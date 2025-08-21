Зеленски: Руският диктатор разбира само от сила и натиск

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди днес, че руският му колега Владимир Путин разбира само от сила и натиск, предаде Укринформ.



"Трябва да бъде сложен край на тази война. Трябва да бъде оказан натиск върху Русия, за да прекрати войната", призова Зеленски в своето вечерно видеообръщение. Той се аргументира, че "руският диктатор" Путин "разбира само от сила и натиск".



Президентът на САЩ Доналд Тръмп е напълно прав, като казва, че Украйна не може да се защитава единствено чрез отбрана, заяви още Зеленски. Той призова украинските въоръжени сили да преминат в настъпление, за да окажат "натиск върху Русия".



Зеленски каза това по повод коментара на Тръмп в социалната му платформа "Трут Соушъл", че "е много трудно, ако не и невъзможно, да се спечели една война, без да бъде атакувана страната нашественик", отбелязва ДПА.



През последните дни украинската армия контраатакува в североизточната Сумска област и край важния логистичен център град Покровск в източната Донецка област, чието превземане сега е основна цел на Русия.



"Междувременно ние не забавяме темпото на дипломацията, във всичките си контакти с партньорите, за да се водят преговори - такива преговори, които наистина могат да ни доближат до мира", каза още Зеленски.

Путин е готов да се срещне със Зеленски, но първо трябва да се решат всички въпроси, включително този около пълномощията на украинския президент да подпише мирно споразумение, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Путин и американският му колега Доналд Тръмп се срещнаха в петък в Аляска за първата руско-американска среща на високо равнище за последните над четири години, на която двамата обсъдиха как да сложат край на най-смъртоносната война в Европа от Втората световна война насам. Тръмп заяви в понеделник, че е започнал организирането на среща между Путин и Зеленски, която ще бъде последвана от тристранна среща на високо равнище с негово участие.

Запитан от репортери дали Путин има желание да се срещне с украинския президент, Лавров заяви, че Путин „на няколко пъти е казвал, че е готов за среща, включително със Зеленски“.

Същевременно той допълни, че това ще стане „с разбирането, че всички въпроси, които изискват разглеждане на най-високо ниво, ще бъдат добре разработени, а експерти и министри ще изготвят съответните препоръки.“ „И с разбирането, че когато се стигне до подписване на бъдещи документи, въпросът с легитимността на подписващия се тези споразумения от украинска страна ще бъде решен“, допълни руският външен министър.

Путин в миналото е поставял под съмнение легитимността на Зеленски, защото неговият мандат трябваше да изтече през май миналата година, но заради войната не се проведоха нови избори. Киев казва, че Зеленски остава легитимен президент. Руските власти посочват, че са притеснени, че ако Зеленски подпише споразумение, следващият украински лидер може да го оспори въз основата на това, че мандатът на Зеленски е изтекъл. Самият Зеленски заяви тази седмица, че Киев би желал „силна реакция“ от Вашингтон, ако Путин не пожелае да седне на преговорната маса с него.

Според Лавров Киев показва липса на интерес за дългосрочно решаване на конфликта.

„Представителите на украинския режим по доста специфичен начин коментират настоящата ситуация, като пряко показват, че нямат интерес към устойчиво, справедливо и дългосрочно решение“, заяви ръководителят на руското външнополитическо ведомство, цитиран от ТАСС. Министърът заяви, че Зеленски се опитва да подмени сериозната работа по разрешаването на кризата с проста риторика за възможната среща с Путин.

„Що се отнася до срещата, за която говори Зеленски, спомнете си как доскоро говореше, че никога няма да води преговори с Путин. И досега не е отменил указа си от преди три години, който забранява воденето на преговори с Путин. Неговата активност по темата за организиране на среща на високо равнище с руския лидер очевидно има за цел да покаже уж конструктивната му насока към уреждане, но в действителност той просто замества сериозната, тежка, трудна работа по договаряне на принципите за устойчиво разрешаване на кризата с ефекти в стила на (комедиите – бел. ред) на КВН и „Квартал 95“ и прочее номера“, отбеляза руският министър.

Ройтерс отбелязва, че европейските лидери казват, че са скептично настроени към това дали Путин наистина се интересува от мир, но търсят надежден начин за гарантиране на сигурността на Украйна като част от потенциално мирно споразумение.

Лавров заяви, че нито Украйна, нито европейските лидери желаят мир. Той обвини т. нар. коалиция на желаещите, която включва основните европейски сили като Великобритания, Франция, Германия и Италия, че се опитва да подкопае постигнатия в Аляска прогрес между Путин и Тръмп.

„Що се отнася до мотивите, от които се ръководи така наречената Коалиция на желаещите, аз виждам много признаци, че тази активност цели именно подкопаване на прогреса, който ясно се очерта по време на срещата на високо равнище в Аляска, в резултат на контактите между представителите на американската администрация и руската страна преди това“, заяви министърът, цитиран от ТАСС.

„Целите, които остават на настоящото украинско ръководство, а тези цели, без съмнение, се подкрепят от западните спонсори на киевския режим, са насочени срещу усилията на президента Тръмп, с когото активно и конкретно си сътрудничим при намирането на дългосрочни, устойчиви начини за решение, за да отстраним първопричините за украинския конфликт“, допълни Лавров.

Същевременно той заяви, че европейските лидери се интересуват от постигането на стратегическо поражение на Русия, предаде Ройтерс.

„Европейските страни последваха Зеленски до Вашингтон и там се опитаха да прокарат своя дневен ред, който е насочен към това гаранциите за сигурност да бъдат изградени върху логиката на изолиране на Русия, обединяване на западния свят с Украйна, за да се продължи агресивна конфронтационна политика, сдържането на Руската федерация, което, разбира се, означава нанасянето на стратегическо поражение върху нас. Разбира се, това не може да предизвика у нас никакви чувства, различни от пълно отхвърляне“, допълни министърът, цитиран от ТАСС.

Според Лавров най-добрата възможност за гаранции за сигурност за Украйна би била основана върху дискусиите между Москва и Киев в Истанбул през 2022 г. Според проектоспоразумението, разгледано от Ройтерс, от Украйна се иска постоянен неутралитет в замяната на международни гаранции за сигурността от петте постоянни члена на Съвета за сигурност на ООН. Според Лавров всякакви опити за отдалечаване от обсъжданията в Истанбул биха били безнадеждни.