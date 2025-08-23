Александър Вучич покани студентите в Сърбия на публичен дебат

Президентът на Сърбия Александър Вучич покани с видеобръщение в Инстаграм протестиращите студенти на публичен дебат за бъдещето на страната, като каза, че ще разговаря пред телевизионните камери с трима-четирима представители на тяхното движение без значение дали са студенти, преподаватели или граждани, предава Tanjug, цитирана от ФОКУС.
В публикация в Instagram акаунта на buducnostsrbijeav Вучич посочи, че Сърбия трябва да реши проблемите си чрез демократичен диалог, а не чрез насилие.
"Каня представителите на блокадното движение на разговор и публичен дебат за визиите, за да обсъдим нашите планове и програми за бъдещето и всички заедно да осъдим насилието по нашите улици“, каза президентът Вучич във видеоклип, публикуван в Instagram.
1 Некой
Коментиран от #5
10:21 23.08.2025
3 Даа
10:26 23.08.2025
4 Как пък
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Един софиянец не отиде в сръбско руския мир
10:27 23.08.2025
5 Мафия
До коментар #1 от "Некой":Не е заради козирката, а заради мафията в Сърбия, която от 2014г. насам си има несменяема марионетка - първо премиер, после президент... Защо, мислите, че не пуска кокала?!
10:30 23.08.2025