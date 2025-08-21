Новини
Зеленски: Руският диктатор разбира само от сила и натиск
  Тема: Украйна

Зеленски: Руският диктатор разбира само от сила и натиск

21 Август, 2025 18:22, обновена 22 Август, 2025 03:47

Путин е готов да се срещне със украинския президент, но има условие

Зеленски: Руският диктатор разбира само от сила и натиск - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди днес, че руският му колега Владимир Путин разбира само от сила и натиск, предаде Укринформ.

"Трябва да бъде сложен край на тази война. Трябва да бъде оказан натиск върху Русия, за да прекрати войната", призова Зеленски в своето вечерно видеообръщение. Той се аргументира, че "руският диктатор" Путин "разбира само от сила и натиск".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е напълно прав, като казва, че Украйна не може да се защитава единствено чрез отбрана, заяви още Зеленски. Той призова украинските въоръжени сили да преминат в настъпление, за да окажат "натиск върху Русия".

Зеленски каза това по повод коментара на Тръмп в социалната му платформа "Трут Соушъл", че "е много трудно, ако не и невъзможно, да се спечели една война, без да бъде атакувана страната нашественик", отбелязва ДПА.

През последните дни украинската армия контраатакува в североизточната Сумска област и край важния логистичен център град Покровск в източната Донецка област, чието превземане сега е основна цел на Русия.

"Междувременно ние не забавяме темпото на дипломацията, във всичките си контакти с партньорите, за да се водят преговори - такива преговори, които наистина могат да ни доближат до мира", каза още Зеленски.

Путин е готов да се срещне със Зеленски, но първо трябва да се решат всички въпроси, включително този около пълномощията на украинския президент да подпише мирно споразумение, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Путин и американският му колега Доналд Тръмп се срещнаха в петък в Аляска за първата руско-американска среща на високо равнище за последните над четири години, на която двамата обсъдиха как да сложат край на най-смъртоносната война в Европа от Втората световна война насам. Тръмп заяви в понеделник, че е започнал организирането на среща между Путин и Зеленски, която ще бъде последвана от тристранна среща на високо равнище с негово участие.

Запитан от репортери дали Путин има желание да се срещне с украинския президент, Лавров заяви, че Путин „на няколко пъти е казвал, че е готов за среща, включително със Зеленски“.

Същевременно той допълни, че това ще стане „с разбирането, че всички въпроси, които изискват разглеждане на най-високо ниво, ще бъдат добре разработени, а експерти и министри ще изготвят съответните препоръки.“ „И с разбирането, че когато се стигне до подписване на бъдещи документи, въпросът с легитимността на подписващия се тези споразумения от украинска страна ще бъде решен“, допълни руският външен министър.

Путин в миналото е поставял под съмнение легитимността на Зеленски, защото неговият мандат трябваше да изтече през май миналата година, но заради войната не се проведоха нови избори. Киев казва, че Зеленски остава легитимен президент. Руските власти посочват, че са притеснени, че ако Зеленски подпише споразумение, следващият украински лидер може да го оспори въз основата на това, че мандатът на Зеленски е изтекъл. Самият Зеленски заяви тази седмица, че Киев би желал „силна реакция“ от Вашингтон, ако Путин не пожелае да седне на преговорната маса с него.

Според Лавров Киев показва липса на интерес за дългосрочно решаване на конфликта.

„Представителите на украинския режим по доста специфичен начин коментират настоящата ситуация, като пряко показват, че нямат интерес към устойчиво, справедливо и дългосрочно решение“, заяви ръководителят на руското външнополитическо ведомство, цитиран от ТАСС. Министърът заяви, че Зеленски се опитва да подмени сериозната работа по разрешаването на кризата с проста риторика за възможната среща с Путин.

„Що се отнася до срещата, за която говори Зеленски, спомнете си как доскоро говореше, че никога няма да води преговори с Путин. И досега не е отменил указа си от преди три години, който забранява воденето на преговори с Путин. Неговата активност по темата за организиране на среща на високо равнище с руския лидер очевидно има за цел да покаже уж конструктивната му насока към уреждане, но в действителност той просто замества сериозната, тежка, трудна работа по договаряне на принципите за устойчиво разрешаване на кризата с ефекти в стила на (комедиите – бел. ред) на КВН и „Квартал 95“ и прочее номера“, отбеляза руският министър.

Ройтерс отбелязва, че европейските лидери казват, че са скептично настроени към това дали Путин наистина се интересува от мир, но търсят надежден начин за гарантиране на сигурността на Украйна като част от потенциално мирно споразумение.

Лавров заяви, че нито Украйна, нито европейските лидери желаят мир. Той обвини т. нар. коалиция на желаещите, която включва основните европейски сили като Великобритания, Франция, Германия и Италия, че се опитва да подкопае постигнатия в Аляска прогрес между Путин и Тръмп.

„Що се отнася до мотивите, от които се ръководи така наречената Коалиция на желаещите, аз виждам много признаци, че тази активност цели именно подкопаване на прогреса, който ясно се очерта по време на срещата на високо равнище в Аляска, в резултат на контактите между представителите на американската администрация и руската страна преди това“, заяви министърът, цитиран от ТАСС.

„Целите, които остават на настоящото украинско ръководство, а тези цели, без съмнение, се подкрепят от западните спонсори на киевския режим, са насочени срещу усилията на президента Тръмп, с когото активно и конкретно си сътрудничим при намирането на дългосрочни, устойчиви начини за решение, за да отстраним първопричините за украинския конфликт“, допълни Лавров.

Същевременно той заяви, че европейските лидери се интересуват от постигането на стратегическо поражение на Русия, предаде Ройтерс.

„Европейските страни последваха Зеленски до Вашингтон и там се опитаха да прокарат своя дневен ред, който е насочен към това гаранциите за сигурност да бъдат изградени върху логиката на изолиране на Русия, обединяване на западния свят с Украйна, за да се продължи агресивна конфронтационна политика, сдържането на Руската федерация, което, разбира се, означава нанасянето на стратегическо поражение върху нас. Разбира се, това не може да предизвика у нас никакви чувства, различни от пълно отхвърляне“, допълни министърът, цитиран от ТАСС.

Според Лавров най-добрата възможност за гаранции за сигурност за Украйна би била основана върху дискусиите между Москва и Киев в Истанбул през 2022 г. Според проектоспоразумението, разгледано от Ройтерс, от Украйна се иска постоянен неутралитет в замяната на международни гаранции за сигурността от петте постоянни члена на Съвета за сигурност на ООН. Според Лавров всякакви опити за отдалечаване от обсъжданията в Истанбул биха били безнадеждни.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 42 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аллаху акбар

    8 24 Отговор
    Един ден този чист дух ще бъде пламъкът който се разпространява, ще различава добро от зло, ще изгори едните и ще възвиши блажено другите.

    Коментиран от #12

    18:24 21.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Атина Палада

    19 69 Отговор
    Лъже пръдльото от бункера.

    Коментиран от #13, #19

    18:25 21.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Е нали👇

    11 62 Отговор
    Киев за два дня и всьо?

    18:27 21.08.2025

  • 6 стоян георгиев

    16 71 Отговор
    Казано по просто Путлер го е страх да се срещнем със зеленски и си намира смехотворни оправдания.

    Коментиран от #26, #40, #75

    18:27 21.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хаха хаха ха

    17 70 Отговор
    Путлер е голям лъжец! Какво стана с Меморандума от Будапеща? Взе на Украйна атомните оръжия и я нападна, нали? Защо терористът Путлер още не е пред съдът в Хага???

    Коментиран от #21, #29, #100

    18:28 21.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Последния Софиянец

    55 8 Отговор
    От векове България. Беше посредник между Русия и Запада а сега Орбан ни измести понеже външната ни политика е гола вода

    Коментиран от #111, #125

    18:28 21.08.2025

  • 11 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    8 53 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    18:29 21.08.2025

  • 12 Сводки приказки на кафе

    53 4 Отговор

    До коментар #1 от "Аллаху акбар":

    Времето на големите играчи е скъпо.
    Ако ще се срещат, не е ли добре предварително да са уговорени всички въпроси?
    И за какео да се срещат, ако от единия не зависи нищо?

    Коментиран от #90

    18:30 21.08.2025

  • 13 Видьо Видев

    24 5 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Конституционният съд е пазач на беззаконието!

    Що е то Ленински демократичен центролизъм?
    И има ли той, все още почва у нас?

    В БЪЛГАРИЯ ИМА ГЛАСУВАНЕ, НО НЯМА ИЗБОРИ!

    Изборите са подигравка с нормалните българи!

    Цветелина Маринова Пенкова-партиен кандидат- с 2 670 преференции
    ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ИВАНЧЕВА – независим кандидат-с 30 310 преференции

    В погазване на чл.6.ал.2 от Конституцията на РБ,
    ЦИК обявява, че 2 670 преференции са повече от 30 310 преференции?

    2 670, повече ли е от 30 310?
    Това е подигравка с нормалните Българи!

    ЦИК се оправдават, че такъв е избирателен закон.
    Да, но Конституцията е върховен закон!
    И всеки закон, който и противоречи е невалиден!
    Нима ЦИК не знаят това?
    Което се знае от всеки, даже не юрист!
    Но в България, Законът е "Врата у поле"!
    А Конституционният съд е Пазач на беззаконието
    и на Ленинският "Демократичен централизъм"!

    Освен в България, в никоя друга държава от ЕС,
    няма такова беззаконие при изборите!
    А от изборите зависи всичко останало след това!
    Демократичните избори правеха мерцедесите в ГФР,
    Демократичният центрапизъм правеше мукавените трабанти в ГДР!

    България не е демократична държава!
    България все още е партократична, макар и вече да е многопартийна държава!
    Все още е в сила Ленинският "Демократичен централизъм"!
    Изборът ти не се решава от дадените за теб лични преференции.
    Решаващо е дали си подставен на "избираемо място".
    А ако си водач на листа на партия, премин

    Коментиран от #20

    18:30 21.08.2025

  • 14 Кривоверен алкаш

    8 40 Отговор
    Лавров...гаден до безобразие,,,Украйна и ЕС не искали мир...какво да коментираш това тъпо изказване....

    18:30 21.08.2025

  • 15 Антиутопия

    9 16 Отговор

    До коментар #2 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    Сам такой...

    18:31 21.08.2025

  • 16 Гостъ

    37 6 Отговор
    Ахааааа, Зеленката не е в мандат в момента. Изтече. А се оправдава с войната и не допуска избори. Ах този маймун колко е хитър начи.

    Коментиран от #97, #116

    18:32 21.08.2025

  • 17 Джудже с токчета и ботокс -педофил

    5 29 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    18:32 21.08.2025

  • 18 Иванушка🇺🇲

    10 44 Отговор
    Света не вижда ли очевидното че путин е напълно луд и се държеше като маймуна от зоопарка в Аляска. Този психопат е на път да унищожи човечеството. Клоуна Тръмп също не е в час щом се ръкува с масов убиец. Крайно време е Европа да поеме отговорност и да измете руските сатани а джуджето да го заключи и изолира от нормалните хора.

    18:32 21.08.2025

  • 19 Българска народна

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Който го надуши, той го отпуши..

    18:32 21.08.2025

  • 20 Мишел

    9 38 Отговор

    До коментар #13 от "Видьо Видев":

    Путин е незаконен президент според Руската конституция.

    Коментиран от #24

    18:33 21.08.2025

  • 21 Руснаков

    10 32 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха хаха ха":

    Точно казано...5те държави ще са гаранти...ами на Меморандума като имаше гарантиращи териториалната цялост на Украйна...какво се получи накрая...КРЕМЪЛСКИ ЛЪЖЦИ И КРАДЦИ.

    18:33 21.08.2025

  • 22 555

    18 0 Отговор
    Няма да се срещнат. Това е тупкане на топката. Както казваха във "Великолепната седморка" - So far, so good.

    18:33 21.08.2025

  • 23 да кляка зелката за да има мир

    19 14 Отговор
    както и русофобите и хейтъри ще цъкат по малко
    крипто копейки тук

    18:34 21.08.2025

  • 24 гост

    9 15 Отговор

    До коментар #20 от "Мишел":

    Миши,недей така,ще ти спрат рублите...

    18:34 21.08.2025

  • 25 Скопен Кремълски плъх с токчета

    6 29 Отговор
    Не мърдам от бункера

    18:34 21.08.2025

  • 26 Ми то си е страшно

    25 5 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Да имаш война, огромна държава, безброй въпроси за решаване... И да хукнеш някъде си, да,се срещаш с някого си като знаеш, че всичко е аля-бала .и се опитват да те цакат с топла бира..

    Коментиран от #51

    18:35 21.08.2025

  • 27 аz СВОПобеда80

    7 13 Отговор
    Ще победим, никой да не се и съмнява!Захарова ще ни държи от излишъците-от санкцциите!🤣🤣🤣

    18:37 21.08.2025

  • 28 Бункерен плъх-Плешивия охлюв

    7 21 Отговор
    Ще остана в бункера

    18:37 21.08.2025

  • 29 Гостъ

    28 6 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха хаха ха":

    Ми да идат в Кремъл да го арестуват. Що не идат. И на САЩ на територия не го арестуваха . И на Арабите и там. Всъщност какво чакат? Нашите лидери висят като прани гащи да видят бай Тръмпа, а бай Вовата го посрещат с килими, авиация в небето ,подиуми за снимки и два истребитела един до друг символ на дружба.

    18:39 21.08.2025

  • 30 Българин

    16 9 Отговор
    На Путин условието е зеленияГявол да му направи М,НеТ!

    18:40 21.08.2025

  • 31 Факт

    13 26 Отговор
    Русия е нарушила множество договори и споразумения по отношение на Украйна през последните години:
    🔹Будапещенският меморандум (1994 г.)
    Анексията на Крим през 2014 г. и пълномащабното нахлуване през 2022 г. са пряко нарушение на ангажиментите за гарантиране на суверенитета и териториалната цялост на Украйна, в замяна на което Украйна се отказа от ядрения си арсенал.
    🔹Договор за приятелство, сътрудничество и партньорство (1997 г.)
    Този договор признаваше взаимно териториалната цялост и границите. Нарушен е с анексията на Крим, войната в Донбас (2014 г.) и нахлуването (2022 г.).
    🔹Договор за руско-украинската граница (2003 г.)
    Подписан лично от Владимир Путин, този договор определяше и потвърждаваше държавната граница между двете страни. Нарушаването на териториалната цялост на Украйна през 2014 г. и 2022 г. е пряко нарушаване на неговите клаузи.
    🔹Харковските споразумения (2010 г.)
    Споразуменията позволяваха на руския Черноморски флот да остане в Крим до 2042 г. в замяна на намаление на цената на газа за Украйна. Договорът стана безсмислен след анексията на Крим през 2014 г.
    🔹Минските споразумения (2014 г., 2015 г.)
    Тези споразумения целяха прекратяване на конфликта в Донбас. Русия не спази своите ангажименти за прекратяване на огъня и е продължи да подкрепя бойните действия, а накрая предприе пълномащабно нахлуване.
    🔹Също така, Русия е нарушила редица по-малко известни договори с Украйна, като: Беловежките споразумения от 1991 г.; Договорът за Аз

    Коментиран от #99

    18:40 21.08.2025

  • 32 да ама не

    26 7 Отговор
    Изявлението на Лавров изяснява много въпроси и според мен би трябвало да отрезви тези които се надяват че могат по някакъв начин да излъжат или подлъжат Путин !?Путин трая нарушаването на Минските споразумения 8 години -вероятно с надежда че здравият разум ще надделее!Но видимо търпението му приключи!...Апропо някой отменил ли указа на Зеленски за забрана на среща с Путин ?някой отменил този параграф в украинската конституция че мандатът на президента е 4г?някои отменил ли е официалното становище на ЕС и Великобритания че на Русия трябва да бъде нанесено стратегическо поражение? ...Според мен -среща Зеленски-Путин до нова година няма да има ....всичко ще зависи от това какво ще успеят на направят руснаците на бойното поле до идването на .. следващата пролет...

    18:40 21.08.2025

  • 33 очевидец

    7 16 Отговор
    Има някаква схема. Братовчед ми получава през Телеграм готови текстове, които пуска в страницата си във Фейсбук. Онези в телеграм са рускоговорящи и имат видео с инструктаж. Текстовете идват на нормален български и никой не би се осъмнил. И плащат за публикациите.

    Коментиран от #59, #98

    18:40 21.08.2025

  • 34 Хахаха

    5 18 Отговор
    Тоа Пен... ДЕЛ ли избега по прашки от някакъв ГОТВАЧ?
    Хахаха какви условия ма шма та рок??!
    Лопай КУ.. РАна

    18:42 21.08.2025

  • 35 Мдааа

    8 26 Отговор
    Отново лъжите на Лавров и Путин. Цяла Европа иск мир. Украйна иска мир. Просто Русия да се прибере в Русияъа си и да не гази с танкове мирните хора!

    18:43 21.08.2025

  • 36 нннн

    26 8 Отговор
    За какви преговори мечтае Зеленски, като е забранил с указ всякакви преговори? Първо да отмени указа си. Иначе преговорите са незаконни.

    18:44 21.08.2025

  • 37 Град Козлодуй

    8 27 Отговор
    Пу тин е престъпник масов убиец пе-дофил и фашист издирван от закона

    18:45 21.08.2025

  • 38 Факт

    0 8 Отговор
    10/10

    18:45 21.08.2025

  • 39 Вярно е

    23 4 Отговор
    И досега Зеленски не е отменил указа си от преди три години, който забранява воденето на преговори с Путин.

    18:46 21.08.2025

  • 40 Баце ЕООД

    14 3 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Ти като експерт по най-жалки изказвания.. Извинения за човек си ти. Абсолютна загуба на ресурси

    Коментиран от #52

    18:48 21.08.2025

  • 41 Kaлпазанин

    17 6 Отговор
    Евреина не е легитимен президент на укрия ,а легитимна пионка .и мястото му е да поводи на улична в Киев

    18:49 21.08.2025

  • 42 Баце ЕООД

    13 7 Отговор
    Хептем пускат Зелю по пързалката.. Смех!

    18:49 21.08.2025

  • 43 Всички съседни държави и 22- те поробени

    9 19 Отговор
    РЕПУБЛИКИ,..знаят отлично какво представлява ФАШИСТКИЯ МИР ОТ КРЕМЛЯ И ЛИЧНО ФЮРЕРА - ПЕДОФИЛ...ХУ--- ЙЛО!!
    НЯМА ДЪРЖАВА КОЯТО ДА НЕ Е НАПАДАНА ( НЕВЕДНЪЖ)..ОТ ТАЯ ФАШИСТКА МОНГОЛЯК - МЮСЮЛМАНСКА СЕКТА В МОСКАЛ

    Коментиран от #45, #53

    18:50 21.08.2025

  • 44 Факт

    8 16 Отговор
    Лавров разсмя Делхи с изказването си: Русия иска да спре войната, в която Украйна я нападна
    03.03.2023
    Думи на руския външен министър Сергей Лавров на срещата на Г-20 в Делхи предизвикаха присмеха на сатиричния "Вестник Стабильности", публикувал видео на страницата си в Twitter.

    "Опитваме се да спрем войната, в която Украйна нападна Русия, заяви Лавров, а залата му отговори с омиров смях", пише изданието, информира "24 часа".

    Основното значение на израза "омиров смях" е неистов, силен, гръмотевичен и неконтролируем смях. В литературни произведения фразата е използвана от Оноре дьо Балзак ("Бюрокрация") и Александър Дюма ("Двадесет години по-късно"). В руската литература изразът се среща при Лев Толстой ("Юношество"), а при Фьодор Достоевски един от героите предизвиква омшров смях при срещата ("Плъзгачи").

    18:50 21.08.2025

  • 45 Възрожденец

    6 12 Отговор

    До коментар #43 от "Всички съседни държави и 22- те поробени":

    Така и не улучихя на съседи тия монголски Фашаги
    Хахахахаха

    Коментиран от #50

    18:53 21.08.2025

  • 46 АЙАЙАЙАЙ

    6 17 Отговор

    До коментар #2 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    Псулер не може 10 263 години да победи Украйна и сега клекна на зпада и развя бял флаг за преговори за мир ахахаха

    18:54 21.08.2025

  • 47 Колхозниците

    6 14 Отговор
    са ербап, понеже знаят, че Краснов им играе по свирката!
    Това ги крепи!

    18:57 21.08.2025

  • 48 Цвете

    7 11 Отговор
    КАКВИ УСЛОВИЯ ЩЕ ПОСТАВЯШ СМОТАНЯК ТАКЪВ. ДО КОГА ЩЕ ТИ ХОДЯТ ПО ГАЙДАТА????? РАЗКАРАЙ СЕ, НЕКАДЪРНИК СЕ ОКАЗА, КАТО БЕБЕ С ПАМПЕРС СИ. 🙈🙉🙊🫡🫡🫡

    18:58 21.08.2025

  • 49 Цвете

    7 8 Отговор
    КАКВИ УСЛОВИЯ ЩЕ ПОСТАВЯШ СМОТАНЯК ТАКЪВ. ДО КОГА ЩЕ ТИ ХОДЯТ ПО ГАЙДАТА????? РАЗКАРАЙ СЕ, НЕКАДЪРНИК СЕ ОКАЗА, КАТО БЕБЕ С ПАМПЕРС СИ. 🙈🙉🙊🫡🫡🫡

    18:59 21.08.2025

  • 50 Майстора

    6 5 Отговор

    До коментар #45 от "Възрожденец":

    Така хуубаво щеее възродя с 2-3 замаха на теслата ,че даже и близките ти роднини ще се чудят ,ти кой беше .

    19:01 21.08.2025

  • 51 стоян георгиев

    5 12 Отговор

    До коментар #26 от "Ми то си е страшно":

    Така е .друго е да ти убиват 1000 човека на ден да си под санкции и народа ти да се чуди как да кара.

    Коментиран от #54

    19:02 21.08.2025

  • 52 стоян георгиев

    3 9 Отговор

    До коментар #40 от "Баце ЕООД":

    Кво написа че не се разбра?

    Коментиран от #57, #58

    19:02 21.08.2025

  • 53 А бре

    10 3 Отговор

    До коментар #43 от "Всички съседни държави и 22- те поробени":

    Сусссс бре минн диллл ,иди наХ Сууу Каа 3пррр ливвваа .

    19:02 21.08.2025

  • 54 Баце ЕООД

    10 4 Отговор

    До коментар #51 от "стоян георгиев":

    Кофти е в Украйна, ама нали Зелю е на власт, а той хубав, кадърен.. 😆😆🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Ей няма да се научиш никога стоенчо

    19:03 21.08.2025

  • 55 Злобното Джуджи

    5 14 Отговор
    Единственото условие е толкоз да си силен, че на никой през ум да не му минава да нарушава каквото и да било.
    От 1991г Русия не спада към тази категория. Та каквото и споразумение да се подпише, колкото и да е легитимно то не чини пукната пара ако зад него не стои СИЛА. Не знам Пусик на какво се надява, но Рассийката утанула

    Коментиран от #60

    19:04 21.08.2025

  • 56 Бесарабски фронт

    15 3 Отговор
    Според наш източник срещата вече е насрочена като датата се пази в тайна но изтече информация, че срещата ще се проведе при закрити врата в заведението на Последния Софиянец!

    Коментиран от #63

    19:04 21.08.2025

  • 57 Баце ЕООД

    13 1 Отговор

    До коментар #52 от "стоян георгиев":

    Твърде умен си, сигурно това е проблемът. Неуспорим исполин на човешката мисъл

    Коментиран от #62

    19:05 21.08.2025

  • 58 Алексбг

    6 2 Отговор

    До коментар #52 от "стоян георгиев":

    Казват че си бил голям тесняк ,даже и след като многократно си яздил Дебелия Сапсан ,я ни осветли как стават тези неща ?

    19:05 21.08.2025

  • 59 И що ги пуска тези

    6 2 Отговор

    До коментар #33 от "очевидец":

    готови текстове Вашият братовчед?

    19:06 21.08.2025

  • 60 Абе

    10 1 Отговор

    До коментар #55 от "Злобното Джуджи":

    Слушам немските новини в момента.. Пак не си разбрал

    Коментиран от #78

    19:06 21.08.2025

  • 61 Най-сигурната гаранция за сигурност

    10 6 Отговор
    на Украйна е била и ще бъде, да не дърпа Мечката за опашката.
    Отнася се същото и за балтийските тигри и за евромераклиите.

    Бисмарк

    Коментиран от #74

    19:07 21.08.2025

  • 62 стоян георгиев

    5 7 Отговор

    До коментар #57 от "Баце ЕООД":

    Абе миши ,нито си ми на образованието .нито на годините .нито на ч .киите ,я изчезни безкрайно ..

    Коментиран от #64, #68

    19:07 21.08.2025

  • 63 стоян георгиев

    4 6 Отговор

    До коментар #56 от "Бесарабски фронт":

    Имал една плетена и проядена от молци стогодишна черга(от чеиза на прабаба му) и щял да я опъне в качеството и на "Червен Килим..."

    Коментиран от #65

    19:07 21.08.2025

  • 64 Баце ЕООД

    5 1 Отговор

    До коментар #62 от "стоян георгиев":

    Никой не ти е на чекте ненадминат си.. Поне си признаваш.
    За образованието, то си ти личи и по горе описаното. Хахахаха

    Коментиран от #69

    19:09 21.08.2025

  • 65 Как киби

    9 0 Отговор

    До коментар #63 от "стоян георгиев":

    По цял ден за жълти стотинки тука, цяло лято, цяла зима. Стоенчо е основна колона на капитализма направо 🤣😆🤣😆👌 по голяма постигната нула в живота, дали има от някой друг?

    19:10 21.08.2025

  • 66 Кабакрадев

    9 2 Отговор
    Магнитс..ки завладя страната,а Меси от Банкя е само един от многото му подло...ги...срам...

    19:10 21.08.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Да знаеш

    7 2 Отговор

    До коментар #62 от "стоян георгиев":

    4ти клас със среден 3 не е кой знае какво образование. Не знам откъде си вярваш толкова, ако ти го дам да го подържиш малко, ще рухнеш под тежестта му

    19:13 21.08.2025

  • 69 стоян георгиев

    3 5 Отговор

    До коментар #64 от "Баце ЕООД":

    Бъркаш,аз не съм човек,аз съм ИИ

    Коментиран от #72, #76

    19:13 21.08.2025

  • 70 Какви са тези

    4 9 Отговор
    Опашки за Бензин
    В Кочина ?

    Бензиноколонкста Русия къде и остана
    Горивото ?

    За Китай петрол колкото искаш
    А за Бедните Мусорници

    БЕНЗИН СЪС КУПОНИ

    ХАХАХАХАХА

    По Плану
    По Графику

    19:16 21.08.2025

  • 71 Архимандрисандрит Бибиян

    2 7 Отговор
    Путилифонът батю Пундю каза каде ословието е изпълнено,оставало и него да го изпълнят ма искал целио до края и да мо гарантират после место у рая!

    19:17 21.08.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 ЗАЩО МУ Е НА ПОБЕДИТЕЛЯ

    13 3 Отговор
    Да се среща с наркомана ??

    19:17 21.08.2025

  • 74 Каква Мечка

    5 11 Отговор

    До коментар #61 от "Най-сигурната гаранция за сигурност":

    Бре Червено МекоТело.
    Къде е тая Мечка
    Че вече
    1 Милион КАБЗОНЧИЦИ
    Дадоха Фира?

    хаха хахаха хахаха

    Коментиран от #77

    19:18 21.08.2025

  • 75 Хахахаха

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    А бе и аз да бях на мястото на Путин нямаше да искам да разговарям със нелигитимен и дрогиран клоун.

    19:20 21.08.2025

  • 76 Я кажи

    4 1 Отговор

    До коментар #69 от "стоян георгиев":

    4ти клас трудно ли го взе? Или пак мамула си лапал батковците да ти подскажат

    Коментиран от #80

    19:20 21.08.2025

  • 77 ДОБРО ИЛИ НИЩО

    7 1 Отговор

    До коментар #74 от "Каква Мечка":

    Азоф даде фира.

    19:20 21.08.2025

  • 78 Злобното Джуджи

    7 8 Отговор

    До коментар #60 от "Абе":

    "..слушам немските новини..."

    Новината е една - Русия потъна 😁
    Не за преговори тръгна Русия 2022г, а за да свали Зеленския. След Четири Года безуспешни действия какво се получи ? Украйна остава като държава с излаз и контрол на Черно море. Никакъв официален руски език и вписване на руснаци и българи в конституцията.
    НАТО остава в Украйна, независимо с какви благовидни договорки бъде прикрито това. Украйна ще има и ЯО.
    Това е резултата от некадърната и бездарна СВО и нефелен руски народ. Наздоровья и спасибо за вниманието. Епта.......😁😁😁

    19:22 21.08.2025

  • 79 Защо му трепереха

    3 10 Отговор
    Крачета на Куция Йордек КА. ПУТИН

    Когато беше в Аляска ?

    ВИСОКИТЕ ТОКЧЕТА

    ИЛИ НЕЩО

    ПАРКИНСОН?

    Питам за Една Капейка .

    Коментиран от #83

    19:22 21.08.2025

  • 80 стоян георгиев

    1 3 Отговор

    До коментар #76 от "Я кажи":

    Моля дефинирайте въпроса отново!

    19:23 21.08.2025

  • 81 Омръзна ми

    2 13 Отговор
    Да слушам за безумните условия на руснаците! Хем ги бомбят (украинците), хем не бил легитимен!!! Рашки, решението е просто, спрете войната за месец, украинците да си направят избори и тогава поставяйте условия за легитимност. А сега сте плосто диваци, които по не знам какви причини още не сте смазани от американците.

    Коментиран от #92, #96, #103

    19:24 21.08.2025

  • 82 стоян георгиев

    3 4 Отговор

    До коментар #72 от "Баце ЕООД":

    БАЦЕ ти ще бъдеш мойто "МАЦЕ..."

    Коментиран от #87

    19:24 21.08.2025

  • 83 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #79 от "Защо му трепереха":

    Тре перрешее нанай катти ...ката ,що има 3перррр.

    19:35 21.08.2025

  • 84 мутрафон

    0 2 Отговор
    Предполагам, че има в предвид за арбитър нашия стар колега Боко Банкянския.

    19:42 21.08.2025

  • 85 За Срещата

    2 10 Отговор
    Със Зеленски

    Пуся
    Пак ли ще бъде на високи токчета ?

    Със Тръмп беше Пълен Резил
    Едвам стоеше на краката си.
    Да му дадат и некой Бастун
    Да не се осакати Дъртия Педофил.

    Коментиран от #86, #93

    19:47 21.08.2025

  • 86 Баце ЕООД

    6 0 Отговор

    До коментар #85 от "За Срещата":

    Преместихме чата на друго място, ела ако ти е зараснало дупенцето

    19:49 21.08.2025

  • 87 Баце ЕООД

    6 0 Отговор

    До коментар #82 от "стоян георгиев":

    С тази мисъл ли ще го лъскаш довечера. Казах ти, жалък си

    19:50 21.08.2025

  • 88 Госあ

    7 1 Отговор
    Ето как се променят нещата, когато си френдче с г-н Путин 😂

    19:53 21.08.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Шопо

    9 2 Отговор

    До коментар #12 от "Сводки приказки на кафе":

    Има само едно условие капитулация на Зеленски.

    19:58 21.08.2025

  • 91 СТИГА БЕ

    8 0 Отговор
    НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ
    КВО УСЛОВИЯ
    ЗЕЛЕНСКИ В КОСТЮМ НА ПРАСЕНЦЕ
    В ОПАШЧИЦА ОТЗАД
    НЕ Е ВЯРНО

    20:06 21.08.2025

  • 92 АМИ НЕ ЗНАЕШ ЩОТО

    6 2 Отговор

    До коментар #81 от "Омръзна ми":

    СИ ДЕБИЛ
    АМИ НЕ Е ВЪЗМОЖНО
    А ЗА БОМБЕНЕТО ПИТАЙ АЗОВ ПОД ПОКРОВСК ИЛИ АЗЕРИТЕ В ОДЕСА

    20:09 21.08.2025

  • 93 НЯМА БЕ СПОКО

    1 4 Отговор

    До коментар #85 от "За Срещата":

    ЩЕ БЪДЕ НА КОКИЛИ ЗА ДА Е ВИСОК КОЛКОТО ЗЕЛЕНСКИ

    20:11 21.08.2025

  • 94 Васил

    3 0 Отговор
    Поредната пунта мара

    20:15 21.08.2025

  • 95 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    0 5 Отговор
    Хаяско е настъпил мотичето

    20:15 21.08.2025

  • 96 И КВО СИГА

    3 4 Отговор

    До коментар #81 от "Омръзна ми":

    РУАСНАЦИТЕ ДА СИ ПРОМЕНЯТ УСЛОВИЯТА ЗА КЕФА НА АСАН КЛОШАРЯ
    АМИ ПУСНИ ЖАЛБА
    АЙШЕТО ЩЕ ТИ Я НАПИШЕ

    20:15 21.08.2025

  • 97 Той

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Гостъ":

    Затова Тръмп го иронизира, ама колко мозък има една листна въшка да му разбере сарказма

    20:16 21.08.2025

  • 98 не може да бъде

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "очевидец":

    Ако текстовете са написани с такива правописни грешки ...ще се ОСЪМНЯТ и с основание!Който е ходил в българско у-ще до седми клас и е бил нормален ученик знае -пише се УСЪМНЯВАМ УСЪМНЕНИЕ....

    20:18 21.08.2025

  • 99 6565

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Факт":

    Факт е което си написал е лъжа

    20:21 21.08.2025

  • 100 Ядрени

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха хаха ха":

    Оръжия не се взимат като да вземеш дъвка от хипермаркет, някой ти ги дава по споразумение. Ако не са били съгласни, ми да обявят война

    20:22 21.08.2025

  • 101 И КВО СИГА

    3 2 Отговор
    РУАСНАЦИТЕ ДА СИ ПРОМЕНЯТ УСЛОВИЯТА ЗА КЕФА НА АСАН КЛОШАРЯ
    АМИ ПУСНИ ЖАЛБА
    АЙШЕТО ЩЕ ТИ Я НАПИШЕ

    20:22 21.08.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 АМИ ДОСТА АЗОВЦИ ПОД ПОКРОВСК

    4 1 Отговор

    До коментар #81 от "Омръзна ми":

    НЕ БЯХА СЪГЛАСНИ С РУСКИТЕ УСЛОВИЯ
    АМИ МЪРТВИ СА
    ИМА И ПОДОБНИ ДЕБИЛИ ПОД КЛЕМАНБИК
    АМИ МЪРТВИ СА
    ИМА ЛИ ОЩЕ НЕСЪГЛАСНИ С РУСКИТЕ УСЛОВИЯ .
    АМИ ПОДАЙ МОЛБИЧКА

    Коментиран от #123

    20:28 21.08.2025

  • 104 Забелязал 😁

    2 1 Отговор
    Открийте разликите ! Снимката отдолу е от Аляска .

    Коментиран от #110, #115

    20:31 21.08.2025

  • 105 Путин

    4 4 Отговор
    Е изключително хитър и лукав!Вижте само какъв поглед,какво изражение,какво излъчване има само!Както беше казал китайският президент преди време -“гледа те в очите и те лъже”!Не знам кой може да излезе по-голям дявол от него и да го победи в собствената му игра!Със сигурност е един от най-добрите примери и представител на хората,за които важи приказката - “дребен,ама вреден”

    20:36 21.08.2025

  • 106 Хаха

    4 7 Отговор
    Да си стои в бункера. Украинските и американски ракети скоро идват към Русия. Тепърва ще гледаме шоу и Путин ще плати цената в Русия.

    20:37 21.08.2025

  • 107 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Условието е: украинците да спрат да убиват руснаци на 8 000 метра растовние с пистолет.

    21:24 21.08.2025

  • 108 Пффф

    2 6 Отговор
    Путин разиграва цял свят. Това самозабравило се джудже изперкало съвсем.

    22:02 21.08.2025

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Двойникът има по-големи уши

    2 1 Отговор

    До коментар #104 от "Забелязал 😁":

    и повече ботокс...

    22:23 21.08.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Иван

    2 1 Отговор
    Сатанинските нацистки равини на сапун!

    03:50 22.08.2025

  • 113 Гориил

    1 1 Отговор
    Европейците са склонни да надценяват шансовете си. Кремъл е опитен и разбира добре европейската стратегия и знае как да я осуети.

    03:56 22.08.2025

  • 114 Злобното Джуджи

    2 1 Отговор
    Тази война ще приключи с Атом !!!
    Украйна е оборудвала десетки ТИР-а с Ядрен Заряд паркирани в Москва, Петербург, Енгелс, Крим.
    Въпрос на часове е да бъдат задействани за да се случи най-големия ру3ки КОШМАР 👍

    Коментиран от #118

    03:56 22.08.2025

  • 115 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Забелязал 😁":

    Различни вратовръзки.

    03:57 22.08.2025

  • 116 Той

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Гостъ":

    Няма акъл и не може да му се налее, просто му гледам сеира отстрани и се моля да не въвлекат БГ в тази галимация, щото помня баба ми когато ми разправяше за войните и глада, а сме били заможни за онова време

    03:59 22.08.2025

  • 117 Маша и Медведья

    0 0 Отговор
    Да го сложим на Царь по-мек ..

    04:05 22.08.2025

  • 118 А те руснаците

    0 0 Отговор

    До коментар #114 от "Злобното Джуджи":

    Чакат атома, да не ги изпреварят, както пишеше един, за един приятел питам

    Коментиран от #119

    04:08 22.08.2025

  • 119 Злобното Джуджи

    2 1 Отговор

    До коментар #118 от "А те руснаците":

    Руснаците дочакаха потъването на Масква, атентата в Крокус, окупацията на Курск, удара по 41 бомбандировача, бъди сигурен че ще дочакат и Атома !!!
    Защото Времето работи за Русия 😁

    04:14 22.08.2025

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Госあ

    1 0 Отговор
    с този боклук от снимката, действително трудно ще има преговори.

    04:18 22.08.2025

  • 122 да питам

    0 1 Отговор
    Руzzкие пичаги - Махорка ЭСТ ? Махорка нэту ..

    04:20 22.08.2025

  • 123 КАК Е?

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "АМИ ДОСТА АЗОВЦИ ПОД ПОКРОВСК":

    ВЪРВИ ЛИ РУСКАТА ПРОПАГАНДА? БИЗНЕС ИМА ЛИ?

    04:21 22.08.2025

  • 124 Писна ми

    0 0 Отговор
    Стига са мрънкали и едните и другите Тръмп да ги събира в Аляска без отопление,да опъва картата,да дърпа чертата и да ги пуска полузамръзнали да се връщат и да я спират тази война.

    04:22 22.08.2025

  • 125 Дрътия Софианец

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Интересанте , как от ресторантьор , могъщ със 17 ресторанта , стана посредник ? Мисля , че требе те надуем ...

    04:26 22.08.2025

