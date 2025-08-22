Новини
WSJ: За четири дни всичко за Украйна се преобърна
  Тема: Украйна

WSJ: За четири дни всичко за Украйна се преобърна

22 Август, 2025 08:53 2 188 48

Надеждите на Тръмп да сложи край на войната се изпариха. Само в рамките на 4 дни.

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Усилията на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на войната в Украйна претърпяха крах само в рамките на четири дни, пише американският вестник The Wall Street Journal (WSJ).

В понеделник президентът Тръмп се похвали, че е изиграл основна роля за бързо постигане на мир и прекратяване на кървавия конфликт в Украйна. В четвъртък той вече казваше, че Киев няма шанс да спечели войната без нови атаки срещу Русия.

Надеждите на Тръмп за среща на върха с руския лидер Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски за посредничество при сключването на мирно споразумение не се осъществиха. Нито пък резервният му план, който предвиждаше Путин и Зеленски да се срещнат лично, за да обсъдят прекратяването на войната. А идеята за изпращане на западни миротворци в Украйна, ако бъде постигнато мирно споразумение, беше отхвърлена от Кремъл.

Неуспехът да се постигне дипломатически пробив се дължи отчасти на резките различия в стила на преговори между Путин и Тръмп. Американският президент възприема импровизиран подход, основан до голяма степен на лични взаимоотношения. Путин е методичен в подготовката си и не е сантиментален. Тръмп е нетърпелив да сложи край на конфликта възможно най-бързо. Путин играе по-дълга игра, разчитайки Русия постепенно да подобри позицията си на бойното поле, докато дипломатите преговарят, дори това да струва хиляди жертви.

Дипломацията на Тръмп изглежда се проваля. Вашингтон и Москва може да имат различни разбирания за гаранциите за сигурност. Въпреки че администрацията на Тръмп е твърдо решена да постигне бърза сделка, някои бивши служители заявиха, че всеобхватното споразумение е малко вероятно.

„Ние сме там, където бяхме преди две седмици, където бяхме преди шест месеца“, каза Кърт Волкър, който беше специален пратеник на САЩ за Украйна по време на първия мандат на Тръмп. „Никога няма да има сделка. Путин никога няма да се съгласи“.


  • 1 Вашето Мнение

    38 6 Отговор
    СВО ще продължи по план, а ние т.нар. умни и цивилизовани европейци ще видим до кога ще издаяним да купуваме пушкала за зеленски от сащ.

    Коментиран от #5

    08:55 22.08.2025

  • 2 НАБЛЮДАТЕЛ

    19 5 Отговор
    Иеврьоите от Ситито не разрешават спиране на войната.

    08:55 22.08.2025

  • 3 Люси от Пловдив

    45 6 Отговор
    Само респект и уважение към руския народ, който за втори път сам разгромява най-голямата военна машина в момента.

    Коментиран от #43

    08:56 22.08.2025

  • 4 Жоро

    4 15 Отговор
    ТРЪМП ПОСТИГНА ЧУДО! ПУТИН И ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ СЕ СРЕЩНАТ ДО ДВЕ СЕДМИЦИ.

    08:57 22.08.2025

  • 5 АУУУУУ

    8 31 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето Мнение":

    ПЛАНЪТ БЕШЕ .....КИЕВ ЗА 3 ДНИ ......ХА ХА ХА

    Коментиран от #13, #20, #33

    08:58 22.08.2025

  • 6 мара

    25 3 Отговор
    Наркомана ,клоун фашист, западните наследници на фюрера пият кръвчицата на бедните украински и руски момчета! Да заминават на фронта и се бият за "славата" на фюрера" Жалко Трамп се оказа подобие на предишната деменция,сделки милиарди и пълен фалш!

    08:59 22.08.2025

  • 7 Путин, В. В.

    30 4 Отговор
    Денацификация, демилитаризация, неутрален статус на 4о4. Иначе казано пълна и безусловна капитулация на нато и ЕсеС.
    Толкова ли е трудно да се запомни?

    08:59 22.08.2025

  • 8 Зузу

    26 1 Отговор
    Всичко за 0крайне се преобърна след поставянето от Байдън и Сорос марионетното човече!

    Коментиран от #38

    08:59 22.08.2025

  • 9 Пич

    22 3 Отговор
    Путин и не трябва да се съгласява да вземе поредните дарове на данайците !!! Трябва да отиде докрай !!! Глупаците вече открито заговориха за вкарване на войски в Украйна , а Русия това не трябва да допуска !!!

    08:59 22.08.2025

  • 10 ПУТИН КАЗА ...........

    20 2 Отговор
    .............. КОГАТО БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ ЗАДАЧИТЕ НА СВО

    08:59 22.08.2025

  • 11 Дедо

    2 18 Отговор
    Е той Тръмп дотук във всичко се провали. Колкото до джуджето от Москва ,всички видяха колко е остарял и какви дементни физиономии прави , като малка маймунка.

    09:00 22.08.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 1 Отговор
    Ами малко е спестил:
    „Никога няма да има сделка. Путин никога няма да се съгласи“.
    Всъщност... „Никога няма да има сделка.Путин никога няма да се съгласи“... на нашите условия❗

    09:00 22.08.2025

  • 13 БАУУУУ

    12 3 Отговор

    До коментар #5 от "АУУУУУ":

    ПЛАНА СЕ ПРОМЕНИ
    СВИКВАЙ

    Коментиран от #19

    09:00 22.08.2025

  • 14 Бай Хой от Ханой

    18 2 Отговор
    Нацизма в миша дупка и тогава мир. Окрайнината трябва да бъде почистена и дезинфекцирана срещу кафява чума.

    09:02 22.08.2025

  • 15 Злобното Джуджи

    3 16 Отговор
    Атом.
    Дайте Атом на Украйна и тя сама ще се погрижи всичко да приключи по най-бързия начин 👍

    Коментиран от #17, #18

    09:03 22.08.2025

  • 16 Радо

    7 1 Отговор
    Когато му дойде времето.

    09:03 22.08.2025

  • 17 ДЕНАЦИФИКАТОР

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Злобното Джуджи":

    Без атомрняма ли да стане?

    Коментиран от #21

    09:05 22.08.2025

  • 18 Баце,

    14 1 Отговор

    До коментар #15 от "Злобното Джуджи":

    Явно нямаш ни дете ни коте и по тая причина изобщо не ти се живее. Ама що се опитваш да завлечеш и нас?

    Коментиран от #30

    09:06 22.08.2025

  • 19 АУУУУУ

    4 13 Отговор

    До коментар #13 от "БАУУУУ":

    ПЛАНЪТ ВКЛЮЧВАШЕ ЛИ УБИТИ 1 МИЛИОН РУСНАЦИ И СЪСИПАНА ИКОНОМИКА ОТ ОГРОМНИТЕ САНКЦИИ ....... ХА ХА ХА

    Коментиран от #22, #24, #25, #27, #32

    09:06 22.08.2025

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "АУУУУУ":

    А ето и точният цитат:
    " Ако не се намесим, до 72-а часа Путин ще влезе в Киев!"
    /американски генерал/

    Коментиран от #23

    09:06 22.08.2025

  • 21 Злобното Джуджи

    2 11 Отговор

    До коментар #17 от "ДЕНАЦИФИКАТОР":

    НЕ !!!
    Само Атом ще разсече руско-украинския възел.
    Сашко Македонски ми го каза 😁

    Коментиран от #26

    09:07 22.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 АУУУУУ

    3 7 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    АБЕ ЗАЩО ТАКА ЛОШО ГОВОРИШ ЗА " ВТОРАТА АРМИЯ В СВЕТА " ......ХА ХА ХА

    Коментиран от #29, #46

    09:09 22.08.2025

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "АУУУУУ":

    Зависи за кой план читаш❕
    Руският -определено НЕ❗
    САЩинският- винаги включва повече❗

    09:09 22.08.2025

  • 25 Хе хе...

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "АУУУУУ":

    6060÷78
    1000÷19

    09:09 22.08.2025

  • 26 ДЕНАЦИФИКАТОР

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "Злобното Джуджи":

    Ама с обикновенна ПЕРИМОГИ не става ли?

    09:09 22.08.2025

  • 27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "АУУУУУ":

    Зависи за кой план питаш❕
    Руският -определено НЕ❗
    САЩинският- винаги включва повече❗

    09:10 22.08.2025

  • 28 мошЕто

    8 3 Отговор
    Това , че нищо няма да се случи го знаеха и малките деца . Писах и пак ще го напиша - Путин ще решава кога , с кого и къде ще се случат нещата ! Зеля ще продължава да хленчи , че го бият още дълго време ....

    09:11 22.08.2025

  • 29 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "АУУУУУ":

    А ти защо не различаваш ЦИТАТ- предаване на чужди думи, от лично мнение❓❗
    Дали защото си ФНГЛ или ДА❗

    09:11 22.08.2025

  • 30 Злобното Джуджи

    2 10 Отговор

    До коментар #18 от "Баце,":

    "..не ти се живее.."

    Преживял съм 69 атмосферни ядрени изпитания, преживял съм Чернобил, а два месеца след ядрените бомбандировки радиацията в Хирошима и Нагасаки але с нормални стойности. Един ограничен ядрен конфликт между Украина и Русия надали ще се усети на българска територия 👍
    Първо ограничената Ядрена война

    Коментиран от #34, #35, #36, #40

    09:12 22.08.2025

  • 31 ОСНОВНА ОПОРКА

    3 0 Отговор
    Ген. Марк Мили така се беше уплашил в началото на СВО, че твърдеше че руснаците ще вземат Киев за 3 дена.

    Коментиран от #37, #41

    09:13 22.08.2025

  • 32 РАЗБИРА СЕ ДЖУДЖАК

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "АУУУУУ":

    КАКТО И РАЗМАЗАНА УКРАЙНА И ЕС ВЪВ ФАЛИТ

    09:14 22.08.2025

  • 33 колкото

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "АУУУУУ":

    и да си измисляте фантазии това си остава само в празните ви глави ! такъв план не е имало никога ! ако имаше такъв план нямаше да има сво а направо война и тогава наистина щеше да има коев за три дни!!!

    09:14 22.08.2025

  • 34 ДЕНАЦИФИКАТОР

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Злобното Джуджи":

    Да не би да казваш, че бандерите не могат да победят даже и с цялата помощ, която имат? Така ли?

    09:15 22.08.2025

  • 35 оли ,

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Злобното Джуджи":

    Не бях забелязал , че си спец по ядрените въпроси , но се оказа , че и от тях разбираш ...Ха-ха , спец по всичко , сменяй ника , този вече не е интересен ...

    09:15 22.08.2025

  • 36 АБЕ ДЖУДЖАК

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Злобното Джуджи":

    ЗНАЕХ СИ ЧЕ СИ ХЛЕБАРКА

    09:15 22.08.2025

  • 37 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "ОСНОВНА ОПОРКА":

    Не се беше "уплашил"- просто направи реален анализ на силите на У...йна срещу Раша❗

    09:16 22.08.2025

  • 38 браво

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Зузу":

    много точен коментар!!!

    09:17 22.08.2025

  • 39 Хмм

    4 0 Отговор
    Тръмп не разбрал, зеленски ясно му показа, че няма да спре войната, защото трябва да проведе избори и край на президентстването му

    09:17 22.08.2025

  • 40 Баце,

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Злобното Джуджи":

    Добре де, не ти се живее, разбрах те още първия път.
    Пробвай комбинация от водка и хапчета, или сезал, може и препарат за почистване на канали. Така хем ще се отървеш хем няма да намесваш и нас и да мърляш планетата.

    09:18 22.08.2025

  • 41 Злобното Джуджи

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "ОСНОВНА ОПОРКА":

    "...Ген. Марк Мили твърдеше че руснаците ще вземат Киев за 3 дена... "

    Генерал Мили мислеше че руснаците и Русия са нормални, интелигентни хора и държава !!!
    За нещастие Дарвин и Достоевски са твърде силно вкоренени в руския ген и душевност 😁

    Коментиран от #44

    09:18 22.08.2025

  • 42 хихи

    2 0 Отговор
    А Путин от дедо си знае " С "Орешник" и добра дума се постига повече околкото само с добра дума"

    09:20 22.08.2025

  • 43 Не е точно така

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Люси от Пловдив":

    ама нейсе. Няма да изпадаме в подробности.

    09:20 22.08.2025

  • 44 мислещ

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Злобното Джуджи":

    А аз те мислех за умен , пък то ....

    09:21 22.08.2025

  • 45 К.О.Т.ар.А.К 😼

    1 1 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански и всичко ще се нареди !

    Коментиран от #48

    09:22 22.08.2025

  • 46 Механик

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "АУУУУУ":

    На мен козлодуйският ми наду главата че от руснак войник не става.И е прав.

    09:24 22.08.2025

  • 47 Злобното Джуджи

    0 0 Отговор
    Най обичам зимъска когато сняг забръска ,ник Механик хуубаваоо да миго набръска .

    09:25 22.08.2025

  • 48 Четири години вова удря

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "К.О.Т.ар.А.К 😼":

    У все като ударен ходи в бункера.

    09:25 22.08.2025