Лавров: Путин е готов да се срещне със Зеленски, но има нерешени въпроси

Руският президент Владимир Путин е готов да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски, но преди това трябва да бъдат изяснени редица въпроси, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите му Путин поставя под въпрос легитимността на Зеленски заради отложените избори в Украйна вследствие на войната. „Въпросът за легитимността трябва да бъде решен, преди Москва да подпише какъвто и да било документ с Киев“, посочи Лавров.

Той обвини европейските лидери, че се опитват да подкопаят напредъка, постигнат миналата седмица на срещата между САЩ и Русия в Аляска относно възможно мирно споразумение.

„Европейските съюзници на Киев се стремят да изместят фокуса от решаването на първопричините за войната“, каза външният министър, като отново изрази опасенията на Москва, че гаранциите за сигурност на Украйна се обсъждат без участието на Русия.

„Всички идеи, които се различават от договореното в Истанбул през 2022 г., са безнадеждни“, подчерта Лавров.