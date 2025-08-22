Новини
Свят »
САЩ »
The Economist: Уволниха високопоставен анализатор на ЦРУ за Русия

22 Август, 2025 05:06, обновена 22 Август, 2025 05:16 807 8

  • сащ-
  • тулси габард-
  • русия-
  • цру-
  • доклад-
  • избори

Причината е участие в подготовката на доклада за предполагаема руска намеса в изборите в страната през 2016 г.

The Economist: Уволниха високопоставен анализатор на ЦРУ за Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един от най-авторитетните анализатори на ЦРУ за Русия е била отстранена от директора на Националното разузнаване Тулси Габард заради участието му в подготовката на доклад за предполагаема руска намеса в изборите в САЩ, съобщи британското седмично списание The Economist, позовавайки се на свои източници.

На 20 август Габард написа в X, че е лишила 37 бивши и настоящи служители на американските разузнавателни агенции от достъп до класифицирани данни. Според нея те са „злоупотребили с общественото доверие, като са използвали и манипулирали разузнавателна информация за политически цели, организирали са изтичане на информация без разрешение“ и са извършили и други „фрапантни нарушения на разузнавателните стандарти“.

На 18 юли Габард публикува доклад, в който се казва, че администрацията на 44-ия президент на САЩ Барак Обама е изфабрикувала разузнавателни данни, след като републиканецът Доналд Тръмп спечели изборите през 2016 г., според които Русия се е намесила в изборния процес. Това е направено в опит да се отстрани Тръмп от власт, отбеляза Габард.

Според нея, няколко месеца преди изборите, американското разузнаване е било единодушно: Русия не е имала нито намерение, нито възможност да се намесва в американските избори. През декември 2016 г. (след победата на Тръмп) обаче администрацията на Обама е поръчала нов доклад, който е противоречал на предишните оценки. Габард обясни, че ключовото разузнавателно заключение, че Русия не е повлияла на резултатите от изборите, е било премахнато и класифицирано.

Според The ​​Economist, отстранената служителка на ЦРУ, чието име не е разкрито, е ръководила отдела за Русия и Евразия през 2016 г. и подготовката на доклад за предполагаема руска намеса в изборите. Няколко години по-късно тя се завръща в агенцията на високопоставена позиция, анализирайки Русия и постсъветските републики.

Изданието отбелязва, че Габард е лишила и висши служители на ЦРУ Шелби Пиърсън и Вин Нгуен, които са участвали в съставянето на доклада, от достъп до класифицирани данни.

През 2016 г. американските разузнавателни агенции обвиняват Русия в намеса в американския избирателен процес. Разследването на тези предполагаеми опити за влияние е проведено от специалния прокурор Робърт Мълър. На 18 април 2019 г. Министерството на правосъдието на САЩ публикува окончателния си доклад, в който специалният прокурор признава, че не е открил никакво споразумение между Тръмп, който спечели изборите, и Русия. Тръмп многократно отрича подозренията за неправомерни контакти с руски служители. Москва също така нарече твърденията за опитите си да повлияе на изборите в САЩ неоснователни.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грънч

    0 0 Отговор
    Ако сега Салдо беше тука ...

    05:20 22.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Уса

    0 0 Отговор
    Каквото обещае Тръмп го изпълнява

    05:30 22.08.2025

  • 5 Гончар Романенко

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Злобното Джуджи":

    Мейд ин Ю ЕС ЕЙ! :))

    05:30 22.08.2025

  • 6 Лимонадения Джо

    0 0 Отговор
    От Уотъргейт до лимонада гейт.

    05:48 22.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Иван

    0 0 Отговор
    Сатанинска нацистка еврейка ще да е.

    06:13 22.08.2025