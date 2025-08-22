Новини
Австрия би могла да гарантира имунитет на Путин
  Тема: Украйна

Австрия би могла да гарантира имунитет на Путин

22 Август, 2025 12:09 600 33

Австрия е страна по Римския статут на Международния наказателен съд и всички страни по договора са длъжни да изпълняват неговите заповеди за арест

Австрия би могла да гарантира имунитет на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Австрийското Министерство на външните работи вижда възможност да гарантира имунитет от наказателно преследване на руския президент Владимир Путин в случай на среща на върха за Украйна във Виена, съобщи сайтът на Австрийското радио и телевизия (ОРФ). Предвид заповедта за арест от Международния наказателен съд, Путин би трябвало да бъде арестуван при влизане в Австрия, предаде БТА.

„Като страна домакин на няколко международни организации, сред които ОССЕ, Австрия има дългогодишен опит в организирането на международни срещи и насърчаването на диалога и е готова да бъде място за провеждане и посредник за евентуални мирни преговори, ако това е желанието“, заяви говорителка на министерството за новинарската агенция АПА.

Още новини от Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски посочи Австрия като място за евентуална среща на върха с руския държавен глава Владимир Путин. Външният министър Беате Майнъл-Райзингер също предложи Виена като място за преговори.

Австрия е страна по Римския статут на Международния наказателен съд и всички страни по договора са длъжни да изпълняват неговите заповеди за арест, обясни говорителката, но съществува възможност, въз основа на споразумения с базираните във Виена международни организации, да се установи контакт със съда, за да се даде възможност на Путин да участва в мирните преговори.

В този случай ще се приложат разпоредби, които предвиждат имунитет за участниците в конференции в рамките на съответната международна организация. Путин е в списъка на издирваните лица на Международния наказателен съд в Хага от март 2023 година.


Австрия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Австрия

    5 13 Отговор
    Обаче има условие, педофила да бъде скопен,за да не страдат малките момченца!

    Коментиран от #4, #8

    12:11 22.08.2025

  • 2 име

    14 3 Отговор
    МНС, Хага, международното право и т.н са дъвки за жълтoпaветни еуглени.

    12:16 22.08.2025

  • 3 Условието е

    16 5 Отговор
    Скоро руснаците ще са отново във Виена и Берлин. Австрия и Германия бързо забравиха условията за изтегляне на руските войски.

    Коментиран от #9

    12:17 22.08.2025

  • 4 яама

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Австрия":

    Първо щели да те скопят тебе за да се види има ли ефект.

    Коментиран от #16

    12:17 22.08.2025

  • 5 Злобното Джуджи

    4 10 Отговор
    Просто дайте Атом на Украйна и да се приключва с тоя дебилен ЧетириГодишен жалък фарс 👍

    Коментиран от #11

    12:18 22.08.2025

  • 6 Баце ЕООД

    13 3 Отговор
    Втори ден "мечтите на глупака" пишете. Няма да има среща в Европа, не разбрахте ли?

    12:18 22.08.2025

  • 7 Лавров

    10 4 Отговор
    Какво го разкарват като простинал кон тоя Путин из държавите, ако някой иска нещо да ходи в Москва.

    Коментиран от #17

    12:18 22.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дон Корлеоне

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Условието е":

    Палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала!

    Коментиран от #29

    12:19 22.08.2025

  • 10 Григор

    10 3 Отговор
    Наказателно преследване срещу държавния глава на ядрена свръх сила!? Ха-ха-ха-ха-ха! Това е по-смешно от рисувани филмчета. Става за пациентите на Четвърти километър. На нормален човек подобно нещо просто няма как да му мине през главата.

    Коментиран от #14

    12:19 22.08.2025

  • 11 Ще, ще

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Злобното Джуджи":

    Ще дадем на Венецуела и Мексико

    Коментиран от #18

    12:19 22.08.2025

  • 12 Ахах

    5 4 Отговор
    В петък третополовите винаги са най-истерични

    12:19 22.08.2025

  • 13 Смешник

    5 4 Отговор
    Все пак Путин не може да рискува при положение че има други по безопасни дестинации А и той едва ли ще реши да преговаря с просрочения наркоман

    Коментиран от #32

    12:20 22.08.2025

  • 14 хихи

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Григор":

    Скоро Путин и тях ще имунизара....

    12:20 22.08.2025

  • 15 Бащата на някаква Саяна

    1 4 Отговор
    Майка да стане на нея.

    12:21 22.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Смешник

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Лавров":

    Е той предложи в Москва но Зеления клоун се дърпаз

    12:22 22.08.2025

  • 18 Злобното Джуджи

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ще, ще":

    Само ще припомня че никъде в Южна Америка няма Атомни електростанции. Индианец, мексиканец и Атом са несъвместими неща ))

    12:22 22.08.2025

  • 19 Цирк бащата на Саяна

    1 3 Отговор
    Всеки ден, всеки час по всички телевизии.

    12:22 22.08.2025

  • 20 Факт

    3 1 Отговор
    Опасността от провокация е твърде голяма!

    12:23 22.08.2025

  • 21 Украинските ракети Фламинго

    3 3 Отговор
    ще бъдат готови декември!
    Няма да има нужда от Виена!

    12:23 22.08.2025

  • 22 Биби ,

    4 0 Отговор
    защо не ви държи да ме арестувате МЕН мекерета жалки ? Вземат огромни пари , не плащат данъци ..наказателен съд , за наказателният съд.

    12:23 22.08.2025

  • 23 Джудже с токчета и ботокс -педофил

    2 1 Отговор
    Сега ще си остана в бункера

    12:24 22.08.2025

  • 24 Опа

    3 4 Отговор
    Путин е добре. Да му мислят и илновенните руснаци. По официални данни досега е изпратил над 1 милион руснака при Бандера. А реално са повече.

    Коментиран от #28

    12:24 22.08.2025

  • 25 Кариера

    3 3 Отговор
    Като Саяна порасне ще стане пътен експерт. Ще обикаля всички телевизии като баща си.

    12:24 22.08.2025

  • 26 Ха ха ха Росия е 1/6 от земята

    4 0 Отговор
    С Брикс са 4/5от света.
    Гарантирала ...ха ха ха
    Австрия да не се услушва.
    Оня с мустаци те е от там!!!

    12:25 22.08.2025

  • 27 Фламинго

    1 2 Отговор
    Да се готвят Мацква и Петербург.

    12:26 22.08.2025

  • 28 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Опа":

    Чувствам се перфектно в бункера при малките откраднати украински момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    12:26 22.08.2025

  • 29 КОГА?

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дон Корлеоне":

    От десет години го повтаряш това, явно хапчетата в лудницата не са ефективни.

    12:27 22.08.2025

  • 30 Удри

    0 2 Отговор
    Путин си изпусна шанса с бай Дончо в началото на мандата. Сега вече бай Дончо извади бухалката особено след като руснаците взривиха американска фабрика в Украйна вчера.

    12:28 22.08.2025

  • 31 Урсулите да приготвите червен килим

    2 0 Отговор
    Учете се от Дончо

    12:28 22.08.2025

  • 32 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Смешник":

    не вярвам Путин да се срещне нито със зелю, нито с който и да е от коалицията на носната кърпичка (Страмър, Макрон, Мерц, Урсула...)

    12:29 22.08.2025

  • 33 Вовата

    1 0 Отговор
    Загрижен за имунитета , с небрежна усмивка премести смело топа по шахматната дъска .

    12:29 22.08.2025

