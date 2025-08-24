Новини
Путин иска да убеди всички, че е силен, но не е
  Тема: Украйна

Путин иска да убеди всички, че е силен, но не е

24 Август, 2025 20:01

  • владимир путин-
  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп

Русия е затънала в скъпоструващо безизходно положение, армията ѝ се изтощава, икономиката буксува, а военните ѝ успехи са незначителни на общия фон

Путин иска да убеди всички, че е силен, но не е - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
EUvsDisinfo EUvsDisinfo
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Срещата на върха в Аляска Москва представя от Москва като една своеобразна демонстрация на световния ред - двете големи сили Русия и САЩ се събират, за да определят съдбата на света.

В действителност обаче руският президент Владимир Путин се намира в задънена улица - с ограничени финансови ресурси, а максималистичните му амбиции в Украйна са изправени пред провал.

Войната му целеше да унищожи суверенитета на Киев, но години по-късно печалбите за Русия са минимални, а икономиката на страната е поставена под силен натиск. Така започва анализът на East Stratcom Task Force към Дипломатическата служба на Европейския съюз за актуалните пропагандни кампании на Кремъл преди срещата в Аляска между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Крадецът вика: "Дръжте крадеца"

Руската пропагандна машина има прост подход: гръмко обвинява Европейския съюз (ЕС) и Украйна, че не търсят мир, докато Кремъл върши точно това, в което упреква другите. В последните дни онлайн се появяват множество послания, че ЕС саботира преговорите в Аляска. Истината е, че преговорите се блокират от Русия, която отказва компромиси, поставя неприемливи условия и продължава атаките, правейки мирното решение невъзможно.

Друга част от посланията на руската пропаганда се опитват да представят Путин като миротворец. Всъщност обаче неговият режим мобилизира стотици хиляди души на фронта, разпали кървава война и продължава да бомбардира цивилната инфраструктура, за да срине икономиката и духа на Украйна. Русия е агресорът, а не посредникът за мир.

Обвинения има към ЕС и за неправомерна намеса. И все пак Русия е тази, която нахлу в чужда държава, разрушава градове и предизвиква мащабна геополитическа криза.

Още една любима теза на руската пропаганда - Европейският съюз е без значение и не може да оказва влияние. Всъщност обаче именно ЕС е най-големият поддръжник на Украйна - основен донор на финансова, военна и хуманитарна помощ. Санкциите на ЕС сериозно намалиха приходите на Русия от петрол и свиха валутните ѝ резерви. Без тази подкрепа руската военна машина щеше да е далеч по-силна.

Лошият опит от преговорите досега

Москва има дълга практика да прикрива неискрените си преговори с кампании за дезинформация. През 2014-2015 г. Русия подписа Минските споразумения, но бързо наруши примирието и започна да разпространява лъжи, по адрес на Украйна и Запада. Въпреки ясните доказателства, Кремъл отричаше връзките си с проруските сепаратисти в Донецк и Луганск и прехвърляше вината към западните лидери - част от утвърдения пропаганден сценарий, който се спазва оттогава насам.

Сходна тактика бе приложена и при мирните преговори в Истанбул през март 2022 г., когато започна кампания с лъжовни твърдения, че западни лидери - най-вече тогавашния британски премиер Борис Джонсън - са провалили разговорите.

Макар тези истории многократно да са опровергавани, Кремъл продължава да ги повтаря. В действителност преговорите бяха подкопани от действията на самата Русия - включително масовото убийство в Буча, максималистичните ѝ изисквания и ниското равнище на изпратената делегация, което показа липса на истинска готовност за мир.

Гръмки обвинения и прикрити слабости

Проектирането на вина е любим похват на пропагандата Кремъл - да представя себе си като силен и разумен, а останалите като слаби, хаотични или враждебни. Но реалността е, че големите амбиции на Путин се разпадат.

Русия е затънала в скъпоструващо безизходно положение, армията ѝ се изтощава, икономиката буксува, а военните ѝ успехи са незначителни на общия фон.

С други думи, гръмките обвинения и дезинформационните кампании на Кремъл са само димна завеса, прикриваща собствените му престъпления и провали. Разкриването на този механизъм е ключово, за да се разбере какво всъщност стои зад срещата в Аляска - и какво се случва на бойното поле в Украйна.


Русия
Оценка 2.7 от 38 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нормално

    21 53 Отговор
    Даже и руснаците вече виждат слабост в Путин. Но те са си го избрали, сега да му сърбат попарата.

    Коментиран от #30

    20:03 24.08.2025

  • 3 Само

    41 4 Отговор
    В нашата страна Магнит...ски е силен,защото елитът,в кавички ,е съставен от ени...чари и хитри Андреш..ковци,от шопско и околностите.

    20:05 24.08.2025

  • 4 Така се е свил господин

    47 10 Отговор
    Путин ще е руската федерация плахо отстъпва към полската граница.
    А зеленски европейският съюз пищят ще трябва веднага да бъдат спрени военните действия за да могат малко да се вземат от боя който в момента понасят.

    Коментиран от #56

    20:05 24.08.2025

  • 5 ами като е слаб

    44 6 Отговор
    украинците сигурно са стигнали поне Москва?!? Или не са?!?

    20:06 24.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ха-ха-ха

    44 7 Отговор
    Ако не беше силен , нямаше да го дъвчете всеки ден. Мишоци.

    20:06 24.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Путин е наясно

    37 7 Отговор
    Че играе покер срещу професионални мошеници
    но явно има скрити орешки.....аааа жокери
    в ръкавите щом колективния западНАЛ успява да надава само вой до небесата в бизсилието си .

    Коментиран от #28

    20:07 24.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хоби готвач

    11 27 Отговор
    До няколко месеца Украйна ще унищожи 90% от индустрията в Русия. Тогава руснаците ще гледат как другите държави продават газ и петрол, а те ще се редят на опашки по бензиностанциите с 10 литра лимит за зареждане.

    Коментиран от #23, #34

    20:08 24.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Уролог

    9 24 Отговор
    В момента започват да се усещат гърчовете на Русия. А големият бой с американски и украински ракети тепърва предстои.

    Коментиран от #20

    20:09 24.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хубаво....не е

    3 3 Отговор
    Но пък Путин убеди всички че е ....но не е щото е

    20:09 24.08.2025

  • 19 Ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа80":

    Да не беше и писал...

    Коментиран от #26

    20:09 24.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Витанката съм

    6 23 Отговор
    Руският юруш в Украйна се провали.

    Коментиран от #68

    20:09 24.08.2025

  • 22 щом Disinfo или Дезинфоимация казва

    14 1 Отговор
    нека се радват хейтърите и русофоробите
    на кьор фишеците им

    20:09 24.08.2025

  • 23 след

    11 5 Отговор

    До коментар #13 от "Хоби готвач":

    11 години каквито се сетиш санкции направо им разкатаха икономиката 🤣🤣🤣

    20:09 24.08.2025

  • 24 на кой да вярваме

    6 13 Отговор
    Русия: Само луди хора без морал допускат, че ще нападнем Украйна
    Москва премествала войски през собствената си територия, а САЩ измисляли сценарии около Украйна заради "Северн поток 2"
    Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред телевизионния канал Rete4, съобщава TeleTrader.

    Критиките й бяха насочени към изявления на Белия дом и "Даунинг стрийт".

    Тя подчерта, че Москва е обвинявана единствено за преместването на войски през собствената си територия и обвини Съединените щати, че измислят сценарии около Украйна, за да накарат Германия да се откаже от газопровода "Северен поток 2", който пренася руски газ към Западна Европа.

    Струпване на руски войски в близост до украинската граница породиха подозрения у Запада, че Москва планира нападение срещу Украйна. Въпреки че Москва отрича да има такъв план, тя се възползва от ситуацията, за да постави исканията си за гаранции в сферата на сигурността от страна на Запада, които включват прекратяване на евентуалното разширяване на НАТО на изток и налагането на официално вето върху възможността Украйна да се присъедини към Алианса.

    Коментиран от #33, #44

    20:10 24.08.2025

  • 25 Лукашенко

    6 21 Отговор
    На Путин няма ли кой да му обясни, че със съветски танкове, уаз-ки, тротинетки и мотори не става.

    Коментиран от #31

    20:11 24.08.2025

  • 26 az СВО Победа80

    8 3 Отговор

    До коментар #19 от "Ха ха ха":

    И ти ли си с объркано ср@@не от Путин??? 🤣🤣🤣

    20:12 24.08.2025

  • 27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    31 2 Отговор

    До коментар #7 от "Меморандум Будапеща 1994":

    Колега, прегледай историята ПРЕДИ 2014-та❗
    Ще ти е от полза ❗
    Нали този меморандум от 1994-та У..йна щеше да е НЕзависима и НЕблокова❗
    А още 2008-ма НАТОпорчените представят план за въвличането на страната в ОТАНчо ❗
    ЕсеС не остава по-назад и предлага на У...йна да скъса всички договори и споразумения с Русия и да я прилагат в ЕсеС❗
    Когато Президентът на страната ОТКАЗВАТ тези две предложения .....
    ИДВАТ БайПън и НюЛанд с кифличките и чая на
    "Майдана"‼️
    Четете бе, че да не се излагате, като пишете‼️

    Коментиран от #38

    20:12 24.08.2025

  • 28 Нищо

    3 17 Отговор

    До коментар #10 от "Путин е наясно":

    не му е ясно... В иран само му направиха показно, за 2-3 дена. Тия ракети, дето само ги промотира, никой няма да го чака, да ги изстрелва. Ако ги има изобщо.

    20:12 24.08.2025

  • 29 много ясно

    16 3 Отговор
    Че обвиненията към ЕС и за неправомерна намеса са точни и обосновани. Намесата е даже още преди войната. ( През 2014 г. свалихме законно избрания президент на Украйна Виктор Янукович. Похарчихме 5 милиарда долара за това чрез ЦРУ, USAID и Националния фонд за демокрация. Ние инсталирахме марионетно ръководство, което сега знаем, че неоконсерваториите на Белия дом, включително Виктория Нуланд, избраха по телефона два месеца по-рано. И веднага отприщи гражданска война срещу руското население на Донбас, забрани руския език и унищожи 14 хиляди души. И тогава организира военни учения с НАТО. и после се учудиха как Русия нападна Украйна?) ...

    20:12 24.08.2025

  • 30 нали сега му сърбате попарата

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Нормално":

    на тиквата
    ти и най бедните и болнави русофоборци в ес

    а тях не ги мисли

    20:13 24.08.2025

  • 31 На тебе

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Лукашенко":

    изясни ли те се ???

    20:13 24.08.2025

  • 32 Абе,

    15 5 Отговор
    щом три години мачка 50 държави, кравешки подлоги, значи не е толкова слаба , колкото им се иска на сороските медии ...

    20:14 24.08.2025

  • 33 на кой да вярваме....

    15 6 Отговор

    До коментар #24 от "на кой да вярваме":

    На Русия естествено! Ти на кой искаш...
    на замаяната Кая Калас ли или на големият Урсул ..

    20:14 24.08.2025

  • 34 Чини

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "Хоби готвач":

    ми се, че това... не е майтап.

    20:16 24.08.2025

  • 35 Ей тия

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Малката Мута":

    "East Stratcom Task Force към Дипломатическата служба на Европейския съюз"

    Абе щом са подчинени на Кая Скумрията смятай какви са.

    20:20 24.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 бай Митко

    10 2 Отговор

    До коментар #27 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Адмирации! Кратко, ясно и точно!

    20:21 24.08.2025

  • 39 Шанбас защо не е под статията?

    4 0 Отговор
    Да не е дал фира случайно?

    20:22 24.08.2025

  • 40 И как решихте

    17 1 Отговор
    Че Путин иска .... Путин въобще не иска никой в нищо да убеждава. Даже както се вижда и диалог не иска даже защото май му писна от олигофрени

    20:22 24.08.2025

  • 41 Готов за бой

    1 9 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #72, #74

    20:24 24.08.2025

  • 42 нннн

    3 2 Отговор
    Чух, че в Донбас имали и проблем с водата. Също както в Плевен и другаде у нас. Полезно е да обменим опит как се живее без вода.

    20:24 24.08.2025

  • 43 Невероятни смооотаняци верно

    7 0 Отговор
    Дипломатическата служба на Европейския съюз представете си се занимавала с актуалните пропагандни кампании на Кремъл....

    Коментиран от #64

    20:25 24.08.2025

  • 44 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 2 Отговор

    До коментар #24 от "на кой да вярваме":

    Ех, поне българския език да бяхте научили, можеше да се научите и да мислите❗
    Първо, не е "на КОЙ да вярваме",
    а "на КОГО да вярваме"❗
    После вярвай на онези дето показаха в ООН на целия свят епруветката с ОВ на Садам, а след като го ликвидираха и след като не намериха ОВ, дори не се извиниха, ЧЕ СА ИЗЛЪГАЛИ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ЦЕЛИЯ СВЯТ‼️

    20:28 24.08.2025

  • 45 Пълни глупости четем....

    6 2 Отговор
    (Макар тези истории многократно да са опровергавани, Кремъл продължава да ги повтаря...)......абсолютно нищо, ама нищо не е опровергано...ама никога ...

    20:28 24.08.2025

  • 46 Мнение

    8 0 Отговор
    А гроздето е кисело. Путин умира няколко пъти и Русия все фалира.

    20:29 24.08.2025

  • 47 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    9 1 Отговор
    АМИ ЗНАЧИ ПУТИН ГУБИ ВОЙНАТА
    ЩО ИСКАТЕ ДА ПРЕГОВАРЯТЕ
    АЙДЕ МИР ЧРЕЗ СИЛА МАЛКО ОСТАНА

    Е СЕГА ВИЖДАТЕ ЛИ НИВОТО НА БРЮКСЕЛСКИТЕ ДЕБ.....ИЛИ
    ТЕА ДЕТ ВИ УПРАВЛЯВАТ
    АЙДЕ ПОБЕДА УРЯЯЯЯЯ

    20:29 24.08.2025

  • 48 Ако това е вярно, радвайте се

    9 1 Отговор
    (Русия е затънала в скъпоструващо безизходно положение, армията ѝ се изтощава, икономиката буксува, а военните ѝ успехи са незначителни на общия фон.).......какви са ви притесненията тогава? А?

    20:30 24.08.2025

  • 49 инфо

    7 1 Отговор
    "Уникално" заглавие над посредствено пасквилче. Нищо ново, напълно очаквано.

    20:32 24.08.2025

  • 50 Либерастки напъни

    5 1 Отговор
    Изключително тъпа и неадекватна статия. За фалиралия ЕС, който се чуди на кой да си подари еврата нищо не пише. За САЩ, които са пред фалит и се молят да остане долара.

    20:34 24.08.2025

  • 51 ежко

    6 1 Отговор
    Ако Русия не е силна,защо умирате от страх?Путин е слаб, какво толкова може да ви направи?Русия е зле и колабирала икономически.Тогава как ще напада Европа?Нещо не ви се стиковат версиите, а и досега нито едно ваше "пророчество" не се е сбъднало.....

    20:35 24.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Киро

    3 0 Отговор
    Индия: Забавно е точно САЩ да те обвиняват, че правиш бизнес. Ще купуваме петрол, откъдето ни е изгодно. Четете и се огамотете малко .

    20:37 24.08.2025

  • 54 Ей тва направо кърти

    5 1 Отговор
    (С други думи, гръмките обвинения и дезинформационните кампании на Кремъл са само димна завеса, прикриваща собствените му престъпления и провали.).......а и "с още по други думи" може ли а? ....Покъртително е как на база недоказани със нищо твърдения, без даже нито един пример да се приложи се извежда генерално пропаганден извод като финал на"анализ". И представете си ни говорят за "пропагандни кампании на Кремъл" ....хахахаха...

    Коментиран от #58

    20:39 24.08.2025

  • 55 3566

    2 0 Отговор
    Размяхте ме

    20:43 24.08.2025

  • 56 Вие говорите

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Така се е свил господин":

    За территорий, кои-то са изгубили стратегическо значение....
    Голям праз...
    Ние вече учим Руски.

    20:44 24.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Уточнение

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Ей тва направо кърти":

    Статията е за бальците, умните да четко м/у недоверие.

    20:46 24.08.2025

  • 59 Когато става дума за "анализ"

    5 0 Отговор
    Принципно се анализира нещо. Примерно текст или съждение. Къде са? Какви точно се анализира в случая?

    Коментиран от #63

    20:46 24.08.2025

  • 60 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    4 1 Отговор
    Верно ли не е?
    А тия 4000 ядрени глави явно са достатъчни да унищожат света два-три пъти....
    Супер слаб е....наистина

    20:47 24.08.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Да,бе

    4 1 Отговор
    Колко е силна изпозападналата измет,че един слабак я направи разногледа...Това е все едно амеба да се счита за върха на еволюцията и като гледам лидерите на "свободният"свят може би не е пак пък толкова странно.

    20:48 24.08.2025

  • 63 Пропаганда.

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Когато става дума за "анализ"":

    Информационна война.

    Коментиран от #67

    20:49 24.08.2025

  • 64 Ама верно

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Невероятни смооотаняци верно":

    Ако действително Дипломатическата служба на Европейския съюз се занимава с "актуалните пропагандни кампании" на Кремъл тези хора просто не са за тази работа.

    20:50 24.08.2025

  • 65 3.14К

    7 2 Отговор
    Преди години в обществените тоалетни на автогарите можеща да се открие по-смислено четиво от предложеното тук!

    20:51 24.08.2025

  • 66 Пьрвоисточника

    3 2 Отговор
    Лопата ,с чип ,обаче от перални.
    Най страшного оружие на ВВП.

    20:53 24.08.2025

  • 67 То тва хубаво "Информационна война"

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "Пропаганда.":

    Но Информационна война е възможна при липса на информация с цел маниполиране на реалностите в очите на обществото а при съвременните средства за комуникация е безмислено да се лъже. Търсил съм пример за "пропагандна кампания" и не съм открил нито една. Нямам си и идея тази Дипломатическата служба на Европейския съюз с какво и как точно се бори, но се съмнявам че има някакъв реален резултат. Виж цензурата и репресиите са друго нещо. ....

    21:01 24.08.2025

  • 68 Няма юруш,

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Витанката съм":

    има методично унищожаване на бандеровци,по точно смилане,от което натовската армия на укра я няма вече! Има западни наемници и украински фермери,които само чакат удобен случай да дезертират!Колапса наближава,и за това е този вой за примирие!

    21:04 24.08.2025

  • 69 Гориил

    2 0 Отговор
    Силен е онзи, който те кара да танцуваш като него и да плащаш сметките му.

    21:05 24.08.2025

  • 70 Само да добавя

    1 0 Отговор
    Путин е мъдър. Той защитава хората от нациската напаст. Кой не е разбрал?

    21:13 24.08.2025

  • 71 000

    0 0 Отговор
    Вижте им източника на тези - пропагандния център на сорос. Отивате на бунището на историята. Либерал-глобалистка шайка престъпници.

    21:15 24.08.2025

  • 72 Мальовица

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Готов за бой":

    Тебе с правата лопата.

    21:19 24.08.2025

  • 73 дааа

    0 0 Отговор
    Време е блатните да се прибират по родните блата

    21:20 24.08.2025

  • 74 Първи

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Готов за бой":

    Ще се наакаш. Пък и трябва да знаеш нещо за ПК.

    21:21 24.08.2025

  • 75 Не знам

    0 0 Отговор
    Дали е силен,но със сигурност е много умен човек- личи си по изражението,излъчването,което има.Повечето хора на таз земя може да си ги върти както си поиска.Манипулатор голям.Респект!

    21:22 24.08.2025

  • 76 шаа

    0 0 Отговор
    o, преди време статиите на EUvsDisinfo бяха подписани от жамбо, де се покри това момче, толкова ме разсмиваше, като зеленски на новогодишно шоу по нтв

    21:23 24.08.2025