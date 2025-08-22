Новини
Свят »
Северна Корея »
Ким Чен-ун награди корейски войници, сражавали се в Курска област

Ким Чен-ун награди корейски войници, сражавали се в Курска област

22 Август, 2025 05:08, обновена 22 Август, 2025 04:16 399 8

  • ким чен-ун-
  • войници-
  • русия-
  • отличия-
  • северна корея

Лидерът на страната положи цвете на мемориална стена за местните бойци, убити в чужбина

Ким Чен-ун награди корейски войници, сражавали се в Курска област - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Севернокорейският ръководител Ким Чен-ун награди войници, сражавали се на страната на Русия във войната ѝ срещу Украйна, съобщи днес държавната новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс и БТА.

На церемонията Ким похвали "силата на героичната" армия на Северна Корея. "Освобождението на Курска (област)" доказа "бойния дух на героите", добави той.

Ким положи цвете на мемориална стена за севернокорейските войници, убити в чужбина.

За завърналите се от Русия военни бе организиран концерт. Даден бе и банкет, на който присъстваха роднини на убити войници, съобщи още КЦТА.

Това беше поредното отдаване на публична почит към севернокорейските военни, сражавали се в Русия, отбелязва Ройтерс.

Контингентът помогна на руската армия да изтласка украинските сили, нахлули изненадващо в пограничната Курска област през август миналата година.

Вчера КЦТА съобщи, че Ким се е срещнал с офицери, участвали в задграничната операция, и е отдал почит на убитите войници.

Северна Корея е изпратила на помощ на Русия 15 хиляди военнослужещи, около 600 от които са били убити в бой, казаха през април южнокорейски депутати, като се позоваха на разузнавателната агенция на страната.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Злобното Джуджи

    2 1 Отговор
    Слава на Корейските Тигри 👍
    За Три Дня направиха това, което paшките не успяха за година. Бах и ру3кия СТЬIД 😄😄😄

    Коментиран от #7

    04:23 22.08.2025

  • 2 Гориил

    1 1 Отговор
    Америка сега е изправена пред нов, още по-опасен съюз - CRICS, чиято военна мощ е насочена срещу западния хегемон. CRICS включва Китай, Русия, Иран и Северна Корея. Всяка от тези страни подкрепя специалната военна операция на Русия в Украйна. Корея е изпратила над 12 000 войници в Курската област, Иран доставя дронове и боеприпаси, а Китай споделя технологии с двойно предназначение, които са от съществено значение за провеждането на военни операции. Освен това Китай на практика неутрализира западните санкции срещу Руската федерация, както и Индия, която формално не е член на съюза (въпреки че индийският външен министър току-що пристигна в Москва, за да изготви сделка за закупуване на руско оръжие за 100 милиарда долара).

    Коментиран от #3, #5

    04:24 22.08.2025

  • 3 Злобното Джуджи

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Не се кахъри.....
    С.А.Щ и Украйна са разположили десетки ТИР-ове с Ядрен заряд на стоянки в Москва, Петербург, Крим, Енгелс. При активация на зарядите се очаква руските загуби да надхвърлят 5 млн души. Готова ли е Русия за това ? Не мисля ))

    04:30 22.08.2025

  • 4 да питам

    0 0 Отговор
    Има ли останали , живи ?

    04:31 22.08.2025

  • 5 Маймуне ,

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Стига писал глюпости , бе .... Знаем ти словоизлиянията ..дай нещо за ким-чо

    04:34 22.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Чшшшш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Злобното Джуджи":

    Стыд - это -срам бе .. Не ти ли е стыд ?

    04:39 22.08.2025

  • 8 Гориил

    0 0 Отговор
    След индексирането на заплатите, според руското Министерство на отбраната, всеки един корейски офицер е изразил желание да продължи службата си в Русия.Професионалното сертифициране обаче е неизбежно. Не всеки е усвоил минималното ниво на руски език (приблизително петдесет процента), което се е отразило на качеството и ефективността на изпълнението на бойни заповеди. Сега корейските офицери преминават ускорено изучаване на руски език на курсове в самата Корея.Най-успешните отиват в Русия, където получават безпрецедентни заплати, удобни униформи, модерни оръжия, медицински грижи и обилна армейска храна.

    04:49 22.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания