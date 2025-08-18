Първият дипломат на Киев: Украйна не признава загубата на територии и исканията за ограничения на армията

Украйна не признава загубата на каквито и да било територии и исканията за намаляване на армията, заяви външният министър на страната Андрий Сибига на пресконференция в Киев преди срещата между Владимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп, насрочена за днес, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Позицията на Украйна по отношение на териториалните отстъпки остава непроменена. Зеленски излезе със силни позиции, съгласувани със съюзниците му. [...] Съществува Конституцията на Украйна, която дава всички отговори. И още едно от основните неприемливи за нас неща - никакви ограничения за нашата армия", каза Сибига, отговаряйки на журналистически въпроси.

Външният министър на Украйна каза още, че днешната среща между Зеленски и Тръмп е "изключително важна, решаваща, както и моментът, в който се намираме".

По-рано вестник "Ню Йорк Таймс" съобщи, позовавайки се на свои източници, че след срещата си с руския президент Владимир Путин Тръмп е предложил на европейските лидери мирен план, който предвижда Украйна да отстъпи цялата територия на Донбас на Русия, включително и районите, които все още не са освободени от руските сили. В замяна на това уж щяло да има прекратяване на огъня по сегашната фронтова линия и гаранции за сигурността - както за Киев, така и за Европа.

По-късно Ройтерс съобщи, че в телефонен разговор с Тръмп след срещата му с Путин Зеленски е казал, че е невъзможно Украйна да отстъпи цялата територия на Донбас на Русия.