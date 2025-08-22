Австрия би могла да гарантира имунитет на Путин

Австрийското Министерство на външните работи вижда възможност да гарантира имунитет от наказателно преследване на руския президент Владимир Путин в случай на среща на върха за Украйна във Виена, съобщи сайтът на Австрийското радио и телевизия (ОРФ). Предвид заповедта за арест от Международния наказателен съд, Путин би трябвало да бъде арестуван при влизане в Австрия, предаде БТА.
„Като страна домакин на няколко международни организации, сред които ОССЕ, Австрия има дългогодишен опит в организирането на международни срещи и насърчаването на диалога и е готова да бъде място за провеждане и посредник за евентуални мирни преговори, ако това е желанието“, заяви говорителка на министерството за новинарската агенция АПА.
Украинският президент Володимир Зеленски посочи Австрия като място за евентуална среща на върха с руския държавен глава Владимир Путин. Външният министър Беате Майнъл-Райзингер също предложи Виена като място за преговори.
Австрия е страна по Римския статут на Международния наказателен съд и всички страни по договора са длъжни да изпълняват неговите заповеди за арест, обясни говорителката, но съществува възможност, въз основа на споразумения с базираните във Виена международни организации, да се установи контакт със съда, за да се даде възможност на Путин да участва в мирните преговори.
В този случай ще се приложат разпоредби, които предвиждат имунитет за участниците в конференции в рамките на съответната международна организация. Путин е в списъка на издирваните лица на Международния наказателен съд в Хага от март 2023 година.
1 Австрия
Коментиран от #4, #8
12:11 22.08.2025
2 име
12:16 22.08.2025
3 Условието е
Коментиран от #9
12:17 22.08.2025
4 яама
До коментар #1 от "Австрия":Първо щели да те скопят тебе за да се види има ли ефект.
Коментиран от #16
12:17 22.08.2025
5 Злобното Джуджи
Коментиран от #11
12:18 22.08.2025
6 Баце ЕООД
12:18 22.08.2025
7 Лавров
Коментиран от #17
12:18 22.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дон Корлеоне
До коментар #3 от "Условието е":Палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала!
Коментиран от #29
12:19 22.08.2025
10 Григор
Коментиран от #14
12:19 22.08.2025
11 Ще, ще
До коментар #5 от "Злобното Джуджи":Ще дадем на Венецуела и Мексико
Коментиран от #18
12:19 22.08.2025
12 Ахах
12:19 22.08.2025
13 Смешник
Коментиран от #32
12:20 22.08.2025
14 хихи
До коментар #10 от "Григор":Скоро Путин и тях ще имунизара....
12:20 22.08.2025
15 Бащата на някаква Саяна
12:21 22.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Смешник
До коментар #7 от "Лавров":Е той предложи в Москва но Зеления клоун се дърпаз
12:22 22.08.2025
18 Злобното Джуджи
До коментар #11 от "Ще, ще":Само ще припомня че никъде в Южна Америка няма Атомни електростанции. Индианец, мексиканец и Атом са несъвместими неща ))
12:22 22.08.2025
19 Цирк бащата на Саяна
12:22 22.08.2025
20 Факт
12:23 22.08.2025
21 Украинските ракети Фламинго
Няма да има нужда от Виена!
12:23 22.08.2025
22 Биби ,
12:23 22.08.2025
23 Джудже с токчета и ботокс -педофил
12:24 22.08.2025
24 Опа
Коментиран от #28
12:24 22.08.2025
25 Кариера
12:24 22.08.2025
26 Ха ха ха Росия е 1/6 от земята
Гарантирала ...ха ха ха
Австрия да не се услушва.
Оня с мустаци те е от там!!!
12:25 22.08.2025
27 Фламинго
12:26 22.08.2025
28 Пасивен Кремълски педофил с токчета
До коментар #24 от "Опа":Чувствам се перфектно в бункера при малките откраднати украински момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!
12:26 22.08.2025
29 КОГА?
До коментар #9 от "Дон Корлеоне":От десет години го повтаряш това, явно хапчетата в лудницата не са ефективни.
12:27 22.08.2025
30 Удри
12:28 22.08.2025
31 Урсулите да приготвите червен килим
12:28 22.08.2025
32 Георги
До коментар #13 от "Смешник":не вярвам Путин да се срещне нито със зелю, нито с който и да е от коалицията на носната кърпичка (Страмър, Макрон, Мерц, Урсула...)
12:29 22.08.2025
33 Вовата
12:29 22.08.2025