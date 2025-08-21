Зеленски: Руският диктатор разбира само от сила и натиск

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди днес, че руският му колега Владимир Путин разбира само от сила и натиск, предаде Укринформ.
"Трябва да бъде сложен край на тази война. Трябва да бъде оказан натиск върху Русия, за да прекрати войната", призова Зеленски в своето вечерно видеообръщение. Той се аргументира, че "руският диктатор" Путин "разбира само от сила и натиск".
Президентът на САЩ Доналд Тръмп е напълно прав, като казва, че Украйна не може да се защитава единствено чрез отбрана, заяви още Зеленски. Той призова украинските въоръжени сили да преминат в настъпление, за да окажат "натиск върху Русия".
Зеленски каза това по повод коментара на Тръмп в социалната му платформа "Трут Соушъл", че "е много трудно, ако не и невъзможно, да се спечели една война, без да бъде атакувана страната нашественик", отбелязва ДПА.
През последните дни украинската армия контраатакува в североизточната Сумска област и край важния логистичен център град Покровск в източната Донецка област, чието превземане сега е основна цел на Русия.
"Междувременно ние не забавяме темпото на дипломацията, във всичките си контакти с партньорите, за да се водят преговори - такива преговори, които наистина могат да ни доближат до мира", каза още Зеленски.
Путин е готов да се срещне със Зеленски, но първо трябва да се решат всички въпроси, включително този около пълномощията на украинския президент да подпише мирно споразумение, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Путин и американският му колега Доналд Тръмп се срещнаха в петък в Аляска за първата руско-американска среща на високо равнище за последните над четири години, на която двамата обсъдиха как да сложат край на най-смъртоносната война в Европа от Втората световна война насам. Тръмп заяви в понеделник, че е започнал организирането на среща между Путин и Зеленски, която ще бъде последвана от тристранна среща на високо равнище с негово участие.
Запитан от репортери дали Путин има желание да се срещне с украинския президент, Лавров заяви, че Путин „на няколко пъти е казвал, че е готов за среща, включително със Зеленски“.
Същевременно той допълни, че това ще стане „с разбирането, че всички въпроси, които изискват разглеждане на най-високо ниво, ще бъдат добре разработени, а експерти и министри ще изготвят съответните препоръки.“ „И с разбирането, че когато се стигне до подписване на бъдещи документи, въпросът с легитимността на подписващия се тези споразумения от украинска страна ще бъде решен“, допълни руският външен министър.
Путин в миналото е поставял под съмнение легитимността на Зеленски, защото неговият мандат трябваше да изтече през май миналата година, но заради войната не се проведоха нови избори. Киев казва, че Зеленски остава легитимен президент. Руските власти посочват, че са притеснени, че ако Зеленски подпише споразумение, следващият украински лидер може да го оспори въз основата на това, че мандатът на Зеленски е изтекъл. Самият Зеленски заяви тази седмица, че Киев би желал „силна реакция“ от Вашингтон, ако Путин не пожелае да седне на преговорната маса с него.
Според Лавров Киев показва липса на интерес за дългосрочно решаване на конфликта.
„Представителите на украинския режим по доста специфичен начин коментират настоящата ситуация, като пряко показват, че нямат интерес към устойчиво, справедливо и дългосрочно решение“, заяви ръководителят на руското външнополитическо ведомство, цитиран от ТАСС. Министърът заяви, че Зеленски се опитва да подмени сериозната работа по разрешаването на кризата с проста риторика за възможната среща с Путин.
„Що се отнася до срещата, за която говори Зеленски, спомнете си как доскоро говореше, че никога няма да води преговори с Путин. И досега не е отменил указа си от преди три години, който забранява воденето на преговори с Путин. Неговата активност по темата за организиране на среща на високо равнище с руския лидер очевидно има за цел да покаже уж конструктивната му насока към уреждане, но в действителност той просто замества сериозната, тежка, трудна работа по договаряне на принципите за устойчиво разрешаване на кризата с ефекти в стила на (комедиите – бел. ред) на КВН и „Квартал 95“ и прочее номера“, отбеляза руският министър.
Ройтерс отбелязва, че европейските лидери казват, че са скептично настроени към това дали Путин наистина се интересува от мир, но търсят надежден начин за гарантиране на сигурността на Украйна като част от потенциално мирно споразумение.
Лавров заяви, че нито Украйна, нито европейските лидери желаят мир. Той обвини т. нар. коалиция на желаещите, която включва основните европейски сили като Великобритания, Франция, Германия и Италия, че се опитва да подкопае постигнатия в Аляска прогрес между Путин и Тръмп.
„Що се отнася до мотивите, от които се ръководи така наречената Коалиция на желаещите, аз виждам много признаци, че тази активност цели именно подкопаване на прогреса, който ясно се очерта по време на срещата на високо равнище в Аляска, в резултат на контактите между представителите на американската администрация и руската страна преди това“, заяви министърът, цитиран от ТАСС.
„Целите, които остават на настоящото украинско ръководство, а тези цели, без съмнение, се подкрепят от западните спонсори на киевския режим, са насочени срещу усилията на президента Тръмп, с когото активно и конкретно си сътрудничим при намирането на дългосрочни, устойчиви начини за решение, за да отстраним първопричините за украинския конфликт“, допълни Лавров.
Същевременно той заяви, че европейските лидери се интересуват от постигането на стратегическо поражение на Русия, предаде Ройтерс.
„Европейските страни последваха Зеленски до Вашингтон и там се опитаха да прокарат своя дневен ред, който е насочен към това гаранциите за сигурност да бъдат изградени върху логиката на изолиране на Русия, обединяване на западния свят с Украйна, за да се продължи агресивна конфронтационна политика, сдържането на Руската федерация, което, разбира се, означава нанасянето на стратегическо поражение върху нас. Разбира се, това не може да предизвика у нас никакви чувства, различни от пълно отхвърляне“, допълни министърът, цитиран от ТАСС.
Според Лавров най-добрата възможност за гаранции за сигурност за Украйна би била основана върху дискусиите между Москва и Киев в Истанбул през 2022 г. Според проектоспоразумението, разгледано от Ройтерс, от Украйна се иска постоянен неутралитет в замяната на международни гаранции за сигурността от петте постоянни члена на Съвета за сигурност на ООН. Според Лавров всякакви опити за отдалечаване от обсъжданията в Истанбул биха били безнадеждни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аллаху акбар
Коментиран от #12
18:24 21.08.2025
3 Атина Палада
Коментиран от #13, #19
18:25 21.08.2025
5 Е нали👇
18:27 21.08.2025
6 стоян георгиев
Коментиран от #26, #40, #75
18:27 21.08.2025
8 Хаха хаха ха
Коментиран от #21, #29, #100
18:28 21.08.2025
10 Последния Софиянец
Коментиран от #111, #125
18:28 21.08.2025
11 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
18:29 21.08.2025
12 Сводки приказки на кафе
До коментар #1 от "Аллаху акбар":Времето на големите играчи е скъпо.
Ако ще се срещат, не е ли добре предварително да са уговорени всички въпроси?
И за какео да се срещат, ако от единия не зависи нищо?
Коментиран от #90
18:30 21.08.2025
13 Видьо Видев
До коментар #3 от "Атина Палада":Конституционният съд е пазач на беззаконието!
Що е то Ленински демократичен центролизъм?
И има ли той, все още почва у нас?
В БЪЛГАРИЯ ИМА ГЛАСУВАНЕ, НО НЯМА ИЗБОРИ!
Изборите са подигравка с нормалните българи!
Цветелина Маринова Пенкова-партиен кандидат- с 2 670 преференции
ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ИВАНЧЕВА – независим кандидат-с 30 310 преференции
В погазване на чл.6.ал.2 от Конституцията на РБ,
ЦИК обявява, че 2 670 преференции са повече от 30 310 преференции?
2 670, повече ли е от 30 310?
Това е подигравка с нормалните Българи!
ЦИК се оправдават, че такъв е избирателен закон.
Да, но Конституцията е върховен закон!
И всеки закон, който и противоречи е невалиден!
Което се знае от всеки, даже не юрист!
Но в България, Законът е "Врата у поле"!
А Конституционният съд е Пазач на беззаконието
и на Ленинският "Демократичен централизъм"!
няма такова беззаконие при изборите!
А от изборите зависи всичко останало след това!
Демократичните избори правеха мерцедесите в ГФР,
Демократичният центрапизъм правеше мукавените трабанти в ГДР!
България не е демократична държава!
България все още е партократична, макар и вече да е многопартийна държава!
Все още е в сила Ленинският "Демократичен централизъм"!
Изборът ти не се решава от дадените за теб лични преференции.
Решаващо е дали си подставен на "избираемо място".
А ако си водач на листа на партия, премин
Коментиран от #20
18:30 21.08.2025
14 Кривоверен алкаш
18:30 21.08.2025
15 Антиутопия
До коментар #2 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":Сам такой...
16 Гостъ
Коментиран от #97, #116
18:32 21.08.2025
17 Джудже с токчета и ботокс -педофил
18:32 21.08.2025
18 Иванушка🇺🇲
18:32 21.08.2025
19 Българска народна
До коментар #3 от "Атина Палада":Който го надуши, той го отпуши..
18:32 21.08.2025
20 Мишел
До коментар #13 от "Видьо Видев":Путин е незаконен президент според Руската конституция.
18:33 21.08.2025
21 Руснаков
До коментар #8 от "Хаха хаха ха":Точно казано...5те държави ще са гаранти...ами на Меморандума като имаше гарантиращи териториалната цялост на Украйна...какво се получи накрая...КРЕМЪЛСКИ ЛЪЖЦИ И КРАДЦИ.
18:33 21.08.2025
22 555
18:33 21.08.2025
крипто копейки тук
До коментар #20 от "Мишел":Миши,недей така,ще ти спрат рублите...
18:34 21.08.2025
25 Скопен Кремълски плъх с токчета
18:34 21.08.2025
26 Ми то си е страшно
До коментар #6 от "стоян георгиев":Да имаш война, огромна държава, безброй въпроси за решаване... И да хукнеш някъде си, да,се срещаш с някого си като знаеш, че всичко е аля-бала .и се опитват да те цакат с топла бира..
Коментиран от #51
27 аz СВОПобеда80
18:37 21.08.2025
28 Бункерен плъх-Плешивия охлюв
18:37 21.08.2025
29 Гостъ
До коментар #8 от "Хаха хаха ха":Ми да идат в Кремъл да го арестуват. Що не идат. И на САЩ на територия не го арестуваха . И на Арабите и там. Всъщност какво чакат? Нашите лидери висят като прани гащи да видят бай Тръмпа, а бай Вовата го посрещат с килими, авиация в небето ,подиуми за снимки и два истребитела един до друг символ на дружба.
18:39 21.08.2025
30 Българин
18:40 21.08.2025
31 Факт
🔹Будапещенският меморандум (1994 г.)
Анексията на Крим през 2014 г. и пълномащабното нахлуване през 2022 г. са пряко нарушение на ангажиментите за гарантиране на суверенитета и териториалната цялост на Украйна, в замяна на което Украйна се отказа от ядрения си арсенал.
🔹Договор за приятелство, сътрудничество и партньорство (1997 г.)
Този договор признаваше взаимно териториалната цялост и границите. Нарушен е с анексията на Крим, войната в Донбас (2014 г.) и нахлуването (2022 г.).
🔹Договор за руско-украинската граница (2003 г.)
Подписан лично от Владимир Путин, този договор определяше и потвърждаваше държавната граница между двете страни. Нарушаването на териториалната цялост на Украйна през 2014 г. и 2022 г. е пряко нарушаване на неговите клаузи.
🔹Харковските споразумения (2010 г.)
Споразуменията позволяваха на руския Черноморски флот да остане в Крим до 2042 г. в замяна на намаление на цената на газа за Украйна. Договорът стана безсмислен след анексията на Крим през 2014 г.
🔹Минските споразумения (2014 г., 2015 г.)
Тези споразумения целяха прекратяване на конфликта в Донбас. Русия не спази своите ангажименти за прекратяване на огъня и е продължи да подкрепя бойните действия, а накрая предприе пълномащабно нахлуване.
🔹Също така, Русия е нарушила редица по-малко известни договори с Украйна, като: Беловежките споразумения от 1991 г.; Договорът за Аз
18:40 21.08.2025
32 да ама не
18:40 21.08.2025
33 очевидец
Коментиран от #59, #98
18:40 21.08.2025
34 Хахаха
Хахаха какви условия ма шма та рок??!
Лопай КУ.. РАна
18:42 21.08.2025
35 Мдааа
18:43 21.08.2025
36 нннн
18:44 21.08.2025
37 Град Козлодуй
18:45 21.08.2025
38 Факт
18:45 21.08.2025
39 Вярно е
18:46 21.08.2025
40 Баце ЕООД
До коментар #6 от "стоян георгиев":Ти като експерт по най-жалки изказвания.. Извинения за човек си ти. Абсолютна загуба на ресурси
Коментиран от #52
18:48 21.08.2025
41 Kaлпазанин
18:49 21.08.2025
42 Баце ЕООД
18:49 21.08.2025
43 Всички съседни държави и 22- те поробени
НЯМА ДЪРЖАВА КОЯТО ДА НЕ Е НАПАДАНА ( НЕВЕДНЪЖ)..ОТ ТАЯ ФАШИСТКА МОНГОЛЯК - МЮСЮЛМАНСКА СЕКТА В МОСКАЛ
Коментиран от #45, #53
18:50 21.08.2025
44 Факт
03.03.2023
Думи на руския външен министър Сергей Лавров на срещата на Г-20 в Делхи предизвикаха присмеха на сатиричния "Вестник Стабильности", публикувал видео на страницата си в Twitter.
"Опитваме се да спрем войната, в която Украйна нападна Русия, заяви Лавров, а залата му отговори с омиров смях", пише изданието, информира "24 часа".
Основното значение на израза "омиров смях" е неистов, силен, гръмотевичен и неконтролируем смях. В литературни произведения фразата е използвана от Оноре дьо Балзак ("Бюрокрация") и Александър Дюма ("Двадесет години по-късно"). В руската литература изразът се среща при Лев Толстой ("Юношество"), а при Фьодор Достоевски един от героите предизвиква омшров смях при срещата ("Плъзгачи").
18:50 21.08.2025
45 Възрожденец
До коментар #43 от "Всички съседни държави и 22- те поробени":Така и не улучихя на съседи тия монголски Фашаги
Хахахахаха
Коментиран от #50
18:53 21.08.2025
46 АЙАЙАЙАЙ
До коментар #2 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":Псулер не може 10 263 години да победи Украйна и сега клекна на зпада и развя бял флаг за преговори за мир ахахаха
18:54 21.08.2025
47 Колхозниците
Това ги крепи!
18:57 21.08.2025
48 Цвете
18:58 21.08.2025
49 Цвете
18:59 21.08.2025
50 Майстора
До коментар #45 от "Възрожденец":Така хуубаво щеее възродя с 2-3 замаха на теслата ,че даже и близките ти роднини ще се чудят ,ти кой беше .
19:01 21.08.2025
51 стоян георгиев
До коментар #26 от "Ми то си е страшно":Така е .друго е да ти убиват 1000 човека на ден да си под санкции и народа ти да се чуди как да кара.
Коментиран от #54
19:02 21.08.2025
52 стоян георгиев
До коментар #40 от "Баце ЕООД":Кво написа че не се разбра?
Коментиран от #57, #58
19:02 21.08.2025
53 А бре
До коментар #43 от "Всички съседни държави и 22- те поробени":Сусссс бре минн диллл ,иди наХ Сууу Каа 3пррр ливвваа .
19:02 21.08.2025
54 Баце ЕООД
До коментар #51 от "стоян георгиев":Кофти е в Украйна, ама нали Зелю е на власт, а той хубав, кадърен.. 😆😆🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ей няма да се научиш никога стоенчо
19:03 21.08.2025
55 Злобното Джуджи
От 1991г Русия не спада към тази категория. Та каквото и споразумение да се подпише, колкото и да е легитимно то не чини пукната пара ако зад него не стои СИЛА. Не знам Пусик на какво се надява, но Рассийката утанула
Коментиран от #60
19:04 21.08.2025
56 Бесарабски фронт
Коментиран от #63
19:04 21.08.2025
57 Баце ЕООД
До коментар #52 от "стоян георгиев":Твърде умен си, сигурно това е проблемът. Неуспорим исполин на човешката мисъл
Коментиран от #62
19:05 21.08.2025
58 Алексбг
До коментар #52 от "стоян георгиев":Казват че си бил голям тесняк ,даже и след като многократно си яздил Дебелия Сапсан ,я ни осветли как стават тези неща ?
19:05 21.08.2025
59 И що ги пуска тези
До коментар #33 от "очевидец":готови текстове Вашият братовчед?
19:06 21.08.2025
60 Абе
До коментар #55 от "Злобното Джуджи":Слушам немските новини в момента.. Пак не си разбрал
Коментиран от #78
19:06 21.08.2025
61 Най-сигурната гаранция за сигурност
Отнася се същото и за балтийските тигри и за евромераклиите.
Бисмарк
Коментиран от #74
19:07 21.08.2025
62 стоян георгиев
До коментар #57 от "Баце ЕООД":Абе миши ,нито си ми на образованието .нито на годините .нито на ч .киите ,я изчезни безкрайно ..
Коментиран от #64, #68
19:07 21.08.2025
63 стоян георгиев
До коментар #56 от "Бесарабски фронт":Имал една плетена и проядена от молци стогодишна черга(от чеиза на прабаба му) и щял да я опъне в качеството и на "Червен Килим..."
Коментиран от #65
19:07 21.08.2025
64 Баце ЕООД
До коментар #62 от "стоян георгиев":Никой не ти е на чекте ненадминат си.. Поне си признаваш.
За образованието, то си ти личи и по горе описаното. Хахахаха
Коментиран от #69
19:09 21.08.2025
65 Как киби
До коментар #63 от "стоян георгиев":По цял ден за жълти стотинки тука, цяло лято, цяла зима. Стоенчо е основна колона на капитализма направо 🤣😆🤣😆👌 по голяма постигната нула в живота, дали има от някой друг?
19:10 21.08.2025
66 Кабакрадев
19:10 21.08.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Да знаеш
До коментар #62 от "стоян георгиев":4ти клас със среден 3 не е кой знае какво образование. Не знам откъде си вярваш толкова, ако ти го дам да го подържиш малко, ще рухнеш под тежестта му
19:13 21.08.2025
69 стоян георгиев
До коментар #64 от "Баце ЕООД":Бъркаш,аз не съм човек,аз съм ИИ
Коментиран от #72, #76
19:13 21.08.2025
70 Какви са тези
В Кочина ?
Бензиноколонкста Русия къде и остана
Горивото ?
За Китай петрол колкото искаш
А за Бедните Мусорници
БЕНЗИН СЪС КУПОНИ
ХАХАХАХАХА
По Плану
По Графику
19:16 21.08.2025
71 Архимандрисандрит Бибиян
19:17 21.08.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 ЗАЩО МУ Е НА ПОБЕДИТЕЛЯ
19:17 21.08.2025
74 Каква Мечка
До коментар #61 от "Най-сигурната гаранция за сигурност":Бре Червено МекоТело.
Къде е тая Мечка
Че вече
1 Милион КАБЗОНЧИЦИ
Дадоха Фира?
хаха хахаха хахаха
Коментиран от #77
19:18 21.08.2025
75 Хахахаха
До коментар #6 от "стоян георгиев":А бе и аз да бях на мястото на Путин нямаше да искам да разговарям със нелигитимен и дрогиран клоун.
19:20 21.08.2025
76 Я кажи
До коментар #69 от "стоян георгиев":4ти клас трудно ли го взе? Или пак мамула си лапал батковците да ти подскажат
Коментиран от #80
19:20 21.08.2025
77 ДОБРО ИЛИ НИЩО
До коментар #74 от "Каква Мечка":Азоф даде фира.
19:20 21.08.2025
78 Злобното Джуджи
До коментар #60 от "Абе":"..слушам немските новини..."
Новината е една - Русия потъна 😁
Не за преговори тръгна Русия 2022г, а за да свали Зеленския. След Четири Года безуспешни действия какво се получи ? Украйна остава като държава с излаз и контрол на Черно море. Никакъв официален руски език и вписване на руснаци и българи в конституцията.
НАТО остава в Украйна, независимо с какви благовидни договорки бъде прикрито това. Украйна ще има и ЯО.
Това е резултата от некадърната и бездарна СВО и нефелен руски народ. Наздоровья и спасибо за вниманието. Епта.......😁😁😁
19:22 21.08.2025
79 Защо му трепереха
Когато беше в Аляска ?
ВИСОКИТЕ ТОКЧЕТА
ИЛИ НЕЩО
ПАРКИНСОН?
Питам за Една Капейка .
Коментиран от #83
19:22 21.08.2025
80 стоян георгиев
До коментар #76 от "Я кажи":Моля дефинирайте въпроса отново!
19:23 21.08.2025
81 Омръзна ми
Коментиран от #92, #96, #103
19:24 21.08.2025
82 стоян георгиев
До коментар #72 от "Баце ЕООД":БАЦЕ ти ще бъдеш мойто "МАЦЕ..."
Коментиран от #87
19:24 21.08.2025
83 Ами
До коментар #79 от "Защо му трепереха":Тре перрешее нанай катти ...ката ,що има 3перррр.
19:35 21.08.2025
84 мутрафон
19:42 21.08.2025
85 За Срещата
Пуся
Пак ли ще бъде на високи токчета ?
Със Тръмп беше Пълен Резил
Едвам стоеше на краката си.
Да му дадат и некой Бастун
Да не се осакати Дъртия Педофил.
Коментиран от #86, #93
19:47 21.08.2025
86 Баце ЕООД
До коментар #85 от "За Срещата":Преместихме чата на друго място, ела ако ти е зараснало дупенцето
19:49 21.08.2025
87 Баце ЕООД
До коментар #82 от "стоян георгиев":С тази мисъл ли ще го лъскаш довечера. Казах ти, жалък си
19:50 21.08.2025
88 Госあ
19:53 21.08.2025
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Шопо
До коментар #12 от "Сводки приказки на кафе":Има само едно условие капитулация на Зеленски.
19:58 21.08.2025
91 СТИГА БЕ
КВО УСЛОВИЯ
ЗЕЛЕНСКИ В КОСТЮМ НА ПРАСЕНЦЕ
В ОПАШЧИЦА ОТЗАД
НЕ Е ВЯРНО
20:06 21.08.2025
92 АМИ НЕ ЗНАЕШ ЩОТО
До коментар #81 от "Омръзна ми":СИ ДЕБИЛ
АМИ НЕ Е ВЪЗМОЖНО
А ЗА БОМБЕНЕТО ПИТАЙ АЗОВ ПОД ПОКРОВСК ИЛИ АЗЕРИТЕ В ОДЕСА
20:09 21.08.2025
93 НЯМА БЕ СПОКО
До коментар #85 от "За Срещата":ЩЕ БЪДЕ НА КОКИЛИ ЗА ДА Е ВИСОК КОЛКОТО ЗЕЛЕНСКИ
20:11 21.08.2025
94 Васил
20:15 21.08.2025
95 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
20:15 21.08.2025
96 И КВО СИГА
До коментар #81 от "Омръзна ми":РУАСНАЦИТЕ ДА СИ ПРОМЕНЯТ УСЛОВИЯТА ЗА КЕФА НА АСАН КЛОШАРЯ
АМИ ПУСНИ ЖАЛБА
АЙШЕТО ЩЕ ТИ Я НАПИШЕ
20:15 21.08.2025
97 Той
До коментар #16 от "Гостъ":Затова Тръмп го иронизира, ама колко мозък има една листна въшка да му разбере сарказма
20:16 21.08.2025
98 не може да бъде
До коментар #33 от "очевидец":Ако текстовете са написани с такива правописни грешки ...ще се ОСЪМНЯТ и с основание!Който е ходил в българско у-ще до седми клас и е бил нормален ученик знае -пише се УСЪМНЯВАМ УСЪМНЕНИЕ....
20:18 21.08.2025
99 6565
До коментар #31 от "Факт":Факт е което си написал е лъжа
20:21 21.08.2025
100 Ядрени
До коментар #8 от "Хаха хаха ха":Оръжия не се взимат като да вземеш дъвка от хипермаркет, някой ти ги дава по споразумение. Ако не са били съгласни, ми да обявят война
20:22 21.08.2025
101 И КВО СИГА
АМИ ПУСНИ ЖАЛБА
АЙШЕТО ЩЕ ТИ Я НАПИШЕ
20:22 21.08.2025
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 АМИ ДОСТА АЗОВЦИ ПОД ПОКРОВСК
До коментар #81 от "Омръзна ми":НЕ БЯХА СЪГЛАСНИ С РУСКИТЕ УСЛОВИЯ
АМИ МЪРТВИ СА
ИМА И ПОДОБНИ ДЕБИЛИ ПОД КЛЕМАНБИК
АМИ МЪРТВИ СА
ИМА ЛИ ОЩЕ НЕСЪГЛАСНИ С РУСКИТЕ УСЛОВИЯ .
АМИ ПОДАЙ МОЛБИЧКА
Коментиран от #123
20:28 21.08.2025
104 Забелязал 😁
Коментиран от #110, #115
20:31 21.08.2025
105 Путин
20:36 21.08.2025
106 Хаха
20:37 21.08.2025
107 Я пък тоя
21:24 21.08.2025
108 Пффф
22:02 21.08.2025
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Двойникът има по-големи уши
До коментар #104 от "Забелязал 😁":и повече ботокс...
22:23 21.08.2025
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Иван
03:50 22.08.2025
113 Гориил
03:56 22.08.2025
114 Злобното Джуджи
Украйна е оборудвала десетки ТИР-а с Ядрен Заряд паркирани в Москва, Петербург, Енгелс, Крим.
Въпрос на часове е да бъдат задействани за да се случи най-големия ру3ки КОШМАР 👍
Коментиран от #118
03:56 22.08.2025
115 Иван
До коментар #104 от "Забелязал 😁":Различни вратовръзки.
03:57 22.08.2025
116 Той
До коментар #16 от "Гостъ":Няма акъл и не може да му се налее, просто му гледам сеира отстрани и се моля да не въвлекат БГ в тази галимация, щото помня баба ми когато ми разправяше за войните и глада, а сме били заможни за онова време
03:59 22.08.2025
117 Маша и Медведья
04:05 22.08.2025
118 А те руснаците
До коментар #114 от "Злобното Джуджи":Чакат атома, да не ги изпреварят, както пишеше един, за един приятел питам
Коментиран от #119
04:08 22.08.2025
119 Злобното Джуджи
До коментар #118 от "А те руснаците":Руснаците дочакаха потъването на Масква, атентата в Крокус, окупацията на Курск, удара по 41 бомбандировача, бъди сигурен че ще дочакат и Атома !!!
Защото Времето работи за Русия 😁
04:14 22.08.2025
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Госあ
04:18 22.08.2025
122 да питам
04:20 22.08.2025
123 КАК Е?
До коментар #103 от "АМИ ДОСТА АЗОВЦИ ПОД ПОКРОВСК":ВЪРВИ ЛИ РУСКАТА ПРОПАГАНДА? БИЗНЕС ИМА ЛИ?
04:21 22.08.2025
124 Писна ми
04:22 22.08.2025
125 Дрътия Софианец
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Интересанте , как от ресторантьор , могъщ със 17 ресторанта , стана посредник ? Мисля , че требе те надуем ...
04:26 22.08.2025