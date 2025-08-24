Новини
Десетки хиляди демонстрираха в Австралия в подкрепа на загиващите и гладуващите в Газа ВИДЕО

Десетки хиляди демонстрираха в Австралия в подкрепа на загиващите и гладуващите в Газа ВИДЕО

24 Август, 2025 16:38

Израелските сили убиха четирима палестинци при опит за получаване на хуманитарна помощ в анклава

Десетки хиляди демонстрираха в Австралия в подкрепа на загиващите и гладуващите в Газа ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Десетки хиляди демонстрираха в редица градове на Австралия в неделя с искане за действия в помощ на загиващите и гладуващите палестинци, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Мирни митинги се проведоха в Сидни, Мелбърн, Брисбейн и десетки други градове в цялата страна, а демонстрантите настояха за санкции срещу Израел и за прекратяване на търговията с оръжие между него и Австралия.

По информация на полицията в Сидни демонстрантите са били около 10 хиляди, а според организаторите – 100 хиляди. Пак те твърдят, че в цяла Австралия в демонстрациите са участвали около 300 хиляди души.

Според Нур Салман, един от организаторите, плановете на Австралия да признае палестинската държавност заедно с други страни на следващото Общо събрание на ООН през септември трябва да бъдат съпътствани с по-строги санкции срещу Израел.

Израелските въоръжени сили убиха днес четирима палестинци, пътуващи през военна зона южно от град Газа, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА, като се позова на очевидци и местната болница Ал Ауда.

Според разказите на свидетели, войниците открили огън по тълпа, която се насочвала към пункт за раздаване на храна, управляван от подкрепяната от Израел американска организация Хуманитарна фондация за Газа в района на коридора Нецарим. Инцидентът станал на стотици метри от обекта, в момент на засилена офанзива на израелската армия в северната част на Газа преди планираната операция за превземане на най-големия град в анклава.

„Стрелбата беше безразборна“, каза Мохамед Абед, баща на две деца, който е бил на мястото на инцидента. Други очевидци добавиха, че войниците открили огън, когато част от тълпата се придвижила към пункта за разпределение на помощи преди планираното му отваряне.

Израелската армия и ХФГ все още не са коментирали инцидента.

Междувременно роднини на заложници, държани в Газа, протестираха пред домовете на израелски министри, призовавайки за прекратяване на огъня и сключване на споразумение с „Хамас“ за освобождаването на заложниците. „Няма да простим никакво по-нататъшно забавяне. Чуйте хората: сложете край на тази война и върнете всички у дома“, се казва в изявление на Форума на семействата на заложници.

Демонстрациите се проведоха пред домовете на шестима членове на кабинета, включително министъра на отбраната Израел Кац и министъра на външните работи Гидеон Саар. Във вторник се очаква нов ден на протести в цялата страна.

Миналия понеделник „Хамас“ е приела адаптирана версия на предложение за прекратяване на огъня, договорено от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф. Планът включва 60-дневно спиране на огъня, по време на което първоначално ще бъдат освободени 10 заложници в замяна на палестински затворници. В Газа все още се държат около 50 заложници, за само 20 от които се смята, че са живи.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху одобри план за превземане на град Газа, като паралелно започна нови преговори с „Хамас“.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 18 гласа.
  • 1 Това

    41 7 Отговор
    е брутално !

    Коментиран от #9

    16:40 24.08.2025

  • 5 демократ

    8 50 Отговор
    Израел показа че възмездието съществува

    Коментиран от #21

    16:50 24.08.2025

  • 6 Кит

    30 14 Отговор
    Само четирима?
    Какъв резил за ЦАХАЛ, а имаше дни, когато опукваха по над 100 само с един хуманитарен изстрел...

    16:53 24.08.2025

  • 8 мошЕто

    9 49 Отговор
    Пак сърцераздирателни заглавия за тия палестинци ....По-малко от тях , по.малко навлеци в Европа .

    Коментиран от #15

    16:58 24.08.2025

  • 10 Сега остава да добавиш и клишето-

    24 5 Отговор

    До коментар #2 от "Без малко да повярвам":

    ,,Авторът е Агент на Путин...!"
    И всичко ще е ОК...!

    17:01 24.08.2025

  • 12 Азиатец

    54 7 Отговор
    Ако темата беше: Руснаците убиха четирима украинци при опит за получаване на хуманитарна помощ в Киев, тук щеше да бъде вой, рев, сълзи, цифки, клетви и късане на ризи от евроатлантиците. Но сега свиват уши и не смеят да гъкнат щото не е политкоректно.

    17:12 24.08.2025

  • 14 в действителност

    8 36 Отговор
    Част от тълпата решили да разграбят пратката. Не са спрели след предупредителните изстрели. Хамас ги провокира към безредици. Ще се научат.

    Коментиран от #28

    17:21 24.08.2025

  • 15 Урсул фон РептиЛайнян

    20 2 Отговор

    До коментар #8 от "мошЕто":

    🇮🇱🐷🤮

    17:29 24.08.2025

  • 17 Шопо

    7 21 Отговор
    Няколко роми по малко, няма да ми липсват.

    17:48 24.08.2025

  • 21 Обаче

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "демократ":

    И Хитлер показа че възмездието съшествува

    18:18 24.08.2025

  • 23 така е и така ще бъже

    14 1 Отговор
    те командват навсякде и най вече в българия която по скоро е махала отколкото ...........

    18:27 24.08.2025

  • 24 Емил Стефанов

    17 5 Отговор
    Палестинските жертви било то жени или деца не са проблем за западният свят или лицемерният мюсюлмански къде тъпче полиестерните джобове на Тръмп и Хитлерняхо със петро-долари,но да не дава Господ някой укронацист да пострада тогава целият свят ги оплаква...

    18:31 24.08.2025

  • 26 На парченца

    9 3 Отговор
    тези около 50 заложници трябва да им върнат, ама не всички парченца

    18:34 24.08.2025

  • 28 Емил Стефанов

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "в действителност":

    Идиот

    18:34 24.08.2025

  • 30 ммда

    2 4 Отговор
    Евреите си знаят работата, затова оцеляват хилядолетия.

    21:48 24.08.2025