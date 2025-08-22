Си Цзинпин ще бъде домакин на Путин, Гутериш и лидери от над 20 държави

Китайският президент Си Цзинпин ще приеме руския лидер Владимир Путин, генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и държавни ръководители от над 20 страни по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС). Форумът ще се проведе в китайския град Тянцзин на 31 август и 1 септември, съобщи Пекин, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Високопоставеният представител на китайското външно министерство Лю Бин заяви на пресконференция, че лидерите ще представят нови инициативи за задълбочаване на отношенията между държавите членки. Срещата идва в момент на глобални геополитически напрежения и ще предхожда един от най-мащабните военни паради в Китай през последните години.
Сред поканените са и иранският президент Масуд Пезешкиан, както и индийският премиер Нарендра Моди. „Колкото по-турбулентна и сложна става международната ситуация, толкова по-важно е за всички страни да укрепят единството и сътрудничеството“, подчерта Лю Бин.
Очаква се срещата да завърши с подписването и публикуването на съвместна декларация.
1 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
Коментиран от #3
08:24 22.08.2025
2 И ся кво?!
Имайте жал към тях и поне на диванчето,отстрани ги поканете,като кротки слушатели...!
08:26 22.08.2025
3 И да им сервира...
До коментар #1 от "ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ":...,,Торта Сахер"...!
08:27 22.08.2025
4 Слава на Си Цзинпин
08:34 22.08.2025
5 Древен
08:34 22.08.2025
6 Вашето Мнение
08:37 22.08.2025
7 Важното е също че
Коментиран от #10
08:38 22.08.2025
8 Важното е също че
08:40 22.08.2025
9 Важното е също че
08:41 22.08.2025
10 Вашето Мнение
До коментар #7 от "Важното е също че":Тук е важно също дебело да подчертаем, че мърцула не я бръснат за слива на места където се събират икономическите гиганти, които ще гарантират мир и просперитет на света.
08:41 22.08.2025
11 Злобното Джуджи
Коментиран от #17, #23, #36
08:42 22.08.2025
12 Китайската змия Си
Коментиран от #25
08:42 22.08.2025
13 Обикновен Гражданин!
Дългогодишната световна хегемония на запада и САЩ се разпада,с всеки изминат ден...!
Знам и виждам...- боли ги и то много...,но това е Истината...!
Коментиран от #16
08:43 22.08.2025
14 Разумните хора пожелаваме успех
Коментиран от #18
08:44 22.08.2025
15 7676
БРИКС и ШОС ,
обединились,
в один колхоз.
Коментиран от #22
08:45 22.08.2025
16 Борисов
До коментар #13 от "Обикновен Гражданин!":За твое съжаление не е така, грешиш. И слава Богу!
Коментиран от #19
08:45 22.08.2025
17 Ти да видиш?!
До коментар #11 от "Злобното Джуджи":Добре,че им го каза!
Как не се бяха сетили до сега,...
,,Велики ми Военни Стратеже"...😂😝😉😆🤣😂😝😆🤣?!
08:45 22.08.2025
18 Ти и разум
До коментар #14 от "Разумните хора пожелаваме успех":Какво ти знае главата, само къде има магазин Аванти. Не е за теб тази работа, не разсъждавай напразно
08:47 22.08.2025
19 Уф Божкеее...!
До коментар #16 от "Борисов":И кой го казва...- ,,Борисов"...!
Дето се измята ,повече и от Тръмп,дори...😝😆🤣!
08:48 22.08.2025
20 Шос Мос
08:49 22.08.2025
21 Акцент
08:50 22.08.2025
22 6767
До коментар #15 от "7676":И то какой ,,Колхос"...!
Самъй мощний,,успешния и крепкий...!
ФАКТ!
08:50 22.08.2025
23 Вашето Мнение
До коментар #11 от "Злобното Джуджи":И кой да им го даде тоя атом бе жинжи, еврюколоездачите нямат. И след 100 години няма да имат щото са бавноразвиващи се полуидиоти, които се оставят да ги водят мърцули.
Коментиран от #24, #32
08:52 22.08.2025
24 бре бре
До коментар #23 от "Вашето Мнение":Кой ти каза че нямат? Що не ги пробваш?
Коментиран от #30
08:53 22.08.2025
25 Плитък си, като вода
До коментар #12 от "Китайската змия Си":на вилица. ШОС си съществува независимо от БРИКС, това са две отделни организации, като в БРИКС членуват и могат да влязат много страни не желаещи да са под ботуша на крава бойс и разпадащия се geй ЕС ЕС. ШОС е организация от няколко държави основатели една от които е Русия. Няма как да изгони основател на организация. Ние пак сме на грешната страна и прокопаваме дъното. Просто никаква изненада, поредните жалкари сме и опашковци.
Коментиран от #26
08:57 22.08.2025
26 чудесно
До коментар #25 от "Плитък си, като вода":Помогна ли ШОС на Иран?
Коментиран от #35
08:58 22.08.2025
27 Бай Хой от Ханой
08:59 22.08.2025
28 Лятна ушанка
08:59 22.08.2025
29 Ту-Туу
08:59 22.08.2025
30 Вашето Мнение
До коментар #24 от "бре бре":Аз ти казвам полуграмотен. Ако считаш, че франция с петте си неработещи ракети е някаква сила или англия, чийто ракети са собственост на сащ. Швабен никога не е имал достатъчно интелект да направи това, нито жабарите.
Коментиран от #33
09:00 22.08.2025
31 срещата на върха на ШОС
09:00 22.08.2025
32 Злобното Джуджи
До коментар #23 от "Вашето Мнение":Атома ще осигурят Франция, Британия и Израел !!!
Укрите трябва само да го натоварят в ТИР-ове и пратят за Москва, Петербург, Крим, Енгелс. Убеден съм че тия ядрени ТИР-ове отдавна са подготвени, паркирани на стоянки и чакат сигнала 😁
Коментиран от #39
09:00 22.08.2025
33 е кво хвалиш русийката
До коментар #30 от "Вашето Мнение":чиито МКБР са произведени в и поддържани от Украйна?
Оревахте орталъка да рекламирате ПЪРВАТА ИЗЦЯЛО РУСКА ракета Сармат, кочто трябваше 2017 да е на въоръжение, а още няма успешен тестов полет.
09:01 22.08.2025
34 За всички членове на ШОС
09:04 22.08.2025
35 Абе,
До коментар #26 от "чудесно":ШОС и БРИКС не са военни организации!
Коментиран от #37
09:04 22.08.2025
36 ДЖУДЖААААК
До коментар #11 от "Злобното Джуджи":КОФТИ А ДЖУДЖАК
Я СЕ СЪБЕРЕТЕ СЪС СТОЕНЧО ДА СЕ НАПИЕТЕ И ДА СИ ПОРЕВЕТЕ
АЙДЕ ДЖУДЖАК
Коментиран от #38
09:04 22.08.2025
37 верно ли
До коментар #35 от "Абе,":ШОС е регионална международна организация, основана през 2001 г., с цел координация в борбата с тероризма, сепаратизма и екстремизма, както и за политическо, икономическо и отбранително сътрудничество в Евразия.
09:07 22.08.2025
38 Може и да
До коментар #36 от "ДЖУДЖААААК":Си побъркотят тук-таме... 😜😅😂
Коментиран от #40
09:07 22.08.2025
39 ДЖУДЖААААК
До коментар #32 от "Злобното Джуджи":ЗНАЧИ НА ТИРОВЕ КАЗВАШ
АМ ЧИ ЩО ДА НЕ Е НА ВЛАКОВЕ
АЙДЕ ДЖУДЖАК ТЪРСЯТ МАШИНИСТИ
09:08 22.08.2025
41 И между другото
Коментиран от #42
09:10 22.08.2025
42 мада
До коментар #41 от "И между другото":И ще промотират МВФ2 на БРИКС с умопомрачителния капитал от 50 милярда долара.
09:12 22.08.2025
43 Лелееее.....
Коментиран от #44
09:15 22.08.2025
44 леле
До коментар #43 от "Лелееее.....":това е страхотно! Идва края на китайските боклуци в Европа. Китайците щели да напускат солунското пристанище.
09:18 22.08.2025
45 Азиатец
09:24 22.08.2025
46 АГЛОСАКСОНСКИ КОШМАР
09:25 22.08.2025