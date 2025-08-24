Руските войски засилват натиска около Покровск

Руските войски вчера са извършили 40 опита да пробият украинската отбрана близо до Покровск. Това съобщи Укринформ, цитирана от БТА, позовавайки се на оперативна информация от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, публикувана във "Фейсбук".
По данни на украинските военни във вчерашния ден са се провели 134 бойни сблъсъка. Русия е извършила 45 въздушни атаки, като са били използвани 81 управляеми авиобомби.
Руската армия е изстреляла по Украйна "1439 дрона тип камикадзе и е извършил 3169 обстрела на населени места и позиции на украинските войски", се посочва още в сводката.
В същото време Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските средства за противовъздушна отбрана са свалили 57 украински безпилотни летателни апарата, информира ТАСС.
Снощи между 17:00 и 23:30 часа московско време (и българско време) руската противовъздушна отбрана е унищожила 57 украински безпилотни летателни апарата над териториите на областите Брянска, Калужска, Смоленска, Курска, Ленинградска, Тверска, Новгородска, Орловска и Тамбовска, Московския регион, република Чувашия и акваторията на Черно море", твърдят въоръжените сили на Русия.
1 БОГ
Коментиран от #34
07:37 24.08.2025
2 бай Бай
07:38 24.08.2025
3 Петър
Коментиран от #9, #21, #60, #72
07:38 24.08.2025
4 Политолок с чашка
Коментиран от #8
07:38 24.08.2025
5 Зелю
07:41 24.08.2025
6 Азов
Коментиран от #73, #75
07:44 24.08.2025
7 Путинистче идиотче
07:45 24.08.2025
8 Копейкин Костя
До коментар #4 от "Политолок с чашка":Ти скажи когда Хаяско ще превземе Берлин, м? 😀
07:46 24.08.2025
9 Два са вариантите
До коментар #3 от "Петър":Или МИ 6 ще го освободи от мъките му или народа му ще го линчува. Кое ще се случи първо, предстои да видим.
Коментиран от #47, #48
07:48 24.08.2025
10 Васо
07:50 24.08.2025
11 бандеровче ⚔️
Коментиран от #12, #24, #27, #92
07:52 24.08.2025
12 Колко да е весело
До коментар #11 от "бандеровче ⚔️":началото на края на Европа? Може би това радва не европейчетата?
Коментиран от #17, #54
07:55 24.08.2025
13 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #30, #90, #91
07:55 24.08.2025
14 Черномирдин
Покровск няма превземане. Скоро палачинката ще се обърне. Проблема е разпада на Русия и последствията. Украйна ще се оправи рано или късно, на за Русия идват черни години
Коментиран от #23
07:57 24.08.2025
16 Злобното Джуджи
Четири Года асвабадителите асвабаждават деревня Покровск. Четири Года !!! Дарвин и Достоевски ръкопляскат прави 😄
Коментиран от #19, #41
07:58 24.08.2025
17 Спри се
До коментар #12 от "Колко да е весело":Мързеланко
Коментиран от #22
07:59 24.08.2025
18 Важното е
07:59 24.08.2025
19 Значи кажи браво на Русия
До коментар #16 от "Злобното Джуджи":Не превзема като Израел да не и пука за цивилните.
08:00 24.08.2025
20 Механик
08:00 24.08.2025
21 Ще ти каже
До коментар #3 от "Петър":Ще свидетелства в Хага срещу Путин
Коментиран от #26, #56
08:00 24.08.2025
22 За кое
До коментар #17 от "Спри се":Да ми пука за Европа ли? Не съм толкова глупав като безродничетата.
08:01 24.08.2025
24 Механик
До коментар #11 от "бандеровче ⚔️":Веаселбата е, че тия американски ракети с въздушно базиране няма ка какво да ги базирате. Еф 16-ките вече ги няма. Онзи ден една пак "самокатастрофира" ..... в една руска ракета.
Коментиран от #89, #93
08:02 24.08.2025
26 Петър
До коментар #21 от "Ще ти каже":Само дете, при това 4-5 годишно дете, може да си мисли, че Путин ще бъде съден в Хага.
Коментиран от #32, #33
08:06 24.08.2025
27 Натиска на Тръм е
До коментар #11 от "бандеровче ⚔️":е всъщност срещу европейските съюзници на Украйна за да им уврат тиквите- веселбата тепърва започва !
Всичко това е поръчано, платено, но не е произведено
08:06 24.08.2025
28 Войник
Аз затова спрях да гледам съветски филми по Първа преди много години. Промивка на мозъка за малки деца. Повечето дечковци които се радват на СВО по социалнитепмрежи дори не сапвиждали портала на казармата.
Жалка работа, която доведе до 1.5 милиона убити и инвалидизирани руснаци за едната идея да вземели Берлин за две седмици като покойните си дядовци. Но да ги бяха питали. Моя дядо също е бил на война и никога не говореше за нея и не се хвалеше пред децата, защото е пълзял под куршумите, а не се е криел в щаба далеч от врага като окичените с ордени ветерани, които ги разнасяха по площадите по парадите като парцаливи знамена.
Коментиран от #37, #80
08:07 24.08.2025
29 Ехееее...
Че УкрИнформ,кога ги преброиха,а и могат ли да броят чак до толкова...?!
08:07 24.08.2025
31 Ужас🙄
Коментиран от #46
08:08 24.08.2025
33 Само неграмотен
До коментар #26 от "Петър":Недемократичен, заспал, нагаждач, непрокопсаник и роб може да не разбира, че правото е право,законите са закони, макар в диагоналните вели глави това да не ви говори нищо. Пропадняк. Инфантил типичен
08:10 24.08.2025
34 Путин
До коментар #1 от "БОГ":Сорос не сава да целя центровете за взимане на решение в Киев. А съм много страхлив ахахха
Коментиран от #39
08:10 24.08.2025
35 МЪКЪ МЪКЪ
08:13 24.08.2025
37 Ами по данни
До коментар #28 от "Войник":Изтекли от всу има 1,7 млн убити украинеца срещу 1,5 млн от страна на руските сили....само забравяш че за русия се бият затворници,от малцинствата ,наемници а не наборници. Т.е като генофонд руснаците може и да са подобрили нещата изчиствайки ненужен товар докато за Украйна са умрели предимно украинци и западняци. А русия за сега е завладяла 20% от територията и накара ЕС да покаже истинското си лице- немски министър заяви че русия е била,е,и ще бъде враг
Коментиран от #44, #50, #62
08:19 24.08.2025
38 Румен Решетников
До коментар #36 от "БгТопИдиот🇧🇬":Ти да видиш. Коя година това? 9678 -ма ли или по-късна?
08:19 24.08.2025
39 Центровете
До коментар #34 от "Путин":Са в Брюксел,Париж,Лондон, Берлин....какво ще решаваш бе като нямаш пари казваше бай Тошо....та зеления нищо не решава
08:21 24.08.2025
40 Роко Сифреди
До коментар #36 от "БгТопИдиот🇧🇬":Само неудачниците искат връщането на съветските времена. И само неудачниците няма да могат да заминат, ако това се случи. И това е, защото не знаят езици, нямат образование, нито професия. И ще станат доносници като дядовците си.
08:21 24.08.2025
41 Моряка
До коментар #16 от "Злобното Джуджи":Чувал си даже и за Достоевски?Интелектуал!!!
Коментиран от #67
08:23 24.08.2025
42 МАНИ МАНИ
08:23 24.08.2025
43 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
Коментиран от #53
08:24 24.08.2025
44 В грешка си
До коментар #37 от "Ами по данни":80 години след втората световна война да продължава цялата ти култура да се върти около това как си разгромил Германия, е нормално и на най-залюханият немец да му просветне, че Русия е враг. А гирманците след 1990та наляха толкова много в Русия. А знаеш ли, че Русия е съградена от немци. От царете немци, до учени и инженери до милиони немски заселници.
Хубаво е да вземеш да прочетеш руска история, а не само да повтаряш папагалски пропагандни опорки.
Коментиран от #55, #59
08:25 24.08.2025
45 ДААААААА....
ХУ...йло,....СДА -- ВАЙ...СЯ ))))))
Коментиран от #63
08:25 24.08.2025
46 чекисть..
До коментар #31 от "Ужас🙄":Чанч и огин за бандерците..хлопците на кiевската хунта чакат на опашка-та степан и петлюра да ги водат на концерто на оня еврейн кобзон..
08:27 24.08.2025
47 Иван
До коментар #9 от "Два са вариантите":Оставете го Зеленски,помислете вас какво ви чака "щастливци"?
08:27 24.08.2025
48 Хм...
До коментар #9 от "Два са вариантите":Абе зеле има и трети вариант. Да въсне в Русия, да изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. И ще остане жив.
Коментиран от #58
08:27 24.08.2025
50 Чеченеца Руслан
До коментар #37 от "Ами по данни":Милиони пандизчии и малцинства като се върнат от фронта спбоен опит, какво ли ще направят с подобрения генофонд на руснаците?
А и от написаното ти лъха на нацистка идеология - изтребване напмалцинства, подобряване на генофонд - точно като преписано от Моята борба на Хитлер.
08:28 24.08.2025
51 Характеристика на русофила
До коментар #49 от "Факти":Каквото искаш, това търсиш. Каквото търсиш, тава намираш. Какво си намерил, това си описал.
08:29 24.08.2025
52 Факт
08:29 24.08.2025
53 Еми
До коментар #43 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":ето ти я статията -- четвърта година Русия прави неуспешен опит да захване Покровск и се проваля. Още няколко стотин мужици фира тая нощ :) Но то пък животът им в РФ беше още по-труден отколкото смъртта така или иначе...
08:30 24.08.2025
54 Иииихуууу ганчовотоооо
До коментар #12 от "Колко да е весело":Започнахте Европа да затривате,значи РУСИЯ ПРИКЛЮЧВА!!
Коментиран от #68, #69
08:31 24.08.2025
55 Брях
До коментар #44 от "В грешка си":Милиони немски заселници.....та посочи колко % са те от населението на Русия. Ясно е ,че Русия победи Германия и с помощта на Америка но основната тежест като хора я понесе русия защото само с техника война не се почели.....вижда се и от кризата в украинската армия. А викаш Германия добросъвестно инвестираше във врага русия без да има интерес?! А ако Германия смята руснаците за враг....Ами хубаво поне лицемерните западняци се разкриха
08:31 24.08.2025
56 кая калас
До коментар #21 от "Ще ти каже":Хага ,колко армия и ракети има многополов?
08:31 24.08.2025
57 Артилерист
Коментиран от #82
08:31 24.08.2025
58 Когато дойдат руснаците
До коментар #48 от "Хм...":Кариера в Сибир ще направят русофилите, а в имотите им ще живеят руски герои от СВО.
08:31 24.08.2025
59 смотань бандерець..
До коментар #44 от "В грешка си":Ама то бг.бандерците много бързо забравят че само масква посещава всеки век по някоя и друга юръп столица..19 век-софия и париж,20 век-виена и берлин,време е и през 21 век кремля да направи нещо по този въпрос
Коментиран от #88
08:31 24.08.2025
61 А В НАЙ-ЦЕНТЪРА НА ДЕМОКРАЦИЯТА
Доста им идва на англосаксонските разпространители на човешки права.
08:33 24.08.2025
62 НЕ ЛЪЖИ!
До коментар #37 от "Ами по данни":Няма такъв кинофилм!! Загубите на Русия са в пъти по вече от тези на Украйна!!
Коментиран от #66, #70, #71, #76, #83, #84
08:33 24.08.2025
63 Механик
До коментар #45 от "ДААААААА....":Могучая е наистина жалка, сигурен съм че македонската чета ще влезне в ПОКРОВСК за седмица а тия пин доси вече 3 - та ПЕТИЛЕТКА се мъчат
Коментиран от #86
08:34 24.08.2025
65 Наистина е
До коментар #60 от "Вангелий":Добре Путин след войната да бъде сменен ....просто е слаб държавник и управник. Трябва някой който да вземе пример от Китай как се развива една държава
08:35 24.08.2025
66 Чака да
До коментар #62 от "НЕ ЛЪЖИ!":Цитираш източниците си....викаш едни 3-4 млн са убити?!?! Ма сериозно ли говориш
08:37 24.08.2025
67 Злобното Джуджи
До коментар #41 от "Моряка":"...Чувал си даже и за Достоевски?..."
Всеки руснак е закърмен и отрасъл с романа Идиот.
Лошото че не са чели следващия - Преступление и Наказание 😄
Коментиран от #81
08:39 24.08.2025
69 Те Европа отдавна я затриват
До коментар #54 от "Иииихуууу ганчовотоооо":Въпроса е кога ще стигне до над раменното устройство на ган човците.
08:41 24.08.2025
70 Хе хе...
До коментар #62 от "НЕ ЛЪЖИ!":6060÷78
1000÷19
Та кво рече?
08:42 24.08.2025
71 В пропагандата е тъй
До коментар #62 от "НЕ ЛЪЖИ!":Но тя все пак е за глупавите хора. 😄
08:45 24.08.2025
72 нещо подобно
До коментар #3 от "Петър":Каквото е станало с Мусолини
08:46 24.08.2025
73 Той всъщност Покровск също както и
До коментар #6 от "Азов":20% от територията на Украйна няма никакво стратегическо значение.
08:47 24.08.2025
74 Добро утро!.... копейки про...........
Коментиран от #78
08:47 24.08.2025
75 Ония, дето излизаха
До коментар #6 от "Азов":от подземията на завод Азовстал като на.а.кани ли?
08:48 24.08.2025
76 Шъ знайш!
До коментар #62 от "НЕ ЛЪЖИ!":МноУ си зле...!
08:48 24.08.2025
77 az СВО Победа80
Няма трети вариант!
08:48 24.08.2025
78 Ти и за Мариупол така
До коментар #74 от "Добро утро!.... копейки про...........":врякаше, после за Бахмут, после за Торецк, преди това за Курахово, за Угледар пак така врещеше, за Авдеевка пак плямпаше небивалици...
08:49 24.08.2025
79 Българка 😺-Маца
08:50 24.08.2025
80 Пак не си си пил
До коментар #28 от "Войник":лекарствата и от рано халюцинираш.
08:51 24.08.2025
82 Да бе...
До коментар #57 от "Артилерист":Само че след сто години няма да сме живи да я видим тая пуста капитулация.
Коментиран от #87
08:52 24.08.2025
83 Хахаха
До коментар #62 от "НЕ ЛЪЖИ!":много добър виц, разсмя ме от сърце работа сутринта.😂🤣😂
08:53 24.08.2025
84 Алексбг
До коментар #62 от "НЕ ЛЪЖИ!":Тихоо ,тихо бе прррррр ∆ льооо,не е нужно да изпадаш в истерия !
08:53 24.08.2025
85 ЗОРО
08:54 24.08.2025
87 Ти и за Бахмут така
До коментар #82 от "Да бе...":пишеше пак.
08:56 24.08.2025
88 Хи хи хи хи хи хи хи
До коментар #59 от "смотань бандерець..":Ще го направи в следващия ти живот, но не е сигурно.
08:58 24.08.2025
89 бандеровче ⚔️
До коментар #24 от "Механик":Не думай , всички са свалени ))) като дроновете ?! Да , ама не ! Който не лети , той не пада ! А и ти от къде знаеш колко ЕФ-ковци има в Украйна , ЕС вече не дава пълни данни за оръжията , които изпраща в Украйна !
09:01 24.08.2025
90 Не се вълнувай толкова
До коментар #13 от "Ний ша Ва упрайм":Да не амбицираш някой тебе да упрай
09:02 24.08.2025
91 Иииихуууу ганьоооо
До коментар #13 от "Ний ша Ва упрайм":Кои сте вие,оправячите,никой не знае.Кого ще оправяте,пак никой не знае
09:04 24.08.2025
92 Госта..
До коментар #11 от "бандеровче ⚔️":A задаваш ли си въпроса КОЙ ще плати ??? -Украйна е фалирала държава .Чичо Дони иска пари -така че повод за радост и възторг не виждам .
Коментиран от #97
09:06 24.08.2025
93 Старшинка
До коментар #24 от "Механик":От отчаяние вече го удари на мечти.Вземай мерки,ще се разболееш.
09:08 24.08.2025
94 Асен
09:08 24.08.2025
95 🇺🇸 Бай ДОНЧО - тръмпа
09:10 24.08.2025
96 боклук
09:10 24.08.2025
97 Факт
До коментар #92 от "Госта..":За САЩ-ресурсите,за Русия-територия,за ЕС-сметката.Казаха го американците.Тази война ще я платиш ти,аз и всеки европеец.Ето кой ще плаща.
09:14 24.08.2025
98 Това не е вярно
09:14 24.08.2025
99 Тъжна работа
09:16 24.08.2025