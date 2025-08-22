Новини
Свят »
Германия »
Германия не е засегната от прекъсването на доставките по "Дружба"
  Тема: Украйна

Германия не е засегната от прекъсването на доставките по "Дружба"

22 Август, 2025 14:16 1 125 16

  • дружба-
  • германия-
  • унгария-
  • русия-
  • петрол-
  • унеча

Към момента по северната част на "Дружба" тече казахски петрол до рафинерията в "Швет", която осигурява по-голямата част от горивото за Берлин

Германия не е засегната от прекъсването на доставките по "Дружба" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Временното прекъсване на руския петрол за Унгария и Словакия по петролопровода "Дружба" не оказва влияние върху сигурността на доставките за Германия, заяви днес германското икономическо министерство, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Украинските въоръжени сили снощи нанесоха удар по помпената станция "Унеча" в руската Брянска област.

Още новини от Украйна

Тръбопроводът "Дружба" минава през Брянска област и се разделя на северна част (към Полша и Германия) и южна част (към Унгария, Словакия и Чехия). Доставките на руски петрол за Полша са прекратени през февруари 2023 г., а за Германия – от началото на 2023 г., но южната част продължава да снабдява Унгария и Словакия.

Към момента по северната част на "Дружба" тече казахски петрол до рафинерията в "Швет", която осигурява по-голямата част от горивото за Берлин.

Командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди съобщи снощи, че Украйна е нанесла удар по "Унеча", критична част петролопровода "Дружба".

Доставките на петрол към Унгария по съоръжението са спрени заради атаката, заяви в социалната мрежа "Фейсбук" унгарският министър на външните работи Петер Сиярто.

Доставките на петрол за Словакия по "Дружба" също са били прекъснати снощи, съобщи словашкият оператор "Транспетрол".

В началото на седмицата Унгария и Словакия съобщиха, че са спрели да получават руски суров петрол по "Дружба" след украински удар с дрон по помпена станция в руската Тамбовска област, но два дни по-късно доставките бяха възобновени.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    Трябва да увеличим охраната на Турски поток.

    14:20 22.08.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    7 6 Отговор
    Отмъщение срещу Орбан.

    14:21 22.08.2025

  • 3 Сталин

    32 2 Отговор
    Чакай малко, Германия още получава нефт от Русия ,а нас ни обясняват че руския нефт е недемократичен и трябва да купуваме от по скъпия демократичен нефт от САЩ

    14:24 22.08.2025

  • 4 Kaлпазанин

    17 0 Отговор
    Сигурни сме че е кахазски ,сигурни сме че и санкции работят

    14:26 22.08.2025

  • 5 Да точно

    22 1 Отговор
    казахски петрол тече, а той идва от едно друго място. Въпросната рафинерия е посторена и работи с..я изненда - руски петрол

    14:26 22.08.2025

  • 6 Сталин

    27 2 Отговор
    Значи по същата тръба Германия получава нефт от Казахстан,а Унгария руски нефт,някой тук има шизофрения

    Коментиран от #9

    14:26 22.08.2025

  • 7 Я пък тоя

    17 2 Отговор
    Чакайте после Унгария и Словакия да гласуват за вас.
    Хем тъпи, хем злобни и отмъстителни

    14:34 22.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хех

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Не ти го побира рушляшкия мозък нали? : )))

    14:35 22.08.2025

  • 10 Факти

    8 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали. Динамиката по години изглежда така: 2022 - 118,5 хиляди 2023 - 405,4 хиляди 2024 - 595 хиляди 2025 - 621 хиляди Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:41 22.08.2025

  • 11 стоян георгиев

    6 2 Отговор
    Пука ми на дебелия ..з,дали Германия била засегната от прекъсване на доставките .

    14:42 22.08.2025

  • 12 Дудов

    2 0 Отговор
    Жалко.За да свърши скоро войната, то някои трябва да страдат

    14:43 22.08.2025

  • 13 Тити

    1 9 Отговор
    То рашистки газ купуват само Сърбите Унгария и Словения и то някакви мижави количества че даже е нерантабилно да им се доставят

    Коментиран от #15, #16

    14:46 22.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Голям смех

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тити":

    Точно така - А германия казахски... Голем смех....

    15:06 22.08.2025

  • 16 Я пък тоя

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тити":

    Така си мислите. Европа също купува, САЩ също.
    Поинтересувайте се, ще разберете.

    15:08 22.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания