Един от най-авторитетните анализатори на ЦРУ за Русия е била отстранена от директора на Националното разузнаване Тулси Габард заради участието му в подготовката на доклад за предполагаема руска намеса в изборите в САЩ, съобщи британското седмично списание The Economist, позовавайки се на свои източници.

На 20 август Габард написа в X, че е лишила 37 бивши и настоящи служители на американските разузнавателни агенции от достъп до класифицирани данни. Според нея те са „злоупотребили с общественото доверие, като са използвали и манипулирали разузнавателна информация за политически цели, организирали са изтичане на информация без разрешение“ и са извършили и други „фрапантни нарушения на разузнавателните стандарти“.

На 18 юли Габард публикува доклад, в който се казва, че администрацията на 44-ия президент на САЩ Барак Обама е изфабрикувала разузнавателни данни, след като републиканецът Доналд Тръмп спечели изборите през 2016 г., според които Русия се е намесила в изборния процес. Това е направено в опит да се отстрани Тръмп от власт, отбеляза Габард.

Според нея, няколко месеца преди изборите, американското разузнаване е било единодушно: Русия не е имала нито намерение, нито възможност да се намесва в американските избори. През декември 2016 г. (след победата на Тръмп) обаче администрацията на Обама е поръчала нов доклад, който е противоречал на предишните оценки. Габард обясни, че ключовото разузнавателно заключение, че Русия не е повлияла на резултатите от изборите, е било премахнато и класифицирано.

Според The ​​Economist, отстранената служителка на ЦРУ, чието име не е разкрито, е ръководила отдела за Русия и Евразия през 2016 г. и подготовката на доклад за предполагаема руска намеса в изборите. Няколко години по-късно тя се завръща в агенцията на високопоставена позиция, анализирайки Русия и постсъветските републики.

Изданието отбелязва, че Габард е лишила и висши служители на ЦРУ Шелби Пиърсън и Вин Нгуен, които са участвали в съставянето на доклада, от достъп до класифицирани данни.

През 2016 г. американските разузнавателни агенции обвиняват Русия в намеса в американския избирателен процес. Разследването на тези предполагаеми опити за влияние е проведено от специалния прокурор Робърт Мълър. На 18 април 2019 г. Министерството на правосъдието на САЩ публикува окончателния си доклад, в който специалният прокурор признава, че не е открил никакво споразумение между Тръмп, който спечели изборите, и Русия. Тръмп многократно отрича подозренията за неправомерни контакти с руски служители. Москва също така нарече твърденията за опитите си да повлияе на изборите в САЩ неоснователни.