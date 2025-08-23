Русия и Украйна си размениха удари с дронове и през изминалата нощ

Русия и Украйна си размениха удари с дронове за поредна нощ, пише БТА.
Украинските военновъздушни сили съобщиха днес, цитирани от Укринформ, че са неутрализирали 36 от 49-те дрона, изпратени от Русия от снощи.
Тринадесет безпилотни летателни апарата са поразили седем места в Донецка, Днепропетровска и Сумска област, се казва в изявлението, публикувано в "Телеграм".
Един дрон се е разбил на улица в Соломянски район в Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран също от Укринформ.
Засега няма данни за щети.
По-рано в Киев се чуха експлозии.
Министерството на отбраната на Руската федерация от своя страна съобщи за седем свалени през нощта украински дрона - четири над Ростовска област, два над Волгоградска и един над Краснодарския край, предаде ТАСС.
Над 30 влака в Ростовска област, която граничи с окупирани райони в украинските Луганска и Донецка област, се движат със закъснение заради щети, причинени при падането на безпилотни летателни апарати, обявиха от Руските железници.
Министерството на отбраната на Русия по-късно съобщи за девет свалени дрона над пограничната Брянска област.
