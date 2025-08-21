Руският президент Владимир Путин има три ключови искания за прекратяване на войната срещу Украйна, предаде Sky News.

Путин настоява Украйна да предаде източния Донбас, да се откаже от амбициите си за присъединяване към НАТО и да не допуска западни войски в страната, посочва агенция "Ройтерс".

Руският президент иска целия източен регион Донбас, който се състои от Донецка и Луганска области - голяма част от които Русия вече е окупирала, а фронтовите линии могат да бъдат замразени в Запорожие и Херсон.

Москва настоява в Украйна да няма западни мироопазващи войници. И ако изискванията не бъдат изпълнени, се цитира източник, близък до Кремъл, който казва, че войната ще продължи. Тези искания са неприемливи за Украйна, която обяви, че никога няма да признае окупираните от руската армия свои земи за легитимна част от Руската федерация.

Анализатори на Sky News посочват, че Русия и Украйна не са близо до мира - въпреки ентусиазма на Доналд Тръмп.

Всичко звучеше толкова обещаващо след срещата в Аляска. Гаранция за взаимна отбрана на Украйна по подобие на НАТО, предоставена от САЩ и договорена от Владимир Путин... Това би била огромна отстъпката, спечелена от Доналд Тръмп по време на срещата му с руския президент в Аляска.

На оптимизмът продължи кратно, защото, съдейки по коментарите от Москва, нищо не се е променило. Руският външен министър Сергей Лавров определи настоящите дискусии за бъдещите гаранции за сигурност за Украйна като „път за никъде“. Нищо не се е променило в исканията на Кремъл: Русия да бъде сред групата гаранти, заедно с Китай, и да има ефективно право на вето върху всякакви усилия за защита на Украйна.

Същото важи и за потенциалната среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин. Тръмп твърдеше, че тя е близо, но Москва твърди, че Зеленски е нелегитимен лидер. Руският външен министър намекна, че той ще трябва да бъде преизбран, преди да бъде подписано каквото и да е мирно споразумение и преди да има каквато и да е президентска среща на върха.