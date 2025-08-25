Тръмп vs. престъпността! Президентът е готов да изпрати армията и в Балтимор

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши в неделя да изпрати военни и в Балтимор, щата Мериленд, за да се справят с престъпността, съобщава NBC.
"Но ако Уес Мур се нуждае от помощ, както направи Гавин Нюсъм в Лос Анджелис, ще изпратя "войските", което се прави в близкия Вашингтон, и бързо ще разчистя престъпността", написа Тръмп в Truth Social, визирайки губернаторите от Демократическата партия на Мериленд и Калифорния и използвайки унизително име за Гавин Нюсъм.
Потърсен за коментар, Мур заяви в изявление, че Тръмп "би предпочел да атакува най-големите градове на страната си зад бюрото, отколкото да се разхожда по улиците с хората, които представлява".
"Президентът трябва да се присъедини към нас в Балтимор, защото блаженото невежество и тактиките на сплашване от 80-те години не са от полза за никого, продължи Мур. Имаме нужда от лидери, които са там и помагат на хората, които всъщност са на място и вършат работа."
Мур заяви този месец по CNN, че Тръмп използва военните като "инструмент" за политически цели.
Припомняме, че решенията на Тръмп да изпраща войски бяха посрещнати с остри критики и от местните власти, и от демократите в Конгреса.
Тръмп няма правомощия да разполага войски в Чикаго. Това заяви в неделя лидерът на малцинството на Демократическата партия в Камарата на представителите (долната камара на Конгреса) Хаким Джефрис.
Джефрис каза, че всеки подобен е опит на Тръмп да създаде криза.
Той цитира коментари, направени от Джей Би Прицкер, демократичния губернатор на Илинойс, който заяви, че няма извънредна ситуация, която да налага разполагането на Националната гвардия или други военни.
Нюсъм категорично се противопостави на хода, обвинявайки Тръмп, че "се надява на хаос, за да може да оправдае повече репресии, повече страх, повече контрол".
Тръмп заяви в петък, че усилията на неговата администрация за борба с престъпността ще продължат след интервенцията във Вашингтон.
"Мисля, че Чикаго ще е следващият град, а след това ще помогнем и на Ню Йорк", сподели той пред репортери.
Тръмп отбеляза, че Чикаго е "бъркотия" и добави, че кметът е "крайно некомпетентен".
Американският държавен глава настоя, че хората в Чикаго "ни призовават да дойдем".
По-рано този месец Тръмп се опита да използва извънредни правомощия, за да поеме контрола над полицейското управление на столицата.
Той разположи войници от Националната гвардия и изпрати стотици федерални служители на реда в столицата. Белият дом заяви, че над 600 души са били арестувани по различни обвинения и десетки лагери на бездомни са били разчистени.
Репресиите бяха критикувани като прекалени от кмета на града и други служители. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и министърът на отбраната Пийт Хегсет бяха освиркани от протестиращи по време на фотосесия с членове на Националната гвардия в сряда.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 там ще има много весела
Коментиран от #7, #16, #36
18:22 25.08.2025
2 Ще има гражданска война
18:22 25.08.2025
3 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #14, #24
18:23 25.08.2025
4 Таро не им трябва
Коментиран от #8
18:24 25.08.2025
5 честен ционист
18:25 25.08.2025
6 Асен
18:25 25.08.2025
7 Град Козлодуй
До коментар #1 от "там ще има много весела":Ще се стрелят кравари срещу каубойци и до последното говедо.
Коментиран от #13, #20
18:26 25.08.2025
8 честен ционист
До коментар #4 от "Таро не им трябва":Докато има ядене в хладилника и бензин в колонката янкито не го чакай гражданска да видга. А пък по търпеливо същество от Ганчо няма. Спряха му водата, ходи некъпан цял месец и пак трае.
Коментиран от #12, #23
18:27 25.08.2025
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:27 25.08.2025
10 Пич
18:27 25.08.2025
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... И ПОВЕЧЕТО БЕЛИ АМЕРИКАНЦИ - И РЕПУБЛИКАНЦИ И ДЕМОКРАТИ ,
ПРЕДЛАГАТ ДА СЕ УТИЛИЗИРА - ТВА СА КЪМ 20 МИЛИОНА ТРАШ :)
18:27 25.08.2025
12 оня с коня
До коментар #8 от "честен ционист":офцете блеят и мирно вървят към касапницата, те така 500 години са я откарали ,сега са по диваните и от там блеят
18:28 25.08.2025
13 само питам
До коментар #7 от "Град Козлодуй":вие няма ли вече да си лягате? късно е за вас психоопатите
18:29 25.08.2025
14 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #3 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Как пък един боклукк не замина за краварския рай?
Коментиран от #18
18:29 25.08.2025
15 Маанстрийхт
18:30 25.08.2025
16 Последния Софиянец
До коментар #1 от "там ще има много весела":Гражданската война ще е в алкохолния султанат, там ще се млатат до като не завлекат бункерното в Хага!
Коментиран от #21
18:30 25.08.2025
17 Ироничен
Всички са гледали американски криминални филми, а престъпност нямало. Гледали са фантастични филми?
18:30 25.08.2025
18 радио елто
До коментар #14 от "град КОЗЛОДУЙ":Точен сте господине 👌👌
18:30 25.08.2025
19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
18:30 25.08.2025
20 голям смях
До коментар #7 от "Град Козлодуй":ас вярвам само на изруда от град козлодуй дето ще каже лека нощ той повече от това не може да напише неграмотно е говедото циганско
18:31 25.08.2025
21 честен ционист
До коментар #16 от "Последния Софиянец":До като не висне ботокса от башнята няма да има мир по света, прав си!
18:31 25.08.2025
22 Американската мечта
Коментиран от #25
18:32 25.08.2025
23 Точка на невъзврат
До коментар #8 от "честен ционист":Знаеш ли кои бойлери гърмят най-силно, даже смуртоносно? Неръждавейките, които носят на много високо вътрешно налягане. Така е и с хората, някои имат много голяма издържливост, но когато тя се пукне, звярът в тях е безмилостен. Българите са от такъв тип.
Коментиран от #27
18:32 25.08.2025
24 радио елто
До коментар #3 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Но трябва да признаем, че нито един ресороб не е заминал за блатата да се наслаждава на обилната тиня и мизерия!
18:34 25.08.2025
25 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #22 от "Американската мечта":Как пък един боклукк не замина за руският рай?
Благодаря за отговора.
Коментиран от #28, #31
18:34 25.08.2025
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КАТО СА ПРАТИЛИ НАЙ - БЕДНИТЕ В КАТАКОМБИТЕ :))
.....
В САЩ ПОДПОЧВЕНИТЕ ВОДИ СА МНОГО ВИСОКО, ОСВЕН ДА ГИ ПРАТЯТ ПО ГОРИТЕ :))
....
18:37 25.08.2025
27 честен ционист
До коментар #23 от "Точка на невъзврат":По-скоро наистина им гръмнали бойлерите на Ганчо с тия спирания и пускания на водата. Кибритливият народ си замина някъде още през Междусъюзническата. После при фашагите съвсем гос скопиха, а пък комунистите го опияниха с водочка. Демокрацията донесе мекия животец, и Ганчо се размечта пак за люлката на Султана.
18:38 25.08.2025
28 Ха ХаХа
До коментар #25 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Отдавна си сюнетисан бе влашки помак
18:41 25.08.2025
29 Давай Дони... давай..
18:42 25.08.2025
30 Kaлпазанин
18:43 25.08.2025
31 Ами не....
До коментар #25 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Руските боклуци, респективно БГ копейките, русофилите и останалата измет, в Русия няма да отидат да живеят, стоят и се натискат в "бедна и фалирала" Европа, за това ако упорстват и стоят в ЕС, Белене трябва да е техният дом.
18:47 25.08.2025
32 Вижте хора
18:47 25.08.2025
33 армията и в Балтимор
18:50 25.08.2025
34 армията и в Балтимор
18:51 25.08.2025
35 Прибягването до армията
18:53 25.08.2025
37 Аз направо съм сигурен
18:55 25.08.2025
38 Бай Данчо
18:56 25.08.2025
39 681
Балтимор вечер ако леко сбъркаш пътя , черните ще те ограбят ,таковат и пак ограбят.
18:56 25.08.2025
40 Сега разбрахте ли що за
18:58 25.08.2025
