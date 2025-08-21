Защо Донбас е така важен и за Русия, и за Украйна

Украйна да предаде на Русия Донецк и Луганск – твърди се, че Доналд Тръмп и Владимир Путин са се разбрали за това на срещата си в Аляска. Руският президент очаква украинската армия да се изтегли напълно от района. В замяна на това Путин щял да прекрати военните действия по настоящата фронтова линия. Каква е предисторията на спора за Донбас?
Предисторията
В последните години Путин многократно подчертава важността на Донецк и Луганск, които се намират в украинската област Донбас. Той смята, че регионът е исторически свързан с Русия и е част от наследството на Съветския съюз. Международното право обаче е категорично - Донбас е част от Украйна. Този факт не е подлаган на съмнение дори и по съветско време. Докато полуостров Крим е прехвърлен от Русия на Украйна чак през 1954 г. от тогавашния държавен глава на Съветския съюз Никита Хрушчов - факт, който и до днес е предмет на противоречиви дискусии в Русия, областите Донецк и Луганск са били непрекъснато част от Украйна още от основаването на Украинската социалистическа съветска република през 1919 година.
Донбас обаче отдавна има силна връзка с Русия. Още през XIX в., а по-късно и по съветско време, той е индустриален център, богат на природни ресурси. С развитието на въгледобивния, стоманодобивния и химическия сектор през ХХ век тук се преселват в търсене на работа хора от целия Съветски съюз и най-вече от Русия. Затова още през 2014 г. мнозинството от населението е рускоезично.
Докато много хора в по-западните части на Украйна искат по-тесни връзки с Европейския съюз, отколкото с Кремъл, тази част от Източна Украйна по традиция поддържа тесни връзки с Москва. Бившият украински президент Виктор Янукович, който беше подкрепян от Кремъл, е роден в Донецк и именно в този регион беше и по-голямата част от неговия тогавашен електорат.
Когато през 2014 г. той беше свален от власт и избяга в Русия, Донбас се превърна в ябълка на раздора между Москва и Киев. Русия анексира Кримския полуостров, а в Източна Украйна започнаха сблъсъци. Въоръжени групи, подкрепяни с руски оръжия и паравоенни формирования, обявиха създаването на самопровъзгласилите се "народни републики" в Донецк и Луганск.
Подкрепа за Зеленски след сепаратистката война
Кремъл се беше надявал да получи широка подкрепа от страна на рускоговорящите украинци за военните си действия в тези отцепнически региони, но се оказа, че е сбъркал. Сепаратистката война в Източна Украйна подхрани недоволството на украинците срещу Кремъл. Володимир Зеленски, който е израснал, говорейки руски език, спечели президентските избори през 2019 г., включително и в предимно рускоезичните райони на Източна Украйна. А подходът му за прекратяване на конфликта там срещна широко одобрение.
Донбас беше основна тема за Путин, когато започна пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г. В телевизионна реч той оправда т.нар. "специална военна операция", като заяви, че самопровъзгласилите се народни републики са помолили Русия за помощ. Той дори заяви, че рускоезичните жители в районите на Източна Украйна са подложени на “геноцид". Твърдение, което не отговаря на истината.
Днес цялата Луганска област и около 70% от Донецк са под контрола на Кремъл. По този начин около 88% от Донбас е окупиран от Русия. Смята се, че в двата региона, които могат да се похвалят не само с богати залежи на въглища и желязна руда, но и на литий, кобалт, титан и други редкоземни метали, живеят над 4 млн. души.
Донбас е от ключово значение и за Русия, и за Украйна
Двата региона са жизненоважни за Кремъл и за поддържането на сухопътната връзка с Кримския полуостров, до който може да се стигне от руска територия само по Керченския мост.
Ако на Кремъл бъде предоставен контрол над Донбас, а фронтовата линия в областите Запорожие и Херсон бъде замразена, това на практика би означавало, че окупацията на тези области от страна на Русия ще продължи, а Крим ще стане достъпен и по суша. Украйна пък ще загуби достъп до Азовско море.
За Украйна значението на Донбас надхвърля икономическите аспекти. Правителството е създало "укрепен защитен пояс" в районите, които все още държи по фронта. Това е най-важната отбранителна линия на армията, която досега осуетява проникването на Русия в централната част на Украйна. Защитният пояс включва няколко ключови града и укрепени позиции, включително Краматорск, Славянск и Костантиновка, които Украйна упорито отбранява въпреки тежките загуби. Зад този пояс се намират откритите равнини на Централна Украйна, които иначе биха се оказали изключително лесно уязвими пред една руска офанзива.
Отказ от територии?
Затова Зеленски ще направи всичко възможно, за да не се откаже от частите на Донбас, които още са под контрола на Киев, ако не получи в замяна мащабни и надеждни гаранции за сигурност. Това при всички случаи ще бъде трудна задача. Конституцията не позволява на президента да се откаже от територии, а подобна стъпка би била и изключително непопулярна в самата Украйна. Според проучване на Киевския международен институт по социология около 75% от украинците са против това да се правят териториални отстъпки пред Русия.
Автор: Томас Лачан
17:21 21.08.2025
12 Вашето Мнение
43 Факт
Русия е нарушила множество договори и споразумения по отношение на Украйна през последните години:
🔹Будапещенският меморандум (1994 г.)
Анексията на Крим през 2014 г. и пълномащабното нахлуване през 2022 г. са пряко нарушение на ангажиментите за гарантиране на суверенитета и териториалната цялост на Украйна, в замяна на което Украйна се отказа от ядрения си арсенал.
🔹Договор за приятелство, сътрудничество и партньорство (1997 г.)
Този договор признаваше взаимно териториалната цялост и границите. Нарушен е с анексията на Крим, войната в Донбас (2014 г.) и нахлуването (2022 г.).
🔹Договор за руско-украинската граница (2003 г.)
Подписан лично от Владимир Путин, този договор определяше и потвърждаваше държавната граница между двете страни. Нарушаването на териториалната цялост на Украйна през 2014 г. и 2022 г. е пряко нарушаване на неговите клаузи.
🔹Харковските споразумения (2010 г.)
Споразуменията позволяваха на руския Черноморски флот да остане в Крим до 2042 г. в замяна на намаление на цената на газа за Украйна. Договорът стана безсмислен след анексията на Крим през 2014 г.
🔹Минските споразумения (2014 г., 2015 г.)
Тези споразумения целяха прекратяване на конфликта в Донбас. Русия не спази своите ангажименти за прекратяване на огъня и е продължи да подкрепя бойните действия, а накрая предприе пълномащабно нахлуване.
🔹Също така, Русия е
До коментар #43 от "Факт":Лъжец ! Първо, САЩ първи нарушиха меморандума с намеса във вътрешнополитическата система на Украйна чрез организиран и платен от тях преврат. Прочети чл.3 от меморандума.
Второ, Украйна никога не е имала ядрено оръжие, то е било собственост г. на СССР, а след 1991 г. на Русия като негов правоприемник и страна по всички договори, в т.ч. и по Договара за неразпространение на ядреното оръжие.
Трето, всички договори и споразумения са спазвани от Русия до организирания и платен от САЩ преврат през 2013 г.
Четвърто, за Минските споразумения най-точни са Меркел и Оланд, които ясно признаха, че са били подписани за да не се изпълняват, а да се даде възможност Украйна да се въоръжи и подготви да си вземе със сила Донбас.
