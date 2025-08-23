Доналд Тръмп: САЩ вече притежават и контролират 10% от Intel, не платихме нищо

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в петък, че САЩ "вече притежават и контролират 10% от Intel", добавяйки, че стойността на придобитите акции е "около 11 милиарда долара". Президентът също така заяви, че "САЩ не са платили нищо за тези акции", предаде АП.

"Това е чудесна сделка за Америка, а също и за INTEL. Производството на най-модерни полупроводници и чипове, с което се занимава INTEL, е от основно значение за бъдещето на нашата нация", поясни Тръмп в Truth Social.

По-рано този месец Тръмп се срещна с главния изпълнителен директор на Intel Лип-Бу Тан, след като преди това го призова да подаде оставка и го описа като "силно конфликтен".

Intel Corporation потвърди в петък, че е постигнала споразумение с правителството на САЩ, което ще инвестира 8,9 милиарда долара в обикновените акции на технологичната компания. Освен това компанията заяви, че инвестицията на правителството ще бъде "пасивно участие" без право на участие в управлението.

"Инвестицията от 8,9 милиарда долара е в допълнение към 2,2 милиарда долара, които Intel е получила досега под формата на субсидии по програмата CHIPS, като общата инвестиция възлиза на 11,1 милиарда долара", поясни компанията.

Освен това Intel заяви, че правителството ще закупи 433,3 милиона акции на цена от 20,47 долара за акция, което представлява 9,9% от дяловете на компанията. Сделката отразява "изключително важната роля, която компанията играе в разширяването на местната полупроводникова индустрия".