Искането на Москва руският език да бъде признат за официален в Украйна има за цел да затрудни преговорите
  Тема: Украйна

21 Август, 2025 14:37 567 31

  • украйна-
  • официален език-
  • русия-
  • руски език-
  • украински език

Искането на Москва руският език да бъде признат за официален в Украйна има за цел да затрудни преговорите - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Украйна има един държавен език - украински, заяви президентът Володимир Зеленски в отговор на настояването на Москва руският език да получи статут на втори официален в страната, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

„Имаме държавен език - украински. Русия може да казва каквото си иска. Смятам, че тези искания имат за цел единствено да поставят ултиматуми и да затрудняват преговорния процес“, подчерта Зеленски в коментар пред журналисти.

Руската страна твърди, че Крим и Донбас не са основните причини за войната, като поставя като условие официалното признаване на руския език.

Наскоро руският външен министър Сергей Лавров заяви, че дългосрочно мирно споразумение е невъзможно, ако Киев не вземе предвид руските интереси в областта на сигурността и правата на „рускоезичното население“.

Украинската комисарка за защита на държавния език Олена Ивановска определи като неприемливи исканията на руския президент Владимир Путин за официален статут на руския език и за легитимиране на Московската патриаршия в Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 В белия дом

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами защо е Белия дом":

    В белия дом

    14:40 21.08.2025

  • 3 Зевс

    22 0 Отговор
    Колкото украински клипчета да съм гледал от войната, все на чист руски говорят :)

    14:41 21.08.2025

  • 4 Вашето Мнение

    24 1 Отговор
    Гашльо, аз имам приятели украинци и странно защо никой от тях не говори украински. А поводи да си намираш да воюваш до последния украинец по заповед на мърцула винаги има.

    14:41 21.08.2025

  • 5 Аз да кажа

    25 1 Отговор
    Руския език се говори в Украйна преди Зеля, ще се говори и след него!

    14:41 21.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бесния Оракул

    18 0 Отговор
    Руски език са говори в Украйна преди Зеля, ще се говори и след него.

    14:43 21.08.2025

  • 8 Вашето Мнение

    19 2 Отговор
    Когато теб те закарат като панаирджийска мечка на червения площад, ще проговориш на руски и хоро ще играеш, наркоман. Омръзна на целия свят с неговите претенции.

    Коментиран от #17

    14:43 21.08.2025

  • 9 ЛИЛИ

    22 0 Отговор
    КАКЪВ Е ТОЗИ ИЗМИСЛЕН ЕЗИК УКРАИНСКИЯ СЛЕД КАТО ВСИЧКИ УКРАИНЦИ ГОВОРЯТ НА РУСКИ ДОРИ И В ЧУЖБИНА

    14:43 21.08.2025

  • 10 Бонев

    20 0 Отговор
    Във Варна на плажа се говори само на руски,а иначе всички се водят украинци..

    14:44 21.08.2025

  • 11 Без...род...ник що

    16 0 Отговор
    В белия дом пАсуваше на руски.

    14:44 21.08.2025

  • 12 стоян георгиев

    4 14 Отговор
    Русия да признае чеченския за официален или татарския!

    14:45 21.08.2025

  • 13 Ами да

    2 11 Отговор
    След като украинският стане официален в Русия!

    14:45 21.08.2025

  • 14 УНИзян

    11 0 Отговор
    Аз пък мисля че ще ги улесни.
    Няма единен "украински". Говорят сурджик или мова.

    14:45 21.08.2025

  • 15 Соваж бейби

    15 0 Отговор
    Харесва ми как си правят майтап Русия с украинците, на практика украински не говорят всичките тези поколения руски говорят и пишат как ще стане украински национален език ?Възможно е да има някой старци които го говорят нямам идея ,те дори език нямат Русия всичко им даде.Наркомана трябва да намали дрогата

    Коментиран от #22, #28

    14:46 21.08.2025

  • 16 Левски

    14 0 Отговор
    Украински език няма. Това е диалект на руския(с примеси от полски думи), както македонския е диалект на българския език.

    Коментиран от #27

    14:46 21.08.2025

  • 17 стоян георгиев

    0 12 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето Мнение":

    Хаха ...ще го откарат ама в шестак.памперс Русия сдаде караула.путлер съсипа руското малцинство в украйна.вече даже в източната част не искат да говорят на руски.нали разбра ? Отвращават се от руския.езика на фашистите и убийците.

    14:46 21.08.2025

  • 18 Коневъд

    1 8 Отговор
    Руски нашественик с коня си. Само ми е жал за горкото животно.

    14:47 21.08.2025

  • 19 Да поясня

    14 1 Отговор
    Украински език не съществува. Това е измишльотина на Зелю и неговата хунта, налагат го насила чрез забрана на руския. Това също е една от причините за военната операция на територия 404.

    Коментиран от #23

    14:47 21.08.2025

  • 20 Бен Вафлек

    2 9 Отговор
    Никой не е забранил руския език. Просто не е официален. Във всички институции, училища, бизнеси официален език е Украинският.

    Коментиран от #24, #29

    14:48 21.08.2025

  • 21 Сандо

    11 1 Отговор
    И същите тия укронацисти,изхвърлили руския език и подвергаващи на жестоки репресии всеки,който говори на него,по едно време съвсем сериозно обмисляха въвеждането на английския като втори официален език.А колкото до Зеления президент - когато него го избраха той много трудно говореше на украински и се наложи доста време да го учи,заедно с английския,с който пък съвсем беше зле.

    14:49 21.08.2025

  • 22 При

    14 0 Отговор

    До коментар #15 от "Соваж бейби":

    Нас на морето е пълно с украинци. И тези които работят по кръчмите, и тези които ходят по улиците говорят на чист руски. Мисля че не знаят украински.

    14:49 21.08.2025

  • 23 Бен Вафлек

    1 9 Отговор

    До коментар #19 от "Да поясня":

    По скоро няма руски език. Говорят на развален български.

    Коментиран от #25

    14:50 21.08.2025

  • 24 УНИзян

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "Бен Вафлек":

    Кой точно "украински"? Те и учителите им по "украински" от времето на СССР избягаха в Русия.

    14:52 21.08.2025

  • 25 УНИзян

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Бен Вафлек":

    Това са местни митове и легенди. Горчивата истина е, че след 500 години "османско присъствие" , книжовния Български е възстановяван на базата на руския.

    14:57 21.08.2025

  • 26 Уф Божкеее...!

    4 0 Отговор
    Ся пък ...- ,,руският език" му пречел на Зелката,да победи с..,,КонтраНаступа"...!
    А преди беше-
    ,,Високата и гъста тревна растителност"...!

    14:57 21.08.2025

  • 27 Соваж бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Левски":

    Даже не знаех че има такъв език украински ,нещо като шопите в София ли как говорят с диалект ,още едни имаше ги забравих Хасково ако не се лъжа там са по зле трудно ги разбирам .Спомням си едно време на морето украинците се представяха за руснаци и в хотела ги знаехме като руски групи сега се правят на ненормални тоест Зеленски на народа мисля ще му е трудно да смени език ще ги допобърка комика ако не го махнат скоро

    14:58 21.08.2025

  • 28 Саксонец

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Соваж бейби":

    Имам позната украинка родом от Лвов, но живее отдавна в Германия. Самата тя говори руски и каза, че 80% от населението в източната част са руско говорящи и в Одеса и Харков. Беше възмутена от забраната и хора родени и живяли пред целият си живот свободно, сега биват ограничавани и изолирани.

    15:00 21.08.2025

  • 29 ОФИЦИАЛНИЯТ ЕЗИК

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Бен Вафлек":

    Е ЕЗИКА НС ПОБЕДИТЕЛИТЕ
    ТАКА ЧЕ СПОКО ЩЕ СТАНЕ
    КОЛКОТО И ДА СЕ НАПИНЯШ

    15:00 21.08.2025

  • 30 Злобното Джуджи

    0 0 Отговор
    Права е Зелката !!!
    Подобни искания се отправят само след пълна и безусловна капитулация. Украйна е твърде далеч от такава, а когато получи ЯО ще може да преговаря на равна нога с неможещите немоглики👍

    15:03 21.08.2025

  • 31 Георгиев

    0 0 Отговор
    Последното изречение показва, че просто Тръмп трябва да извади салфетката от Аляска, да удари по масата, да каже "аз съм гарант на това, което става" и да разпореди какво да става. Всичко друго е ала бала и практика работа.

    15:03 21.08.2025

