Украински дронови атаки засегнаха руски енергийни обекти и инфраструктура; Курската АЕЦ понесе щети

Украински атаки с дронове срещу няколко руски енергийни обекта доведоха до намаляване на капацитета на Курската атомна електроцентрала и пожар в терминал за износ на гориво в пристанището Уст-Луга, предаде Ройтерс, позовавайки се на руските власти, предава БТА.

Нападението срещу Курската АЕЦ, близо до границата с Украйна, повреди трансформатори и намали оперативните способности на трети блок на централата с 50%, съобщи пресслужбата ѝ. Няма пострадали, а пожарът бързо е бил загасен. Нивата на радиация в района не надвишават нормите.

Около 10 дрона бяха свалени над пристанище Уст-Луга в Ленинградска област, като отломките им предизвикаха пожар в терминал на „Новатек“ - голям комплекс за износ и преработка на гориво на Балтийско море, съобщи губернаторът Александър Дрозденко. Според него няма пострадали, а резервоарите с гориво не са засегнати.

През нощта руските сили са свалили общо 95 украински дрона над 13 области, включително Ленинградска и Самарска, както и над Кримския полуостров, съобщи руското Министерство на отбраната.

Двама души са пострадали при атака с дронове в Брянска област. „ВСУ умишлено атакуваха цивилен автомобил в село Чуровичи. В резултат на терористичните действия са ранени двама мирни граждани“, заяви губернаторът Александър Богомаз в „Телеграм“.

Руският орган за гражданска авиация „Росавиация“ съобщи, че на няколко летища, включително „Пулково“ в Ленинградска област, полетите са били временно спрени.

Украински дронове атакуваха и промишлено предприятие в южния руски град Сизран, съобщи губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев. По-рано този месец украинската армия е ударила нефтена рафинерия на „Роснефт“ в Сизран, която временно преустанови производството и приема на суров петрол.

Информацията за атаките не е потвърдена независимо, а Украйна засега не е коментирала. Киев заявява, че ударите на територията на Русия са отговор на продължаващите руски нападения и имат за цел да разрушат инфраструктурата, смятана за ключова за военните операции на Москва.