Лавров: Путин е готов да се срещне със Зеленски, но има нерешени въпроси
  Тема: Украйна

21 Август, 2025 14:42 541 15

Москва поставя под въпрос легитимността на украинския президент и предупреждава срещу заобикаляне на руските условия за мир

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин е готов да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски, но преди това трябва да бъдат изяснени редица въпроси, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите му Путин поставя под въпрос легитимността на Зеленски заради отложените избори в Украйна вследствие на войната. „Въпросът за легитимността трябва да бъде решен, преди Москва да подпише какъвто и да било документ с Киев“, посочи Лавров.

Той обвини европейските лидери, че се опитват да подкопаят напредъка, постигнат миналата седмица на срещата между САЩ и Русия в Аляска относно възможно мирно споразумение.

„Европейските съюзници на Киев се стремят да изместят фокуса от решаването на първопричините за войната“, каза външният министър, като отново изрази опасенията на Москва, че гаранциите за сигурност на Украйна се обсъждат без участието на Русия.

„Всички идеи, които се различават от договореното в Истанбул през 2022 г., са безнадеждни“, подчерта Лавров.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    2 6 Отговор
    Зеленски ще ги наиграе и двете старчета.путлер се уплаши от срещата и сега Тръмп няма как да спре сената и конгреса.чудесна новина.

    14:44 21.08.2025

  • 2 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Първото предложение на Владимир Путин е най-доброто.Направи го през 2022 а сега изобщо няма такова ,освен капитулацията на Укрия ,която е в ход.

    14:45 21.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    4 3 Отговор
    Къде ги търсят руснаците тези тъпи Урсулианци ?! Договорът разписан от нелегитимен президент е нелегитимен договор !!! Зелю е безсмислица !!! Няма смисъл да съществува нито за Русия , нито за САЩ !!!

    Коментиран от #10

    14:45 21.08.2025

  • 5 Българин

    2 3 Отговор
    Коня е готов и впрегнат за Нюрнберг

    14:47 21.08.2025

  • 6 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Досега винаги България е била посредник между Русия и Запада а Орбан ни измести.

    14:48 21.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ъъъъ

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Путлера е нелигитимен. Избран с избори на не руска територия. Което прави изборите нелегитимни.

    14:54 21.08.2025

  • 11 Подобно

    2 7 Отговор
    желание за среща е повече виртуално. Срещата не е равностойна от гледна точка на нивото на субектите в нея.

    14:56 21.08.2025

  • 12 Смешник

    2 7 Отговор
    За какво да се среща Путин с тоя наркоман сега за да си говорят общи приказки Те ще се срещнат само при подписването на капитулацията на Киевския режим и не се зная дали с просрочения Зелен клоун

    14:56 21.08.2025

  • 13 Елементарно Уотсън!

    8 3 Отговор
    Всяко поощряване на хунтата в Кремъл и бункерния пcиxoпат с пасивност от цивилизования свят означава нова агресия срещу съседна държава на федерацията на злото Русия...

    14:56 21.08.2025

  • 14 зелник

    2 6 Отговор
    По-скоро западняците ще гръмнат Зеленски, за да си направят пи ар акция. И да подаде оставка, и да води преговори с Путин, ще бъде елиминиран. Единственият му изход е да се направи, че ще върти номер на Путин, но изненадващо да подпише мирно споразумение.

    14:58 21.08.2025

  • 15 Ще се

    1 0 Отговор
    срещне Путин, къде ще ходи. Като не знае да целува на попа (Тръмп) ръката ще целува на клисаря (Зеленски) трътката.

    15:01 21.08.2025

