Зеленски предлага неутрална европейска държава за среща с Путин
  Тема: Украйна

Зеленски предлага неутрална европейска държава за среща с Путин

21 Август, 2025 11:55

Украинският президент смята, че Швейцария или Австрия са най-подходящите места, докато Москва е изключена

Зеленски предлага неутрална европейска държава за среща с Путин - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че най-подходящо място за среща с руския президент Владимир Путин би могла да бъде неутрална европейска държава, като Швейцария или Австрия. Това той обяви по време на разговор с журналисти на 20 август, съобщава УНИАН, предава Фокус.

„Смятаме, че е справедливо и европейците подчертаха това, срещата да бъде в неутрална Европа, защото има война в Украйна и на европейския континент. Казах, че сме съгласни. Швейцария, Австрия, съгласни сме“, потвърди Зеленски.

Президентът добави, че няма нищо против среща с Путин и в Турция, като подчерта, че страната е част от Европа и член на НАТО.

Що се отнася до Будапеща, Зеленски отбеляза, че „няма да е лесно“, тъй като Унгария е била против подкрепата на Украйна от началото на пълномащабната война. Той категорично изключи възможността за двустранна среща в Москва.

Припомняме, че на 18 август, след разговори между Зеленски, европейските лидери и Доналд Тръмп в Белия дом, германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Путин е готов да се срещне с украинския президент в рамките на следващите две седмици. По-късно Белият дом потвърди това.

Според Politico, САЩ предпочитат срещата между Путин и Зеленски да се проведе в Будапеща, докато Путин е предложил да се състои в Русия. Разговорите могат да се проведат до края на август.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 32 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    10 34 Отговор
    Най-неутрална е България, срещата трябва да е тук в София.

    Коментиран от #135

    11:56 21.08.2025

  • 2 БАЦЕ ЕООД

    91 4 Отговор
    Зелю, Зелю и двете държави които си обявил не са неутрални отдавна ...

    11:59 21.08.2025

  • 3 стоян георгиев

    9 69 Отговор
    Швейцария или Турция е най добре.само Путлер да се престраши.

    Коментиран от #6, #11, #13, #18, #67, #118, #138

    12:00 21.08.2025

  • 4 бай Бай

    66 4 Отговор
    Е добре де, нали иска в неутрална страна, а не можело в Унгария защото не го подкрепяла, а можел да иде в уж неутралба Швейцария, която му даде оръжия?
    Мястото ще се избере от силния, а не от слабия.

    12:02 21.08.2025

  • 5 Наблюдател

    64 5 Отговор
    Швейцария отдавна си загуби неутралитета.

    12:03 21.08.2025

  • 6 Хасан Хамбург

    22 14 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Анкара е единственното място. Турция е Най Голямата нвр страна. Другите са просто сателити на Украйна , Англия и САЩ.

    Коментиран от #21

    12:03 21.08.2025

  • 7 Карлос Друсар

    17 8 Отговор
    Аз предлагам Червен бряг, да дойдат на циганския панаир да преговарят на площада пред оПщината. И аз ще съм там за морална подкрепа, пък кой знае - можем да използваме повода да преобразуваме оПщината в Ливански халифат и да си вдигнем джамия у граЦката, където друсах по пейките като малък.

    12:04 21.08.2025

  • 8 Наблюдател

    47 5 Отговор
    Швейцария и Австрия отдавна си загубиха неутралитета.
    Необлъчените пропагандно това го знаят.

    12:05 21.08.2025

  • 9 Пътеводител

    39 5 Отговор
    Ще иде там,където му посочат. Се претенции и цупене.

    12:05 21.08.2025

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 34 Отговор
    ко стаа..??копеи? взехте ли Покровск?

    Коментиран от #134

    12:05 21.08.2025

  • 11 любопитен

    43 6 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Ами Зельо що не се престраши и да отиде в Москва?

    Коментиран от #19, #24, #29, #36, #117

    12:05 21.08.2025

  • 12 Хм...

    37 3 Отговор
    Че кво й е на Москва бе нapkoман? Нали беше готов да се срещаш с Путин по всяко време и навсякъде?

    12:05 21.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сатана Z

    10 32 Отговор
    Не трябва човек да е много досетлив или наблюдателен за да види очевидното! Че раша е на колене ,премазана и изпитва остър недостиг на хора които да воюват! Да не можеш година да освободиш собствена територия и да се молиш на плондера ким за пушечно месо по "договора за взаимопомощ". Да отиде пуся на колене при плондера и да му стане шофьор уж да изпробват качествата на новата руска Лада и след това да му целуне черните обувки с токчета в купето на колата. Само и само да изпрати хиляди жълтури за пушечно месо а плондера да вземе близките им за заложници да не избягат или предадат. Толкова слаба, немощна и жалка русийка никой дори и не си е помислял.От "смяна на нацисткия режим в Киев" преди 4 години сега пуся отправя директно предложение към Зеленски за преговори в Москва. Явно вече за него е легитимен президент на победител Украйна. Срама,унижението и гаврата с нещастна раша е неповторима.

    Коментиран от #31, #126

    12:07 21.08.2025

  • 17 И Киев е Руски

    28 3 Отговор
    Тоя и ЕС са луди щом се мислят още за фактор от който зависи нещо

    12:08 21.08.2025

  • 18 Ахах

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Ти кога ще се престрашиш?

    12:09 21.08.2025

  • 19 Помнещ

    20 3 Отговор

    До коментар #11 от "любопитен":

    Щото 7 милиона украинци потърсили убежище в Русия ще го посрещнат всеки с по една баница, а той толкова баница не може да изяде.

    12:09 21.08.2025

  • 20 Ха ХаХа

    22 2 Отговор
    Прости хора пишат глупости
    Турция е член на Нато,т.е.не е неутрална.
    В Европа няма да бъде срещата.
    Зеленски никой не го бръсне за нищо

    12:10 21.08.2025

  • 21 стоян георгиев

    23 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хасан Хамбург":

    Турция също дава оръжие на украйна.реално Турция спаси Украйна в първите месеци на войната.

    12:10 21.08.2025

  • 22 Зеленски нищо не може да предлага

    20 2 Отговор
    Може капитулацията само да подпише

    12:10 21.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Зеленски вече е бил в Москва

    3 11 Отговор

    До коментар #11 от "любопитен":

    И Путин е благогоовеел пред него ....от руското външно министерство - Путин танцува пред Зеленски да му покаже че има данни също за комедиен актьор ( 11 юли 2019 година)

    12:11 21.08.2025

  • 25 стига, бе

    21 1 Отговор
    Тая въшка не може нищо да предлага, а само ще изпълнява!

    12:11 21.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 И Лвов е руски

    11 1 Отговор
    Сори дер фон

    12:11 21.08.2025

  • 28 Клоунът...

    5 11 Отговор
    ...ше протака, докато го превъоръжат! А Путин ше го въртят и лъжат, докато не сринат икономиките на Китай, БРИКс и РФ... Путин няма печеливш ход, освен да възстанови СССР и пусне отново желязната завеса...

    Коментиран от #37

    12:11 21.08.2025

  • 29 стоян георгиев

    4 13 Отговор

    До коментар #11 от "любопитен":

    Щото очаква Путлер да дойде в киев.чака го от 2022.що Путлер не иде в Киев нали е нинджа?

    Коментиран от #34

    12:11 21.08.2025

  • 30 Гостъ

    19 2 Отговор
    При император се ходи на крака. Зеленката да не се изживява на Тръмпа ? Тръмпа и той е император бате. Тия не може да им казваш къде да ходат. Единие си е в Белия Дом, а другия си е в Кремъл. Ама в Кремъл е опасно, има новичок, има полоний, тия там от едно време си тровят кой не им хареса. Такова е...

    Коментиран от #139

    12:11 21.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Аре бре верно ли?

    11 1 Отговор
    и европейците подчертаха..... а нещо не сочиха ли, не заявяваха ли ?

    12:12 21.08.2025

  • 33 Цитат

    18 3 Отговор
    "Другото нещо, което ме тревожи, е, че украинците са били с промити мозъци, за да вярват, че всичко на тази карта е тяхно завинаги. Всички знаем при какви обстоятелства е била нарисувана тази луда карта. Тя не съответства на историята, културата, етническата принадлежност, езика или каквото и да било друго. И мисля, че има такива сред украинците, по-възрастни, които разбират това", каза Дъглас Макгрегър.

    Коментиран от #38, #45, #105

    12:13 21.08.2025

  • 34 Ха ХаХа

    7 5 Отговор

    До коментар #29 от "стоян георгиев":

    Киев ще отиде при Путин абдал

    Коментиран от #39

    12:13 21.08.2025

  • 35 русия е васал на Китай

    3 18 Отговор
    Император Си няма да позволи на матрьошката си Пусин да се изправи до Президент Зеленски.

    Коментиран от #42

    12:13 21.08.2025

  • 36 Путя е посрещал няколко пъти

    2 13 Отговор

    До коментар #11 от "любопитен":

    Зеленски като световен лидер

    Коментиран от #59

    12:14 21.08.2025

  • 37 стоян георгиев

    2 12 Отговор

    До коментар #28 от "Клоунът...":

    Хах...Путин как ще възстанови СССР?желязната завеса е спусната.само дето си пропуснал че тя се спуска не от СССР а от запада.нищо ще се научиш.ра кажи как Путлер ще възстанови СССР.дайнедна държава дето ще се присъедини!

    12:14 21.08.2025

  • 38 Има такива украинци

    20 2 Отговор

    До коментар #33 от "Цитат":

    Миналата година разговарях с младо семейства от Лвов.
    Плюят Зеленски което ме учуди

    Коментиран от #43

    12:14 21.08.2025

  • 39 стоян георгиев

    3 11 Отговор

    До коментар #34 от "Ха ХаХа":

    Кога да чакаме?вече четири години тия три дена не минават! Нали предлагаш зеленски да иде в москва.ето Путлер да иде в киев.ще е интересно.хаха

    Коментиран от #50

    12:15 21.08.2025

  • 40 Вятър го вее Зеленски и глупости

    14 1 Отговор
    Говори за пореден път. Швейцария или Австрия а МНС? То хубаво да се правиш на интересен ама чак на олигофрен не бива

    12:15 21.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 стоян георгиев

    6 4 Отговор

    До коментар #38 от "Има такива украинци":

    Защо да те учудва? В една нормална страна всички са критични към управляващите.

    12:16 21.08.2025

  • 44 В Китай

    12 1 Отговор
    Трябва да е срещата!

    12:17 21.08.2025

  • 45 стоян георгиев

    1 13 Отговор

    До коментар #33 от "Цитат":

    Я ми кажи като експерт.къде в Русия са традиционно руските земи свързани с руския език култура и история?колко процента заемат те от съвременна Русия?

    12:17 21.08.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 стоян георгиев

    1 13 Отговор

    До коментар #42 от "Групак":

    Щомда е глупак.напълно е прав.русия се самоубива в полза на китай.пълно падение и деградация.

    Коментиран от #51

    12:18 21.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 И Лвов е риски

    10 0 Отговор
    Среща само при Ким.Строг но справеДлив

    12:19 21.08.2025

  • 50 Спокойно

    10 0 Отговор

    До коментар #39 от "стоян георгиев":

    Тангото е бавно но винаги актуално.
    Разследванията Зе за 40 млрд.откраднати от ФБР скоро го пускат по пързалката.
    Тръмп му каза..то било хубаво,обявяваш военно положение без да си обявил война и никакви избори.

    Коментиран от #54, #60

    12:20 21.08.2025

  • 51 Простак

    6 1 Отговор

    До коментар #47 от "стоян георгиев":

    500%

    Коментиран от #62

    12:21 21.08.2025

  • 52 Дио

    10 1 Отговор
    Зеления нищо не може да предлага.Скоро му идва края

    12:21 21.08.2025

  • 53 И Лвов е руски

    6 1 Отговор
    Менте си но си прав

    12:21 21.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 az СВО Победа80

    13 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣

    Нито Швейцария, нито Австрия е неутрална и двете участват активно във войната срещу РФ!

    Коментиран от #57

    12:22 21.08.2025

  • 56 404

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Дух":

    Тръмп отговаря на желанията ти

    12:24 21.08.2025

  • 57 стоян георгиев

    4 4 Отговор

    До коментар #55 от "az СВО Победа80":

    То като погледнеш няма страна в Европа дето да не участва на страната на украйна.даже и Сърбия и Унгария участват.

    Коментиран от #69

    12:24 21.08.2025

  • 58 Точен

    5 0 Отговор
    Да се срещнат в Мариупол, нали Зеленски обещаваше още през 2022, че там ще е финалът на Евровизията...

    12:25 21.08.2025

  • 59 И Киев е Руски

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Путя е посрещал няколко пъти":

    Тогава го чукаше по чеченски

    12:25 21.08.2025

  • 60 стоян георгиев

    2 7 Отговор

    До коментар #50 от "Спокойно":

    Не знам що ме трият,но да повторя.въпреки че тангото е бавно и водата мокра зеленски никой не го разследва.одита от сащ мина без забележки.

    12:25 21.08.2025

  • 61 Глупости

    5 1 Отговор

    До коментар #54 от "стоян георгиев":

    ФБР даде материали по това разследване за уточняване и наркоманът закри Комитета против корупцията
    След като Щатите му би шута го възстанови.
    ФБР в момента разпитва Коломойски в Щатите и го пускат,а Зе го арестува след като той то качи на власт.
    Толкова за мръсника Зеленски.
    Пътува....

    Коментиран от #64

    12:26 21.08.2025

  • 62 стоян георгиев

    2 5 Отговор

    До коментар #51 от "Простак":

    За това си прав.простак съм.щотпо ви казвам истината директно.в тази война Русия губи хора пазари суровини пари,а Китай точно обратното печели.та може ли да обясниш не е ли васал Русия на китайския си господар в случая?

    Коментиран от #75

    12:28 21.08.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 стоян георгиев

    1 3 Отговор

    До коментар #61 от "Глупости":

    Къде го чете това? Комитета против корупция бе закрит защото корупцията в Украйна не намалява.след надигане на обществото и външен натиск зеленски отстъпи.искам да ми кажеш къде пише че зеленски е разследван за 40 млрд.дай линк!

    Коментиран от #88

    12:29 21.08.2025

  • 65 Хайо

    7 1 Отговор
    Горе долу си прав, политиците са с Украйна,а народа (85%)с Русия.

    12:30 21.08.2025

  • 66 Абе надрусаняк ти си пълни две 00

    8 0 Отговор
    Нищо не можеш да предлагаш , а само да приемаш , да се съгласяваш и да подписваш .....до тук те докараха партньорите ти от европа и твоята кратуна без мозък !!!!!!!!!!

    Коментиран от #71

    12:30 21.08.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Боби667

    5 1 Отговор
    Но Русия не иска да се уговаря с него!

    12:31 21.08.2025

  • 69 az СВО Победа80

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "стоян георгиев":

    Има, има!

    Коментиран от #76

    12:31 21.08.2025

  • 70 Първо

    7 1 Отговор
    Зеленият Джуджак първо да се яви на президентски избори защото не е легитимен.

    12:33 21.08.2025

  • 71 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #66 от "Абе надрусаняк ти си пълни две 00":

    Щом ти каза.край!зеленски почва да подписва и да друса...хаха.да те питам как в живота си функционираш с подобно поведение?ти дето не те има никой за жив решаваш за един от най сериозните хора на планетата.?да подписва там бързо...хаха! Що не каза по рано бе човек ...хаха...путлеров фен кво да ви прави човек.

    Коментиран от #79

    12:33 21.08.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Хи хи хи

    6 0 Отговор
    Тоя крокодил какво предложи на Тръмп който му преподаде урок по география и като видя картата в овалния кабинет колко ще е малка покрайна ако подпише .....и как ще изчезне от нея ако не подоише !!!!!!!!!!!

    12:34 21.08.2025

  • 74 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Сюлейман,":

    Пенсионери са като теб.

    Коментиран от #82

    12:34 21.08.2025

  • 75 Ха ХаХа

    5 0 Отговор

    До коментар #62 от "стоян георгиев":

    Русия многократно във военната област превъзхожда Китай.което значи че не може за му бъде васал.
    Китай не може да купи никъде по евтини енергоносители в предвид общата му граница с РФ.
    Тук стои въпросът за интереси.
    Западната мантра на евровасалите не я повтаряй
    Ако не бе СССР Китай щеше да е поц на Япония.
    Си го заяви официално.

    Коментиран от #86

    12:34 21.08.2025

  • 76 стоян георгиев

    1 3 Отговор

    До коментар #69 от "az СВО Победа80":

    И коя е тази страна?

    Коментиран от #133

    12:34 21.08.2025

  • 77 Тоя луд ли е

    11 0 Отговор
    За да се срещат държавните ръководители трябва да има наличен готов документ за подпис ... капитулация, репарации, подробности описани....

    Коментиран от #83

    12:34 21.08.2025

  • 78 Хайо

    1 8 Отговор
    Но народа искa путлер да изгние в Хага алкохолизираните му тероритни да се изнесат от Украина, пеша или в чували!

    12:34 21.08.2025

  • 79 Смотан,

    10 0 Отговор

    До коментар #71 от "стоян георгиев":

    Зеленски е толкова важен ,а света колкото си и ти.

    12:35 21.08.2025

  • 80 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Най добре е в Столипиново. По неутрална държава от Столипиново нема.

    12:35 21.08.2025

  • 81 Диоген

    7 0 Отговор
    ,,Зеленски предлага ... "
    Ама , че забавно ! Откога балонът предлага на вятъра в коя посока да духа?

    12:35 21.08.2025

  • 82 Сюлеймане,

    3 0 Отговор

    До коментар #74 от "стоян георгиев":

    И не чувстваш неудобство да те издържат ?

    Коментиран от #89

    12:36 21.08.2025

  • 83 Това да не е детската градина

    6 0 Отговор

    До коментар #77 от "Тоя луд ли е":

    Дай си ми куклите на ти си парцаките нема да играя повече с теб....

    12:36 21.08.2025

  • 84 ЖЕКО

    6 2 Отговор
    ЕДИН НАРКОМАН НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДЛАГА, КОИ ГО ЗАЧИТА ЗА НЕЩО

    Коментиран от #144

    12:37 21.08.2025

  • 85 Ми то.....

    7 1 Отговор
    Потника скоро ще го весят за здраве , неговите верни бандери ...... подарък букет цветя и запалена свещ за здраве ! Да му е честито !

    12:37 21.08.2025

  • 86 стоян георгиев

    0 9 Отговор

    До коментар #75 от "Ха ХаХа":

    Русия е по слаба от Украйна военно ама била по силна от Китай?това как го реши?половината от ключовите елементи на руската военна индустрия са китайски.без тях Русия няма да има ни един дрон.да не говорим за танк или ракета.освен това Русия си подарява за без пари суровините на Китай нарушавайки своя интерес в защита на китайския.това се нарича лакейство и васалитет.

    Коментиран от #91, #101

    12:37 21.08.2025

  • 87 Бай Ганьо

    2 3 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки, пак да хванат средния

    Коментиран от #95

    12:37 21.08.2025

  • 88 Националност интерест Вашингтон

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "стоян георгиев":

    12.8.

    Коментиран от #90

    12:37 21.08.2025

  • 89 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #82 от "Сюлеймане,":

    Аз ги издържам.

    12:38 21.08.2025

  • 90 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #88 от "Националност интерест Вашингтон":

    Какво си написал?

    Коментиран от #97

    12:39 21.08.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 !!!

    3 2 Отговор
    И как ще лети Путин през небето над недружественни държави?

    12:39 21.08.2025

  • 93 Евроджендпартньорите да го поканят на

    7 0 Отговор
    Среща и да изкарват клоуна на бис .....прави шоу на цял свят като им изпразва кесиите и те будалите не разбират за това !!!!

    12:39 21.08.2025

  • 94 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    2 5 Отговор
    Аз оставам в бункера

    12:40 21.08.2025

  • 95 стоян георгиев

    2 7 Отговор

    До коментар #87 от "Бай Ганьо":

    Те няма как да го пуснат.копея.за нищо не става освен да бълва глупости.

    12:40 21.08.2025

  • 96 шаа

    3 0 Отговор
    да се срещнат в крим. ако еугленски откаже, значи приема крим за руски; ако се съгласи, значи приема крим за неутрален

    12:40 21.08.2025

  • 97 Щом не знаеш какво е

    3 2 Отговор

    До коментар #90 от "стоян георгиев":

    Значи си далече от сериозна информация

    Коментиран от #107

    12:40 21.08.2025

  • 98 пиночет

    5 7 Отговор
    Путин е шефа на кенеффа, император на робите!

    12:40 21.08.2025

  • 99 Прокурор

    7 8 Отговор
    В Хага ще е най-добре да се срещнат президент Зеленски и бункерния фюрер. 😁

    12:41 21.08.2025

  • 100 И аз

    3 1 Отговор
    Имам предложение към Зельо, но няма да е съгласен

    12:43 21.08.2025

  • 101 Вместо да драскаш простотии тук ОТИДИ

    4 0 Отговор

    До коментар #86 от "стоян георгиев":

    Да се прегледаш .....не си добре !

    Коментиран от #109

    12:44 21.08.2025

  • 102 Бункерен плъх-Плешивия охлюв

    4 4 Отговор
    Не мърдам от бункера

    12:44 21.08.2025

  • 103 ЗЕЛЕНАТА БАНДЕРА

    6 0 Отговор
    Ще страда силно.

    12:44 21.08.2025

  • 104 Скопен Кремълски плъх с токчета

    2 5 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    Коментиран от #106

    12:44 21.08.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 МРЪДНА ЛИ

    2 1 Отговор

    До коментар #104 от "Скопен Кремълски плъх с токчета":

    ШЪ ПИЩИШ ----НЕ дЖОПА НЕ В дЖОПА

    Коментиран от #112

    12:47 21.08.2025

  • 107 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Щом не знаеш какво е":

    Така е.за.това те питам да ме осветлиш?

    Коментиран от #110

    12:47 21.08.2025

  • 108 Джудже с токчета и ботокс -педофил

    1 5 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    12:48 21.08.2025

  • 109 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Вместо да драскаш простотии тук ОТИДИ":

    Ей сега тръгвам.що не каза по рано?та как функционираш в живота с подобни пожелания? Тоя да се лекува оня да подписва...хаха?

    12:48 21.08.2025

  • 110 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #107 от "стоян георгиев":

    Ти всичко знаеш нали?
    Това е списание на Пентагона

    Коментиран от #114

    12:49 21.08.2025

  • 111 пиночет

    1 8 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай!

    12:50 21.08.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Тръмп

    9 0 Отговор
    Никога няма да прости на Зеленски че агитираше срещу него на изборите, както и за сина на Байдън
    Ще го унищожи

    12:51 21.08.2025

  • 114 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #110 от "Ха ХаХа":

    И в списанието на Пентагона пише че зеленски дължи 40 млрд.дето ги е откраднал?дай линк да го разгледам!

    Коментиран от #119, #120, #122

    12:52 21.08.2025

  • 115 Неразбрал

    8 0 Отговор
    Абе надрусаняка защо не иска да отиде в Москва ....ще му направят отстъпка......безплатен билет за почивка в Сибир !

    12:53 21.08.2025

  • 116 Има ли такава?

    5 0 Отговор
    Според мен неутрални няма

    12:54 21.08.2025

  • 117 Ха ха ха

    1 6 Отговор

    До коментар #11 от "любопитен":

    Не ве....путинка ще отиде в Киев, ама след три дня.....

    12:55 21.08.2025

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Спри се бе писател

    3 0 Отговор

    До коментар #114 от "стоян георгиев":

    Днес полудя нацяло , пишеш от няколко ника и остави колегите си без пари , всичко ли искаш да вземеш ?

    Коментиран от #128

    12:57 21.08.2025

  • 120 Тръмпкакъв линг бе телефонисте

    6 1 Отговор

    До коментар #114 от "стоян георгиев":

    Пише,че ФБР разследва къде са изчезнали 200 млн.д.американски пари.
    Намерили са хората на Зеленскипчрез които превежда пари в офшорни сметки и пр.
    Говорят за 49 млн.за къщи в Италия,Испания и 4 имота в Англия.
    Намери списанието бе скъсан цензоре

    Коментиран от #127, #129

    12:58 21.08.2025

  • 121 Моето

    8 1 Отговор
    Предложение към Зельо е - Нарушени Мински споразумения, нарушено Истанбулски споразумение, провалени преговори в Истанбул.... И какво по дяволите ще е различното ТОЗИ път?!?

    12:59 21.08.2025

  • 122 Герги стоянов

    2 0 Отговор

    До коментар #114 от "стоян георгиев":

    Много си тъ......П .

    12:59 21.08.2025

  • 123 ехаааа

    7 0 Отговор
    Все едно Путин с нетърпение чака да срещне шут :)

    12:59 21.08.2025

  • 124 Що да не е

    5 0 Отговор
    В Крим?

    13:01 21.08.2025

  • 125 И що да е

    4 0 Отговор
    европейска държава?

    13:03 21.08.2025

  • 126 Пак си спал

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Сатана Z":

    отвит...

    13:03 21.08.2025

  • 127 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #120 от "Тръмпкакъв линг бе телефонисте":

    Путинизмът отразява историческия фашизъм чрез експанзионистична идеология, културно потискане и вътрешна радикализация, особено в окупирана Украйна, което води до дебат дали съвременна Русия може да се определи като фашистка или просто авторитарна. Ей това намерих в това списание дето ми даде.кво ще кажеш за него?

    Коментиран от #130

    13:07 21.08.2025

  • 128 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #119 от "Спри се бе писател":

    Пиша от един ник.то с колко пишеш обаче?

    13:08 21.08.2025

  • 129 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #120 от "Тръмпкакъв линг бе телефонисте":

    Коя е статията дето го пише да я прочета?и какво ще кажеш за мнението на списанието дето толкова харесваш за Путин че е новия Хитлер?сега ще се окаже че си имаш работа нали миши?хаха!

    13:09 21.08.2025

  • 130 Ха ХаХа

    4 0 Отговор

    До коментар #127 от "стоян георгиев":

    Ще намериш в това сериозно списание глупостите на жълтопаветен глупак на най....

    Коментиран от #132

    13:10 21.08.2025

  • 131 Започва с клоунядата

    2 0 Отговор
    Нищо европейско не е неутрално.

    13:10 21.08.2025

  • 132 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #130 от "Ха ХаХа":

    Мога да ти дам статията намира се в сектор политика.може бине десетата статия.ако беше чел списанието щеше да знаеш че то е изключително антируски.да повторя .по това което прочетох в няколко статии списанието е изключително негативно към Путлер и режима в русия.та чакам да ми кажете в коя статия ФБР е обвинила зеленски .

    13:16 21.08.2025

  • 133 az СВО Победа80

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "стоян георгиев":

    Андора, Беларус.

    13:18 21.08.2025

  • 134 Кретен,

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    когато те няма,коментарите са по чисти! Замърсяваш и с мър диш!

    13:18 21.08.2025

  • 135 бай Ставри

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Сакън ! Тук британците ще ликвидират и Зеления наркоман и ВВП и ще обвинят за това арабите или крайно радикално руско крило. Ние ще бъдем между виновните и потърпевшите.

    13:19 21.08.2025

  • 136 Иван

    2 0 Отговор
    Наркоман че май ти и ония евролиберасти не разбрахте че не може и няма как да диктуват условия на победител. Ще мъччите и изпълнявате не да поставяте условия. Искаш мир предавай се и изпълнява, не искате мир млъквате, ядете бой и пак ще изпълнявате

    13:20 21.08.2025

  • 137 бай Ставри

    1 0 Отговор
    По подходяща е Унгария, но Зеления няма да посмее.

    13:20 21.08.2025

  • 138 Ивн

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    ЩЕ Е ТАМ КЪДЕТО ВЛАДИМИР ПУТИН КАЖЕ, а наркомана и евролиберастите ще мълчи те, слушате и изпълнявате, а да и ще носите кафе и чай

    13:21 21.08.2025

  • 139 Белия дом,

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Гостъ":

    където въздействат психотронно на гостите! С каквото и мнение да отива"гостът",оттам се връща с мнението на Господаря!

    13:21 21.08.2025

  • 140 Тия са куку психопати

    1 0 Отговор
    А защо не, в Китай или Северна Корея! Те също са неутрални. Може също в Саудитска Арабия, Индия или Южна Африка!

    13:22 21.08.2025

  • 141 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор
    Има ли неутрална европейска държава? И защо изобщо да е европейска, нали Зелю юоже да пътува навсякъде и е добре приет? И изобщо защо да се среща с Путин? Да не би да е готов за капитулация?

    13:22 21.08.2025

  • 142 Анонимен

    1 0 Отговор
    След като беше хакната базата данни на генералния щаб на Украйна, стана ясна цифрата на убитите и безследно изчезналите украински военни - 1.7 милиона. Представител на хакерската групировка КилНет съобщи, че данните били съхранявани в облачната услуга на Майкрософт. Хакерската групировка получила достъп до пълния списък с убити и безследно изчезнали по години, с имена, лични данни, телефонни номера, имена на роднини, снимки на паспорти, снимки на военни билети, военни жетони, смъртни актове и др. документи. Данните вече са предоставени на някои медии.

    Убити и безследно-изчезнали по години:

    2022 г. - 118.5 хил.
    2023 г. - 405.4 хил.
    2024 г. - 595 хил.
    2025 г. - 621 хил.

    Хакването на базата данни на Генералния щаб на ВСУ с информация за загубите на украинските военни е извършено посредством работния компютър на ръководителя на логистичния отдел на ВСУ. След неговото отстраняване, както се твърди от КилНет, задълженията на началника временно се изпълняват от неговия заместник Дмитро Чайка.

    t . me/mash/67103

    13:23 21.08.2025

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 бай Ставри

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "ЖЕКО":

    Зачитат го тези, с които шмърка заедно и дели коката. Другите наркомани, знаете кои.

    13:23 21.08.2025

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Ха ха

    0 0 Отговор
    Да вдигнеш белият флаг и да обявиш капитулация не ти трябва никаква държава.Без това си на прага на капитулацията

    13:29 21.08.2025

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

