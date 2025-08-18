Първият дипломат на Киев: Украйна не признава загубата на територии и исканията за ограничения на армията

Украйна не признава загубата на каквито и да било територии и исканията за намаляване на армията, заяви външният министър на страната Андрий Сибига на пресконференция в Киев преди срещата между Владимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп, насрочена за днес, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
"Позицията на Украйна по отношение на териториалните отстъпки остава непроменена. Зеленски излезе със силни позиции, съгласувани със съюзниците му. [...] Съществува Конституцията на Украйна, която дава всички отговори. И още едно от основните неприемливи за нас неща - никакви ограничения за нашата армия", каза Сибига, отговаряйки на журналистически въпроси.
Външният министър на Украйна каза още, че днешната среща между Зеленски и Тръмп е "изключително важна, решаваща, както и моментът, в който се намираме".
По-рано вестник "Ню Йорк Таймс" съобщи, позовавайки се на свои източници, че след срещата си с руския президент Владимир Путин Тръмп е предложил на европейските лидери мирен план, който предвижда Украйна да отстъпи цялата територия на Донбас на Русия, включително и районите, които все още не са освободени от руските сили. В замяна на това уж щяло да има прекратяване на огъня по сегашната фронтова линия и гаранции за сигурността - както за Киев, така и за Европа.
По-късно Ройтерс съобщи, че в телефонен разговор с Тръмп след срещата му с Путин Зеленски е казал, че е невъзможно Украйна да отстъпи цялата територия на Донбас на Русия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коста
Коментиран от #7
20:40 18.08.2025
2 И аз съм съгласен
Има ли някой който да се съмнява в това.
Коментиран от #56
20:40 18.08.2025
3 MI duхаш
20:41 18.08.2025
4 Коста
20:41 18.08.2025
5 Истината
☝🏻 Само че, глас в пустиня.
Истината е, че един социопат - бизнесмен и един диктатор - терорист, играят със световният мир.
Мисля, че на никой от двамата не му пука за избитите, избивани и сега, цивилни и от свете страни на барикадата?
☝🏻 Войната е пари. Бизнес. Жертвите, необходим и неизбежен разход.
Да видим, дали диктатора ще отговори на първата дама на САЩ ? Въпроса е същият, който крещи журналистката от Fox News във видеото . 👇🏻
Г-н Путин,убихте и осакатихте милиони руски граждани?! Не изпитвате ли съжаление за техните души?
Путин: Не ви чувам?
Фокс Нюз: Повтарям ...Не изпитвате ли угризение за пратените в гроба без време милиони ваши сънародници?
Путин: Прекалено сте малки да ви чувам!
Коментиран от #6, #28, #58
20:41 18.08.2025
6 Сатана Z
До коментар #5 от "Истината":Путин е про западен и Американски агент или изключително мрази руския народ по някаква причина! Да обявиш 3-дневна специална операция а да буксуваш в Донбас вече 3 години и 7 месеца! Миналата вечер излезе статистика че агресията в Украйна е сред 10-те войни с най много жертви в световната история и сред 6-те продължили най дълго. А още не е свършила. Убити са 1 милион 568 хиляди руснаци и още стотици хиляди изчезнали и осакатени. А да си още в Източна Украйна. Воюваш с една от републиките в бившия СССР а ти убиха милиони сънародници. Да обявиш няколко дневна операция с цел сваляне на законния президент на суверенна държава а да го направиш пожизнен такъв. Да разрушиш и прогониш от домовете им рускоговорящите от източната част и да убиеш много от тях. А нашите копейки защо толкова много мразят руския народ като се радват на неговия палач?! Няма логично обяснение...
Коментиран от #24
20:42 18.08.2025
7 Нека да се посмеем още малко
До коментар #1 от "Коста":Да ги оставим да си помечтаят още един-два часа.
20:42 18.08.2025
8 Тома
20:43 18.08.2025
9 Да не забравя
20:43 18.08.2025
10 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ
Коментиран от #19
20:43 18.08.2025
11 Ясно
20:44 18.08.2025
12 Удри
Коментиран от #51
20:45 18.08.2025
13 МЕРКЕЛ
Коментиран от #47
20:45 18.08.2025
14 Гориил
20:45 18.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хмм
Коментиран от #46
20:46 18.08.2025
17 Да,бе
20:46 18.08.2025
18 за да му дърпа ушаките на ината
20:46 18.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Дедо ви...
Коментиран от #26
20:47 18.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Варна 3
Коментиран от #30
20:47 18.08.2025
23 БлуΔницата УкраИна
20:48 18.08.2025
24 Коста
До коментар #6 от "Сатана Z":Я се скрий бе. От къде ги вадиш тези стъкмистики"?
20:48 18.08.2025
25 Последния Софиянец
20:48 18.08.2025
26 Дедо Сокай кока
До коментар #20 от "Дедо ви...":САЩ вече продават Европа плаща ти кое не си разбрал бе.Е Сори дрът си.
20:49 18.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Няма никакво значение
До коментар #5 от "Истината":какво мислите вие и неолибералните демократични правителства в западна Европа.
Това е реалната действителност която е в момента и вие можете само да викате углушително никой не ви чува.
Гражданите на Европейския съюз искат по-евтини горива и и Блага за да могат да живеят така както беше преди три години но ръководителите на Европейския съюз чуват ли ги.
20:49 18.08.2025
29 Ясно
20:49 18.08.2025
30 Коста
До коментар #22 от "Варна 3":Аз ще ги призная. Хаха
20:49 18.08.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ЛИЛИ
Коментиран от #45
20:50 18.08.2025
33 Хаха
20:50 18.08.2025
34 Хаха
20:50 18.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Минувач
20:51 18.08.2025
37 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #44
20:51 18.08.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 НИКО
20:53 18.08.2025
40 Оби4ам
20:53 18.08.2025
41 Е , горките Укри
20:53 18.08.2025
42 Този май не разбира че е изпаднал от вл
20:54 18.08.2025
43 Перо
20:54 18.08.2025
44 ЖЕКО
До коментар #37 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":И НАШИТЕ СОРОСКИ САИТОВЕ МЪЛЧАТ
20:54 18.08.2025
45 Браво момче
До коментар #32 от "ЛИЛИ":Обичам такива маже.....
20:55 18.08.2025
46 Гориил
До коментар #16 от "Хмм":Русия ще сложи край на всяко зло за няколко микросекунди. След това силите на злото ще се превърнат в облак от горещ газ.
20:55 18.08.2025
47 Че какво лошо има
До коментар #13 от "МЕРКЕЛ":в позицията на Украйна, хората искат силна армия, с модерно въоръжение и обучение по западни стандарти. Всяка една държава иска това, вкл. и Русия, так че няма никакъв проблем. Освен това, Украйна вече започна и съвместно военно производство на танкове, ракети и дронове с други държави като Турция, Дания, САЩ, Чехия. Това е бизнес с много печалби, така че няма как да спре. Русия също произвежда заедно със Северна Корея и Иран. Няма никакъв проблем и в това.
20:56 18.08.2025
48 мдаааа
20:56 18.08.2025
49 Злобното Джуджи
И с пълно основание.
Русийката заслужава единствено подигравки и ритници.
Изхвърлихме Альоша и МОЧА, наред е Митрофанова 👍
20:57 18.08.2025
50 НИКО
20:57 18.08.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Факт
20:58 18.08.2025
53 Още новини от Украйна
20:58 18.08.2025
54 стоян
20:58 18.08.2025
55 Величко
20:58 18.08.2025
56 Механик
До коментар #2 от "И аз съм съгласен":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
20:58 18.08.2025
57 Шопо
20:59 18.08.2025
58 Плевнелиев
До коментар #5 от "Истината":Има ли държава Косово??? Има . Има ли Северна Македония??? Има. Защо ги има??? Как е възможно???
20:59 18.08.2025
59 Браво Факти
20:59 18.08.2025