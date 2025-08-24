Новини
Нигерийски военни убиха поне 35 джихадисти край границата с Камерун

24 Август, 2025 07:07, обновена 24 Август, 2025 06:11 521 2

ВВС са извършили прецизни удари в четири идентифицирани точки

Нигерийски военни убиха поне 35 джихадисти край границата с Камерун - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военновъздушните сили на Нигерия съобщиха, че са ликвидирали повече от 35 джихадисти при атаки в събота срещу ислямистки бойци близо до границата с Камерун, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Въз основа на множество разузнавателни данни от различни източници, са извършени прецизни удари, като са неутрализирани повече от 35 бойци в четири идентифицирани точки.

Операцията е демонстрирала ангажимента за предоставяне на въздушна подкрепа на сухопътните сили, "като същевременно се прекъсва логистиката и коридорите за придвижване на терористите по североизточните гранични райони", се посочва в изявление на военновъздушните сили.

Нигерия се бори с дългогодишни бунтове в североизточната част на страната, водени предимно от ислямистката въоръжена групировка "Боко Харам" и нейното подразделение "Ислямска държава – Западноафриканска провинция" (ИСДАП).

Вълна от атаки в Североизточна Нигерия в последно време подчертава завръщането на джихадистките групировки в тази част на страната.


Нигерия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Факт

    1 0 Отговор
    Джихадисти, Фундаменталисти. Византия е водила първата религиозна война в Света срещу Персия. След като била отслабена, Персия била завоювана лесно от Омаядите, започнали също с религиозна война. Това е началото на фундаментализва. Войните за т.нар. Божигроб продължили 600 г. Преди това защитници на даден култ били неговите свещеници. Те можели да изчегъптат от историята името на Фараон. В Персия ставал модерен ту един, ту друг главен бог. Религиозни гонения никъде не е имало.

    06:27 24.08.2025

  • 2 Митко

    1 0 Отговор
    Отивам на Гърция. Чао.

    06:31 24.08.2025