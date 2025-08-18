Новини
Володимир Зеленски: Руските удари по Украйна са цинизъм
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Руските удари по Украйна са цинизъм

18 Август, 2025 15:20

По-рано днес Зеленски пристигна във Вашингтон за срещата си с американския президент Доналд Тръмп, с когото ще обсъдят хода на войната Украйна

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е нанесла "цинични удари" по територията на Украйна, включително срещу съоръжение за суров петрол, собственост на Азербайджан, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано днес Зеленски пристигна във Вашингтон за срещата си с американския президент Доналд Тръмп, с когото ще обсъдят хода на войната Украйна.

"Това бе демонстративен и циничен удар от страна на руските сили. Те са наясно, че днес във Вашингтон се провежда среща, на която ще се обсъжда края на войната", написа Зеленски в платформата "Екс".

"Руският президент Владимир Путин ще извършва демонстративни убийства, за да поддържа натиска върху Украйна и Европа, както и да унижи дипломатическите усилия. Именно затова търсим помощ, за да сложим край на убийствата", добави украинският президент.


  • 1 Зелю

    51 3 Отговор
    Довечера дали само ще ме бият, или ще ме и еб..

    Коментиран от #25, #33

    15:22 18.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    50 7 Отговор
    Всеки ден по 300 дрона летят от Украйна към Русия.Те не се ли броят?

    15:23 18.08.2025

  • 3 Вашето Мнение

    56 4 Отговор
    А твоите, когато обама, байдън и мърцуля те дуднуркаха по цивилното рускоезично население бяха израз на хуманизъм, нали.

    15:23 18.08.2025

  • 4 дядото

    50 4 Отговор
    а вашите удари какво са бе,наркоман

    Коментиран от #24

    15:23 18.08.2025

  • 5 По-голям

    43 4 Отговор
    Цинизъм от зельо няма

    15:23 18.08.2025

  • 6 ЦИНИЗЪМ ЗА МЕН

    31 3 Отговор
    Е ПАЛЯЧО ДА РАЗПОЛАГА С ВЛАСТ---НО ДА СА МИСЛЕЛИ КОГИ ЯДЪФА КУРАБИИ (данаиските дарове)

    15:24 18.08.2025

  • 7 Тома

    41 1 Отговор
    А не беше ли цинично като в петък стреляхте по своите на пазара в Суми

    15:24 18.08.2025

  • 8 Дякон Унуфрий Араллампиев

    35 4 Отговор
    Путин е поискал седемстотин милярда репарации Половината ще ги инвестира директно в икономиката на Сащ С другите пари ще възстанови Новорусия Тръмп се е съгласил Да му мисли Европа Източникът е сигурен

    Коментиран от #13, #15, #17

    15:24 18.08.2025

  • 9 Вашето Мнение

    33 2 Отговор
    Коалицията на жеЛаещите май се отказа от идеята за мир чрез сила. Довечела това сборище от ментално увредени хора ще опита за последно да въвлече тръмп в пъклените си планове.

    15:25 18.08.2025

  • 10 Българин

    33 2 Отговор
    зельо, в тоя свят силните бият слабите. Щом си съсед на Русия, ще се съобразяваш! Така че или ще се подчиняваш, или те чака унищожение. Ако не си го разбрал, то нямаш място на тая земя!

    Коментиран от #28

    15:25 18.08.2025

  • 11 Реалност

    3 31 Отговор
    Не подценявайте налудничавите планове на Путин и антуража му. Преценката на европейското командуване на НАТО и оповестената разузнавателна информация на полското, естонското, литовското, латвийското, нидерландското, финландското, естонското, шведското и датското правителство е, че Русия разработва планове за атака на запад в срок до 2028 г. Дори нашата пробита ДАНС от години публикува доклади, според които основна заплаха за българската сигурност е Русия.
    У нас има два крайморски обекта с руска въоръжена охрана - Камчия и Росенец, един опасно разположен имот на руската държава до яз. Искър, известен брой млади руски военни пенсионери, концентрирана рускоезична колония по Черноморието, поне две проруски партии в Народното събрание (реално са повече) и проруска паравоенна групировка в Странджа - БНО "Шипка". Да не забравяме взривените оръжейни складове в България. Това са лесни за проверяване факти. Допълнителен рисков фактор на Балканите точно до нас е вътрешно нестабилната Сърбия с нейната близост до Русия и Унгария, плюс амбициите ѝ за връщане в Косово и Босна и враждебността на Вучич към България.

    Коментиран от #23, #54, #60

    15:26 18.08.2025

  • 12 Поредното доказателство

    1 29 Отговор
    че Русия не е в състояние да постигне целите на СВО. В пристъп на отчаяние, не й остава нищо друго, освен да мята ракети по цивилни, но и с това нищо няма да постигне, освен унижение за руската армия, или по-точно, какво е останало живо от нея.

    15:27 18.08.2025

  • 13 Атина Палада

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    И от кой ги е поискал тия милиарди? Само не ми казвай,че от кло.шарите от ЕС:))) Какво можеш да вземеш от к.лошар?

    15:27 18.08.2025

  • 14 пешо

    27 0 Отговор
    факти стигате с тоя боклук станахте за посмешище

    15:27 18.08.2025

  • 15 Вашето Мнение

    29 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Бългалрия и българският народ е нормално да плащат репарации на Русия, тъй като за пореден път политиците ни избраха грешната страна.

    Коментиран от #32

    15:28 18.08.2025

  • 16 ЛИЛИ

    25 1 Отговор
    ПЛАЧЕ КАТО МАЛКО ДЕТЕ,КЪДЕ Е УРСУЛА ДА МУ ДАДЕ ДА БОЗА, АКО НЕ ТРЪМП ЩЕ МУ ДАДЕ ДА БОЗА

    Коментиран от #52

    15:28 18.08.2025

  • 17 ГРУ гайтанжиева

    1 8 Отговор

    До коментар #8 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Така е ! И аз прихванах сигнала по 5G-то с помощта на шапката ми от фолио
    🤣🤣🤣🤣🤣

    15:28 18.08.2025

  • 18 Копейки

    2 15 Отговор
    Не протестирайте повече против еврото, за да не ви натоварят и изпратят на екскурзия в Северна Корея.

    Коментиран от #31

    15:28 18.08.2025

  • 19 Възpожденец 🇧🇬

    2 26 Отговор
    България и българския народ подкрепя украинските си братя !

    15:29 18.08.2025

  • 20 пешо

    23 1 Отговор
    довечера ще бъде унизен с цялата си потеря

    15:29 18.08.2025

  • 21 ФЕЙК

    23 1 Отговор
    А ударите на Зеленски по Русия са чист есхибиционизъм, за който довечера ще му се търси сметка!

    15:29 18.08.2025

  • 22 Госあ

    28 1 Отговор
    Сус бе, гнидо ! А украинските удари по пазарите и детските площадки в Русия какво са ?! Путин трябваше да ви е изринал ! Но явно го устройва това темпо…

    15:29 18.08.2025

  • 23 Вашето Мнение

    21 1 Отговор

    До коментар #11 от "Реалност":

    Споко бе, Путин няма да ти забрани опитите да забременееш.

    Коментиран от #29

    15:29 18.08.2025

  • 24 ами техните удари са

    2 17 Отговор

    До коментар #4 от "дядото":

    в следствие на руските удари, така че руснаците няма защо да протестират за тежките поражения на обекти в Русия. ако нямаше руски удари, нямаше да има и украински.

    15:30 18.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Я пък тоя

    19 1 Отговор
    Украинските удари са демократични.

    15:30 18.08.2025

  • 27 Сократ

    21 1 Отговор
    А да настаниш военни в родилния дом в Краматорск, това какво е? Родил Ив дом е пълен с жени и деца. Но наркомана какво го еня. Това е негова заповед.

    15:31 18.08.2025

  • 28 Атина Палада

    20 0 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Русия дори не иска подчинение.Иска само невраждебност към нея! Или казано още по точно- Иска да не ставаш опция на някого,който е хищнически настроен срещу Русия.

    15:31 18.08.2025

  • 29 Кажи честно ... 🤣

    0 5 Отговор

    До коментар #23 от "Вашето Мнение":

    Явно от опит го знаеш .
    Бурятин ли е жениха ти ?

    15:32 18.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Атина Палада

    13 0 Отговор

    До коментар #18 от "Копейки":

    Вече навсякъде е по добре,включително и С Корея от ф.ашисткия ЕС :)

    15:33 18.08.2025

  • 32 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "Вашето Мнение":

    На вас ви е майтап но източникът до сега не е дал грам фира Европа ще плати масрафа иначе ще има териториални загуби Щатите ще са гарант Всички доказани случаи на поражения от западни оръжия са описани и ще се плащат в троен и петорен размер Замразените активи влизат във фонд с попечителсто на Сащ за десет години

    Коментиран от #35, #42

    15:35 18.08.2025

  • 33 Европеец

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зелю":

    Цинизъм е самото съществуване тая измислена държава покрайна.....

    15:36 18.08.2025

  • 34 Соваж бейби

    17 0 Отговор
    Защо си губите времето да пишете за този клоун ,той самия е циничен към собствения си народ ги предаде като съучастник на мераците на Америка за война с Русия, въвлякоха и Европа в тази нелепост. Жалко за избитите, съкати и бездомни украинци и украинските деца ,колкото и да ме изнервят като мигранти с исканията си и заради милиардите които отидоха на боклука за Украйна ми е тъжно за тях .Не всички украинци са бок...и като Зеленски

    Коментиран от #37, #46

    15:37 18.08.2025

  • 35 Вашето Мнение

    17 0 Отговор

    До коментар #32 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Никакъв майтап не е, ганю ще плаща много, защото бая бг оръжия бяха пратени в украйна. Това, че ще плащаме репарации като победена страна е извън съмнение, въпроса е кирето, боци и шиши ще бегат ли или ще се надяват на стадото, че не е злопаметно.

    15:38 18.08.2025

  • 36 Военни действия се

    4 0 Отговор
    извършават и от двете воюващи страни. Не е постигнато съгласие за примирие нито е обявен край на войната.

    15:39 18.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Цинизъм е че, де има евреин има и смърт и разруха ,и човечеството го позволява

    15:41 18.08.2025

  • 39 Неподписан

    6 0 Отговор
    Къде са ингилизите,с техния международен съд....

    15:42 18.08.2025

  • 40 Механик

    14 0 Отговор
    Що ревете бе ? Нали щяхте да се къпете в руска кръв бе? Не помниш ли нощните шествия, дето едни татуирани момчета с факли в ръцете се канеха да превземат Москалия??
    Нали бехте много ербап? Кога се дрънчехте, не говорехте, че ще трябва да ви помогат 60 държави.

    15:43 18.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ти да видиш

    10 0 Отговор
    Интерсно, защо удобните "медии" не писаха, как зеленияпор се опита да взриви преговорите буквално, като прати нищо неподозиращ камикадзе с шевролет волт натъпкан с експлизиви за да взриви кримския мост?
    Въореки добре планираната многоходова и слижна терористична акция бяха заловени от руските служби за сигурност!

    15:46 18.08.2025

  • 44 Уни(Що)Жител

    9 1 Отговор
    Путин е езин унижител и унижава хората без самоуважение.Ако укрите бяха успяли да направят нещо що годе успешно, то това щеше да бэде възхвалямано до небесата,но понеже такива. " укро успехи" явно няма, то по-добре е да се каже че някой ни се е и3cpaл в гащите

    15:47 18.08.2025

  • 45 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    😅😅😅 тва ли измисли, бе, наркоман!

    15:48 18.08.2025

  • 46 Атина Палада

    3 6 Отговор

    До коментар #34 от "Соваж бейби":

    Никога не съм се изнервяла за мигрантите от Украйна..Чувствам ги като много близък на нас народ. И тук ми се отдаде възможност да помогна на две момичета от ..близо до Запорожие били..
    Помогнах им да се устроят тук. Жилище + доста прилична работа. И продължаваме да се чуваме в месеца поне веднъж ,как са...

    Коментиран от #61

    15:48 18.08.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ....

    10 0 Отговор
    А как се наричат ударите по мирното население на Донбас, и то преди войната? Има алея на Ангелите заради вас...

    15:51 18.08.2025

  • 49 Дудов

    5 1 Отговор
    Надявам се този път преговорите да са по успешни, което ще рече-Украйва да се подели мужду Русия и Полша, САЩ да им вземат изсопаемите а Зеленски да бъде обесен за назидание.Зеленска може да я изполват зъ секс филми после

    15:51 18.08.2025

  • 50 Моля другарко, пък понеже

    10 0 Отговор
    съм нещастник и губя на фронта и руснаците ме бият.

    15:53 18.08.2025

  • 51 Зеленият пор скоро

    10 0 Отговор
    ще умирише някоя канавка.

    15:54 18.08.2025

  • 52 И КВО ЩЕ БОЗАЕ ОТ

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "ЛИЛИ":

    СТАФИДИ

    15:55 18.08.2025

  • 53 Среща за получаване на указания

    10 0 Отговор
    Всчки са нясно, че днес във Вашингтон се провежда демонстративна среща, на която ще се обсъжда "края на войната". А края на войната се обсъди на срещата между двамата големи Тръмп и Путин.

    15:57 18.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Кеум

    8 0 Отговор
    Надрусания да се моли да е жив и здрав Путин,защото следващият президент може изобщо да не толкова милостив...

    16:01 18.08.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Пиои

    5 0 Отговор
    А, украйнскитр удари по Русия са героизъм, пример за хуманиьъм и демократизъм?

    16:11 18.08.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 хахахаХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Реалност":

    Атанасоф ,ти ли си бе джуджу,152 см. и 42 килограма с мокри памперси.

    16:14 18.08.2025

  • 61 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Атина Палада":

    На коя магистрала ги уреди двете красиви окраинки да работят,На Тракия или Хемус, и колко % от парите им взимаш?

    16:22 18.08.2025