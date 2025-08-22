Новини
Свят »
Китай »
Си Цзинпин ще бъде домакин на Путин, Гутериш и лидери от над 20 държави

Си Цзинпин ще бъде домакин на Путин, Гутериш и лидери от над 20 държави

22 Август, 2025 08:21 1 253 46

  • китай-
  • владимир путин-
  • антонио гутериш-
  • си цзинпин

В Тянцзин на 31 август започва срещата на върха на ШОС с акцент върху сътрудничеството и сигурността

Си Цзинпин ще бъде домакин на Путин, Гутериш и лидери от над 20 държави - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китайският президент Си Цзинпин ще приеме руския лидер Владимир Путин, генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и държавни ръководители от над 20 страни по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС). Форумът ще се проведе в китайския град Тянцзин на 31 август и 1 септември, съобщи Пекин, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Високопоставеният представител на китайското външно министерство Лю Бин заяви на пресконференция, че лидерите ще представят нови инициативи за задълбочаване на отношенията между държавите членки. Срещата идва в момент на глобални геополитически напрежения и ще предхожда един от най-мащабните военни паради в Китай през последните години.

Сред поканените са и иранският президент Масуд Пезешкиан, както и индийският премиер Нарендра Моди. „Колкото по-турбулентна и сложна става международната ситуация, толкова по-важно е за всички страни да укрепят единството и сътрудничеството“, подчерта Лю Бин.

Очаква се срещата да завърши с подписването и публикуването на съвместна декларация.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    31 2 Отговор
    АБЕ ПОКАНЕТЕ И УРСУЛА ДА ПРАЙ КАФЕТАТА

    Коментиран от #3

    08:24 22.08.2025

  • 2 И ся кво?!

    29 2 Отговор
    Искате Урсула,Калас,Стармър,Мерц... Зеленски, да получат сърдечен удар ли...?!
    Имайте жал към тях и поне на диванчето,отстрани ги поканете,като кротки слушатели...!

    08:26 22.08.2025

  • 3 И да им сервира...

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ":

    ...,,Торта Сахер"...!

    08:27 22.08.2025

  • 4 Слава на Си Цзинпин

    15 3 Отговор
    Доло НАТО, ЕК, Израел и техният нацизъм, атлантизъм и ционизъм. Срещата на върха на ШОС в Тянцзин на 31 август е "Знаме на Мира", сътрудничеството и сигурността.

    08:34 22.08.2025

  • 5 Древен

    12 0 Отговор
    На 3.09 ще има грандиозен парад в Китай...

    08:34 22.08.2025

  • 6 Вашето Мнение

    20 2 Отговор
    Щом на помощ на м@сира вече няколко дни се явяват проладнали алкохолици, дегенерати и обикновенни идиоти, зовящи се експерти да плюят Путин нещата вървят отлично. След като тръмп прие Путин с аплодисменти сега и останалата част от света ще стори същото. За еврюжинжърите остава само да подсмърчат в ъгъла.

    08:37 22.08.2025

  • 7 Важното е също че

    14 0 Отговор
    В отговор на съобщения в индийските медии, че индийският премиер Нарендра Моди ще посети Китай по покана на 31 август и ще участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун заяви в петък, че Китай приветства премиера Моди в Китай за срещата на върха на ШОС в Тяндзин. Вярваме, че с обединените усилия на всички страни срещата на върха в Тяндзин ще бъде събитие на солидарност, приятелство и ползотворни резултати, а ШОС ще навлезе в нов етап на висококачествено развитие, характеризиращо се с по-голяма солидарност, координация, динамика и продуктивност.

    Коментиран от #10

    08:38 22.08.2025

  • 8 Важното е също че

    13 1 Отговор
    САЩ загуби Индия !

    08:40 22.08.2025

  • 9 Важното е също че

    12 1 Отговор
    Си и Путин се споразумяха съвместно да насърчават по-голямото развитие на отношенията между Китай и Русия

    08:41 22.08.2025

  • 10 Вашето Мнение

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Важното е също че":

    Тук е важно също дебело да подчертаем, че мърцула не я бръснат за слива на места където се събират икономическите гиганти, които ще гарантират мир и просперитет на света.

    08:41 22.08.2025

  • 11 Злобното Джуджи

    1 10 Отговор
    Дайте Атом на Украйна и Путин няма да присъства на встречата 😁👍

    Коментиран от #17, #23, #36

    08:42 22.08.2025

  • 12 Китайската змия Си

    2 12 Отговор
    Която подкокороса Путин за войната. Шанхайската организация, за който не знае е един нереализиран прокт, който предшества следващия нереализиран такъв, а именно брикс. Само посебеси това е интиресно. Означава, че опита да се възроди шанхайската организация, слага край на брикс, сиреч Си изритва Путин след, като го вкара във война стъпвайки на психопатските комплекси на убиецът от кремъл . Както се казва честито, второ прецакване, умна работа, китайска

    Коментиран от #25

    08:42 22.08.2025

  • 13 Обикновен Гражданин!

    14 3 Отговор
    Свидетели сме на исторически момент!
    Дългогодишната световна хегемония на запада и САЩ се разпада,с всеки изминат ден...!
    Знам и виждам...- боли ги и то много...,но това е Истината...!

    Коментиран от #16

    08:43 22.08.2025

  • 14 Разумните хора пожелаваме успех

    10 1 Отговор
    и на всички инициативи за задълбочаване на отношенията между държавите членки. Казваме ясно: НЕ на НАТО, ЕК, Израел и техният нацизъм, атлантизъм и престъпен ционизъм.

    Коментиран от #18

    08:44 22.08.2025

  • 15 7676

    0 5 Отговор
    Москва Пекин ,
    БРИКС и ШОС ,
    обединились,
    в один колхоз.

    Коментиран от #22

    08:45 22.08.2025

  • 16 Борисов

    0 4 Отговор

    До коментар #13 от "Обикновен Гражданин!":

    За твое съжаление не е така, грешиш. И слава Богу!

    Коментиран от #19

    08:45 22.08.2025

  • 17 Ти да видиш?!

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Злобното Джуджи":

    Добре,че им го каза!
    Как не се бяха сетили до сега,...
    ,,Велики ми Военни Стратеже"...😂😝😉😆🤣😂😝😆🤣?!

    08:45 22.08.2025

  • 18 Ти и разум

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "Разумните хора пожелаваме успех":

    Какво ти знае главата, само къде има магазин Аванти. Не е за теб тази работа, не разсъждавай напразно

    08:47 22.08.2025

  • 19 Уф Божкеее...!

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Борисов":

    И кой го казва...- ,,Борисов"...!
    Дето се измята ,повече и от Тръмп,дори...😝😆🤣!

    08:48 22.08.2025

  • 20 Шос Мос

    1 7 Отговор
    НИКОЙ от ШОС не помогна на Иран в най-трудния за държавата момент. Този договор е мъртъв.

    08:49 22.08.2025

  • 21 Акцент

    9 1 Отговор
    с акцент върху сътрудничеството и сигурността" -Еврориснята ни размахваше някаква си "изолация". Ко стана? Де й "коалицията на (же)Лаещите?

    08:50 22.08.2025

  • 22 6767

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "7676":

    И то какой ,,Колхос"...!
    Самъй мощний,,успешния и крепкий...!
    ФАКТ!

    08:50 22.08.2025

  • 23 Вашето Мнение

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Злобното Джуджи":

    И кой да им го даде тоя атом бе жинжи, еврюколоездачите нямат. И след 100 години няма да имат щото са бавноразвиващи се полуидиоти, които се оставят да ги водят мърцули.

    Коментиран от #24, #32

    08:52 22.08.2025

  • 24 бре бре

    0 3 Отговор

    До коментар #23 от "Вашето Мнение":

    Кой ти каза че нямат? Що не ги пробваш?

    Коментиран от #30

    08:53 22.08.2025

  • 25 Плитък си, като вода

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Китайската змия Си":

    на вилица. ШОС си съществува независимо от БРИКС, това са две отделни организации, като в БРИКС членуват и могат да влязат много страни не желаещи да са под ботуша на крава бойс и разпадащия се geй ЕС ЕС. ШОС е организация от няколко държави основатели една от които е Русия. Няма как да изгони основател на организация. Ние пак сме на грешната страна и прокопаваме дъното. Просто никаква изненада, поредните жалкари сме и опашковци.

    Коментиран от #26

    08:57 22.08.2025

  • 26 чудесно

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Плитък си, като вода":

    Помогна ли ШОС на Иран?

    Коментиран от #35

    08:58 22.08.2025

  • 27 Бай Хой от Ханой

    4 1 Отговор
    Вижда се края на западналите....Гоуем кеф....

    08:59 22.08.2025

  • 28 Лятна ушанка

    3 1 Отговор
    А Кими поканиха ли? Той скоро ще има много голяма държава... Когато и Китай порастне с един голям остров... Много скоро!

    08:59 22.08.2025

  • 29 Ту-Туу

    4 1 Отговор
    А ние като фашистка държава не сме поканени т.е. да живее светлата демокрация измисления строй от .......

    08:59 22.08.2025

  • 30 Вашето Мнение

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "бре бре":

    Аз ти казвам полуграмотен. Ако считаш, че франция с петте си неработещи ракети е някаква сила или англия, чийто ракети са собственост на сащ. Швабен никога не е имал достатъчно интелект да направи това, нито жабарите.

    Коментиран от #33

    09:00 22.08.2025

  • 31 срещата на върха на ШОС

    5 1 Отговор
    Е най важното събитие за годината. Истинската среща на върха на истинските лидери. Естествено че джуджетата от ЕК и като наблюдатели даже не са поканени.

    09:00 22.08.2025

  • 32 Злобното Джуджи

    1 5 Отговор

    До коментар #23 от "Вашето Мнение":

    Атома ще осигурят Франция, Британия и Израел !!!
    Укрите трябва само да го натоварят в ТИР-ове и пратят за Москва, Петербург, Крим, Енгелс. Убеден съм че тия ядрени ТИР-ове отдавна са подготвени, паркирани на стоянки и чакат сигнала 😁

    Коментиран от #39

    09:00 22.08.2025

  • 33 е кво хвалиш русийката

    0 4 Отговор

    До коментар #30 от "Вашето Мнение":

    чиито МКБР са произведени в и поддържани от Украйна?
    Оревахте орталъка да рекламирате ПЪРВАТА ИЗЦЯЛО РУСКА ракета Сармат, кочто трябваше 2017 да е на въоръжение, а още няма успешен тестов полет.

    09:01 22.08.2025

  • 34 За всички членове на ШОС

    4 1 Отговор
    Ще има просперитет, петрол и газ а за пропаднала Европа ще има само бахур и дебел праз

    09:04 22.08.2025

  • 35 Абе,

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "чудесно":

    ШОС и БРИКС не са военни организации!

    Коментиран от #37

    09:04 22.08.2025

  • 36 ДЖУДЖААААК

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Злобното Джуджи":

    КОФТИ А ДЖУДЖАК
    Я СЕ СЪБЕРЕТЕ СЪС СТОЕНЧО ДА СЕ НАПИЕТЕ И ДА СИ ПОРЕВЕТЕ
    АЙДЕ ДЖУДЖАК

    Коментиран от #38

    09:04 22.08.2025

  • 37 верно ли

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Абе,":

    ШОС е регионална международна организация, основана през 2001 г., с цел координация в борбата с тероризма, сепаратизма и екстремизма, както и за политическо, икономическо и отбранително сътрудничество в Евразия.

    09:07 22.08.2025

  • 38 Може и да

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "ДЖУДЖААААК":

    Си побъркотят тук-таме... 😜😅😂

    Коментиран от #40

    09:07 22.08.2025

  • 39 ДЖУДЖААААК

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Злобното Джуджи":

    ЗНАЧИ НА ТИРОВЕ КАЗВАШ
    АМ ЧИ ЩО ДА НЕ Е НА ВЛАКОВЕ
    АЙДЕ ДЖУДЖАК ТЪРСЯТ МАШИНИСТИ

    09:08 22.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 И между другото

    3 1 Отговор
    Да се знае че в Тянцзин на 31 август на срещата на върха на ШОС ще бъде обявен фалита на ЕЦБ ! И всич не се шегувам пичове!

    Коментиран от #42

    09:10 22.08.2025

  • 42 мада

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "И между другото":

    И ще промотират МВФ2 на БРИКС с умопомрачителния капитал от 50 милярда долара.

    09:12 22.08.2025

  • 43 Лелееее.....

    1 1 Отговор
    над 20 страни по време на срещата на върха на Шанхайската организация ще обявят митата които ще наложат на Европа. Тази нацистка кочина трябва да бъде наказана заяви Си Цзинпин. И Кая Калас спешно да бъде записана в първи клас защо очевидно е пропуснала основни образователни квалификации

    Коментиран от #44

    09:15 22.08.2025

  • 44 леле

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Лелееее.....":

    това е страхотно! Идва края на китайските боклуци в Европа. Китайците щели да напускат солунското пристанище.

    09:18 22.08.2025

  • 45 Азиатец

    1 0 Отговор
    Поредно доказателство за "изолацията" на Путин и Русия. Все още умствено ограничените евроатлантици си въобразяват, че са цветът на света и каймакът на народите. Ама не са. Има държави и народи с други ценностни системи и те отлично разбират и приемат Русия и Путин. Ужасяващото за първите е, че това е около три четвърти от света.

    09:24 22.08.2025

  • 46 АГЛОСАКСОНСКИ КОШМАР

    0 0 Отговор
    Е тази среща.

    09:25 22.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания