлъчените пропагандно това го знаят.
12:05 21.08.2025
9 Пътеводител
12:05 21.08.2025
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #134
12:05 21.08.2025
11 любопитен
До коментар #3 от "стоян георгиев":Ами Зельо що не се престраши и да отиде в Москва?
Коментиран от #19, #24, #29, #36, #117
12:05 21.08.2025
12 Хм...
12:05 21.08.2025
16 Сатана Z
Коментиран от #31, #126
12:07 21.08.2025
17 И Киев е Руски
12:08 21.08.2025
18 Ахах
До коментар #3 от "стоян георгиев":Ти кога ще се престрашиш?
12:09 21.08.2025
19 Помнещ
До коментар #11 от "любопитен":Щото 7 милиона украинци потърсили убежище в Русия ще го посрещнат всеки с по една баница, а той толкова баница не може да изяде.
12:09 21.08.2025
20 Ха ХаХа
Турция е член на Нато,т.е.не е неутрална.
В Европа няма да бъде срещата.
Зеленски никой не го бръсне за нищо
12:10 21.08.2025
21 стоян георгиев
До коментар #6 от "Хасан Хамбург":Турция също дава оръжие на украйна.реално Турция спаси Украйна в първите месеци на войната.
12:10 21.08.2025
22 Зеленски нищо не може да предлага
12:10 21.08.2025
24 Зеленски вече е бил в Москва
До коментар #11 от "любопитен":И Путин е благогоовеел пред него ....от руското външно министерство - Путин танцува пред Зеленски да му покаже че има данни също за комедиен актьор ( 11 юли 2019 година)
12:11 21.08.2025
25 стига, бе
12:11 21.08.2025
27 И Лвов е руски
12:11 21.08.2025
28 Клоунът...
Коментиран от #37
12:11 21.08.2025
29 стоян георгиев
До коментар #11 от "любопитен":Щото очаква Путлер да дойде в киев.чака го от 2022.що Путлер не иде в Киев нали е нинджа?
Коментиран от #34
12:11 21.08.2025
30 Гостъ
Коментиран от #139
12:11 21.08.2025
32 Аре бре верно ли?
12:12 21.08.2025
33 Цитат
Коментиран от #38, #45, #105
12:13 21.08.2025
34 Ха ХаХа
Коментиран от #39
12:13 21.08.2025
35 русия е васал на Китай
Коментиран от #42
12:13 21.08.2025
36 Путя е посрещал няколко пъти
До коментар #11 от "любопитен":Зеленски като световен лидер
Коментиран от #59
12:14 21.08.2025
37 стоян георгиев
До коментар #28 от "Клоунът...":Хах...Путин как ще възстанови СССР?желязната завеса е спусната.само дето си пропуснал че тя се спуска не от СССР а от запада.нищо ще се научиш.ра кажи как Путлер ще възстанови СССР.дайнедна държава дето ще се присъедини!
12:14 21.08.2025
38 Има такива украинци
Плюят Зеленски което ме учуди
Коментиран от #43
12:14 21.08.2025
39 стоян георгиев
До коментар #34 от "Ха ХаХа":Кога да чакаме?вече четири години тия три дена не минават! Нали предлагаш зеленски да иде в москва.ето Путлер да иде в киев.ще е интересно.хаха
Коментиран от #50
40 Вятър го вее Зеленски и глупости
12:15 21.08.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 стоян георгиев
До коментар #38 от "Има такива украинци":Защо да те учудва? В една нормална страна всички са критични към управляващите.
12:16 21.08.2025
44 В Китай
12:17 21.08.2025
45 стоян георгиев
До коментар #33 от "Цитат":Я ми кажи като експерт.къде в Русия са традиционно руските земи свързани с руския език култура и история?колко процента заемат те от съвременна Русия?
12:17 21.08.2025
47 стоян георгиев
До коментар #42 от "Групак":Щомда е глупак.напълно е прав.русия се самоубива в полза на китай.пълно падение и деградация.
Коментиран от #51
12:18 21.08.2025
49 И Лвов е риски
12:19 21.08.2025
50 Спокойно
До коментар #39 от "стоян георгиев":Тангото е бавно но винаги актуално.
Разследванията Зе за 40 млрд.откраднати от ФБР скоро го пускат по пързалката.
Тръмп му каза..то било хубаво,обявяваш военно положение без да си обявил война и никакви избори.
Коментиран от #54, #60
12:20 21.08.2025
51 Простак
До коментар #47 от "стоян георгиев":500%
Коментиран от #62
12:21 21.08.2025
12:21 21.08.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
Коментиран от #57
12:22 21.08.2025
56 404
До коментар #48 от "Дух":Тръмп отговаря на желанията ти
12:24 21.08.2025
57 стоян георгиев
До коментар #55 от "az СВО Победа80":То като погледнеш няма страна в Европа дето да не участва на страната на украйна.даже и Сърбия и Унгария участват.
Коментиран от #69
12:24 21.08.2025
58 Точен
12:25 21.08.2025
59 И Киев е Руски
До коментар #36 от "Путя е посрещал няколко пъти":Тогава го чукаше по чеченски
12:25 21.08.2025
60 стоян георгиев
До коментар #50 от "Спокойно":Не знам що ме трият,но да повторя.въпреки че тангото е бавно и водата мокра зеленски никой не го разследва.одита от сащ мина без забележки.
12:25 21.08.2025
61 Глупости
До коментар #54 от "стоян георгиев":ФБР даде материали по това разследване за уточняване и наркоманът закри Комитета против корупцията
След като Щатите му би шута го възстанови.
ФБР в момента разпитва Коломойски в Щатите и го пускат,а Зе го арестува след като той то качи на власт.
Толкова за мръсника Зеленски.
Пътува....
Коментиран от #64
12:26 21.08.2025
62 стоян георгиев
До коментар #51 от "Простак":За това си прав.простак съм.щотпо ви казвам истината директно.в тази война Русия губи хора пазари суровини пари,а Китай точно обратното печели.та може ли да обясниш не е ли васал Русия на китайския си господар в случая?
Коментиран от #75
12:28 21.08.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 стоян георгиев
До коментар #61 от "Глупости":Къде го чете това? Комитета против корупция бе закрит защото корупцията в Украйна не намалява.след надигане на обществото и външен натиск зеленски отстъпи.искам да ми кажеш къде пише че зеленски е разследван за 40 млрд.дай линк!
Коментиран от #88
12:29 21.08.2025
65 Хайо
12:30 21.08.2025
66 Абе надрусаняк ти си пълни две 00
Коментиран от #71
12:30 21.08.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Боби667
12:31 21.08.2025
69 az СВО Победа80
До коментар #57 от "стоян георгиев":Има, има!
Коментиран от #76
12:31 21.08.2025
70 Първо
12:33 21.08.2025
71 стоян георгиев
До коментар #66 от "Абе надрусаняк ти си пълни две 00":Щом ти каза.край!зеленски почва да подписва и да друса...хаха.да те питам как в живота си функционираш с подобно поведение?ти дето не те има никой за жив решаваш за един от най сериозните хора на планетата.?да подписва там бързо...хаха! Що не каза по рано бе човек ...хаха...путлеров фен кво да ви прави човек.
Коментиран от #79
12:33 21.08.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Хи хи хи
12:34 21.08.2025
74 стоян георгиев
До коментар #67 от "Сюлейман,":Пенсионери са като теб.
Коментиран от #82
12:34 21.08.2025
75 Ха ХаХа
До коментар #62 от "стоян георгиев":Русия многократно във военната област превъзхожда Китай.което значи че не може за му бъде васал.
Китай не може да купи никъде по евтини енергоносители в предвид общата му граница с РФ.
Тук стои въпросът за интереси.
Западната мантра на евровасалите не я повтаряй
Ако не бе СССР Китай щеше да е поц на Япония.
Си го заяви официално.
Коментиран от #86
12:34 21.08.2025
76 стоян георгиев
До коментар #69 от "az СВО Победа80":И коя е тази страна?
Коментиран от #133
12:34 21.08.2025
77 Тоя луд ли е
Коментиран от #83
12:34 21.08.2025
78 Хайо
12:34 21.08.2025
79 Смотан,
До коментар #71 от "стоян георгиев":Зеленски е толкова важен ,а света колкото си и ти.
12:35 21.08.2025
80 Данко Харсъзина
12:35 21.08.2025
81 Диоген
Ама , че забавно ! Откога балонът предлага на вятъра в коя посока да духа?
12:35 21.08.2025
82 Сюлеймане,
До коментар #74 от "стоян георгиев":И не чувстваш неудобство да те издържат ?
Коментиран от #89
12:36 21.08.2025
83 Това да не е детската градина
До коментар #77 от "Тоя луд ли е":Дай си ми куклите на ти си парцаките нема да играя повече с теб....
12:36 21.08.2025
84 ЖЕКО
Коментиран от #144
12:37 21.08.2025
85 Ми то.....
12:37 21.08.2025
86 стоян георгиев
До коментар #75 от "Ха ХаХа":Русия е по слаба от Украйна военно ама била по силна от Китай?това как го реши?половината от ключовите елементи на руската военна индустрия са китайски.без тях Русия няма да има ни един дрон.да не говорим за танк или ракета.освен това Русия си подарява за без пари суровините на Китай нарушавайки своя интерес в защита на китайския.това се нарича лакейство и васалитет.
Коментиран от #91, #101
12:37 21.08.2025
87 Бай Ганьо
Коментиран от #95
12:37 21.08.2025
88 Националност интерест Вашингтон
До коментар #64 от "стоян георгиев":12.8.
Коментиран от #90
12:37 21.08.2025
89 стоян георгиев
До коментар #82 от "Сюлеймане,":Аз ги издържам.
12:38 21.08.2025
90 стоян георгиев
До коментар #88 от "Националност интерест Вашингтон":Какво си написал?
Коментиран от #97
12:39 21.08.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 !!!
12:39 21.08.2025
93 Евроджендпартньорите да го поканят на
12:39 21.08.2025
94 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
12:40 21.08.2025
95 стоян георгиев
До коментар #87 от "Бай Ганьо":Те няма как да го пуснат.копея.за нищо не става освен да бълва глупости.
12:40 21.08.2025
96 шаа
12:40 21.08.2025
97 Щом не знаеш какво е
До коментар #90 от "стоян георгиев":Значи си далече от сериозна информация
Коментиран от #107
12:40 21.08.2025
98 пиночет
12:40 21.08.2025
99 Прокурор
12:41 21.08.2025
100 И аз
12:43 21.08.2025
101 Вместо да драскаш простотии тук ОТИДИ
До коментар #86 от "стоян георгиев":Да се прегледаш .....не си добре !
Коментиран от #109
12:44 21.08.2025
102 Бункерен плъх-Плешивия охлюв
12:44 21.08.2025
103 ЗЕЛЕНАТА БАНДЕРА
12:44 21.08.2025
104 Скопен Кремълски плъх с токчета
Коментиран от #106
12:44 21.08.2025
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 МРЪДНА ЛИ
До коментар #104 от "Скопен Кремълски плъх с токчета":ШЪ ПИЩИШ ----НЕ дЖОПА НЕ В дЖОПА
Коментиран от #112
12:47 21.08.2025
107 стоян георгиев
До коментар #97 от "Щом не знаеш какво е":Така е.за.това те питам да ме осветлиш?
Коментиран от #110
12:47 21.08.2025
108 Джудже с токчета и ботокс -педофил
12:48 21.08.2025
109 стоян георгиев
До коментар #101 от "Вместо да драскаш простотии тук ОТИДИ":Ей сега тръгвам.що не каза по рано?та как функционираш в живота с подобни пожелания? Тоя да се лекува оня да подписва...хаха?
12:48 21.08.2025
110 Ха ХаХа
До коментар #107 от "стоян георгиев":Ти всичко знаеш нали?
Това е списание на Пентагона
Коментиран от #114
12:49 21.08.2025
111 пиночет
12:50 21.08.2025
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Тръмп
Ще го унищожи
12:51 21.08.2025
114 стоян георгиев
До коментар #110 от "Ха ХаХа":И в списанието на Пентагона пише че зеленски дължи 40 млрд.дето ги е откраднал?дай линк да го разгледам!
Коментиран от #119, #120, #122
12:52 21.08.2025
115 Неразбрал
12:53 21.08.2025
116 Има ли такава?
12:54 21.08.2025
117 Ха ха ха
До коментар #11 от "любопитен":Не ве....путинка ще отиде в Киев, ама след три дня.....
12:55 21.08.2025
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Спри се бе писател
До коментар #114 от "стоян георгиев":Днес полудя нацяло , пишеш от няколко ника и остави колегите си без пари , всичко ли искаш да вземеш ?
Коментиран от #128
12:57 21.08.2025
120 Тръмпкакъв линг бе телефонисте
До коментар #114 от "стоян георгиев":Пише,че ФБР разследва къде са изчезнали 200 млн.д.американски пари.
Намерили са хората на Зеленскипчрез които превежда пари в офшорни сметки и пр.
Говорят за 49 млн.за къщи в Италия,Испания и 4 имота в Англия.
Намери списанието бе скъсан цензоре
Коментиран от #127, #129
12:58 21.08.2025
121 Моето
12:59 21.08.2025
122 Герги стоянов
До коментар #114 от "стоян георгиев":Много си тъ......П .
12:59 21.08.2025
123 ехаааа
12:59 21.08.2025
124 Що да не е
13:01 21.08.2025
125 И що да е
13:03 21.08.2025
126 Пак си спал
До коментар #16 от "Сатана Z":отвит...
13:03 21.08.2025
127 стоян георгиев
До коментар #120 от "Тръмпкакъв линг бе телефонисте":Путинизмът отразява историческия фашизъм чрез експанзионистична идеология, културно потискане и вътрешна радикализация, особено в окупирана Украйна, което води до дебат дали съвременна Русия може да се определи като фашистка или просто авторитарна. Ей това намерих в това списание дето ми даде.кво ще кажеш за него?
Коментиран от #130
13:07 21.08.2025
128 стоян георгиев
До коментар #119 от "Спри се бе писател":Пиша от един ник.то с колко пишеш обаче?
13:08 21.08.2025
129 стоян георгиев
До коментар #120 от "Тръмпкакъв линг бе телефонисте":Коя е статията дето го пише да я прочета?и какво ще кажеш за мнението на списанието дето толкова харесваш за Путин че е новия Хитлер?сега ще се окаже че си имаш работа нали миши?хаха!
13:09 21.08.2025
130 Ха ХаХа
До коментар #127 от "стоян георгиев":Ще намериш в това сериозно списание глупостите на жълтопаветен глупак на най....
Коментиран от #132
13:10 21.08.2025
131 Започва с клоунядата
13:10 21.08.2025
132 стоян георгиев
До коментар #130 от "Ха ХаХа":Мога да ти дам статията намира се в сектор политика.може бине десетата статия.ако беше чел списанието щеше да знаеш че то е изключително антируски.да повторя .по това което прочетох в няколко статии списанието е изключително негативно към Путлер и режима в русия.та чакам да ми кажете в коя статия ФБР е обвинила зеленски .
13:16 21.08.2025
133 az СВО Победа80
До коментар #76 от "стоян георгиев":Андора, Беларус.
13:18 21.08.2025
134 Кретен,
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":когато те няма,коментарите са по чисти! Замърсяваш и с мър диш!
13:18 21.08.2025
135 бай Ставри
До коментар #1 от "Трол":Сакън ! Тук британците ще ликвидират и Зеления наркоман и ВВП и ще обвинят за това арабите или крайно радикално руско крило. Ние ще бъдем между виновните и потърпевшите.
13:19 21.08.2025
136 Иван
13:20 21.08.2025
137 бай Ставри
13:20 21.08.2025
138 Ивн
До коментар #3 от "стоян георгиев":ЩЕ Е ТАМ КЪДЕТО ВЛАДИМИР ПУТИН КАЖЕ, а наркомана и евролиберастите ще мълчи те, слушате и изпълнявате, а да и ще носите кафе и чай
13:21 21.08.2025
139 Белия дом,
До коментар #30 от "Гостъ":където въздействат психотронно на гостите! С каквото и мнение да отива"гостът",оттам се връща с мнението на Господаря!
13:21 21.08.2025
140 Тия са куку психопати
13:22 21.08.2025
141 Ха-ха-ха
13:22 21.08.2025
142 Анонимен
Убити и безследно-изчезнали по години:
2022 г. - 118.5 хил.
2023 г. - 405.4 хил.
2024 г. - 595 хил.
2025 г. - 621 хил.
Хакването на базата данни на Генералния щаб на ВСУ с информация за загубите на украинските военни е извършено посредством работния компютър на ръководителя на логистичния отдел на ВСУ. След неговото отстраняване, както се твърди от КилНет, задълженията на началника временно се изпълняват от неговия заместник Дмитро Чайка.
t . me/mash/67103
13:23 21.08.2025
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 бай Ставри
До коментар #84 от "ЖЕКО":Зачитат го тези, с които шмърка заедно и дели коката. Другите наркомани, знаете кои.
13:23 21.08.2025
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Ха ха
13:29 21.08.2025
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Този коментар е премахнат от модератор.