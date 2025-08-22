CBS: Вашингтон забрани на разузнаването да споделя информация за преговорите за Украйна със съюзниците

Администрацията във Вашингтон е наредила на американската разузнавателна общност да не предоставя на членовете на западния алианс „Пет очи“ никаква информация, свързана с преговорите с Москва и Киев за уреждане на конфликта в Украйна, съобщи телевизионният канал CBS.

Според източници на медията сред американските официални лица, директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард е наредила на американските разузнавателни агенции „да не предоставят никаква информация относно руско-украинските мирни преговори“ на членовете на този алианс. В него освен САЩ са включени Австралия, Великобритания, Канада и Нова Зеландия.

Съответният документ, подписан от Габард, е с дата 20 юли. Според него разузнавателна информация не може да бъде предоставяна на граждани на други държави, ако не е била публикувана по-рано. Забраната не се отнася за информация, която не е пряко свързана с преговорите и е получена по дипломатически канали, както и за информация, която се предава на Киев за улесняване на военните операции.

Причините за тази забрана не се съобщават.