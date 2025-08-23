Александър Вучич покани студентите в Сърбия на публичен дебат

Президентът на Сърбия Александър Вучич покани с видеобръщение в Инстаграм протестиращите студенти на публичен дебат за бъдещето на страната, като каза, че ще разговаря пред телевизионните камери с трима-четирима представители на тяхното движение без значение дали са студенти, преподаватели или граждани, предава Tanjug, цитирана от ФОКУС.

В публикация в Instagram акаунта на buducnostsrbijeav Вучич посочи, че Сърбия трябва да реши проблемите си чрез демократичен диалог, а не чрез насилие.

"Каня представителите на блокадното движение на разговор и публичен дебат за визиите, за да обсъдим нашите планове и програми за бъдещето и всички заедно да осъдим насилието по нашите улици“, каза президентът Вучич във видеоклип, публикуван в Instagram.