Нетаняху: Израел ще започне незабавни преговори за прекратяване на огъня

Нетаняху: Израел ще започне незабавни преговори за прекратяване на огъня

21 Август, 2025 22:03 705 8

Израелското правителство заяви, че всичките останали 50 заложници трябва да бъдат освободени незабавно

Нетаняху: Израел ще започне незабавни преговори за прекратяване на огъня - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът Бенямин Нетаняху днес обяви, че Израел ще започне незабавни преговори за освобождаването на всички заложници, държани в Газа, и за прекратяване на почти двугодишната война при условия, приемливи за Израел, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Пред войници, служещи в Газа, Нетаняху заяви, че се среща с командири, за да бъдат одобрени планове за превземане на град Газа и разгромяването на "Хамас".

"В същото време дадох указания да започнат незабавни преговори за освобождаването на всички наши заложници и край на войната при условия, приемливи за Израел", каза той и добави: "Намираме се във фазата на вземане на решения."

Израелската армия продължи да оказва натиск върху град Газа и днес.

Вчела военните мобилизираха 60 000 резервисти, което беше знак, че правителството продължава с плана си въпреки международните критики.

Мобилизирането на десетки хиляди резервисти вероятно ще отнеме седмици, което ще даде време на посредниците да се опитат да преодолеят различията по новото предложение за временно прекратяване на огъня, което "Хамас" е приела, но на което израелското правителство все още не е реагирало официално.

Предложението призовава за 60-дневно примирие и освобождаването на 10 живи заложници, държани в Газа от бойци на "Хамас", и на 18 тела. В замяна Израел ще освободи около 200 дългогодишни палестински затворници, държани от Израел.

Израелското правителство заяви, че всичките останали 50 заложници, държани от "Хамас" в Газа, трябва да бъдат освободени незабавно.


Израел
  • 1 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Вашият исраел отече ,само в бг нашите подлоги ви се радват ,навсякъде ви гонят и ще бъдете гонени каквото сте си посели това ще жънете

    22:08 21.08.2025

  • 2 Шопо

    3 0 Отговор
    Бомбите на Израел са демократични.

    22:09 21.08.2025

  • 3 Какъв

    0 0 Отговор
    лъжец.

    22:13 21.08.2025

  • 4 Аз съм веган

    0 1 Отговор
    Бензиностанцията си мечтаят за такава операция като на Израел.

    22:13 21.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Чифутажа скоро ще гори

    1 0 Отговор
    В пещите.Или на баня

    22:15 21.08.2025

  • 7 ХЕНРИ

    0 0 Отговор
    ЗЕЛЕ ГУШНАЛ БУКЕТА, ЕДНА ДОБРА НОВИНА

    22:20 21.08.2025

  • 8 Гошо

    0 0 Отговор
    Нещастник

    22:29 21.08.2025