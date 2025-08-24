Нигерийски военни убиха поне 35 джихадисти край границата с Камерун

Военновъздушните сили на Нигерия съобщиха, че са ликвидирали повече от 35 джихадисти при атаки в събота срещу ислямистки бойци близо до границата с Камерун, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Въз основа на множество разузнавателни данни от различни източници, са извършени прецизни удари, като са неутрализирани повече от 35 бойци в четири идентифицирани точки.

Операцията е демонстрирала ангажимента за предоставяне на въздушна подкрепа на сухопътните сили, "като същевременно се прекъсва логистиката и коридорите за придвижване на терористите по североизточните гранични райони", се посочва в изявление на военновъздушните сили.

Нигерия се бори с дългогодишни бунтове в североизточната част на страната, водени предимно от ислямистката въоръжена групировка "Боко Харам" и нейното подразделение "Ислямска държава – Западноафриканска провинция" (ИСДАП).

Вълна от атаки в Североизточна Нигерия в последно време подчертава завръщането на джихадистките групировки в тази част на страната.