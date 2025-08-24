Новини
Украински дронови атаки засегнаха руски енергийни обекти и инфраструктура; Курската АЕЦ понесе щети
  Тема: Украйна

Украински дронови атаки засегнаха руски енергийни обекти и инфраструктура; Курската АЕЦ понесе щети

24 Август, 2025 12:36

Пожар в пристанище Уст-Луга, полетите на редица летища временно спрени

Украински дронови атаки засегнаха руски енергийни обекти и инфраструктура; Курската АЕЦ понесе щети - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украински атаки с дронове срещу няколко руски енергийни обекта доведоха до намаляване на капацитета на Курската атомна електроцентрала и пожар в терминал за износ на гориво в пристанището Уст-Луга, предаде Ройтерс, позовавайки се на руските власти, предава БТА.

Нападението срещу Курската АЕЦ, близо до границата с Украйна, повреди трансформатори и намали оперативните способности на трети блок на централата с 50%, съобщи пресслужбата ѝ. Няма пострадали, а пожарът бързо е бил загасен. Нивата на радиация в района не надвишават нормите.

Около 10 дрона бяха свалени над пристанище Уст-Луга в Ленинградска област, като отломките им предизвикаха пожар в терминал на „Новатек“ - голям комплекс за износ и преработка на гориво на Балтийско море, съобщи губернаторът Александър Дрозденко. Според него няма пострадали, а резервоарите с гориво не са засегнати.

През нощта руските сили са свалили общо 95 украински дрона над 13 области, включително Ленинградска и Самарска, както и над Кримския полуостров, съобщи руското Министерство на отбраната.

Двама души са пострадали при атака с дронове в Брянска област. „ВСУ умишлено атакуваха цивилен автомобил в село Чуровичи. В резултат на терористичните действия са ранени двама мирни граждани“, заяви губернаторът Александър Богомаз в „Телеграм“.

Руският орган за гражданска авиация „Росавиация“ съобщи, че на няколко летища, включително „Пулково“ в Ленинградска област, полетите са били временно спрени.

Украински дронове атакуваха и промишлено предприятие в южния руски град Сизран, съобщи губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев. По-рано този месец украинската армия е ударила нефтена рафинерия на „Роснефт“ в Сизран, която временно преустанови производството и приема на суров петрол.

Информацията за атаките не е потвърдена независимо, а Украйна засега не е коментирала. Киев заявява, че ударите на територията на Русия са отговор на продължаващите руски нападения и имат за цел да разрушат инфраструктурата, смятана за ключова за военните операции на Москва.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Курската АЕЦ понесе щети

    32 7 Отговор
    Мааааама им и украинска терористична

    Коментиран от #5, #11

    12:39 24.08.2025

  • 2 По-важното е

    25 6 Отговор
    Руската армия да се върнат в базите до Виена-Берлин. Така е по договора от 1945.

    12:39 24.08.2025

  • 3 българин

    4 17 Отговор
    Щетите са от руското ПВО, ама не съм изненадан че бг мисирките веднага преписват руската пропаганда.

    Коментиран от #23, #29

    12:40 24.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 московски каунъ

    6 16 Отговор

    До коментар #1 от "Курската АЕЦ понесе щети":

    Мааааама ти руската кyрввваааааааа

    12:41 24.08.2025

  • 6 Стига повече милост

    21 5 Отговор
    Киев да бъде изгорен. Камък върху камък не трябва да остане

    12:41 24.08.2025

  • 7 az СВО Победа80

    18 3 Отговор
    Нищо ново!

    Колкото повече бой яде запада на украинския ТВД, толкова повече терористични актове срещу РФ ще организира, в опит да промени нещо и да замаже капитулацията си!

    Глупостта му е безгранична, средно на около 100г. сам си троши главата в Русия....

    12:41 24.08.2025

  • 8 Хохоленко Укроурод

    20 6 Отговор
    До всички които се чувстват украинци, дано ви серазпадне уродливатанацистка държава и Русия, Полша, Унгария и Румъния си вземат земите които им принадлежат. От вас да остане една малка плюнкадържавица от която нищо не зависи и е сравнима с Литва по площ.

    Коментиран от #18

    12:41 24.08.2025

  • 9 ЕЛИ

    14 7 Отговор
    ТОВА ВСИЧКО СЕ ТРУПА НА СМЕТКАТА НА УКРАИНА ТЪП УКРАИНСКИ НАРОД ПРЕДПОЧЕТЕ ВОИНАТА ПРЕД МИРА

    Коментиран от #13

    12:43 24.08.2025

  • 10 Еййй,

    4 8 Отговор
    Не се научиха тези руснаци да си гасят фасовете преди да ги хвърлят, въпреки жегите и масовите пожари не само в Русия.

    Коментиран от #16, #32

    12:43 24.08.2025

  • 11 Путин бакшиша

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Курската АЕЦ понесе щети":

    Много съм слаб купейки..
    всеки западняк си ходи в Киев все едно е у дома си, а Сорос не ми дава да целим центровете за взимане на решенеия.

    12:44 24.08.2025

  • 12 Путин много ги трае х0х0ляките

    8 3 Отговор
    Само бой до пълната капитулация
    на киевския режим ...

    12:45 24.08.2025

  • 13 Хммм,

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "ЕЛИ":

    Не вски е склонен на мир постигнат със свалени гащи.

    12:45 24.08.2025

  • 14 Факт

    5 8 Отговор
    Историята на България е белязана от борба за независимост. Векове на възходи и падения винаги са водени от стремежа ни към свобода.
    Затова и националните ни празници, и великите ни герои са онези, които са се борили за независимост.
    „Свобода или смърт!“ – толкова висока е цената на свободата, че заслужава всяка жертва, включително и уктимативната – човешкия живот. В този смисъл никога няма да разбера онези наши сънародници, които се присмиват или ненавиждат борбата за независимост на украинския народ, които презират президента на Украйна.

    Украйна отказа да преклони глава, да жертва независимостта си и да се откаже от свободата. А цената е най-висока – украинският народ я плаща с кръвта си.
    И ако свободата е универсална ценност, ние дължим подкрепа на всеки, който се бори за нея. Ултимативната битка на доброто срещу злото е именно битката за свобода.

    Днес Украйна води тази битка. Тиранията и тъмата ще отстъпят. Злото ще бъде победено – и този път.
    Бог да бъде с всеки човек и всеки народ, които се борят за своята независимост!
    Честит Ден на независимостта на Украйна!

    Явор Божанков

    Коментиран от #25

    12:45 24.08.2025

  • 15 Ужас

    2 2 Отговор
    Вижте на сайта на деквр, има повишена радиация

    12:46 24.08.2025

  • 16 Ти си много

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Еййй,":

    т@п бе!

    12:46 24.08.2025

  • 17 Войната

    3 8 Отговор
    ще продължи до края на Путлер!

    Коментиран от #30

    12:47 24.08.2025

  • 18 минаващ

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "Хохоленко Укроурод":

    Има време , Путин за никъде не бърза ! Укрите още дълго ще ги бият като маче у дувар да им уврат дебелите кратуни ! Войната все още не е започнала ....

    12:48 24.08.2025

  • 19 az СВО Победа80

    6 1 Отговор
    Отделно, терористичен акт е осъществен и в Москва!

    Очакваме подробности...

    12:48 24.08.2025

  • 20 Като гръмне АЕЦ-а

    7 2 Отговор
    Ще стане много хубавичко атлантическо

    12:48 24.08.2025

  • 21 Май

    4 2 Отговор
    Нещо са се объркали къде се водят бойните действия, чист тероризъм

    12:50 24.08.2025

  • 22 Да живее Украйна!

    2 7 Отговор
    Свободна, независима и в ЕС И НАТО!

    Коментиран от #24

    12:51 24.08.2025

  • 23 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "българин":

    Фантазираш . На клипове в мрежата се вижда как два безпилотника удрят и се взривяват в Уст Луга, останалите са свалени преди пристанището.

    12:53 24.08.2025

  • 24 ХХХХ

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Да живее Украйна!":

    МЕЧТИТЕ СА БЕЗПЛАТНИ

    12:53 24.08.2025

  • 25 Е да де,

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    Напълно си прав, но у нас има много дето вече опекоха погачите и чакат на Дунав мост "дядо Иван" (нищо, че в цял свят го знаят като Иван IV Василиевич Грозни). Погачите им ще мухлясат докато украинците им правят сечено и спират Путин да навлезе в ЕС.

    12:54 24.08.2025

  • 26 @@@

    5 2 Отговор
    Ако Русия атакува с дрон украинска АЕЦ,
    Западния свят щеше да Пищи и Крещи,
    Но когато украински дрон предизвика пожар в Руска АЕЦ,
    Урсулите са доволни и се радват,
    въпреки, че това може да доведе до Ядрена катастрофа!!!

    12:55 24.08.2025

  • 27 Карго 200

    2 2 Отговор
    Русия на колене!!!

    12:56 24.08.2025

  • 28 Всичко се връща

    0 0 Отговор
    Москалите трябва да усетят на гърба си последиците от собствената агресия!

    12:57 24.08.2025

  • 29 Баце ЕООД

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "българин":

    Трябва и малко акъл за да си изненадан... Виж на глупостите дето пишеш, никой не се изненадва

    12:59 24.08.2025

  • 30 Кремък

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Войната":

    После? ... После идва Дмитрий Анатолиевич и ще започне истинската война, малкият Митя , с големите шам ари , а не демоверсията на Владимир Владимирович.

    12:59 24.08.2025

  • 31 Да живее Украйна!

    1 1 Отговор
    От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 25 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин.

    13:00 24.08.2025

  • 32 Тука вече

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Еййй,":

    Дори ти не знаеш за какво говориш

    13:00 24.08.2025

  • 33 СЪДЪРЖАНИЕ

    0 0 Отговор
    1. Въведение

    2. Участието на Украйна в терористичната атака срещу кметството на Крокус в Красногорск

    3. Терористичната дейност на Украйна на територията на Руската федерация през 2022-2024 г.

    3.1. Терористични актове, извършени от идентифицирани лица на територията на Руската федерация срещу държавни и административни органи и гражданска инфраструктура през 2022-2024 г.

    3.2 Предотвратени терористични актове на територията на Руската федерация срещу държавни и административни органи и гражданска инфраструктура през 2022-2024 г.

    3.3. Терористични атаки, извършени срещу атомни електроцентрали и други обекти с голяма опасност на територията на Руската федерация през 2022-2024 г.

    4. Най-резонансните терористични актове срещу политически и обществени личности и медийни служители, замислени и извършени от Украйна през 2022–2024 г.

    5. Използване от Украйна на терористични и други забранени методи за водене на война

    6. Връзки на военното и политическото ръководство на Украйна с терористични организации

    7. Няколко примера за коментари и изявления на украински официални лица, потвърждаващи терористичния характер на режима в Киев

    13:01 24.08.2025

