Володимир Зеленски: Руските удари по Украйна са цинизъм

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е нанесла "цинични удари" по територията на Украйна, включително срещу съоръжение за суров петрол, собственост на Азербайджан, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
По-рано днес Зеленски пристигна във Вашингтон за срещата си с американския президент Доналд Тръмп, с когото ще обсъдят хода на войната Украйна.
"Това бе демонстративен и циничен удар от страна на руските сили. Те са наясно, че днес във Вашингтон се провежда среща, на която ще се обсъжда края на войната", написа Зеленски в платформата "Екс".
"Руският президент Владимир Путин ще извършва демонстративни убийства, за да поддържа натиска върху Украйна и Европа, както и да унижи дипломатическите усилия. Именно затова търсим помощ, за да сложим край на убийствата", добави украинският президент.
1 Зелю
Коментиран от #25, #33
15:22 18.08.2025
2 Последния Софиянец
15:23 18.08.2025
3 Вашето Мнение
15:23 18.08.2025
4 дядото
Коментиран от #24
15:23 18.08.2025
5 По-голям
15:23 18.08.2025
6 ЦИНИЗЪМ ЗА МЕН
15:24 18.08.2025
7 Тома
15:24 18.08.2025
8 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #13, #15, #17
15:24 18.08.2025
9 Вашето Мнение
15:25 18.08.2025
10 Българин
Коментиран от #28
15:25 18.08.2025
11 Реалност
У нас има два крайморски обекта с руска въоръжена охрана - Камчия и Росенец, един опасно разположен имот на руската държава до яз. Искър, известен брой млади руски военни пенсионери, концентрирана рускоезична колония по Черноморието, поне две проруски партии в Народното събрание (реално са повече) и проруска паравоенна групировка в Странджа - БНО "Шипка". Да не забравяме взривените оръжейни складове в България. Това са лесни за проверяване факти. Допълнителен рисков фактор на Балканите точно до нас е вътрешно нестабилната Сърбия с нейната близост до Русия и Унгария, плюс амбициите ѝ за връщане в Косово и Босна и враждебността на Вучич към България.
Коментиран от #23, #54, #60
15:26 18.08.2025
12 Поредното доказателство
15:27 18.08.2025
13 Атина Палада
До коментар #8 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":И от кой ги е поискал тия милиарди? Само не ми казвай,че от кло.шарите от ЕС:))) Какво можеш да вземеш от к.лошар?
15:27 18.08.2025
14 пешо
15:27 18.08.2025
15 Вашето Мнение
До коментар #8 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Бългалрия и българският народ е нормално да плащат репарации на Русия, тъй като за пореден път политиците ни избраха грешната страна.
Коментиран от #32
15:28 18.08.2025
16 ЛИЛИ
Коментиран от #52
15:28 18.08.2025
17 ГРУ гайтанжиева
До коментар #8 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Така е ! И аз прихванах сигнала по 5G-то с помощта на шапката ми от фолио
🤣🤣🤣🤣🤣
15:28 18.08.2025
18 Копейки
Коментиран от #31
15:28 18.08.2025
19 Възpожденец 🇧🇬
15:29 18.08.2025
20 пешо
15:29 18.08.2025
21 ФЕЙК
15:29 18.08.2025
22 Госあ
15:29 18.08.2025
23 Вашето Мнение
До коментар #11 от "Реалност":Споко бе, Путин няма да ти забрани опитите да забременееш.
Коментиран от #29
15:29 18.08.2025
24 ами техните удари са
До коментар #4 от "дядото":в следствие на руските удари, така че руснаците няма защо да протестират за тежките поражения на обекти в Русия. ако нямаше руски удари, нямаше да има и украински.
15:30 18.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Я пък тоя
15:30 18.08.2025
27 Сократ
15:31 18.08.2025
28 Атина Палада
До коментар #10 от "Българин":Русия дори не иска подчинение.Иска само невраждебност към нея! Или казано още по точно- Иска да не ставаш опция на някого,който е хищнически настроен срещу Русия.
15:31 18.08.2025
29 Кажи честно ... 🤣
До коментар #23 от "Вашето Мнение":Явно от опит го знаеш .
Бурятин ли е жениха ти ?
15:32 18.08.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Атина Палада
До коментар #18 от "Копейки":Вече навсякъде е по добре,включително и С Корея от ф.ашисткия ЕС :)
15:33 18.08.2025
32 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #15 от "Вашето Мнение":На вас ви е майтап но източникът до сега не е дал грам фира Европа ще плати масрафа иначе ще има териториални загуби Щатите ще са гарант Всички доказани случаи на поражения от западни оръжия са описани и ще се плащат в троен и петорен размер Замразените активи влизат във фонд с попечителсто на Сащ за десет години
Коментиран от #35, #42
15:35 18.08.2025
33 Европеец
До коментар #1 от "Зелю":Цинизъм е самото съществуване тая измислена държава покрайна.....
15:36 18.08.2025
34 Соваж бейби
Коментиран от #37, #46
15:37 18.08.2025
35 Вашето Мнение
До коментар #32 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Никакъв майтап не е, ганю ще плаща много, защото бая бг оръжия бяха пратени в украйна. Това, че ще плащаме репарации като победена страна е извън съмнение, въпроса е кирето, боци и шиши ще бегат ли или ще се надяват на стадото, че не е злопаметно.
15:38 18.08.2025
36 Военни действия се
15:39 18.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Kaлпазанин
15:41 18.08.2025
39 Неподписан
15:42 18.08.2025
40 Механик
Нали бехте много ербап? Кога се дрънчехте, не говорехте, че ще трябва да ви помогат 60 държави.
15:43 18.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ти да видиш
Въореки добре планираната многоходова и слижна терористична акция бяха заловени от руските служби за сигурност!
15:46 18.08.2025
44 Уни(Що)Жител
15:47 18.08.2025
45 стоян георгиев
15:48 18.08.2025
46 Атина Палада
До коментар #34 от "Соваж бейби":Никога не съм се изнервяла за мигрантите от Украйна..Чувствам ги като много близък на нас народ. И тук ми се отдаде възможност да помогна на две момичета от ..близо до Запорожие били..
Помогнах им да се устроят тук. Жилище + доста прилична работа. И продължаваме да се чуваме в месеца поне веднъж ,как са...
Коментиран от #61
15:48 18.08.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 ....
15:51 18.08.2025
49 Дудов
15:51 18.08.2025
50 Моля другарко, пък понеже
15:53 18.08.2025
51 Зеленият пор скоро
15:54 18.08.2025
52 И КВО ЩЕ БОЗАЕ ОТ
До коментар #16 от "ЛИЛИ":СТАФИДИ
15:55 18.08.2025
53 Среща за получаване на указания
15:57 18.08.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Кеум
16:01 18.08.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Пиои
16:11 18.08.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 хахахаХаХа
До коментар #11 от "Реалност":Атанасоф ,ти ли си бе джуджу,152 см. и 42 килограма с мокри памперси.
16:14 18.08.2025
61 Българин
До коментар #46 от "Атина Палада":На коя магистрала ги уреди двете красиви окраинки да работят,На Тракия или Хемус, и колко % от парите им взимаш?
16:22 18.08.2025