Доналд Тръмп: САЩ вече притежават и контролират 10% от Intel, не платихме нищо

Доналд Тръмп: САЩ вече притежават и контролират 10% от Intel, не платихме нищо

23 Август, 2025 11:15 1 000 21

Intel Corporation потвърди в петък, че е постигнала споразумение с правителството на САЩ, което ще инвестира 8,9 милиарда долара в обикновените акции на технологичната компания

Доналд Тръмп: САЩ вече притежават и контролират 10% от Intel, не платихме нищо - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА


Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в петък, че САЩ "вече притежават и контролират 10% от Intel", добавяйки, че стойността на придобитите акции е "около 11 милиарда долара". Президентът също така заяви, че "САЩ не са платили нищо за тези акции", предаде АП.

"Това е чудесна сделка за Америка, а също и за INTEL. Производството на най-модерни полупроводници и чипове, с което се занимава INTEL, е от основно значение за бъдещето на нашата нация", поясни Тръмп в Truth Social.

По-рано този месец Тръмп се срещна с главния изпълнителен директор на Intel Лип-Бу Тан, след като преди това го призова да подаде оставка и го описа като "силно конфликтен".

Intel Corporation потвърди в петък, че е постигнала споразумение с правителството на САЩ, което ще инвестира 8,9 милиарда долара в обикновените акции на технологичната компания. Освен това компанията заяви, че инвестицията на правителството ще бъде "пасивно участие" без право на участие в управлението.

"Инвестицията от 8,9 милиарда долара е в допълнение към 2,2 милиарда долара, които Intel е получила досега под формата на субсидии по програмата CHIPS, като общата инвестиция възлиза на 11,1 милиарда долара", поясни компанията.

Освен това Intel заяви, че правителството ще закупи 433,3 милиона акции на цена от 20,47 долара за акция, което представлява 9,9% от дяловете на компанията. Сделката отразява "изключително важната роля, която компанията играе в разширяването на местната полупроводникова индустрия".


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    10 0 Отговор
    Не платили нищо ама веднъж ще инвестират девет милиарда а после и ще купят акции.кое е нищото?

    Коментиран от #20

    11:17 23.08.2025

  • 2 Хипотетично

    14 0 Отговор
    Ако САЩ за 10% акции на Интел не са платили нищо, но са ги придобили, ще рече с други думи, че са ги национализирали или конфискували.

    Коментиран от #4

    11:21 23.08.2025

  • 3 И той ще...

    13 2 Отговор
    Този имиот,само сделки печалби и рекет го вълнуват.
    Какво от това ,че САЩ ще са добре за сметка на целия свят?
    Света трябва да се обедини срещу този рекетъор!

    11:22 23.08.2025

  • 4 Хипотетично

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хипотетично":

    В допълнение как контролират 10% от Интел при това пасивно без право на участие в управлението?! Със странично наблюдение ли?

    11:26 23.08.2025

  • 5 субсидии по програмата CHIPS,

    8 0 Отговор
    А на нас ни говорят глупости за неправомерна държавна помощ. Мислете хора за каква наглост става дума от страна на Запада

    Коментиран от #8, #19

    11:27 23.08.2025

  • 6 Кривоверен алкаш

    8 0 Отговор
    Клоуна трябваше да стане Управител на някоя голяма компания и да се избере кадърен Президент на САЩ...да се чудиш как това Недоразумение стана втори път....лошо за американците.,..изпростяват

    11:28 23.08.2025

  • 7 китайски балон

    10 0 Отговор
    Най-великият рекетьор!

    11:28 23.08.2025

  • 8 Наглостта не е само при перуката

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "субсидии по програмата CHIPS,":

    Замисли се кръга около него какво мяза за да издигнат перуката за патрон и президент на саш......глутницата зад него е много алчна нагла кръвожадна. Подобно е по върховете по целия свят глутницата и водача им и не могат един без друг и се самопотдържат

    11:33 23.08.2025

  • 9 не платихме нищо

    7 0 Отговор
    От данъците на хората е .....

    11:34 23.08.2025

  • 10 Престъпници управляват Запада

    5 0 Отговор
    И при това криминални .

    11:37 23.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Каролайн Ливит

    4 0 Отговор
    „Президентът иска да постави нуждите на Америка на първо място, както от гледна точка на националната сигурност, така и от икономическа гледна точка, и това е креативна идея, която никога преди не е била реализирана“, каза тя пред репортери.......креативна корупция било

    11:42 23.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 "около 11 милиарда долара"

    3 0 Отговор
    На данъкоплатеца изгоряха и няма да са само те ..

    11:45 23.08.2025

  • 15 Историк

    2 0 Отговор
    Явно не разрешавате истината. Да," цели" проводници ще гарантират успеха на Тръмпландия!

    11:45 23.08.2025

  • 16 А сетете се

    4 0 Отговор
    Кои от сената и правителството са купили акции на Intel последните 20 дена? ...

    11:48 23.08.2025

  • 17 посейдон

    2 0 Отговор
    Тръмп ще е президент дотогава, докато не плати и последния цент от милиардите, които дължи на тези, които го направиха президент .Това е причината да спечели втори мандат , остана му неплатен дълг от първия .

    11:51 23.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Корупцията не стига само до тук

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "субсидии по програмата CHIPS,":

    Кая Калас заяви гордо че ЕС ще закупи чипове за ИИ на стойност 40 милиарда долара от САЩ и че ще „приеме“ американските стандарти за сигурност, за да „избегне изтичане на технологии към дестинации, пораждащи безпокойство“ - евфемистичен термин, често използван за обозначаване на Китай, твърди SCMP.... 

    11:58 23.08.2025

  • 20 МаДа

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Сращ контролират на смръдливия си дедо килотите.
    Некои лъжи и да се напукаш от повтаряне не стават истина. Даже всичките.
    Ае чао че ми писна от тъпотиите ви.

    12:12 23.08.2025

  • 21 демократ

    1 0 Отговор
    Тъпатси и за магазинери не ставате. Не се напъвайте

    12:14 23.08.2025