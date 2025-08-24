Индия: Забавно е точно САЩ да те обвиняват, че правиш бизнес. Ще купуваме петрол, откъдето ни е изгодно

„Забавно е, когато хора, работещи в американската администрация, която подкрепя бизнес интересите, обвиняват други хора, че правят бизнес. Ако имате проблем с покупката на петрол или петролни продукти от Индия, не купувайте. Никой не ви принуждава. Европа купува, Америка купува, така че ако не ви харесва, не го купувайте“,

Това заяви индийският външен министър Субрахманям Джайшанкар на Форума на световните лидери на Economic Times в отговор на обвиненията за печалба от руски петрол, предаде The Times of India.

Индия ще купува петрол откъдето ѝ е изгодно, решението на САЩ за митата е несправедливо и неразумно. Това заяви в интервю за ТАСС индийският посланик в Русия Винай Кумар.

„Преди всичко, ние ясно заявихме, че нашата цел е енергийна сигурност за 1,4 милиарда души в Индия, а сътрудничеството на Индия с Русия, както и с редица други страни, допринесе за стабилността на петролния пазар, на световния петролен пазар. Следователно решението на САЩ е несправедливо, неразумно и необосновано. Правителството ще продължи да предприема мерки, насочени към защита на националните интереси на страната. Търговията се осъществява на търговска основа. Така че, ако основата на вносните търговски операции е легитимна, индийските компании ще продължат да купуват петрол откъдето им се предлагат най-благоприятните условия. Това е настоящата ситуация“, каза той, отговаряйки на въпроса дали Индия ще продължи да купува руски петрол.

Дипломатът отбеляза още, че търговията на Индия с Русия е двустранни отношения, основани на взаимни интереси. „Нашата търговия се основава на пазарни фактори и преследва общата цел за осигуряване на енергийна сигурност за 1,4 милиарда души в Индия. Има и други страни, включително самите САЩ и европейски страни, които търгуват с Русия“, добави Кумар в отговор на въпрос как вторичните санкции, обявени от САЩ, ще повлияят на търговията с Русия.

На 6 август САЩ увеличиха митата върху вноса на стоки от Индия с 25% (до 50%) във връзка с покупката на руски петрол и петролни продукти. Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува републиката за факта, че „винаги е купувала по-голямата част от военното си оборудване от Русия“ и „заедно с Китай е най-големият купувач“ на руски енергийни ресурси. Индийското министерство на външните работи нарече атаките на САЩ и ЕС заради вноса на руски петрол неоправдани.

След разговори с руския президент Владимир Путин в Аляска, Тръмп призна, че Вашингтон няма да налага вносни мита на търговските партньори на Русия.