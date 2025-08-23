Новини
Александър Вучич покани студентите в Сърбия на публичен дебат

23 Август, 2025 11:02, обновена 23 Август, 2025 10:13 363 5

Сръбският президент ще разговаря пред телевизионните камери с трима-четирима представители на протестиращите

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Президентът на Сърбия Александър Вучич покани с видеобръщение в Инстаграм протестиращите студенти на публичен дебат за бъдещето на страната, като каза, че ще разговаря пред телевизионните камери с трима-четирима представители на тяхното движение без значение дали са студенти, преподаватели или граждани, предава Tanjug, цитирана от ФОКУС.

В публикация в Instagram акаунта на buducnostsrbijeav Вучич посочи, че Сърбия трябва да реши проблемите си чрез демократичен диалог, а не чрез насилие.

"Каня представителите на блокадното движение на разговор и публичен дебат за визиите, за да обсъдим нашите планове и програми за бъдещето и всички заедно да осъдим насилието по нашите улици“, каза президентът Вучич във видеоклип, публикуван в Instagram.


Сърбия
  • 1 Некой

    0 1 Отговор
    Няма да дойдат, те не скачат с мисъл, те скачат щото... и те не знаят, ама не е заради козирката.

    Коментиран от #5

    10:21 23.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Даа

    1 0 Отговор
    Вучич усеща края си

    10:26 23.08.2025

  • 4 Как пък

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Един софиянец не отиде в сръбско руския мир

    10:27 23.08.2025

  • 5 Мафия

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Некой":

    Не е заради козирката, а заради мафията в Сърбия, която от 2014г. насам си има несменяема марионетка - първо премиер, после президент... Защо, мислите, че не пуска кокала?!

    10:30 23.08.2025

