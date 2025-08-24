Новини
Руските войски засилват натиска около Покровск
  Тема: Украйна

Руските войски засилват натиска около Покровск

24 Август, 2025 08:32, обновена 24 Август, 2025 07:34 2 400 99

  • украйна-
  • русия-
  • покровск-
  • отбрана

Само вчера те са извършили 40 опита да пробият украинската отбрана край града

Руските войски засилват натиска около Покровск - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските войски вчера са извършили 40 опита да пробият украинската отбрана близо до Покровск. Това съобщи Укринформ, цитирана от БТА, позовавайки се на оперативна информация от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, публикувана във "Фейсбук".

По данни на украинските военни във вчерашния ден са се провели 134 бойни сблъсъка. Русия е извършила 45 въздушни атаки, като са били използвани 81 управляеми авиобомби.

Руската армия е изстреляла по Украйна "1439 дрона тип камикадзе и е извършил 3169 обстрела на населени места и позиции на украинските войски", се посочва още в сводката.

В същото време Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските средства за противовъздушна отбрана са свалили 57 украински безпилотни летателни апарата, информира ТАСС.

Снощи между 17:00 и 23:30 часа московско време (и българско време) руската противовъздушна отбрана е унищожила 57 украински безпилотни летателни апарата над териториите на областите Брянска, Калужска, Смоленска, Курска, Ленинградска, Тверска, Новгородска, Орловска и Тамбовска, Московския регион, република Чувашия и акваторията на Черно море", твърдят въоръжените сили на Русия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОГ

    48 6 Отговор
    С ВАМИ!

    Коментиран от #34

    07:37 24.08.2025

  • 2 бай Бай

    6 21 Отговор
    Мир на прахта им.

    07:38 24.08.2025

  • 3 Петър

    46 8 Отговор
    Какво ще стане със Зеленски след края на войната в Украйна?

    Коментиран от #9, #21, #60, #72

    07:38 24.08.2025

  • 4 Политолок с чашка

    35 8 Отговор
    40 пъти пробват - не става. Ама все пак на 60-я път ще стане. Точно когато Владетелят на европа, артистът тръгне да завзема Москва..... :?

    Коментиран от #8

    07:38 24.08.2025

  • 5 Зелю

    59 8 Отговор
    Покровск вече не е важен храбро отстъпваме към киив

    07:41 24.08.2025

  • 6 Азов

    9 54 Отговор
    Режат руски тикви при покровск

    Коментиран от #73, #75

    07:44 24.08.2025

  • 7 Путинистче идиотче

    8 46 Отговор
    Покровск, нашата нова гробница

    07:45 24.08.2025

  • 8 Копейкин Костя

    7 29 Отговор

    До коментар #4 от "Политолок с чашка":

    Ти скажи когда Хаяско ще превземе Берлин, м? 😀

    07:46 24.08.2025

  • 9 Два са вариантите

    48 6 Отговор

    До коментар #3 от "Петър":

    Или МИ 6 ще го освободи от мъките му или народа му ще го линчува. Кое ще се случи първо, предстои да видим.

    Коментиран от #47, #48

    07:48 24.08.2025

  • 10 Васо

    7 36 Отговор
    Супер. С тези темпове към 6025 година ще са пред Бранденбургската врата. Смрад подчовешка.

    07:50 24.08.2025

  • 11 бандеровче ⚔️

    17 21 Отговор
    И Доналд Тръмп засилва натиска : Тази седмица Администрацията на американския президент Доналд Тръмп одобри продажбата на 3350 ракети с удължен обсег (ERAM) на Украйна.Ракетите ERAM имат обхват от 241 до 450 километра и са с въздушно базиране т.е. за ЕФ-16 и Мираж ! общата стойност на пакета с оръжия е 850 милиона долара. Той включва не само ракети, но и друго военно оборудване. Значителна част от разходите за доставка се покриват от европейските съюзници на Украйна. веселбата тепърва започва !

    Коментиран от #12, #24, #27, #92

    07:52 24.08.2025

  • 12 Колко да е весело

    28 7 Отговор

    До коментар #11 от "бандеровче ⚔️":

    началото на края на Европа? Може би това радва не европейчетата?

    Коментиран от #17, #54

    07:55 24.08.2025

  • 13 Ний ша Ва упрайм

    9 13 Отговор
    братушките май са свършили ФАБ 1500 и сонцепек

    Коментиран от #30, #90, #91

    07:55 24.08.2025

  • 14 Черномирдин

    6 37 Отговор
    Е, то тва е от две години!
    Покровск няма превземане. Скоро палачинката ще се обърне. Проблема е разпада на Русия и последствията. Украйна ще се оправи рано или късно, на за Русия идват черни години

    Коментиран от #23

    07:57 24.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Злобното Джуджи

    6 25 Отговор
    Молодци !!!
    Четири Года асвабадителите асвабаждават деревня Покровск. Четири Года !!! Дарвин и Достоевски ръкопляскат прави 😄

    Коментиран от #19, #41

    07:58 24.08.2025

  • 17 Спри се

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "Колко да е весело":

    Мързеланко

    Коментиран от #22

    07:59 24.08.2025

  • 18 Важното е

    4 2 Отговор
    че не са им попречили да празнуват!

    07:59 24.08.2025

  • 19 Значи кажи браво на Русия

    22 5 Отговор

    До коментар #16 от "Злобното Джуджи":

    Не превзема като Израел да не и пука за цивилните.

    08:00 24.08.2025

  • 20 Механик

    23 2 Отговор
    Ааа, той, Покровск няма никаво стратегическо значение за Украина.

    08:00 24.08.2025

  • 21 Ще ти каже

    3 15 Отговор

    До коментар #3 от "Петър":

    Ще свидетелства в Хага срещу Путин

    Коментиран от #26, #56

    08:00 24.08.2025

  • 22 За кое

    14 4 Отговор

    До коментар #17 от "Спри се":

    Да ми пука за Европа ли? Не съм толкова глупав като безродничетата.

    08:01 24.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Механик

    23 4 Отговор

    До коментар #11 от "бандеровче ⚔️":

    Веаселбата е, че тия американски ракети с въздушно базиране няма ка какво да ги базирате. Еф 16-ките вече ги няма. Онзи ден една пак "самокатастрофира" ..... в една руска ракета.

    Коментиран от #89, #93

    08:02 24.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Петър

    20 5 Отговор

    До коментар #21 от "Ще ти каже":

    Само дете, при това 4-5 годишно дете, може да си мисли, че Путин ще бъде съден в Хага.

    Коментиран от #32, #33

    08:06 24.08.2025

  • 27 Натиска на Тръм е

    16 2 Отговор

    До коментар #11 от "бандеровче ⚔️":

    е всъщност срещу европейските съюзници на Украйна за да им уврат тиквите- веселбата тепърва започва !
    Всичко това е поръчано, платено, но не е произведено

    08:06 24.08.2025

  • 28 Войник

    7 22 Отговор
    Съсипаха си държавата, братушките руснаци, заради мерака да се почувстват герои кото дядовците си с това СВО, но никой не им каза, че в окопа не е като на дивана пред телевизора да гледаш героични Съветски филми.
    Аз затова спрях да гледам съветски филми по Първа преди много години. Промивка на мозъка за малки деца. Повечето дечковци които се радват на СВО по социалнитепмрежи дори не сапвиждали портала на казармата.

    Жалка работа, която доведе до 1.5 милиона убити и инвалидизирани руснаци за едната идея да вземели Берлин за две седмици като покойните си дядовци. Но да ги бяха питали. Моя дядо също е бил на война и никога не говореше за нея и не се хвалеше пред децата, защото е пълзял под куршумите, а не се е криел в щаба далеч от врага като окичените с ордени ветерани, които ги разнасяха по площадите по парадите като парцаливи знамена.

    Коментиран от #37, #80

    08:07 24.08.2025

  • 29 Ехееее...

    19 5 Отговор
    ,,Руската армия е изстреляла по Украйна "1439 дрона тип камикадзе и е извършил 3169 обстрела на населени места..."
    Че УкрИнформ,кога ги преброиха,а и могат ли да броят чак до толкова...?!

    08:07 24.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ужас🙄

    18 14 Отговор
    Смятайте колко рашисти са посетили концерта на Кобзон.

    Коментиран от #46

    08:08 24.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Само неграмотен

    5 8 Отговор

    До коментар #26 от "Петър":

    Недемократичен, заспал, нагаждач, непрокопсаник и роб може да не разбира, че правото е право,законите са закони, макар в диагоналните вели глави това да не ви говори нищо. Пропадняк. Инфантил типичен

    08:10 24.08.2025

  • 34 Путин

    7 15 Отговор

    До коментар #1 от "БОГ":

    Сорос не сава да целя центровете за взимане на решение в Киев. А съм много страхлив ахахха

    Коментиран от #39

    08:10 24.08.2025

  • 35 МЪКЪ МЪКЪ

    13 4 Отговор
    На имало много затрупани бандери.

    08:13 24.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ами по данни

    13 4 Отговор

    До коментар #28 от "Войник":

    Изтекли от всу има 1,7 млн убити украинеца срещу 1,5 млн от страна на руските сили....само забравяш че за русия се бият затворници,от малцинствата ,наемници а не наборници. Т.е като генофонд руснаците може и да са подобрили нещата изчиствайки ненужен товар докато за Украйна са умрели предимно украинци и западняци. А русия за сега е завладяла 20% от територията и накара ЕС да покаже истинското си лице- немски министър заяви че русия е била,е,и ще бъде враг

    Коментиран от #44, #50, #62

    08:19 24.08.2025

  • 38 Румен Решетников

    4 8 Отговор

    До коментар #36 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    Ти да видиш. Коя година това? 9678 -ма ли или по-късна?

    08:19 24.08.2025

  • 39 Центровете

    12 3 Отговор

    До коментар #34 от "Путин":

    Са в Брюксел,Париж,Лондон, Берлин....какво ще решаваш бе като нямаш пари казваше бай Тошо....та зеления нищо не решава

    08:21 24.08.2025

  • 40 Роко Сифреди

    3 11 Отговор

    До коментар #36 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    Само неудачниците искат връщането на съветските времена. И само неудачниците няма да могат да заминат, ако това се случи. И това е, защото не знаят езици, нямат образование, нито професия. И ще станат доносници като дядовците си.

    08:21 24.08.2025

  • 41 Моряка

    10 4 Отговор

    До коментар #16 от "Злобното Джуджи":

    Чувал си даже и за Достоевски?Интелектуал!!!

    Коментиран от #67

    08:23 24.08.2025

  • 42 МАНИ МАНИ

    14 4 Отговор
    Не останаха татуирани азофци вече. Дадоха тотал фира.

    08:23 24.08.2025

  • 43 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    10 3 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    Коментиран от #53

    08:24 24.08.2025

  • 44 В грешка си

    3 8 Отговор

    До коментар #37 от "Ами по данни":

    80 години след втората световна война да продължава цялата ти култура да се върти около това как си разгромил Германия, е нормално и на най-залюханият немец да му просветне, че Русия е враг. А гирманците след 1990та наляха толкова много в Русия. А знаеш ли, че Русия е съградена от немци. От царете немци, до учени и инженери до милиони немски заселници.

    Хубаво е да вземеш да прочетеш руска история, а не само да повтаряш папагалски пропагандни опорки.

    Коментиран от #55, #59

    08:25 24.08.2025

  • 45 ДААААААА....

    2 6 Отговор
    И вече ...12-та година.... ТАКА )))))))
    ХУ...йло,....СДА -- ВАЙ...СЯ ))))))

    Коментиран от #63

    08:25 24.08.2025

  • 46 чекисть..

    6 13 Отговор

    До коментар #31 от "Ужас🙄":

    Чанч и огин за бандерците..хлопците на кiевската хунта чакат на опашка-та степан и петлюра да ги водат на концерто на оня еврейн кобзон..

    08:27 24.08.2025

  • 47 Иван

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Два са вариантите":

    Оставете го Зеленски,помислете вас какво ви чака "щастливци"?

    08:27 24.08.2025

  • 48 Хм...

    11 4 Отговор

    До коментар #9 от "Два са вариантите":

    Абе зеле има и трети вариант. Да въсне в Русия, да изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. И ще остане жив.

    Коментиран от #58

    08:27 24.08.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Чеченеца Руслан

    3 8 Отговор

    До коментар #37 от "Ами по данни":

    Милиони пандизчии и малцинства като се върнат от фронта спбоен опит, какво ли ще направят с подобрения генофонд на руснаците?
    А и от написаното ти лъха на нацистка идеология - изтребване напмалцинства, подобряване на генофонд - точно като преписано от Моята борба на Хитлер.

    08:28 24.08.2025

  • 51 Характеристика на русофила

    2 5 Отговор

    До коментар #49 от "Факти":

    Каквото искаш, това търсиш. Каквото търсиш, тава намираш. Какво си намерил, това си описал.

    08:29 24.08.2025

  • 52 Факт

    3 8 Отговор
    Вече 11 години руската армия не може да окупира малкия украински град Покровск с население от 13 000 човека до войната!!!

    08:29 24.08.2025

  • 53 Еми

    3 7 Отговор

    До коментар #43 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":

    ето ти я статията -- четвърта година Русия прави неуспешен опит да захване Покровск и се проваля. Още няколко стотин мужици фира тая нощ :) Но то пък животът им в РФ беше още по-труден отколкото смъртта така или иначе...

    08:30 24.08.2025

  • 54 Иииихуууу ганчовотоооо

    4 7 Отговор

    До коментар #12 от "Колко да е весело":

    Започнахте Европа да затривате,значи РУСИЯ ПРИКЛЮЧВА!!

    Коментиран от #68, #69

    08:31 24.08.2025

  • 55 Брях

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "В грешка си":

    Милиони немски заселници.....та посочи колко % са те от населението на Русия. Ясно е ,че Русия победи Германия и с помощта на Америка но основната тежест като хора я понесе русия защото само с техника война не се почели.....вижда се и от кризата в украинската армия. А викаш Германия добросъвестно инвестираше във врага русия без да има интерес?! А ако Германия смята руснаците за враг....Ами хубаво поне лицемерните западняци се разкриха

    08:31 24.08.2025

  • 56 кая калас

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ще ти каже":

    Хага ,колко армия и ракети има многополов?

    08:31 24.08.2025

  • 57 Артилерист

    12 3 Отговор
    Най-важната новина, според мен, е че Тръмп и Путин са се разбрали, трета световна война няма да има за сега, всякакви ограничения за Русия от седмица, две и прочие са снети и всъщност руските войски ще действат до окончателната капитулация на режима на киевската хунта.

    Коментиран от #82

    08:31 24.08.2025

  • 58 Когато дойдат руснаците

    6 3 Отговор

    До коментар #48 от "Хм...":

    Кариера в Сибир ще направят русофилите, а в имотите им ще живеят руски герои от СВО.

    08:31 24.08.2025

  • 59 смотань бандерець..

    7 3 Отговор

    До коментар #44 от "В грешка си":

    Ама то бг.бандерците много бързо забравят че само масква посещава всеки век по някоя и друга юръп столица..19 век-софия и париж,20 век-виена и берлин,време е и през 21 век кремля да направи нещо по този въпрос

    Коментиран от #88

    08:31 24.08.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 А В НАЙ-ЦЕНТЪРА НА ДЕМОКРАЦИЯТА

    8 2 Отговор
    Washington Post: Пентагонът праща войски в Чикаго за борба с престъпността.
    Доста им идва на англосаксонските разпространители на човешки права.

    08:33 24.08.2025

  • 62 НЕ ЛЪЖИ!

    4 10 Отговор

    До коментар #37 от "Ами по данни":

    Няма такъв кинофилм!! Загубите на Русия са в пъти по вече от тези на Украйна!!

    Коментиран от #66, #70, #71, #76, #83, #84

    08:33 24.08.2025

  • 63 Механик

    6 7 Отговор

    До коментар #45 от "ДААААААА....":

    Могучая е наистина жалка, сигурен съм че македонската чета ще влезне в ПОКРОВСК за седмица а тия пин доси вече 3 - та ПЕТИЛЕТКА се мъчат

    Коментиран от #86

    08:34 24.08.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Наистина е

    3 6 Отговор

    До коментар #60 от "Вангелий":

    Добре Путин след войната да бъде сменен ....просто е слаб държавник и управник. Трябва някой който да вземе пример от Китай как се развива една държава

    08:35 24.08.2025

  • 66 Чака да

    4 1 Отговор

    До коментар #62 от "НЕ ЛЪЖИ!":

    Цитираш източниците си....викаш едни 3-4 млн са убити?!?! Ма сериозно ли говориш

    08:37 24.08.2025

  • 67 Злобното Джуджи

    4 4 Отговор

    До коментар #41 от "Моряка":

    "...Чувал си даже и за Достоевски?..."

    Всеки руснак е закърмен и отрасъл с романа Идиот.
    Лошото че не са чели следващия - Преступление и Наказание 😄

    Коментиран от #81

    08:39 24.08.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Те Европа отдавна я затриват

    5 1 Отговор

    До коментар #54 от "Иииихуууу ганчовотоооо":

    Въпроса е кога ще стигне до над раменното устройство на ган човците.

    08:41 24.08.2025

  • 70 Хе хе...

    3 2 Отговор

    До коментар #62 от "НЕ ЛЪЖИ!":

    6060÷78
    1000÷19

    Та кво рече?

    08:42 24.08.2025

  • 71 В пропагандата е тъй

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "НЕ ЛЪЖИ!":

    Но тя все пак е за глупавите хора. 😄

    08:45 24.08.2025

  • 72 нещо подобно

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Петър":

    Каквото е станало с Мусолини

    08:46 24.08.2025

  • 73 Той всъщност Покровск също както и

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Азов":

    20% от територията на Украйна няма никакво стратегическо значение.

    08:47 24.08.2025

  • 74 Добро утро!.... копейки про...........

    1 4 Отговор
    ...... сти🤣, от рано тази сутрин запревземахте Покровск, него ли превзехте преди месец бе? 🤣, така може да я карате още десет години, я се стегнете🤣.

    Коментиран от #78

    08:47 24.08.2025

  • 75 Ония, дето излизаха

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Азов":

    от подземията на завод Азовстал като на.а.кани ли?

    08:48 24.08.2025

  • 76 Шъ знайш!

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "НЕ ЛЪЖИ!":

    МноУ си зле...!

    08:48 24.08.2025

  • 77 az СВО Победа80

    3 0 Отговор
    До седмица ВСУ ще бъдат принудени или да се предадат, или ще трябва да се срещнат с Бог....
    Няма трети вариант!

    08:48 24.08.2025

  • 78 Ти и за Мариупол така

    6 0 Отговор

    До коментар #74 от "Добро утро!.... копейки про...........":

    врякаше, после за Бахмут, после за Торецк, преди това за Курахово, за Угледар пак така врещеше, за Авдеевка пак плямпаше небивалици...

    08:49 24.08.2025

  • 79 Българка 😺-Маца

    3 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от злоба душите черни катранени душмански !

    08:50 24.08.2025

  • 80 Пак не си си пил

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Войник":

    лекарствата и от рано халюцинираш.

    08:51 24.08.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Да бе...

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Артилерист":

    Само че след сто години няма да сме живи да я видим тая пуста капитулация.

    Коментиран от #87

    08:52 24.08.2025

  • 83 Хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "НЕ ЛЪЖИ!":

    много добър виц, разсмя ме от сърце работа сутринта.😂🤣😂

    08:53 24.08.2025

  • 84 Алексбг

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "НЕ ЛЪЖИ!":

    Тихоо ,тихо бе прррррр ∆ льооо,не е нужно да изпадаш в истерия !

    08:53 24.08.2025

  • 85 ЗОРО

    1 0 Отговор
    Руските войски са в Покровск от около две седмици, като проникването е от югозапад до центъра на града, почти разделяйки го на две! Покровск и съседния град Мирноград са пред почти пълно обкръжение. Скоро ще паднат и Купянск и Константинова и така от Донбас ще останат за освобождение само Славянска и Краматорск.

    08:54 24.08.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Ти и за Бахмут така

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Да бе...":

    пишеше пак.

    08:56 24.08.2025

  • 88 Хи хи хи хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "смотань бандерець..":

    Ще го направи в следващия ти живот, но не е сигурно.

    08:58 24.08.2025

  • 89 бандеровче ⚔️

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Механик":

    Не думай , всички са свалени ))) като дроновете ?! Да , ама не ! Който не лети , той не пада ! А и ти от къде знаеш колко ЕФ-ковци има в Украйна , ЕС вече не дава пълни данни за оръжията , които изпраща в Украйна !

    09:01 24.08.2025

  • 90 Не се вълнувай толкова

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ний ша Ва упрайм":

    Да не амбицираш някой тебе да упрай

    09:02 24.08.2025

  • 91 Иииихуууу ганьоооо

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ний ша Ва упрайм":

    Кои сте вие,оправячите,никой не знае.Кого ще оправяте,пак никой не знае

    09:04 24.08.2025

  • 92 Госта..

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "бандеровче ⚔️":

    A задаваш ли си въпроса КОЙ ще плати ??? -Украйна е фалирала държава .Чичо Дони иска пари -така че повод за радост и възторг не виждам .

    Коментиран от #97

    09:06 24.08.2025

  • 93 Старшинка

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Механик":

    От отчаяние вече го удари на мечти.Вземай мерки,ще се разболееш.

    09:08 24.08.2025

  • 94 Асен

    0 1 Отговор
    Засилват се рашистите ама два метра под земята!

    09:08 24.08.2025

  • 95 🇺🇸 Бай ДОНЧО - тръмпа

    0 0 Отговор
    Украинските бойци изтръгнаха от ръцете на руснаците и си върнаха Зелени Гай в Донецка област!

    09:10 24.08.2025

  • 96 боклук

    0 0 Отговор
    Няма настапление като на парад! Има разузнаване на целите! Пуснат един стар танк с някой осъден на доживотна каторга в Сибир за механик - водач да бръмчи с един фар и един касоразбивач за мерач на картечницата ДШК 12,7 бандерците го обстрелят, сателита засича огневата точка, предава я на наземната Военно космическа сила на Русия координатно, следва ФАБ! Скраб! И така, докато се изчерпат и обявят, че в Покровск стратегическото значение е с отпаднала необходимост! Израелския подход е по директен!

    09:10 24.08.2025

  • 97 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Госта..":

    За САЩ-ресурсите,за Русия-територия,за ЕС-сметката.Казаха го американците.Тази война ще я платиш ти,аз и всеки европеец.Ето кой ще плаща.

    09:14 24.08.2025

  • 98 Това не е вярно

    0 0 Отговор
    Вчера писахте че украинците са в контранастъпление???

    09:14 24.08.2025

  • 99 Тъжна работа

    0 0 Отговор
    Русия няма бърза работа. Бавно и методично върти месомелачката. Жалко за хората и от двете страни.

    09:16 24.08.2025

