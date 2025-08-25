Новини
Тръмп vs. престъпността! Президентът е готов да изпрати армията и в Балтимор

25 Август, 2025

Решенията на Тръмп да изпраща войски бяха посрещнати с остри критики и от местните власти, и от демократите в Конгреса

Тръмп vs. престъпността! Президентът е готов да изпрати армията и в Балтимор - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши в неделя да изпрати военни и в Балтимор, щата Мериленд, за да се справят с престъпността, съобщава NBC.

"Но ако Уес Мур се нуждае от помощ, както направи Гавин Нюсъм в Лос Анджелис, ще изпратя "войските", което се прави в близкия Вашингтон, и бързо ще разчистя престъпността", написа Тръмп в Truth Social, визирайки губернаторите от Демократическата партия на Мериленд и Калифорния и използвайки унизително име за Гавин Нюсъм.

Потърсен за коментар, Мур заяви в изявление, че Тръмп "би предпочел да атакува най-големите градове на страната си зад бюрото, отколкото да се разхожда по улиците с хората, които представлява".

"Президентът трябва да се присъедини към нас в Балтимор, защото блаженото невежество и тактиките на сплашване от 80-те години не са от полза за никого, продължи Мур. Имаме нужда от лидери, които са там и помагат на хората, които всъщност са на място и вършат работа."

Мур заяви този месец по CNN, че Тръмп използва военните като "инструмент" за политически цели.

Припомняме, че решенията на Тръмп да изпраща войски бяха посрещнати с остри критики и от местните власти, и от демократите в Конгреса.

Тръмп няма правомощия да разполага войски в Чикаго. Това заяви в неделя лидерът на малцинството на Демократическата партия в Камарата на представителите (долната камара на Конгреса) Хаким Джефрис.

Джефрис каза, че всеки подобен е опит на Тръмп да създаде криза.

Той цитира коментари, направени от Джей Би Прицкер, демократичния губернатор на Илинойс, който заяви, че няма извънредна ситуация, която да налага разполагането на Националната гвардия или други военни.

Нюсъм категорично се противопостави на хода, обвинявайки Тръмп, че "се надява на хаос, за да може да оправдае повече репресии, повече страх, повече контрол".

Тръмп заяви в петък, че усилията на неговата администрация за борба с престъпността ще продължат след интервенцията във Вашингтон.

"Мисля, че Чикаго ще е следващият град, а след това ще помогнем и на Ню Йорк", сподели той пред репортери.

Тръмп отбеляза, че Чикаго е "бъркотия" и добави, че кметът е "крайно некомпетентен".

Американският държавен глава настоя, че хората в Чикаго "ни призовават да дойдем".

По-рано този месец Тръмп се опита да използва извънредни правомощия, за да поеме контрола над полицейското управление на столицата.

Той разположи войници от Националната гвардия и изпрати стотици федерални служители на реда в столицата. Белият дом заяви, че над 600 души са били арестувани по различни обвинения и десетки лагери на бездомни са били разчистени.

Репресиите бяха критикувани като прекалени от кмета на града и други служители. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и министърът на отбраната Пийт Хегсет бяха освиркани от протестиращи по време на фотосесия с членове на Националната гвардия в сряда.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 там ще има много весела

    12 2 Отговор
    гражданска война, всеки има в къщи по два пистолета и автомат...

    Коментиран от #7, #16, #36

    18:22 25.08.2025

  • 2 Ще има гражданска война

    10 1 Отговор
    Както казва КЕЙСИ

    18:22 25.08.2025

  • 3 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 12 Отговор
    Как пък един боклукк не замина за руският рай?

    Коментиран от #14, #24

    18:23 25.08.2025

  • 4 Таро не им трябва

    9 2 Отговор
    Филмчето Civil war съвсем прогностическо ще излезе.

    Коментиран от #8

    18:24 25.08.2025

  • 5 честен ционист

    10 1 Отговор
    Бай Дончо е набелязал паметника на Джордж Флойд, както навремето Баце прати агитките в Катуница.

    18:25 25.08.2025

  • 6 Асен

    3 7 Отговор
    Лудият няма умора.

    18:25 25.08.2025

  • 7 Град Козлодуй

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "там ще има много весела":

    Ще се стрелят кравари срещу каубойци и до последното говедо.

    Коментиран от #13, #20

    18:26 25.08.2025

  • 8 честен ционист

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Таро не им трябва":

    Докато има ядене в хладилника и бензин в колонката янкито не го чакай гражданска да видга. А пък по търпеливо същество от Ганчо няма. Спряха му водата, ходи некъпан цял месец и пак трае.

    Коментиран от #12, #23

    18:27 25.08.2025

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 1 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО и розовите жлътопаветни понита от софия

    18:27 25.08.2025

  • 10 Пич

    8 2 Отговор
    Въий...ко става бе ?! Тия краваре че се изтепат сами...!?

    18:27 25.08.2025

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 2 Отговор
    ЕДИНСТВЕНИЯ ВЪПРОС Е КАКВО ДА СЕ ПРАВИ.С ЧОВЕШКИЯ БОКЛУК ПО УЛИЦИТЕ
    ..... И ПОВЕЧЕТО БЕЛИ АМЕРИКАНЦИ - И РЕПУБЛИКАНЦИ И ДЕМОКРАТИ ,
    ПРЕДЛАГАТ ДА СЕ УТИЛИЗИРА - ТВА СА КЪМ 20 МИЛИОНА ТРАШ :)

    18:27 25.08.2025

  • 12 оня с коня

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    офцете блеят и мирно вървят към касапницата, те така 500 години са я откарали ,сега са по диваните и от там блеят

    18:28 25.08.2025

  • 13 само питам

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй":

    вие няма ли вече да си лягате? късно е за вас психоопатите

    18:29 25.08.2025

  • 14 град КОЗЛОДУЙ

    1 7 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Как пък един боклукк не замина за краварския рай?

    Коментиран от #18

    18:29 25.08.2025

  • 15 Маанстрийхт

    4 0 Отговор
    Първо я прати в Брюксел.

    18:30 25.08.2025

  • 16 Последния Софиянец

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "там ще има много весела":

    Гражданската война ще е в алкохолния султанат, там ще се млатат до като не завлекат бункерното в Хага!

    Коментиран от #21

    18:30 25.08.2025

  • 17 Ироничен

    7 1 Отговор
    Дяд Дончо има много недостатъци, но е първият президент, който признава, че държавата има проблеми с престъпността и прави нещо по въпроса.
    Всички са гледали американски криминални филми, а престъпност нямало. Гледали са фантастични филми?

    18:30 25.08.2025

  • 18 радио елто

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Точен сте господине 👌👌

    18:30 25.08.2025

  • 19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 7 Отговор
    Как пък един пумияр не замина за руският рай?

    18:30 25.08.2025

  • 20 голям смях

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй":

    ас вярвам само на изруда от град козлодуй дето ще каже лека нощ той повече от това не може да напише неграмотно е говедото циганско

    18:31 25.08.2025

  • 21 честен ционист

    1 6 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    До като не висне ботокса от башнята няма да има мир по света, прав си!

    18:31 25.08.2025

  • 22 Американската мечта

    6 0 Отговор
    Над 30 милиона под мостовете.

    Коментиран от #25

    18:32 25.08.2025

  • 23 Точка на невъзврат

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Знаеш ли кои бойлери гърмят най-силно, даже смуртоносно? Неръждавейките, които носят на много високо вътрешно налягане. Така е и с хората, някои имат много голяма издържливост, но когато тя се пукне, звярът в тях е безмилостен. Българите са от такъв тип.

    Коментиран от #27

    18:32 25.08.2025

  • 24 радио елто

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Но трябва да признаем, че нито един ресороб не е заминал за блатата да се наслаждава на обилната тиня и мизерия!

    18:34 25.08.2025

  • 25 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 7 Отговор

    До коментар #22 от "Американската мечта":

    Как пък един боклукк не замина за руският рай?
    Благодаря за отговора.

    Коментиран от #28, #31

    18:34 25.08.2025

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    В ПАРИЖ СА СЕ СПРАВИЛИ С ПРОБЛЕМА
    КАТО СА ПРАТИЛИ НАЙ - БЕДНИТЕ В КАТАКОМБИТЕ :))
    .....
    В САЩ ПОДПОЧВЕНИТЕ ВОДИ СА МНОГО ВИСОКО, ОСВЕН ДА ГИ ПРАТЯТ ПО ГОРИТЕ :))
    ....

    18:37 25.08.2025

  • 27 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Точка на невъзврат":

    По-скоро наистина им гръмнали бойлерите на Ганчо с тия спирания и пускания на водата. Кибритливият народ си замина някъде още през Междусъюзническата. После при фашагите съвсем гос скопиха, а пък комунистите го опияниха с водочка. Демокрацията донесе мекия животец, и Ганчо се размечта пак за люлката на Султана.

    18:38 25.08.2025

  • 28 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Отдавна си сюнетисан бе влашки помак

    18:41 25.08.2025

  • 29 Давай Дони... давай..

    0 0 Отговор
    Гоу Дони... гоу.... май няма да изкараш пълен мандат.

    18:42 25.08.2025

  • 30 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Тази пр сръчност си има и по точно наименование ,пропалесрински протести или анти ционистки .мисирки не може да ни лъжете постоянно

    18:43 25.08.2025

  • 31 Ами не....

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Руските боклуци, респективно БГ копейките, русофилите и останалата измет, в Русия няма да отидат да живеят, стоят и се натискат в "бедна и фалирала" Европа, за това ако упорстват и стоят в ЕС, Белене трябва да е техният дом.

    18:47 25.08.2025

  • 32 Вижте хора

    1 2 Отговор
    Този нацизъм няма да свърши на добре. Особенно пък във свръх въоръжена Америка

    18:47 25.08.2025

  • 33 армията и в Балтимор

    1 1 Отговор
    Слава на нацизма

    18:50 25.08.2025

  • 34 армията и в Балтимор

    1 0 Отговор
    Ами що не и в София ? ...

    18:51 25.08.2025

  • 35 Прибягването до армията

    0 0 Отговор
    е крайна мярка. Натоварването на армията с полицейски изпълнения, говори за много сериозно положението в някои градове в Щатите.

    18:53 25.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Аз направо съм сигурен

    1 0 Отговор
    Че да се поеме контрола над полицейското управление от военни е висша степен на демокрация .... мидааа

    18:55 25.08.2025

  • 38 Бай Данчо

    2 0 Отговор
    Ню Йорк,Вашингтон,Оклахома-Бял човек след 17.30 е сензация!!!!След 19.00 в метрото бял човек е безразсъдно глупав или пиян до козирката.Американска мечта!

    18:56 25.08.2025

  • 39 681

    1 0 Отговор
    В Балтимор оръжия имат само криминалите , там режимът е като тук. И за миналата година имат 1 убийство на 8 хиляди население ! За сравнение в България статистиката е 1 на 60 хиляди.
    Балтимор вечер ако леко сбъркаш пътя , черните ще те ограбят ,таковат и пак ограбят.

    18:56 25.08.2025

  • 40 Сега разбрахте ли що за

    1 0 Отговор
    Коптор е САЩ ? А снимки искате ли

    18:58 25.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.