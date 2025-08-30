Новини
Година по-рано от предварително планираното! Япония ускорява разполагането на ракети с голям обсег

Година по-рано от предварително планираното! Япония ускорява разполагането на ракети с голям обсег

30 Август, 2025 09:45

Страната увеличава военните разходи до 2% от БВП до 2027 г. съгласно плана за изграждане на въоръжение, като същевременно е изправена пред натиск от Съединените щати, съюзник по договора, да направи повече

Година по-рано от предварително планираното! Япония ускорява разполагането на ракети с голям обсег - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

Япония планира да разположи своите вътрешно разработени ракети с голям обсег година по-рано от предварително планираното. Страната засилва усилията си за укрепване на способността си за отвръщане на удар в отговор на нарастващите предизвикателства в региона, съобщава Асошиейтед прес.

Съгласно новия график, първата партида от вътрешно разработените противокорабни ракети Тип-12 ще бъде инсталирана в военния лагер Кенгун в югозападната префектура Кмуамото в Япония до март 2026 г. Ракетата Тип-12 има обсег от около 1000 километра.

Япония се стреми да създаде по-самостоятелна армия като възпиращ фактор срещу все по-напористата военноморска дейност на Китай в региона. През юни Япония забеляза за първи път два китайски самолетоносача, действащи почти едновременно близо до южните японски острови. Япония също е загрижена за нарастващото напрежение, причинено от Северна Корея и Русия.

Тези усилия бележат историческа промяна. Япония, съгласно своята пацифистка конституция след Втората световна война, ограничаваше употребата на сила единствено за самозащита. Но тя направи сериозен пробив в тази политика през 2022 г., когато прие петгодишна стратегия за сигурност, която посочва Китай като най-голямото стратегическо предизвикателство и призовава за по-тесен съюз между Япония и САЩ и по-офанзивни роли за японските сили за самозащита.

Страната увеличава военните разходи до 2% от БВП до 2027 г. съгласно плана за изграждане на въоръжение, като същевременно е изправена пред натиск от Съединените щати, съюзник по договора, да направи повече.

Обявяването на ускорения график за ракетни програми съвпада с искането на министерството на отбраната за рекордните 8,8 трилиона йени (59,9 милиарда долара) в бюджета за фискална 2026 г., които да се съсредоточат върху ракети с голям обсег и дронове за противодействие на заплахите от Китай, Северна Корея и Русия. Тъй като местните ракети все още са в процес на разработка, Япония планира да разположи разработени в САЩ "Томахоук" по-късно тази година.

Японското МО също така се стреми да разположи безпилотни дронове във въздуха, на повърхността и под вода за наблюдение, за да защити японските брегове, тъй като страна със застаряващо и намаляващо население се бори с недостиг на армия.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 11 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 След като Китай и Русия

    10 7 Отговор
    , в резултат на японската политика, ги ударят с атома - ще станат най големи приятели.

    И ще се кълнат във вярност на Си и Путин.

    Коментиран от #4, #8

    09:54 30.08.2025

  • 3 К..рчо

    5 1 Отговор
    Дреме ми на шнура

    09:56 30.08.2025

  • 4 Копейки,

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "След като Китай и Русия":

    Боядисахте ли братската могила?

    09:57 30.08.2025

  • 5 Браво Путлер!

    8 7 Отговор
    След като въоръжи Европа сега и самураите.

    09:58 30.08.2025

  • 6 Кух центаджия

    6 6 Отговор
    Нас ни инструктираха да викаме сега за Япония.
    За центове правим много неща....

    10:01 30.08.2025

  • 7 СЛАВА БЪЛГАРИЯ, СЛАВА НАТО

    5 0 Отговор
    ЗАВИНАГИ СЪС ДОЙЧЛАНД,ЕС,Ю ЕС ЕЙ И ДЖАПАН

    10:37 30.08.2025

  • 8 Хехехехее

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "След като Китай и Русия":

    Па оно пеДОФило Ху --- ЙЛО и...СИ са със единия крак у...дръвения костюм,ма Ху --- ЕСОС. Веке смърдят на...ека-- рис--- аж
    Хехехехее

    10:41 30.08.2025

  • 9 Търновец

    0 0 Отговор
    Тип 12 съществува и е с обсег до 400 км а ще стане с обсег до 1200 км при това е управляема също както Шведско Немската противокорабна ракета която избикаля радарни заслони и маневрира около острови и е много по добра от Американо Израелската
    ракета заявена в. София. А ракетата има модификация изстрелвана от подводница.

    10:47 30.08.2025

