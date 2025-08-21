Руският президент Владимир Путин има три ключови искания за прекратяване на войната срещу Украйна, предаде Sky News.
Путин настоява Украйна да предаде източния Донбас, да се откаже от амбициите си за присъединяване към НАТО и да не допуска западни войски в страната, посочва агенция "Ройтерс".
Руският президент иска целия източен регион Донбас, който се състои от Донецка и Луганска области - голяма част от които Русия вече е окупирала, а фронтовите линии могат да бъдат замразени в Запорожие и Херсон.
Москва настоява в Украйна да няма западни мироопазващи войници. И ако изискванията не бъдат изпълнени, се цитира източник, близък до Кремъл, който казва, че войната ще продължи. Тези искания са неприемливи за Украйна, която обяви, че никога няма да признае окупираните от руската армия свои земи за легитимна част от Руската федерация.
Анализатори на Sky News посочват, че Русия и Украйна не са близо до мира - въпреки ентусиазма на Доналд Тръмп.
Всичко звучеше толкова обещаващо след срещата в Аляска. Гаранция за взаимна отбрана на Украйна по подобие на НАТО, предоставена от САЩ и договорена от Владимир Путин... Това би била огромна отстъпката, спечелена от Доналд Тръмп по време на срещата му с руския президент в Аляска.
На оптимизмът продължи кратно, защото, съдейки по коментарите от Москва, нищо не се е променило. Руският външен министър Сергей Лавров определи настоящите дискусии за бъдещите гаранции за сигурност за Украйна като „път за никъде“. Нищо не се е променило в исканията на Кремъл: Русия да бъде сред групата гаранти, заедно с Китай, и да има ефективно право на вето върху всякакви усилия за защита на Украйна.
Същото важи и за потенциалната среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин. Тръмп твърдеше, че тя е близо, но Москва твърди, че Зеленски е нелегитимен лидер. Руският външен министър намекна, че той ще трябва да бъде преизбран, преди да бъде подписано каквото и да е мирно споразумение и преди да има каквато и да е президентска среща на върха.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Реалист
Коментиран от #38, #46, #63
22:51 21.08.2025
2 Малко му остана
Коментиран от #13, #15, #53
22:51 21.08.2025
3 Шопо
22:52 21.08.2025
4 50 колумбичета мортис 30 сакати
22:56 21.08.2025
5 Опа
Коментиран от #8, #14, #75
22:57 21.08.2025
6 И ПЕТ ДА ИМА
22:57 21.08.2025
7 Нормално е да има
22:58 21.08.2025
8 Шопо
До коментар #5 от "Опа":Ще си получат Крим когато станат част от РФ.
23:00 21.08.2025
9 Обективни истини
23:00 21.08.2025
10 Преди началото на СВО
Даже самия Петро Порошенко
заяви от трибуната:
Нашите деца ще ходят на училище и детска градина а вашите ще се крият в подвалите и бункери...
Коментиран от #58
23:02 21.08.2025
11 Смешник
23:03 21.08.2025
12 Варварите
Коментиран от #98
23:03 21.08.2025
13 Азиатец
До коментар #2 от "Малко му остана":Надай се ! Мечтите са безплатни !
Коментиран от #24
23:04 21.08.2025
14 Азиатец
До коментар #5 от "Опа":Кога ?
23:05 21.08.2025
16 Фактите.. наградите от русия за ...
Ето какви отличия от Русия е получил Бойко Борисов
---
😡🇷🇺 Награди, връчени от руска институция или държава
1. ✔️😡➡️❗️Орден „Михаил Ломоносов“❗️
😡❗️Присъден на кмета на София Бойко Борисов за „изключителни лични заслуги към развитието и усъвършенстването на руско-българските отношения“ .😎😡
✅️❗️Тази награда е официална руска държавна награда и признание на всякога проклета Русия към него.
2. ➡️😎❗️Медал „За бойно съдружие“ (от ФСБ – Русия)
😎➡️😡❗️Даден като отличия за заслуги в борбата с международния тероризъм от путиновата ФСБ (Федералната служба за сигурност на Руската федерация), през октомври 2008 г. .😎
---
3.🐾 Друг видови награди свързани с Русия
Отличие от руските кинолози (2010)
😡✅️❗️Борисов е получил специален плакет за заслуги в развитието на руската кинология😡 –
П.С. На снимката Борисов е награден с орден от Руския посланик Михаил Потапов като "пазител на паметника на Съветската армия"
Коментиран от #39
23:05 21.08.2025
17 Сатана Z
Коментиран от #25, #29
23:07 21.08.2025
18 Зеленски съм
23:07 21.08.2025
Бункерното плъхче Путлерчо може спокойно да целуне близките си, да целуне пак KYPана, да оближе и целуне пистолета ... да натисне спусъка без да се чуди много, много....Ако не го направи той, ще му помогне някой от обкръжениетому ... Нефелен е....а изперкалите силовики в Мордор не обичат нефелните....
23:07 21.08.2025
20 Ами напълно скромни искания
21 Русия попиля НАТО
KillNet потвърди пред агенция РИА, че е хакнала базата данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна с информация за 1,7 милиона загинали и изчезнали украински войници.
Украйна ще трябва да плати на семействата на загиналите войници над 25,5 трилиона гривни (над 630 милиарда долара), ако данните за загубите се потвърдят - тази цифра е повече от три пъти по-голяма от БВП на Украйна за предходната година.
Коментиран от #27
23:08 21.08.2025
23:09 21.08.2025
23 иван костов
23:09 21.08.2025
До коментар #13 от "Азиатец":във Вашингтон, или детайлите
ти убягват ?
ТенкЮ, тенкЮ, тенкЮ.....11 пъти
ЛизИнгЪζ, лизИнгЪζ, лизИнгЪζ..... 😁
Коментиран от #92
23:09 21.08.2025
25 гост
До коментар #17 от "Сатана Z":Путин е про западен и Американски агент или изключително мрази руския народ по някаква причина! Да обявиш 3-дневна специална операция а да буксуваш в Донбас вече 3 години и 7 месеца! Миналата вечер излезе статистика че агресията в Украйна е сред 10-те войни с най много жертви в световната история и сред 6-те продължили най дълго. А още не е свършила. Убити са 1 милион 568 хиляди руснаци и още стотици хиляди изчезнали и осакатени. А да си още в Източна Украйна. Воюваш с една от републиките в бившия СССР а ти убиха милиони сънародници. Да обявиш няколко дневна операция с цел сваляне на законния президент на суверенна държава а да го направиш пожизнен такъв. Да разрушиш и прогониш от домовете им рускоговорящите от източната част и да убиеш много от тях. А нашите копейки защо толкова много мразят руския народ като се радват на неговия палач?! Няма логично обяснение...
23:10 21.08.2025
26 В.В.П
☝🏻 Само че, глас в пустиня.
Истината е, че един социопат - бизнесмен и един диктатор - терорист, играят със световният мир.
Мисля, че на никой от двамата не му пука за избитите, избивани и сега, цивилни и от свете страни на барикадата?
☝🏻 Войната е пари. Бизнес. Жертвите, необходим и неизбежен разход.
Да видим, дали диктатора ще отговори на първата дама на САЩ ? Въпроса е същият, който крещи журналистката от Fox News във видеото . 👇🏻
Г-н Путин,убихте и осакатихте милиони руски граждани?! Не изпитвате ли съжаление за техните души?
Путин: Не ви чувам?
Фокс Нюз: Повтарям ...Не изпитвате ли угризение за пратените в гроба без време милиони ваши сънародници?
Путин: Прекалено сте малки да ви чувам!
23:11 21.08.2025
27 Истината
До коментар #21 от "Русия попиля НАТО":"Това е абсолютно абсурден фейк, тъй като Украйна никога не е имала редовна армия от 1,7 милиона души през годините си на независимост. Към януари 2025 г., според украинския президент Володимир Зеленски, броят на украинските войски е бил 880 хиляди души", се казва в съобщението.
В същото време президентът на Украйна нееднократно е отбелязвал, че загубите на руската армия са поне 7 пъти по-високи от тези на Украйна.
Коментиран от #30, #44
23:12 21.08.2025
29 Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ
До коментар #17 от "Сатана Z":За 1 месец 60 хиляди мъртви руснаци в Украйна! Не ранени а мъртви. За година над 700 хиляди. Ужас без край-
Марко Рубио
държавен секретар на САЩ
Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка. Срещата е това, което правите, за да разберете позициите и да вземете решение, да имате всички факти. Няма да е лесно. Тази война означава много за Путин. Искам да кажа, последния месец руснаците загубиха - мисля, че през юли загубиха 60 000 руснаци - не изчезнали и ранени, а мъртви.
Коментиран от #31
23:14 21.08.2025
30 А колко ли мобилизираха
До коментар #27 от "Истината":Колко ли прибраха от улиците. Фашизма си отива. Свиквай и не реви. Русия отново го преби.
23:14 21.08.2025
31 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ
До коментар #29 от "Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ":В УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИЯ...ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ ПО КУРОРТИТЕ....РУСНАЦИТЕ В ГРОБОВЕТЕ...КОЙ Е ПРЕЦАКАНИЯ...
23:14 21.08.2025
32 Бегай
Дайте ракети на Украйна!
Изолирайте тотално русия.
Тогава путин ще е под напрежение.
Само така ще спре войната.
23:15 21.08.2025
33 Русия попиля НАТО
На ВСУ са доставяли оръжие и боеприпаси от 43 държави. Очевидните са САЩ, ЕС, Канада. Неочевидните са Косово, Грузия, Израел.
САЩ: от 2022 г. насам - около 360 танка, 630 бронетранспортьора и бойни машини на пехотата, стотици хиляди далекобойни боеприпаси.
Германия: около 100 Leopard 1A5, 18 Leopard 2, няколко бронирани ремонтни машини Bergepanzer.
Полша: неизвестен брой KTO Rosomak, гаубици AHS Krab, около 200 PT-91 Twardy.
Данните не са взети от пресата, а от документите на Генералния щаб на украинските въоръжени сили, извадени от хакерите Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini.
Списъкът с донори включва целия Европейски съюз, плюс Албания, Исландия, Македония, Черна гора, Норвегия, Косово, САЩ, Австралия, Канада, Япония, Южна Корея, Нова Зеландия, Грузия, Турция и Израел. Сърбия не е включена: нейните снаряди са изпратени в Украйна чрез посредници.
Хакерите са хакнали и логистичната система на НАТО, базирана на SAP. Тя съдържа информация за оборудване, боеприпаси и тяхното разпределение между подразделенията на украинските въоръжени сили към 17 август 2025 г.
Коментиран от #41
23:15 21.08.2025
35 Статистиката
Загубите на руснаците в операция "Курск"
77 000 убити и ранени войници
6000 са убити севернокорейци
1018 пленени руски войници, използвани за размяна и връщане на украински военнопленници
унищожени или повредени 7236 единици руско оръжие и военна техника, включително 211 танка, 1083 бронетранспортьора, 907 артилерийски системи, 1 самолет, 3 хеликоптера, 15 системи за противовъздушна отбрана и 2795 единици транспортни средства
Коментиран от #37
23:16 21.08.2025
36 Путин
23:17 21.08.2025
37 И да тролиш
До коментар #35 от "Статистиката":фашизма си отиде. Русия го смачка.
Коментиран от #49, #65
23:17 21.08.2025
38 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #1 от "Реалист":Побеждава .... вече четвърта година чакаме пабедителите д ана асвабадят в Лисабон, а те не се виждат даже зад хоризонта.. 💊💊
Коментиран от #42
23:17 21.08.2025
39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #16 от "Фактите.. наградите от русия за ...":УКРИТЕ УБИХА МИЛИОН И 600 ХИЛЯДИ БРАТЯ РУСНАЦИ :((((
И ДА ГИ ОБИЧАМ ЛИ :))))
ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ СА ПО ПЛАЖОВЕ И ПОЧИВКИ :(((
БРАТЯТА РУСИ ГИ ВРЪЩАТ В КАТАФАЛКИ И НА ЧАСТИ :((((
ЩЕ СЕ САМОВЗРИВЯ НАКРАЯ ПРЕД АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО :(((
23:17 21.08.2025
40 Ветеран от протеста
........😄
Коментиран от #48
23:18 21.08.2025
41 Изплашен
До коментар #33 от "Русия попиля НАТО":Стига бе, бате.
С това темпо, русия ще превземе Украйна след 14,5 г. И то, при положение, че тръмп ще е президант на САЩ през цялото това време.!
Коментиран от #45
23:19 21.08.2025
42 За Лисабон
До коментар #38 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":в пропагандата за глупаци. У форума има два такива.
23:19 21.08.2025
43 Хахахаха
23:19 21.08.2025
44 Да ти Фикам на истината чуй 0краинец
До коментар #27 от "Истината":Арестович
„Русия не води истинска война – жал им е, защото сме им свои. Ако искаха, щеше да е щрак – и ни няма. За три месеца. Като гнил орех.“ С тези думи бившият съветник на украинския президент Алексий Арестович описа „фоновия режим“, в който според него Москва провежда войната: без пълна мобилизация, с доброволци, с едва 5–7% от бюджета и с настъпваща армия от 650 000 срещу украинска от над 1 милион. Въпреки това, подчерта Арестович, именно Киев се задъхва, а Русия постига своето – бавно, но методично.
Бившият съветник на Зеленски: Украйна може да започне да обсъжда мобилизация на жени още през септември
Според него това е неизбежно. В крайна сметка руската армия има значително числено предимство.
Медведчук:
Единственият вариант за бъдещето на украинския народ ще бъде обединението с Русия, заяви в интервю за ТАСС Виктор Медведчук, ръководител на движението „Друга Украйна“ и бивш лидер на забранената партия „Опозиционна платформа – За живот“.
23:20 21.08.2025
45 Е що да превзема Украйна
До коментар #41 от "Изплашен":Тя пропагандата за глупаци не е за информиране. Само глупака за това я ползва. 😄
23:20 21.08.2025
46 Хахахаха
До коментар #1 от "Реалист":Копей, ако рашата започне да губи на фронта, да не скачате на мирни протести? Щот предния път ви изкараха на протести за мир, когато рашата изгуби Херсон и Харков.
23:21 21.08.2025
47 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
БАЙ ИВАН МЕЧКАТА ( РУСКИЯ НАРОД ) ГО ИСКА
....
ПУТИН Е САМО СЛУГА НА НАРОДА :)
....
ГРЕШНО Е ДА СЕ КАЗВА ЧЕ ШУТИН ИСКА НЕЩО , КОГАТО 90% ОТ РУСНАЦИТЕ ИСКАТ СЪЩОТО НЕЩО:)
23:22 21.08.2025
48 Виждаме
До коментар #40 от "Ветеран от протеста":както са ви изкарали, да скимтите, баш така е. 😄
23:22 21.08.2025
49 Бегай
До коментар #37 от "И да тролиш":Ма това беше преди 80 (осемдесет) години.
И то с огромната помощ на САЩ И Великобритания плюс много други!!!
Коментиран от #52
23:22 21.08.2025
50 Поне затова е прав рижия
Малко по-рано Тръмп обяви и данни за огромни руски загуби в конфликта. „Току-що бях информиран, че почти 30 000 руски войници са загинали този месец в абсурдната война с Украйна. От началото на годината Русия е загубила 162 500 войници. Това са много ненужни смърти! Украйна обаче също е претърпяла големи загуби. От 1 януари 2025 г. насам тя е загубила около 8000 войници
23:23 21.08.2025
51 Зловещо е за унизена раша
20 август 2025, 13:53 часа 51475
Обявеното от Русия завладяване (бел. ред. - в руския вариант е "освобождение") на град Часов Яр в Краматорското направление всъщност е позната руска пиар информационна кампания. Това посочва украинският проект Deep State – той стана известен с избухването на войната в Сирия преди около десетилетие и следенето на развитието ѝ, с публикуване на точни карти на военните действия. Сега Deep State прави същото в Украйна.
Руската държавна телевизия показа кадри как руски войници издигат знамена в южната част на града. 24-та украинска механизирана бригада обаче публикува видеокадри какво се случва с издигащите знамената руски войници. Кадрите не са за лица под 18 години, съдържанието им съдържа жестоко насилие. Украинските войници избиват жестоко обкръжените руски агресори без милост въпреки молбите им за пощада.
23:24 21.08.2025
52 И сега така
До коментар #49 от "Бегай":Русия пак смачка фашизма. Затова такъв вой на фашистките тролове, Рев като сарански мечки. 😄
Коментиран от #61
23:25 21.08.2025
53 Ами хайде де...!
До коментар #2 от "Малко му остана":Омръзна ми само да плашите,че ще го сваляте тоя Путин...!
Ама,наистина,ако сте сериозни-сваляйте го вече...?!
23:26 21.08.2025
54 бай Ставри
23:26 21.08.2025
55 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СМЯНА НА ЗЕЛЕНСКИ И ДЕНАЦИФИКАЦИЯ НА УКРАЙНА :)))
А ПУТИН НАПРАВИ ЗЕЛЕНСКИ ПОЖИЗНЕН ПРЕЗИДЕНТ :))))
А УКРАЙНА ОЩЕ ПО ВЪОРЪЖЕНА:))
ЗАЩО ПУТИН УБИ 2 МИЛИОНА РУСНАЦИ :(((
АМИ ДА НАПРАВИ ЗЕЛЕНСКИ И СВЕТОВЕН ЛИДЕР :)))
23:27 21.08.2025
56 Това са безспорни
До коментар #19 от "Защо ти трябваше Пусине...":Факти.
23:27 21.08.2025
57 Тръмп
Коментиран от #71, #76
23:28 21.08.2025
58 Брачед,
До коментар #10 от "Преди началото на СВО":Я разясни , кой е Петро Порошенко ,. Димата , Мара ?!🤭
23:29 21.08.2025
59 кAпейка в ужас
23:30 21.08.2025
60 нннн
Коментиран от #81
23:30 21.08.2025
61 Бегай
До коментар #52 от "И сега така":Ма това беше преди 80 години...
Коментиран от #64
23:30 21.08.2025
62 путя трудно ще се предаде
,,Путин има две мощни предимства, които не бива да се пренебрегват. Първото е нулевата цена на човешкия живот. Това му позволява безкрайно да хвърля хора в месомелачка. Второто е абсолютната липса на механизъм за превръщане на обедняването (на руснаците) в политически последици. Тоест, руснаците могат да гладуват, да мръзнат, но няма да сменят властта. Путин използва тези два актива пълноценно. И затова войната ще продължи“, каза журналистът.
23:31 21.08.2025
63 да питам
До коментар #1 от "Реалист":И кой е "побеждаващия " ?
Коментиран от #67
23:32 21.08.2025
64 И сега така
До коментар #61 от "Бегай":Русия мачка фашизма, тролеи реват кът сарански мечки.
Коментиран от #100
23:34 21.08.2025
65 Щатски ракети трепят рашисти...
До коментар #37 от "И да тролиш":Един милион и половина путинистки трупа...и на Путин са малко...НАТОвци са си в домовете...по заведения и почивки...путинистите мрат в окопите...кой е добре а...
Коментиран от #68, #69
23:34 21.08.2025
66 Радио Елто
Коментиран от #70
23:35 21.08.2025
67 Как кой
До коментар #63 от "да питам":Русия. Щом опряха да я борят с лъжи, пропаганда и някой глупак за тролей, значи фашисткият запад е в предсмъртна агония. 😄
Коментиран от #80
23:35 21.08.2025
68 И да тролиш
До коментар #65 от "Щатски ракети трепят рашисти...":Русия смаза пак фашизма. Свиквай. 😄
Коментиран от #72
23:36 21.08.2025
69 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #65 от "Щатски ракети трепят рашисти...":ЗЕЛЕНСКИ Е БЕЗЧОВЕЧЕН И ЖЕСТОК :((((
ВЕЧЕ ЧЕТВЪРТА ГОДИНА УБИВА БЕЗМИЛОСТНО РУСНАЦИ :(((
А ТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ТАМ ОТКЪДЕТО ТРЪГНАХА -ДОНБАС :))))
А ДАДОХА МИЛИОН И ПОЛОВИНА УБИТИ ,ИЗГОРЕНИ И РАЗЧЛЕНЕНИ :(((
ЗЕЛЕНСКИ Е ПАЛАЧА НА РУСИЯ :)()()(
Коментиран от #74
23:37 21.08.2025
70 СтаМат МаГа
До коментар #66 от "Радио Елто":Уудрий Вова ,да се пукат душите черни катранени душмански !
23:38 21.08.2025
71 НАЛИ?!
До коментар #57 от "Тръмп":Че те Украинците от край време уж все ,,удрят" Русия,пък все...ударени ми ходят...!
23:39 21.08.2025
73 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #82
23:39 21.08.2025
75 Опаа...!
До коментар #5 от "Опа":Ти си бил паталогичен мечтателььь...😆!
23:40 21.08.2025
76 Радио Елто
До коментар #57 от "Тръмп":Тихоо,тихо бе пррррдуек недо Куаттенн !
23:41 21.08.2025
78 Факти
Коментиран от #87
23:42 21.08.2025
79 Логик
Коментиран от #83
23:43 21.08.2025
81 дддд
До коментар #60 от "нннн":Зеленски иска,
ама...не му...стиска...!
23:43 21.08.2025
82 Кой туй 4 хилядник
До коментар #73 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":Имаше преди един киро лъжеца така говореше с аверчетата в ПП и ДБ.
23:44 21.08.2025
83 Надявай се!
До коментар #79 от "Логик":Кога му цъфнат токчетата-тогава...🤣🤣🤣!
23:45 21.08.2025
85 НИЕ.
23:47 21.08.2025
86 Гориил
23:47 21.08.2025
87 Баш - факти!
До коментар #78 от "Факти":А ве то уж... ,,джудже",ама Тръмп го посрещна с почести,като Император...и на червен килим...!
А Зельо подсмърчаше виновно,след шамара по врата от Тръмп...
23:50 21.08.2025
89 мдаааа
Коментиран от #90
23:51 21.08.2025
90 Това е безспорен
До коментар #89 от "мдаааа":Факт.
23:54 21.08.2025
91 Данните на руските военкори
1550 души на ден през януари 2025 г.
1261 през февруари 2025 г.
1312 през март 2025 г.
1219 през април 2025 г.
1140 между 1 май и 28 май.
Изявлението на Медведев от 28 май, че армията на РФ е попълнена с 175 000 войници от януари 2025 г., показва, че Русия попълва своите подразделения приблизително в съотношение едно към едно спрямо нивото на загубите. ISW продължава да оценява, че украинските войски, с подкрепата на Запада, могат да причинят на руснаците още по-големи загуби на личен състав на бойното поле, което може да подтикне Путин да вземе трудни решения и да принуди Путин да започне истински преговори за прекратяване на войната.
Коментиран от #93
23:54 21.08.2025
92 Брачет,
До коментар #24 от "Видя ли, как премина седянката":Не си мисли , че украинците ще се предадат ... Сигурен съм ,че ще го върнат , ... Рано или късно ..
23:56 21.08.2025
93 Жалката пропаганда
До коментар #91 от "Данните на руските военкори":показва края на фашисткият запад. 😄
23:56 21.08.2025
94 Сър-прайз
Може би срещата на неуспелите трябва да е в друг състав, пък си му дайте там наградата за мир да си я закачи в боинга ;))))))
23:56 21.08.2025
95 Балшой
Коментиран от #97
00:00 22.08.2025
96 Това
00:02 22.08.2025
97 Ужаз
До коментар #95 от "Балшой":Със сигурност от вас има и психично болни, обаче дали го осъзнавате?
00:02 22.08.2025
98 дончичо
До коментар #12 от "Варварите":Що бе,шасианците да не би да не изтрепаха ендиянците,ХМ!?
00:04 22.08.2025
99 Що за нон сенс
00:07 22.08.2025
100 Бегай
До коментар #64 от "И сега така":Ма това беше преди 80 г.
Коментиран от #101
00:07 22.08.2025
101 И сега така
До коментар #100 от "Бегай":като преди 80 години. Русия мачка фашизма, тролеи ривът кът сарански мечки. Тогава глупаците ползвания за тролеи са липсвали. 😄
00:12 22.08.2025