САЩ уважават вашата борба: Тръмп поздрави Украйна за Деня на независимостта
САЩ уважават вашата борба: Тръмп поздрави Украйна за Деня на независимостта

24 Август, 2025 13:38 813 53

Зеленски благодари на американския президент за топлите думи и подкрепата

САЩ уважават вашата борба: Тръмп поздрави Украйна за Деня на независимостта - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поздрави украинците за Деня на независимостта, като подчерта, че Съединените щати вярват в бъдещето на Украйна като независима държава. Украинският президент Володимир Зеленски сподели поздрава на Тръмп в социалната мрежа X, съобщава Цензор.НЕТ, предава Фокус.

„От името на американския народ отправям моите поздрави и най-топли пожелания към вас и смелия народ на Украйна, докато празнувате 34 години независимост. Народът на Украйна има несломим дух, а смелостта на вашата страна вдъхновява мнозина. Съединените щати уважават вашата борба, почитат вашите жертви и вярват във вашето бъдеще като независима нация.

Сега е моментът да се сложи край на безсмислените убийства. Съединените щати подкрепят договорено споразумение, което ще доведе до траен мир, ще сложи край на кръвопролитията и ще защити суверенитета и достойнството на Украйна.

Нека Бог благослови Украйна. С уважение, Доналд Дж. Тръмп“, се казва в писмото на американския президент.

В отговор Зеленски публикува поздрава на Тръмп с благодарствено изявление:

„Уважаеми президент Тръмп, благодарим Ви за искрените поздравления за Деня на независимостта на Украйна. Оценяваме топлите Ви думи към украинския народ и благодарим на Съединените американски щати, че стоят рамо до рамо с Украйна, защитавайки най-ценното - независимостта, свободата и гарантирания мир. Убедени сме, че с общи усилия ще можем да сложим край на тази война и да постигнем истински мир за Украйна.“


Украйна
  • 1 Карго 200

    9 18 Отговор
    Слава убийците на окупатори!!!

    Коментиран от #31

    13:39 24.08.2025

  • 2 Дух

    6 17 Отговор
    Тръмп е неадекватен и безполезен Олигофрен който не става за Републиканец изобщо
    Демократите накрая ще го изритат и ще си сложат някоя тяхна си Жена нищо чудно

    13:40 24.08.2025

  • 3 Сталин

    16 8 Отговор
    Украйна е един огромен концлагер където евреите ловят укрите по улиците като плъхове и ги пращат да мрат за ционизма и Израел, цървуланите се присмиват и подиграват укрите ,но тях ги чака същото ,само да получат заповед от посолството Тиквата и Прасето само да отърват з@дниците от Магнита ще пращат цървулите да гният в окопите на усраина ,Тиквата ще прати мутрите с автоматите да вадят цървулите и мишоците от бетонните коптори и с прангите на корабите от Варна за Одеса

    13:40 24.08.2025

  • 4 Вервайте

    8 5 Отговор
    И ние вееме Укро-знаме на СОС - а !

    13:40 24.08.2025

  • 5 Сталин

    10 5 Отговор
    Когато се прогонват глистите от котката,то за лекаря това е спецоперация,за глистите - война,за котката - прочистване

    13:40 24.08.2025

  • 6 Дух

    9 12 Отговор
    По добре Жена Президент отколкото неадекватен клоун и безполезен.
    Олигофрен като Тръмп

    Коментиран от #10, #11, #15

    13:41 24.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сталин

    16 8 Отговор
    Откога запада са се загрижили за Украйна,довчера не имаха украинците за хора и ги ползваха да си почистват задните части с тях и сега ги ползват за пушечно месо във война срещу Русия и правят стотици милиарди печалби и да откраднат всички ресурси на Украйна,това са най лицемерните криминали ,отношението им към нас българите е същото.

    13:42 24.08.2025

  • 9 Перо

    16 8 Отговор
    Какъв ден на независимостта? Украйна никога не е била колониална държава или под чуждо робство, а съветска република с руско население! Каква независимост от какво и от къде? Станаха точно като северномакедонците, всичко измислено или откраднато!

    Коментиран от #28

    13:42 24.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 що бре

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Дух":

    НЕ СЕ ДРУСА ЛИ- ИЛИ ЩОТО НЯМА ТЕНИСКА

    13:44 24.08.2025

  • 12 Владимир В. Путин

    8 6 Отговор
    "... От името на руския народ отправям моите поздрави и най-топли пожелания към вас и смелия народ на Тексас, докато празнувате 4 години независимост. Народът на Тексас има несломим дух, а смелостта на вашата страна вдъхновява мнозина. Ръската федерация уважава вашата борба, почита вашите жертви и вярва във вашето бъдеще като независима нация."
    .... А?
    Как е?!

    13:44 24.08.2025

  • 13 хахаха

    7 5 Отговор
    вица на деня - сащ и канада са верни приятели, съюзници и партньори на киев и се борят рамо до рамо с украинците срещу русия, а и са готови на всякакви саможертви в името на украина

    13:44 24.08.2025

  • 14 минаващ

    9 6 Отговор
    Путин най-добре ,,поздравява ,, укрията всеки ден ...Така ще е още дълго време , до последния укрин !

    13:44 24.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Путин извади голям късмет

    9 3 Отговор
    с това посмешище !

    13:49 24.08.2025

  • 17 Точен

    7 6 Отговор
    Президентът на САЩ поздравява украйна с хохолския празник по време на чума...

    13:50 24.08.2025

  • 18 Историческата грешка на САЩ е,

    6 8 Отговор
    че дадоха на маскалите салам 1991г. да не изпукат от глад!
    Сега нямаше да имат такива проблеми!

    Коментиран от #22, #24

    13:50 24.08.2025

  • 19 Чакаме

    5 6 Отговор
    Радев да поздрави героична Украйна и да й пожелае победа във войната!
    България поздравява братска Украйна! С вас сме до победата!🇺🇦

    13:50 24.08.2025

  • 20 Да,бе

    7 2 Отговор
    Честита смърт, Украйнааа!!Не ви виждам мъжете!И не е от Орхан Мурад...

    13:51 24.08.2025

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 5 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    13:52 24.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Нашите смели управници

    7 2 Отговор
    мълчат геройски дали ще се включи България в коалицията на желаещите, за да осигурим нашите сънародници в Запорожие Одеса Херсон и т.н. по време на преговорите!

    Коментиран от #27

    13:52 24.08.2025

  • 24 Седемте козякливи джуджета:

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "Историческата грешка на САЩ е,":

    Хубав ще да е бил салама, още го дъвчеш!

    Коментиран от #32, #35

    13:54 24.08.2025

  • 25 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 6 Отговор
    ТРЪМПИ ПОЗДРАВЯВА УКРАЙНА ЗА .................. ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА , НО ................... Е ПРИЯТЕЛ С ФАШИСТА ПУТЛЕР ................ ФАКТ !

    13:56 24.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Росен Бюлетинов

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Нашите смели управници":

    Включена е.

    13:56 24.08.2025

  • 28 Пълни глупости

    2 9 Отговор

    До коментар #9 от "Перо":

    Над сто държавни лидери поздравиха Украйна с денят на независимостта.... ама според теб такъв ден няма.

    Коментиран от #42, #44

    13:57 24.08.2025

  • 29 Смешник

    9 2 Отговор
    Путин също ги поздрави с пищна заря

    Коментиран от #49

    13:58 24.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 гробар

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Карго 200":

    Ква слава на 2м под земята бе муци ?Стани ми клиент еднократно да видиш има ли слава .

    Коментиран от #47

    14:00 24.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Баце ЕООД

    6 1 Отговор
    Поздравява за последно, щото догодина няма да има Украйна

    14:01 24.08.2025

  • 34 Зеленски..реч днес

    6 3 Отговор
    Украйна не печели войната, но не загубила.
    С това е съгласна Европа и САЩ
    Този мошенник това можа да измисли и лъже
    Тръмп..Русия е сила а Украйна не е....

    14:02 24.08.2025

  • 35 Какъв Козяк бе, мало умник?

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Седемте козякливи джуджета:":

    територията вече 6 месеца няма US посланик!

    Коментиран от #43

    14:02 24.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 стоян георгиев

    4 3 Отговор

    До коментар #30 от "Дрът русофил":

    Да ти пратя и на теб една мостра Емека 🇺🇦,ако ти хареса има и линк откъде да си ги поръчаш .А за тези с лика на Зельоньй Папугай е със предварително записване ,има лист на чакащи заради многото желаещи .

    14:03 24.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хвала

    3 2 Отговор
    на Зеленонадрусания !

    14:06 24.08.2025

  • 40 Соваж бейби

    4 1 Отговор
    Тръмп както и всички държави от ЕС са цинични с изключение на Орбан! Всички им гледат сеира и се надяват да заграби територия с природни богатства това е,ако искаха до сега да бяха приели Украйна в ЕС ама през крив макарон.

    14:06 24.08.2025

  • 41 Смешник

    3 4 Отговор
    Защо чичо Дончо не поздрави Русия Преди два дни беше празника на руското знаме

    14:06 24.08.2025

  • 42 Мдаа

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Пълни глупости":

    Джендърския лидери, наркомани от коневръза.

    14:07 24.08.2025

  • 43 Седемте козякливи джуджета:

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Какъв Козяк бе, мало умник?":

    Именно!
    .. И?! :))

    14:07 24.08.2025

  • 44 Съмнявам се

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Пълни глупости":

    Искрено в думите ти.. Направо си лъжеш

    14:10 24.08.2025

  • 45 Историк

    3 1 Отговор
    Страхливецът не смее да отиде в Киев, но смело отдалече пречи на борбата на украинците срещу началника му в Кремъл. Жалка работа, доживяхме американците да си изберат Путин за президент.

    14:17 24.08.2025

  • 46 Червената шапчица

    2 0 Отговор
    Много е смела отдалече, но се плаши от зъбите на разярени вълк в Кремъл. Това недоразумение въведе и нова униформа в частната си фирма "Белия дом". Червените шапчици са доказали, че са много страхливи и затова не ходят в гората, а командват зад оградата.

    14:21 24.08.2025

  • 47 Карго 200

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "гробар":

    На два или на три,второ такова руско унижение,във вековете няма!

    Коментиран от #50

    14:23 24.08.2025

  • 48 а тиквени натегачи още

    1 0 Отговор
    не са поздравили зелката

    14:29 24.08.2025

  • 49 Карго 200

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Смешник":

    Незнам кой кого е поздравил. Но знам,че спуканите руски рафинерии могат ги изгасят бре човек!
    Бензиностанцията с ракети-РФ няма къде да рафинира,а "фламинго"-тепърве парада;
    Знаете ли как се казва директора на ФСБ(бившо КГБ)????
    Да,знам,че не знаете.
    Но сигурен съм,че знаете кой е Кирило Буданов.

    Коментиран от #51

    14:32 24.08.2025

  • 50 Къде е това унижение

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Карго 200":

    За сега виждаме само вашето с лъжите и пропагандата на пропадналият запад. Унижение е да си лъжец.

    14:37 24.08.2025

  • 51 И теб какво те радва

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Карго 200":

    терористичните актове срещу петролни рафинерии?

    14:39 24.08.2025

  • 52 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    И защо??? Вие уважавате всички които спонсорите да се само избиват ,а после отслабени да ги поробите ,лицемери крадливи

    14:43 24.08.2025

  • 53 Бат Венце Сикаджията

    0 0 Отговор
    Изкуфял папърдак, на който дори тези дето му правят тези шапки са неграмотни. а неразбиращите английски, изписаното на шапката на Тръмп означава, че той не е повече президент и мандата му е приключил, което очевидно не е вярно. Сам си вярва на простотиите. Особено "прав" беше за войната. Тя наистина спря 24 часа след 20 януари.

    14:45 24.08.2025

