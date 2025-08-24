Новини
Джей Ди Ванс: Путин направи "големи отстъпки" на Тръмп на срещата им в Аляска
  Тема: Украйна

24 Август, 2025 19:38 554 9

Вашингтон и Москва говорят за напредък, но Киев остава категоричен срещу руските условия

Джей Ди Ванс: Путин направи "големи отстъпки" на Тръмп на срещата им в Аляска - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин е направил „големи отстъпки“ на американския си колега Доналд Тръмп по време на срещата им в Аляска на 15 август. Това заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, цитиран от Франс прес, предава БТА.

„Мисля, че руснаците направиха значителни отстъпки на президента Тръмп, за първи път от началото на конфликта преди три години и половина. Те всъщност искат да бъдат гъвкави по някои от основните си искания“, каза Ванс в интервю за американската телевизия Ен Би Си.

Според него „войната не е в ничий интерес нито на Европа, нито на Съединените щати, нито на Русия и Украйна“. Ванс обаче не уточни подробности за договореностите.

След срещата Тръмп обяви „голям напредък по отношение на Русия“, също без да навлиза в детайли. Малко по-късно специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф съобщи, че Москва е изразила готовност за „териториални отстъпки“ в пет украински области.

Руската страна също призна за гъвкавост по редица точки, предложени от Тръмп, заяви външният министър Сергей Лавров, който паралелно обвини западните страни, че се опитват „да попречат“ на мирния процес.

Лавров повтори и традиционните условия на Москва, Русия да бъде сред гаранторите на сигурността на Украйна, която от своя страна трябва да се откаже от амбициите за членство в НАТО. Киев категорично отхвърля тези искания, включително и териториалните претенции на Кремъл.

Междувременно Институтът за изследване на войната (ISW) отбеляза, че Кремъл не е поемал публичен ангажимент за среща между Путин и Зеленски, въпреки твърденията на Тръмп. Според ISW, изявленията на Руското външно министерство на практика потвърждават нежеланието на Москва за подобна среща в предпочитания от американския президент срок.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ТАКА Е

    13 4 Отговор
    Ама Зеленски прецака работата.

    19:40 24.08.2025

  • 2 Хахахаха

    5 2 Отговор
    Е щом е направил отстъпки на тръмпоча, значи тръмпоча да му дава Аляска.

    19:42 24.08.2025

  • 3 ванс ли

    2 2 Отговор
    Ванс ли!Той е по путинист от Тръмп.

    19:42 24.08.2025

  • 4 Обаче

    1 0 Отговор
    Много са жалки благодарните за големите отстъпки.

    19:42 24.08.2025

  • 5 Гост

    2 0 Отговор
    Бе четем , че Русия засилва ударите си от тогава Па не знам..

    19:43 24.08.2025

  • 6 Анонимен

    3 1 Отговор
    Най-доброто ресторантче за риба в Ахтопол - Генезис!

    19:43 24.08.2025

  • 7 ЕВРЕЙ ОТ СИТИТО

    0 0 Отговор
    Воината няма да е световна. Ще е само европейска и еврогьойска.

    19:45 24.08.2025

  • 8 панта рей

    0 0 Отговор
    Москва направила големи териториални отстъпки в няколко украински области. Също така е отстъпила Париж на французите засега, въпреки изявленията на френския президент.

    19:46 24.08.2025

  • 9 хихи

    0 0 Отговор
    Ей сега Кодзилата трябва да абортира...

    19:47 24.08.2025