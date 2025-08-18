Новини
Първият дипломат на Киев: Украйна не признава загубата на територии и исканията за ограничения на армията
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Киев: Украйна не признава загубата на територии и исканията за ограничения на армията

18 Август, 2025 20:39 951 59

Позицията на Украйна по отношение на териториалните отстъпки остава непроменена

Първият дипломат на Киев: Украйна не признава загубата на територии и исканията за ограничения на армията - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна не признава загубата на каквито и да било територии и исканията за намаляване на армията, заяви външният министър на страната Андрий Сибига на пресконференция в Киев преди срещата между Владимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп, насрочена за днес, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Позицията на Украйна по отношение на териториалните отстъпки остава непроменена. Зеленски излезе със силни позиции, съгласувани със съюзниците му. [...] Съществува Конституцията на Украйна, която дава всички отговори. И още едно от основните неприемливи за нас неща - никакви ограничения за нашата армия", каза Сибига, отговаряйки на журналистически въпроси.

Външният министър на Украйна каза още, че днешната среща между Зеленски и Тръмп е "изключително важна, решаваща, както и моментът, в който се намираме".

По-рано вестник "Ню Йорк Таймс" съобщи, позовавайки се на свои източници, че след срещата си с руския президент Владимир Путин Тръмп е предложил на европейските лидери мирен план, който предвижда Украйна да отстъпи цялата територия на Донбас на Русия, включително и районите, които все още не са освободени от руските сили. В замяна на това уж щяло да има прекратяване на огъня по сегашната фронтова линия и гаранции за сигурността - както за Киев, така и за Европа.

По-късно Ройтерс съобщи, че в телефонен разговор с Тръмп след срещата му с Путин Зеленски е казал, че е невъзможно Украйна да отстъпи цялата територия на Донбас на Русия.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 12 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    23 7 Отговор
    Айде да спрем с Окраина а?

    Коментиран от #7

    20:40 18.08.2025

  • 2 И аз съм съгласен

    28 5 Отговор
    Всичко трябва да приключи на полската граница.
    Има ли някой който да се съмнява в това.

    Коментиран от #56

    20:40 18.08.2025

  • 3 MI duхаш

    14 4 Отговор
    Щом така

    20:41 18.08.2025

  • 4 Коста

    27 3 Отговор
    Те се наредиха в тази ситуация. Те да се оправят. Га ядоха бисквитките на Нюлън не риваха а?

    20:41 18.08.2025

  • 5 Истината

    5 15 Отговор
    Мисля, че мнението на гражданите е най-важно. Граждани на света.

    ☝🏻 Само че, глас в пустиня.

    Истината е, че един социопат - бизнесмен и един диктатор - терорист, играят със световният мир.
    Мисля, че на никой от двамата не му пука за избитите, избивани и сега, цивилни и от свете страни на барикадата?

    ☝🏻 Войната е пари. Бизнес. Жертвите, необходим и неизбежен разход.
    Да видим, дали диктатора ще отговори на първата дама на САЩ ? Въпроса е същият, който крещи журналистката от Fox News във видеото . 👇🏻
    Г-н Путин,убихте и осакатихте милиони руски граждани?! Не изпитвате ли съжаление за техните души?
    Путин: Не ви чувам?
    Фокс Нюз: Повтарям ...Не изпитвате ли угризение за пратените в гроба без време милиони ваши сънародници?
    Путин: Прекалено сте малки да ви чувам!

    Коментиран от #6, #28, #58

    20:41 18.08.2025

  • 6 Сатана Z

    5 17 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    Путин е про западен и Американски агент или изключително мрази руския народ по някаква причина! Да обявиш 3-дневна специална операция а да буксуваш в Донбас вече 3 години и 7 месеца! Миналата вечер излезе статистика че агресията в Украйна е сред 10-те войни с най много жертви в световната история и сред 6-те продължили най дълго. А още не е свършила. Убити са 1 милион 568 хиляди руснаци и още стотици хиляди изчезнали и осакатени. А да си още в Източна Украйна. Воюваш с една от републиките в бившия СССР а ти убиха милиони сънародници. Да обявиш няколко дневна операция с цел сваляне на законния президент на суверенна държава а да го направиш пожизнен такъв. Да разрушиш и прогониш от домовете им рускоговорящите от източната част и да убиеш много от тях. А нашите копейки защо толкова много мразят руския народ като се радват на неговия палач?! Няма логично обяснение...

    Коментиран от #24

    20:42 18.08.2025

  • 7 Нека да се посмеем още малко

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    Да ги оставим да си помечтаят още един-два часа.

    20:42 18.08.2025

  • 8 Тома

    9 2 Отговор
    Щом сибига не признава да духне веднага свеща

    20:43 18.08.2025

  • 9 Да не забравя

    11 1 Отговор
    От бг вземаш-тагарев, Запрянов, пеевски, полк. ОР Владимир Миленски-особено на него държа.....

    20:43 18.08.2025

  • 10 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ

    4 14 Отговор
    В УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИЯ...ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ ПО КУРОРТИТЕ....РУСНАЦИТЕ В ГРОБОВЕТЕ...КОЙ Е ПРЕЦАКАНИЯ...

    Коментиран от #19

    20:43 18.08.2025

  • 11 Ясно

    6 7 Отговор
    Режимът в Кремъл ще връща всичко с лихвите. Включително и Крим.

    20:44 18.08.2025

  • 12 Удри

    5 9 Отговор
    Скоро към Москва идват украински ракети фламинго и сапдан.

    Коментиран от #51

    20:45 18.08.2025

  • 13 МЕРКЕЛ

    12 2 Отговор
    АКО ТОВА Е ПОЗИЦИЯТА НА УКРАИНА ЧИИ ГО ДИРИ НАРКОМАНА ПРИ ТРЪМП

    Коментиран от #47

    20:45 18.08.2025

  • 14 Гориил

    9 2 Отговор
    Това не е решение на руския народ на Украйна. Това е упоритата съпротива на петте западни области на страната (които до 1939 г. бяха част от Полша ). Целият свят нарича тези пет области Бандера.

    20:45 18.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хмм

    4 8 Отговор
    Ако Северна Корея, Иран и Китай спрат да помагат Русия приключва до няколко месеца.

    Коментиран от #46

    20:46 18.08.2025

  • 17 Да,бе

    4 1 Отговор
    Пука му на фекалиите на един мармот за тъпата Покрайна ..

    20:46 18.08.2025

  • 18 за да му дърпа ушаките на ината

    4 1 Отговор
    днешната среща между Зеленски и Тръмп е "изключително важна, решаваща

    20:46 18.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дедо ви...

    8 2 Отговор
    Тръмп: Срещата днес в Белия дом трябва да завърши със сделка, ако няма такава САЩ прекратяват подръжката на Украйна

    Коментиран от #26

    20:47 18.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Варна 3

    0 2 Отговор
    Ако окупира територии на БГ, няма да ги признаваме за окупирани!

    Коментиран от #30

    20:47 18.08.2025

  • 23 БлуΔницата УкраИна

    2 3 Отговор
    Ха, кой пък ги пита ⁉️

    20:48 18.08.2025

  • 24 Коста

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Я се скрий бе. От къде ги вадиш тези стъкмистики"?

    20:48 18.08.2025

  • 25 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Тръмп каза че след срещата ще се обади на Путин да му докладва.

    20:48 18.08.2025

  • 26 Дедо Сокай кока

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "Дедо ви...":

    САЩ вече продават Европа плаща ти кое не си разбрал бе.Е Сори дрът си.

    20:49 18.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Няма никакво значение

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    какво мислите вие и неолибералните демократични правителства в западна Европа.
    Това е реалната действителност която е в момента и вие можете само да викате углушително никой не ви чува.
    Гражданите на Европейския съюз искат по-евтини горива и и Блага за да могат да живеят така както беше преди три години но ръководителите на Европейския съюз чуват ли ги.

    20:49 18.08.2025

  • 29 Ясно

    6 3 Отговор
    Щом киевската хунта не иска мир - няма да има ! Само да си прибира замразените укри трупове в чували ,нкоито братушките им доставят с хладилни вагони и тирове . И да плаща на украинските семейства загубили синовете си !

    20:49 18.08.2025

  • 30 Коста

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Варна 3":

    Аз ще ги призная. Хаха

    20:49 18.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ЛИЛИ

    6 3 Отговор
    В ТОЯ САИТ Е ПЪЛНО СЪС СОРОСКА ПАПЛАЧ

    Коментиран от #45

    20:50 18.08.2025

  • 33 Хаха

    4 5 Отговор
    Ограничения на армията ? И защо, с каква цел ? Всеки може да има каквато армия си реши.

    20:50 18.08.2025

  • 34 Хаха

    5 4 Отговор
    Путин иска мир при сегашните граници защото руската армия губи много всеки ден, но няма да получи мир защото сега тепърва на бойното поле ще идват все повече нови украински и натовски оръжия, които ще се тестват върху окупаторите в Украйна - руснаци, северно корейци, африканци, узбекистанци, чеченци и.т.н.

    20:50 18.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Минувач

    4 3 Отговор
    Украйна не се поучи след Истанбул! Сега нека пак да се правят на неразбрали, че губят войната и Тръмп да се откаже с всичко в тяхна помощ. Само с помощ от Европа, Украйна ще капитулира до края на тази година, особено, ако САЩ спрат и комуникациите и сателитите.

    20:51 18.08.2025

  • 37 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 1 Отговор
    Гледам срещата по БИ БИ СИ Тръмп говори Зеленски мълчи Журналистите излязоха Започват шамарите

    Коментиран от #44

    20:51 18.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 НИКО

    3 0 Отговор
    СЕГА ПРИ РАЗДЕЛЯНЕТО НА УКРАИНА НИЕ НЯМА ЛИ ДА СИ ВЗЕМЕМ БЕСАРАБСКА БЪЛГАРИЯ

    20:53 18.08.2025

  • 40 Оби4ам

    3 0 Отговор
    Зеления жив, ама яко е/БАН и с разкъ/Сан а/нус....

    20:53 18.08.2025

  • 41 Е , горките Укри

    3 0 Отговор
    Ще ядат какалашката. Четвъртития ги чака. Очевидно ще се съгласят по трудния начин. Ако поляците им оставят Лвов , скоро ще местят скривалищата си там.

    20:53 18.08.2025

  • 42 Този май не разбира че е изпаднал от вл

    3 1 Отговор
    Влака и може да бъде прегазен!

    20:54 18.08.2025

  • 43 Перо

    5 1 Отговор
    Украйна не е в позиция да има позиция!

    20:54 18.08.2025

  • 44 ЖЕКО

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    И НАШИТЕ СОРОСКИ САИТОВЕ МЪЛЧАТ

    20:54 18.08.2025

  • 45 Браво момче

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "ЛИЛИ":

    Обичам такива маже.....

    20:55 18.08.2025

  • 46 Гориил

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хмм":

    Русия ще сложи край на всяко зло за няколко микросекунди. След това силите на злото ще се превърнат в облак от горещ газ.

    20:55 18.08.2025

  • 47 Че какво лошо има

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "МЕРКЕЛ":

    в позицията на Украйна, хората искат силна армия, с модерно въоръжение и обучение по западни стандарти. Всяка една държава иска това, вкл. и Русия, так че няма никакъв проблем. Освен това, Украйна вече започна и съвместно военно производство на танкове, ракети и дронове с други държави като Турция, Дания, САЩ, Чехия. Това е бизнес с много печалби, така че няма как да спре. Русия също произвежда заедно със Северна Корея и Иран. Няма никакъв проблем и в това.

    20:56 18.08.2025

  • 48 мдаааа

    1 0 Отговор
    Ами добре е Зелю да приеме доброволно, но иначе ще бъде доброЗорно ама ще да е по скъпичко!!!

    20:56 18.08.2025

  • 49 Злобното Джуджи

    0 1 Отговор
    ".. Украйна не признава загубата на каквито и да било територии.."

    И с пълно основание.
    Русийката заслужава единствено подигравки и ритници.
    Изхвърлихме Альоша и МОЧА, наред е Митрофанова 👍

    20:57 18.08.2025

  • 50 НИКО

    0 0 Отговор
    КОЗЯЦИ И СОРОСИ МЛЪКНАХА НЕЩО СТАНА В АМЕРИКА УКРАИНА Е РУСКА ТЕРИТОРИЯ, ЕВРОПА Е АМЕРИКАНСКА КОЛОНИЯ ПЛАЧЕТЕ ЕВРО РОБИ

    20:57 18.08.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Факт

    0 0 Отговор
    Путин изпълзя от бункера, за да обяви, че Русия не е в състояние да постигне целите на СВО и да спечели войната, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят 🤣

    20:58 18.08.2025

  • 53 Още новини от Украйна

    0 0 Отговор
    "Украйна не признава загубата на каквито и да било..." - Щото някой ги пита ли?

    20:58 18.08.2025

  • 54 стоян

    0 0 Отговор
    Другаре украинците осетиха че краха на москвабат и двайсте републики наближава - залога е кой първо ще се срути икономически и разпадне - вече бензина в матушката ви станал 75 рубли - скоро ще е по скъп от нашия

    20:58 18.08.2025

  • 55 Величко

    0 0 Отговор
    Оффф ... , някой да ви пита ? !

    20:58 18.08.2025

  • 56 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "И аз съм съгласен":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    20:58 18.08.2025

  • 57 Шопо

    1 0 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    20:59 18.08.2025

  • 58 Плевнелиев

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    Има ли държава Косово??? Има . Има ли Северна Македония??? Има. Защо ги има??? Как е възможно???

    20:59 18.08.2025

  • 59 Браво Факти

    1 0 Отговор
    Най-ма3ните ПЕ Де Рас Ти-факти

    20:59 18.08.2025

