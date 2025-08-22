Германия не е засегната от прекъсването на доставките по "Дружба"

Временното прекъсване на руския петрол за Унгария и Словакия по петролопровода "Дружба" не оказва влияние върху сигурността на доставките за Германия, заяви днес германското икономическо министерство, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.
Украинските въоръжени сили снощи нанесоха удар по помпената станция "Унеча" в руската Брянска област.
Тръбопроводът "Дружба" минава през Брянска област и се разделя на северна част (към Полша и Германия) и южна част (към Унгария, Словакия и Чехия). Доставките на руски петрол за Полша са прекратени през февруари 2023 г., а за Германия – от началото на 2023 г., но южната част продължава да снабдява Унгария и Словакия.
Към момента по северната част на "Дружба" тече казахски петрол до рафинерията в "Швет", която осигурява по-голямата част от горивото за Берлин.
Командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди съобщи снощи, че Украйна е нанесла удар по "Унеча", критична част петролопровода "Дружба".
Доставките на петрол към Унгария по съоръжението са спрени заради атаката, заяви в социалната мрежа "Фейсбук" унгарският министър на външните работи Петер Сиярто.
Доставките на петрол за Словакия по "Дружба" също са били прекъснати снощи, съобщи словашкият оператор "Транспетрол".
В началото на седмицата Унгария и Словакия съобщиха, че са спрели да получават руски суров петрол по "Дружба" след украински удар с дрон по помпена станция в руската Тамбовска област, но два дни по-късно доставките бяха възобновени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:20 22.08.2025
2 Делю Хайдутин
14:21 22.08.2025
3 Сталин
14:24 22.08.2025
4 Kaлпазанин
14:26 22.08.2025
5 Да точно
14:26 22.08.2025
6 Сталин
Коментиран от #9
14:26 22.08.2025
7 Я пък тоя
Хем тъпи, хем злобни и отмъстителни
14:34 22.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 хех
До коментар #6 от "Сталин":Не ти го побира рушляшкия мозък нали? : )))
14:35 22.08.2025
10 Факти
14:41 22.08.2025
11 стоян георгиев
14:42 22.08.2025
12 Дудов
14:43 22.08.2025
13 Тити
Коментиран от #15, #16
14:46 22.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Голям смех
До коментар #13 от "Тити":Точно така - А германия казахски... Голем смех....
15:06 22.08.2025
16 Я пък тоя
До коментар #13 от "Тити":Така си мислите. Европа също купува, САЩ също.
Поинтересувайте се, ще разберете.
15:08 22.08.2025