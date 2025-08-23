Новини
Протест и контрапротест пред руска военна база в Армения

23 Август, 2025 21:13, обновена 23 Август, 2025 21:16

Недоволните призоваха за прекратяване на военното присъствие на Москва в страната.

Протест и контрапротест пред руска военна база в Армения - 1
Снимка: armradio.am/БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Протест и контрапротест се проведоха пред руската военна база в арменския град Гюмри, предаде БНР. Протестиращите призоваха за прекратяване на военното присъствие на Москва в страната.

Според контрапротестиращите обаче базата гарантира независимостта и сигурността на Армения.

"Изискваме изтеглянето на руската база от територията на Армения. Присъствието на тази база не гарантира сигурността, а създава вътрешна заплаха“, заяви Арман Бабаджанян, един от организаторите на протест.

Някои демонстранти държаха плакати с лозунги като: "Армения без руски ботуши" и "Край на руската окупация".

Силно полицейско присъствие извън базата, в която са разположение около 3000 руски войници, предотврати сблъсъци между антируската демонстрация и контрапротеста в подкрепа на базата в Гюмри.

"Базата в Гюмри гарантира независимостта и сигурността на Армения", заяви по време на контрапротеста Манук Сукиасян, член на движението "Майка Армения".

Руската 102-ра военна база се намира в северния арменски град от 1995 г.

Миналата година Русия се съгласи да изтегли част от войските и граничните си войни от Армения, но остави силите си на границите на Армения с Турция и Иран.

Отношенията между традиционните съюзници Москва и Ереван са обтегнати от 2023 г. , когато Азербайджан започна офанзива в Нагорни Карабах, а Русия не се намеси в подкрепа на Армения.

Двете страни са военни съюзници чрез ръководената от Москва Организация на договора за колективна сигурност (ОДКС), пакт за взаимна отбрана, въпреки че Ереван заяви, че де факто е преустановил участието си в нея поради двустранни напрежения.

Армения се присъедини и към Международния наказателен съд миналата година, ход, който я задължава да арестува руския президент Владимир Путин, ако той стъпи на арменска територия.

Путин е обект на заповед за арест на Международния наказателен съд по обвинения във военни престъпления.


Армения
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гошо Тъпото

    27 7 Отговор
    Шепа платени Соросоиди.

    Коментиран от #9, #15

    21:19 23.08.2025

  • 2 Злобното Джуджи

    8 21 Отговор
    Упсс....някъв цирей някъде се спука и започна да тече.
    Следващата стъпка е pyccкие чамодан -> вокзал.
    Братушките са обичани навсякъде, защо ли ?

    Коментиран от #10, #12

    21:22 23.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    20 5 Отговор
    ДАННИТЕ ОТ ОБЕКТИВНИЯ КОНТРОЛ - ВИДЕОМАТЕРИАЛИ
    ..... ПОКАЗАХА ОКОЛО 50 ПРОТЕСТИРАЩИ
    . .....
    99.9995 % ОТ АРМЕНЦИТЕ НЕ ИЗЛЯЗОХА НА ПРОТЕСТ ?:))

    Коментиран от #5, #20

    21:23 23.08.2025

  • 5 Злобното Джуджи

    7 16 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ще почнат да излизат, руснаците мразят арменците, грузинците, балтийците, белорусите, китайците, чеченците, дагестанците, таджиките, узбеките, киргизците и разбира се българите !!!
    Логично е да им отвръщаме със същата монета 👍

    Коментиран от #16

    21:30 23.08.2025

  • 6 А пък

    11 1 Отговор
    Росен желязков има внучка без да има деца.

    21:31 23.08.2025

  • 7 Стенли

    11 7 Отговор
    Абе трябва Русия да ги зареже неблагодарните арменци и Армения да бъде поделена между Турция и Азърбайджан добре че и там има мислещи хора които виждат че без Русия са за никаде

    Коментиран от #21

    21:36 23.08.2025

  • 8 халваджан

    9 4 Отговор
    простотията царства в армения

    21:39 23.08.2025

  • 9 Хахахаха

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "Гошо Тъпото":

    Ъъъъъъ, руски войници в Армения??? Ъъъъ, как се казваше това копейки? Окупация? Значи американски в България било окупация, обаче руски в Армения не е окупация, така ли?

    Коментиран от #13

    21:39 23.08.2025

  • 10 Това беше и

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Злобното Джуджи":

    украинският сценарий.

    21:41 23.08.2025

  • 11 Гръч

    7 6 Отговор
    И на тези ще им спретнат един майдан и Азерите ще ги асимилират веднага.Ще видят тогава,какво е да си зависим от азери

    21:42 23.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Нещо май

    11 11 Отговор
    Никой не иска руският мир !!!!
    Защо ли така ?????

    Коментиран от #17

    21:46 23.08.2025

  • 15 Боби

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гошо Тъпото":

    А стига бе, възможно ли е някой да протестира срещу "империята на светлината" и да не е соросоид,наркоман,или жинжър?

    21:49 23.08.2025

  • 16 Не само

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Злобното Джуджи":

    че не си прав но и си жестоко заблуден!
    Русия може да не ни обича вече, но е единствената държава която не мрази България.
    Всички наши съседи ни мразят.
    Никоя от европейските държави не ни обича.
    Фащ, Англия, Франция, Германия, Австрия и други - открито ни използват за гнусните си политически игри. Винаги биха ни хвърли в огъня за да оцелеят те и винаги биха ни използвали за пушечно месо както използват украинците. На никой от горе изброените не сме му омилели. А иначе ако сме готови да дадем някое милиардче за чертежи на някоя самолетче с удоволствие биха ни прибрали паричките.

    Коментиран от #19

    21:51 23.08.2025

  • 17 Защото арменците искат

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Нещо май":

    Армения да стане ,, Швейцария в Кавказ”. Познато звучи, нали?

    21:54 23.08.2025

  • 18 Симпатизант

    3 1 Отговор
    Горките арменци. Атлантистът-послушко Пашинян води държавата към пълна разруха

    22:06 23.08.2025

  • 19 Злобното Джуджи

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Не само":

    "...Русия може да не ни обича вече..."

    Дреме ни кого обичат / не обичат монголците, га забраним руския и отнемем имотите в България ще ни заобичат и кинти ще дават. Щото монголец само от пердах разбира, от ритник отбира 😁

    22:07 23.08.2025

  • 20 Нека да пиша

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Що лъжеш. Хайде марш да цункаш отдолу Митрофанова.

    22:09 23.08.2025

  • 21 Нека да пиша

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Стенли":

    Русия е една помийна яма. Ти бил ли си в Русия, да видиш каква е мизерия там.

    22:11 23.08.2025