Израелският министър на отбраната: Град Газа може да бъде унищожен

22 Август, 2025 10:22 836 16

Портите на ада скоро ще се отворят за убийците от "Хамас" и изнасилвачите в Газа, каза военният министър

Израелският министър на отбраната: Град Газа може да бъде унищожен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди днес, че град Газа може да бъде унищожен, ако палестинското ислямистко движение "Хамас" не приеме условията на Израел, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Израелският министър направи изказването си в момент, в който Израел се подготвя за мащабна офанзива в Газа.

След като премиерът Бенямин Нетаняху каза, че ще нареди на армията да завземе град Газа, Израел Кац предупреди, че най-големият град в палестинския анклав може да се "превърне в Рафах или Бейт Ханун" – райони, които бяха разрушени в по-ранни етапи на войната.

"Портите на ада скоро ще се отворят за убийците от "Хамас" и изнасилвачите в Газа, освен ако не се съгласят с условията на Израел за спиране на войната", написа Кац в социалната мрежа "Екс".

Той повтори исканията на Израел за примирие: освобождаване на всички заложници и пълно разоръжаване на "Хамас". Групировката заяви, че ще освободи заложниците в замяна на край на войната, но отказва да се разоръжи, ако не бъде създадена палестинска държава.

Американският в. "Вашингтон пост" обръща внимание, че Израел, който според собствените си оценки вече контролира 75% от ивицата Газа, "се движи с пълна сила към завладяването на град Газа".

За да бъде евакуацията на цивилни законна съгласно международното хуманитарно право, тя трябва да бъде временна, окупационната сила трябва да гарантира, че мястото, където се преместват цивилните, може да задоволи основните им нужди, и тя трябва да бъде представена като опция в контекста на законни военни операции в района, казва пред изданието Адил Хаке, преподавател по международно право в Рътгърския университет. Ако операциите, които израелската армия ще проведе, са безразборни или по друг начин незаконни, тогава вече не става въпрос за законна евакуация, а за принудително разселване, което се състои в "незаконно използване на сила, за да се принудят цивилни да напуснат даден район", казва Хаке.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ганя Путинофила

    12 8 Отговор
    Палестинците се вързаха на мищорията на путен! Бяха в Москва 10 дена преди да нападнат Израел!
    путен им даде картбланш за да отвлече вниманието на света от Украйна и да няма Пейтриъти за Киев

    Коментиран от #4, #7

    10:27 22.08.2025

  • 2 Али Хаменей

    6 7 Отговор
    Израел може да бъде унищожен.

    Коментиран от #3

    10:28 22.08.2025

  • 3 Юдей

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Али Хаменей":

    Ние владеем вашите "демократи", купейка.

    10:29 22.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 гост

    7 9 Отговор
    Има Хамас,има проблем няма Хамас..няма проблем...евреите показаха до сега че няматнищо против палестинският народ...до сега..помощи...възможност за работа в Израел...но тази терористична групировка,трябва да престане да съществува...Путлер нали все това казва...да се премахнат първопричините....макар че конкретно за украинският проблем няма такива първопричини...Украйна не иска унищожението на Русия,,,,поне не ..преди войната.

    Коментиран от #9

    10:30 22.08.2025

  • 6 Черният

    6 6 Отговор
    Само така. Браво.

    10:30 22.08.2025

  • 7 Путин

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Важното е Кабаева да е добре в Швейцария и недо но счета ата.

    10:30 22.08.2025

  • 8 123456

    4 3 Отговор
    Чудя се къде е коалицията на желаещите ! Таман са се сбрали - да побъбрят и за Газа !

    Коментиран от #11, #12

    10:31 22.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Руските наташки бягат от Израел

    8 0 Отговор
    и се преселват в България!

    10:33 22.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Копейки,

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "123456":

    Професор Стив Ханке каза да отивате в Палестина.

    10:41 22.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Боклуците на Боклука

    4 2 Отговор
    Нетаняху излезе по-голям боклук от Хитлер!!!

    10:49 22.08.2025

  • 15 Чалмосан

    2 0 Отговор
    Ама как така ще напуснем региона. Ние работим там, децата ходят на детска градина, а други на училище. Големия ми син има колоквиуми в университета в момента. Това значи да напусна работата си в предприятието в което произвеждаме бяла техника, а жената да спре производството на зеленчуци в оранжерията. Какво да правим със родителите които са в старчески дом и ги гледат болногледачите ако и те напуснат?

    10:50 22.08.2025

  • 16 не е истина

    2 3 Отговор
    колко дълбок белег е нанесло турското и руското робство. Още русоизтривалките не могат да свалят чалмите си и мразят всеки който не изповядва исляма.

    10:52 22.08.2025