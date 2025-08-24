Губернаторът на Курска област: Украинската атака срещу АЕЦ застрашава ядрената безопасност

Украинската атака срещу Курската атомна електроцентрала представлява заплаха за ядрената сигурност, заяви временният губернатор Александър Хинщайн, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
„Те са заплаха за ядрената сигурност и нарушават всички международни конвенции“, написа Хинщайн в приложението „Телеграм“.
Атаката с дронове тази сутрин повреди помощен трансформатор на централата, което доведе до 50% спад в оперативния капацитет на трети блок, съобщи пресслужбата на АЕЦ в изявление до медиите.
1 Громико
Коментиран от #17
13:10 24.08.2025
2 Абе сега четах укросайт
Коментиран от #4
13:11 24.08.2025
3 Терористите и фашистите
13:12 24.08.2025
4 Така е
До коментар #2 от "Абе сега четах укросайт":Само дето се радваха розовите козливи понита тук.😁
13:13 24.08.2025
5 Само с бомбене на Курск
Коментиран от #19
13:15 24.08.2025
6 СЪДЪРЖАНИЕ
2. Участието на Украйна в терористичната атака срещу кметството на Крокус в Красногорск
3. Терористичната дейност на Украйна на територията на Руската федерация през 2022-2024 г.
3.1. Терористични актове, извършени от идентифицирани лица на територията на Руската федерация срещу държавни и административни органи и гражданска инфраструктура през 2022-2024 г.
3.2 Предотвратени терористични актове на територията на Руската федерация срещу държавни и административни органи и гражданска инфраструктура през 2022-2024 г.
3.3. Терористични атаки, извършени срещу атомни електроцентрали и други обекти с голяма опасност на територията на Руската федерация през 2022-2024 г.
4. Най-резонансните терористични актове срещу политически и обществени личности и медийни служители, замислени и извършени от Украйна през 2022–2024 г.
5. Използване от Украйна на терористични и други забранени методи за водене на война
6. Връзки на военното и политическото ръководство на Украйна с терористични организации
7. Няколко примера за коментари и изявления на украински официални лица, потвърждаващи терористичния характер на режима в Киев
Коментиран от #27
13:16 24.08.2025
7 Дрът русофил
Коментиран от #9
13:17 24.08.2025
8 Украинците сгрешиха
Сега нямаше да има война!
Коментиран от #12, #13, #15
13:18 24.08.2025
9 оли ,
До коментар #7 от "Дрът русофил":И още по -т.п , за да подкрепяш зелената еуглена !
13:19 24.08.2025
10 Ганя Путинофила
Коментиран от #14
13:20 24.08.2025
11 И Киев е Руски
13:20 24.08.2025
12 ха-ха
До коментар #8 от "Украинците сгрешиха":,,Сега нямаше да има война,, , и укрията нямаше да я има на Картата и да се караме заради тъпите изцепки на зелЮ !
13:21 24.08.2025
13 Чети книжки
До коментар #8 от "Украинците сгрешиха":За да не те ползват за глупава пропаганда. Украйна никога не е имала ЯО. После как да не се отвращават хората от пропадналият запад да оопростачва някой глупак за евтини лъжи и да подкрепя тероризъм в Украйна.
Коментиран от #16
13:21 24.08.2025
16 Още един неграмотен русофил
До коментар #13 от "Чети книжки":Всички ядрени и ракетни институти в СССР бяха в Харков и Киев!
Коментиран от #20, #21
13:24 24.08.2025
18 Дрът русофил
и се набирате като глист на буца?
Руски еничарин да се наричам
първа радост е за мене!
Коментиран от #23
13:25 24.08.2025
19 Баце ЕООД
До коментар #5 от "Само с бомбене на Курск":Капитулация на 404 е решението, а не някакви болни мечти
13:26 24.08.2025
20 Всички не
До коментар #16 от "Още един неграмотен русофил":Но част да! А те бяха част от Русия. та да повторя. само глупав човек го ползват за ниско интелигентна пропаганда.
13:26 24.08.2025
21 н€гр@мотник,
До коментар #16 от "Още един неграмотен русофил":Червеното копче беше в Москва, в собственика на ЯО.
Коментиран от #22
13:27 24.08.2025
22 Още един неграмотен русофил
До коментар #21 от "н€гр@мотник,":Да, копчето беше в Москва, но Запада беше предложил на Украйна тези бомби да се преработят. Даже половината да се ползват за гориво за АЕЦ. Тогава това не се осъществи!
Това , че копчето е било в Москва не означава, че плутоният не може да се вземе!
Умници!
Коментиран от #28, #29
13:32 24.08.2025
24 Объркана капейка. 🤔
Коментиран от #31
13:32 24.08.2025
26 йорки
13:35 24.08.2025
27 2554
До коментар #6 от "СЪДЪРЖАНИЕ":Га яди кифтета, ни рива. Ами ся що ривеш, копейке?
Да не си въобразяваш, че само ти ще нападаш и няма ти отговорят? Война е все пак. Нищо , че Пуся се опиитва да я нарича СВО.
13:35 24.08.2025
29 И Киев е Руски
До коментар #22 от "Още един неграмотен русофил":Хубаво е че ще вземете копчето но ще ти трябва и балтон.Ти сигурно не знаеш що е балтон но хубавото е че няма и да научиш
13:35 24.08.2025
30 Ккк
13:35 24.08.2025
31 Ахах
До коментар #24 от "Объркана капейка. 🤔":И кое не е по план? Взимат си териториите по-часово, някви украински терористични актове ли възхваляваме?? Това ли е нивото?!
13:35 24.08.2025
32 Факт
Коментиран от #36
13:36 24.08.2025
33 Късметлии са руснаците
Несправедлив е живота.
13:37 24.08.2025
34 Ганя Путинофила
Публично призна как са откраднали ядрените технологии от Лос Аламос!
Цялата зала гледаше умно!
13:38 24.08.2025
35 гост
13:39 24.08.2025
36 ...
До коментар #32 от "Факт":Каквато могат, такава ще направят. За Украйна е въпрос на оцеляване. Кому е нужен свят без Украйна?! Да си е правил сметката този, който ги е нападнал и който все още може да сложи край на войната като се разкара от територията и и си плати репарациите.
Коментиран от #38, #44
13:39 24.08.2025
37 Баце ЕООД
13:39 24.08.2025
38 Ти осъзнаваш ли
До коментар #36 от "...":какво може да се случи на Европа, ако тези терористи взривят АЕЦ?
Коментиран от #41, #43, #50, #72
13:40 24.08.2025
39 Ошашавен русофил
Коментиран от #40, #54
13:41 24.08.2025
41 Чу ли Путин
До коментар #38 от "Ти осъзнаваш ли":какво каза...за какво е този Свят ако я няма Русия....тогава така реагира ли....
Коментиран от #58
13:43 24.08.2025
42 Най-добре
13:43 24.08.2025
43 ....
До коментар #38 от "Ти осъзнаваш ли":Осъзнавам. Затова целият свят трябва да се обедини за да прогони и накаже извергът, който започна тази безмислена война. Иначе утре ще се навъдят стотици като него и тогава вече...
Коментиран от #46, #47
13:43 24.08.2025
44 Абе
До коментар #36 от "...":Дай да ти дам няколко факта... държавата Украйна е на 35 години реално възникнала поради дарение на земя, не са в никой съюз, руския език им е майчин. Та мисълта ми е, и преди никого освен Русия не го е интересувала, камо ли сега. Трябва малко да се мисли, не само да се следва медийния тромпет. Капиш?
Коментиран от #53
13:43 24.08.2025
46 Няма нужда
До коментар #43 от "....":Русия свърши тази работа и терористичният режим в Украйна и западните спонсори върви уверено към своят край.
13:44 24.08.2025
47 Байдън
До коментар #43 от "....":Ли да гоним? Урсула ли..
13:44 24.08.2025
49 Знаеш
До коментар #45 от "Тихо принтер допотопен!":а продължаваш да принтираш. От простотия или от безродие е стоенче.
13:46 24.08.2025
50 А ти
До коментар #38 от "Ти осъзнаваш ли":Осъзнаваш ли, какво може да се случи ако началникът на съвета за сигурност на Руската Федерация - Медведев, изпълни една от стотиците си заплахи? Защо не роптаеш срещу този ядрен терорист, а срещу онези, които се борят за оцеляването си?
Коментиран от #55, #56, #61
13:46 24.08.2025
51 Надали
До коментар #45 от "Тихо принтер допотопен!":Знаеш да броиш до десет дори.. Ама добре, щом си казал 🤣🤣
13:46 24.08.2025
53 ....
До коментар #44 от "Абе":Дай аз да ти дам няколко факта. Държавата Украйна се появи почти по същото време като държавата Руска Федерация, само че малко преди нея.
Коментиран от #57, #62, #64
13:48 24.08.2025
54 Знаеш ли
До коментар #39 от "Ошашавен русофил":как работи ПВО малчо?
13:48 24.08.2025
55 Ахаха
До коментар #50 от "А ти":Истерични 🤣🤣🤣" не би мирно седяло, не би чудо видяло" . Знаеш ли тази поговорка, много добре пасва относно сагата с руската територия на име Украйна.
13:48 24.08.2025
56 УхльоФ
До коментар #50 от "А ти":Защото онзи само заплашва, а "оцеляващите" с помоща на цялУ натЮ пуцат, като ненормални по АЕЦ-те!
13:49 24.08.2025
58 Путин си е у тях
До коментар #41 от "Чу ли Путин":И е прав да каже всичко на агресорите които са около Русия, за да не си правят грешни мераци.
13:50 24.08.2025
59 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
Коментиран от #65
13:50 24.08.2025
61 Време е да
До коментар #50 от "А ти":осъзнаеш, че дефинициите в пропагандата не са за попиване. Хората не са гъби. Тогава ще направиш разлика между заплаха и предупреждение.
13:51 24.08.2025
62 Я ходи
До коментар #53 от "....":да четеш. Само глупав човек го ползват за ниско интелигентна пропаганда докато унищожават Европа.
13:54 24.08.2025
63 хххх
Коментиран от #67, #69
13:54 24.08.2025
64 хихихихихи
До коментар #53 от "....":Ма мноУ си сигурен, ама не си убеден! "Руска СФСР или РСФСР) е съюзна република на Съюза на съветските социалистически републики, образуван на 22 декември 1922 година." А Укрията влиза в състава на СССР 1924г. Кога е създадена, като независима държава-минало недавно!
Коментиран от #71
13:55 24.08.2025
65 Баце ЕООД
До коментар #59 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ей го е, любимия ми абонат. Изключително глупав индивид, мъка за околните
13:55 24.08.2025
66 любопитен
До коментар #60 от "оня с коня":Щоооо, ти там ли се навърташ?
13:55 24.08.2025
67 Точно
До коментар #63 от "хххх":този терористичен режим в Украйна, опасен за човечеството бори Русия.
13:56 24.08.2025
68 Анонимен
13:58 24.08.2025
69 Хахахаха
До коментар #63 от "хххх":Тука вече счупи тъпометъра с това изказване...
В кой свят терористични актове водят до нещо позитивно? А това че, нямат хора, оръжия, разузнаване, пари до успех.. Като преписвате тия опорки изобщо има ли някаква мисловна дейност..?
13:58 24.08.2025
70 Смешник
14:02 24.08.2025
71 хех
До коментар #64 от "хихихихихи":РСФСР не е РФ.
Коментиран от #73, #80, #82
14:03 24.08.2025
72 наблюдател
До коментар #38 от "Ти осъзнаваш ли":до 38 вятъра сега е южен и ще пострадат москалята от радиацията
Коментиран от #74
14:03 24.08.2025
73 А ко е
До коментар #71 от "хех":Утре ако те прекръстят от асан на амет друг ли ще си?
14:05 24.08.2025
75 Епа
Коментиран от #77, #78, #79
14:08 24.08.2025
76 Те не са човеци.
Те не са човеци.
14:10 24.08.2025
77 Темата е за терористичният режим в Киев
До коментар #75 от "Епа":и терористичната им атака срещу АЕЦ, а не за ниско интелигентната пропаганда на САЩ, Великобритания и Украйна.
14:13 24.08.2025
78 Улав
До коментар #75 от "Епа":Щом искат да са в натю,да си върнат всичкото подарено от Русия и тогиз да се правят на нападнати или ощипани! Само мало умник може да се радва на стрелба по АЕЦ!
14:17 24.08.2025
79 Вината
До коментар #75 от "Епа":Е предимно на баща ти, че не е ползвал кондом. Сега имаме теб като резултат, един абсолютен минус към обществото ни
14:17 24.08.2025
80 хихихихихи
До коментар #71 от "хех":Айде бе, а какво е? Я виж картата!
14:18 24.08.2025
81 Еврро
Коментиран от #84
14:23 24.08.2025
82 хихихихихи
До коментар #71 от "хех":Хайде да ти дам информейшън от Уикито-"На 25 декември 1991 г. РСФСР получава ново название – Руска федерация."
14:25 24.08.2025
83 Бар мицва
14:28 24.08.2025
84 шулер..
До коментар #81 от "Еврро":Видиш ли бг.бандерец..направо у гьоло-после стъпи отгорце и мини на другио брег
14:43 24.08.2025