Новини
Свят »
Русия »
Русия и Украйна си размениха удари с дронове и през изминалата нощ
  Тема: Украйна

Русия и Украйна си размениха удари с дронове и през изминалата нощ

23 Август, 2025 13:45 487 14

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • ракети

Четири дрона са били пресечени над територията на Ростовска област, а два са били свалени над Белгородска област в западната част на Русия

Русия и Украйна си размениха удари с дронове и през изминалата нощ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Русия и Украйна си размениха удари с дронове за поредна нощ, пише БТА.

Украинските военновъздушни сили съобщиха днес, цитирани от Укринформ, че са неутрализирали 36 от 49-те дрона, изпратени от Русия от снощи.

Още новини от Украйна

Тринадесет безпилотни летателни апарата са поразили седем места в Донецка, Днепропетровска и Сумска област, се казва в изявлението, публикувано в "Телеграм".

Един дрон се е разбил на улица в Соломянски район в Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран също от Укринформ.

Засега няма данни за щети.

По-рано в Киев се чуха експлозии.

Министерството на отбраната на Руската федерация от своя страна съобщи за седем свалени през нощта украински дрона - четири над Ростовска област, два над Волгоградска и един над Краснодарския край, предаде ТАСС.

Над 30 влака в Ростовска област, която граничи с окупирани райони в украинските Луганска и Донецка област, се движат със закъснение заради щети, причинени при падането на безпилотни летателни апарати, обявиха от Руските железници.

Министерството на отбраната на Русия по-късно съобщи за девет свалени дрона над пограничната Брянска област.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 онзи

    4 2 Отговор
    Зеленият да не реве , че още много дронове ще има да сваля , докато го бият както циганин не бие кучето си !

    13:54 23.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Стига вече с тоя Укринформ

    2 2 Отговор
    Дайте малко руски медии.

    13:56 23.08.2025

  • 8 Бащата на някаква Саяна

    1 1 Отговор
    Бащата на някаква Саяна да спре да занимава планетата с някаква Саяна.

    13:57 23.08.2025

  • 9 Едностранно отразяване

    1 1 Отговор
    На написаното от Укринформ, обективна журналистика ли е ?

    13:58 23.08.2025

  • 10 Ъхъъъъъ....

    1 0 Отговор
    съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран също от Укринформ.

    14:00 23.08.2025

  • 11 ЗАЩОТО

    0 0 Отговор
    ТАЯ РАЗМЕНА Е КАКТО ДРАСКАТЕ ЗА......РАЗМЕНА НА ТЕРИТОРИИ,.....ВСЕ РУСИЯ ПЕЧЕЛИ

    14:03 23.08.2025

  • 12 Точно в Брянска област

    1 0 Отговор
    Съвсем скоро огромен погром ще видите на украинските нацисти. Сами в чувала се набутват че даже руснаците и зелен коридор са им оставили че по бързичко да влизат....а кво ги чака....

    14:03 23.08.2025

  • 13 си размениха...

    0 0 Отговор
    Ама пак братушките са по щедри

    14:05 23.08.2025

  • 14 до факти

    0 0 Отговор
    търкането не помага на либидито,нали така фактисаните търкачи,руския език е форма на старобългарския език,така че е нужно да го знаете,ама нали сте факти

    14:05 23.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания