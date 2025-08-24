Украински дронови атаки засегнаха руски енергийни обекти и инфраструктура; Курската АЕЦ понесе щети

Украински атаки с дронове срещу няколко руски енергийни обекта доведоха до намаляване на капацитета на Курската атомна електроцентрала и пожар в терминал за износ на гориво в пристанището Уст-Луга, предаде Ройтерс, позовавайки се на руските власти, предава БТА.
Нападението срещу Курската АЕЦ, близо до границата с Украйна, повреди трансформатори и намали оперативните способности на трети блок на централата с 50%, съобщи пресслужбата ѝ. Няма пострадали, а пожарът бързо е бил загасен. Нивата на радиация в района не надвишават нормите.
Около 10 дрона бяха свалени над пристанище Уст-Луга в Ленинградска област, като отломките им предизвикаха пожар в терминал на „Новатек“ - голям комплекс за износ и преработка на гориво на Балтийско море, съобщи губернаторът Александър Дрозденко. Според него няма пострадали, а резервоарите с гориво не са засегнати.
През нощта руските сили са свалили общо 95 украински дрона над 13 области, включително Ленинградска и Самарска, както и над Кримския полуостров, съобщи руското Министерство на отбраната.
Двама души са пострадали при атака с дронове в Брянска област. „ВСУ умишлено атакуваха цивилен автомобил в село Чуровичи. В резултат на терористичните действия са ранени двама мирни граждани“, заяви губернаторът Александър Богомаз в „Телеграм“.
Руският орган за гражданска авиация „Росавиация“ съобщи, че на няколко летища, включително „Пулково“ в Ленинградска област, полетите са били временно спрени.
Украински дронове атакуваха и промишлено предприятие в южния руски град Сизран, съобщи губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев. По-рано този месец украинската армия е ударила нефтена рафинерия на „Роснефт“ в Сизран, която временно преустанови производството и приема на суров петрол.
Информацията за атаките не е потвърдена независимо, а Украйна засега не е коментирала. Киев заявява, че ударите на територията на Русия са отговор на продължаващите руски нападения и имат за цел да разрушат инфраструктурата, смятана за ключова за военните операции на Москва.
Курската АЕЦ понесе щети
Коментиран от #5, #11
12:39 24.08.2025
По-важното е
12:39 24.08.2025
българин
Коментиран от #23, #29
12:40 24.08.2025
Този коментар е премахнат от модератор.
московски каунъ
До коментар #1 от "Курската АЕЦ понесе щети":Мааааама ти руската кyрввваааааааа
12:41 24.08.2025
Стига повече милост
12:41 24.08.2025
az СВО Победа80
Колкото повече бой яде запада на украинския ТВД, толкова повече терористични актове срещу РФ ще организира, в опит да промени нещо и да замаже капитулацията си!
Глупостта му е безгранична, средно на около 100г. сам си троши главата в Русия....
12:41 24.08.2025
Хохоленко Укроурод
Коментиран от #18
12:41 24.08.2025
ЕЛИ
Коментиран от #13
12:43 24.08.2025
Еййй,
Коментиран от #16, #32
12:43 24.08.2025
Путин бакшиша
До коментар #1 от "Курската АЕЦ понесе щети":Много съм слаб купейки..
всеки западняк си ходи в Киев все едно е у дома си, а Сорос не ми дава да целим центровете за взимане на решенеия.
12:44 24.08.2025
Путин много ги трае х0х0ляките
на киевския режим ...
12:45 24.08.2025
Хммм,
До коментар #9 от "ЕЛИ":Не вски е склонен на мир постигнат със свалени гащи.
12:45 24.08.2025
Факт
Затова и националните ни празници, и великите ни герои са онези, които са се борили за независимост.
„Свобода или смърт!“ – толкова висока е цената на свободата, че заслужава всяка жертва, включително и уктимативната – човешкия живот. В този смисъл никога няма да разбера онези наши сънародници, които се присмиват или ненавиждат борбата за независимост на украинския народ, които презират президента на Украйна.
Украйна отказа да преклони глава, да жертва независимостта си и да се откаже от свободата. А цената е най-висока – украинският народ я плаща с кръвта си.
И ако свободата е универсална ценност, ние дължим подкрепа на всеки, който се бори за нея. Ултимативната битка на доброто срещу злото е именно битката за свобода.
Днес Украйна води тази битка. Тиранията и тъмата ще отстъпят. Злото ще бъде победено – и този път.
Бог да бъде с всеки човек и всеки народ, които се борят за своята независимост!
Честит Ден на независимостта на Украйна!
Явор Божанков
Коментиран от #25
12:45 24.08.2025
Ужас
12:46 24.08.2025
Ти си много
До коментар #10 от "Еййй,":т@п бе!
12:46 24.08.2025
Войната
Коментиран от #30
12:47 24.08.2025
минаващ
До коментар #8 от "Хохоленко Укроурод":Има време , Путин за никъде не бърза ! Укрите още дълго ще ги бият като маче у дувар да им уврат дебелите кратуни ! Войната все още не е започнала ....
12:48 24.08.2025
az СВО Победа80
Очакваме подробности...
12:48 24.08.2025
Като гръмне АЕЦ-а
12:48 24.08.2025
Май
12:50 24.08.2025
Да живее Украйна!
Коментиран от #24
12:51 24.08.2025
Мишел
До коментар #3 от "българин":Фантазираш . На клипове в мрежата се вижда как два безпилотника удрят и се взривяват в Уст Луга, останалите са свалени преди пристанището.
12:53 24.08.2025
ХХХХ
До коментар #22 от "Да живее Украйна!":МЕЧТИТЕ СА БЕЗПЛАТНИ
12:53 24.08.2025
Е да де,
До коментар #14 от "Факт":Напълно си прав, но у нас има много дето вече опекоха погачите и чакат на Дунав мост "дядо Иван" (нищо, че в цял свят го знаят като Иван IV Василиевич Грозни). Погачите им ще мухлясат докато украинците им правят сечено и спират Путин да навлезе в ЕС.
12:54 24.08.2025
@@@
Западния свят щеше да Пищи и Крещи,
Но когато украински дрон предизвика пожар в Руска АЕЦ,
Урсулите са доволни и се радват,
въпреки, че това може да доведе до Ядрена катастрофа!!!
12:55 24.08.2025
Карго 200
12:56 24.08.2025
Всичко се връща
12:57 24.08.2025
Баце ЕООД
До коментар #3 от "българин":Трябва и малко акъл за да си изненадан... Виж на глупостите дето пишеш, никой не се изненадва
12:59 24.08.2025
Кремък
До коментар #17 от "Войната":После? ... После идва Дмитрий Анатолиевич и ще започне истинската война, малкият Митя , с големите шам ари , а не демоверсията на Владимир Владимирович.
12:59 24.08.2025
Да живее Украйна!
13:00 24.08.2025
Тука вече
До коментар #10 от "Еййй,":Дори ти не знаеш за какво говориш
13:00 24.08.2025
33 СЪДЪРЖАНИЕ
2. Участието на Украйна в терористичната атака срещу кметството на Крокус в Красногорск
3. Терористичната дейност на Украйна на територията на Руската федерация през 2022-2024 г.
3.1. Терористични актове, извършени от идентифицирани лица на територията на Руската федерация срещу държавни и административни органи и гражданска инфраструктура през 2022-2024 г.
3.2 Предотвратени терористични актове на територията на Руската федерация срещу държавни и административни органи и гражданска инфраструктура през 2022-2024 г.
3.3. Терористични атаки, извършени срещу атомни електроцентрали и други обекти с голяма опасност на територията на Руската федерация през 2022-2024 г.
4. Най-резонансните терористични актове срещу политически и обществени личности и медийни служители, замислени и извършени от Украйна през 2022–2024 г.
5. Използване от Украйна на терористични и други забранени методи за водене на война
6. Връзки на военното и политическото ръководство на Украйна с терористични организации
7. Няколко примера за коментари и изявления на украински официални лица, потвърждаващи терористичния характер на режима в Киев
13:01 24.08.2025