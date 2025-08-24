САЩ уважават вашата борба: Тръмп поздрави Украйна за Деня на независимостта

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поздрави украинците за Деня на независимостта, като подчерта, че Съединените щати вярват в бъдещето на Украйна като независима държава. Украинският президент Володимир Зеленски сподели поздрава на Тръмп в социалната мрежа X, съобщава Цензор.НЕТ, предава Фокус.

„От името на американския народ отправям моите поздрави и най-топли пожелания към вас и смелия народ на Украйна, докато празнувате 34 години независимост. Народът на Украйна има несломим дух, а смелостта на вашата страна вдъхновява мнозина. Съединените щати уважават вашата борба, почитат вашите жертви и вярват във вашето бъдеще като независима нация.

Сега е моментът да се сложи край на безсмислените убийства. Съединените щати подкрепят договорено споразумение, което ще доведе до траен мир, ще сложи край на кръвопролитията и ще защити суверенитета и достойнството на Украйна.

Нека Бог благослови Украйна. С уважение, Доналд Дж. Тръмп“, се казва в писмото на американския президент.

В отговор Зеленски публикува поздрава на Тръмп с благодарствено изявление:

„Уважаеми президент Тръмп, благодарим Ви за искрените поздравления за Деня на независимостта на Украйна. Оценяваме топлите Ви думи към украинския народ и благодарим на Съединените американски щати, че стоят рамо до рамо с Украйна, защитавайки най-ценното - независимостта, свободата и гарантирания мир. Убедени сме, че с общи усилия ще можем да сложим край на тази война и да постигнем истински мир за Украйна.“

Dear @POTUS, thank you for your heartfelt congratulations on Ukraine’s Independence Day. We appreciate your kind words for the Ukrainian people, and we thank the United States for standing shoulder to shoulder with Ukraine in defending what is most valuable: independence,… pic.twitter.com/VmY9JvEvtA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025