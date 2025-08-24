Новини
Индия: Забавно е точно САЩ да те обвиняват, че правиш бизнес. Ще купуваме петрол, откъдето ни е изгодно

24 Август, 2025 05:28, обновена 24 Август, 2025 05:40 1 601 10

Външен министър Субрахманям Джайшанкар и индийският посланик в Русия Винай Кумар коментираха темата за търговията с руски петрол

Субрахманям Джайшанкар,Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Забавно е, когато хора, работещи в американската администрация, която подкрепя бизнес интересите, обвиняват други хора, че правят бизнес. Ако имате проблем с покупката на петрол или петролни продукти от Индия, не купувайте. Никой не ви принуждава. Европа купува, Америка купува, така че ако не ви харесва, не го купувайте“,

Това заяви индийският външен министър Субрахманям Джайшанкар на Форума на световните лидери на Economic Times в отговор на обвиненията за печалба от руски петрол, предаде The Times of India.

Индия ще купува петрол откъдето ѝ е изгодно, решението на САЩ за митата е несправедливо и неразумно. Това заяви в интервю за ТАСС индийският посланик в Русия Винай Кумар.

„Преди всичко, ние ясно заявихме, че нашата цел е енергийна сигурност за 1,4 милиарда души в Индия, а сътрудничеството на Индия с Русия, както и с редица други страни, допринесе за стабилността на петролния пазар, на световния петролен пазар. Следователно решението на САЩ е несправедливо, неразумно и необосновано. Правителството ще продължи да предприема мерки, насочени към защита на националните интереси на страната. Търговията се осъществява на търговска основа. Така че, ако основата на вносните търговски операции е легитимна, индийските компании ще продължат да купуват петрол откъдето им се предлагат най-благоприятните условия. Това е настоящата ситуация“, каза той, отговаряйки на въпроса дали Индия ще продължи да купува руски петрол.

Дипломатът отбеляза още, че търговията на Индия с Русия е двустранни отношения, основани на взаимни интереси. „Нашата търговия се основава на пазарни фактори и преследва общата цел за осигуряване на енергийна сигурност за 1,4 милиарда души в Индия. Има и други страни, включително самите САЩ и европейски страни, които търгуват с Русия“, добави Кумар в отговор на въпрос как вторичните санкции, обявени от САЩ, ще повлияят на търговията с Русия.

На 6 август САЩ увеличиха митата върху вноса на стоки от Индия с 25% (до 50%) във връзка с покупката на руски петрол и петролни продукти. Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува републиката за факта, че „винаги е купувала по-голямата част от военното си оборудване от Русия“ и „заедно с Китай е най-големият купувач“ на руски енергийни ресурси. Индийското министерство на външните работи нарече атаките на САЩ и ЕС заради вноса на руски петрол неоправдани.

След разговори с руския президент Владимир Путин в Аляска, Тръмп призна, че Вашингтон няма да налага вносни мита на търговските партньори на Русия.


  • 1 Факт

    10 0 Отговор
    Хубав ден!

    05:50 24.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Асдф

    20 1 Отговор
    Американците може да купуват петрол от Русия и да го продават на ЕС на тройна цена. А Индия не може да купува за собствени нужди. Няма логика. Само ЕС може да се съгласи на такава оферта.
    (редактирано след цензура)

    05:55 24.08.2025

  • 4 Само питам

    14 1 Отговор
    САЩ кога ще престанат да купуват от Русия обогатен уран, титаниеви детайли за самолетни двигатели,ракетни двигатели и тн

    Коментиран от #5

    05:58 24.08.2025

  • 5 По-интересен въпрос

    0 12 Отговор

    До коментар #4 от "Само питам":

    Абе, защо Русия ги продава тия неща на САЩ? Да не би да й трябват долари? Нещо за БРИКС валута?

    Коментиран от #7

    06:12 24.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хахаха

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "По-интересен въпрос":

    И защо им е Брикс валута? В Брикс са първата, третата и петата икономики в света, в ЕС са шестата, десетата и единадесетата. ОАЕ с дирхамите си по зле ли са от нас - 98-те в света с еврото:)
    П.П. Световната банка очаква през 2026г. Индия да измести САЩ от второто място по икономика.

    06:23 24.08.2025

  • 8 Факти

    11 0 Отговор
    Бай Дончо има бойна задача, да извлече Обора от рецесията. Затова задължи юропските бройлери да теглят заеми за "отбрана", като са задължени да купуват джепането само от него. Румъния вече тегли 900 милиона заем, ние дадохме милиарди за нелетящи самолети. Така всички с общи усилия, ще извлечем Обора от блатото, но ще затъне целят ес. И в крайна сметка, юропата ще бъде принудена да започне самоубийствена война срещу Русия. Така бай Дончо хем ще печели от продажбата на оръжия, хем от митата наложени върху ес, а ес плаща сметката

    06:28 24.08.2025

  • 9 Урсулианец

    14 0 Отговор
    Ние пък ще купуваме петрол, откъдето ни заповядат! Пак ще е руски, но на петорна цена от прекупвача САЩ.

    06:29 24.08.2025

  • 10 Ще купуваме петрол, откъдето ни е изгодн

    1 0 Отговор
    "Ще купуваме петрол, откъдето ни е изгодно !"

    Това е основния принцип на Бизнеса !

    Останлото е Политика !

    На Частни !

    Интереси !

    07:16 24.08.2025

