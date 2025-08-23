Новини
Битката за Конгреса! Законодателното събрание на Тексас одобри преначертаването на избирателните райони в щата

23 Август, 2025 12:15 867 6

Целта на този ход е да осигури на републиканците пет допълнителни места в Камарата на представителите, за да може те да запазят крехкото си мнозинство в долната камара на федералния Конгрес след междинните избори през ноември догодина

Битката за Конгреса! Законодателното събрание на Тексас одобри преначертаването на избирателните райони в щата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Законодателното събрание на Тексас одобри окончателно преначертаването на избирателните райони във втория по брой на населението на американски щат, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Целта на този ход е да осигури на републиканците пет допълнителни места в Камарата на представителите, за да може те да запазят крехкото си мнозинство в долната камара на федералния Конгрес след междинните избори през ноември догодина. Сега партията на президента Доналд Тръмп разполага с 220 места в Камарата на представителите, а демократите имат 215.

Републиканците имат мнозинство и в двете камари на законодателното събрание на Тексас. След като законът за прекрояване на избирателните райони премина през щатската Камара на представителите в сряда, и тексаският Сенат даде окончателното си одобрение снощи. Очаква се губернаторът Грег Абът, който също е от партията на Тръмп, да подпише бързо закона. Демократите обаче по всяка вероятност ще оспорват тези промени в съда, отбелязва АП.

Събитията в Тексас доведоха до борба за преначертаване на избирателните райони в национален мащаб, като президентът Тръмп насърчава контролираните от републиканците щати да предприемат такива ходове.

Демократите прокараха в Калифорния аналогично преначертаване на избирателните райони, което се очаква да им осигури пет допълнителни места във федералната Камара на представителите. Партията разполага с комфортно мнозинство в законодателното събрание на най-многолюдния американски щат, което одобри съответния закон, който бе подписан бързо вчера от губернатора Гавин Нюсъм.

Необходимо е промените да бъдат одобрени и от жителите на Калифорния на референдум, който ще бъде произведен на 4 ноември. Това се налага, защото, за разлика от Тексас, картата на избирателните райони в щата по принцип е чертана от безпартийна комисия, за да бъдат избегнати политически битки като тези, които се разиграват сега, посочва АП.

Върховният съд на САЩ от своя страна постанови, че конституцията не забранява партийното манипулиране на избирателните райони, а само използването на расовия фактор като претекст за преначертаване на техните граници.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
