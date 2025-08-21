Новини
Защо Донбас е така важен и за Русия, и за Украйна
Защо Донбас е така важен и за Русия, и за Украйна

21 Август, 2025 17:05 1 605 49

Руският президент Путин иска пълен контрол над Донбас и го поставя като основно условие за прекратяването на войната в Украйна

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Украйна да предаде на Русия Донецк и Луганск – твърди се, че Доналд Тръмп и Владимир Путин са се разбрали за това на срещата си в Аляска. Руският президент очаква украинската армия да се изтегли напълно от района. В замяна на това Путин щял да прекрати военните действия по настоящата фронтова линия. Каква е предисторията на спора за Донбас?

Предисторията

В последните години Путин многократно подчертава важността на Донецк и Луганск, които се намират в украинската област Донбас. Той смята, че регионът е исторически свързан с Русия и е част от наследството на Съветския съюз. Международното право обаче е категорично - Донбас е част от Украйна. Този факт не е подлаган на съмнение дори и по съветско време. Докато полуостров Крим е прехвърлен от Русия на Украйна чак през 1954 г. от тогавашния държавен глава на Съветския съюз Никита Хрушчов - факт, който и до днес е предмет на противоречиви дискусии в Русия, областите Донецк и Луганск са били непрекъснато част от Украйна още от основаването на Украинската социалистическа съветска република през 1919 година.

Донбас обаче отдавна има силна връзка с Русия. Още през XIX в., а по-късно и по съветско време, той е индустриален център, богат на природни ресурси. С развитието на въгледобивния, стоманодобивния и химическия сектор през ХХ век тук се преселват в търсене на работа хора от целия Съветски съюз и най-вече от Русия. Затова още през 2014 г. мнозинството от населението е рускоезично.

Докато много хора в по-западните части на Украйна искат по-тесни връзки с Европейския съюз, отколкото с Кремъл, тази част от Източна Украйна по традиция поддържа тесни връзки с Москва. Бившият украински президент Виктор Янукович, който беше подкрепян от Кремъл, е роден в Донецк и именно в този регион беше и по-голямата част от неговия тогавашен електорат.

Когато през 2014 г. той беше свален от власт и избяга в Русия, Донбас се превърна в ябълка на раздора между Москва и Киев. Русия анексира Кримския полуостров, а в Източна Украйна започнаха сблъсъци. Въоръжени групи, подкрепяни с руски оръжия и паравоенни формирования, обявиха създаването на самопровъзгласилите се "народни републики" в Донецк и Луганск.

Подкрепа за Зеленски след сепаратистката война

Кремъл се беше надявал да получи широка подкрепа от страна на рускоговорящите украинци за военните си действия в тези отцепнически региони, но се оказа, че е сбъркал. Сепаратистката война в Източна Украйна подхрани недоволството на украинците срещу Кремъл. Володимир Зеленски, който е израснал, говорейки руски език, спечели президентските избори през 2019 г., включително и в предимно рускоезичните райони на Източна Украйна. А подходът му за прекратяване на конфликта там срещна широко одобрение.

Донбас беше основна тема за Путин, когато започна пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г. В телевизионна реч той оправда т.нар. "специална военна операция", като заяви, че самопровъзгласилите се народни републики са помолили Русия за помощ. Той дори заяви, че рускоезичните жители в районите на Източна Украйна са подложени на “геноцид". Твърдение, което не отговаря на истината.

Днес цялата Луганска област и около 70% от Донецк са под контрола на Кремъл. По този начин около 88% от Донбас е окупиран от Русия. Смята се, че в двата региона, които могат да се похвалят не само с богати залежи на въглища и желязна руда, но и на литий, кобалт, титан и други редкоземни метали, живеят над 4 млн. души.

Донбас е от ключово значение и за Русия, и за Украйна

Двата региона са жизненоважни за Кремъл и за поддържането на сухопътната връзка с Кримския полуостров, до който може да се стигне от руска територия само по Керченския мост.

Ако на Кремъл бъде предоставен контрол над Донбас, а фронтовата линия в областите Запорожие и Херсон бъде замразена, това на практика би означавало, че окупацията на тези области от страна на Русия ще продължи, а Крим ще стане достъпен и по суша. Украйна пък ще загуби достъп до Азовско море.

За Украйна значението на Донбас надхвърля икономическите аспекти. Правителството е създало "укрепен защитен пояс" в районите, които все още държи по фронта. Това е най-важната отбранителна линия на армията, която досега осуетява проникването на Русия в централната част на Украйна. Защитният пояс включва няколко ключови града и укрепени позиции, включително Краматорск, Славянск и Костантиновка, които Украйна упорито отбранява въпреки тежките загуби. Зад този пояс се намират откритите равнини на Централна Украйна, които иначе биха се оказали изключително лесно уязвими пред една руска офанзива.

Отказ от територии?

Затова Зеленски ще направи всичко възможно, за да не се откаже от частите на Донбас, които още са под контрола на Киев, ако не получи в замяна мащабни и надеждни гаранции за сигурност. Това при всички случаи ще бъде трудна задача. Конституцията не позволява на президента да се откаже от територии, а подобна стъпка би била и изключително непопулярна в самата Украйна. Според проучване на Киевския международен институт по социология около 75% от украинците са против това да се правят териториални отстъпки пред Русия.

Автор: Томас Лачан


  • 1 Тити

    5 28 Отговор
    Не мога да ги разбера Рашистите не могат да си оправят собствената си кочина а тръгват за някакви територии за които си нямат идея какво ще правят.

    Коментиран от #7, #13, #18, #20, #23, #37

    17:07 21.08.2025

  • 2 Опорка

    34 4 Отговор
    Защото там живеят руснаци, които, като нормални хора, не искат гей паради, да ядат червеи и соя, да карат велосипеди, защото е екологично и т.н. Всичко останало е олигофpeнска пропаганда.

    17:07 21.08.2025

  • 3 Пич

    30 4 Отговор
    Гнусна манипулация е това " Отказ от територии " !!! Украйна няма никакви терапии , и за нея всичко ще бъде " Придобиване на територии " !!! Всичко в Украйна е на Русия !!!

    17:10 21.08.2025

  • 4 Тео

    30 6 Отговор
    Донбас е важен за Русия и за руснаците, защото е руски с руско население🇷🇺

    Коментиран от #48

    17:11 21.08.2025

  • 5 Моряка

    18 4 Отговор
    Ленин даде на Украйна не само Донбас ,но и целите Новорусия и Малорусия.Да,ама Ленин е рушител на Руската империя.А Путин е възтановител.Пазнайте,къде ще спре Путин.

    Коментиран от #32

    17:18 21.08.2025

  • 6 Пеонерче

    5 0 Отговор
    Юрий Гагарин как си летял
    Бързо ли плува корабът бял

    17:18 21.08.2025

  • 7 Баце ЕООД

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    Мисля че проблемът е в теб самият. Хем си признаваш, че нищо не разбираш,а за обучение може и да се плати

    Коментиран от #9

    17:19 21.08.2025

  • 8 Потника

    12 3 Отговор
    Аз от Русия само добро съм видял!!!

    17:20 21.08.2025

  • 9 Абе то може да се плати

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Баце ЕООД":

    но между ушите няма оборудване.

    17:21 21.08.2025

  • 10 От кога

    18 2 Отговор
    От кога стана важен като от 2014 избивате хората в Донецк? Ракети и разкъсани и ранени хора ежедневно. Цяла алея бели ангели. То не бяха боеве за летището, то не бяха мъчения в "библиотеката". Написалият статията е лицемер и журналистически у.род.

    Коментиран от #21

    17:21 21.08.2025

  • 11 стоян георгиев

    13 1 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни катранени душмански !

    17:21 21.08.2025

  • 12 Вашето Мнение

    13 1 Отговор
    Домбас си е руски, всичко построено там си е на руснаците. Както казвам често, от опит от първа ръка, украинец и кучешка колиба не може да скове. За нищо не стават.

    17:23 21.08.2025

  • 13 реру

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    Моош ли ми олигави кочаня за 10 €врака ,знам че сме от една кръвна група,а и двамата сме твърдо за въвеждането на €врото .

    17:24 21.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Срамно е за Путин

    2 10 Отговор
    Че поставя въпроса за Донбас без да го е завоювал целия.
    Ние го поддържахме, а той - едно нищо направи !

    Коментиран от #17

    17:26 21.08.2025

  • 16 Цено

    10 1 Отговор
    Да напомня, че Донбас и цяла Малорусия са 100% руско творение, с руско население, историческа част от Руската империя - все територии, временно окупирани от създадената от Ленин напълно незаконна / по международното право/ държава УССР/Украйна.
    В момента Русия извършва декомунизацията на тези райони.
    Комунистите в Киев оглушително пищят.
    Имат право да пищят. По международното право имат право!

    17:26 21.08.2025

  • 17 Ахах

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Срамно е за Путин":

    Нещо си го държал ми се струва напразно..

    17:27 21.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Люси от Пловдив

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    Приятел, преди да разбереш рашистите опитай да разбереш граматиката в българския език, илитерат.

    Коментиран от #22

    17:28 21.08.2025

  • 21 И що така се получи?

    1 7 Отговор

    До коментар #10 от "От кога":

    Щото от 2014 г. руснаците по стар техен обичай решиха, че може да се месят в политиките на Украйна.
    И последва обеззъбяването им.

    17:28 21.08.2025

  • 22 Вашето Мнение

    6 19 Отговор

    До коментар #20 от "Люси от Пловдив":

    Прави ли ти впечатление, че всички грантажии са неграмотни? Когато не пействат готови опорки, а се мъчат да творят се оказва, че образованието им е приключило някъде в трети клас.

    Коментиран от #24, #26, #28, #33

    17:30 21.08.2025

  • 23 Територията не е самоцел

    7 16 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    Целта на РФ е достигане на мир и защита на правата на руския народ.
    Дай Боже, по-скоро мир!

    Коментиран от #27

    17:30 21.08.2025

  • 24 Люси от Пловдив

    4 16 Отговор

    До коментар #22 от "Вашето Мнение":

    Точно +++++++

    17:31 21.08.2025

  • 25 Елементарно Уотсън!

    16 4 Отговор
    Основно "условие" за късия фашист Путлер е да открадне максимално много украинска територия...

    Всички други "цели" на "СВО" остават на заден план защото са НЕИЗПЪЛНИМИ...

    17:32 21.08.2025

  • 26 Прави впечатление, че сиТъпоЛайно

    17 3 Отговор

    До коментар #22 от "Вашето Мнение":

    което скоро ще бъде изтрито.

    Коментиран от #29

    17:33 21.08.2025

  • 27 Нали требеше

    14 6 Отговор

    До коментар #23 от "Територията не е самоцел":

    да денафицират и др. таквиз на жужето.
    Сега пък мир искали.
    И да си защитават народа. Ми те ако тръгнат за защитават руските про..стит.., цялата земя трабвя да завладеят.

    Коментиран от #30

    17:34 21.08.2025

  • 28 Баце ЕООД

    2 13 Отговор

    До коментар #22 от "Вашето Мнение":

    Е той е само 1 макс 2ма.. Доста жални индивиди реално

    17:34 21.08.2025

  • 29 Вашето Мнение

    2 12 Отговор

    До коментар #26 от "Прави впечатление, че сиТъпоЛайно":

    Бухахахахах, с изтриване ли плашиш розово фашистче, бухахахахаха.

    Коментиран от #39

    17:35 21.08.2025

  • 30 Еми то

    5 10 Отговор

    До коментар #27 от "Нали требеше":

    Си се случва денацификацията, пак ли не си разбрал? Ето Тръмп забрани влизане в нато, или и това не си разбрал. Русия си постига целите колкото и да нямаш акъл за да го разбереш това

    Коментиран от #38

    17:36 21.08.2025

  • 31 Цено

    4 9 Отговор
    Преди години ми се наложи да се позачета в статии, публикувани в "Работническо дело".
    Мислех си, че това е дъното на пропагандата.
    Сега знам, че не е.
    Чета пропагандните статии на немските зелки и съм в потрес от нивото...

    17:36 21.08.2025

  • 32 Абе не мож ги разбра

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Моряка":

    Кой е бил прав - царя ли, Ленин ли, Сталин ли, Елцин ли??
    За руснака е прав този, който в момента ги магери.
    Та в момента - Путин.

    Коментиран от #42

    17:37 21.08.2025

  • 33 Баце ЕООД

    4 7 Отговор

    До коментар #22 от "Вашето Мнение":

    Даже по всяка вероятност си работят за редакцията, дали не са самите автори на "творбите" дето коментираме 🤣🤣 много жалки индивиди

    Коментиран от #34

    17:37 21.08.2025

  • 34 Истина е само

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Баце ЕООД":

    като се хвали другаря Путин - Бащицата.

    17:40 21.08.2025

  • 35 Българин

    2 0 Отговор
    Важен е.Над един милион руснака го разбраха.

    17:41 21.08.2025

  • 36 Факти

    3 1 Отговор
    Кой е този Томас Лачан и ЗАЩО, трябва да му четем лъжите и пропагандата? Вие , редакцията нямате ли , своето мнение по въпроса! Как , рускоговорящи жители на Донбас и Луганск стават руснаци 2024 година? Обяснете го , на читателите си!

    17:42 21.08.2025

  • 37 Ачо

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    В Донецк се къпят в локвите само когато вали дъжд.Къпане от нов вид.

    17:46 21.08.2025

  • 38 Акъл немам

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Еми то":

    Затова ми се губят целите. Путин ги смалява от ден на ден и се обърквам.
    Докара се до там да иска Донбас. А поне Покровск да превземе.

    Коментиран от #40

    17:47 21.08.2025

  • 39 доктор

    0 3 Отговор

    До коментар #29 от "Вашето Мнение":

    Като бъде избито известно количество копейки България ще дръпне напред.

    17:48 21.08.2025

  • 40 Хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Акъл немам":

    Държи административния център на областта бе глюпи.. Бива ли толкова неграмотни да ви наемат на работа. Нямам думи просто, колко ви е ниско нивото.
    Аматьори

    17:50 21.08.2025

  • 41 Уса

    2 1 Отговор
    Според американците Донбас никога не е бил украински и борбата е за ресурсите.САЩ се отказаха от Донбас и направиха сделка с Русия.Украйна още фантазира

    17:50 21.08.2025

  • 42 Атина Палада

    2 4 Отговор

    До коментар #32 от "Абе не мож ги разбра":

    Ленин отне на руснаците собственоста, Сталин свободата,а Путин мозъка.

    17:51 21.08.2025

  • 43 Факт

    1 1 Отговор
    Интересно, че има хора, които продължават да вярват, че ако Русия подпише споразумение/договор ще го спазва. 😆
    Русия е нарушила множество договори и споразумения по отношение на Украйна през последните години:
    🔹Будапещенският меморандум (1994 г.)
    Анексията на Крим през 2014 г. и пълномащабното нахлуване през 2022 г. са пряко нарушение на ангажиментите за гарантиране на суверенитета и териториалната цялост на Украйна, в замяна на което Украйна се отказа от ядрения си арсенал.
    🔹Договор за приятелство, сътрудничество и партньорство (1997 г.)
    Този договор признаваше взаимно териториалната цялост и границите. Нарушен е с анексията на Крим, войната в Донбас (2014 г.) и нахлуването (2022 г.).
    🔹Договор за руско-украинската граница (2003 г.)
    Подписан лично от Владимир Путин, този договор определяше и потвърждаваше държавната граница между двете страни. Нарушаването на териториалната цялост на Украйна през 2014 г. и 2022 г. е пряко нарушаване на неговите клаузи.
    🔹Харковските споразумения (2010 г.)
    Споразуменията позволяваха на руския Черноморски флот да остане в Крим до 2042 г. в замяна на намаление на цената на газа за Украйна. Договорът стана безсмислен след анексията на Крим през 2014 г.
    🔹Минските споразумения (2014 г., 2015 г.)
    Тези споразумения целяха прекратяване на конфликта в Донбас. Русия не спази своите ангажименти за прекратяване на огъня и е продължи да подкрепя бойните действия, а накрая предприе пълномащабно нахлуване.
    🔹Също така, Русия е

    Коментиран от #45, #49

    17:53 21.08.2025

  • 44 Азиатец

    3 0 Отговор
    От Дойче Веле какво да очакваш освен изопачаване на факти, манипулации и чисти лъжи в типичния стил, наследен от Гьобелс ?!

    17:54 21.08.2025

  • 45 Баце ЕООД

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Факт":

    Пахахахахаха, комик си! Дори според Ангела Меркел лъжеш.

    17:56 21.08.2025

  • 46 Механик

    3 0 Отговор
    Да бе, важен бил за Украина?! Нищо подобно.
    Донабс е мааалко село с 2 кучешки куЛеби и един сеновал. Освен това, Донбас няма абсолютно никакво стратегическо значение за украина.
    Дааа.

    Коментиран от #47

    17:57 21.08.2025

  • 47 Баце ЕООД

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Механик":

    Вервам ти! Абсолютно никакво значение няма. Тоя рев в момента е тишина направо!

    17:59 21.08.2025

  • 48 Моряка

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тео":

    Точно за това путлера избива всички рускоговорящи в данбас, само копейките още им завиждате на клошарията!

    18:05 21.08.2025

  • 49 Азиатец

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Факт":

    Лъжец ! Първо, САЩ първи нарушиха меморандума с намеса във вътрешнополитическата система на Украйна чрез организиран и платен от тях преврат. Прочети чл.3 от меморандума.
    Второ, Украйна никога не е имала ядрено оръжие, то е било собственост г. на СССР, а след 1991 г. на Русия като негов правоприемник и страна по всички договори, в т.ч. и по Договара за неразпространение на ядреното оръжие.
    Трето, всички договори и споразумения са спазвани от Русия до организирания и платен от САЩ преврат през 2013 г.
    Четвърто, за Минските споразумения най-точни са Меркел и Оланд, които ясно признаха, че са били подписани за да не се изпълняват, а да се даде възможност Украйна да се въоръжи и подготви да си вземе със сила Донбас.

    18:06 21.08.2025

