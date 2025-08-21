Новини
Путин има три ключови искания за прекратяване на войната
Путин има три ключови искания за прекратяване на войната

21 Август, 2025 22:49 2 414 101

Срещата в Аляска не доведе до нищо: Русия продължава да иска пълната капитулация на Украйна

Путин има три ключови искания за прекратяване на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин има три ключови искания за прекратяване на войната срещу Украйна, предаде Sky News.

Путин настоява Украйна да предаде източния Донбас, да се откаже от амбициите си за присъединяване към НАТО и да не допуска западни войски в страната, посочва агенция "Ройтерс".

Още новини от Украйна

Руският президент иска целия източен регион Донбас, който се състои от Донецка и Луганска области - голяма част от които Русия вече е окупирала, а фронтовите линии могат да бъдат замразени в Запорожие и Херсон.

Москва настоява в Украйна да няма западни мироопазващи войници. И ако изискванията не бъдат изпълнени, се цитира източник, близък до Кремъл, който казва, че войната ще продължи. Тези искания са неприемливи за Украйна, която обяви, че никога няма да признае окупираните от руската армия свои земи за легитимна част от Руската федерация.

Анализатори на Sky News посочват, че Русия и Украйна не са близо до мира - въпреки ентусиазма на Доналд Тръмп.

Всичко звучеше толкова обещаващо след срещата в Аляска. Гаранция за взаимна отбрана на Украйна по подобие на НАТО, предоставена от САЩ и договорена от Владимир Путин... Това би била огромна отстъпката, спечелена от Доналд Тръмп по време на срещата му с руския президент в Аляска.

На оптимизмът продължи кратно, защото, съдейки по коментарите от Москва, нищо не се е променило. Руският външен министър Сергей Лавров определи настоящите дискусии за бъдещите гаранции за сигурност за Украйна като „път за никъде“. Нищо не се е променило в исканията на Кремъл: Русия да бъде сред групата гаранти, заедно с Китай, и да има ефективно право на вето върху всякакви усилия за защита на Украйна.

Същото важи и за потенциалната среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин. Тръмп твърдеше, че тя е близо, но Москва твърди, че Зеленски е нелегитимен лидер. Руският външен министър намекна, че той ще трябва да бъде преизбран, преди да бъде подписано каквото и да е мирно споразумение и преди да има каквато и да е президентска среща на върха.


Русия
  • 1 Реалист

    51 14 Отговор
    Нормално. Побеждаващият диктува условията.

    Коментиран от #38, #46, #63

    22:51 21.08.2025

  • 2 Малко му остана

    21 43 Отговор
    Краят на Путйо наближава.

    Коментиран от #13, #15, #53

    22:51 21.08.2025

  • 3 Шопо

    38 13 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    22:52 21.08.2025

  • 4 50 колумбичета мортис 30 сакати

    28 8 Отговор
    Жителите на Сумска област насочиха руски ФАБ към полигона с чуждестранни наемници.

    22:56 21.08.2025

  • 5 Опа

    14 35 Отговор
    Руснаците преядоха с територии. Сега ще върнат всичко заедно с Крим.

    Коментиран от #8, #14, #75

    22:57 21.08.2025

  • 6 И ПЕТ ДА ИМА

    18 5 Отговор
    ЩЕ ИЗПЪЛНЯВАТ , ИНАЧЕ.....БОЙ.........!

    22:57 21.08.2025

  • 7 Нормално е да има

    31 9 Отговор
    Години наред предупреждаваше, докато тикахте Украйна във война с Русия. Сега Путин диктува положението, за да не се налага пак да предупреждава, а вие да се правите на глухи.

    22:58 21.08.2025

  • 8 Шопо

    21 6 Отговор

    До коментар #5 от "Опа":

    Ще си получат Крим когато станат част от РФ.

    23:00 21.08.2025

  • 9 Обективни истини

    22 6 Отговор
    Е какво ново има,както и какво странно има в напълно конструктивните искания на Кремъл?

    23:00 21.08.2025

  • 10 Преди началото на СВО

    23 4 Отговор
    В Донбас са избити хиляди мирни жители !
    Даже самия Петро Порошенко
    заяви от трибуната:
    Нашите деца ще ходят на училище и детска градина а вашите ще се крият в подвалите и бункери...

    Коментиран от #58

    23:02 21.08.2025

  • 11 Смешник

    27 7 Отговор
    Това най малкото което може да поиска Путин в момента Ако Зеления клоун не се съгласи след време условията ще станат по лоши за него

    23:03 21.08.2025

  • 12 Варварите

    9 16 Отговор
    Не се наядоха на територии ,само кражби и разрушения са им в главите

    Коментиран от #98

    23:03 21.08.2025

  • 13 Азиатец

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Малко му остана":

    Надай се ! Мечтите са безплатни !

    Коментиран от #24

    23:04 21.08.2025

  • 14 Азиатец

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Опа":

    Кога ?

    23:05 21.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Фактите.. наградите от русия за ...

    7 1 Отговор
    Антипутиниста" Борисов-

    Ето какви отличия от Русия е получил Бойко Борисов

    ---

    😡🇷🇺 Награди, връчени от руска институция или държава

    1. ✔️😡➡️❗️Орден „Михаил Ломоносов“❗️

    😡❗️Присъден на кмета на София Бойко Борисов за „изключителни лични заслуги към развитието и усъвършенстването на руско-българските отношения“ .😎😡

    ✅️❗️Тази награда е официална руска държавна награда и признание на всякога проклета Русия към него.

    2. ➡️😎❗️Медал „За бойно съдружие“ (от ФСБ – Русия)

    😎➡️😡❗️Даден като отличия за заслуги в борбата с международния тероризъм от путиновата ФСБ (Федералната служба за сигурност на Руската федерация), през октомври 2008 г. .😎

    ---

    3.🐾 Друг видови награди свързани с Русия

    Отличие от руските кинолози (2010)

    😡✅️❗️Борисов е получил специален плакет за заслуги в развитието на руската кинология😡 –

    П.С. На снимката Борисов е награден с орден от Руския посланик Михаил Потапов като "пазител на паметника на Съветската армия"

    Коментиран от #39

    23:05 21.08.2025

  • 17 Сатана Z

    8 19 Отговор
    Не трябва човек да е много досетлив или наблюдателен за да види очевидното! Че раша е на колене ,премазана и изпитва остър недостиг на хора които да воюват! Да не можеш година да освободиш собствена територия и да се молиш на плондера ким за пушечно месо по "договора за взаимопомощ". Да отиде пуся на колене при плондера и да му стане шофьор уж да изпробват качествата на новата руска Лада и след това да му целуне черните обувки с токчета в купето на колата. Само и само да изпрати хиляди жълтури за пушечно месо а плондера да вземе близките им за заложници да не избягат или предадат. Толкова слаба, немощна и жалка русийка никой дори и не си е помислял.От "смяна на нацисткия режим в Киев" преди 4 години сега пуся отправя директно предложение към Зеленски за преговори в Москва. Явно вече за него е легитимен президент на победител Украйна. Срама,унижението и гаврата с нещастна раша е неповторима.

    Коментиран от #25, #29

    23:07 21.08.2025

  • 18 Зеленски съм

    9 3 Отговор
    Мисиркистите, дайде някакви новинихза Зеленски, че нещо вече не ни го натякване не. екъснато като преди. Защо така ни отнемате нещо, към което привикнахме? И ние имаме нужда от забавление и смях, все пак сме читатели.

    23:07 21.08.2025

  • 19 Защо ти трябваше Пусине...

    7 17 Отговор
    Нито една от целите на "СВО" в момента не е постигната и на 1%.... ,няма "смяна на режима в Киев", няма разоръжаване на Украйна,няма "не искаме НАТО до границите си"..Даже се разшири НАТО, Мордор получи и 1200 км граница с НАТО....Украйна е тежко въоръжена, ще стане освен член на ЕС, а и на НАТО, и на нейна територия ще има скоро НАТО - вски военни, а САЩ ще ги пазят по въздуха....
    Бункерното плъхче Путлерчо може спокойно да целуне близките си, да целуне пак KYPана, да оближе и целуне пистолета ... да натисне спусъка без да се чуди много, много....Ако не го направи той, ще му помогне някой от обкръжениетому ... Нефелен е....а изперкалите силовики в Мордор не обичат нефелните....

    Коментиран от #34, #56

    23:07 21.08.2025

  • 20 Ами напълно скромни искания

    17 4 Отговор
    Тази война започна с въпроса за нарушаването на сигурността на Русия и с решението му трябва и да завърши!!!

    23:07 21.08.2025

  • 21 Русия попиля НАТО

    12 4 Отговор
    Хакването на базата данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна с информация за загубите на украински войници(за което нашите мисири мълчат) е извършено през работния компютър на началника на отдела за логистика на хакерската група KillNet .
    KillNet потвърди пред агенция РИА, че е хакнала базата данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна с информация за 1,7 милиона загинали и изчезнали украински войници.
    Киев трябва да плати на семействата на 1,7 милиона войници

    Украйна ще трябва да плати на семействата на загиналите войници над 25,5 трилиона гривни (над 630 милиарда долара), ако данните за загубите се потвърдят - тази цифра е повече от три пъти по-голяма от БВП на Украйна за предходната година.

    Коментиран от #27

    23:08 21.08.2025

  • 22 Ами сега?

    4 11 Отговор
    Проблема на Путин е, че "няма карти" за да води в играта и да цака противника.

    23:09 21.08.2025

  • 23 иван костов

    4 7 Отговор
    Добрият либерал Владимир Владимирович, се отказа от свалянето на нацисткият режим в киив! Грозно предателство спрямо руският народ. Туморът украйна ще продължи да съществува! Мнооооооого голяма грешка!

    23:09 21.08.2025

  • 24 Видя ли, как премина седянката

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Азиатец":

    във Вашингтон, или детайлите
    ти убягват ?
    ТенкЮ, тенкЮ, тенкЮ.....11 пъти
    ЛизИнгЪζ, лизИнгЪζ, лизИнгЪζ..... 😁

    Коментиран от #92

    23:09 21.08.2025

  • 25 гост

    5 14 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    Путин е про западен и Американски агент или изключително мрази руския народ по някаква причина! Да обявиш 3-дневна специална операция а да буксуваш в Донбас вече 3 години и 7 месеца! Миналата вечер излезе статистика че агресията в Украйна е сред 10-те войни с най много жертви в световната история и сред 6-те продължили най дълго. А още не е свършила. Убити са 1 милион 568 хиляди руснаци и още стотици хиляди изчезнали и осакатени. А да си още в Източна Украйна. Воюваш с една от републиките в бившия СССР а ти убиха милиони сънародници. Да обявиш няколко дневна операция с цел сваляне на законния президент на суверенна държава а да го направиш пожизнен такъв. Да разрушиш и прогониш от домовете им рускоговорящите от източната част и да убиеш много от тях. А нашите копейки защо толкова много мразят руския народ като се радват на неговия палач?! Няма логично обяснение...

    23:10 21.08.2025

  • 26 В.В.П

    5 4 Отговор
    Мисля, че мнението на гражданите е най-важно. Граждани на света.

    ☝🏻 Само че, глас в пустиня.

    Истината е, че един социопат - бизнесмен и един диктатор - терорист, играят със световният мир.
    Мисля, че на никой от двамата не му пука за избитите, избивани и сега, цивилни и от свете страни на барикадата?

    ☝🏻 Войната е пари. Бизнес. Жертвите, необходим и неизбежен разход.
    Да видим, дали диктатора ще отговори на първата дама на САЩ ? Въпроса е същият, който крещи журналистката от Fox News във видеото . 👇🏻
    Г-н Путин,убихте и осакатихте милиони руски граждани?! Не изпитвате ли съжаление за техните души?
    Путин: Не ви чувам?
    Фокс Нюз: Повтарям ...Не изпитвате ли угризение за пратените в гроба без време милиони ваши сънародници?
    Путин: Прекалено сте малки да ви чувам!

    23:11 21.08.2025

  • 27 Истината

    4 11 Отговор

    До коментар #21 от "Русия попиля НАТО":

    "Това е абсолютно абсурден фейк, тъй като Украйна никога не е имала редовна армия от 1,7 милиона души през годините си на независимост. Към януари 2025 г., според украинския президент Володимир Зеленски, броят на украинските войски е бил 880 хиляди души", се казва в съобщението.

    В същото време президентът на Украйна нееднократно е отбелязвал, че загубите на руската армия са поне 7 пъти по-високи от тези на Украйна.

    Коментиран от #30, #44

    23:12 21.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ

    6 7 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    За 1 месец 60 хиляди мъртви руснаци в Украйна! Не ранени а мъртви. За година над 700 хиляди. Ужас без край-

    Марко Рубио
    държавен секретар на САЩ
    Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка. Срещата е това, което правите, за да разберете позициите и да вземете решение, да имате всички факти. Няма да е лесно. Тази война означава много за Путин. Искам да кажа, последния месец руснаците загубиха - мисля, че през юли загубиха 60 000 руснаци - не изчезнали и ранени, а мъртви.

    Коментиран от #31

    23:14 21.08.2025

  • 30 А колко ли мобилизираха

    11 4 Отговор

    До коментар #27 от "Истината":

    Колко ли прибраха от улиците. Фашизма си отива. Свиквай и не реви. Русия отново го преби.

    23:14 21.08.2025

  • 31 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ

    6 7 Отговор

    До коментар #29 от "Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ":

    В УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИЯ...ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ ПО КУРОРТИТЕ....РУСНАЦИТЕ В ГРОБОВЕТЕ...КОЙ Е ПРЕЦАКАНИЯ...

    23:14 21.08.2025

  • 32 Бегай

    6 6 Отговор
    Пут. Ьо .
    Дайте ракети на Украйна!
    Изолирайте тотално русия.
    Тогава путин ще е под напрежение.
    Само така ще спре войната.

    23:15 21.08.2025

  • 33 Русия попиля НАТО

    11 6 Отговор
    Докато украинските ресурси бързаха да опровергаят данните за катастрофалните загуби на украинските въоръжени сили, разчитайки на думите на Зеленски, беше публикувана нова информация, изтекла от руски специалисти.
    На ВСУ са доставяли оръжие и боеприпаси от 43 държави. Очевидните са САЩ, ЕС, Канада. Неочевидните са Косово, Грузия, Израел.
    САЩ: от 2022 г. насам - около 360 танка, 630 бронетранспортьора и бойни машини на пехотата, стотици хиляди далекобойни боеприпаси.
    Германия: около 100 Leopard 1A5, 18 Leopard 2, няколко бронирани ремонтни машини Bergepanzer.
    Полша: неизвестен брой KTO Rosomak, гаубици AHS Krab, около 200 PT-91 Twardy.
    Данните не са взети от пресата, а от документите на Генералния щаб на украинските въоръжени сили, извадени от хакерите Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini.

    Списъкът с донори включва целия Европейски съюз, плюс Албания, Исландия, Македония, Черна гора, Норвегия, Косово, САЩ, Австралия, Канада, Япония, Южна Корея, Нова Зеландия, Грузия, Турция и Израел. Сърбия не е включена: нейните снаряди са изпратени в Украйна чрез посредници.
    Хакерите са хакнали и логистичната система на НАТО, базирана на SAP. Тя съдържа информация за оборудване, боеприпаси и тяхното разпределение между подразделенията на украинските въоръжени сили към 17 август 2025 г.

    Коментиран от #41

    23:15 21.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Статистиката

    7 8 Отговор
    1 година от операция "Курск": Равносметката

    Загубите на руснаците в операция "Курск"

    77 000 убити и ранени войници

    6000 са убити севернокорейци

    1018 пленени руски войници, използвани за размяна и връщане на украински военнопленници

    унищожени или повредени 7236 единици руско оръжие и военна техника, включително 211 танка, 1083 бронетранспортьора, 907 артилерийски системи, 1 самолет, 3 хеликоптера, 15 системи за противовъздушна отбрана и 2795 единици транспортни средства

    Коментиран от #37

    23:16 21.08.2025

  • 36 Путин

    3 6 Отговор
    има твърде смели мечти и често ги представя пред природонаселението на все още огромната територия,но и той самият знае,че тази война е вече изгубена и най лошото е на хоризонта,с който руснаците твърдят,че граничат.Никой няма да позволи на Русия да се измъкне от войната жива или поне в този си вид.Ще я разнебитят,ще я обезкостят даже,а посля ще я коматисат и поделят.Русия приключи!

    23:17 21.08.2025

  • 37 И да тролиш

    8 3 Отговор

    До коментар #35 от "Статистиката":

    фашизма си отиде. Русия го смачка.

    Коментиран от #49, #65

    23:17 21.08.2025

  • 38 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Реалист":

    Побеждава .... вече четвърта година чакаме пабедителите д ана асвабадят в Лисабон, а те не се виждат даже зад хоризонта.. 💊💊

    Коментиран от #42

    23:17 21.08.2025

  • 39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 6 Отговор

    До коментар #16 от "Фактите.. наградите от русия за ...":

    УКРИТЕ УБИХА МИЛИОН И 600 ХИЛЯДИ БРАТЯ РУСНАЦИ :((((

    И ДА ГИ ОБИЧАМ ЛИ :))))

    ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ СА ПО ПЛАЖОВЕ И ПОЧИВКИ :(((

    БРАТЯТА РУСИ ГИ ВРЪЩАТ В КАТАФАЛКИ И НА ЧАСТИ :((((

    ЩЕ СЕ САМОВЗРИВЯ НАКРАЯ ПРЕД АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО :(((

    23:17 21.08.2025

  • 40 Ветеран от протеста

    4 8 Отговор
    Русийката е в предсмъртна агония. Американците и европейците си пием коктейлите по плажовете. Бай Дончо ще строи Бална зала със стъклен покрив в Белия дом. А в същото време над 1 700 000 руски войници са вече под земята, и още толкова ще заминат, а Путин трепери от ужас вече 4та година в бункера
    ........😄

    Коментиран от #48

    23:18 21.08.2025

  • 41 Изплашен

    4 5 Отговор

    До коментар #33 от "Русия попиля НАТО":

    Стига бе, бате.
    С това темпо, русия ще превземе Украйна след 14,5 г. И то, при положение, че тръмп ще е президант на САЩ през цялото това време.!

    Коментиран от #45

    23:19 21.08.2025

  • 42 За Лисабон

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    в пропагандата за глупаци. У форума има два такива.

    23:19 21.08.2025

  • 43 Хахахаха

    6 3 Отговор
    Путлера няма да спре войната. Докато кремълската хунта съществува, мир няма да има. Само ще си намира нови и нови изисквания.

    23:19 21.08.2025

  • 44 Да ти Фикам на истината чуй 0краинец

    6 5 Отговор

    До коментар #27 от "Истината":

    Арестович
    „Русия не води истинска война – жал им е, защото сме им свои. Ако искаха, щеше да е щрак – и ни няма. За три месеца. Като гнил орех.“ С тези думи бившият съветник на украинския президент Алексий Арестович описа „фоновия режим“, в който според него Москва провежда войната: без пълна мобилизация, с доброволци, с едва 5–7% от бюджета и с настъпваща армия от 650 000 срещу украинска от над 1 милион. Въпреки това, подчерта Арестович, именно Киев се задъхва, а Русия постига своето – бавно, но методично.
    Бившият съветник на Зеленски: Украйна може да започне да обсъжда мобилизация на жени още през септември
    Според него това е неизбежно. В крайна сметка руската армия има значително числено предимство.


    Медведчук:
    Единственият вариант за бъдещето на украинския народ ще бъде обединението с Русия, заяви в интервю за ТАСС Виктор Медведчук, ръководител на движението „Друга Украйна“ и бивш лидер на забранената партия „Опозиционна платформа – За живот“.

    23:20 21.08.2025

  • 45 Е що да превзема Украйна

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "Изплашен":

    Тя пропагандата за глупаци не е за информиране. Само глупака за това я ползва. 😄

    23:20 21.08.2025

  • 46 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Реалист":

    Копей, ако рашата започне да губи на фронта, да не скачате на мирни протести? Щот предния път ви изкараха на протести за мир, когато рашата изгуби Херсон и Харков.

    23:21 21.08.2025

  • 47 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 3 Отговор
    ПУТИН НИЩО НЕ ИСКА
    .....
    БАЙ ИВАН МЕЧКАТА ( РУСКИЯ НАРОД ) ГО ИСКА
    ....
    ПУТИН Е САМО СЛУГА НА НАРОДА :)
    ....
    ГРЕШНО Е ДА СЕ КАЗВА ЧЕ ШУТИН ИСКА НЕЩО , КОГАТО 90% ОТ РУСНАЦИТЕ ИСКАТ СЪЩОТО НЕЩО:)

    23:22 21.08.2025

  • 48 Виждаме

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ветеран от протеста":

    както са ви изкарали, да скимтите, баш така е. 😄

    23:22 21.08.2025

  • 49 Бегай

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "И да тролиш":

    Ма това беше преди 80 (осемдесет) години.
    И то с огромната помощ на САЩ И Великобритания плюс много други!!!

    Коментиран от #52

    23:22 21.08.2025

  • 50 Поне затова е прав рижия

    2 2 Отговор
    Доналд Тръмп обяви загубите на руснаци и украинци от началото на годината. Русия е загубила близо 163 хиляди войници а Украйна 8 хиляди-

    Малко по-рано Тръмп обяви и данни за огромни руски загуби в конфликта. „Току-що бях информиран, че почти 30 000 руски войници са загинали този месец в абсурдната война с Украйна. От началото на годината Русия е загубила 162 500 войници. Това са много ненужни смърти! Украйна обаче също е претърпяла големи загуби. От 1 януари 2025 г. насам тя е загубила около 8000 войници

    23:23 21.08.2025

  • 51 Зловещо е за унизена раша

    2 4 Отговор
    Как Русия превзе Часов Яр: "Превзелите" го са избити (ВИДЕА, 18+)

    20 август 2025, 13:53 часа 51475 


    Обявеното от Русия завладяване (бел. ред. - в руския вариант е "освобождение") на град Часов Яр в Краматорското направление всъщност е позната руска пиар информационна кампания. Това посочва украинският проект Deep State – той стана известен с избухването на войната в Сирия преди около десетилетие и следенето на развитието ѝ, с публикуване на точни карти на военните действия. Сега Deep State прави същото в Украйна.

    Руската държавна телевизия показа кадри как руски войници издигат знамена в южната част на града. 24-та украинска механизирана бригада обаче публикува видеокадри какво се случва с издигащите знамената руски войници. Кадрите не са за лица под 18 години, съдържанието им съдържа жестоко насилие. Украинските войници избиват жестоко обкръжените руски агресори без милост въпреки молбите им за пощада.

    23:24 21.08.2025

  • 52 И сега така

    4 3 Отговор

    До коментар #49 от "Бегай":

    Русия пак смачка фашизма. Затова такъв вой на фашистките тролове, Рев като сарански мечки. 😄

    Коментиран от #61

    23:25 21.08.2025

  • 53 Ами хайде де...!

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Малко му остана":

    Омръзна ми само да плашите,че ще го сваляте тоя Путин...!
    Ама,наистина,ако сте сериозни-сваляйте го вече...?!

    23:26 21.08.2025

  • 54 бай Ставри

    0 0 Отговор
    ДНК технологиите ще докажат , че навремето несъм го насилвал ..

    23:26 21.08.2025

  • 55 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ЧЕТВЪРТА ГОДИНА ЧАКАМ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ЦЕЛИТЕ НА СВО :))))

    СМЯНА НА ЗЕЛЕНСКИ И ДЕНАЦИФИКАЦИЯ НА УКРАЙНА :)))

    А ПУТИН НАПРАВИ ЗЕЛЕНСКИ ПОЖИЗНЕН ПРЕЗИДЕНТ :))))

    А УКРАЙНА ОЩЕ ПО ВЪОРЪЖЕНА:))

    ЗАЩО ПУТИН УБИ 2 МИЛИОНА РУСНАЦИ :(((

    АМИ ДА НАПРАВИ ЗЕЛЕНСКИ И СВЕТОВЕН ЛИДЕР :)))

    23:27 21.08.2025

  • 56 Това са безспорни

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Защо ти трябваше Пусине...":

    Факти.

    23:27 21.08.2025

  • 57 Тръмп

    4 4 Отговор
    Защо не се пуска новина за изказването на Тръмп в мрежата? Предстоят интересни времена! Украйна има право да нанасят пълномащабни и тежки удари в цяла Русия. Както правят фашистите в Украйна. Украинците бяха с вързани ръце! И все още са с вързани ръце. Как се бие човек с вързани ръце срещу такъв който срещу теб прави каквото си иска?

    Коментиран от #71, #76

    23:28 21.08.2025

  • 58 Брачед,

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Преди началото на СВО":

    Я разясни , кой е Петро Порошенко ,. Димата , Мара ?!🤭

    23:29 21.08.2025

  • 59 кAпейка в ужас

    5 3 Отговор
    Владимир Владимирович Путин е протеже на Зеленски. Преди 3 години и 8 месеца обяви 3-дневна Специална военна операция като една от целите "Сваляне на нацисткия режим в Киев". Минаха 3 години и 8 месеца а Зеленски си е президент и непоклатим. Есента на 2023 година в Украйна трябваше да има редовни президентски избори,но бяха отложени заради 3-дневната на Путин. Зеленски се превърна в най дълго управлявалият президент на Украйна. Лятото на 2023 година готвача Пригожин обяви че ще се кандидатира за президент на Украйна защото до есента руската армия ще е в Киев. Ние бг.русофилите изпаднахме в екстаз. А какво се получи - готвача вече изгни а Зеленски обикаля света и посрещан с почести. Също моя идол путя извърши етническо прочистване в Украйна. Прогони рускоговорящите от източна Украйна от домовете им ,затова навсякъде по света говорят на руски защото прогони именно тях. Истинските Украинци са си в държавата в Киев ,Николаев,Харков ,Лвов ,Полтава...Путин е протеже на Зеленски а и уби и осакати 2 милиона нещастни рушляци

    23:30 21.08.2025

  • 60 нннн

    5 1 Отговор
    И Зеленски иска капитулация на Русия, че и репарации иска. Не виждам смисъл от преговори.

    Коментиран от #81

    23:30 21.08.2025

  • 61 Бегай

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "И сега така":

    Ма това беше преди 80 години...

    Коментиран от #64

    23:30 21.08.2025

  • 62 путя трудно ще се предаде

    3 2 Отговор
    Чак след последния рашняк -

    ,,Путин има две мощни предимства, които не бива да се пренебрегват. Първото е нулевата цена на човешкия живот. Това му позволява безкрайно да хвърля хора в месомелачка. Второто е абсолютната липса на механизъм за превръщане на обедняването (на руснаците) в политически последици. Тоест, руснаците могат да гладуват, да мръзнат, но няма да сменят властта. Путин използва тези два актива пълноценно. И затова войната ще продължи“, каза журналистът.

    23:31 21.08.2025

  • 63 да питам

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Реалист":

    И кой е "побеждаващия " ?

    Коментиран от #67

    23:32 21.08.2025

  • 64 И сега така

    2 3 Отговор

    До коментар #61 от "Бегай":

    Русия мачка фашизма, тролеи реват кът сарански мечки.

    Коментиран от #100

    23:34 21.08.2025

  • 65 Щатски ракети трепят рашисти...

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "И да тролиш":

    Един милион и половина путинистки трупа...и на Путин са малко...НАТОвци са си в домовете...по заведения и почивки...путинистите мрат в окопите...кой е добре а...

    Коментиран от #68, #69

    23:34 21.08.2025

  • 66 Радио Елто

    2 1 Отговор
    Украйна е Велика Сила и Мощ четвърта Година Смазва Агресора и милион и половина танцуват пеят и се веселят в един по добър свят на концерта на Кобзон СЛАВА ВЕЛИКА ПОБЕДИТЕЛ УКРАЙНА СЛАВА💯👈✌️👌

    Коментиран от #70

    23:35 21.08.2025

  • 67 Как кой

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "да питам":

    Русия. Щом опряха да я борят с лъжи, пропаганда и някой глупак за тролей, значи фашисткият запад е в предсмъртна агония. 😄

    Коментиран от #80

    23:35 21.08.2025

  • 68 И да тролиш

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Щатски ракети трепят рашисти...":

    Русия смаза пак фашизма. Свиквай. 😄

    Коментиран от #72

    23:36 21.08.2025

  • 69 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "Щатски ракети трепят рашисти...":

    ЗЕЛЕНСКИ Е БЕЗЧОВЕЧЕН И ЖЕСТОК :((((
    ВЕЧЕ ЧЕТВЪРТА ГОДИНА УБИВА БЕЗМИЛОСТНО РУСНАЦИ :(((

    А ТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ТАМ ОТКЪДЕТО ТРЪГНАХА -ДОНБАС :))))

    А ДАДОХА МИЛИОН И ПОЛОВИНА УБИТИ ,ИЗГОРЕНИ И РАЗЧЛЕНЕНИ :(((

    ЗЕЛЕНСКИ Е ПАЛАЧА НА РУСИЯ :)()()(

    Коментиран от #74

    23:37 21.08.2025

  • 70 СтаМат МаГа

    2 3 Отговор

    До коментар #66 от "Радио Елто":

    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни катранени душмански !

    23:38 21.08.2025

  • 71 НАЛИ?!

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "Тръмп":

    Че те Украинците от край време уж все ,,удрят" Русия,пък все...ударени ми ходят...!

    23:39 21.08.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Пешо Волгата - 4 хилядник

    4 0 Отговор
    Войната продължава, поради две елементарни причини. Ако спре сега, Зеленски ще изпадне извън борда заради окупираните от Русия територии, както и заради корупционните схеми в които е участвал. Но подобен проблем има и Путин. Това не е "Великата Победа", заради която над 300 000 хиляди руски войници бяха изтрепани по фронтовете в Украйна, а други над 800 000 останаха без ръце, крака и други части от тялото, като и безследно изчезнали и пленени. Дори в Русия хората могат да смятат. За едва 7% завладени украински територии, над три години и половина се води война, която съсипа руската икономика, направи от руснаците хора втора категория, които никой никъде не иска да ги вижда. Макар че те най- нахално продължават да се бутат. Дори в България, руснак е равнозначно на пропаднал индивид- пияница.

    Коментиран от #82

    23:39 21.08.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Опаа...!

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Опа":

    Ти си бил паталогичен мечтателььь...😆!

    23:40 21.08.2025

  • 76 Радио Елто

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Тръмп":

    Тихоо,тихо бе пррррдуек недо Куаттенн !

    23:41 21.08.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Факти

    4 0 Отговор
    Докога ще ни занимавате с това,джудже

    Коментиран от #87

    23:42 21.08.2025

  • 79 Логик

    4 3 Отговор
    Ботокса не в позиция да поставя условия. Като види зор ще клекне.

    Коментиран от #83

    23:43 21.08.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 дддд

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "нннн":

    Зеленски иска,
    ама...не му...стиска...!

    23:43 21.08.2025

  • 82 Кой туй 4 хилядник

    1 3 Отговор

    До коментар #73 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    Имаше преди един киро лъжеца така говореше с аверчетата в ПП и ДБ.

    23:44 21.08.2025

  • 83 Надявай се!

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "Логик":

    Кога му цъфнат токчетата-тогава...🤣🤣🤣!

    23:45 21.08.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 НИЕ.

    1 2 Отговор
    Водини Путине.Напред към благоденствие!

    23:47 21.08.2025

  • 86 Гориил

    2 3 Отговор
    Снощи Русия ясно заяви, че не се шегува. Цяла бандерова Украйна е взривена, обхваната от пожари и лежи в руини.

    23:47 21.08.2025

  • 87 Баш - факти!

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "Факти":

    А ве то уж... ,,джудже",ама Тръмп го посрещна с почести,като Император...и на червен килим...!
    А Зельо подсмърчаше виновно,след шамара по врата от Тръмп...

    23:50 21.08.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 мдаааа

    1 0 Отговор
    Сигурен съм , че иска нигерийският президент да го напъне ..

    Коментиран от #90

    23:51 21.08.2025

  • 90 Това е безспорен

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "мдаааа":

    Факт.

    23:54 21.08.2025

  • 91 Данните на руските военкори

    2 1 Отговор
    Анализите на руските военни кореспонденти показват, че Русия има приблизително следните ежедневни загуби:

    1550 души на ден през януари 2025 г.

    1261 през февруари 2025 г.

    1312 през март 2025 г.

    1219 през април 2025 г.

    1140 между 1 май и 28 май.

    Изявлението на Медведев от 28 май, че армията на РФ е попълнена с 175 000 войници от януари 2025 г., показва, че Русия попълва своите подразделения приблизително в съотношение едно към едно спрямо нивото на загубите. ISW продължава да оценява, че украинските войски, с подкрепата на Запада, могат да причинят на руснаците още по-големи загуби на личен състав на бойното поле, което може да подтикне Путин да вземе трудни решения и да принуди Путин да започне истински преговори за прекратяване на войната.

    Коментиран от #93

    23:54 21.08.2025

  • 92 Брачет,

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Видя ли, как премина седянката":

    Не си мисли , че украинците ще се предадат ... Сигурен съм ,че ще го върнат , ... Рано или късно ..

    23:56 21.08.2025

  • 93 Жалката пропаганда

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "Данните на руските военкори":

    показва края на фашисткият запад. 😄

    23:56 21.08.2025

  • 94 Сър-прайз

    1 1 Отговор
    Е нали Рубио, Спеца и Тръмп бяха там - какво стана, хем ние ще плащаме, хем резултат - няма.
    Може би срещата на неуспелите трябва да е в друг състав, пък си му дайте там наградата за мир да си я закачи в боинга ;))))))

    23:56 21.08.2025

  • 95 Балшой

    1 1 Отговор
    Негово Царско Височество Император Владимир Путин Първи. Иска Източна Европа Както е било при Екатерина Втора. Заедно с Аляска и Голяма част от Азия. Все още му принадлежат по Право. Гимн Царсва Руссии Боже Царя Храни!!!

    Коментиран от #97

    00:00 22.08.2025

  • 96 Това

    1 2 Отговор
    нещо Късокрачкото мечтае за небесни краставици. На цената на пълно отрицание на човешкия живот. Па руски. Няма кой да му даде.

    00:02 22.08.2025

  • 97 Ужаз

    0 1 Отговор

    До коментар #95 от "Балшой":

    Със сигурност от вас има и психично болни, обаче дали го осъзнавате?

    00:02 22.08.2025

  • 98 дончичо

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Варварите":

    Що бе,шасианците да не би да не изтрепаха ендиянците,ХМ!?

    00:04 22.08.2025

  • 99 Що за нон сенс

    0 0 Отговор
    Украйна няма да влиза в НАТО, но едно от условията на Западаза сключване на мир е в Украйна да бъдат настанени западни мироопазващи войски, с други думи натовски.

    00:07 22.08.2025

  • 100 Бегай

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "И сега така":

    Ма това беше преди 80 г.

    Коментиран от #101

    00:07 22.08.2025

  • 101 И сега така

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Бегай":

    като преди 80 години. Русия мачка фашизма, тролеи ривът кът сарански мечки. Тогава глупаците ползвания за тролеи са липсвали. 😄

    00:12 22.08.2025

