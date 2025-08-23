Протест и контрапротест пред руска военна база в Армения

Протест и контрапротест се проведоха пред руската военна база в арменския град Гюмри, предаде БНР. Протестиращите призоваха за прекратяване на военното присъствие на Москва в страната.
Според контрапротестиращите обаче базата гарантира независимостта и сигурността на Армения.
"Изискваме изтеглянето на руската база от територията на Армения. Присъствието на тази база не гарантира сигурността, а създава вътрешна заплаха“, заяви Арман Бабаджанян, един от организаторите на протест.
Някои демонстранти държаха плакати с лозунги като: "Армения без руски ботуши" и "Край на руската окупация".
Силно полицейско присъствие извън базата, в която са разположение около 3000 руски войници, предотврати сблъсъци между антируската демонстрация и контрапротеста в подкрепа на базата в Гюмри.
"Базата в Гюмри гарантира независимостта и сигурността на Армения", заяви по време на контрапротеста Манук Сукиасян, член на движението "Майка Армения".
Руската 102-ра военна база се намира в северния арменски град от 1995 г.
Миналата година Русия се съгласи да изтегли част от войските и граничните си войни от Армения, но остави силите си на границите на Армения с Турция и Иран.
Отношенията между традиционните съюзници Москва и Ереван са обтегнати от 2023 г. , когато Азербайджан започна офанзива в Нагорни Карабах, а Русия не се намеси в подкрепа на Армения.
Двете страни са военни съюзници чрез ръководената от Москва Организация на договора за колективна сигурност (ОДКС), пакт за взаимна отбрана, въпреки че Ереван заяви, че де факто е преустановил участието си в нея поради двустранни напрежения.
Армения се присъедини и към Международния наказателен съд миналата година, ход, който я задължава да арестува руския президент Владимир Путин, ако той стъпи на арменска територия.
Путин е обект на заповед за арест на Международния наказателен съд по обвинения във военни престъпления.
Гошо Тъпото
Коментиран от #9, #15
21:19 23.08.2025
Злобното Джуджи
Следващата стъпка е pyccкие чамодан -> вокзал.
Братушките са обичани навсякъде, защо ли ?
Коментиран от #10, #12
21:22 23.08.2025
АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... ПОКАЗАХА ОКОЛО 50 ПРОТЕСТИРАЩИ
. .....
99.9995 % ОТ АРМЕНЦИТЕ НЕ ИЗЛЯЗОХА НА ПРОТЕСТ ?:))
Коментиран от #5, #20
21:23 23.08.2025
Злобното Джуджи
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ще почнат да излизат, руснаците мразят арменците, грузинците, балтийците, белорусите, китайците, чеченците, дагестанците, таджиките, узбеките, киргизците и разбира се българите !!!
Логично е да им отвръщаме със същата монета 👍
Логично е да им отвръщаме със същата монета 👍
Коментиран от #16
21:30 23.08.2025
А пък
21:31 23.08.2025
Стенли
Коментиран от #21
21:36 23.08.2025
халваджан
21:39 23.08.2025
Хахахаха
До коментар #1 от "Гошо Тъпото":Ъъъъъъ, руски войници в Армения??? Ъъъъ, как се казваше това копейки? Окупация? Значи американски в България било окупация, обаче руски в Армения не е окупация, така ли?
Коментиран от #13
21:39 23.08.2025
Това беше и
До коментар #2 от "Злобното Джуджи":украинският сценарий.
21:41 23.08.2025
Гръч
21:42 23.08.2025
Нещо май
Защо ли така ?????
Коментиран от #17
21:46 23.08.2025
Боби
До коментар #1 от "Гошо Тъпото":А стига бе, възможно ли е някой да протестира срещу "империята на светлината" и да не е соросоид,наркоман,или жинжър?
21:49 23.08.2025
Не само
До коментар #5 от "Злобното Джуджи":че не си прав но и си жестоко заблуден!
Русия може да не ни обича вече, но е единствената държава която не мрази България.
Всички наши съседи ни мразят.
Никоя от европейските държави не ни обича.
Фащ, Англия, Франция, Германия, Австрия и други - открито ни използват за гнусните си политически игри. Винаги биха ни хвърли в огъня за да оцелеят те и винаги биха ни използвали за пушечно месо както използват украинците. На никой от горе изброените не сме му омилели. А иначе ако сме готови да дадем някое милиардче за чертежи на някоя самолетче с удоволствие биха ни прибрали паричките.
Коментиран от #19
21:51 23.08.2025
Защото арменците искат
До коментар #14 от "Нещо май":Армения да стане ,, Швейцария в Кавказ". Познато звучи, нали?
21:54 23.08.2025
Симпатизант
22:06 23.08.2025
Злобното Джуджи
До коментар #16 от "Не само":"...Русия може да не ни обича вече..."
Дреме ни кого обичат / не обичат монголците, га забраним руския и отнемем имотите в България ще ни заобичат и кинти ще дават. Щото монголец само от пердах разбира, от ритник отбира 😁
22:07 23.08.2025
Нека да пиша
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Що лъжеш. Хайде марш да цункаш отдолу Митрофанова.
22:09 23.08.2025
Нека да пиша
До коментар #7 от "Стенли":Русия е една помийна яма. Ти бил ли си в Русия, да видиш каква е мизерия там.
22:11 23.08.2025