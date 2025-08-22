Си Цзинпин ще бъде домакин на Путин, Гутериш и лидери от над 20 държави

Китайският президент Си Цзинпин ще приеме руския лидер Владимир Путин, генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и държавни ръководители от над 20 страни по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС). Форумът ще се проведе в китайския град Тянцзин на 31 август и 1 септември, съобщи Пекин, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Високопоставеният представител на китайското външно министерство Лю Бин заяви на пресконференция, че лидерите ще представят нови инициативи за задълбочаване на отношенията между държавите членки. Срещата идва в момент на глобални геополитически напрежения и ще предхожда един от най-мащабните военни паради в Китай през последните години.

Сред поканените са и иранският президент Масуд Пезешкиан, както и индийският премиер Нарендра Моди. „Колкото по-турбулентна и сложна става международната ситуация, толкова по-важно е за всички страни да укрепят единството и сътрудничеството“, подчерта Лю Бин.

Очаква се срещата да завърши с подписването и публикуването на съвместна декларация.