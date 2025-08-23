Протест и контрапротест пред руска военна база в Армения

Протест и контрапротест се проведоха пред руската военна база в арменския град Гюмри, предаде БНР. Протестиращите призоваха за прекратяване на военното присъствие на Москва в страната.

Според контрапротестиращите обаче базата гарантира независимостта и сигурността на Армения.

"Изискваме изтеглянето на руската база от територията на Армения. Присъствието на тази база не гарантира сигурността, а създава вътрешна заплаха“, заяви Арман Бабаджанян, един от организаторите на протест.

Някои демонстранти държаха плакати с лозунги като: "Армения без руски ботуши" и "Край на руската окупация".

Силно полицейско присъствие извън базата, в която са разположение около 3000 руски войници, предотврати сблъсъци между антируската демонстрация и контрапротеста в подкрепа на базата в Гюмри.

"Базата в Гюмри гарантира независимостта и сигурността на Армения", заяви по време на контрапротеста Манук Сукиасян, член на движението "Майка Армения".

Руската 102-ра военна база се намира в северния арменски град от 1995 г.

Миналата година Русия се съгласи да изтегли част от войските и граничните си войни от Армения, но остави силите си на границите на Армения с Турция и Иран.

Отношенията между традиционните съюзници Москва и Ереван са обтегнати от 2023 г. , когато Азербайджан започна офанзива в Нагорни Карабах, а Русия не се намеси в подкрепа на Армения.

Двете страни са военни съюзници чрез ръководената от Москва Организация на договора за колективна сигурност (ОДКС), пакт за взаимна отбрана, въпреки че Ереван заяви, че де факто е преустановил участието си в нея поради двустранни напрежения.

Армения се присъедини и към Международния наказателен съд миналата година, ход, който я задължава да арестува руския президент Владимир Путин, ако той стъпи на арменска територия.

Путин е обект на заповед за арест на Международния наказателен съд по обвинения във военни престъпления.