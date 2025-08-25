Тръмп vs. престъпността! Президентът е готов да изпрати армията и в Балтимор

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши в неделя да изпрати военни и в Балтимор, щата Мериленд, за да се справят с престъпността, съобщава NBC.

"Но ако Уес Мур се нуждае от помощ, както направи Гавин Нюсъм в Лос Анджелис, ще изпратя "войските", което се прави в близкия Вашингтон, и бързо ще разчистя престъпността", написа Тръмп в Truth Social, визирайки губернаторите от Демократическата партия на Мериленд и Калифорния и използвайки унизително име за Гавин Нюсъм.

Потърсен за коментар, Мур заяви в изявление, че Тръмп "би предпочел да атакува най-големите градове на страната си зад бюрото, отколкото да се разхожда по улиците с хората, които представлява".

"Президентът трябва да се присъедини към нас в Балтимор, защото блаженото невежество и тактиките на сплашване от 80-те години не са от полза за никого, продължи Мур. Имаме нужда от лидери, които са там и помагат на хората, които всъщност са на място и вършат работа."

Мур заяви този месец по CNN, че Тръмп използва военните като "инструмент" за политически цели.

Припомняме, че решенията на Тръмп да изпраща войски бяха посрещнати с остри критики и от местните власти, и от демократите в Конгреса.

Тръмп няма правомощия да разполага войски в Чикаго. Това заяви в неделя лидерът на малцинството на Демократическата партия в Камарата на представителите (долната камара на Конгреса) Хаким Джефрис.

Джефрис каза, че всеки подобен е опит на Тръмп да създаде криза.

Той цитира коментари, направени от Джей Би Прицкер, демократичния губернатор на Илинойс, който заяви, че няма извънредна ситуация, която да налага разполагането на Националната гвардия или други военни.

Нюсъм категорично се противопостави на хода, обвинявайки Тръмп, че "се надява на хаос, за да може да оправдае повече репресии, повече страх, повече контрол".

Тръмп заяви в петък, че усилията на неговата администрация за борба с престъпността ще продължат след интервенцията във Вашингтон.

"Мисля, че Чикаго ще е следващият град, а след това ще помогнем и на Ню Йорк", сподели той пред репортери.

Тръмп отбеляза, че Чикаго е "бъркотия" и добави, че кметът е "крайно некомпетентен".

Американският държавен глава настоя, че хората в Чикаго "ни призовават да дойдем".

По-рано този месец Тръмп се опита да използва извънредни правомощия, за да поеме контрола над полицейското управление на столицата.

Той разположи войници от Националната гвардия и изпрати стотици федерални служители на реда в столицата. Белият дом заяви, че над 600 души са били арестувани по различни обвинения и десетки лагери на бездомни са били разчистени.

Репресиите бяха критикувани като прекалени от кмета на града и други служители. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и министърът на отбраната Пийт Хегсет бяха освиркани от протестиращи по време на фотосесия с членове на Националната гвардия в сряда.