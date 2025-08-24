Новини
Губернаторът на Курска област: Украинската атака срещу АЕЦ застрашава ядрената безопасност
  Тема: Украйна

Губернаторът на Курска област: Украинската атака срещу АЕЦ застрашава ядрената безопасност

24 Август, 2025 13:08 1 262 84

  • губернатор-
  • курска област-
  • атака-
  • аец-
  • ядрена сигурност

Временният губернатор предупреждава за заплаха за ядрената сигурност

Губернаторът на Курска област: Украинската атака срещу АЕЦ застрашава ядрената безопасност - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинската атака срещу Курската атомна електроцентрала представлява заплаха за ядрената сигурност, заяви временният губернатор Александър Хинщайн, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Те са заплаха за ядрената сигурност и нарушават всички международни конвенции“, написа Хинщайн в приложението „Телеграм“.

Атаката с дронове тази сутрин повреди помощен трансформатор на централата, което доведе до 50% спад в оперативния капацитет на трети блок, съобщи пресслужбата на АЕЦ в изявление до медиите.


Русия
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Громико

    11 46 Отговор
    Мрете бе добичета комунистически

    Коментиран от #17

    13:10 24.08.2025

  • 2 Абе сега четах укросайт

    39 11 Отговор
    Завода за розовото фламинго го праснали руснаците бре. Много скимтят укрите Ве.

    Коментиран от #4

    13:11 24.08.2025

  • 3 Терористите и фашистите

    47 8 Отговор
    не им пука какво ще стане ако взривят АЕЦ. И спонсорите им в Европа няма да им се размине. Време е народите да прогледнат какви урсули крепят на власт да унищожават Европа и спонсорират тероризъм.

    13:12 24.08.2025

  • 4 Така е

    27 8 Отговор

    До коментар #2 от "Абе сега четах укросайт":

    Само дето се радваха розовите козливи понита тук.😁

    13:13 24.08.2025

  • 5 Само с бомбене на Курск

    9 31 Отговор
    може да се спре тази война!

    Коментиран от #19

    13:15 24.08.2025

  • 6 СЪДЪРЖАНИЕ

    27 5 Отговор
    1. Въведение

    2. Участието на Украйна в терористичната атака срещу кметството на Крокус в Красногорск

    3. Терористичната дейност на Украйна на територията на Руската федерация през 2022-2024 г.

    3.1. Терористични актове, извършени от идентифицирани лица на територията на Руската федерация срещу държавни и административни органи и гражданска инфраструктура през 2022-2024 г.

    3.2 Предотвратени терористични актове на територията на Руската федерация срещу държавни и административни органи и гражданска инфраструктура през 2022-2024 г.

    3.3. Терористични атаки, извършени срещу атомни електроцентрали и други обекти с голяма опасност на територията на Руската федерация през 2022-2024 г.

    4. Най-резонансните терористични актове срещу политически и обществени личности и медийни служители, замислени и извършени от Украйна през 2022–2024 г.

    5. Използване от Украйна на терористични и други забранени методи за водене на война

    6. Връзки на военното и политическото ръководство на Украйна с терористични организации

    7. Няколко примера за коментари и изявления на украински официални лица, потвърждаващи терористичния характер на режима в Киев

    Коментиран от #27

    13:16 24.08.2025

  • 7 Дрът русофил

    7 34 Отговор
    Колко трябва да си тъп за да подкрепяш агресия, па била тя от любимата велика матушка?

    Коментиран от #9

    13:17 24.08.2025

  • 8 Украинците сгрешиха

    6 34 Отговор
    Не трябваше да дават ядрения си арсенал на руснаците 1993 г.!
    Сега нямаше да има война!

    Коментиран от #12, #13, #15

    13:18 24.08.2025

  • 9 оли ,

    25 5 Отговор

    До коментар #7 от "Дрът русофил":

    И още по -т.п , за да подкрепяш зелената еуглена !

    13:19 24.08.2025

  • 10 Ганя Путинофила

    8 25 Отговор
    Путин каза, че всички рушляци ще отидат в РАЯ!

    Коментиран от #14

    13:20 24.08.2025

  • 11 И Киев е Руски

    19 4 Отговор
    ФА..ти Айде чао при вас няма свобода на словото.режима е тоталитарен .Нуждаете се от майдан СПА.Белене ви очаква

    13:20 24.08.2025

  • 12 ха-ха

    26 5 Отговор

    До коментар #8 от "Украинците сгрешиха":

    ,,Сега нямаше да има война,, , и укрията нямаше да я има на Картата и да се караме заради тъпите изцепки на зелЮ !

    13:21 24.08.2025

  • 13 Чети книжки

    29 4 Отговор

    До коментар #8 от "Украинците сгрешиха":

    За да не те ползват за глупава пропаганда. Украйна никога не е имала ЯО. После как да не се отвращават хората от пропадналият запад да оопростачва някой глупак за евтини лъжи и да подкрепя тероризъм в Украйна.

    Коментиран от #16

    13:21 24.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Още един неграмотен русофил

    6 26 Отговор

    До коментар #13 от "Чети книжки":

    Всички ядрени и ракетни институти в СССР бяха в Харков и Киев!

    Коментиран от #20, #21

    13:24 24.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дрът русофил

    5 25 Отговор
    Русофилите , кво се пънете бе
    и се набирате като глист на буца?
    Руски еничарин да се наричам
    първа радост е за мене!

    Коментиран от #23

    13:25 24.08.2025

  • 19 Баце ЕООД

    23 1 Отговор

    До коментар #5 от "Само с бомбене на Курск":

    Капитулация на 404 е решението, а не някакви болни мечти

    13:26 24.08.2025

  • 20 Всички не

    23 0 Отговор

    До коментар #16 от "Още един неграмотен русофил":

    Но част да! А те бяха част от Русия. та да повторя. само глупав човек го ползват за ниско интелигентна пропаганда.

    13:26 24.08.2025

  • 21 н€гр@мотник,

    22 0 Отговор

    До коментар #16 от "Още един неграмотен русофил":

    Червеното копче беше в Москва, в собственика на ЯО.

    Коментиран от #22

    13:27 24.08.2025

  • 22 Още един неграмотен русофил

    2 15 Отговор

    До коментар #21 от "н€гр@мотник,":

    Да, копчето беше в Москва, но Запада беше предложил на Украйна тези бомби да се преработят. Даже половината да се ползват за гориво за АЕЦ. Тогава това не се осъществи!
    Това , че копчето е било в Москва не означава, че плутоният не може да се вземе!
    Умници!

    Коментиран от #28, #29

    13:32 24.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Объркана капейка. 🤔

    6 8 Отговор
    Путлер каза, че всичко е по план...

    Коментиран от #31

    13:32 24.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 йорки

    4 2 Отговор
    пийте йод

    13:35 24.08.2025

  • 27 2554

    4 10 Отговор

    До коментар #6 от "СЪДЪРЖАНИЕ":

    Га яди кифтета, ни рива. Ами ся що ривеш, копейке?

    Да не си въобразяваш, че само ти ще нападаш и няма ти отговорят? Война е все пак. Нищо , че Пуся се опиитва да я нарича СВО.

    13:35 24.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 И Киев е Руски

    9 3 Отговор

    До коментар #22 от "Още един неграмотен русофил":

    Хубаво е че ще вземете копчето но ще ти трябва и балтон.Ти сигурно не знаеш що е балтон но хубавото е че няма и да научиш

    13:35 24.08.2025

  • 30 Ккк

    1 8 Отговор
    За всички нещастия по време на война е виновен агресорът - този, който я е започнал.

    13:35 24.08.2025

  • 31 Ахах

    12 3 Отговор

    До коментар #24 от "Объркана капейка. 🤔":

    И кое не е по план? Взимат си териториите по-часово, някви украински терористични актове ли възхваляваме?? Това ли е нивото?!

    13:35 24.08.2025

  • 32 Факт

    14 3 Отговор
    Ядрена авария ли искат да направят?

    Коментиран от #36

    13:36 24.08.2025

  • 33 Късметлии са руснаците

    5 7 Отговор
    Дето се набутаха с пушки в Украйна и останаха живи.
    Несправедлив е живота.

    13:37 24.08.2025

  • 34 Ганя Путинофила

    5 9 Отговор
    Гледайте последната пресконференция на путин на Росатом!
    Публично призна как са откраднали ядрените технологии от Лос Аламос!
    Цялата зала гледаше умно!

    13:38 24.08.2025

  • 35 гост

    7 6 Отговор
    Червена точка...няма ли я Украйна,по добре да я няма и Русия...

    13:39 24.08.2025

  • 36 ...

    4 13 Отговор

    До коментар #32 от "Факт":

    Каквато могат, такава ще направят. За Украйна е въпрос на оцеляване. Кому е нужен свят без Украйна?! Да си е правил сметката този, който ги е нападнал и който все още може да сложи край на войната като се разкара от територията и и си плати репарациите.

    Коментиран от #38, #44

    13:39 24.08.2025

  • 37 Баце ЕООД

    8 0 Отговор
    Абе последните дни, все по истерични стават, все по налудничави коментари, все по безсмислени опорки.. Що така?? Нали печелите 🤣🤣🤣

    13:39 24.08.2025

  • 38 Ти осъзнаваш ли

    16 8 Отговор

    До коментар #36 от "...":

    какво може да се случи на Европа, ако тези терористи взривят АЕЦ?

    Коментиран от #41, #43, #50, #72

    13:40 24.08.2025

  • 39 Ошашавен русофил

    12 7 Отговор
    Абе нали Путлер каза, че имат най-доброто ПВО? Как стигна тоя дрон до АЕЦа? Поне някоя снимка да бяха изфабрикували тия лъжливи рашисти. 😂

    Коментиран от #40, #54

    13:41 24.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Чу ли Путин

    10 2 Отговор

    До коментар #38 от "Ти осъзнаваш ли":

    какво каза...за какво е този Свят ако я няма Русия....тогава така реагира ли....

    Коментиран от #58

    13:43 24.08.2025

  • 42 Най-добре

    3 4 Отговор
    Губернатора да пита Путлер дали това е по план!

    13:43 24.08.2025

  • 43 ....

    2 17 Отговор

    До коментар #38 от "Ти осъзнаваш ли":

    Осъзнавам. Затова целият свят трябва да се обедини за да прогони и накаже извергът, който започна тази безмислена война. Иначе утре ще се навъдят стотици като него и тогава вече...

    Коментиран от #46, #47

    13:43 24.08.2025

  • 44 Абе

    14 4 Отговор

    До коментар #36 от "...":

    Дай да ти дам няколко факта... държавата Украйна е на 35 години реално възникнала поради дарение на земя, не са в никой съюз, руския език им е майчин. Та мисълта ми е, и преди никого освен Русия не го е интересувала, камо ли сега. Трябва малко да се мисли, не само да се следва медийния тромпет. Капиш?

    Коментиран от #53

    13:43 24.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Няма нужда

    7 4 Отговор

    До коментар #43 от "....":

    Русия свърши тази работа и терористичният режим в Украйна и западните спонсори върви уверено към своят край.

    13:44 24.08.2025

  • 47 Байдън

    5 2 Отговор

    До коментар #43 от "....":

    Ли да гоним? Урсула ли..

    13:44 24.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Знаеш

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Тихо принтер допотопен!":

    а продължаваш да принтираш. От простотия или от безродие е стоенче.

    13:46 24.08.2025

  • 50 А ти

    2 8 Отговор

    До коментар #38 от "Ти осъзнаваш ли":

    Осъзнаваш ли, какво може да се случи ако началникът на съвета за сигурност на Руската Федерация - Медведев, изпълни една от стотиците си заплахи? Защо не роптаеш срещу този ядрен терорист, а срещу онези, които се борят за оцеляването си?

    Коментиран от #55, #56, #61

    13:46 24.08.2025

  • 51 Надали

    1 3 Отговор

    До коментар #45 от "Тихо принтер допотопен!":

    Знаеш да броиш до десет дори.. Ама добре, щом си казал 🤣🤣

    13:46 24.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ....

    1 10 Отговор

    До коментар #44 от "Абе":

    Дай аз да ти дам няколко факта. Държавата Украйна се появи почти по същото време като държавата Руска Федерация, само че малко преди нея.

    Коментиран от #57, #62, #64

    13:48 24.08.2025

  • 54 Знаеш ли

    5 3 Отговор

    До коментар #39 от "Ошашавен русофил":

    как работи ПВО малчо?

    13:48 24.08.2025

  • 55 Ахаха

    6 1 Отговор

    До коментар #50 от "А ти":

    Истерични 🤣🤣🤣" не би мирно седяло, не би чудо видяло" . Знаеш ли тази поговорка, много добре пасва относно сагата с руската територия на име Украйна.

    13:48 24.08.2025

  • 56 УхльоФ

    8 1 Отговор

    До коментар #50 от "А ти":

    Защото онзи само заплашва, а "оцеляващите" с помоща на цялУ натЮ пуцат, като ненормални по АЕЦ-те!

    13:49 24.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Путин си е у тях

    8 0 Отговор

    До коментар #41 от "Чу ли Путин":

    И е прав да каже всичко на агресорите които са около Русия, за да не си правят грешни мераци.

    13:50 24.08.2025

  • 59 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 4 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    Коментиран от #65

    13:50 24.08.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Време е да

    6 1 Отговор

    До коментар #50 от "А ти":

    осъзнаеш, че дефинициите в пропагандата не са за попиване. Хората не са гъби. Тогава ще направиш разлика между заплаха и предупреждение.

    13:51 24.08.2025

  • 62 Я ходи

    5 0 Отговор

    До коментар #53 от "....":

    да четеш. Само глупав човек го ползват за ниско интелигентна пропаганда докато унищожават Европа.

    13:54 24.08.2025

  • 63 хххх

    8 11 Отговор
    Украйна никога няма да бъде победена. Дори и Русия да я окупира цялата, последният залп на украинските дронове и ракети няма да е по рафинерии и газопроводи, а по всички ядрени електроцентрали и обект на РФ, включително и по тези на украинска територия. Единственият шанс за мир е пълна победа на Украйна. Другото е илюзия.

    Коментиран от #67, #69

    13:54 24.08.2025

  • 64 хихихихихи

    7 3 Отговор

    До коментар #53 от "....":

    Ма мноУ си сигурен, ама не си убеден! "Руска СФСР или РСФСР) е съюзна република на Съюза на съветските социалистически републики, образуван на 22 декември 1922 година." А Укрията влиза в състава на СССР 1924г. Кога е създадена, като независима държава-минало недавно!

    Коментиран от #71

    13:55 24.08.2025

  • 65 Баце ЕООД

    6 3 Отговор

    До коментар #59 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ей го е, любимия ми абонат. Изключително глупав индивид, мъка за околните

    13:55 24.08.2025

  • 66 любопитен

    6 1 Отговор

    До коментар #60 от "оня с коня":

    Щоооо, ти там ли се навърташ?

    13:55 24.08.2025

  • 67 Точно

    5 5 Отговор

    До коментар #63 от "хххх":

    този терористичен режим в Украйна, опасен за човечеството бори Русия.

    13:56 24.08.2025

  • 68 Анонимен

    6 2 Отговор
    Спазвайте уставите на Руската федерация,предвиждащи да се отговаря подобаващо и огледално на всяка ядрена заплаха за сигурността и.Те търсеха и намериха извора на живота на планетата.Отговорът ще бъде разрушителен и потресаващ за Зеления.

    13:58 24.08.2025

  • 69 Хахахаха

    5 7 Отговор

    До коментар #63 от "хххх":

    Тука вече счупи тъпометъра с това изказване...
    В кой свят терористични актове водят до нещо позитивно? А това че, нямат хора, оръжия, разузнаване, пари до успех.. Като преписвате тия опорки изобщо има ли някаква мисловна дейност..?

    13:58 24.08.2025

  • 70 Смешник

    8 1 Отговор
    Какво може да се очаква от един фашиски терористичен режим начело с наркозависим лидер

    14:02 24.08.2025

  • 71 хех

    1 6 Отговор

    До коментар #64 от "хихихихихи":

    РСФСР не е РФ.

    Коментиран от #73, #80, #82

    14:03 24.08.2025

  • 72 наблюдател

    0 6 Отговор

    До коментар #38 от "Ти осъзнаваш ли":

    до 38 вятъра сега е южен и ще пострадат москалята от радиацията

    Коментиран от #74

    14:03 24.08.2025

  • 73 А ко е

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "хех":

    Утре ако те прекръстят от асан на амет друг ли ще си?

    14:05 24.08.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Епа

    0 10 Отговор
    Така, така... За следващия път да си знаете, че като се появи някой злобен жужак, тръгнал да напада чужди държави, целият свят незабавно трябва да му избие зъбките и да го ликвидира показно, за да не дава лош пример. Светът се замота с Русия и сега ще си плаща цената. Украйна няма да спре да се бори докато не получи справедливост и не освободи напълно заграбеното от агресора. Вината е за всичко е на агресора. Нападнатия има моралното право да се защитава по всички начини и средства за оцеляването си, или поне за възмездие.

    Коментиран от #77, #78, #79

    14:08 24.08.2025

  • 76 Те не са човеци.

    9 0 Отговор
    Същества, които бомбаррдират ядренна централа за да завлекат всички в ада с тях /дори и тези, които незнайно защо им помагат с фанатизъм и оръжжие/ не заслужават нищо.

    Те не са човеци.

    14:10 24.08.2025

  • 77 Темата е за терористичният режим в Киев

    9 0 Отговор

    До коментар #75 от "Епа":

    и терористичната им атака срещу АЕЦ, а не за ниско интелигентната пропаганда на САЩ, Великобритания и Украйна.

    14:13 24.08.2025

  • 78 Улав

    8 0 Отговор

    До коментар #75 от "Епа":

    Щом искат да са в натю,да си върнат всичкото подарено от Русия и тогиз да се правят на нападнати или ощипани! Само мало умник може да се радва на стрелба по АЕЦ!

    14:17 24.08.2025

  • 79 Вината

    6 0 Отговор

    До коментар #75 от "Епа":

    Е предимно на баща ти, че не е ползвал кондом. Сега имаме теб като резултат, един абсолютен минус към обществото ни

    14:17 24.08.2025

  • 80 хихихихихи

    4 0 Отговор

    До коментар #71 от "хех":

    Айде бе, а какво е? Я виж картата!

    14:18 24.08.2025

  • 81 Еврро

    6 1 Отговор
    Руснаците стреляли само по собствената си АЕЦ.Има ли луд да ви верва на лъжите!

    Коментиран от #84

    14:23 24.08.2025

  • 82 хихихихихи

    4 0 Отговор

    До коментар #71 от "хех":

    Хайде да ти дам информейшън от Уикито-"На 25 декември 1991 г. РСФСР получава ново название – Руска федерация."

    14:25 24.08.2025

  • 83 Бар мицва

    3 0 Отговор
    Кijeфф ,като Газа.Утилизация.Като евреите ,гледай и се учи.

    14:28 24.08.2025

  • 84 шулер..

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Еврро":

    Видиш ли бг.бандерец..направо у гьоло-после стъпи отгорце и мини на другио брег

    14:43 24.08.2025

Новини по държави:
