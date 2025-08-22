WSJ: За четири дни всичко за Украйна се преобърна

Усилията на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на войната в Украйна претърпяха крах само в рамките на четири дни, пише американският вестник The Wall Street Journal (WSJ).
В понеделник президентът Тръмп се похвали, че е изиграл основна роля за бързо постигане на мир и прекратяване на кървавия конфликт в Украйна. В четвъртък той вече казваше, че Киев няма шанс да спечели войната без нови атаки срещу Русия.
Надеждите на Тръмп за среща на върха с руския лидер Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски за посредничество при сключването на мирно споразумение не се осъществиха. Нито пък резервният му план, който предвиждаше Путин и Зеленски да се срещнат лично, за да обсъдят прекратяването на войната. А идеята за изпращане на западни миротворци в Украйна, ако бъде постигнато мирно споразумение, беше отхвърлена от Кремъл.
Неуспехът да се постигне дипломатически пробив се дължи отчасти на резките различия в стила на преговори между Путин и Тръмп. Американският президент възприема импровизиран подход, основан до голяма степен на лични взаимоотношения. Путин е методичен в подготовката си и не е сантиментален. Тръмп е нетърпелив да сложи край на конфликта възможно най-бързо. Путин играе по-дълга игра, разчитайки Русия постепенно да подобри позицията си на бойното поле, докато дипломатите преговарят, дори това да струва хиляди жертви.
Дипломацията на Тръмп изглежда се проваля. Вашингтон и Москва може да имат различни разбирания за гаранциите за сигурност. Въпреки че администрацията на Тръмп е твърдо решена да постигне бърза сделка, някои бивши служители заявиха, че всеобхватното споразумение е малко вероятно.
„Ние сме там, където бяхме преди две седмици, където бяхме преди шест месеца“, каза Кърт Волкър, който беше специален пратеник на САЩ за Украйна по време на първия мандат на Тръмп. „Никога няма да има сделка. Путин никога няма да се съгласи“.
