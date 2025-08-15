Новини
Този удар с бойни дронове е големият шедьовър на украинската армия
Този удар с бойни дронове е големият шедьовър на украинската армия

15 Август, 2025 22:23 2 517 53

При последната си атака ССО на ВСУ съобщиха, че са унищожили кораба за сухи товари "Порт Оля-4“, който редовно е извършвал рейсове от Иран до Русия през Каспийско море и е превозвал готови дронове Shahed-136

Този удар с бойни дронове е големият шедьовър на украинската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Въпросът не е само в това, че трябва да се стигне до делтата на река Волга, нито в размера на бойните части, необходими за потапянето на кораб с дължина 123 метра", пише Defense Express в публикация за поредния успешен удар на Силите за специални операции на Въоръжените сили на Украйна (ССО на ВСУ).

При последната си атака ССО на ВСУ съобщиха, че са унищожили кораба за сухи товари "Порт Оля-4“, който редовно е извършвал рейсове от Иран до Русия през Каспийско море и е превозвал готови дронове Shahed-136, компоненти за тяхното производство в Русия, боеприпаси и друго въоръжение от Иран.

ГЩ на Украйна: ВСУ удариха пристанище "Оля", поразен е кораб с иранско оборудване

Този кораб принадлежи на корабната компания "МГ-Флот“, която от 2021 г. е ангажирана с превоза на руски военни товари. От началото на активното руско-иранско сътрудничество този кораб плава постоянно, обикновено по маршрута между иранското пристанище Амирабад и руското пристанище Порт Оля, южно от Астрахан, в делтата на Волга.

На наличните снимки се вижда, че по време на удара корабът е бил на брега на котвената стоянка. Ясно се вижда, че мостът е изгорял напълно, а самият кораб е частично потънал.

А доскоро "Порт Оля-4“ изглеждаше по следния начин:

Както съобщиха ССО на Украйна, и този път "корабът "Порт Оля 4" е бил натоварен с компоненти за БпЛА тип Shahed и боеприпаси от Иран. С какво точно е нанесен ударът не се съобщава, но очевидно става дума за далекобойни дронове, посочиха от ВСУ по-рано.

В същото време, поражението, а още повече унищожаването на кораба с помощта на БпЛА е доста нетривиална задача.

Първо трябва да се проследи този кораб. Според данните на службите за проследяване на морския трафик, на 1 август "Порт Оля 4" се е намирал край бреговете на Иран, а на 12 август е бил забелязан при преминаването си покрай Азербайджан в района на границата с Русия. И трябва да припомним, че руските кораби просто изключват транспондерите си, пише украинската медия.

След като е потвърдено, че корабът се намира в руски пристанище, са изстреляни украински дронове с голям обсег, които изминават минимум 850 км, прелитайки през фронтовата линия, превзетитр територии и няколко области на РФ. А след като достигат Порт Оля, трябва да атакуват конкретен кораб.

При това корабът не е стационарна цел, дори и да е на котва. Тоест дроните трябва да имат средства за самонасочване. А също и подходящи размери на бойните части, които да позволят да потопят кораб с тонаж почти 5000 тона и дължина 123 метра. Тоест това е задача с "пет звезди".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    45 20 Отговор
    Путин слезе по червения килим в Аляска а Тръмп му ръкопляскаше и му козирува.

    Коментиран от #48, #49

    22:27 15.08.2025

  • 2 Линда

    28 48 Отговор
    Браво братя украинци

    Коментиран от #5

    22:27 15.08.2025

  • 3 да бе знаеме

    46 19 Отговор
    от толко шедьоври сте пред капитулация

    22:28 15.08.2025

  • 4 yкpонюз

    28 16 Отговор
    Тези укрогении се разделиха с 1/5 от територията си, така че 1 кораб по-малко или повече все тая, a дори не се знае дали не е поредната yкpoизмислица!

    22:29 15.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Евгений Онанегин

    6 8 Отговор
    Дейбаинакоманаклоун. Ебавасеяко с нашият путин.

    22:32 15.08.2025

  • 8 Доки

    4 9 Отговор
    Путин може да ги победи но неиска да живее наший Путин!

    22:35 15.08.2025

  • 9 И Киев е Руски

    16 14 Отговор
    Тръмп ще има спокойни старини ако изтръска евро гнидите от ревера си

    22:35 15.08.2025

  • 10 Доктора

    19 27 Отговор
    Украйна е велика. Браво. Слава на президента Зеленски.

    Коментиран от #15, #25, #44

    22:36 15.08.2025

  • 11 Мишел

    21 15 Отговор
    Потапянето на един търговски кораб е слаб отговор на унищожаването на 4-те завода, в които Украйна опита да прави " Сапсан ".

    Коментиран от #52

    22:36 15.08.2025

  • 12 Корабът

    8 3 Отговор
    Е бил спътниково проследяване и точните му координати са предавани на дроновете
    Спътниците са от типа starling

    Коментиран от #36

    22:38 15.08.2025

  • 13 Кондьо

    10 9 Отговор
    Поредното редакторско ф.е
    Л.а.ц.и.о за няколко долара повече..

    22:39 15.08.2025

  • 14 Факт

    10 1 Отговор
    Със съдействието на Азербейджан!

    22:40 15.08.2025

  • 15 Докторът

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "Доктора":

    Шегувам се разбира се

    22:40 15.08.2025

  • 16 Сандо

    12 10 Отговор
    Руснаците държавата им превземат,Путин и Тръмп света делят,а побърканите укронацисти се хвалят,че са потопили някакво си товарно корито.Те,укрите,са безумци,но как да наречем тия,които им вярват и им ръкопляскат?

    22:41 15.08.2025

  • 17 Палячото

    8 3 Отговор
    В кой бункер се крие

    Коментиран от #21, #39, #43

    22:41 15.08.2025

  • 18 ГОСТ

    7 9 Отговор
    вечно унищожават разрушават но пак реват от големи набези с тия шахеди били сто дори петстотин.с тия тяхни унищожени цели половината икономика да я няма в русия.но на бойното поле се получава друго Русия няма недостиг на въоръжение личен състав и не лови личния си състав по улиците като зайци.

    22:42 15.08.2025

  • 19 Съдията

    11 10 Отговор
    Шедьоври след шедьоври, а Украйна все по-малка става, а в бъдеще ще плаща като поп, На САЩ, Русия, рижавите от Малобритания също няма да пропуснат. Само Западна(ла) Европа ще преглъща гладно и жадно.😂

    Коментиран от #24

    22:42 15.08.2025

  • 20 Оцет Паниций

    4 1 Отговор
    АМИН .

    22:42 15.08.2025

  • 21 Оди се гръмни бе

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "Палячото":

    Ненормалник!

    22:43 15.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гошо

    5 3 Отговор
    Браво...спечелиха начи войната!

    22:44 15.08.2025

  • 24 Съдияааата , съдияааата

    0 4 Отговор

    До коментар #19 от "Съдията":

    Съдияааата пеееераз .. 🤭😁

    Коментиран от #26

    22:44 15.08.2025

  • 25 Митре

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Доктора":

    И на тебе Слава на небесата!...Алелуя!

    22:46 15.08.2025

  • 26 Съдията

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Съдияааата , съдияааата":

    Казала амебата, преди да... глътне вода.😂

    Коментиран от #47

    22:46 15.08.2025

  • 27 Хахахаха

    10 6 Отговор
    "Порт Оля" се казва пристанището а не кораба.А и се оказа че това просто един търговски кораб който няма нищо общо със военните,но какво от това стига укронацистката пропаганда да върви.

    22:48 15.08.2025

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 7 Отговор
    ДАДОХА ПИРОЖКО БУДАНОВ КАК ЗАСТРЕЛВА СЪС СНАЙПЕР ДОНАЛД ТРЪМП
    СЛЕД СРЕЩАТА :))

    22:48 15.08.2025

  • 29 оф, верно вече Раша няма флот,

    8 5 Отговор
    смятах, че е майтап, а то било вярно

    22:48 15.08.2025

  • 30 Факт

    3 2 Отговор
    Дори може да са ги изстреляли от Баку!

    22:49 15.08.2025

  • 31 Обосрана Движуха

    7 4 Отговор
    Давайте може и още.

    Крайцера МАСКВА
    Трябва да има още подводни
    Другаре .

    Коментиран от #38

    22:50 15.08.2025

  • 32 Бръмм

    8 7 Отговор
    украинците се хвалят , че са ударили товарен невъоражен кораб ? В белия свят това се нарича тероризъм. Ще си получат необходимото, особенно като се видя как Тръмп посрещна Путин , като равен и с умсивка.

    22:51 15.08.2025

  • 33 Тия ирански аятоласи още ли имат

    5 1 Отговор
    дронове, не знаех,
    пък севернокорейските се оказаха бракувани и не стават за нищо

    22:51 15.08.2025

  • 34 ГОЛЯМ МАЙТАП...!

    5 6 Отговор
    Радвате ми се на малки победки,а през това време страната ви утече у каная...!

    22:52 15.08.2025

  • 35 Путин отиде да се

    5 3 Отговор
    предаде.

    22:52 15.08.2025

  • 36 гггггг

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Корабът":

    коте, я си поясни мисълта, че не ти се разбира

    22:53 15.08.2025

  • 37 Раша остана без флот и мангизи

    4 3 Отговор
    какво ли я чака?

    Коментиран от #42

    22:53 15.08.2025

  • 38 Обосрана Зелка

    4 5 Отговор

    До коментар #31 от "Обосрана Движуха":

    Трябва да има още военни укро-заводи като ,,Юж-маш" - на...,,миш-маш"...!

    22:56 15.08.2025

  • 39 Жокера

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Палячото":

    Провери под леглото, к,р.е Т.ен.

    22:56 15.08.2025

  • 40 Шедьовър

    2 3 Отговор
    Одраскахме боята на лодка. Цаца, ама риба!

    22:58 15.08.2025

  • 41 Азиатец

    3 1 Отговор
    Така наречените дронове "Шахед" се сглобяват в повече от 20 завода в Русия. Патентът е ирански, доста сполучлив, но в Русия се наричат "Геран". Оригиналните шахеди са с турбовитлов двигател, а гераните от втората серия с реактивен. Частите основно са руски, китайски и индийски, както и санкционни.

    22:59 15.08.2025

  • 42 По-добре!

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Раша остана без флот и мангизи":

    Питай нашият Роско Джилезкуфф, кво ли я чака нашто мило БГ,че остана без флот и мангизи...!
    Или Раша,ти е по-мила...?!

    23:00 15.08.2025

  • 43 А ве не знам дали е ,,палячо"...?!

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Палячото":

    Ама Тръмп се среща с него на ,,Аляска",а не със Позеленясалият от яд,че не го бръснат за с..ва - Киевски Клоун...!

    23:06 15.08.2025

  • 44 Марио

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Доктора":

    Както обущарят ходи бос така и доктора е пренебрегнал собственото си здраве.

    23:07 15.08.2025

  • 45 Стават такива работи.

    0 0 Отговор
    война е все пак...

    23:09 15.08.2025

  • 46 Ауууу,колко трогателно...!

    1 2 Отговор
    Разчувствувах се чак... :
    ,,...е големият шедьовър на украинската армия..."...!

    23:14 15.08.2025

  • 47 ха ха хааа

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Съдията":

    Дори и представа си нямаш , какво е амеба , а ?!🤭😁

    23:15 15.08.2025

  • 48 Дрътия Софианец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По дрехите те посрещат , по акъла те изпращат ... Къде си учил , бе ?

    Коментиран от #53

    23:19 15.08.2025

  • 49 Яко

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А сина ти "космонавта" при Ставри....

    23:20 15.08.2025

  • 50 Анонимен

    1 2 Отговор
    Отговорът на Путин ще бъде огледален.,Преговорите ще бъдат невъзможно трудни,поради нагласата на европейците по въпроса .Голямо желание имат да наливат масло в огъня.

    23:24 15.08.2025

  • 51 Шедьовър статийка

    0 0 Отговор
    Сега очакваме Ройтерс да я потвърди от независим източник(пожелал анонимност)

    23:28 15.08.2025

  • 52 Хахахах

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    Кога това? Пак са те лъгали по руската телевизия 🤣🤣🤣

    23:28 15.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

