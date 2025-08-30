Година по-рано от предварително планираното! Япония ускорява разполагането на ракети с голям обсег

Япония планира да разположи своите вътрешно разработени ракети с голям обсег година по-рано от предварително планираното. Страната засилва усилията си за укрепване на способността си за отвръщане на удар в отговор на нарастващите предизвикателства в региона, съобщава Асошиейтед прес.

Съгласно новия график, първата партида от вътрешно разработените противокорабни ракети Тип-12 ще бъде инсталирана в военния лагер Кенгун в югозападната префектура Кмуамото в Япония до март 2026 г. Ракетата Тип-12 има обсег от около 1000 километра.

Япония се стреми да създаде по-самостоятелна армия като възпиращ фактор срещу все по-напористата военноморска дейност на Китай в региона. През юни Япония забеляза за първи път два китайски самолетоносача, действащи почти едновременно близо до южните японски острови. Япония също е загрижена за нарастващото напрежение, причинено от Северна Корея и Русия.

Тези усилия бележат историческа промяна. Япония, съгласно своята пацифистка конституция след Втората световна война, ограничаваше употребата на сила единствено за самозащита. Но тя направи сериозен пробив в тази политика през 2022 г., когато прие петгодишна стратегия за сигурност, която посочва Китай като най-голямото стратегическо предизвикателство и призовава за по-тесен съюз между Япония и САЩ и по-офанзивни роли за японските сили за самозащита.

Страната увеличава военните разходи до 2% от БВП до 2027 г. съгласно плана за изграждане на въоръжение, като същевременно е изправена пред натиск от Съединените щати, съюзник по договора, да направи повече.

Обявяването на ускорения график за ракетни програми съвпада с искането на министерството на отбраната за рекордните 8,8 трилиона йени (59,9 милиарда долара) в бюджета за фискална 2026 г., които да се съсредоточат върху ракети с голям обсег и дронове за противодействие на заплахите от Китай, Северна Корея и Русия. Тъй като местните ракети все още са в процес на разработка, Япония планира да разположи разработени в САЩ "Томахоук" по-късно тази година.

Японското МО също така се стреми да разположи безпилотни дронове във въздуха, на повърхността и под вода за наблюдение, за да защити японските брегове, тъй като страна със застаряващо и намаляващо население се бори с недостиг на армия.