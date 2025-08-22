Новини
Свят »
САЩ »
CBS: Вашингтон забрани на разузнаването да споделя информация за преговорите за Украйна със съюзниците

CBS: Вашингтон забрани на разузнаването да споделя информация за преговорите за Украйна със съюзниците

22 Август, 2025 04:59, обновена 22 Август, 2025 05:26 963 4

  • тулси габард-
  • разузнаване-
  • преговори-
  • украйна

Съответният документ е подписан от Тулси Габард на 20 юли

CBS: Вашингтон забрани на разузнаването да споделя информация за преговорите за Украйна със съюзниците - 1
Тулси Габард и Доналд Тръмп, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията във Вашингтон е наредила на американската разузнавателна общност да не предоставя на членовете на западния алианс „Пет очи“ никаква информация, свързана с преговорите с Москва и Киев за уреждане на конфликта в Украйна, съобщи телевизионният канал CBS.

Според източници на медията сред американските официални лица, директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард е наредила на американските разузнавателни агенции „да не предоставят никаква информация относно руско-украинските мирни преговори“ на членовете на този алианс. В него освен САЩ са включени Австралия, Великобритания, Канада и Нова Зеландия.

Съответният документ, подписан от Габард, е с дата 20 юли. Според него разузнавателна информация не може да бъде предоставяна на граждани на други държави, ако не е била публикувана по-рано. Забраната не се отнася за информация, която не е пряко свързана с преговорите и е получена по дипломатически канали, както и за информация, която се предава на Киев за улесняване на военните операции.

Причините за тази забрана не се съобщават.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Краснов

    1 1 Отговор
    е гузен !

    05:14 22.08.2025

  • 3 Мелани Бенджамин

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Уса":

    Така е .. Имаме два д@била ... А они -Сила

    05:14 22.08.2025

  • 4 Като гледам ти си едно голямо💩

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Уса":

    Само русофил може да напише подобна глупост.

    06:20 22.08.2025