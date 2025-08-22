Израелският министър на отбраната: Град Газа може да бъде унищожен

Израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди днес, че град Газа може да бъде унищожен, ако палестинското ислямистко движение "Хамас" не приеме условията на Израел, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Израелският министър направи изказването си в момент, в който Израел се подготвя за мащабна офанзива в Газа.

След като премиерът Бенямин Нетаняху каза, че ще нареди на армията да завземе град Газа, Израел Кац предупреди, че най-големият град в палестинския анклав може да се "превърне в Рафах или Бейт Ханун" – райони, които бяха разрушени в по-ранни етапи на войната.

"Портите на ада скоро ще се отворят за убийците от "Хамас" и изнасилвачите в Газа, освен ако не се съгласят с условията на Израел за спиране на войната", написа Кац в социалната мрежа "Екс".

Той повтори исканията на Израел за примирие: освобождаване на всички заложници и пълно разоръжаване на "Хамас". Групировката заяви, че ще освободи заложниците в замяна на край на войната, но отказва да се разоръжи, ако не бъде създадена палестинска държава.

Американският в. "Вашингтон пост" обръща внимание, че Израел, който според собствените си оценки вече контролира 75% от ивицата Газа, "се движи с пълна сила към завладяването на град Газа".

За да бъде евакуацията на цивилни законна съгласно международното хуманитарно право, тя трябва да бъде временна, окупационната сила трябва да гарантира, че мястото, където се преместват цивилните, може да задоволи основните им нужди, и тя трябва да бъде представена като опция в контекста на законни военни операции в района, казва пред изданието Адил Хаке, преподавател по международно право в Рътгърския университет. Ако операциите, които израелската армия ще проведе, са безразборни или по друг начин незаконни, тогава вече не става въпрос за законна евакуация, а за принудително разселване, което се състои в "незаконно използване на сила, за да се принудят цивилни да напуснат даден район", казва Хаке.