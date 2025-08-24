Путин иска да убеди всички, че е силен, но не е

Срещата на върха в Аляска Москва представя от Москва като една своеобразна демонстрация на световния ред - двете големи сили Русия и САЩ се събират, за да определят съдбата на света.
В действителност обаче руският президент Владимир Путин се намира в задънена улица - с ограничени финансови ресурси, а максималистичните му амбиции в Украйна са изправени пред провал.
Войната му целеше да унищожи суверенитета на Киев, но години по-късно печалбите за Русия са минимални, а икономиката на страната е поставена под силен натиск. Така започва анализът на East Stratcom Task Force към Дипломатическата служба на Европейския съюз за актуалните пропагандни кампании на Кремъл преди срещата в Аляска между Доналд Тръмп и Владимир Путин.
Крадецът вика: "Дръжте крадеца"
Руската пропагандна машина има прост подход: гръмко обвинява Европейския съюз (ЕС) и Украйна, че не търсят мир, докато Кремъл върши точно това, в което упреква другите. В последните дни онлайн се появяват множество послания, че ЕС саботира преговорите в Аляска. Истината е, че преговорите се блокират от Русия, която отказва компромиси, поставя неприемливи условия и продължава атаките, правейки мирното решение невъзможно.
Друга част от посланията на руската пропаганда се опитват да представят Путин като миротворец. Всъщност обаче неговият режим мобилизира стотици хиляди души на фронта, разпали кървава война и продължава да бомбардира цивилната инфраструктура, за да срине икономиката и духа на Украйна. Русия е агресорът, а не посредникът за мир.
Обвинения има към ЕС и за неправомерна намеса. И все пак Русия е тази, която нахлу в чужда държава, разрушава градове и предизвиква мащабна геополитическа криза.
Още една любима теза на руската пропаганда - Европейският съюз е без значение и не може да оказва влияние. Всъщност обаче именно ЕС е най-големият поддръжник на Украйна - основен донор на финансова, военна и хуманитарна помощ. Санкциите на ЕС сериозно намалиха приходите на Русия от петрол и свиха валутните ѝ резерви. Без тази подкрепа руската военна машина щеше да е далеч по-силна.
Лошият опит от преговорите досега
Москва има дълга практика да прикрива неискрените си преговори с кампании за дезинформация. През 2014-2015 г. Русия подписа Минските споразумения, но бързо наруши примирието и започна да разпространява лъжи, по адрес на Украйна и Запада. Въпреки ясните доказателства, Кремъл отричаше връзките си с проруските сепаратисти в Донецк и Луганск и прехвърляше вината към западните лидери - част от утвърдения пропаганден сценарий, който се спазва оттогава насам.
Сходна тактика бе приложена и при мирните преговори в Истанбул през март 2022 г., когато започна кампания с лъжовни твърдения, че западни лидери - най-вече тогавашния британски премиер Борис Джонсън - са провалили разговорите.
Макар тези истории многократно да са опровергавани, Кремъл продължава да ги повтаря. В действителност преговорите бяха подкопани от действията на самата Русия - включително масовото убийство в Буча, максималистичните ѝ изисквания и ниското равнище на изпратената делегация, което показа липса на истинска готовност за мир.
Гръмки обвинения и прикрити слабости
Проектирането на вина е любим похват на пропагандата Кремъл - да представя себе си като силен и разумен, а останалите като слаби, хаотични или враждебни. Но реалността е, че големите амбиции на Путин се разпадат.
Русия е затънала в скъпоструващо безизходно положение, армията ѝ се изтощава, икономиката буксува, а военните ѝ успехи са незначителни на общия фон.
С други думи, гръмките обвинения и дезинформационните кампании на Кремъл са само димна завеса, прикриваща собствените му престъпления и провали. Разкриването на този механизъм е ключово, за да се разбере какво всъщност стои зад срещата в Аляска - и какво се случва на бойното поле в Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Нормално
Коментиран от #30
20:03 24.08.2025
3 Само
20:05 24.08.2025
4 Така се е свил господин
А зеленски европейският съюз пищят ще трябва веднага да бъдат спрени военните действия за да могат малко да се вземат от боя който в момента понасят.
Коментиран от #56
20:05 24.08.2025
5 ами като е слаб
20:06 24.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ха-ха-ха
20:06 24.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Путин е наясно
но явно има скрити орешки.....аааа жокери
в ръкавите щом колективния западНАЛ успява да надава само вой до небесата в бизсилието си .
Коментиран от #28
20:07 24.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хоби готвач
Коментиран от #23, #34
20:08 24.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Уролог
Коментиран от #20
20:09 24.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хубаво....не е
20:09 24.08.2025
19 Ха ха ха
До коментар #6 от "az СВО Победа80":Да не беше и писал...
Коментиран от #26
20:09 24.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Витанката съм
Коментиран от #68
20:09 24.08.2025
22 щом Disinfo или Дезинфоимация казва
на кьор фишеците им
20:09 24.08.2025
23 след
До коментар #13 от "Хоби готвач":11 години каквито се сетиш санкции направо им разкатаха икономиката 🤣🤣🤣
20:09 24.08.2025
24 на кой да вярваме
Москва премествала войски през собствената си територия, а САЩ измисляли сценарии около Украйна заради "Северн поток 2"
Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред телевизионния канал Rete4, съобщава TeleTrader.
Критиките й бяха насочени към изявления на Белия дом и "Даунинг стрийт".
Тя подчерта, че Москва е обвинявана единствено за преместването на войски през собствената си територия и обвини Съединените щати, че измислят сценарии около Украйна, за да накарат Германия да се откаже от газопровода "Северен поток 2", който пренася руски газ към Западна Европа.
Струпване на руски войски в близост до украинската граница породиха подозрения у Запада, че Москва планира нападение срещу Украйна. Въпреки че Москва отрича да има такъв план, тя се възползва от ситуацията, за да постави исканията си за гаранции в сферата на сигурността от страна на Запада, които включват прекратяване на евентуалното разширяване на НАТО на изток и налагането на официално вето върху възможността Украйна да се присъедини към Алианса.
Коментиран от #33, #44
20:10 24.08.2025
25 Лукашенко
Коментиран от #31
20:11 24.08.2025
26 az СВО Победа80
До коментар #19 от "Ха ха ха":И ти ли си с объркано ср@@не от Путин??? 🤣🤣🤣
20:12 24.08.2025
27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #7 от "Меморандум Будапеща 1994":Колега, прегледай историята ПРЕДИ 2014-та❗
Ще ти е от полза ❗
Нали този меморандум от 1994-та У..йна щеше да е НЕзависима и НЕблокова❗
А още 2008-ма НАТОпорчените представят план за въвличането на страната в ОТАНчо ❗
ЕсеС не остава по-назад и предлага на У...йна да скъса всички договори и споразумения с Русия и да я прилагат в ЕсеС❗
Когато Президентът на страната ОТКАЗВАТ тези две предложения .....
ИДВАТ БайПън и НюЛанд с кифличките и чая на
"Майдана"‼️
Четете бе, че да не се излагате, като пишете‼️
Коментиран от #38
20:12 24.08.2025
28 Нищо
До коментар #10 от "Путин е наясно":не му е ясно... В иран само му направиха показно, за 2-3 дена. Тия ракети, дето само ги промотира, никой няма да го чака, да ги изстрелва. Ако ги има изобщо.
20:12 24.08.2025
29 много ясно
20:12 24.08.2025
30 нали сега му сърбате попарата
До коментар #2 от "Нормално":на тиквата
ти и най бедните и болнави русофоборци в ес
а тях не ги мисли
20:13 24.08.2025
31 На тебе
До коментар #25 от "Лукашенко":изясни ли те се ???
20:13 24.08.2025
32 Абе,
20:14 24.08.2025
33 на кой да вярваме....
До коментар #24 от "на кой да вярваме":На Русия естествено! Ти на кой искаш...
на замаяната Кая Калас ли или на големият Урсул ..
20:14 24.08.2025
34 Чини
До коментар #13 от "Хоби готвач":ми се, че това... не е майтап.
20:16 24.08.2025
35 Ей тия
До коментар #1 от "Малката Мута":"East Stratcom Task Force към Дипломатическата служба на Европейския съюз"
Абе щом са подчинени на Кая Скумрията смятай какви са.
20:20 24.08.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 бай Митко
До коментар #27 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Адмирации! Кратко, ясно и точно!
20:21 24.08.2025
39 Шанбас защо не е под статията?
20:22 24.08.2025
40 И как решихте
20:22 24.08.2025
41 Готов за бой
Коментиран от #72, #74
20:24 24.08.2025
42 нннн
20:24 24.08.2025
43 Невероятни смооотаняци верно
Коментиран от #64
20:25 24.08.2025
44 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #24 от "на кой да вярваме":Ех, поне българския език да бяхте научили, можеше да се научите и да мислите❗
Първо, не е "на КОЙ да вярваме",
а "на КОГО да вярваме"❗
После вярвай на онези дето показаха в ООН на целия свят епруветката с ОВ на Садам, а след като го ликвидираха и след като не намериха ОВ, дори не се извиниха, ЧЕ СА ИЗЛЪГАЛИ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ЦЕЛИЯ СВЯТ‼️
20:28 24.08.2025
45 Пълни глупости четем....
20:28 24.08.2025
46 Мнение
20:29 24.08.2025
47 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
ЩО ИСКАТЕ ДА ПРЕГОВАРЯТЕ
АЙДЕ МИР ЧРЕЗ СИЛА МАЛКО ОСТАНА
Е СЕГА ВИЖДАТЕ ЛИ НИВОТО НА БРЮКСЕЛСКИТЕ ДЕБ.....ИЛИ
ТЕА ДЕТ ВИ УПРАВЛЯВАТ
АЙДЕ ПОБЕДА УРЯЯЯЯЯ
20:29 24.08.2025
48 Ако това е вярно, радвайте се
20:30 24.08.2025
49 инфо
20:32 24.08.2025
50 Либерастки напъни
20:34 24.08.2025
51 ежко
20:35 24.08.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Киро
20:37 24.08.2025
54 Ей тва направо кърти
Коментиран от #58
20:39 24.08.2025
55 3566
20:43 24.08.2025
56 Вие говорите
До коментар #4 от "Така се е свил господин":За территорий, кои-то са изгубили стратегическо значение....
Голям праз...
Ние вече учим Руски.
20:44 24.08.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Уточнение
До коментар #54 от "Ей тва направо кърти":Статията е за бальците, умните да четко м/у недоверие.
20:46 24.08.2025
59 Когато става дума за "анализ"
Коментиран от #63
20:46 24.08.2025
60 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
А тия 4000 ядрени глави явно са достатъчни да унищожат света два-три пъти....
Супер слаб е....наистина
20:47 24.08.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Да,бе
20:48 24.08.2025
63 Пропаганда.
До коментар #59 от "Когато става дума за "анализ"":Информационна война.
Коментиран от #67
20:49 24.08.2025
64 Ама верно
До коментар #43 от "Невероятни смооотаняци верно":Ако действително Дипломатическата служба на Европейския съюз се занимава с "актуалните пропагандни кампании" на Кремъл тези хора просто не са за тази работа.
20:50 24.08.2025
65 3.14К
20:51 24.08.2025
66 Пьрвоисточника
Най страшного оружие на ВВП.
20:53 24.08.2025
67 То тва хубаво "Информационна война"
До коментар #63 от "Пропаганда.":Но Информационна война е възможна при липса на информация с цел маниполиране на реалностите в очите на обществото а при съвременните средства за комуникация е безмислено да се лъже. Търсил съм пример за "пропагандна кампания" и не съм открил нито една. Нямам си и идея тази Дипломатическата служба на Европейския съюз с какво и как точно се бори, но се съмнявам че има някакъв реален резултат. Виж цензурата и репресиите са друго нещо. ....
21:01 24.08.2025
68 Няма юруш,
До коментар #21 от "Витанката съм":има методично унищожаване на бандеровци,по точно смилане,от което натовската армия на укра я няма вече! Има западни наемници и украински фермери,които само чакат удобен случай да дезертират!Колапса наближава,и за това е този вой за примирие!
21:04 24.08.2025
69 Гориил
21:05 24.08.2025
70 Само да добавя
21:13 24.08.2025
71 000
21:15 24.08.2025
72 Мальовица
До коментар #41 от "Готов за бой":Тебе с правата лопата.
21:19 24.08.2025
73 дааа
21:20 24.08.2025
74 Първи
До коментар #41 от "Готов за бой":Ще се наакаш. Пък и трябва да знаеш нещо за ПК.
21:21 24.08.2025
75 Не знам
21:22 24.08.2025
76 шаа
21:23 24.08.2025