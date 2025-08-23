Новини
Свят »
Северна Корея »
Стрелба по границата между Северна и Южна Корея

23 Август, 2025 05:56, обновена 23 Август, 2025 05:00 614 1

Според Пхенян военнослужещи на южната съседка са произвели предупредителни изстрели

Стрелба по границата между Северна и Южна Корея - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пхенян заяви, че южнокорейски военнослужещи са произвели предупредителни изстрели в района на границата между двете Кореи и определи тези действия като умишлена провокация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Освен това Северна Корея каза, че зачестяват предупредителните съобщения, които южнокорейската армия отправя чрез високоговорители, поставени по границата.

Миналата година Северна Корея започна да строи заграждения по силно укрепената граница, както и да взривява пътища и железопътни линии, свързващи двете Кореи.

Пхенян ще "предприеме съответни контрамерки“ за всяко препятствие пред проекта за поставяне на загражденията, предупреди днес генерал-лейтенант Ko Йон-чхол, заместник-началник на Генералния щаб на севернокорейската армия.

Това послание противоречи на изявлението на южнокорейския президент И Дже-мьон от миналата седмица, че ще възстанови споразумението за прекратяване на военните действия по границата с Северна Корея.

Пхенян днес също така разкритикува съвместните военни учения между Южна Корея и САЩ като "крайно провокативна… тренировка за реална война". Сеул и Вашингтон казват, че целите им са изцяло отбранителни.


Северна Корея
  • 1 Коста

    2 0 Отговор
    Днес стрелба утре бой със саби. За разнообразие. Вдругиден мятане на бомби.

    05:08 23.08.2025

