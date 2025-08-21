Искането на Москва руският език да бъде признат за официален в Украйна има за цел да затрудни преговорите

Украйна има един държавен език - украински, заяви президентът Володимир Зеленски в отговор на настояването на Москва руският език да получи статут на втори официален в страната, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
„Имаме държавен език - украински. Русия може да казва каквото си иска. Смятам, че тези искания имат за цел единствено да поставят ултиматуми и да затрудняват преговорния процес“, подчерта Зеленски в коментар пред журналисти.
Руската страна твърди, че Крим и Донбас не са основните причини за войната, като поставя като условие официалното признаване на руския език.
Наскоро руският външен министър Сергей Лавров заяви, че дългосрочно мирно споразумение е невъзможно, ако Киев не вземе предвид руските интереси в областта на сигурността и правата на „рускоезичното население“.
Украинската комисарка за защита на държавния език Олена Ивановска определи като неприемливи исканията на руския президент Владимир Путин за официален статут на руския език и за легитимиране на Московската патриаршия в Украйна.
