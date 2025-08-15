Този удар с бойни дронове е големият шедьовър на украинската армия

Въпросът не е само в това, че трябва да се стигне до делтата на река Волга, нито в размера на бойните части, необходими за потапянето на кораб с дължина 123 метра", пише Defense Express в публикация за поредния успешен удар на Силите за специални операции на Въоръжените сили на Украйна (ССО на ВСУ).
При последната си атака ССО на ВСУ съобщиха, че са унищожили кораба за сухи товари "Порт Оля-4“, който редовно е извършвал рейсове от Иран до Русия през Каспийско море и е превозвал готови дронове Shahed-136, компоненти за тяхното производство в Русия, боеприпаси и друго въоръжение от Иран.
ГЩ на Украйна: ВСУ удариха пристанище "Оля", поразен е кораб с иранско оборудване
Този кораб принадлежи на корабната компания "МГ-Флот“, която от 2021 г. е ангажирана с превоза на руски военни товари. От началото на активното руско-иранско сътрудничество този кораб плава постоянно, обикновено по маршрута между иранското пристанище Амирабад и руското пристанище Порт Оля, южно от Астрахан, в делтата на Волга.
На наличните снимки се вижда, че по време на удара корабът е бил на брега на котвената стоянка. Ясно се вижда, че мостът е изгорял напълно, а самият кораб е частично потънал.
А доскоро "Порт Оля-4“ изглеждаше по следния начин:
Както съобщиха ССО на Украйна, и този път "корабът "Порт Оля 4" е бил натоварен с компоненти за БпЛА тип Shahed и боеприпаси от Иран. С какво точно е нанесен ударът не се съобщава, но очевидно става дума за далекобойни дронове, посочиха от ВСУ по-рано.
В същото време, поражението, а още повече унищожаването на кораба с помощта на БпЛА е доста нетривиална задача.
Първо трябва да се проследи този кораб. Според данните на службите за проследяване на морския трафик, на 1 август "Порт Оля 4" се е намирал край бреговете на Иран, а на 12 август е бил забелязан при преминаването си покрай Азербайджан в района на границата с Русия. И трябва да припомним, че руските кораби просто изключват транспондерите си, пише украинската медия.
След като е потвърдено, че корабът се намира в руски пристанище, са изстреляни украински дронове с голям обсег, които изминават минимум 850 км, прелитайки през фронтовата линия, превзетитр територии и няколко области на РФ. А след като достигат Порт Оля, трябва да атакуват конкретен кораб.
При това корабът не е стационарна цел, дори и да е на котва. Тоест дроните трябва да имат средства за самонасочване. А също и подходящи размери на бойните части, които да позволят да потопят кораб с тонаж почти 5000 тона и дължина 123 метра. Тоест това е задача с "пет звезди".
